Kraków. Toaleta w Parku Maćka i Doroty na Klinach połyka monety, ale... do środka nie wpuszcza. Błąd urządzenia czy użytkowników?

Otóż jak wyjaśnia, w odpowiedzi na nasze pytania KEGW wina nie leży w samym mechanizmie, a w niewłaściwej obsłudze przez mieszkańców.

-Zdajemy sobie sprawę, że dla osoby chcącej skorzystać, przed którą drzwi nie otworzyły się - może to być stresująca sytuacja. Informujemy jednak, że po tym jak guzik prawidłowo zaświecił się na zielono, po wrzuceniu monety, kolejnym krokiem winno być naciśnięcie zielonego guzika, co pozwala na wejście do środka pomieszczenia. Zaistniała sytuacja należy do rzadkości, ale zdajemy sobie sprawę, że dodatkowe opisanie czynności występujących po sobie : zapłać, wciśnij świecący się na zielono guzik oraz pociągnij klamkę drzwi być może powinno być lepiej zaakcentowane. KEGW dołoży wszelkich starań aby na drzwiach, obok klamki pojawił się nowy komunikat, który być może przyczyni się do całkowitego wyeliminowania tego typu sytuacji - informuje nas Magdalena Wasiak, rzecznik prasowy Klimat Energia Gospodarka Wodna.