Pianohooligan zapowiada kolejny dźwiękowy manifest. Krakowski pianista nagrał płytę "Critique Of Swing In Two Parts" Paweł Gzyl

Pianohooligan Filip Błażejowski

Utworem o enigmatycznym tytule "Two", Pianohooligan, czyli Piotr Orzechowski, zapowiada swoją czwartą płytę. Album "Critique Of Swing In Two Parts" ukaże się w sklepach i na platformach streamingowych 25 kwietnia. Podzielony na dwie ścieżki materiał będzie kolejnym „dźwiękowym manifestem” krakowskiego pianisty, po trylogii wydawniczej dla Decca Classics ("Experiment: Penderecki", "15 Studies For The Oberek" i "24 Preludes & Improvisations").