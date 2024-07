Przegląd prasy 3.07.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Otwarta wojna w małopolskim PiS. Znów nie udało się wybrać marszałka województwa. Buntownicy zostali zawieszeni”?

Prasówka 3.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Otwarta wojna w małopolskim PiS. Znów nie udało się wybrać marszałka województwa. Buntownicy zostali zawieszeni Politycy PiS stracili kontrolę nad konfliktem w małopolskich strukturach partii. Awantura wokół wyboru marszałka Małopolski przerodziła się w otwartą wojnę, a kaliber zarzutów adresowanych do buntowników odmawiających głosowania na Łukasza Kmitę jest coraz cięższy. Groził im Jarosław Kaczyński, apelują parlamentarzyści PiS, ale potężny kryzys tylko się pogłębia. Za buntownika uchodzi już nawet Jan Duda, ojciec prezydenta i przewodniczący sejmiku. Wtorkowa sesja sejmiku też nie przyniosła rozstrzygnięcia i znów nie udało się wybrać marszałka. Kmita przepadł w wyborach po raz piąty (!), a jego kontrkandydatem był Piotr Ćwik, wcześniej zawieszony... w prawach członka PiS.

📢 Wisła Kraków żegna trzech kolejnych piłkarzy Wisła Kraków poinformowała, że rozstaje się z trójką piłkarzy. Grać w niej nie będą w nowym sezonie Daniel Ramirez, Marc Grau oraz Kapcer Szewczyk. Wszyscy występowali w drugiej drużynie i mieli swój wkład w awans do III ligi.

📢 Wieczysta Kraków chce Goku z Wisły Kraków, ale jest też inny kandydat Wieczysta Kraków po awansie do II ligi sprowadziła już dziewięciu nowych zawodników. Na tym jednak beniaminek nie chce poprzestać, bo w klubie chcą jeszcze wzmocnić środek pola. Stąd zainteresowanie Romanem Goku z Wisły Kraków. W tej sprawie została złożona już nawet oferta na ul. Reymonta.

Prasówka 3.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyjątkowy ślub babci Julii von Stein w Tarnowie. 74-letnia panna młoda pojawiła się przed ołtarzem tarnowskiego kościoła w zjawiskowej sukni Kilka dni temu na ślubnym kobiercu stanęła Romana Balut, która jest babcią znanej z programów telewizyjnych stacji TTV Julii Von Stein. Niezwykła uroczystość odbyła się w Tarnowie, a uwagę gości weselnych przykuła zjawiskowa suknia ślubna, w której 74-latka stanęła przed ołtarzem. Zdjęcia ze ślubu oraz wesela pojawiły się już w social mediach Julii von Stein, jej babci oraz ich krewnych i znajomych. Zobaczcie, jak wyglądało to wyjątkowe wydarzenie!

📢 Malik Montana w klubie Energy 2000. Kontrowersyjny raper wystąpił w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! Malik Montana wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W miniony piątek (28 czerwca klubowicze bawili się przy rytmach hip-hopowych przebojów kontrowersyjnego rapera. Na sali rozbrzmiały takie hity jak : „Do Tańca”, „Jetlag”, „Robię Yeah”, „Jagodzianki”, a także „Pistolet”. Jak zwykle w Przytkowicach nie zabrakło niesamowitych efektów specjalnych i dodatkowych atrakcji. To była szalona piątkowa noc. Zobacz, co tam się działo. 📢 Travis Scott w Krakowie. Koncert rapera w Tauron Arenie przyciągnął tłum fanów z całego świata! Czekali tutaj od rana ZDJĘCIA Travis Scott w Krakowie - to już dzisiaj! We wtorek 2 lipca jeden z najpopularniejszych amerykańskich artystów wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie w ramach trasy koncertowej Utopia – Circus Maximus World Tour. I choć koncert rapera rozpocznie się dopiero o godz. 21.30, najwierniejsi fani czekają na swojego idola już od rana! ZDJĘCIA

📢 Gorące rozpoczęcie wakacji w Alfa Club Tarnów. Klubowicze z całego regionu doskonale bawili się w lokalu przy Staszica. Mamy zdjęcia! W minioną sobotę (29 czerwca) w Alfa Club Tarnów rozpoczęto wakacyjne imprezowanie. Zabawa, którą rozkręcił DJ Korrdi była zapowiedzią tego, co będzie się działo w tarnowskim klubie przez najbliższe dwa miesiące. Na parkiecie panowało prawdziwe taneczne szaleństwo, a uśmiechy nie schodziły z ust klubowiczek i klubowiczów. Impreza była niesamowita! Zobaczcie fotorelację z weekendowej zabawy w Alfa Club Tarnów! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobacz najlepsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Opera mydlana w małopolskim sejmiku. Przed nami piąta próba wyboru marszałka województwa. Kaczyński straszy buntowników, Wassermann apeluje Wybór marszałka Małopolski - we wtorek, 2 lipca, ciąg dalszy niekończącej się sagi. Poseł Łukasz Kmita, którego kandydatura w poniedziałek na sesji sejmiku została utrącona przez ludzi z jego obozu politycznego po raz trzeci i czwarty, nie zniechęca i już dziś spróbuje swoich sił po raz piąty. Politolog wojenkę o wybór marszałka w Zjednoczonej(!) Prawicy nazywa "operą mydlaną", a kierownictwo PiS zapowiada konsekwencje względem zbuntowanych radnych. Apel o "nierozbijanie jedności" wystosowała posłanka Małgorzata Wassermann, pojawiło się też wspólne oświadczenie małopolskich parlamentarzystów PiS. 📢 Zmiana sponsorów na koszulce Wisły Kraków. Wkrótce szczegóły Po trzech latach Wisła Kraków zmienia sponsora głównego. Z przodu koszulek w nowym sezonie zniknie reklama ORLEN OIL, ale że życie nie znosi próżni, jeszcze w tym tygodniu poznamy nazwy firm, której znajdą się na trykotach piłkarzy z ul. Reymonta. Zarówno z przodu jak i z tyłu.

📢 Figury kwiatowe zdobią popularne sądeckie uzdrowisko. To znak rozpoznawczy Muszyny, która przyciąga coraz więcej turystów Na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna można podziwiać aż 50 różnego rodzaju figur kwiatowych. Stały się one znakiem rozpoznawczym uzdrowiska, a turyści chętnie robią sobie przy nich pamiątkowe zdjęcia. Jakie kształty tworzą kunsztownie wykonane figury? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Piekarnia Pawlak w Myślachowicach spłonęła, firma ogłosiła zbiórkę na nową. Aż 15 mln zł! A co z ubezpieczeniem? Piekarnia firmy Pawlak w Myślachowicach (gm. Trzebinia) doszczętnie spłonęła w wyniku pożaru w nocy z 16 na 17 maja br. Na odbudowę zakładu potrzebna jest niebagatelna kwota 15 mln zł. Teraz firma rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na odbudowę - na platformie crowdfundingowej, na której najczęściej prowadzone są akcje charytatywne. To rodzi wątpliwości. Pojawia się pytanie: czy zakład był ubezpieczony?

