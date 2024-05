Polska koprodukcja „Dziewczyna z igłą” Magnusa von Horna powalczy o Złotą Palmę na festiwalu w Cannes

„Dziewczyna z igłą” (ang. „The Girl With the Needle”) to oparta na faktach, niepokojąca opowieść rozgrywająca się w Danii na początku XX wieku.

Karoline, młoda pracownica fabryki stara się przetrwać w Kopenhadze tuż po pierwszej wojnie światowej. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje pozostawiona sama sobie. Wtedy poznaje Dagmar – charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej, pomagającej matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Nie mając żadnej alternatywy, Karoline podejmuje u Dagmar pracę jako mamka. Kobiety nawiązują niċ porozumienia, jednak świat Karoline rozpada się na kawałki, gdy odkrywa szokująca prawdę o swojej mocodawczyni.

Współscenarzystą filmu (w duecie z Line Langebek) i reżyserem jest Magnus von Horn, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. „Intruz" – jego pierwszy pełnometrażowy film fabularny – zdobył m.in. nagrodę za scenariusz i reżyserię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2015 roku i zapewnił reżyserowi Paszport Polityki. Polskojęzyczny „Sweat" znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes w 2020 roku, a także zdobył sześć statuetek na festiwalu w Gdyni, w tym Srebrne Lwy.