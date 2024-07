Prasówka 1.07.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ona wygrała Euro 2024. Sylwia Dekiert, piękna dziennikarka TVP, skradła piłkarzom show”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ona wygrała Euro 2024. Sylwia Dekiert, piękna dziennikarka TVP, skradła piłkarzom show Polscy piłkarze remisem z wicemistrzami świata Francją pożegnali się z finałami Euro 2024, ale nie wszyscy przegrali ten turniej. Wygraną może się czuć piękna dziennikarka TVP, Sylwia Dekiert, która prowadzi studio podczas europejskiego czempionatu i radzi sobie w tej roli znakomicie. - Ona wygrała Euro - mówią telewidzowie, którzy zachwycają się kreacjami Sylwii Dekiert i jej przygotowaniem do prowadzenia programu.

📢 Budowa nowej zakopianki Rdzawka-Nowy Targ na ukończeniu. Zobaczcie zdjęcia nowej DK47 z drona Asfalt, prawie wszędzie asfalt! 91 proc. - to stan zaawansowanie prac na budowie nowego odcinka zakopianki Rdzawka-Nowy Targ. Droga Krajowa nr 47 zmieni komfort podróży, ale też okolicę. Mosty, estakady, węzły i długie wstęgi asfaltu - to wszystko wśród gór, zieleni i okolicznych miejscowości. Kierowcy z nowej DK47 mają skorzystać w październiku, dokładnie od 9 października, i z Krakowa dojadą do Nowego Targu dwoma pasami ruchu. I dwoma wrócą. Wszyscy liczą, że mocno zmniejszy to korki. Na razie zobaczcie najświeższe zdjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z drona, z drugiej połowy czerwca 2024.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobacz najlepsze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzika przyroda w parku przy Stawie Płaszowskim w Krakowie. W niedzielny wieczór można tam spotkać liczną łabędzią rodzinę W niedzielny wieczór w parku przy Stawie Płaszowskim w Krakowie można spotkać nielicznych spacerowiczów z psami, ale także i jego rodzimych mieszkańców. Na tych, którzy po upalnym dniu zdecydowali się na krótki spacer po alejkach parku czekała nie lada niespodzianka. Liczna łabędzia rodzina postanowiła wyjść na brzeg i pozaczepiać przechodniów. Towarzyszyły im również kaczki. Park przy Stawie Płaszowskim został otwarty wiosną tego roku. Wcześniej przeprowadzono w nim intensywne prace, by mieszkańcy mieli tu do dyspozycji małą architekturę i miejsce do rekreacji. Dzikie zwierzęta również mają przestrzeń dla siebie.

📢 Kolejny tragiczny wypadek w Małopolsce. W Bilczycach samochód potrącił rowerzystkę. 40-letnia kobieta zmarła. Jej dziecko walczy o życie W późnych godzinach popołudniowych we wsi Bilczyce w gminie Gdów doszło do tragicznego wypadku. Kierujący pojazdem osobowym potrącił rowerzystkę, która na jednośladzie przewoziła również swoją 5-letnią córkę. Około 40-letnia rowerzystka zmarła. Dziewczynka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala drogą lotniczą. Na miejscu cały czas trwają czynności pod nadzorem prokuratora. To już kolejny dzisiaj tragiczny w skutkach wypadek, na małopolskich drogach. 📢 Turniej Rycerski w Rabsztynie - dzień drugi. W upalną niedzielę były pokazy konne, walki na miecze i inne atrakcje W niedzielę 30 czerwca było niezwykle upalnie, co więc musieli przeżywać rycerze oraz niewiasty ubrane w długie suknie z gorsetami? Oni jednak nie poddają się łatwo pogodzie. Nie zawiedli i dali pokazy pod zamkiem w Rabsztynie. Widownia dopisała - było więcej ludzi niż w sobotę.

📢 Na plantacji w Szymbarku jest niczym w słonecznej Toskanii. Tu żniwa zaczynają się wcześniej, bo są… borówkowe W przysiółku Góry w Szymbarku rozpoczęły się żniwa. Niezwykłe, bo borówkowe. Pod Miejską Górą, gdzie od lat, z pokolenia na pokolenie swoje gospodarstwo prowadzi rodzina Przybylskich zaczął się właśnie sezon zbioru borówki amerykańskiej. 📢 Akcja ratownicza na Dunajcu pod Tarnowem. Nie żyje mężczyzna, który w Błoniu został porwany przez nurt rzeki Duża akcja ratownicza na Dunajcu pod Tarnowem. Strażacy i policja poszukiwali osoby, która w niedzielne (30 czerwca) popołudnie została porwana przez nurt rzeki w miejscowości Błonie. Jego ciało wydobyli z wody nurkowie po ponad godzinnych poszukiwaniach.

📢 Dwudniowe święto koni arabskich w stadninie w Tarnowie Klikowej. Wydarzenie uświetniły wyjątkowe pokazy oraz aukcja charytatywna Stadnina koni w Klikowej już po raz drugi była gospodarzem prestiżowego konkursu dla koni arabskich pod nazwą All-Polish Arabian Horse Championship B National. Do Tarnowa przyjechali hodowcy z całej Polski przywożąc ze sobą ponad setkę przepięknych koni.

