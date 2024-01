Pomysł na obiad. Pieróg faszerowany (calzone) z kurczakiem i sosem czosnkowym [PRZEPIS]

Pomysł na obiad: calzone. Nie macie pomysłu na oryginalny obiad? Zróbcie calzone! Ogromny pieróg, faszerowany kurczakiem nie tylko obłednie smakuje, ale i efektownie wygląda. Przepis naszej Czytelniczki Katarzyny Skuty.

Składniki na ciasto

50 dag mąki

2 płaskie łyżeczki soli

4 łyżki oliwy

5 dag drożdży

woda

Składniki na farsz

pojedyncza pierś z kurczaka

zagęszczony sok pomidorowy

1 cebula

brokuł

zioła prowansalskie

pomidor

3 ogórki kiszone

biała mozarella

kukurydza

Składniki na sos czosnkowy

mały jogurt naturalny

łyżka majonezu

2 ząbki czosnku

żółtko do posmarowania wierzchu pierogów

Wykonanie

Ciasto:

Mąkę połączyć z solą i oliwą. Drożdże rozpuścić w 300 ml letniej wody i odstawić na 10 min. Po tym czasie dodać do mąki. Wyrobić ciasto, po czym odstawić aż wyrośnie. Wyrośnięte podzielić na 3 części, rozwałkować i ułożyć na papierze do pieczenia.

Farsz:

Pierś pokroić w kawałki i usmażyć. Cebulę pokroić w piórka, pomidora w plastry, brokuł podzielić na różyczki i krótko gotować, ogórki pokroić w plasterki.

Na połowie każdego rozwałkowanego ciasta rozsmarować sok pomidorowy, posypać ziołami i układać resztę składników. Złożyć jak pieroga, dokładnie zlepić rogi, posmarować żółtkiem. Piec ok. 20-25 min w temp. 180 stopni z termo­obiegiem. Podawać z sosem czosnkowym.

Surowe ciasto można zamrażać. W przypadku pieczenia pierogów na dwóch poziomach na raz, w połowie czasu trzeba zamienić je miejscami, aby się zezłociły.

Jeśli rozłożymy składniki na całym placku, otrzymamy pizzę.