Wyspa: Leśmian był w podobnej sytuacji do tej, w której my teraz jesteśmy

- Jesteś weteranem krakowskiej sceny rockowej. Kiedy zacząłeś swoją przygodę z muzyką?

- Właściwie w latach 80. Najpierw chodziłem do szkoły muzycznej i uczyłem się gry na fortepianie i kontrabasie. Wtedy jednak niespecjalnie mnie to bawiło. Zadowalałem jednak ocenami rodziców – i było OK. Dopiero pod koniec podstawówki założyłem z kumplami pierwszy zespół i poczułem, że granie jest fajne. Zaczynałem od klawiszy. Potem sięgnąłem po bas i wreszcie po gitarę. Swoje specyficzne brzmienie wypracowałem, kiedy współpracowałem z punkową grupą Id.

- Miałeś cztery własne zespoły: Bachleda Józef, Redkot, Soomood oraz Lala i Jevo Kompania. Który z nich był dla ciebie najważniejszy?

- Najbardziej sobie cenię płytę grupy Soomood. To było najbardziej ambitne granie w moim dorobku. Ale lubię też to, co robiłem z zespołem Bachleda Józef. To było jednak coś zupełnie innego. Będąc człowiekiem, który lubi się pośmiać, realizowałem w nim różne swoje złośliwe spostrzeżenia dotyczące otaczającej nas rzeczywistości. I szło mi to całkiem sprawnie. Niektórzy do dzisiaj mają te płyty i cytują znajdujące się na niej teksty na pamięć.