📢 Odpust na Piotra i Pawła w sądeckim skansenie. Procesja, kiermasz i koncert. Zdjęcia Jak co roku w Sądeckim Parku Etnograficznym odbyły się uroczystości kościelne z okazji święta patronów kościoła z Łososiny Dolnej - Piotra i Pawła. 📢 Rajska plaża nad Bałtykiem, ukryta przed tłumami. To ulubione miejsce polskich gwiazd i celebrytów. Perełka na mapie półwyspu helskiego Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

📢 Wielka feta u Patrycji Tuchlińskiej i miliardera! Świętują narodziny córeczki w posiadłości pod Warszawą? Co to był za bal! Mamy zdjęcia Wystawny bal u miliardera Józefa Wojciechowskiego i Patrycji Tuchlińskiej. Piękne dekoracje i kreacja młodej mamy, która nie tak dawno urodziła dziecko. Była modelka wygląda rewelacyjnie. Świętują narodziny córeczki? Być może, choć para nie potwierdziła oficjalnie narodzi drugiego dziecka ani nie zdradziła w licznych relacjach na Instagramie z jakiej okazji zorganizowała wystawne przyjęcie. W posiadłości nie zabrakło rodziny oraz przyjaciół oraz...różowych dekoracji.

📢 Turniej Rycerski pod murami zamku w Rabsztynie. Do walki stanęli rycerze, były pokazy i inne atrakcje. Zdjęcia Pod murami zamku w Rabsztynie rozpoczął się 18. Turniej Rycerski. Zjechali waleczni rycerze, którzy stanęli w szranki. Były pokazy jeździeckie, łucznicze, sokolnicze. Pod zamkiem stanęły stoiska rzemieślników. W niedzielę druga część wydarzenia i kolejne atrakcje.

📢 Leniwa niedziela na Bagrach. Mieszkańcy Krakowa odpoczywają na plaży i zażywają letnich kąpieli. Wakacje rozkręciły się na dobre Mimo, że niedzielne niebo mocno za chmurką, mieszkańcy Krakowa licznie ruszyli na Bagry. Termometry od wczesnych godzin porannych w stolicy Małopolski pokazują przeszło 28 stopni Celsjusza. Chociaż w ostatnią niedzielę czerwca trudno mówić o kąpielach słonecznych, to na pewno można zażyć tych bardziej orzeźwiających, czyli wodnych. Jak widać na Bagrach nie brakuje amatorów sportów wodnych. Plaża jak w każdy wakacyjny weekend tętni życiem. Każdy dziś odpoczywa tak, jak lubi najbardziej. 📢 TOP 15 miejsc na wakacyjny wypad w Małopolsce. Te miejsca to doskonały propozycje na letni spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Lato w pełni, wakacje rozpoczęte, a pogoda słoneczna zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby cieszyć się urokami lata i dodatkowo zwiedzić atrakcyjne miejsca? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę.

📢 Ośrodek Molo w Osieku niczym Hawaje. Zobacz najlepsze wakacyjne zdjęcia z Instagrama. Trwa "moda" na Molo Ośrodek Molo w Osieku to jedne z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej. Wiele osób postanowiło odwiedzić to urokliwe miejsce, by w basenach szukać ochłody. Była to także okazja do słonecznych kąpieli. Zobaczcie jak pięknie wygląda to miejsce. Turyści chętnie dzielą się zdjęciami ze swojego pobytu w Osieku na Instagramie.

📢 Tragiczny wypadek na trasie Brzesko-Nowy Sącz. W Tworkowej zderzyły się dwa samochody. Są ranni, lądował śmigłowiec LPR-u! Jedna osoba zginęła, a kilkoro zostało rannych w wypadku na Drodze Krajowej nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem. W Tworkowej koło Czchowa zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana. 📢 Wisła Kraków chce wzmocnić obronę. Dwóch poważnych kandydatów Wisła Kraków chce wzmocnić obronę. „Biała Gwiazda” już poinformowała, że na testy medyczne przyjedzie grecki defensor Giannis Kiakos. Krakowianie chcieliby też sprowadzić Wiktora Biedrzyckiego z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

📢 W Sandecji nie dał rady, wraca do ojczyzny. Ma piękną żonę, para powitała na świecie synka Bośniak Zvonimir Kozulj, bo o nim mowa, jeszcze na początku 2023 roku okazał się transferowym nieporozumieniem Sandecji Nowy Sącz. Mówiło się, że zataił kontuzję, byle podpisać kontrakt… W lipcu ub. roku związał się z rodzimym Zrinjskim Mostar, dla którego jesienią rozegrał 10 meczów w tym dwa w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Piłkarski Stary Kontynent usłyszał o nim w meczu przeciwko holenderskiemu AZ Alkmaar – Kozulj zdobył dwa gole, a jego zespół ograł gości 4:3, mimo że przegrywał już trzema golami! Kozulj wiedzie szczęśliwe i aktywne życie u boku pięknej Ivy, a para doczekała się właśnie drugiego dziecka. Rodzice muszą rozdzielić swoją miłość na córeczkę i niedawno urodzonego synka. Przed piłkarzem nowy rozdział piłkarski, powrót do ojczyzny. Od lipca zamieni bowiem rumuńską CS U Craiova na Siroki Brijeg. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjnym S.A. w Krakowie znów przeżywa trudne chwile? Zdania mieszkańców mocno podzielone Platforma Komunikacyjna Krakowa - PKK poinformowała o kolejnych trudnych chwilach w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie. - W MPK znów wrze. Zarząd złożył prowadzącym propozycję zmian warunków pracy. Jej przyjęcie jest oczywiście dobrowolne, no ale jeśli prowadzący się nie zgodzą to nie dostaną 300-500 zł brutto podwyżki - informuje w mediach społecznościowych PKK i jak dalej wyjaśnia, zarząd MPK chce wprowadzić trzy konkretne zmiany. Mieszkańcy miasta mocno komentują tę sytuację, jednak zdania są bardzo podzielone. Wiele osób pisze wprost, że to "plotki i półprawdy". 📢 Wyjątkowe przedmioty i niepowtarzalna atmosfera podczas Bazaru na Starówce. Tłumy sprzedających i kupujących na popularnym targu w Tarnowie Upalna pogoda nie zniechęciła stałych bywalców Bazaru na Starówce do odwiedzenia placu targowego Burek w Tarnowie. Niedzielna (30 czerwca) odsłona popularnego kiermaszu była jednocześnie pierwszą, podczas tegorocznych wakacji. Stoły aż uginały się od wystawionych przedmiotów, a sprzedających było tak wielu, że niektórzy rozstawili swoje kramy na bruku. Skoro mamy wakacje i lato, to też na bazarze można było wyszukać sporo "skarbów", które wiążą się z tym wyjątkowym czasem urlopów i zasłużonego odpoczynku. Sporym zainteresowaniem cieszyły się m.in. książki, w tym przewodniki, wyjątkowa biżuteria, ozdoby do domów i ogrodów, wśród których było m.in. dużo drewnianych... kotów o wymyślnych kształtach czy też makiet żaglowców. W galerii prezentujemy, co ciekawego można było kupić dzisiaj na Burku. Wyjątkowe przedmioty i niepowtarzalna atmosfera powrócą w to miejsce za dwa tygodnie.

