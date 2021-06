Miłe piosenki Patricka The Pana. Premiera nowej płyty krakowskiego piosenkarza już 25 czerwca

Pod pseudonimem Patrick The Pan kryje się krakowski piosenkarz Piotr Madej. Zadebiutował on na początku minionej dekady, prezentując nastrojowe utwory lokujące się w formule alternatywnego popu. Od początku sam był twórcą muzyki i słów do wszystkich swych piosenek. Do tej pory dorobił się trzech albumów, które zostały ciepło przyjęte przez krytykę i fanów. Wystąpił również na kilku ważnych festiwalach i stworzył oprawę dźwiękową do spektaklu „Rytuał” w Teatrze im. J. Słowackiego.