Prasówka 19.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozpoczęło się zgrupowanie pięknych kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024 w Krynicy Zdroju”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rozpoczęło się zgrupowanie pięknych kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024 w Krynicy Zdroju 73 pretendentki do korony Miss Supranational 2024 rozpoczęły swoje zgrupowanie w województwie małopolskim. W tym roku finalistki ugości hotel Belmonte w Krynicy Zdroju. Kandydatki podczas zgrupowania spędzą czas na przygotowaniach do gali finałowej, ale też będą miały okazję zwiedzić piękne zakątki województwa małopolskiego. Dziewczyny z ponad 70 krajów poznają nie tylko polską kulturę i zwyczaje, ale także lokalną kulturę regionu małopolskiego. Będą miały też szansę przekonać się o słynnej polskiej gościnności na własnej skórze.

📢 Ponad 30 niewybuchów na budowie tramwaju do Mistrzejowic. Wstrzymano prace na odcinkach nowej trasy Liczne niewybuchy znajdowane w rejonie przebudowywanej pętli Mistrzejowice utrudniają i ograniczają tempo prac związanych z budową nowej linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic. Jak poinformował we wtorek (18 czerwca) Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gülermak, podczas prowadzenia robót ziemnych w tym rejonie pracownicy tej firmy natknęli się już na 32 niewybuchy. Według wykonawcy kontraktu te nieprzewidziane okoliczności mogą spowodować opóźnienie w realizacji inwestycji. - Tempo prac zostało ograniczone, a część z nich musiała zostać czasowo wstrzymana – podała firma.

📢 Pierwszy krok "Pasów" w nowy sezon. W Rącznej w okrojonym składzie Piłkarze Cracovii zaczęli przygotowania do nowego sezonu. Przed południem były badania motoryczne, a po południu odbyły się pierwsze zajęcia w Cracovia Training Center w Rącznej.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 19.06 (jutro, środę). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Zobacz horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w środę 19.06.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Sprawdź horoskop na jutro (środę, 19.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [19.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Basen po metamorfozie na wakacje. Roboty na Zarabiu idą zgodnie z planem, latem będzie oczekiwana atrakcja dla miłośników kąpieli Na Zarabiu w Myślenicach będzie nowa atrakcja na lato, a właściwie odświeżona. Miłośnicy kąpieli mogą się już przygotowywać do korzystania ze zmodernizowanego basenu otwartego. Od lutego trwają tu roboty remontowe, modernizacyjne. Obiekt będzie jak nowy. Mieszkańcy czekali na gruntowną modernizacje od 10 lat. I udało się. Wprawdzie kompleksowe roboty obejmują nieco więcej nią sama niecka basenu i jego najbliższe otoczenie, ale w te wakacje, czyli już wkrótce będzie można pływać.

📢 A gdyby tak porzucić miasto i przenieść się na wieś? Te domy w okolicach Tarnowa można kupić taniej niż mieszkanie! Czerwiec 2024 Masz dość miejskiego zgiełku? Alternatywą może być zamieszkanie na wsi albo sprawienie sobie domu letniskowego. Sprawdziliśmy jakie domy za stosunkowo niewielkie pieniądze można kupić w okolicach Tarnowa, Brzeska i Dąbrowy Tarnowskiej. Oto najtańsze oferty drewnianych domów na sprzedaż w serwisie otodom.pl 📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

📢 Twórca viralowego hitu "Pedro Pedro" w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Bayer Full na sali dance. Mamy zdjęcia z imprezy! Współtwórca ogólnoświatowego viralowego hitu "Pedro Pedro", czyli Agatino Romero pojawił się w sobotę (15 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się nie tylko przy klubowej muzyce. Na sali dance w sobotę wystąpił zespół Bayer Full, jedna z ikon nurtu disco polo. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Kraków. Jarosław Kaczyński pojawił się na Wawelu. Odwiedzi także biuro PiS na Retoryka. W tle problemy w małopolskim sejmiku We wtorek 18 czerwca mija kolejna miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej. Na Wawelu nie mogło więc zabraknąć Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS. Wizyta polityka PiS w Krakowie w tym okresie normalnie nikogo nie dziwi. Teraz jednak należy przypuszczać, że ma ona drugie dno związane z patem w małopolskim sejmiku. O jego przyczynach, powtarzającym się problemie i pozycji Jarosława Kaczyńskiego, mówi prof. Jarosław Flis, socjolog i komentator polityczny.

📢 Faszyn from polskie ulice. Te "stylizacje" budzą... śmiech politowania. To antymoda dla taniego lansu. Lepiej tak nie róbcie! Ubierać się w oryginalny sposób to jedno, ale oni przesadzili. Na widok takich stylizacji na twarzy wielu pojawia się uśmiech politowania. To prawdziwa "antymoda" dla lansu. Skąd oni wzięli te stroje? Jedno jest pewne. Nie sposób przejść wokół nich obojętnie. Zobaczcie galerię zdjęć i... nie bierzcie z nich przykładu! 📢 Akademia Muzyczna w Krakowie dostatnie kampus za 500 mln zł. Historyczna inwestycja przeobrazi Grzegórzki Okazały, nowoczesny kampus Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego (AMKP), składający się z budynków dydaktycznych oraz sal koncertowych, powstanie w centrum Krakowa, na Grzegórzkach. Przygotowania do bardzo potrzebnej inwestycji, o wartości szacunkowej niemal 500 mln zł, są już bardzo zaawansowane, prace budowlane powinny rozpocząć się pod koniec tego roku. - To moment historyczny w dziejach uczelni. Nasza Akademia - druga najstarsza muzyczna uczelnia w Polsce - od wielu lat oczekuje na poprawę warunków lokalowych – zaznacza prof. dr. hab. Wojciech Widłak, rektor AMKP.