📢 Śmiertelny wypadek w Brzeźnicy w pow. wadowickim. Samochód uderzył w drzewo i wpadł do rowu melioracyjnego. Jedna osoba nie żyje W nocy z soboty na niedzielę, ok. godz. 2 do rowu melioracyjnego w Brzeźnicy (pow. wadowicki) wpadł samochód osobowy, którym jechały dwie osoby. Na miejsce zadysponowano straże pożarne, policję, karetkę pogotowia i helikopter LPR. Niestety, życia jednej osoby nie udało się uratować.

📢 Niedziela w Krakowie to idealna okazja, by wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Można je znaleźć przy Hali Targowej W ostatnią, a do tego upalną niedzielę czerwca, mieszkańcy Krakowa wyruszyli na poszukiwanie skarbów. Od wczesnych godzin porannych przy Hali Targowej słychać gwar. Owszem, dzisiaj niedziela handlowa, jednak to miejsce rządzi się trochę innymi prawami. W wielkich hipermarketach na próżno szukać takich skarbów, jakie można znaleźć w tym wyjątkowym miejscu w Krakowie. Unikatowe płyty winylowe, piękne zastawy stołowe, stare zabawki i oczywiście stosy książek.

📢 Kto to tak urządził? Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. Zobacz zdjęcia Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Łanie i jelenie w Zakopanem są jak piesi. Korzystają z przejść dla pieszych ZDJĘCIA Widzisz jelenia lub łanię w Zakopanem - zatrzymaj się i przepuść jegomościa. Pod Giewontem dzikie zwierzęta najwyraźniej doskonale znają przepisy ruchu drogowego i korzystają z... przejść dla pieszych. A kierowcy grzecznie czekają aż zwierzęta przejdą na drugą stronę. 📢 W nowym placu w Kuźnicach pojawiły się nowe ławeczki. Plac jednak nadal zamknięty Na nowo wybudowanym placu w zakopiańskich Kuźnicach pojawiły się nowe ławki do wypoczynku. Niebawem plac zostanie udostępniony dla turystów. Jednak w opinii wielu osób, jest tam za dużo betonu.

📢 Miejski autobus potrącił rowerzystę na ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie Niespokojny niedzielny poranek na krakowskich drogach. Około godziny 10.20 na ulicy Dobrego Pasterza doszło do wypadku, w którym brał udział autobus miejski. Jak informuje nas dyżurny policji, autobus potrącił rowerzystę, który przejeżdżał w niedozwolonym miejscu -przez oznakowane przejście dla pieszych, gdzie nie było przejazdu dla rowerów. Rowerzysta z obrażeniami głowy został zabrany do szpitala. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje o kierowaniu linii 129, i 138 przez Jancarza oraz Bohomolca. 📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały utrzymują się od kilku dni, temperatury są ekstremalne a każdy sposób na ochłodę jest dobry. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Kandydaci do tytułu Mister Supranational 2024 zwiedzają Małopolskę. Odkrywali uroki Krakowa i Krynicy-Zdroju Reprezentanci 40 krajów od kilku dni przebywają na zgrupowaniu w Małopolsce. Oprócz przygotowań do Gali Mister Supranational 2024, mają też czas na odkrywanie atrakcji województwa małopolskiego. Najprzystojniejszy mężczyźni z całego świata zwiedzili m.in. Rynek i Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie a także urokliwą Krynicę-Zdrój. 📢 Ogrody biblijne w Muszynie zachwycają. To miejsce przyciąga setki turystów. Zdjęcia Ogrody Biblijne w Muszynie (ul. Kościelna 64) przyciągają setki turystów. To wyjątkowe miejsce na turystycznej mapie, nie tylko Małopolski, oferuje możliwość podziwiania ponad 150 gatunków roślin. Rosną tam figi, oliwki, trzciny, oleander, liść laurowy, cytryny, dziewanna i wiele wiele innych. Rosną tam nie tylko drzewa i kwiaty, ale także byliny, zboża, zioła. Są również rośliny egzotyczne, jak palma daktylowa, oliwki, oleandry, liście laurowe, granaty i figi.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Nareszcie wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela? 📢 Dwa najważniejsze zabytki w samym centrum Krakowa za zasłoną z rusztowań. Prace cały czas trwają Dwie zabytkowe wieże, które znajdują się w centrum Krakowa przechodzą gruntowne remonty. Pierwsza z nich to Wieża Zegarowa Archikatedry na Wawelu. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków podjął decyzję o przekazaniu zgromadzonych w tym roku oszczędności po przetargach na przyspieszenie remontu hełmu wieży. Dzięki temu rusztowanie zasłaniające zabytek zniknie jeszcze w tym roku. Drugie rusztowanie z kolei szczelnie zasłaniania wieżę hejnałową bazyliki Mariackiej. Tutaj prace potrwają jeszcze przez długie miesiące.

