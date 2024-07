Zaczyna się rewolucja w Sandecji. Są pierwsze odejścia. Sparingi na plus

Ostatnia potyczka odbyła się w Woli Chorzelowskiej, a naprzeciw siebie stanęli bracia Łukasz (Stal) i Rafał (Sandecja) Wolsztyńscy. W początkowej fazie meczu to mielczanie uzyskali przewagę, ale dobrze między słupkami prezentował się Polacek. W 15. minucie odpowiedział Gołębiowski, ale czujny Jałocha odbił piłkę na rzut rożny. Kilka minut później strzał Wołkowicza z rzutu wolnego obronił golkiper sądeczan. Sądeczanie wyglądali na bardziej groźnych, w jednej z akcji po dośrodkowaniu Talara z kilku metrów obok celu główkował Gołębiowski. Dobrze w tym meczu prezentował się Patryk Peciak. 17-letni napastnik sądeczan w krótkim odstępie czasu najpierw z wyczuciem przejął piłkę i popędził na bramkę Stali, przegrywając ostatecznie pojedynek z bramkarzem, a chwilę później bez zastanowienia uderzył z powietrza, minimalnie się myląc. W końcowej fazie tej części meczu Rafał Wolsztyński opanował piłkę w polu karnym po dograniu z bocznej strefy, zmylił obrońców i wpakował futbolówkę między słupki.

"Wszystko za późno" - napisał na internetowym forum jeden z kibiców "Dumy Krainy Lachów".

Najbliższy mecz kontrolny Sandecja ma rozegrać w sobotę 6 lipca ze słowackim MFK Stara Lubovnia (Lubovnia Redfox FC), który wywalczył awans do rodzimej drugiej ligi. To klub, w którym nie brak polskich wątków (w kadrze są Tomasz Bomba, Szymon Witek i Szymon Majeran) oraz osób mocno związanych z Sandecją. Promocję do wyższej klasy zespół wywalczył pod wodzą Piotra Kapusty, byłego trenera m.in. Popradu Muszyna, a na trenerskim stołku młodego szkoleniowca (brak licencji UEFA Pro) zastąpił niegdyś prowadzący Sandecję Jozef Kostelnik. Obrońcą w Luboovni jest jedna z legend sądeczan, Michal Piter-Bućko, a dyrektorem pracujący przed kilku laty przy Kilińskiego Jano Frohlich.