Zakopane. Jazzmani po oraz XXV zagrają na Kalatówkach. Zaczyna się Jazz Camping Aurelia Lupa

W hotelu górskim na polanie Kalatówki - w samym sercu Tatr - zagrają już po raz XXV jazzmani - ci najbardziej doświadczeni i znani razem z nowicjuszami. Rozpoczyna się Jazz Camping Kalatówki 2021. Niezwykła impreza przyciąga do Zakopanego miłośników jazzu, którzy czekają na to wyjątkowe wydarzenie przez cały rok. W festiwalu łącza się dwie pasje: miłość do muzyki i gór.