📢 Kuter Port Nieznanowice. Powitanie Lata 2024: koncerty plenerowe i impreza do późnych godzin! ZDJĘCIA Wraz z oficjalnym rozpoczęciem wakacji w nieznanowickim Kuter Porcie (pow. wielicki) zorganizowana została impreza inaugurująca letni sezon na kąpielisku. Muzyczne Powitanie Lata 2024 odbyło się w sobotę, 29 czerwca. Zobacz, jak bawiły się tłumy na koncertach plenerowych oraz dyskotece pod chmurką! ZDJĘCIA 📢 Koncert Moniki Brodki i Basi Giewont na zakończenie Czystych Tatr ZDJĘCIA Koncertem dwóch artystek w podziękowaniu dla wszystkich wolontariuszy akcji Czysta Polska zakończyła się akcja sprzątania Tatr. 📢 Jurajskie Lawendlove. Czas na lawendę w podkrakowskim gospodarstwie w gminie Krzeszowice Na piękne widoki i na ul. Widokową w Filipowicach w gminie Krzeszowice zaprosił Kamil Kłeczek, właściciel gospodarstwa lawendowego o wdzięcznej nazwie Jurajskie Lawendlove. Zorganizowano tutaj dni otwarte w sobotę i niedzielę, 29 i 30 czerwca 2024 r. Do bajkowo wyglądającego ogrodu w fioletowo-lawendowych kolorach mogli przybyć wszyscy miłośnicy lawendy, rodziny z dziećmi oraz fotografowie.

📢 Nocne Grand Prix Krakowa w biegach górskich. Co za klimat! Zdjęcia W Lesie Wolskim odbyły się nocne biegi o Grand Prix Krakowa. Już po raz piąty. Biegacze-amatorzy bardzo dobrze znają cykl, który od listopada do marca odbywa się na tym terenie. To jest często bieganie w zimowej scenerii bądź też w błocie. Teraz było zgoła inaczej. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Miss Supranational. Spacer po Krynicy. Kandydatki nie próżnowały, otrzymały cenne wskazówki Już od niemal dwóch tygodni kandydatki do korony Miss Supranational 2024 przygotowują się do wielkiej Gali Finałowej. Każdego dnia uczestniczki tego wyjątkowego konkursu muszą stawiać czoła różnorakim próbom m.in. na świeżym powietrzu. 📢 Miasteczko Czystych Tatr w Zakopanem tętni życiem. Wieczorem koncert Brodki ZDJĘCIA Gry, zabawy, konkursy i biegi przełajowe. Wszystko, żeby promować zdrowy styl życia i troskę o naszą planetę. Kilkadziesiąt osób wystartowało w biegu, dzięki którym posadzone zostaną drzewa.

📢 Hutnik zagrał na 70-lecie Grębałowianki. Powrót Michała Zięby i testy kolejnych piłkarzy w krakowskim zespole Piłkarze Hutnika zmierzyli się w sobotę 29 czerwca z Grębałowianką w meczu zorganizowanym w ramach obchodów 70-lecia powstania klubu z Grębałowa. Trener Maciej Musiał przyglądał się przede wszystkim grze siedmiu zawodników testowanych. Do Krakowa wrócił Michał Zięba, podpisując po roku przerwy nowy kontrakt z Hutnikiem. 📢 "Piknik franckuski" czyli ciekawe zakończenie wyjątkowego tygodnia Biblioteki Kraków. Czytelnicy spotkali się w ostatnią sobotę czerwca Pracowity tydzień w Bibliotece Kraków. W ostatnie dni czerwca wszyscy czytelnicy, bez względu na swój wiek, zostali zaproszeni do udziału w projekcie pn. "Odlotowe podróże po literaturze, czyli literackie tygodnie w Bibliotece Kraków". Jego celem jest bliższe poznanie kultur i literackich osiągnięć różnych krajów. 24 czerwca w wybranych filiach Biblioteki Kraków były organizowane różne wydarzenia w ramach Tygodnia francuskiego. Zwieńczeniem tego Tygodnia był z kolei "Piknik francuski", który odbył się w wyjątkowej scenerii ogrodu przy ul. Powroźniczej 2 w ostatnią sobotę czerwca.

📢 Puszcza w centrum Krakowa? Zobaczcie dziki i zielony park Jalu Kurka niemal w samym środku miasta. Idealne miejsce na wakacyjny spacer Klimat jak w najdzikszej puszczy. Stare drzewa, zielone krzewy i śpiew ptaków. Tak prezentuje się Park Jalu Kurka w samym centrum Krakowa. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to doskonały moment, aby odwiedzić to miejsce i poczuć się jak na leśnej wycieczce. Zanim wybierzecie się na wakacyjny spacer zobaczcie zdjęcia z tej krakowskiej puszczy! 📢 Pożar hali produkcyjnej w Niepołomicach. Z ogniem walczyło przeszło stu strażaków. Aktualnie trwa dogaszanie pożaru Tuż po godzinie 16.00 w sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w Niepołomicach. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych. Tuż przed godz. 18.00 sytuacja została opanowana i trwa dogaszanie pożaru. W kulminacyjnym momencie na miejscu działało przeszło 100 strażaków.