📢 Wisła Kraków chce ściągnąć napastnika z ekstraklasy. Temat jest jednak trudny Wisła Kraków wciąż pozostaje formalnie z jednym napastnikiem, Angelem Rodado. Nic zatem dziwnego, że przy ul. Reymonta szukają rozwiązań i piłkarzy, którzy zwiększyliby konkurencję w pierwszej linii. W kręgu zainteresowania „Białej Gwiazdy” jest m.in. Łukasz Zwoliński z Rakowa Częstochowa. Łatwo jednak o ten transfer nie będzie. 📢 Mandaty grozy na polskich plażach. Za te wykroczenia słono zapłacisz. Nawet 5000 zł kary! Grill, parawany, alkohol? Lepiej sprawdź co wolno! Mandaty grozy na polskich plażach? Jak najbardziej. Nie tylko słynne paragony z restauracji i barów straszą kwotami. Jeśli nie będziemy przestrzegać prawa, wakacje będą nas sporo kosztować, a przyjemność z plażowania zamieni się w finansowy koszmar. To efekt wysokich mandatów karnych, które nałoży na nas policja lub straż miejska. Za pojedyncze wykroczenie mandat może wynieść nawet 5 000 zł! Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, za jakie zachowanie możesz otrzymać karę i jaka jest jej wysokość. Pamiętaj, tego na plaży nie możesz robić, w innym wypadku kara będzie Cię słono kosztować!

📢 Śmiertelnie groźna roślina w Krakowie. Urzędnicy apelują do mieszkańców Podczas wycieczek i spacerów w szczególności w pobliżu rzek i innych cieków wodnych możemy spotkać barszcz Sosnowskiego. Urzędnicy miejscy przypominają, że jest to roślina trująca, zaliczona do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), rozpowszechnionych na szeroką skalę. I apelują do mieszkańców! 📢 Tanie loty z Krakowa w lipcu 2024. Tu dolecisz z lotniska z Balic za GROSZE! Zobacz najlepsze tanie loty na wakacje! GALERIA Tanie loty w lipcu. Zarówno wakacje, jak i sezon urlopowy trwa w najlepsze! Pogodowo lipiec jest jednym z najgorętszych i najlepszych miesięcy na wyjazd, choć finansowo może nieco przytłoczyć... Okazuje się jednak, że nie zawsze wycieczka w sezonie wakacyjnym musi być droga, a tripa do słonecznych miejscówek można zorganizować za niewielkie pieniądze! Zobacz, gdzie dolecisz w lipcu z lotniska w Kraków-Balice do 300 zł w dwie strony! GALERIA

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Fundacja Szymborskiej zbuduje przy Karmelickiej pawilon poświęcony noblistce z Krakowa Obok otwartego przed rokiem – w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej – parku między ulicami Karmelicką i Dolnych Młynów, powstanie pawilon, w którym zostanie otwarta m.in. wystawa poświęcona poetce. Zbuduje go Fundacja Szymborskiej. Umowę dotyczącą dzierżawy nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Karmelickiej podpisali 2 lipca prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, prezes zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek oraz członek zarządu fundacji Marek Bukowski. - Będzie służył mieszkańcom i gościom, znajdzie się w nim stała wystawa poświęcona Szymborskiej, która tuła się po Krakowie, ale nie będzie to jej muzeum - zapowiada Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem, ukryta przed tłumami. To ulubione miejsce polskich gwiazd i celebrytów. Prawdziwa perła polskiego wybrzeża Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

📢 Cenne znaleziska w podziemiach kościoła w Tyńcu. Powstanie trasa przenosząca w czasie Odkopane mury romańskiej świątyni oraz odkryte fragmenty jej posadzki i znalezione groby - to jedne z ostatnich efektów prac prowadzonych na tynieckim wzgórzu. Trwają tu badania archeologiczno-architektoniczne towarzyszące tworzeniu nowej, podziemnej trasy zwiedzania, na której będziemy mogli przenosić się w czasie do XI-XII wieku, a nawet... 2 tysiące lat wstecz.

📢 TOP 14 najlepszych punktów widokowych na Tatry, do których dojedziesz samochodem. Nie musisz nawet wysiadać z auta! Te miejsca to ewenement Najlepsze punkty widokowe na Tatry, do których dojedziesz samochodem lub motorem. Z tych miejsc, aby podziwiać zapierające dech w piersiach tatrzańskie panoramy, nie musisz nawet wychodzić z auta lub zsiadać z motocykla. Te miejsca to ewenement! Nadają się doskonale na „slow rod” i na krótki relaks na łonie natury z pięknym widokiem. Zaprezentowane miejsca widokowe zawierają zdjęcia oraz dokładną lokalizację na mapie. Sprawdźcie! 📢 Wisła Kraków wzmacnia obronę. Giannis Kiakos piłkarzem „Białej Gwiazdy” Wisła Kraków oficjalnie potwierdziła transfer greckiego obrońcy Giannisa Kiakosa. Piłkarz związał się z „Białą Gwiazdą” umową obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku. W umowie jest opcja przedłużenia.

📢 Podwodny las niedaleko Olkusza. Z wody wystają tylko czubki sosen. Zalewane są kolejne tereny. Zobacz zdjęcia Zalewisko, które utworzyło się na początku tego roku w lasach nieopodal Olkusza znacznie urosło. Obecnie woda przykrywa setki drzew, które rosły w dawnej kopalni piasku na wschód od miasta. Na dnie zbiornika znalazły się także dziesiątki zapadlisk. Docelowo zbiornik w Hutkach ma objąć około 49 hektarów a woda sięgnie około 306-308 metrów nad poziomem morza. To prawie dziesięć metrów wyżej niż znajduje się ona obecnie.

📢 Jak dojechać do krakowskiego zoo. Straż miejska przypomina o zasadach. Ignorowanie znaków kończy się mandatem Ogród zoologiczny w Krakowie cieszy się wśród mieszkańców i turystów dużą popularnością. Słoneczna pogoda zachęca do odwiedzenia zoo całe rodziny, które również podczas upałów chętnie korzystają z cienia, jakie oferuje Las Wolski. Jednak taka wycieczka może dużo kosztować i o tym przypomina straż miejska.

