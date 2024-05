No to mieszkańcy tej części Krakowa sobie nie pośpią. Będą im kopać tunel dla tramwaju do Mistrzejowic przez całe noce Piotr Rąpalski

Budowa tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, wymaga nieustannej pracy, nawet w godzinach nocnych. Czym dokładnie zajmuje się wykonawca inwestycji, w jaki sposób przeprowadzane są wykopy oraz kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się zakończenia całodobowych robót? - pytają sami siebie urzędnicy. A mieszkańcy już zgłaszali, że inwestycja nie daje im spać. No cóż, jak trzeba to trzeba... zacisnąć poduszki na uszach.