📢 Wielkie święto psiaków na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Mieszkańcy wraz ze swoimi czworonogami odwiedzili UR w Rząsce Uniwersytet Rolnicy przygotował wydarzenie pełne atrakcji i to nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla ich czworonogów. 29 czerwca na terenie Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej UR przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce o godz. 10.00 rozpoczął się "Dzień Psa". W programie wykłady tematyczne, konkurs na zdjęcie psiaka, a także ... taniec z psem! To tylko kilka z atrakcji tego wyjątkowego dnia. Mieszkańcy miasta wraz ze swoimi zwierzętami licznie przybyli do Rząski by razem świętować. 📢 Białe szaleństwo. Piana Party na Zapopradziu w Muszynie. Zdjęcia Wielu sądeczan w upalną sobotę drugiego weekendu wakacji, postanowiło skorzystać z oferty Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie w Muszynie. Młodsi i starsi fani wodnego szaleństwa mieli okazję skorzystać z wyjątkowej atrakcji, tzw. Piana Party. Humory dopisywały.

📢 W tym miejscu w Krakowie można naprawdę dobrze zjeść! Food trucki znów zaparkowały przy Galerii Kazimierz. Wieczorem wielkie oglądanie meczu Fani pysznego jedzenia w Krakowie już od piątku pałaszują smakowite dania tuż obok Galerii Kazimierz. Po dłuższej przerwie rozpoczął się sezon na food trucki. W tak gorący wakacyjny weekend, w sercu Krakowa wystartowała kolejna edycja Street Food Polska Festival, która potrwa do niedzielnego wieczoru. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ kucharze zadbali o to, by można było spróbować dań z różnych zakątków świata. Ponadto można tu też dostać świeżo wyciskane soki, które bez dwóch zdań dają znakomite orzeźwienie w ten upalny dzień. 📢 Co za wynik Sandecji Nowy Sącz! Zagrała z klubem ekstraklasy W swoim drugim letnim sparingu piłkarze spadkowicza do 3. ligi Sandecji Nowy Sącz okazali się lepsi od 11. ekipy poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Potyczka odbyła się w Woli Chorzelowskiej, a naprzeciw siebie stanęli bracia Łukasz (Stal) i Rafał (Sandecja) Wolsztyńscy.

📢 32 km po Tatrach w 3 godz. 15 min. Dudczak Michał wygrywa Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły XVI Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły oraz XII Mistrzostwa Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning to dzisiejsze (29 czerwca) zmagania biegaczy w Tatrach. Na starcie stanęło ponad 200 osób. 📢 Niech parawany was nie zmylą. To Zalew Kryspinów, a nie Władysławowo! Tak w upalny weekend wygląda wypoczynek nad wodą nieopodal Krakowa Plażowicze przejęli Zalew Kryspinów. Miłośnicy sportów wodnych, ale również leniwego czytania książki na plaży mają tu prawdziwy raj. W sobotę, 29 czerwca kąpielisko jest dosłownie okupowane przez tłumy wielbicieli spędzania czasu nad wodą. Termometry pokazują dziś zawrotne temperatury więc nikogo to nie dziwi, że każdy szuka ochłody właśnie w tym miejscu. "Zalew Na Piaskach", popularnie nazywany "Zalewem Kryspinów” jest jeziorem które znajduje się na terenie wsi Budzyń w gminie Liszki - tuż przy zachodniej granicy Krakowa. Tutejsza piaszczysta plaża i urocze zakątki kąpieliska przyciągają tłumy!

📢 Basen letni otwarty. Aloha! Na Zarabiu myślenickim jak na Hawajach. Idealne miejsce na letni wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia! Otwarty został basen letni Aloha w Myślenicach na Zarabiu. W ostatnich miesiącach przeszedł metamorfozę, zmodernizowana została nie tylko sama niecka, ale i jej otoczenie. W sobotę, 29 czerwca było tu wielkie święto. Po rocznej przerwie basen został udostępniony dla miłośników pływania i aktywnego wypoczywania w wodzie. Na otwarcie do basenu wskoczyli burmistrz Jarosław Szlachetka, jego zastępca Mateusz Suder i Agnieszka Kulerz, żona jednego z współwłaścicieli basenu. 📢 Czyste Tatry 2024. Setki wolontariuszy ruszyło na tatrzańskie szlaki zbierać śmieci ZDJĘCIA Ponad 2500 wolontariuszy ruszyło na tatrzańskie szlaki zbierać śmieci w ramach akcji Czyste Tary. Akcja sprzątania gór odbywa się już po raz 13. - I już możemy powiedzieć, że tych śmieci w Tatrach jest coraz mniej. Teraz czas, by przykład z gór poszedł nad polskie morze – mówi Rafał Sonik, polski przedsiębiorca, sportowiec i filantrop, który zainicjował akcję sprzątania gór.

📢 Pierwszy sparing Cracovii. Zadebiutowali nowi zawodnicy Cracovia rozegrała pierwszy sparing podczas letnich przygotowań. Przeciwnikiem był II-ligowiec. 📢 Piękna sobota w Tatrach. Coraz więcej turystów na tatrzańskich szlakach. Tworzą się kolejki w Kuźnicach Pojawiło się słońce, turyści ruszyli na tatrzańskie szlaki. Od rana w zakopiańskich Kuźnicach tłumy chętnych na odkrywanie Tatr. Najwięcej osób chce wyjechać kolejką linową na Kasprowy Wierch. 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Tak zmieniły się zakopiańskie Kuźnice. Na nowym placu nie będzie już busów Zakopiańskie Kuźnice – turystyczne serce Zakopanego przez ostatnie dwa lata bardzo mocno się zmieniło. To efekt dużej inwestycji w postaci tzw. centrum przesiadkowego, które powstało w tej części miasta pod Giewontem. Największą różnicę widać w… busach pasażerskich. Tych na górnym placu już nie uświadczymy. 📢 Te parki rozrywki i aquaparki rządzą w Małopolsce. Najlepsze atrakcje dla dzieci i dorosłych. Ceny, dojazd, godziny otwarcia W wakacje nie można się nudzić. Dlatego jeśli nie masz planów i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem, przygotowaliśmy listę małopolskich parków rozrywki i aquaparków. Dobrą informacją jest to, że stworzone są one nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Sprawdź nasze zestawienie, dowiedz się, ile kosztuje bilet wstępu oraz jakie są godziny otwarcia.

📢 Kraków. Te wybryki turystów pod Bazyliką Mariacką zszokowały mieszkańców rok temu Szokujące sceny w centrum Krakowa rozegrały się równo rok temu. Ogólnopolskie telewizje i internet obiegł wtedy krótki film, na którym widać, jak grupa mężczyzn "bawi się" na Rynku Głównym. Półnadzy taplają się w kałuży... tuż przed Bazyliką Mariacką. Materiał wzbudził kontrowersje wśród krakowian. Choć na turystach, szczególnie zagranicznych, Kraków zarabia, to jednak są pewne granice, których krakowianie nie pozwalają przekraczać. Bo to wstyd dla Krakowa. 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Pol'and'Rock Festival 2024 blisko. To już 30 edycja!. A tak wyglądały kiedyś Przystanki Woodstock! Archiwalne zdjęcia Pol'and'Rock Festival (kiedyś Przystanek Woodstock) to ogromny letni Festiwal muzyczny organizowany w wakacje. Artyści występują w jego czasie na kilku scenach. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim. 30 edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2024 roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno. 📢 Abp. Marek Jędraszewski odchodzi na emeryturę. Kto będzie kolejnym metropolitą krakowskim? Lista potencjalnych następców jest dosyć długa Tegoroczne zmiany personale w Archidiecezji Krakowskiej dotyczą również samego metropolity krakowskiego. Za nieco ponad trzy tygodnie, 24 lipca abp. Marek Jędraszewski kończy 75 lat. Pod koniec kwietnia zgodnie z prawem złożył już na ręce Ojca Świętego z rezygnację z pełnionego przez ponad 7 lat urzędu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. – Ojciec Święty zdecyduje, jak długo tutaj jeszcze przyjdzie mi pracować – mówił abp Marek Jędraszewski. Kto zastąpi metropolitę krakowskiego i byłego metropolitę łódzkiego? Na liście potencjalnych następców pojawia się kilka nazwisk.

📢 Lato nad Wisłą, Sołą, Dunajcem, Rabą czy Popradem. Tak kiedyś plażowano nad rzekami w Małopolsce. Zobacz archiwalne zdjęcia Wisła, Soła, Dunajec, Raba, Skawa czy Poprad były kiedyś ulubionymi miejscami letniego wypoczynku w Małopolsce. Ludzie wylegiwali się na kamienistych lub piaszczystych brzegach, szukali ochłody w rzekach, pływali na kajakach. Zobaczcie galerię zdjęć, jak kiedyś odpoczywano nad małopolskimi rzekami. 📢 Wisła Kraków czeka na ostateczną ofertę z Włoch w sprawie transferu Jakuba Krzyżanowskiego. Tej z Gdańska nie przyjmie… Jakub Krzyżanowski nie trenuje z pierwszym zespołem Wisły Kraków, bo szykuje się na wyjazd do Włoch. Po pobycie w Bolonii na pewnego rodzaju rekonesansie, młody zawodnik czeka na finalizację rozmów „Białej Gwiazdy” z Bologna FC. Na Reymonta wpłynęła dla Krzyżanowskiego w ostatnich dniach jeszcze jedna oferta. Z Lechii Gdańsk. W Krakowie nie są jednak nawet zainteresowani tą propozycją transferu.

📢 Wystartowały Biegi Sokole po Tatrach. Na początek ponad 15 km ze startem i metą w Kuźnicach. Zdjęcia Kałuże, błoto i śliskie kamienie - tak trasę piątkowego (28 czerwca) biegu podsumowują zawodnicy. XV Bieg Sokoła na dystansie 15,6 km przyciągnął na linię startu ok. 140 biegaczy. 📢 Winiarskie święto w Ojcowie. Piknik jurajski z degustacją wina, serów, pstrągów oraz promocją książki do pisania Jurajski Piknik Winny jest organizowany ósmy raz przez Stowarzyszenie Winiarzy Jury Krakowskiej. Odbędzie się jak zwykle w otoczeniu stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg Ojcowski. Organizatorzy zapowiadają degustacje wina, serów, przetworów, pstrąga , a do tego obiecują wspaniały klimat Ojcowskiego Parku Narodowego. To wszystko na dwudniowej imprezie w sobotę i niedzielę 29 i 30 czerwca. 📢 Dobra wiadomość dla pasażerów krakowskiego MPK. Przez całe wakacje będą kursować tylko tramwaje z niską podłogą Tramwaje z wysoką podłogą 105Na, zwane popularnie "akwariami", nie są specjalnie lubiane przez krakowskich pasażerów. Zdarzają się pasjonaci takich wagonów, ale dla osób niepełnosprawnych, starszych, matek z wózkami dziecięcymi są właściwie niewidzialne. Jeśli taki tramwaj przyjeżdża na przystanek, pasażerowie ci zwykle czekają na kolejny kurs.

📢 Idziesz z rodziną do Morskiego Oka w Tatrach? Przygotuj się na wydatki! Policzyliśmy Tegoroczna rodzinna wyprawa do Morskiego Oka w Tatrach będzie z pewnością niezapomniana. Nie tylko ze względu na fakt, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, ale także dlatego, że koszty takiego jednodniowego wypadku są wysokie. Dużo wyższe niż jeszcze przed rokiem. Porównaliśmy koszty wyprawy nad słynny tatrzański staw.

