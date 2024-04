Punkt ze Stomilem, ale Sandecja by myśleć o utrzymaniu w 2. lidze musi wygrywać. Teraz mecz z wiceliderem

- Moja wiara w ten zespół, w tych chłopaków jest głęboka, potworna. Oni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, a limit pojedynczych błędów został już chyba wyczerpany. Każdy mecz w tej lidze przeciwko każdemu rywalowi jesteśmy w stanie grać jak równy z równym. Piłkarze muszą po prostu wierzyć w siebie – powiedział nam w czwartek trener Kasperczyk.

Starcie dwóch drużyn bezpośrednio uwikłanych w walkę o utrzymanie (różnica czterech punktów na korzyść gości) zwiastowało sporo walki. Już w 1. minucie celnym strzałem popisał się Talar, Garstkiewicz był na posterunku. W kolejnych minutach to sądeczanie mieli więcej z gry, ale brakowało konkretów. W 25. minucie zrobiło się jednak gorąco w „szesnastce” Sandecji. Żółtą kartkę ujrzał Potoma, a Stomil zyskał rzut karny. Do piłki podszedł Florek, ale… nie trafił do bramki! Szczęście było po stronie Sandecji. Na pięć minut przed przerwą z wolnego uderzał Wolsztyński, próba odbiła się jeszcze od pleców rywala, ale na posterunku był golkiper Stomilu.