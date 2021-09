Zakopane. Jest więcej pieniędzy na budowę krytego toru lodowego dla łyżwiarzy szybkich Aurelia Lupa

Jest więcej pieniędzy na budowę krytego toru lodowego do łyżwiarstwa szybkiego w Zakopanem. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwiększyło pulę na to zadanie - z 57 mln do 97 mln zł.