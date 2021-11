Teatralna opowieść z "Ziem Odzyskanych". Teatr Brama wystąpi w krakowskim KTO

"Stacja Świadek", autorski spektakl Teatru Brama, został oparty na wywiadach przeprowadzonych z byłymi i obecnymi mieszkańcami Goleniowa. Społeczność "Ziem Odzyskanych" przed i po II Wojnie Światowej tworzyli Polacy i Niemcy, którzy ze względu na sytuację polityczną zostali zmuszeni do migracji. Inspiracją do powstania spektaklu stały się autentyczne historie ludzi, którzy po II wojnie światowej musieli odnaleźć się w nowej, zupełnie odmiennej rzeczywistości. Spektakl jest próbą odnalezienia łączników pomiędzy dwiema społecznościami, które w trudnych dla siebie okolicznościach musiały opuścić swoje domy i wyruszyć w nieznane, by znaleźć bezpieczne miejsce do życia.

„Stacja Świadek” porusza niezwykle aktualny temat migracji, tożsamości - własnej i zbiorowej - oraz budowania tradycji małej ojczyzny

- podkreślają twórcy przedstawienia.

Istotnym elementem spektaklu jest muzyka na żywo grana przez Kapelę Teatru Brama, która składa się w przeważającej większości z melodii powojennej Orkiestry Bolechowskiej. Muzycy orkiestry po przyjeździe do Bolechowa leżącego koło Goleniowa odnaleźli poniemieckie instrumenty muzyczne oraz nuty do niemieckich pieśni. Stało się to dla nich impulsem do założenia własnej orkiestry i rozszerzenia repertuaru o nowe melodie. Po upływie lat nuty zostały zapomniane, a orkiestra Bolechowska została rozwiązana. Przez lata istniała tylko w pamięci mieszkańców Goleniowa, aż do maja 2020, gdy jeden z muzyków dostał informację o ponownym odnalezieniu nut. Kapela Teatru Brama na ich podstawie stworzyła własny, unikatowy i lokalny repertuar, który towarzyszy aktorom w trakcie spektaklu.