📢 Sprawa pani Joanny. Kobieta domaga się zadośćuczynienia po interwencji policji. Ruszył proces przed krakowskim sądem Jeszcze przed wejściem na salę sądową pełnomocnik pani Joanny mec. Kamila Ferenc poinformowała, że jej klientka zgadza się na upublicznienie wizerunku, ale nie nazwiska. Adwokatka nie chciała powiedzieć, jakiej kwoty zadośćuczynienia domaga się jej klientka. Sąd na początku rozprawy powiedział, że kwota, jakiej domaga się pani Joanna, to 100 tys. zł. Tzw. sprawa pani Joanny odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pod koniec lipca ub. r. kobieta trafiła na SOR szpitala w Krakowie po zażyciu tabletki poronnej. W szpitalu policjanci otoczyli panią Joannę kordonem, a policjantki weszły z nią do gabinetu ginekologicznego. Ówczesny komendant policji oświadczył również, że głównym powodem działania policji było zgłoszenie dotyczące podejrzenia dokonania próby samobójczej. Teraz pani Joanna złożyła wniosek do krakowskiego sądu o zadośćuczynienie za interwencję policji, której czuje się ofiarą.

📢 Niebywałe! 97-letni piechur wyszedł na szlak Beskidu Wyspowego. "Elegancki pan w garniturze" Niedziela ostatniego dnia czerwca była z pewnością wyjątkowym dniem dla Władysława Mamaka i uczestników akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”. Oto bowiem na turystyczny szlak dziarskim krokiem wyszedł 97-letni Pan Władysław (rocznik 1927) tradycyjnie podążając na Modyń liczący 1029 m n.p.m. Na szczycie „Góry Zakochanych” odbywała się coroczna Msza Święta polowa.

📢 Ograniczyli ruch na moście Grunwaldzkim. Na stałe. To powoduje, że tworzą się tam korki Do końca czerwca trwały prace w zakresie wdrażania nowej organizacji ruchu na moście Grunwaldzkim. Ekipy zajmowały się tam zarówno oznakowaniem poziomym, jak i pionowym. Oficjalnie od lipca możliwy jest przejazd na nowych zasadach, co powoduje ograniczenia i korki w tym rejonie. Dodatkową uciążliwością jest też zawężenie ruchu nieopodal, na skrzyżowaniu przy Domu Handlowym Jubilat.

📢 Kraków. Salon piękności z Nowej Huty kwaterą dilerów narkotykowych Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową rozbili szajkę zajmującą się handlem i przemytem środków odurzających. W wyniku śledztwa pracujący nad sprawą policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie zatrzymali 5 osób, z których 2 zostały tymczasowo aresztowane. Co ciekawe, kobiety zamieszane w proceder zrobiły sobie przykrywkę w postaci salonu piękności w Nowej Hucie w Krakowie. Jedni klienci przychodzili tam na paznokcie, a inni np. po mefedron. 📢 Najgroźniejsi przestępcy poszukiwani przez policję w Małopolsce LISTY GOŃCZE Policja w województwie małopolskim poszukuje bardzo wiele osób za poważne przestępstwa, takie jak m.in. morderstwa, gwałty i rozboje. Jeśli widziałeś kogoś, kogo policja poszukuje na podstawie listów gończych, zgłoś to organom ścigania! Te osoby, które znajdziesz w naszej galerii, mogą być bardzo niebezpieczne.

📢 Park Rozrywki Energylandia świętuje jubileusz 10-lecia. Tak wyglądały początki. Zdjęcia Rodzinny Park Rozrywki Energylandia świętuje w tym roku 10-lecie. Jego otwarcie było wydarzeniem na całą Polskę. Takiego miejsca dotąd nie było. Przedstawiamy galerię zdjęć z pierwszego dnia działalności Energylandii. 📢 Most Stacha nie zostanie zapomniany. Decyzją konserwatora został wpisany do ewidencji zabytków Most Stacha został wpisany do ewidencji zabytków. Od lat starał się o to sołtys Znamirowic (pow. nowosądecki), który osobiście znał jego wykonawcę. Upór przyniósł rezultat. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków obiektu: Kamienny most im. Jana Stacha położony w miejscowości Znamirowice, gm. Łososina Dolna.

📢 UFO nad małopolskim niebem. Niezwykłe spotkania z pozaziemską cywilizacją. Gdzie widziano UFO? UFO, inaczej niezidentyfikowany obiekt latający (NOL) to temat nadal funkcjonujący głównie na kanwie teorii spiskowych. Pojawiające się coraz częściej zeznania świadków na wielu forach czy stronach internetowych traktowane są z reguły niepoważnie. Warto nadmienić, że słowo „niezidentyfikowany” nie musi oznaczać „pozaziemski”. Na małopolskim niebie również pojawiały się tzw. spodki. Zeznania świadków tychże wydarzeń są bardzo do siebie podobne, niemalże każde z nich łączył jeden element. Sprawdź jaki!

📢 Kraków. Minął rok od otwarcia parku przy Karmelickiej im. Wisławy Szymborskiej W tym miejscu miał być hotel Hilton z kinem, ale przez lata był kawał betonu, który służył jako parking. Miasto chciało teren sprzedać, ale postawili się mieszkańcy, bo pragnęli zieleni w sercu Krakowa. I tak, rok temu, w końcu to miejsce przy ulicy Karmelickiej w Krakowie zamieniło się ostatecznie w piękny park, park im. Wisławy Szymborskiej. Otwarto go oficjalnie równo rok temu, 2 lipca 2023 roku. 📢 Budowa stacji Piastów na granicy Krakowa. Tu kolej łączy się z Północną Obwodnicą Budowa stacji w rejonie os. Piastów ruszyła w kwietniu 2024 roku. Widać okrojone już nasypy kolejowe, pierwsze konstrukcje, prace postępują. Wszystko przy wybudowanym całkiem niedawno wiadukcie i rondzie oraz przy budowanej Północnej Obwodnicy Krakowa. Ten rejon miasta w Batowicach, na granicy gminy Zielonki i miasta Krakowa, dokonał skoku w rozwoju jeśli chodzi o komunikację.