📢 Artystyczny zakątek Zakopanego. Słynne Liceum Plastyczne prezentuje prace swoich uczniów i nauczycieli ZDJĘCIA Słynne Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem postanowiło pochwalić się pracami swoich pedagogów i uczniów. W gmachu głównym szkoły przy ul. Za Strugiem otwarte zostały wystawy „Dwa zestawy”, a także „Włoska wyprawa”. 📢 S jak Sukiennice, S jak Sukiennicki. Wisła Kraków ma nowego piłkarza Nowym piłkarzem Wisły został Olivier Sukiennicki - poinformował krakowski klub, zamieszczając stosowny film na portalu X. Zawodnik zawarł z "Białą Gwiazdą" umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia. 📢 To jeden z najbardziej niebezpiecznych i szybko rozwijających się nowotworów. Pacjentka leczona w Krakowie opowiada o czerniaku Każdego roku, od 4 do 24 czerwca obchodzone są Dni Walki z Rakiem. Nowotwory skóry to najczęstsze nowotwory złośliwe u ludzi. Czerniak - to jeden z najbardziej niebezpiecznych nowotworów. W ciągu ostatnich latach liczba zachorowań na czerniaka wzrosła prawie trzykrotnie. Także z powodu podróży do ciepłych krajów. Jak podają biura turystyczne, tylko w tym roku, na wakacje w poszukiwaniu słońca wyjedzie ponad 5 milionów Polaków. Ci, którzy zostaną w kraju, będą korzystać z kąpieli słonecznych na miejscu. Tymczasem słońce bywa niebezpieczne.

📢 Piłkarze Wisły Kraków poznali rywala w eliminacjach Ligi Europy. Jakub Krzyżanowski wyjechał do Bologny Znamy drużynę, z którą zmierzą się piłkarze Wisły w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Los przydzielił krakowianom Llapi Podujeve z Kosowa. To rywal, który ani razu nie awansował do drugiej rundy europejskich pucharów. Pierwsze spotkanie "Biała Gwiazda" rozegra na wyjeździe, wstępnie zaplanowano je na 11 lipca, a rewanż 18 lipca w Krakowie (terminy, wraz z godzinami, zostaną potwierdzone do 21 czerwca).

📢 Upały w Krakowie, lato na Bagrach! Krakowianie poczuli wakacyjny klimat. Spędzają czas na plaży i chłodzą się w wodzie. To jak małe mazury! Do Krakowa dotarły upały, a na Bagrach prawdziwe lato. Mieszkańcy poczuli wakacyjny klimat i z chęcią łapią promienie słońca opalając się na plaży. Nie braknie także śmiałków, którzy zażywają kąpieli, choć woda w zalewie jeszcze jest dość rześka. Krakowskie "małe mazury" przyciągają. Zobaczcie!

📢 W ramach protestu zablokowali drogę... helikopterem. Żądają "sądeczanki" czyli drogi widmo, o której tylko mówi się od lat Mieli już dość. Grupa mieszkańców Sądecczyzny zrzeszona w grupie o nazwie „Sądeczanka – Protest – Żądamy drogi do Nowego Sącza” zorganizowała spektakularny protest. 18 czerwca o godzinie 13 odcinek DK75 został całkowicie zablokowany. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. - Potencjał Sądecczyzny został zmarnowany. Jesteśmy wykluczeni z rozwoju. To walka nie o drogę, ale przyszłość naszych dzieci i wnuków - mówił podczas protestu Łukasz Smolarski, organizator protestu. 📢 Wielka woda zalała gminę Łososina Dolna. Straty po powodzi błyskawicznej w infrastrukturze sięgają milionów. Wystąpili o rządową pomoc Powódź błyskawiczna, która przeszła przez gminę Łososina Dolna wyrządziła wiele szkód. Zalane drogi, mosty, sklep a także magazyn i hala produkcyjna. Strażacy w poniedziałek (10 czerwca) interweniowali kilkadziesiąt razy. Wielkie sprzątanie gminy trwało kilka dni. Woda naniosła mnóstwo kamieni, żwiru i gałęzi. Straty w infrastrukturze zostały policzone i sięgają nawet 6 milionów. Mieszkańcy nadal liczą straty, które powstały na prywatnych posesjach.

📢 Wisła Kraków blisko sfinalizowania pierwszego letniego transferu? Przed laty Rafał Mikulec grał w Puszczy Niepołomice Odeszło dziewięciu piłkarzy, przygotowania do trzeciego z rzędu sezonu w 1. lidze ruszyły na dobre, a Wisła wciąż nie pozyskała żadnego piłkarza. Może się to zmienić lada chwila, gdyż, jak informuje Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.pl, krakowianie finalizują rozmowy z Rafałem Mikulcem z Resovii.

📢 Dziś w Małopolsce upał i możliwe burze. W Krakowie pojawiły się kurtyny wodne Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – termometry w Krakowie mogą w najbliższym czasie wskazać nawet 32 st. C. Ostrzeżenie drugiego stopnia dla prawie całej Małopolski obowiązuje od wtorku, 18 czerwca, od godz. 12.30. Władze Krakowa reagują i ustawią dziś kurtyny wodne. Przypominają też dorożkarzom o zasadach opieki nad końmi przy takiej temperaturze. Ponadto po południu w całym województwie mogą pojawić się burze.

📢 Rozwiążą problemy Romów w Koszarach? Wojewoda powołał specjalny zespół Powołany przez wojewodę małopolskiego zespół ds. rozwiązywania problemów społeczności romskiej w Koszarach rozpoczął pracę. W tej chwili osadę znajdującą się działkach należących do gminy Limanowa zamieszkuje ponad 120 Romów (w tym duża grupa dzieci), ale duża część żyje w samowolach budowlanych, nad którymi wisi prawomocny nakaz rozbiórki. Padły pierwsze propozycje, jak skutecznie wyegzekwować prawo, bez równoczesnej eskalacji napięć na terenie zamieszkiwanych przez Romów od pół wieku. Jednym z pomysłów jest rozlokowanie rodzin romskich do większych miast. 📢 Justyna Haberka z Olkusza, Polska Miss 2023, została piosenkarką. Nagrała singiel "Brakuje mi ciebie". Premiera 21 czerwca Piękna dziewczyna z małopolskiego Olkusza - Justyna Haberka, Polska Miss 2023, stawia pierwsze kroki na scenie muzycznej. Nagrała singiel "Brakuje mi ciebie. Premiera zapowiadana jest na piątek 21 czerwca 2024. Zapowiedź utworu można zobaczyć na You Tube. W teledysku występuje razem z Adrianem Nkwamu, który był uczestnikiem programu TOP Model oraz wicemisterem Polski w 2020 roku.

📢 Roszady w Hutniku. Z krakowskim klubem pożegnali się czołowi piłkarze Patryk Kieliś i Miłosz Drąg Patryk Kieliś i Miłosz Drąg odchodzą z Hutnika - poinformował we wtorek 18 czerwca krakowski klub.

📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Tak wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim poznała Józefa Wojciechowskiego. Była modelką Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. To w tym luksusowym obiekcie para poznała się w 2018 roku. Od tego czasu są nierozłączni. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat. Obecnie para oczekuje kolejnego dziecka. 📢 Święto Gminy Oświęcim przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości. Było znakomite widowisko z gwiazdami i świetna zabawa. Zobacz zdjęcia Święto Gminy Oświęcim przyciągnęło na stadion do Brzezinki tłumy mieszkańców i gości, którzy mogli zobaczyć na scenie znakomite widowisko z udziałem zespołów Łzy i Brathanki. Zobacz galerię ze zdjęciami z wydarzenia.

📢 Chrzanów. Otwarcie kompleksu letnich basenów już 22 czerwca. Nowe, wyższe ceny biletów. Zobacz zdjęcia W pierwszy dzień wakacji, czyli w sobotę 22 czerwca odbędzie się otwarcie letnich basenów na osiedlu Kąty w Chrzanowie. Będzie to pierwszy od lat sezon, gdy mieszkańcy Chrzanowa będą znów mogli korzystać z letniego kąpieliska w mieście. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji. Poznaliśmy także cennik biletów na sezon 2024. 📢 Szykuje się ślub roku! Anna i Zbigniew z "Sanatorium miłości" powiedzą sobie "tak". Narzeczeni uchylają rąbka tajemnicy Anna Król z Rytra wzięła udział w trzecim sezonie programu "Sanatorium miłości". Tam poznała Zbigniewa Zamroza. Choć początkowo mogło się wydawać, że między bohaterami reality show nie zaiskrzyło, to jednak parę połączyła miłość. Choć ona z gór, a on znad morza kilometry, które ich dzielą pozwoliły im stworzyć trwałą relację. Zakochani przygotowują się do ślubu, a ich zaręczyny odbyły się na oczach milionów widzów. Czy ślub, który planują także będzie relacjonowany?

📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Ranking ulic. Ile trzeba zapłacić za mieszkanie na popularnych ulicach Krakowa Półmetek 2024 roku za nami, a ceny mieszkań w Krakowie wciąż idą w górę. Pionierem wśród najdroższych ulic pozostaje ul. Grzegórzecka Dzielnica II Grzegórzki. Według portalu sonarhome.pl mieszkania na tej ulicy są droższe o 18.64 proc. od szacowanej ceny za metr kwadratowy w Krakowie, która wynosi 14 521 zł. Sprawdźcie, ile trzeba zapłacić za mieszkanie znajdujące się na najbardziej popularnych ulicach Krakowa. 📢 Zatopione Skawce. Wieś na dnie Jeziora Mucharskiego. Tam kiedyś spędzało się wakacje. Tak wyglądała ta małopolska wieś - zdjęcia Jezioro Mucharskie zlokalizowane jest na rzece Skawie na granicy powiatów wadowickiego i suskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Na dnie Jeziora Mucharskiego (do 2018 roku zwanego Zbiornikiem Świnna Poręba) znajduje się wieś Skawce. Po niegdyś tętniącej życiem mieścinie zostały wspomnienia i archiwalne zdjęcia.

📢 Drugie dziecko Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego ma piękne imię! Jak główna postać ze słynnej bajki Disneya Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Mieszkają w willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Młoda mama trzyletniego Augusta kilka tygodni temu urodziła. Znamy płeć dziecka! W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, ale jest już mamą dwójki. 📢 Tak mieszka Jarosław Kaczyński. Tak żyje dzisiejszy solenizant w modnej dzielnicy Warszawy. Zobacz słynny dom Jarosława Kaczyńskiego! Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, od lat budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Jego długotrwała kariera polityczna i wpływ na kształt polskiej sceny politycznej sprawiają, że wiele osób zastanawia się, jak wygląda jego codzienne życie. Dlatego zaglądamy dziś do jednej z najbardziej znanych nieruchomości w Polsce. Tak mieszka dzisiejszy solenizant Jarosław Kaczyński na warszawskim Żoliborzu.

📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan. 📢 Nowa hala przylotów w Katowice Airport. Terminal D ma rozładować ruch wakacyjny. To jednak nie koniec rozbudowy W Katowice Airport oddano do użytku dodatkową halę przylotów, która ma pomóc w zapewnieniu odpowiedniego standardu obsługi podróżnych w momentach nasilonego wakacyjnego ruchu. - W obiekcie, który otrzymał oznaczenia terminal D, obsługiwane są niektóre przylotowe rejsy czarterowe z krajów strefy Schengen - tłumaczy Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 18.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Adam Buksa prywatnie. Poznajcie piłkarza z Krakowa, który strzelił gola Holandii. 27-latek tuż przed Euro wziął ślub z Aleksandrą! Adam Buksa to jedyny krakowski piłkarz w kadrze Michała Probierza na Euro 2024. Były gracz Bronowianki, Juvenii, Hutnika, Wisły i Garbarni przeżywa piękne dni, wszak tuż przed wyjazdem z reprezentacją Polski do Niemiec wziął w Krakowie ślub z wieloletnią partnerką Aleksandrą Zębalą. A w meczu z Holandią wyszedł w podstawowym składzie, zajmując w ataku miejsce kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. I w 16 minucie krakowianin strzelił bramkę na 1:0. Polska przegrała jednak z Holandią 1:2.

📢 Szyk i styl Michała Probierza na Euro. Jego garnitur hitem sieci. "Nowy szef w kamizelce" - tak piszą o byłym trenerze Cracovii i Wisły Chociaż zwycięstwo w niedzielnym meczu Polska – Holandia na Euro 2024 zdobył nasz przeciwnik, to drużyna reprezentacji Holandii nie była jedyną gwiazdą. Swoje pięć minut zyskał także trener reprezentacji Polski Michał Probierz, a to wszystko dzięki garniturowi, w jakim pojawił się na meczu! Były trener Cracovii i Wisły w Internecie został okrzyknięty "nowym szefem w kamizelce". Wiemy, ile trzeba zapłacić, aby wyglądać tak jak on!

📢 Krakowski Park Jordana na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie stu lat. Tak bawili się tam mali krakowianie Zajmuje prawie 21 hektarów i powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Park Jordana jest jednym z najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w Krakowie. To przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce odpoczynku i zabawy w środku miasta, wśród zieleni. Znajduje się w obrębie ulic: al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta. Z jednej strony polanki, ławeczki, alejki do spacerów, z drugiej atrakcje, które odpowiadają najnowszym trendom, jak skate park, boisko do gry w boule czy ścianka wspinaczkowa. A my zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, jak wyglądał krakowski Park Jordana prawie sto lat temu! 📢 Smutny widok po pożarze 300-letniego kościoła w Nowym Sączu. Praktycznie nic nie udało się uratować z wnętrza cennego zabytku. Zdjęcia Pożar zabytkowego kościoła przy parafii św. Heleny w Nowym Sączu był wstrząsem dla mieszkańców. Czego nie zniszczył ogień zniszczyła woda użyta do gaszenia. Z wnętrza świątyni strażacy wynieśli między innymi tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, ołtarz główny i dwa ołtarze boczne a także zabytkowe obrazy pochodzące z XVI, XVII i XVIII wieku. Straty są ogromne i nie do odtworzenia. Proboszcz Stanisław Michalik z zatrwożeniem patrzył jak ogień niszczy cenny zabytek.

📢 Poranny pożar na Niwie w Nowym Targu. W ogniu stanął budynek mieszkalny Kilka zastępów straży pożarnej walczy z pożarem domu jednorodzinnego na Niwie w Nowym Targu. Ogień pojawił się po godzinie szóstej rano. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. 📢 Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem 81 proc. zrealizowanej inwestycji poza miastem, ale w mieście tylko 44 proc. Tak wygląda obecnie budowa odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. W granicach Krakowa sprawa po prostu jest trudniejsza, potrzeba więcej estakad nad torowiskami i linią kolejową, jest więcej podziemnych instalacji do obejścia. Poza miastem postępują już prace przy laniu długich wstęg asfaltu na wykonanej już podbudowie. I tam szybciej nowa droga połączy się z już gotowym od kilku lat odcinkiem drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice.

📢 Kolejarze zaczynają montować w pociągach automaty z przekąskami! Ceny? Zaskakują! Pierwszy pociąg PKP Intercity został wyposażony w automat z... przekąskami i napojami! A to dopiero początek "spożywczej" rewolucji na polskiej kolei. A jak kształtują się ceny? Zaskakują! Pozytywnie! 📢 Wisła Kraków testuje nowego piłkarza z Niemiec. To były podopieczny Petera Hyballi Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania do sezonu z testowanym zawodnikiem Luisem Jakobi. 22-latek to niemiecki piłkarzy, który od wielu miesięcy pozostaje bez klubu. W sierpniu 2023 roku rozstał się z węgierskim Újpestem i od tamtej pory szuka nowego miejsca pracy. 📢 Rekrutacja do liceów w Krakowie: w tych klasach jest trzech chętnych na jedno miejsce Wiadomo już, jakim zainteresowaniem cieszą się w tym roku w Krakowie klasy w liceach, które oferują możliwość uzyskania dyplomu matury międzynarodowej czy np. klasy dla miłośników wojskowości. Magistracki Wydział Edukacji przekazał nam informacje, gdzie było tym razem najwięcej chętnych do szkół i oddziałów, w rekrutacji do których obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznej.

📢 Pożar ciężarówki na A4 zablokował autostradę na wysokości Tarnowa. Wyciekła duża ilość paliwa, jezdnia w stronę Krakowa była zablokowana Zablokowana była autostrada A4 między węzłami Tarnów Centrum i Tarnów Zachód. Na pasie w kierunku Krakowa trwały działania strażaków polegające na gaszeniu pożaru samochodu ciężarowego i usuwania oleju napędowego, który wyciekł z pojazdu (okok 500 litrów). Wieczorem otworzono jeden pas ruchu. 📢 Maciej Musiał, trener Hutnika Kraków: Drużynę na 2. ligę musimy zbudować od nowa. A w meczu z Wieczystą tanio skóry nie sprzedamy Bez Denissa Rakelsa i Igorsa Tarasovsa, którzy jeszcze przebywają na Łotwie oraz bez chorego Marcina Budzińskiego i odchodzącego z drużyny Miłosza Drąga rozpoczęła przygotowania piłkarska drużyna Hutnika. W poniedziałek 17 czerwca na bocznym boisku przy ulicy Ptaszyckiego uwijali się w gronie kolegów Patryk Kieliś i Krystian Lelek, ale dla nich był to już tylko występ gościnny. O czekających krakowian wyzwaniach w nowym sezonie 2. ligi rozmawialiśmy z trenerem Maciejem Musiałem.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Motocyklista uderzył w drzewo. Nie udało się go uratować Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (17 czerwca) po południu w miejscowości Wiatowice w powiecie wielickim, w gminie Gdów. Jadący na motocyklu mężczyzna uderzył w drzewo. Wezwani około godz. 17.40 strażacy prowadzili resuscytację do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Niestety, przybyli na miejsce ratownicy odstąpili od dalszych działań, ponieważ stwierdzili zgon mężczyzny. 📢 10 największych miast w Małopolsce pod względem powierzchni. Ranking pełen zaskoczeń Małe jest piękne czy duże jest piękne? W Małopolsce są miasta, które mają to i to. Przy małej liczbie mieszkańców, mają wielkie tereny. Które to miasta? Sprawdźcie nasz ranking największych pod względem terenów miast Małopolski.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Młodzi wandale na pętli Górka Narodowa. Maczeta, pałka, zabawy ogniem i gaśnicą "Bójki, mini miotacze ognia, pałka teleskopowa, maczeta, próba użycia hydrantu i mycie obiektu.... gaśnicą (może i plan był dobry, ale wykonanie gaśnicą proszkową, już nie do końca)" - tak w żartobliwy sposób Zarząd Inwestycji Miejskich opisuje to co grupa młodzieży wyczyniała na pętli Górka Narodowa. Sprawą zajmuje się już policja, bo wszystko się nagrało dzięki monitoringowi. 📢 Ostry konflikt w małopolskim PiS. Nie mogą dogadać się się w sprawie nowego marszałka województwa. Do Krakowa wybiera się Jarosław Kaczyński Nadal nie znamy nazwiska nowego marszałka Województwa Małopolskiego. Wydawało się, że podczas poniedziałkowej sejmiku w końcu zostanie wybrany na to stanowisko - przy drugim podejściu - Łukasz Kmita, ale po kilkugodzinnych obradach usłyszeliśmy, że ten punkt głosowany będzie w środę, 19 czerwca. W małopolskim PiS wciąż nie udało się osiągnąć w tej sprawie porozumienia, konflikt trwa. Nie pomogło ani grożenie palcem przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ani wystosowany w poniedziałek przez byłą premier Beatę Szydło publiczny apel o rozwagę. Jak podało Radio Kraków pod Wawel wybiera się sam prezes PiS, by osobiści rozwiązać problem.

📢 50 GENIALNYCH zdjęć Krakowa sprzed 50 lat! To było zupełnie inne miasto. Aż ciężko uwierzyć, że zmieniło się tak wiele! 17.07.2024 50 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem niż dziś. Ludzie, choć niezamożni, wydawali się być bardziej szczęśliwi, a miasto tętniło życiem. Do 31 maja 1975 r. miasto Kraków stanowiło oddzielne samodzielne województwo, które wówczas prężnie się rozwijało! Krakowskie dzielnice trafiały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - były to Stare Miasto i Kazimierz. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu! 📢 Wieża widokowa wraz ze ścieżką w koronach drzew w Krynicy-Zdroju walczy o zaszczytny tytuł "Top Atrakcji 2024". Potrzebne są głosy Niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra zbudowana jest na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce i szybko stała się wielką atrakcją kurortu pod Górą Parkową. Teraz walczy o miano "Top Atrakcji 2024" w ogólnopolskim konkursie. Liczy się każdy głos, wystarczy kliknąć.

📢 Rabka-Zdrój jak za dawnych lat. Mieszkańcy w strojach retro wyglądali niesamowicie! Zobaczcie zdjęcia Ależ to były eleganckie czasy! Panie paradowały w eleganckich sukienkach, a panowie w garniturach i kapeluszach na głowach. Stroje typowe dla minionych czasów znów można było podziwiać w Rabce-Zdrój - za sprawą imprezy retro Dawnej Rabki Czar. W jej tracie otwarto skwer imienia Juliana Zubrzyckiego - dziedzica Rabki-Zdroju i twórcy uzdrowiska. 📢 Pustynia Błędowska, Zamek Rabsztyn i Podziemny Olkusz walczą o miano najlepszych atrakcji turystycznych. Zagłosować w plebiscycie może każdy Do 23 czerwca można zagłosować na atrakcje powiatu olkuskiego w corocznym plebiscycie TopAtrakcje. W tegorocznej edycji o miano najlepszej atrakcji roku "walczą": Podziemny Olkusz, Zamek Rabsztyn oraz Pustynia Błędowska. Zagłosować może każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową TopAtrakcje i kliknąć przycisk "głosuj". Nie trzeba nawet podawać swoich danych.

📢 Kraków. W Nowej Hucie na osiedlu Złotej Jesieni powstanie centrum konferencyjne. W dawnej stołówce "Z wielką przyjemnością informujemy, że spółka PUHIT przygotowuje się do rewitalizacji budynku nr 13 na osiedlu Złotej Jesieni, który wkrótce stanie się sercem nowego Centrum Konferencyjnego PUHIT" - poinformowała firma w sieci. Historyczny budynek „Stołówki” przejdzie metamorfozę, by stać się miejscem dla wydarzeń kulturalnych i biznesowych. 📢 Podłęże- Piekiełko coraz bliżej. Ruszyły prace na odcinku Klęczny-Limanowa, gdzie powstanie najdłuższy w kraju tunel Podpisana w marcu umowa na modernizację czwartego odcinka linii numer 104 Chabówka – Nowy Sącz staje się rzeczywistością. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały właśnie plac budowy wykonawcom prac na odcinku Klęczany – Limanowa. Tym samym rozpoczyna się budowa linii kolejowej w kierunku Nowego Sącza. Dzięki najdłuższemu tunelowi, które na tym właśnie odcinku powstanie, pociągi pojadą krótszą drogą, oszczędzając czas podróżnych.

📢 Jarosław Pieprzyca, prezes Puszczy: Najpiękniejszy sen to zobaczenie zespołu w ekstraklasie w Niepołomicach Z trenerem Tułaczem nie mamy relacji przełożony-pracownik, one są przyjacielskie. Nasze rozmowy o nowym kontrakcie trwają dwie, trzy minuty - mówi Jarosław Pieprzyca, prezes Puszczy Niepołomice. 📢 Kultowe napoje chłodzące z czasów PRL. Tym kiedyś gasiło się pragnienie. Pamiętacie etykiety i tamte smaki? Zdjęcia Kultowe napoje chłodzące w czasach PRL. To przede wszystkim woda gazowana z saturatorów, które stały w głównych punktach miast i oczywiście oranżada, lemoniada, polo cocta, cytroneta... Lista jest długa. Większość zniknęła na zawsze, ale niektóre pod zmienionymi postaciami powróciły. Zobaczcie galerię ze zdjęciami przypominającymi tamte kultowe napoje. 📢 Zmasowana akcja straży miejskiej w Krakowie! Setki mandatów w jeden weekend Strażnicy miejscy, jak co weekend prowadzili wieczorno-nocne kontrole centrum miasta. Ujawnili 320 wykroczeń, a w związku z tym nałożyli 242 mandaty karne, pouczyli 74 osoby, a w 4 przypadkach skierowali sprawę do sądu.

📢 Wielkie otwarcie hali sportowej VIII Liceum Ogólnokształcącego na Grzegórzkach. Uczniowie mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach W poniedziałek (17 czerwca) odbyły się wydarzenia sportowo-edukacyjne z udziałem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, związane z otwarciem nowej hali sportowej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Grzegórzeckiej. Powstał tam nowoczesny obiekt sportowy, z którego cieszą się uczniowie i nauczyciele "ósemki". Mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach. 📢 Budowa S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Zostało jeszcze 20 procent prac. Kiedy zakończenie? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z drona przedstawiające budowę trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Droga wszędzie już przypomina gotową asfaltową jezdnię. Postęp robót szacuje się na ponad 80 proc. Inwestycja ma zatem szansę zakończyć się jeszcze w tym roku.

📢 Kraków. Pasażer nie wytrzymał. Napisał list i wymyślił na nowo wakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej Jak co roku wakacyjne rozkłady komunikacji miejskiej denerwują mieszkańców, którzy nie wyjeżdżają z Krakowa, a utrudnia im się poruszanie po mieście, tnąc kursy, zawieszając linie. Urzędnicy miejscy w piątek ogłosili zmiany mające nastąpić od 22 czerwca. Na to zareagował jeden z naszym Czytelników i w liście wyraził swoje oburzenie, a ponadto zasugerował inne zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie. 📢 Czy są wśród nich przyszli Chanel i Armani? Studenci SAPU zaprezentowali swoje kolekcje. Zobaczcie zdjęcia z pokazu mody w Krakowie W niedzielę (16 czerwca) modowe wybiegi przy ul. Budryka zapełniły projekty semestralne studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Naturalne materiały i konstruktywizm w modzie to temat przewodni pokazu Hi!Fashion, nad którym Dziennik Polski objął patronat medialny.

📢 Dni Bukowna 2024 dobiegły końca. Na imprezie bawiły się tłumy. Wystąpili Daj To Głośniej i Agbe. Zobacz wideo Tegoroczne Dni Bukowna dobiegły końca. Podczas drugiego dnia imprezy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bawiły się tłumy mieszkańców. Dla uczestników imprezy przygotowana została cała masa atrakcji: dmuchańce, karuzele, strefa gastronomiczna i występy lokalnych artystów. Nie zabrakło także koncertów. Jako gwiazdy drugiego dnia imprezy zagrali Daj To Głośniej i Agbe. 📢 Dni Libiąża 2024. Tak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zespół Ludzie na scenie. Zobacz zdjęcia Za nami Dni Libiąża 2024. Podczas święta miasta Plac Słoneczny na osiedlu Flagówka tętnił życiem. Przed sceną gromadziły się tłumy, by posłuchać m.in. Oskara Cyma, Elektrycznych Gitar i zespołu Ludzie. Duży ruch panował także w strefie gastronomicznej oraz strefie przeznaczonej dla dzieci, gdzie były dmuchańce i inne atrakcje.

📢 Kraków. Festiwal Ekipy w Tauron Arenie. Przy piosenkach youtuberów bawili się fani w każdym wieku! ZDJĘCIA Trwający weekend po brzegi przepełniony jest muzycznymi wydarzeniami w mieście. W sobotę, 15 czerwca, przed tysiącami widzów w Tauron Arenie wystąpił Taco Hemingway. Dzień później, w tym samym miejscu, tłumy fanów przyciąga grupa youtuberów z Krakowa, organizując po raz pierwszy wydarzenie na tak wielką skalę. Festiwal Ekipy to niemal całodzienny event, który składać się będzie z koncertów, atrakcji i spotkań z influenerami. 📢 Setki wiernych przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Diecezjalne Święto Rodziny i jubileusz 25-lecia wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie W niedzielę 16 czerwca odbyła się uroczysta msza święta na ołtarzu papieskim w Starym Sączu, którą celebrował kardynał Stanisław Dziwisz. Wydarzenie to upamiętniało 25-lecie kanonizacji Św. Kingi oraz wizytę Jana Pawła II w Starym Sączu. Na starosądeckich błoniach zgromadziły się setki wiernych. Deszcz nie był im straszny, także ćwierć wieku temu, kiedy papież przybył do grodu św. Kingi, pogoda była podobna. Do późnych godzin nocnych będzie trwało tam Diecezjalne Święto Rodziny z licznym atrakcjami, które zakończy koncert Golec uOrkiestra.

📢 MPK zmienia nazwy ośmiu przystanków. Sprawdźcie, jakie nazwy znikną Wraz z końcem roku szkolnego MPK wprowadza wakacyjny rozkład jazdy, ale to nie będzie jedyna zmiana miejskiego przewoźnika. Od soboty 22 czerwca linia nr 513 zostanie wydłużona do nowej pętli „Prądnik Biały Zachód”, a linia nr 511 znów będzie kursować w soboty. Zmienione zostaną również nazwy niektórych przystanków. Sprawdźcie, jakie nazwy znikną i jakie się pojawią w rozkładach jazdy.

📢 Pożar zabytkowego kościoła św. Heleny w Nowym Sączu. Straty są ogromne. Będzie zawiadomienie do prokuratury. AKTUALIZACJA Pożar zabytkowego, cmentarnego kościoła św. Heleny w Nowym Sączu. Nad ranem w niedzielę 16 czerwca strażacy zostali wezwani do gaszenia drewnianego kościoła. Ogień pojawił się w środku budynku, najprawdopodobniej spłonęły cenne obrazy, które znajdowały się w środku. Straty są ogromne. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu sytuacja jest opanowana. W akcji gaśniczej uczestniczyło 17 zastępów Straży Pożarnej (PSP i OSP). Aktualnie trwa tzw. przelewanie i rozbiórka elementów poddasza, w czym bierze udział 6 zastępów. Na miejscu jest też małopolska wojewódzka konserwator zabytków Katarzyna Urbańska, która ma złożyć zawiadomienie do prokuratury.

📢 Będzie nowa trasa podziemna na Wawelu. Zwiedzający jeszcze nigdy tu nie byli! Międzymurze pełne atrakcji W maju przyszłego roku Wawel otworzy nową trasę podziemną. Zwiedzający po raz pierwszy zobaczą dostępne dotąd wyłącznie archeologom relikty średniowiecznych budowli, urządzeń obronnych oraz naturalnej jaskini mieszczących się na Wzgórzu Wawelskim. Nowa trasa będzie przebiegała m.in. nad Smoczą Jamą, powstanie także taras – miejsce odpoczynku z jednym z najpiękniejszych widoków w Krakowie na zakole Wisły. Obecnie trwają tu prace budowlano-konserwatorskie. 📢 Muszynę odwiedzają tłumy turystów. Oblegane ogrody i zamek. Jest dużo Słowaków, Węgrów, a nawet Niemców. Zobacz zdjęcia Muszyna ma wiele do zaoferowania. Jej potencjał doceniają także zagraniczni sąsiedzi. Słowacy od lat przyjeżdżają do uzdrowiska, ale coraz częściej z atrakcji przyjeżdżają skorzystać Węgrzy, Ukraińcy a także Niemcy. Muszyna wyrosła na turystyczną perełkę Małopolski. Oprócz rozsławionych ogrodów jest też częściowo zrekonstruowany zamek, który szybko stał się hitem i został nawet wybrany przez czytelników magazynu National Geographic "Cudem Polski".

📢 Koncert Taco Hemingway'a w Krakowie przyciągnął fanki i fanów do Tauron Areny. Długo czekali na wejście. Zdjęcia W ten weekend Tauron Arena Kraków jest naprawdę oblegana. Działająca przy niej strefa kibica przyciąga miłośników piłki nożnej i Euro2024, ale to nie oznacza, że główna hala koncertowa Krakowa przestała żyć muzyką. W sobotę fanów przyciągnął tu popularny raper Taco Hemingway, a już w niedzielę Ekipa festiwal, czyli show znanych youtuberów. 📢 Pogrzeb Oresta Lenczyka w Krakowie. Wybitny trener piłkarski, który pracował m. in. w Cracovii i Wiśle, spoczął na Bielanach Kilkaset pogrążonych w smutku osób, w tym trenerzy i piłkarze, przedstawiciele Wisły i Cracovii oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, żegnało w sobotę 15 czerwca na cmentarzu parafialnym w Krakowie na Bielanach Oresta Lenczyka. Wybitny trener i nauczyciel kilku pokoleń piłkarzy zmarł 11 czerwca w wieku 81 lat.

📢 Kolejka turystów do fasiągów. Morskie Oko kusi, pogoda w Tatrach bajeczna. Ale to nie będzie cały pogodny weekend W sobotę przed godz. 9 rano nad Morskim Okiem tylko małe grupki osób. Prawdziwy tłum ruszył na szlak dopiero po godzinie 11. 📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 Bajkowy park w Lusławicach. Ogród Krzysztofa Pendereckiego mieni się kolorami wiosny. To zaledwie pół godziny drogi od Tarnowa. Zdjęcia Spacer alejkami posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i podziwianie tysięcy gatunków roślin na długo pozostają w pamięci. Dla światowej sławy kompozytora ogród był równie wielką pasją co muzyka. Stworzeniu oazy zieleni i spokoju poświęcił wiele lat.

📢 To będzie hit Krakowa. Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon. Oto, co jest w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet. 📢 Chcą otworzyć tajemniczą Małpią Wyspę na Jeziorze Rożnowskim dla turystów. To miejsce ma niezwykłą historię, ale co z rezerwatem przyrody? Władze gminy Gródek nad Dunajcem chcą udostępnić Małpią Wyspę, położoną na Jeziorze Rożnowskim, na którą od lat jest zakaz wstępu. Znajduje się tam rezerwat ptactwa wodnego, nad którym sprawuje pieczę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, okazuje się jednak, że najprawdopodobniej w przyszłym roku zakaz zostanie zniesiony. To otwiera drogę do zagospodarowania tego dziewiczego terenu. Bogatą przeszłość historyczną i gospodarczą ukazują dokumenty kościelne jak i ukryte w ziemi resztki zamku na wyspie Grodzisko, zwanej popularnie Małpią Wyspą.

📢 Kolejny znany sklep z Nowej Huty może zniknąć z mapy Krakowa. "Świetlik powoli umiera, nie mamy szans na rynku" Wchodząc do sklepu elektrycznego "Świetlik" na os. Teatralnym można przenieść się w czasie do początku lat 90. Wystrój, półki, asortyment, a nawet ręcznie robione ceny za pomocą pieczątek. - W latach świetności drzwi do naszego sklepu nie zamykały się, klienci tylko mijali się w drzwiach wejściowych. Dzisiaj przychodzi jeden człowiek na godzinę. Żal patrzeć, jak sklep, któremu oddałam życie powoli umiera - nie kryje żalu Joanna Węgiel, właścicielka "Świetlika", w którym 30 lat temu "elektryczne" zakupy robiło pół Nowej Huty. Sklep niedługo będzie obchodził 60. urodziny. 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 To piękny i tajemniczy, ale rzadko dostępny zabytek. Najmniejszy kościół Krakowa znowu otwarty, ale tylko jeden dzień w tygodniu Jeden z najmniejszych i najbardziej tajemniczych kościołów w Krakowie ponownie otwiera się dla zwiedzających. W każdą sobotę od czerwca do września w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie okazja, by zwiedzić znajdujący się na Wzgórzu Lasoty kościół św. Benedykta. To sposobność, by zobaczyć pięknie odnowione wnętrze, ale też posłuchać opowieści przewodnika o jego historii oraz przeprowadzonych kilka lat temu pracach archeologicznych. Zwiedzanie jest bezpłatne.

📢 Euro 2024. Strefa kibica w Krakowie czeka na fanów futbolu. Gdzie obejrzycie mecz Polska - Holandia? W piątek 14 czerwca w Niemczech rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wszystkie mecze Euro 2024 można oglądać w krakowskich strefach kibica - jedna znajduje się przy Galerii Kazimierz, druga w sąsiedztwie Tauron Areny. W niedzielę o godz. 15 zapowiadają się ogromne emocje, bowiem swoje pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Holandią. W strefach przygotowano wiele imprez towarzyszących i dodatkowych atrakcji, w tym bogatą ofertę gastronomiczną.

📢 Hala Wisły Kraków się sypie. Można zrobić z niej zabytek i go remontować, albo ją wyburzyć i wybudować nowoczesny obiekt Wiekowa hala Towarzystwa Sportowego Wisła przy ul. Reymonta jest w bardzo złym stanie, wymaga modernizacji. Brakuje na to pieniędzy. Ludwik Miętta-Mikołajewicz, były koszykarz, wieloletni trener i prezes Wisły, wystąpił z pomysłem, by w takim razie wpisać obiekt do ewidencji zabytków i szukać pieniędzy w ramach funduszy na renowację tego typu obiektów. Przyznaje jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyburzenie starej hali, nie przystającej do dzisiejszych standardów i kosztownej w utrzymaniu, a w zamian niej wybudowanie nowoczesnej areny. W to musiałoby jednak zaangażować się miasto, które w przeszłości miało takie plany, ale skończyło się na koncepcjach. 📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Gdzie zjeść w Krakowie? Targi w Krakowie, zarządca Expo Kraków, stworzyły przewodnik po restauracjach. Pomogła dziennikarka kulinarna Przewodnik powstał we współpracy firmy Targi w Krakowie Expo Kraków z Kati Płachecką - dziennikarką kulinarną prowadzącą portal krakowfood.pl, twórczynią konta @krakowfood.kati (największego w Krakowie Instagrama poświęconego gastronomii z Krakowa i Małopolski). W przewodniku znajdziecie ciekawe miejsca na każdą porę dnia. Oczywiście przewodnik jest też promocją samych Targów, które zachęcają jednak swoich klientów i gości, by ruszyli z ulicy Galicyjskiej "w miasto" i poznali smaki Krakowa. 📢 Komunikacja miejska w dawnym Krakowie. Zobacz, jak kiedyś podróżowało się po mieście [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie wiele lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Podróże autobusami i tramwajami były zdecydowanie mniej komfortowe, a pierwsze pojazdy, które pojawiły się na krakowskich ulicach nie miały nawet drzwi. Często pasażerów było tak dużo, że musieli zajmować miejsca... na zewnątrz pojazdu.

📢 Moje miasto. Miały być odlotowe Planty, a mamy księżycowy krajobraz w centrum Krakowa Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie. 📢 Tool w Krakowie nie zawiódł! Fani amerykańskiego zespołu zachwyceni koncertem w Tauron Arenie. W pierwszym rzędzie... europoseł PiS To był jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł. W pierwszym rzędzie wypatrzyliśmy Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS. Zobaczcie zdjęcia z koncertu, który zorganizowała agencja Live Nation.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Hotele nad Jeziorem Rożnowskim na każdą kieszeń. Top najlepszych obiektów według rankingu w Google Jezioro Rożnowskie staje się coraz bardziej popularnym miejsce na wypoczynek. Co jakiś czas powstają tam nowe hotele, restauracje, domki i apartamenty z pięknym widokiem. Do sukcesu tego wspaniałego miejsca przyczyniają się też znane osoby, które wybierają je na wypoczynek a nawet organizują tam śluby. Cena za noc waha się w zależności od standardu od 200 zł do nawet ponad tysiąca złotych. Zobacz ranking według opinii w Google, pod uwagę braliśmy oceny powyżej 4 gwiazdek.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci!

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Wygląda to coraz lepiej. Najnowsze zdjęcia z drona Postępuje budowa jezdni na Północnej Obwodnicy Krakowa. Na najświeższych zdjęciach z drona z inwestycji widać, że mosty, estakady i inne konstrukcje są już gotowe, ale też wydłużyły się odcinki drogi gdzie wylano już asfalt. Niemal na całej długości gotowa jest podbudowa drogi. Prace powinny przyspieszyć w związku z dobrą pogodą, ale czy termin oddania i tak się nie przesunie z powodu problemów w zimie?

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa. 📢 To ulubione kąpielisko mieszkańców Krakowa. Ale skrywa wiele tajemnic! Przeczytajcie! Kąpielisko nad zalewem Bagry w upalne dni przyciąga tłum mieszkańców. To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii.