Chaos w małopolskim sejmiku trwa, PiS wciąż skłócony. Trzecia próba wyboru marszałka nieudana. Jeszcze dziś sesja nadzwyczajna!

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej przyszedł czas na zgłaszanie kandydatur na Marszałka. Klub PiS niezmiennie zgłosił kandydaturę Łukasza Kmity.

- Myślę, że ta dramaturgia wyboru marszałka dzisiaj się skończy. Poprzednie obrady pokazały wszystkie atuty Łukasza Kmity. Myślę, że dziś wyjdziemy z tej sali z nowym marszałkiem i nowym zarządem – mówił Rafał Stuglik z klubu PiS.

– Co się zmieniło przez te ostatnie tygodnie? To, że kandydat Łukasz Kmita chciał doprowadzić do wcześniejszych wyborów. To co może Pan najlepszego zrobić dla małopolski to nie przyjąć propozycji kandydowania na Marszałka Małopolski. Myśmy do tej pory nie zgłaszali kandydata na marszałka, bo stwierdziliśmy, że skoro PiS wygrał wybory to niech PiS wybierze marszałka. Dziś mówimy dość! Dość zabawy małopolską. My jako PSL i Trzecia Droga i również w imieniu KO zgłaszamy naszego kandydata- Krzysztofa Jana Klęczara – powiedział Stanisław Sorys z klubu Trzecia Droga – PSL.