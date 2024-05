Spadek Sandecji Nowy Sącz do 3. ligi. Krótki komentarz prezesa Remigiusz Szurek

Piłkarze Sandecji po roku gry w 2. lidze mogą pożegnać się z rozgrywkami, chyba że... pomogą im problemy licencyjne innych klubów. Z lewej prezes Tomasz Bałdys. Swą funkcję sprawuje od stycznia br. fot. Sandecja.pl

Zmagający się z wieloma demonami piłkarze Sandecji Nowy Sącz po tym jak w piątek 3 maja w ramach 31. kolejki rozgrywek 2. ligi przegrali w Bytomiu z tamtejszą Polonią 2:4, prowadząc po pierwszej połowie dwoma bramkami, zostali pierwszym spadkowiczem. Do końca 2. ligi pozostały trzy kolejki, Sandecja plasuje się na ostatnim miejscu tracąc pięć „oczek” do przedostatniego Stomilu Olsztyn, a jedenaście do ostatniej bezpiecznej Skry Częstochowa. Jak się jednak okazuje, mimo że na boisku sądeczanie zapewnili sobie spadek, uratować mogą ich licencje, a właściwie ich brak, dla kilku drugoligowych klubów.