📢 Kraków. Shuvary park i wielki "basen" przy Saskiej zamienią się w kompleks biurowców z aleją, sklepami i restauracjami Shuvary Park w Krakowie to dawna letnia strefa relaksu i imprezownia przy ul. Saskiej. Zostało po niej trochę placów do gry, ale dawne imprezy już nie wrócą. Tuż obok natomiast mamy... basen, dziurę w ziemi, którą wypełniła woda. Trochę to przypomina zalany lub wynurzający się z oceanu kawałek Atlantydy. Ten dziwny krajobraz jednak niedługo się zmieni w kompleks wysokich biurowców - The Park Kraków - dewelopera White Star Real Estate.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 2.07.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Czy Krowodrza Górka pomieści kolejne bloki? Mieszkańcy tej części Krakowa obawiają się o place zabaw i tereny zielone. Miasto wyjaśnia Nowe bloki wciskane w stare osiedla to w Krakowie nic nowego. Czy Krowodrzy Górce też to grozi? Tego obawiają się mieszkańcy i chcą chronić przed deweloperską zabudową należące do miasta działki znajdujące się między starymi blokami. Są na nich zieleńce, a także... nowe place zabaw. Tereny, których dotyczy sprawa nie są objęte planem miejscowym. Tylko przez pięć dni w ubiegłym tygodniu, od poniedziałku do piątku, mieszkańcy Krowodrzy Górki złożyli blisko tysiąc wniosków do planu ogólnego. Spółdzielnia mieszkaniowa Krowodrza ma w planach wykupienie zagrożonych terenów i utworzenie na nich miejsc do rekreacji, a także nasadzenie nowej zieleni. 📢 Wygasła umowa Wisły Kraków w Myślenicach. Będzie nowa czy wyprowadzka? Z końcem czerwca wygasła umowa, jaką miała podpisaną Wisła Kraków z Gminą Myślenice na użytkowanie ośrodka treningowego w Myślenicach. Z prawnego punktu widzenia od poniedziałku 1 lipca piłkarze „Białej Gwiazdy” trenują zatem w ośrodku bez formalnej umowy. Czy zatem szykuje się wyprowadzka? Stan na dziś: rozmowy trwają i wkrótce powinny zakończyć się przedłużeniem umowy.

📢 Horoskop finansowy na wakacje 2024 dla wszystkich znaków zodiaków. Te znaki mają szansę na duże pieniądze! Przeczytaj horoskop na lato! Horoskop finansowy 2024. Miłość, pieniądze czy może przełom w życiu zawodowym? Co czeka cię w najbliższych miesiącach? Okazuje się, że będą one intensywniejsze niż może się wydawać. Kto ma szansę na duże pieniądze, a kto będzie musiał zacisnąć przysłowiowego pasa? Sprawdź, jak będzie wyglądać stan twojego portfela w wakacje 2024. GALERIA 📢 Chaos w małopolskim sejmiku trwa, PiS wciąż skłócony. Czwarta próba wyboru marszałka nieudana. "To jest kabaret" Ten polityczny serial nie ma końca. W poniedziałek radni sejmiku podjęli dwie próby wyboru marszałka województwa małopolskiego. Bezskutecznie. PiS nie opanował kryzysu i kłótni wewnątrz partii, więc Łukasz Kmita - kandydat wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego, ale nieakceptowany przez część małopolskich działaczy - znów przepadł w głosowaniu. W sumie już trzeci i czwarty raz! Lepszy wynik od niego uzyskał Krzysztof Jan Klęczar (zgłoszony przez Trzecia Droga-PSL i KO), obecny wojewoda Małopolski, ale nie zdobył większości. Kolejną sesję zaplanowano na wtorek na godz. 18.

📢 To był największy w historii koncert w Tarnowie! Scorpionsi dali show na stadionie miejskim dokładnie 13 lat temu. Archiwalne zdjęcia Na ten koncert do Tarnowa zjechało kilkanaście tysięcy fanów Scorpions. W poniedziałek (1 lipca) minęło dokładnie 13 lat od największego muzycznego wydarzenia w historii miasta. Tarnów był przystankiem na trasie światowego tournée zespołu. 📢 W Oświęcimiu zawaliła się kamienica. Tym razem nie doszło do tragedii. A jeszcze rok wcześniej była zamieszkała W centrum Oświęcimia zawaliła się niezamieszkała kamienica. Do wypadku doszło 21 czerwca 2024 roku. 21 lat wcześniej, przy wjeździe do miasta, zawaliła się część zabytkowej kamienicy Haberfelda, która szpeciła miasto. Obecnie w jej miejscu powstał nowoczesny hotelowiec, wpisujący się w klimat „Starówki”. Oba te miejsca oddalone są od siebie, w linii prostej, o zaledwie 150 metrów.

📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Poszukiwania drugiej połówki na parkiecie. Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych imprez organizowanych w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się w minioną sobotę (29 czerwca). Początek wakacji to bowiem doskonały czas, by znaleźć nie tylko wakacyjną miłość, ale także taką na lata. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobacz, co tam się działo. 📢 Legendarnym "Ogórkiem" po Ciężkowicach. Wielu mieszkańców i gości skorzystało z kursów jelczem na trasie Park Zdrojowy-Skamieniałe Miasto Legendarny autobus marki Jelcz 043, nazywany popularnie „Ogórkiem” był w niedzielę (30 czerwca) dużą atrakcją w Ciężkowicach. Z przejazdów retro-pojazdem skorzystało wiele osób, w tym turystów, którzy u progu wakacji postanowili odwiedzić Park Zdrojowy i Skamieniałe Miasto.

📢 Domki i restauracja na wodzie w Zatorze! Kolejna atrakcja kilometr od Parku Rozgrywki Energylandia. Zobacz zdjęcia Kolejna atrakcja w Zatorze. Na terenie Western Camp Resort otwarte zostały unoszące się na powierzchni stawu domki i restauracja. To pierwsza taka atrakcja w regionie. Kompleks wypoczynkowy, stylizowany na klasyczną westernową wioskę Western Camp Resort znajduje się kilometr od Parku Rozrywki Energylandia. 📢 Na stawy w Dolinie Karpia przyleciały warzęchy. To niespodziewani goście, bo takie ptaki rzadko bywają w Polsce. Zobacz zdjęcia Na stawy w Dolinie Karpia przyleciały warzęchy. To niespodziewani goście. Takie ptaki rzadko bywają w Polsce. Najwyraźniej o zatorszczyźnie zrobiło się głośno w ptasim świecie, bo to kolejna w ostatnim czasie taka egzotyczna wizyta. Na wiosnę gościł tutaj pelikan różowy.

📢 Turniej Rycerski pod murami zamku w Rabsztynie. Do walki stanęli rycerze, były pokazy i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia Pod murami zamku w Rabsztynie odbył się 18. Turniej Rycerski. Zjechali waleczni rycerze, którzy stanęli w szranki. Były pokazy jeździeckie, łucznicze, sokolnicze. Pod zamkiem stanęły stoiska rzemieślników.

