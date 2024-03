Przekąski z ziemniaków. Domowe frytki i chipsy to dopiero początek uczty. Wasze serca skradną ziemniaki po hiszpańsku [PRZEPISY]

Przekąski z ziemniaków - zobacz, jakie to proste! Domowe frytki, chipsy, ziemniaki z szafranem, ziemniaki po hiszpańsku oraz ziemniaki po katalońsku – oto dania, które skradną niejedno serce. Zobacz przepisy przygotowane przez znaną blogerkę Dotę Szymborską. Łasuchom podpowiadamy – będą to dania w wesji FIT!

Ziemniaki często stanowią w naszej kuchni jedynie tło lub bazę do przygotowania innych dań.

W przepisach, które proponuje Dota Szymborska, autorka bloga Oneginetatopa.blogspot.com, miłośniczka dobrego jedzenia i sportu oraz ekspertka kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”, kartofle grają główną i… jedyną rolę. Blogerka podpowiada jednocześnie, jak podać je w wersji fit.

Domowe frytki FIT [PRZEPIS]

Domowe frytki. - Pieczenie ziemniaków na frytki, zamiast smażenia, pozwala w znaczący sposób zredukować ilość tłuszczu potrzebną do ich przygotowania. Frytki najlepiej podawać z ketchupem lub fit sosem – ten na bazie majonezu zastąpmy jogurtem naturalnym lub greckim. Dodając odrobinę soli i przyprawę curry, otrzymamy pyszny sos. Frytki staną się eleganckim daniem, gdy posypiemy je płatkami soli – mała zmiana, a zarówno wygląd, jak i smak - dużo lepszy – zapewnia Dota Szymborska.

Składniki (dla 4 osób): 0,75kg ziemniaków do pieczenia

3 łyżki oleju

sól w płatkach lub sól morska Przygotowanie:

Rozgrzać piekarnik do maksimum (250 stopni). Ziemniaki obrać lub bardzo starannie umyć (szczoteczką), pokroić

w grube słupki. W dużej misce wymieszać z olejem. Blachę do pieczenia wyłożyć folią aluminiową. Rozłożyć frytki tak, by leżały w jednej warstwie i nie dotykały się. Piec około 8 minut, potem pojedynczo „przewrócić” frytki na drugą stronę. Piec kolejne 8 minut. Uważając, by się nie poparzyć, wyciągnąć jedną frytkę i sprawdzić, czy jest upieczona.

Domowe chipsy [PRZEPIS]

Domowe chipsy. - Proponuję chipsy bez dodatków, pieczone w piekarniku, zamiast smażenia w głębokim tłuszczu. Jest sporo pracy przy ich przygotowywaniu, ale warto poświęcić na to czas, by cieszyć się wspaniałym smakiem. Wybieramy ziemniaki nadające się do pieczenia - mają inną zawartość skrobi i dużo lepiej znoszą taką obróbkę. Danie pozostanie fit, jeśli nie dodamy do niego tłustych sosów – radzi ekspertka kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.

Składniki (4 porcje): 0,5kg ziemniaków do pieczenia

2 łyżki oleju

sól do posypania upieczonych chipsów Przygotowanie:

Ziemniaki bardzo starannie umyć (szczoteczką). Możemy pokroić je na mandolinie, a jeśli jej nie mamy, wykorzystajmy bok tarki, by uzyskać cienkie plasterki. Plasterki odmoczyć w zimnej wodzie przez 10-15 minut, dzięki czemu zmniejszymy zawartość skrobi w ziemniakach. Rozgrzać piekarnik, najlepiej grill, na górze. Blachę wyłożyć folią aluminiową. Odsączyć ziemniaki. Plasterki wymieszać w misce razem z olejem (w ten sposób nie przykleją się do folii). Ułożyć ziemniaki tak, by plasterki nie stykały się ze sobą. Jeżeli jest ich zbyt dużo, piec w dwóch partiach. Włożyć do rozgrzanego piekarnika. Gdy chipsy zaczynają robić się brązowe, od razu przewrócić je na drugą stronę. Do tej czynności najlepiej nadają się szczypce. Wyłożyć chipsy na papierowy ręcznik, dając im chwilę na wystygnięcie, i przesypać do miseczki.

Ziemniaki z szafranem [PRZEPIS]

Ziemniaki z szafranem. - Jeżeli ktoś kiedykolwiek zetknął się z przepisami kuchni francuskiej, to wie, że ich głównym składnikiem jest masło. W tej francuskiej zapiekance masłem „tylko” smaruje się formę do pieczenia. Sekret smaku potrawy tkwi bowiem w rosole, w którym pieką się plasterki ziemniaczane. Choć zanurzone będą w rosole, do tej potrawy wybieramy ziemniaki nadające się do pieczenia – zaleca blogerka.

