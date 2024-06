Prasówka 2.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niezwykła wystawa obrazów Wlastimila Hofmana i pamiątek po artyście”?

Prasówka 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niezwykła wystawa obrazów Wlastimila Hofmana i pamiątek po artyście W hali Wisły Kraków w sobotni wieczór zjawiło się dużo ludzi, by uczestniczyć w otwarciu wyjątkowej wystawy obrazów Wlastimila Hofmana oraz pamiątek po tym artyście. Chodzi oczywiście o tę część twórczości malarza, która dotyczy sportu, a konkretniej Wisły. Tytuł wystawy „Sportowe pasje Wlastimila Hofmana” mówi już w zasadzie wszystko.

📢 Pierwszy dzień Dni Olkusza 2024 za nami. Enej porwał do zabawy tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego. Zobacz wideo Podczas pierwszego wieczoru tegorocznych Dni Olkusza na rynku Srebrnego Miasta bawiły się tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego i okolic. Podczas imprezy wystąpili laureaci III Olkuskiego Konkursu Tanecznego, uczniowie olkuskich szkół, podopieczni sekcji artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz podopieczni Olkuskiej Szkółki Baletowej, KS „Flika” i Pracowni „Pozytywka. Nie zabrakło także gwiazd. Wieczorem na scenie zagrały zespoły Acjaton i Enej.

📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 1.06 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

Prasówka 2.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzieci świętowały swój dzień w Rodzinnym Ogródku Działkowym "Wisła". Było malowanie twarzy oraz wspólne gry i zabawy Popularne ROD-y do niedawna kojarzyły się głównie z emerytami, którzy spełniają się w pracach ogrodniczych. Okazuje się jednak, że kawałek zielonego miejsca w mieście chce mieć coraz więcej młodych małżeństw z dziećmi. Widać było to podczas sobotniego Dnia Dziecka. ROD Wisła zorganizował na placu zabaw imprezę dla najmłodszych miłośników ogródków. Zobaczcie, jak było!

📢 Najlepsze trasy rowerowe na Podhalu. Gdzie wybrać się na weekendową przejażdżkę? Piękna wiosenna pogoda - czyli idealny czas na rower. Dlaczego więc nie pojeździć na rowerze z pięknym widokiem na góry? Zobacz, jakie trasy rowerowe są na Podhalu - z widokiem na Trzy Korony, z widokiem na całe Tatry. Sprawdź, gdzie najlepiej wybrać się na wycieczkę rowerową. 📢 Tutaj tłumy wam nie grożą. Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem oferuje wytchnienie i wspaniałe widoki Szukacie miejsca na pieszą wędrówkę, które może zaoferować chwile wytchnienia, kontemplację przyrody w samotności, a do tego wspaniałe widoki? Takim miejscem jest rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem w Beskidzie Wyspowym. Tam nie spotkacie tłumów, a z punktów widokowych można podziwiać Beskid Sądecki, Jezioro Rożnowskie, Dolinę Dunajca, a nawet Tatry.

📢 Najlepsi rowerzyści z Polski latali na pump trucku w Regulicach. To były historyczne zawody. Zobacz zdjęcia Rowerzyści z całej Polski, a nawet z zagranicy pojawili się w sobotę (1 czerwca) w Regulicach (gm. Alwernia), gdzie odbyły się historyczne, pierwsze w powiecie chrzanowskim zawody na Pump Trucku, czyli specjalnym torze rowerowym, który można pokonać bez pedałowania. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w różnych kategoriach, cel był jeden - jak najszybsze pokonanie okrążenia. Zawody były częścią cyklu "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz". 📢 Zderzenie czterech samochodów na DK 7 pod Krakowem. Zablokowany jeden pas ruchu Do zdarzenia czterech samochodów osobowych doszło w sobotę (1 czerwca) po godz. 17 na drodze krajowej nr 7 na Górze Libertowskiej koło Krakowa. Kolizja miała miejsce na pasie jezdni w kierunku Krakowa, w czasie, gdy panowały trudne warunki drogowe - podczas burzy.

📢 To były czasy! "Patria" w Krynicy-Zdroju kiedyś była luksusowym hotelem. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Od 90. lat nie było tam remontu, ale luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem nadal wyglądają wyśmienicie i pamiętają słynnego tenora - Jana Kiepurę dzięki któremu Krynica zyskał sławę. Do uzdrowiska zjeżdżały tłumy kuracjusze a także śmietanka towarzyska. Dzięki "Patri" kurort stał się modnym miejscem. Zobacz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu. 📢 Piękne kartki z życzeniami na Dzień Dziecka 2024. Dla dużych i małych dzieci! Do pobrania za darmo na SMS, Messenger, WhatsApp i Facebook Kartki na Dzień Dziecka 2024. Wyślij do swojego dziecka wzruszającą, piękną e-pocztówkę. Możesz też załączyć życzenia, które znajdziesz w tym materiale. Prosty sposób na sprawienie przyjemności swojemu dziecku, nawet jeśli jest już dorosłe!

📢 Pierwszy taki Dzień Dziecka w Energylandii. Dzieci bawiły się w rozbudowanym parku rozrywki! Zobacz ZDJĘCIA To był wyjątkowy Dzień Dziecka w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Dzieci po raz pierwszy mogły świętować w rozbudowanym parku o nową strefę dedykowaną właśnie dla nich, czyli Sweet Valley. Dzień Dziecka w Energylandii jeszcze się nie zakończył, bo trwa on przez cały weekend (1-2 czerwca). Na maluchy w tych dniach czekają dodatkowe atrakcje. 📢 Run 4 a Smile po raz 11. przyciągnął do Miasteczka Galicyjskiego tłumy. Całe rodziny pobiegły po uśmiech Julianny i Lenki Blisko tysiąc osób wzięło udział w XI Run 4 a Smile, czyli charytatywnym Biegu po uśmiech, który organizuje społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu. Tym razem w Miasteczku Galicyjskim przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz dorośli pobiegli, by dołożyć swoje cegiełki do leczenia i rehabilitacji Julianny oraz Lenki – podopiecznych Sursum Corda. Cel minimum, czyli 50 tys. złotych, został przekroczony.