📢 Wielka feta u Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego. To bal z okazji narodzin córeczki? Wystawny bal u miliardera Józefa Wojciechowskiego i Patrycji Tuchlińskiej. Piękne dekoracje i kreacja młodej mamy, która nie tak dawno urodziła dziecko. Była modelka wygląda rewelacyjnie. Świętują narodziny córeczki? Być może, choć para nie potwierdziła oficjalnie narodzin drugiego dziecka ani nie zdradziła w licznych relacjach na Instagramie, z jakiej okazji zorganizowała wystawne przyjęcie. W posiadłości nie zabrakło rodziny oraz przyjaciół oraz... różowych dekoracji. 📢 Kraków wydał na remont miliony, miało być muzeum. Dziś zabytkowa strzelnica na Woli Justowskiej wciąż stoi pusta Wyremontowana za ponad 12 milionów Strzelnica Garnizonowa na Woli Justowskiej świeci pustkami, czekając na swój dobry czas i pomysł (poza restauracją) na zagospodarowanie tego zabytkowego budynku. Przez kilka lat mieściło się tu Muzeum Fotografii, ustępując miejsca planowanemu muzeum - Dom Krakowskiego Sportu, z którego miasto ostatecznie się wycofało. - Obecnie trwają rozmowy dotyczące przyszłości obiektu - informuje nas magistrat.

📢 Nowy park na Bronowicach w Krakowie. Ruszy kolejny etap zielonej inwestycji na terenie po dawnym motelu Krak Plenerowa siłownia, nietypowa brama widokowa, alejki spacerowe - taka m.in. infrastruktura powstanie w najbliższych miesiącach na części terenu po dawnym motelu Krak w dzielnicy Bronowice. Procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy II etapu budowy parku przy ul. Radzikowskiego w Krakowie są już blisko końca. Prace powinny ruszyć w połowie wakacji.

📢 Finaliści Miss i Mister Supranational 2024 prezentowali się na wybiegu w Krynicy-Zdroju. Kto najlepiej sobie poradził? Finalistki konkursu Miss Supranational 2024 oraz finaliści konkursu Mister Supranational 2024 przed finałowymi gali mieli okazję poczuć przedsmak czekającej ich rywalizacji. Hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju zamienił się w wybieg, a jury wybrało zwyciężczynie i zwycięzców Supra Model of the Year oraz Miss Supranational Talent.

📢 Gmina Oświęcim nagrodziła młodych sportowców, bo to najlepszy rodzaj inwestycji. ZDJĘCIA Gmina Oświęcim nagrodziła młodych sportowców za wybitne wyniki i osiągnięcia. W gronie laureatów znaleźli się tancerze i tancerki oraz hokeista. 📢 Budowa nowej zakopianki Rdzawka - Nowy Targ na ukończeniu. Zobaczcie zdjęcia nowego fragmentu DK47 Asfalt, prawie wszędzie asfalt! 91 proc. - to stan zaawansowanie prac na budowie nowego odcinka zakopianki Rdzawka-Nowy Targ. Droga Krajowa nr 47 zmieni komfort podróży, ale też okolicę. Mosty, estakady, węzły i długie wstęgi asfaltu - to wszystko wśród gór, zieleni i okolicznych miejscowości. Kierowcy z nowej DK47 mają skorzystać w październiku, dokładnie od 9 października, i z Krakowa dojadą do Nowego Targu dwoma pasami ruchu. I dwoma wrócą. Wszyscy liczą, że mocno zmniejszy to korki. Na razie zobaczcie najświeższe zdjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z drona, z drugiej połowy czerwca 2024.

📢 Ona wygrała Euro 2024. Sylwia Dekiert, piękna dziennikarka TVP, skradła piłkarzom show Polscy piłkarze remisem z wicemistrzami świata Francją pożegnali się z finałami Euro 2024, ale nie wszyscy przegrali ten turniej. Wygraną może się czuć piękna dziennikarka TVP, Sylwia Dekiert, która prowadzi studio podczas europejskiego czempionatu i radzi sobie w tej roli znakomicie. - Ona wygrała Euro - mówią telewidzowie, którzy zachwycają się kreacjami Sylwii Dekiert i jej przygotowaniem do prowadzenia programu.

📢 Zalane Zakopane. Oberwanie chmury nad miastem, podtopione drogi i piwnice. Nawet zakopianka była nieprzejezdna W Zakopanem i okolicznych miejscowościach woda zatapia drogi i przydomowe piwnice. Deszcz wprawdzie przestał padać (godz. 13.30), ale cały czas jest pochmurno, a w prognozie - dalsze opady. Strażacy muszą interweniować w wielu miejscach. Zalana została zakopianka i przez kilka godzin była nieprzejezdna. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy odpompowywali wodę. Podczas akcji strażaków policja kierowała samochody objazdami przez wąskie drogi. Strażakom przy użyciu kilku pomp udało się odpompować wodę, która sięgała ponad metr.

📢 Powstaje nowy park Aleksandry między Bieżanowem a Prokocimiem. Budują ścieżki w śladzie przedeptów Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu północnej części parku Aleksandry, w Dzielnicy XII, między Bieżanowem a Prokocimiem. Obecnie realizowane są ścieżki parkowe w śladzie istniejących przedeptów. Prace zakończą się w grudniu tego roku. 📢 W weekend Muszyna znów tętniła życiem. Tłumy bawiły się na lokalnym festynie Pierwszy wakacyjny weekend Muszyna może zaliczyć do udanych. Uzdrowisko nie tylko gościło mnóstwo turystów, którzy odwiedzali najbardziej popularne miejsca jak ogrody na Zapopradziu czy rynek oraz zamek, ale również mieszkańców, którzy wzięli udział w rodzinnym festynie w Powroźniku. Zobaczcie co się działo w ten weekend w sądeckim uzdrowisku. 📢 Rozbiórka drogi krajowej 94 w Olkuszu coraz bliżej. Znamy zarys tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy "starej czwórki" Wykonawca wielkiej przebudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu wykonał już większość prac przygotowawczych do kolejnego kroku, jakim mają być prace rozbiórkowe. Aby mogły one ruszyć konieczne jest przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Ten jest już gotowy, ale czeka na pozytywne opinie władz miasta, powiatu i służb. Podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Olkuszu poznaliśmy jego główne założenia. Poznajcie szczegóły.

