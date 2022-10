Przerażające pytanie. Felieton księdza Przemysława Szewczyka ks. Przemysław Szewczyk

San jest Irakijczykiem. Przyjechał do Polski szukając wolności i sprawiedliwości, gdyż los chrześcijan w jego ojczyźnie jest tragicznie trudny. Za każdym razem, kiedy się spotykamy, dzieli się głębokim smutkiem z powodu kondycji chrześcijaństwa w Polsce: „Wasi młodzi nie chodzą do kościoła… Dziewczyny, którym podoba się moja karnacja i broda – próbuje często żartować – są w głębokim szoku, że chcę poczekać ze współżyciem do ślubu…”.