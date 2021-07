Kraków. Agnieszka Holland laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza

Nagrody im. Jerzego Turowicza przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło artystyczne lub naukowe znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz reprezentujące wartości, które były mu bliskie: personalistyczne podejście do człowieka, tolerancja i dialog, sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, rewidowanie utrwalonych stereotypów czy prymat swobody poszukiwań nad ideologią. Kapituła Nagrody zdecydowała w tym roku przyznać wyróżnienie Agnieszce Holland.

- Laureatka Nagrody im. Jerzego Turowicza to jedna z najważniejszych postaci polskiego kina i zarazem polskiego życia publicznego. Nagradzamy jej dwa ostatnie filmy - „Obywatela Jonesa” (2019 r.) i „Szarlatana” (2020 r.), pamiętając jednak, że stanowią one kolejne ogniwa długiego łańcucha wybitnych dzieł rozpoczętego w latach 70. „Aktorami prowincjonalnymi” – mówi prof. Tadeusz Lubelski, członek Kapituły Nagrody im. Jerzego Turowicza.

Wyróżnienie trafia co roku do polskich twórców, żyjących w chwili jej ogłoszenia, za prace opublikowane bądź zaprezentowane w roku jej przyznawania lub w ciągu wcześniejszych dwóch lat. Tegoroczna edycja obejmuje dzieła z lat 2019–2020.

Wyboru laureata dokonuje kapituła, której członków powołują Zarząd i Rada Fundacji Jerzego Turowicza.

Nagrodę stanowią: statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Fundacji. W tym roku nagroda finansowana jest przez Miasto Kraków.

- Agnieszka Holland to bohaterka wielu organizowanych przez nas wydarzeń, by wspomnieć choćby koncert z cyklu „Scoring4Polish Directors” na XI edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, gdzie usłyszeliśmy muzykę z filmów wyreżyserowanych przez laureatkę Nagrody im. Jerzego Turowicza, czy też jej spotkanie z wydawcami biorącymi udział w pierwszej odsłonie projektu Word2Picture na Festiwalu Conrada w 2019 roku – mówi Izabela Błaszczyk, dyrektorka KBF, organizatora gali wręczenia Nagrody. – To niezwykła przyjemność i zaszczyt gościć Agnieszkę Holland po raz kolejny, tym razem w pałacu Potockich.