📢 Wsiąść do pociągu, ale nie byle jakiego, tylko do TLK Pirat w Oświęcimiu. Bezpośrednio można dojechać nim w wakacje do Kołobrzegu. WIDEO Wraz z początkiem wakacji przez Oświęcim trasowany jest pociąg TLK Pirat z Bohumina do Kołobrzegu. Już od pierwszych dni kursowania pociągu widać, że mieszkańcy Oświęcimian i okolic chętnie będą korzystać z tego szybkiego połączenia nad morze. Tak będzie do 31 sierpnia 2024. 📢 Kraków. Tramwajem na Azory? To możliwe, jeśli Unia Europejska da pieniądze Niedawno Kraków zyskał linię tramwajową do Górki Narodowej, trwa budowa tej do Mistrzejowic, a już Zarząd Inwestycji Miejskich złożył wniosek aplikacyjny dotyczący dofinansowania budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy Górki na Azory z unijnego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). 📢 Transferowe lato Puszczy Niepołomice - odchodzą, przychodzą, pogłoski, fakty Bardzo bogate jest tegoroczne lato jeśli chodzi o ruchy transferowe w Puszczy Niepołomice. Ubiegłosezonowy beniaminek ekstraklasy doznał wielu osłabień po sezonie, dlatego też musiał ściągnąć wielu zawodników. Jakich? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wielki Turniej Rycerski w Rabsztynie - dzień drugi. W upalną niedzielę były pokazy konne, walki na miecze i inne atrakcje W niedzielę 30 czerwca było niezwykle upalnie, co więc musieli przeżywać rycerze oraz niewiasty ubrane w długie suknie z gorsetami? Oni jednak nie poddają się łatwo pogodzie. Nie zawiedli i dali pokazy pod zamkiem w Rabsztynie. Widownia dopisała - było więcej ludzi niż w sobotę. 📢 Tragiczny początek wakacji na małopolskich drogach. W ostatni weekend czerwca dużo wypadków ze skutkiem śmiertelnym Z policyjnej mapy wypadków drogowych wynika, że na małopolskich drogach od początku wakacji, czyli od 21 czerwca, co drugi dzień dochodzi do śmiertelnego wypadku. Zginęło już pięć osób, w tym trzy w ostatni weekend. Do ostatniego tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu we wsi Bilczyce w gminie Gdów. Kierujący pojazdem osobowym potrącił rowerzystkę, która na jednośladzie przewoziła również swoją 5-letnią córkę. Około 40-letnia rowerzystka zmarła. Dziewczynka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala drogą lotniczą.

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 1 do 5 lipca. Setki ludzi bez prądu. LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE 1.07.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od poniedziałku 1 lipca do piątku 5 lipca. 📢 Szok! Sardynia tańsza niż Zakopane, a Zakopane najtańsze w Polsce. Ceny wakacyjnych noclegów 39% Polaków zamierza w tym roku spędzić wakacje za granicą. Na planowany wyjazd za granicę wydamy średnio blisko 4 500 zł na osobę – taka kwota powinno spokojnie wystarczyć nawet na wakacje na Wyspach Kanaryjskich lub Costa Brava. Może jednak być niewystarczająca, by w podobnym standardzie spędzić letni urlop w Polsce. Eksperci mulitporównywarki rankomat.pl sprawdzili, czy taniej będzie wyjechać na wakacje za granicę, czy może jednak zostać w Polsce. Do analizy wykorzystano siedem ulubionych zagranicznych (na podstawie wyszukiwanych przez klientów rankomat.pl polis podróżnych) oraz najpopularniejsze miejsca wybierane w Polsce.

📢 Nad Klimkówką tłumy. Samochody ustawione były na parkingach, łąkach nad brzegiem, a nawet wzdłuż drogi powiatowej W weekend zalew w Klimkówce były najtłumniej odwiedzanym miejscem w Gorlickiem. Kierowcy parkowali samochody, gdzie tylko było można – na wyznaczonych miejscach postojowych, ale też wzdłuż drogi powiatowej Gorlice-Wysowa. Jedni przyjechali, by tylko posiedzieć na brzegu, a inni oddawali się szaleństwu w wodzie – od kajaków, przez łódki po deski surfingowe.

📢 Wcześniej był tu kort tenisowy. Wielka tężnia solankowa w Olkuszu otwarta! Zobaczcie wideo Tężnia solankowa w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Olkuszu jest już otwarta. Z obiektu można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 21. Na miejscu zamontowane zostały zarówno ławki, jak i drewniane leżaki. Wstęp na teren tężni jest całkowicie bezpłatny. 📢 Podgórze. To już 109 lat od przyłączenia do Krakowa. Też czujecie tu włoski klimat? 1 lipca 1915 Podgórze połączyło się z Krakowem i zostało jego XXII dzielnicą katastralną. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak miasto na prawym brzegu Wisły wyglądało przed wiekiem, w czasach kiedy stało się częścią wielkiego Krakowa i w pierwszych latach po tym wydarzeniu, a jak prezentuje się obecnie. Zobacz, jak wtedy wyglądały Rynek Podgórski, Zabłocie, plac Bohaterów Getta (plac Zgody), most Krakusa (obecnie Powstańców Śląskich), zabudowa nad Wisłą, jak rywalizowano na stadionie KS Podgórze, jakie były widoki ze wzgórza Lasoty, a jak jest teraz. Można też zobaczyć, jak budowano most Piłsudskiego.

📢 Powitanie Lata 2024 w Kuter Port Nieznanowice. Koncerty plenerowe i impreza do późnych godzin! ZDJĘCIA Wraz z oficjalnym rozpoczęciem wakacji w nieznanowickim Kuter Porcie (pow. wielicki) zorganizowana została impreza inaugurująca letni sezon na kąpielisku. Muzyczne Powitanie Lata 2024 odbyło się w sobotę, 29 czerwca. Zobacz, jak bawiły się tłumy na koncertach plenerowych oraz dyskotece pod chmurką! ZDJĘCIA 📢 Tak zmieniły się zakopiańskie Kuźnice. Na nowym placu nie będzie już busów Zakopiańskie Kuźnice – turystyczne serce Zakopanego przez ostatnie dwa lata bardzo mocno się zmieniło. To efekt dużej inwestycji w postaci tzw. centrum przesiadkowego, które powstało w tej części miasta pod Giewontem. Największą różnicę widać w… busach pasażerskich. Tych na górnym placu już nie uświadczymy.

📢 Kraków. Dyrektor MOPS w trzy lata zarobił ponad milion złotych. "Zarobki kompatybilne do odpowiedzialności" W 2023 roku z tytułu sprawowanej funkcji otrzymał blisko 375 tys. złotych, w 2022 było to 340,5 tys. zł, a w 2021 roku 292 tysiące. W sumie ponad milion złotych. Tyle w ciągu ostatnich trzech lat zarobił dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Witold Kramarz. Krakowskiemu MOPS nie można odmówić braku działania i zaangażowania. Jednostka realizuje ze środków PFRON zadania na kwotę przekraczającą 40 mln złotych, a do tego pomaga rokrocznie blisko 40 tysiącom krakowian. Pozostaje jednak pytanie, czy tak wysokie zarobki kierownictwa są słuszne, mając na względzie jednostkę, która na co dzień pomaga najbiedniejszym. Radni miejscy mają różne opinie na ten temat.

