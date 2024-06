Sprawa pani Joanny. Kobieta domaga się zadośćuczynienie po interwencji policji. Pierwsza rozprawa ma się odbyć w krakowskim sądzie w lipcu

- Po przyjeździe do szpitala priorytetem było badanie pani Joanny. Trafiła do lekarzy specjalistów, była badana i dopiero po tym badaniu za zgodą lekarzy i w ich obecności dokonano przeszukania pani Joanny pod kątem zabezpieczenia telefonu, tylko i wyłącznie w celu uzyskania i zabezpieczenia informacji o tym, w jaki sposób doszło do zakupu tych medykamentów (wywołujących poronienie - red.) - tłumaczył podczas konferencji prasowej komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk.