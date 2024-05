Beata Szydło i Andrzej Adamczyk w Krakowie. Mówili o dyrektywie budynkowej i zachęcali do pójścia na wybory

-Szacuje się, że dla ok. 300 mieszkaniowej wspólnoty mieszkaniowej, to będzie wydatek ok. 13 tysięcy na mieszkanie. W to wejdzie np. wymiana okien z dwuszybowych na trzyszybowe czy drzwi na bardziej termiczne to obciążenie finansowe właścicieli budynków. Budynki mieszkalne muszą być zmodernizowane i przystosowane do zero emisyjności do 2035 roku. Pytanie, kto będzie mógł ponieść wyższe koszty najmu związane z taką termomodernizacją? - pytał Andrzej Adamczyk