Składniki (4 porcje): 1,5 szklanki rosołu (najlepiej wegetariański lub z kurczaka, wołowy czy na innych pieczonych kościach byłby za ciężki)

kilkanaście niteczek szafranu

pół łyżeczki granulowanego czosnku

masło do wysmarowania formy

1kg ziemniaków do pieczenia

pieprz i sól

opcjonalnie 4 łyżki tartego parmezanu do posypania zapiekanych ziemniaków

Przygotowanie:

Rozgrzać piekarnik do 200 stopni C. Starannie wysmarować naczynie do pieczenia masłem. W garnku podgrzać rosół, dodać szafran, czosnek, gotować przez 5 minut. Doprawić solą i pieprzem. Ziemniaki obrać, pokroić w plastry. Jeżeli nam się spieszy, można pokroić ziemniaki na mandolinie albo użyć tarki - takie cienkie talarki będą się piekły szybciej.

Ułożyć ziemniaki warstwami w naczyniu żaroodpornym, zalać rosołem. Piec 45-60 minut, aż ziemniaki zarumienią się na górze (w przypadku bardzo cienkich plastrów 35 minut powinno wystarczyć).

Tortilla de patatas – ziemniaki po hiszpańsku [PRZEPIS]

Tortilla de patatas – ziemniaki po hiszpańsku. - W Polsce zarówno ziemniaki, jak i jajka nie są tak drogie, jak w Hiszpanii. W barach tapas, serwujących przystawki, dania z ziemniakami (i jajkami też) są dużo droższe od tych z owocami morza! Dlatego wykorzystujmy ziemniaki w naszej kuchni na różne sposoby. Tortilla de patatas to świetna przystawka. Podaję przepis na malutką patelnię, o średnicy 8 cm. Jeżeli mamy większe naczynie, zwiększamy ilość składników. Co ważne, tortillę można jeść zarówno na zimno, jak i na ciepło - jest pyszna w każdej postaci – przekonuje Dota Szymborska.

Składniki (1 porcja): 1,5 dużego ziemniaka

1 szalotka

1 jajko

olej do smażenia

sól Przygotowanie:

Ziemniaki obrać, pokroić w drobną kostkę (jak do sałatki jarzynowej). Rozgrzać olej w patelni, smażyć ziemniaki 6-10 minut (zależnie od tego, w jak dużą kostkę pokroimy ziemniaki). Gdy ziemniaki będą już usmażone, dodać posiekaną szalotkę. Smażyć do czasu, gdy zacznie brązowieć. Odcedzić ziemniaki i szalotkę na gęstym sitku. Na tę samą patelnię wlać masę składającą się z roztrzepanego jajka z ziemniakami i szalotką. Smażyć na małym ogniu. Po 3 minutach przewrócić na drugą stronę - przykładamy talerz do patelni i przekładamy z powrotem na patelnię, by smażyć przez kolejne 2 minuty. Jeżeli smażymy większą porcję, czas trzeba wydłużyć.

Patatas bravas, czyli ziemniaki po katalońsku [PRZEPIS]

Patatas bravas, czyli ziemniaki po katalońsku. - Ziemniaki w patatas bravas są chrupiące i aromatyczne. W Polsce mamy dużą tradycję smażonych ziemniaków, jednak warto sięgnąć po ten fit przepis - pozbywamy się oleju ze smażenia i cieszymy ciekawym smakiem dzięki dodatkowi papryki. W Katalonii, w zależności od baru, do patatas bravas dostaniemy majonez albo inny domowy, pyszny sos. Jeżeli zależy nam na niskiej kaloryczności dania, sięgnijmy albo po domowy majonez, albo ketchup – wiemy, co jemy i nie dostarczamy organizmowi pustych kalorii – proponuje ekspertka.

Składniki (5-6 porcji, smażymy na patelni o średnicy 42cm): kilka dużych ziemniaków

1 łyżka papryki słodkiej

1 łyżeczka soli

pół litra oleju rzepakowego Przygotowanie:

Zagotować wodę w garnku, mocno posolić. Obrane ziemniaki przekroić na pół i gotować 12 minut. Wyjąć łyżką cedzakową i położyć na tacce, ostudzić. Pokroić każdą połówkę na 8 kawałków. Nalać olej do patelni, rozgrzać. Ziemniaki smażyć 12-14 minut. Odcedzić i wymieszać z papryką i solą. Podawać z sosami lub bez. Zobacz też inne przepisy na dania z ziemniakami w roli głównej:

