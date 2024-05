Kraków. Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Listę otwiera Bartłomiej Sienkiewicz

Pełna lista kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego:

1. SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk

2. WILK‑GRZYWNA Małgorzata Beata

3. MARCZUŁAJTIS‑WALCZAK Jagna Kinga

4. SALWIŃSKA Sylwia Kinga

5. MĘKAL Małgorzata Katarzyna

6. MAJKA Magdalena

7. ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysław

8. KOZIOŁ Artur Stanisław

9. WITKA Jacek Paweł

10. SOWA Marek Jan

- Nikt w historii UE nie zrobił takiego kroku w rozwoju jak Polska podczas tych ostatnich 20 lat. Dlatego tak ważne jest dbanie o samą Unię o jej rynek wewnętrzny o równe prawa dla biznesu i dla obywateli - żebyśmy mieli te same możliwości i żebyśmy wciąż budowali nasz dobrobyt. UE jest naszym gwarantem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to nie tylko wojsko i rakiety, ale także stabilność i porządek. To spokój kobiet i rodzin w planowaniu rodziny, porządek w edukacji naszych dzieci i pewność osób z niepełnosprawnościami ze będą traktowani na równi zgodnie z zapisami Konwencji praw ONZ. 9 czerwca idziemy wszyscy na wybory - powiedziała Jagna Marczułajtis-Walczak, posłanka na Sejm RP