📢 Kraków. Spaskudzili bulwary Wisły na wakacje. Czy z kładką Kazimierz-Ludwinów znów będzie pięknie? No, nie wygląda to zbyt ładnie. Hałdy ziemi, dziury, blaszane ogrodzenia, sprzęt budowlany i pierwsze stalowe konstrukcje wbite w ziemię pod nową kładkę pieszo-rowerową w Krakowie. Chodzi oczywiście o kładkę Kazimierz-Ludwinów, inwestycję, która po miesiącach ślamazarnego tempa prac, weszła właśnie w fazę orania bulwarów Wisły. 📢 Remontowe wakacje na drogach Krakowa. Dużo namieszała przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej. Teraz zmiany na moście Grunwaldzkim Samochodów jakby mniej w Krakowie, a może to tylko wrażenie z weekendu, gdy wszyscy pognali na grille lub nad wodę. Niestety poranne korki nie zniknęły, a w dużej mierze generują je prowadzone w wakacje, ze zwiększoną intensywnością (oby!) remonty na krakowskich drogach. Duże zmiany nastąpiły z powodu przebudowy Kościuszki i Zwierzynieckiej, dotknęły też Alej Trzech Wieszczów. Pamiętajmy przy tym o cięciach w komunikacji i wyłączeniu pętli w Mistrzejowicach (plus do 20 lipca tramwaje nie jeżdżą między rondami Grzegórzeckim i Mogilskim). A od dziś, 1 lipca, zmiany na moście Grunwaldzkim, bo ten już za stary.

📢 Na plantacji w Szymbarku jest niczym w słonecznej Toskanii. Tu żniwa zaczynają się wcześniej, bo są… borówkowe W przysiółku Góry w Szymbarku rozpoczęły się żniwa. Niezwykłe, bo borówkowe. Pod Miejską Górą, gdzie od lat, z pokolenia na pokolenie swoje gospodarstwo prowadzi rodzina Przybylskich zaczął się właśnie sezon zbioru borówki amerykańskiej. 📢 Dwudniowe święto koni arabskich w stadninie w Tarnowie Klikowej. Wydarzenie uświetniły wyjątkowe pokazy oraz aukcja charytatywna Stadnina koni w Klikowej już po raz drugi była gospodarzem prestiżowego konkursu dla koni arabskich pod nazwą All-Polish Arabian Horse Championship B National. Do Tarnowa przyjechali hodowcy z całej Polski przywożąc ze sobą ponad setkę przepięknych koni. 📢 Krakowianie opanowali Bagry. Odpoczywają na plaży i zażywają letnich kąpieli. Wakacje rozkręciły się na dobre Mimo, że niedzielne niebo mocno za chmurką, mieszkańcy Krakowa licznie ruszyli na Bagry. Termometry od wczesnych godzin porannych w stolicy Małopolski pokazują przeszło 28 stopni Celsjusza. Chociaż w ostatnią niedzielę czerwca trudno mówić o kąpielach słonecznych, to na pewno można zażyć tych bardziej orzeźwiających, czyli wodnych. Jak widać na Bagrach nie brakuje amatorów sportów wodnych. Plaża jak w każdy wakacyjny weekend tętni życiem. Każdy dziś odpoczywa tak, jak lubi najbardziej.

📢 Ośrodek Molo w Osieku niczym Hawaje. Zobacz najlepsze wakacyjne zdjęcia z Instagrama. Trwa "moda" na Molo Ośrodek Molo w Osieku to jedne z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej. Wiele osób postanowiło odwiedzić to urokliwe miejsce, by w basenach szukać ochłody. Była to także okazja do słonecznych kąpieli. Zobaczcie jak pięknie wygląda to miejsce. Turyści chętnie dzielą się zdjęciami ze swojego pobytu w Osieku na Instagramie.

📢 MPK w Krakowie znów przeżywa trudne chwile? Gorące komentarze mieszkańców Platforma Komunikacyjna Krakowa - PKK poinformowała o kolejnych trudnych chwilach w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie. - W MPK znów wrze. Zarząd złożył prowadzącym propozycję zmian warunków pracy. Jej przyjęcie jest oczywiście dobrowolne, no, ale jeśli prowadzący się nie zgodzą to nie dostaną 300-500 zł brutto podwyżki - informuje w mediach społecznościowych PKK i jak dalej wyjaśnia, zarząd MPK chce wprowadzić trzy konkretne zmiany. Mieszkańcy miasta mocno komentują tę sytuację, jednak zdania są bardzo podzielone. Wiele osób pisze wprost, że to "plotki i półprawdy".

📢 Niedziela w Krakowie to idealna okazja, by wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Można je znaleźć przy Hali Targowej W ostatnią, a do tego upalną niedzielę czerwca, mieszkańcy Krakowa wyruszyli na poszukiwanie skarbów. Od wczesnych godzin porannych przy Hali Targowej słychać gwar. Owszem, dzisiaj niedziela handlowa, jednak to miejsce rządzi się trochę innymi prawami. W wielkich hipermarketach na próżno szukać takich skarbów, jakie można znaleźć w tym wyjątkowym miejscu w Krakowie. Unikatowe płyty winylowe, piękne zastawy stołowe, stare zabawki i oczywiście stosy książek. 📢 Na nowym placu w Kuźnicach w Zakopanem pojawiły się nowe ławeczki. Wciąż jest jednak zamknięty Na nowo wybudowanym placu w zakopiańskich Kuźnicach pojawiły się nowe ławki do wypoczynku. Niebawem plac zostanie udostępniony dla turystów. Jednak w opinii wielu osób, jest tam za dużo betonu.

📢 Ogrody biblijne w Muszynie zachwycają. To miejsce przyciąga setki turystów. Zdjęcia Ogrody Biblijne w Muszynie (ul. Kościelna 64) przyciągają setki turystów. To wyjątkowe miejsce na turystycznej mapie, nie tylko Małopolski, oferuje możliwość podziwiania ponad 150 gatunków roślin. Rosną tam figi, oliwki, trzciny, oleander, liść laurowy, cytryny, dziewanna i wiele wiele innych. Rosną tam nie tylko drzewa i kwiaty, ale także byliny, zboża, zioła. Są również rośliny egzotyczne, jak palma daktylowa, oliwki, oleandry, liście laurowe, granaty i figi.

