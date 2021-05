Powstaje filmowa superprodukcja opowiadająca o losach Prymasa Tysiąclecia - "Prorok"

- Od kilku lat wiele osób namawiało mnie, by zrealizować film o Prymasie Tysiąclecia. Początkowo nie miałem do tego przekonania, ponieważ znałem tę postać bardzo powierzchownie i nie dostrzegałem w niej nic nadzwyczajnego. Dopiero około dwa lata temu postanowiłem przyjrzeć się bliżej Wyszyńskiemu i dostrzegłem, że jego osoba może i powinna inspirować w dzisiejszych czasach. Wtedy porozumiałem się ze scenarzystkami, które podjęły się stworzyć scenariusz pod duży widowiskowy film poświęcony Prymasowi – mówi nam Michał Kondrat.

Scenariusz ma aż trzy autorki: Katarzynę Bogucką, Karolinę Słyk i Joannę Dudek-Ławecką. Opowiada on o wydarzeniach rozgrywających się od 1956 do 1978 roku. Właściwą akcję poprzedza dynamiczny prolog, przedstawiający represje, jakich dopuszczały się władze stalinowskiej Polski wobec przedstawicieli Kościoła katolickiego, w tym prymasa Wyszyńskiego. Pozwala to zrozumieć grozę sytuacji sprzed „odwilży" i tym lepiej pojąć determinację Prymasa w dążeniu do przetrwania Kościoła, zażegnania konfliktu z komunistami i powstrzymania, za wszelką cenę, rozlewu krwi.