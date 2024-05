Poseł Arkadiusz Mularczyk w Krakowie o cenach energii: "To jest dzisiaj największy problem, o którym mówią Polacy!"

- Zobaczcie drodzy państwo, kto startuje z list PO. Chociażby pan minister Bartłomiej Sienkiewicz, który w ciągu ostatnich miesięcy wsławił się tym, że dokonał 100 różnego rodzaju likwidacji, odwołań, destrukcji. Jest to osoba, która zlikwidowała telewizję publiczną, postawiła w stan likwidacji Telewizję Kraków, Radio Kraków, zwolniono bardzo wielu dziennikarzy i pracowników zupełnie w sposób bezprawny. Te wszystkie działania niewątpliwie kiedyś doprowadzą do odpowiedzialności karnej pana Sienkiewicza i nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Dzisiaj musimy mieć świadomość, że pan Sienkiewicz ucieka do Brukseli po immunitet. On jest mu potrzebny, bo wie co zrobił - ostro komentował poseł Mularczyk.