📢 Kazimierz Moskal podsumował pierwszy sparing Wisły Kraków: Jedną jedenastką nie damy rady pogodzić wszystkich spraw Wisła Kraków przegrała na zakończenie zgrupowania w Woli Chorzelowskiej z Puszczą Niepołomice 0:1. To był pierwszy sparing „Białej Gwiazdy” w okresie przygotowawczym. Po końcowym gwizdku wydarzenia na boisku podsumował trener Wisły Kazimierz Moskal. 📢 Kraków. Nożownik z Ruczaju dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. W sieci krąży drastyczny film z ataku 24-latek, który podczas bójki dźgnął nożem 38-letniego mężczyzną prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszy prokuratorskie zarzuty - mówi Anna Wolak-Gromala, z biura prasowego krakowskiej policji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że poszkodowany przeszedł już operację. Wczoraj jego stan określano jako ciężki, ale stabilny. W sieci krąży nagranie z przebiegu bójki i ataku nożem.

📢 W Krakowie ma pojawić się nowa linia tramwajowa. Jej początek wyznaczy pętla Czerwone Maki Ruszył przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. Głównym elementem opracowania ma być też nowa linia tramwajowa w południowo-zachodniej części Krakowa. Miałaby ona zaczynać bieg na pętli Czerwone Maki i dojeżdżać do planowanej pętli i parkingu w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny lub do pętli i parkingu planowanych przy węźle autostradowym. 📢 Na stawy w Dolinie Karpia przyleciały warzęchy. To niespodziewani goście, bo takie ptaki rzadko bywają w Polsce. Zdjęcia Na stawy w Dolinie Karpia przyleciały warzęchy. To niespodziewani goście. Takie ptaki rzadko bywają w Polsce. Najwyraźniej o zatorszczyźnie zrobiło się głośno w ptasim świecie, bo to kolejna w ostatnim czasie taka egzotyczna wizyta. Na wiosnę gościł tutaj pelikan różowy.

📢 Transferowe lato Cracovii - przychodzą, odchodzą, pogłoski, fakty Trwa przerwa w rozgrywkach ekstraklasy. Letni czas to gorąca pora, także jeśli chodzi o ruchy kadrowe. W futbolu karuzela musi się kręcić, jest spory ruch w interesie. Każdy z klubów planuje kadrę na nowe rozgrywki. Ruch zaczął się też w Cracovii, przyszli nowi zawodnicy, z niektórym skończyły się kontrakty i odeszli. A jeszcze inni być może opuszczą "Pasy". W GALERII przedstawiamy zmiany w Cracovii. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najlepsze wydarzenia weekendu w Krakowie. To będzie działo się od 28 do 30 czerwca: Festiwal Kultury Żydowskiej, 125-lecie Muzeum Krakowa Wraz z nadchodzącymi upałami i piękną pogodą, Kraków nie próżnuje, a wręcz przeciwnie! W dniach 28-30 czerwca odbędzie się bowiem masa ciekawych wydarzeń, a wśród nich, przede wszystkim, liczne festiwale. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Sami zobaczcie, co czeka nas w mieście w najbliższych dniach!

📢 Kraków w pigułce. Nowa ulica Barska powstaje, by był dojazd do nowego hotelu. A obok odnawiają zabytkowy kościołek Przebudowywana ulica Barska powoli zamienia się w poważna arterię w Krakowie, która ma obsłużyć nowy hotel budowany między Wilgą a osiedlem Podwawelskim. Inwestycja wzbudza kontrowersje, bo powstaje na otwartym terenie zielonym, z którego kiedyś korzystali mieszkańcy. Co ciekawe hotel będzie stał tuż obok zabytkowego kościółka, który właśnie jest odnawiany. Taki Kraków w pigułce - droga, hotel, kościół, mniej zieleni. 📢 Ulewa w Kościelisku. Drogi zamieniły się w rwące potoki, które naniosły kamienie i żwir ZDJĘCIA Wystarczyło tylko kilka minut intensywnych opadów, żeby na drogach pojawiły się kamienie czyniąc je nieprzejezdnymi.

📢 Budowa węzła Mistrzejowice. Ogromna, betonowa konstrukcja to ważny element estakady, która będzie przechodziła ponad torami kolejowymi Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Gradobicie nad Gorlickiem. Z nieba razem z potokami wody spadały lodowe kulki. Synoptycy przewidują, że burze mogą potrwać do północy Nad Gorlickiem przeszła silna burza z ulewnym deszczem i gradem. Trudno jeździ się po miejskich drogach, bo w wielu miejscach studzienki kanalizacyjne nie wytrzymują naporu wpływającej do niej wody. Tak dzieje się choćby na ulicy Stróżowskiej. To nie koniec na dzisiaj, IMGW wydało ostrzeżenia o silnych burzach i ulewach dla powiatu gorlickiego, które mogą pojawiać się nawet do późnych godzin nocnych. 📢 Będą kolejne atrakcje turystyczne na Górze Parkowej w Krynicy. Dostarczą wrażeń i umożliwią podróż w czasie Polskie Linie Kolejowe realizują prace związane z budową Polany Muzyki i Świateł na Górze Parkowej. Nowe wyjątkowe miejsce na mapie uzdrowiska ma szansę stać się jego kolejną atrakcją turystyczną. Aktualnie trwają intensywne prace na polanie szczytowej. Ale to nie wszystko. PKL wyłania też wykonawcę, który wybuduje wieżę widokową na Górze Parkowej. - Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku w Krynicy-Zdroju pojawią się nowe atrakcje turystyczne - mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.