📢 Nocne Grand Prix Krakowa w biegach górskich. Co za klimat! Zdjęcia W Lesie Wolskim odbyły się nocne biegi o Grand Prix Krakowa. Już po raz piąty. Biegacze-amatorzy bardzo dobrze znają cykl, który od listopada do marca odbywa się na tym terenie. To jest często bieganie w zimowej scenerii bądź też w błocie. Teraz było zgoła inaczej. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 32 km po Tatrach w 3 godz. 15 min. Dudczak Michał wygrywa Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły XVI Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły oraz XII Mistrzostwa Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning to dzisiejsze (29 czerwca) zmagania biegaczy w Tatrach. Na starcie stanęło ponad 200 osób. 📢 Niech parawany was nie zmylą. To Zalew Kryspinów, a nie Władysławowo! Tak w upalny weekend wygląda wypoczynek nad wodą nieopodal Krakowa Plażowicze przejęli Zalew Kryspinów. Miłośnicy sportów wodnych, ale również leniwego czytania książki na plaży mają tu prawdziwy raj. W sobotę, 29 czerwca kąpielisko jest dosłownie okupowane przez tłumy wielbicieli spędzania czasu nad wodą. Termometry pokazują dziś zawrotne temperatury więc nikogo to nie dziwi, że każdy szuka ochłody właśnie w tym miejscu. "Zalew Na Piaskach", popularnie nazywany "Zalewem Kryspinów” jest jeziorem które znajduje się na terenie wsi Budzyń w gminie Liszki - tuż przy zachodniej granicy Krakowa. Tutejsza piaszczysta plaża i urocze zakątki kąpieliska przyciągają tłumy!

📢 Basen letni otwarty. Aloha! Na Zarabiu myślenickim jak na Hawajach. Idealne miejsce na letni wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia! Otwarty został basen letni Aloha w Myślenicach na Zarabiu. W ostatnich miesiącach przeszedł metamorfozę, zmodernizowana została nie tylko sama niecka, ale i jej otoczenie. W sobotę, 29 czerwca było tu wielkie święto. Po rocznej przerwie basen został udostępniony dla miłośników pływania i aktywnego wypoczywania w wodzie. Tak już będzie do końca sezonu, od teraz w weekendy na basenie może być tłoczno. Podczas otwarcia do basenu wskoczyli burmistrz Jarosław Szlachetka, jego zastępca Mateusz Suder i Agnieszka Kulerz, żona jednego z współwłaścicieli basenu.

📢 Piękna sobota w Tatrach. Coraz więcej turystów na tatrzańskich szlakach. Tworzą się kolejki w Kuźnicach Pojawiło się słońce, turyści ruszyli na tatrzańskie szlaki. Od rana w zakopiańskich Kuźnicach tłumy chętnych na odkrywanie Tatr. Najwięcej osób chce wyjechać kolejką linową na Kasprowy Wierch.

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków? 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Winiarskie święto w Ojcowie. Piknik jurajski z degustacją wina, serów, pstrągów oraz promocją książki do pisania Jurajski Piknik Winny jest organizowany ósmy raz przez Stowarzyszenie Winiarzy Jury Krakowskiej. Odbędzie się jak zwykle w otoczeniu stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg Ojcowski. Organizatorzy zapowiadają degustacje wina, serów, przetworów, pstrąga , a do tego obiecują wspaniały klimat Ojcowskiego Parku Narodowego. To wszystko na dwudniowej imprezie w sobotę i niedzielę 29 i 30 czerwca.

📢 Idziesz z rodziną do Morskiego Oka w Tatrach? Przygotuj się na wydatki! Policzyliśmy Tegoroczna rodzinna wyprawa do Morskiego Oka w Tatrach będzie z pewnością niezapomniana. Nie tylko ze względu na fakt, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, ale także dlatego, że koszty takiego jednodniowego wypadku są wysokie. Dużo wyższe niż jeszcze przed rokiem. Porównaliśmy koszty wyprawy nad słynny tatrzański staw.

📢 Transferowe lato Cracovii - przychodzą, odchodzą, pogłoski, fakty Trwa przerwa w rozgrywkach ekstraklasy. Letni czas to gorąca pora, także jeśli chodzi o ruchy kadrowe. W futbolu karuzela musi się kręcić, jest spory ruch w interesie. Każdy z klubów planuje kadrę na nowe rozgrywki. Ruch zaczął się też w Cracovii, przyszli nowi zawodnicy, z niektórym skończyły się kontrakty i odeszli. A jeszcze inni być może opuszczą "Pasy". W GALERII przedstawiamy zmiany w Cracovii. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Paznokcie migdałki krótkie i długie. Dużo wzorów i pomysłów na paznokcie w kształcie migdałka: french, naturalne, jasne i kolorowe Zobacz przegląd ponad 20 wyjątkowych stylizacji paznokci w kształcie migdałka. Przygotowaliśmy propozycje dla miłośnicze krótkich i długich paznokci więc naprawdę jest w czym wybierać. Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. Zainspiruj się.

📢 Miasteczko Galicyjskie i wieża widokowa w Krynicy obok Kopalni Uranu uznane za Top Atrakcje 2024 roku Dwie sądeckie atrakcje turystyczne, jako jedyne w Małopolsce, zostały uznane Top Atrakcją 2024 roku. Tak zdecydowało blisko 80 tysięcy użytkowników portalu polskieszlaki.pl. 📢 Nowy Ranking Szkół Wyższych Perspektyw. Zwycięzcą UW, za nim UJ. Znamy też TOP 10 uczelni w Małopolsce Rywalizacja o pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Perspektyw trwa między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Warszawskim od lat. Tym razem zwyciężył ten drugi, wyprzedzając UJ o dwa punkty. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska, kolejny rok z rzędu utrzymując swoją pozycję. Z Krakowa w pierwszej dziesiątce znajdziemy natomiast jeszcze Akademię Górniczo-Hutniczą - na 4. miejscu. Zarazem AGH zajmuje 2. miejsce w osobnym Rankingu Uczelni technicznych 2024, tak jak w poprzednich latach.

📢 Wieża widokowa wraz ze ścieżką w koronach drzew w Krynicy-Zdroju walczy o zaszczytny tytuł "Top Atrakcji 2024". Potrzebne są głosy Niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra zbudowana jest na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce i szybko stała się wielką atrakcją kurortu pod Górą Parkową. Teraz walczy o miano "Top Atrakcji 2024" w ogólnopolskim konkursie. Liczy się każdy głos, wystarczy kliknąć. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Wielka woda w powiecie olkuskim. Między Olkuszem i Hutkami powstało wielkie zalewisko. To trzeci taki zbiornik w regionie. Zobacz zdjęcia Zalana droga, podtopione drzewa i wypełnione wodą zapadliska. Na taki obraz można się natknąć w lasach między Olkuszem i Hutkami, gdzie powstało trzecie wielkie zalewisko w powiecie olkuskim.