Kraków. Tegoroczna Noc Jazzu tym razem tylko w plenerze, ale aż w siedmiu lokalizacjach

Noc Jazzu to przedsięwzięcie organizowane w ramach cyklu Krakowskie Noce. Zainaugurowane zostało w 2007 roku podczas jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa. W trakcie tej szczególnej nocy, prezentowane są różne gatunki jazzu, w wykonaniu mniej lub bardziej znanych artystów z kraju i całego świata. Koncerty odbywają się w miejscach dobieranych indywidualnie do charakteru muzycznych przedsięwzięć. W tym roku Noc Jazzu odbędzie się w Krakowie już po raz czternasty.

– Ogromnie się cieszę, że po przerwie spowodowanej pandemią możemy zaprosić krakowian i gości do udziału w tegorocznej Nocy Jazzu. To szczególny punkt w kalendarzu kulturalnych, letnich wydarzeń, które odbywają się w naszym mieście – czas, kiedy Kraków dosłownie pulsuje w rytmie jazzu. A w tym roku miasto będzie wyjątkowo donośnie rozbrzmiewało jazzowymi dźwiękami, bo wszystkie koncerty odbędą się w plenerze. Zachęcam, by już teraz zaplanować udział w koncertach, zwłaszcza że program wydarzenia jest bardzo bogaty – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.