📢 Oficjalna sesja zdjęciowa Miss Supranational 2024! Która z pięknych pań sięgnie po koronę na gali w Nowym Sączu? Tylko tydzień dzieli nas od Festiwalu Piękna i konkursu Miss Supranational 2024, który po raz czwarty odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Finalistki konkursu od kilku dni przebywają na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Są już po oficjalnej sesji zdjęciowej. Zobaczcie jej efekty. Która z pięknych pań sięgnie po koronę Miss Supranational 2024? 📢 Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu mają dość dzikich imprez tuż pod ich oknami. Hałas, śmieci, odchody i oczywiście pijaństwo Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu nie mają spokoju we własnych mieszkaniach. Tuż pod oknami bloków na Krasińskiego i Baczyńskiego „zadomowiła” się grupka imprezowiczów, która – jak relacjonują mieszkańcy – pije, hałasuje i zaśmieca okolice. Wszystko to tuż przy placówce Poczty Polskiej, popularnym wśród najmłodszych parku i żłobku.

📢 Oto 10 najczęściej mylonych grzybów. Jadalne od trujących czasem trudno odróżnić! Skutki błędu mogą być tragiczne O pomyłkę na grzybobraniu nietrudno. Nawet wprawiony grzybiarz może się zagapić i zgarnąć do koszyka goryczaka zamiast prawdziwka. Najważniejsza zasada jest jednak taka, żeby zbierać wyłącznie grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne. Błąd może mieć tragiczne skutki. W galerii 10 najczęstszych grzybowych pomyłek. 📢 Wielka sypialnia Krakowa. Tutaj każdy skrawek zieleni błyskawicznie zalewa beton. Tak wygląda zabudowany Ruczaj Słowo ruczaj oznacza mały strumień lub potok. Krakowski Ruczaj to potok, ale samochodów i ludzi oraz cały czas rosnąca zabudowa. Miejsce to szczególnie upodobali sobie deweloperzy. W tej okolicy Krakowa, m.in. wzdłuż ulicy Piltza i Bunscha, wciąż wyrastają nowe bloki i można odnieść wrażenie, że nikt tego zanikania zieleni na rzecz betonu nie jest w stanie powstrzymać.

📢 Widowiskowy festiwal orkiestr w Skale. Tańce wojskowych muzyków, show mażoretek i koncert w plenerze Koncerty setek muzyków, zespołów służb mundurowych, wojskowych i wielu innych, a do tego tańce z instrumentami, układy akrobatyczne mażoretek. To wszystko można było podziwiać w niedzielę, 23 czerwca na XXI Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Jak mówią organizatorzy to największe tego typu wydarzenie w województwie małopolskim. Przyciąga setki muzyków oraz tysiące widzów i słuchaczy. 📢 Maciej Maleńczuk wystąpił na Pustyni Błędowskiej z okazji Święta Małopolskiej Jury. Zobaczcie zdjęcia! Maciej Maleńczuk wystąpił na Święcie Małopolskiej Jury, na Pustyni Błędowskiej. Wielka plenerowa obfitowała koncerty i wiele innych atrakcji. 📢 Zobacz Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy. Wybierz się na rejs statkiem wycieczkowym po zalewie Jezioro Rożnowskie samo w sobie jest atrakcją, ale warto zobaczyć je z innej perspektywy. Spokojny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim daje taką możliwość. Po sądeckim zalewie pływają dwie jednostki. Jedna swoje rejsy rozpoczyna w przystani w Gródku nad Dunajcem, druga przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim.

📢 Koncert Majki Jeżowskiej uświetnił w Krakowie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon W ramach uroczystego otwarcia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, w sobotę (22 czerwca) na scenie przy tym obiekcie przy ul. Stella-Sawickiego koncertowała ikona polskiej muzyki Majka Jeżowska. Podczas tego niezwykłego wieczoru piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje, które porwały do zabawy zarówno młodszych, jak i starszych fanów. 📢 Rusza letni sezon na basenach i kąpieliskach: Zator, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Osiek. Nowe atrakcje i ceny. Gdzie warto się wybrać? Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi rusza sezon letni na kąpieliskach. Z roku na rok miejsca letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej cieszą się coraz większą popularnością. Nie brakuje tu bowiem atrakcyjnych miejsc z plażami, czystą wodą, punktami gastronomicznymi oraz innymi atrakcjami wodnymi. To tu znajduje się także najlepszy w Europie park wodny wg. użytkowników Googla.

📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024. 📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

📢 Centrum przesiadkowe za 23 mln zł powstanie w Trzebini. Wkrótce ruszy budowa dworca autobusowego i parkingu. Zobacz zdjęcia i wideo Trzebinia to główny węzeł komunikacyjny w powiecie chrzanowskim i jeden z najważniejszych w Małopolsce zachodniej. Teren dworca autobusowego obecnie nie jest dobrą wizytówką miasta, jednak ma to się zmienić. W przyszłym roku u zbiegu ulic Dworcowej i Kościuszki oddane do użytku zostanie nowoczesne centrum przesiadkowe oraz dodatkowy parking z 60 miejscami. 📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji.

📢 Marcin Janusz prywatnie. Rozgrywający siatkarskiej reprezentacji ma piękną żonę i czaruje grą na pianinie. I pochodzi z Nowego Sącza Marcin Janusz, rozgrywający reprezentacji Polski w piłce siatkowej, w tym roku może wziąć udział w swoich pierwszych w życiu Igrzyskach Olimpijskich. Pochodzący z Nowego Sącza siatkarz to odkrycie trenera reprezentacji Nikola Grabicia. Sądeczanin nie raz pokazał, jak cennym zawodnikiem jest. A jakim człowiekiem jest prywatnie? Nieco tajemnicy odsłania na swoim Instagramie, gdzie publikuje zdjęcia ze swoją piękną żoną Katarzyną. Okazuje się, że Marcin Janusz ma talent nie tylko do siatkówki. 📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem. NOWE ZDJĘCIA: Uczestnicy i kibice Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem - brałaś (-eś) w nim udział, za może dopingowałaś (-eś) tych, którzy biegali? Dzięki tej galerii - i kilku poniższym - przypomnisz sobie niedzielną imprezę.

