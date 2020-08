Kraków. Na Plantach w okolicach Bunkra Sztuki można obejrzeć wystawę "Pawie" autorstwa Józefa Wilkonia

Na 20 planszach przechodnie mogą zobaczyć 20 różnych pawi, reprezentujących inne etapy twórczości artysty. Pawie stanowią charakterystyczny i zwracający uwagę barwny motyw w twórczości Józefa Wilkonia. To w pawich piórach najdosadniej objawiła się fascynacja artysty taszyzmem (od franc. tache – plama). Doskonałe operowanie barwną plamą wyróżniało go na tle innych wybitnych postaci Polskiej Szkoły Ilustracji.

Pawie pióra to także jeden z symboli Krakowa, miasta tak bliskiego ilustratorowi, który urodzony w niedalekich Bogucicach najpierw uczył się w krakowskim liceum plastycznym, a następnie studiował jednocześnie dwa kierunki – Malarstwo na ASP i Historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wprawdzie jego późniejsze życie zawodowe i rodzinne związało go z Warszawą, ale do okolic swojej młodości Józef Wilkoń wciąż z sentymentem powraca.