📢 Rekordowa frekwencja na lotnisku w Balicach. Prognoza: 10 milionów pasażerów w 2024 roku Krakowski port lotniczy w Balicach po raz pierwszy w historii obsłużył w ciągu miesiąca milion podróżnych. - Milionową pasażerką została w piątek wieczorem (31 maja) pani Alicja. To rekordowy wynik dla krakowskiego lotniska – poinformował Kraków Airport. 📢 Moc atrakcji na Dzień Dziecka w Zakopanem. Zobacz ZDJĘCIA Dolna Rówień Krupowa zamieniła się w największy na Podhalu plac zabaw. Dzieci wraz z rodzicami chodziły od atrakcji do atrakcji. 📢 Kibice na meczu Wieczysta Kraków - Czarni Połaniec w III lidze piłkarskiej W swoim ostatnim w tym sezonie meczu na swoim boisku w III lidze piłkarskiej Wieczysta Kraków wygrała z Czarnymi Połaniec. Piękna pogoda przyciągnęła tłum kibiców, którzy chcieli podziękować drużynie za udany sezon, zakończony awansem. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w GALERII.

📢 To był nokaut! Piłkarze Wisły zdemolowali w derbach Cracovię 7:0 i w ostatniej kolejce utrzymali się w Centralnej Lidze Juniorów U-19 Ostatnia kolejka sezonu 2023/2024 w Centralnej Lidze Juniorów U-19, rozegrana w sobotę 1 czerwca, przyniosła niebywałe emocje. Nie tylko ze względu na przebieg derbów w Myślenicach, w których Wisła strzeliła Cracovii aż siedem bramek. Los „Białej Gwiazdy”, która mogła uratować się przed spadkiem rzutem na taśmę, zależał bowiem także od wyniku innego spotkania. Gdyby Raków Częstochowa pokonał Lecha Poznań, to nawet spektakularna wygrana w prestiżowym meczu nie dała by wiślakom utrzymania. Raków jednak przegrał i wiślacy mogli fetować. Gdy mecz w Częstochowie dobiegł końca, zawodnicy w euforii zaczęli podrzucać na ramionach trenera Karola Nędzę i jego asystenta Łukasza Kawę, którzy dokonali rzeczy niebywałej.

📢 Wypadek quada na zboczach Gubałówki. Na pomoc wezwano LPR W okolicach Gubałówki i Butorowego Wierchu doszło do wypadku quada. Ze względu na trudno dostępny teren i obrażenia kierowcy na pomoc wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Intronizacja króla kurkowego w Krakowie. Barwny spektakl ze srebrnym kurem na Rynku Głównym. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji Uroczysta intronizacja króla kurkowego – jedna z najstarszych krakowskich tradycji - odbyła się w sobotę (1 czerwca) w samo południe na Rynku Głównym w Krakowie. Nowym królem kurkowym został Zdzisław Grzelka, a marszałkami Marek Długosz i Marek Ziemianin. Natomiast ustępującym królem kurkowym jest Reginald Sas Jaworski, który „rządził” w minionych 12 miesiącach z pomocą marszałków Krzysztofa Koska i Tomasza Cichonia. 📢 IV LIGA PIŁKARSKA. Unii Oświęcim brak powtarzalności i zanotowała porażkę z Limanovią Unia Oświęcim po wygranej w Nowej Wsi miała szansę złapania kontaktu z bezpieczną strefą IV ligi piłkarskiej w Małopolsce. Jednak porażka na własnym boisku z Limanovią osadziła oświęcimian mocno w strefie spadkowej. Kto wie, czy właśnie to spotkanie może się okazać brzemienne w skutkach.

📢 Wieczysta Kraków pożegnała się z kibicami zwycięstwem. Pokonała Czarnych Połaniec W meczu 33. kolejki III ligi Wieczysta Kraków wygrała z Czarnymi Połaniec. To było ostatnie spotkanie żółto-czarnych na swym boisku w tym sezonie. Drużyna trenera Sławomira Peszki już wcześniej zapewniła sobie awans do II ligi. 📢 Życzenia i kartki na Dzień Dziecka - dla dorosłych dzieci. Mądre, wzruszające, wesołe i krótkie życzenia dla córki i dla syna Dzień Dziecka 2024 wypada 1 czerwca. W tym roku jest to sobota. Bez wątpienia jest to jeden z ulubionych dni wszystkich dzieci. Pamiętajmy, aby złożyć życzenia. Przygotowaliśmy najlepsze rymowanki i wierszyki z okazji tegorocznego Dnia Dziecka.

📢 Dni Olkusza 2024 rozpoczęte. Na rynku Srebrnego Miasta czeka masa przeróżnych atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zobacz wideo Jak co roku tegoroczne Dni Olkusza rozpoczęły się od wejścia korowodu na rynek Srebrnego Miasta. Obecnie na imprezie bawią się tłumy mieszkańców gminy i okolic. Przez cały weekend na miejscu można skorzystać z przeróżnych atrakcji, wśród których znalazły się między innymi: wesołe miasteczko, występy, prezentacje, silent disco i pokaz laserów.

📢 Poważny wypadek na DW 794 pod Krakowem. Są poszkodowani, bardzo duże utrudnienia w ruchu Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej 794 w Cianowicach w gminie Skała koło Krakowa. W sobotę (1 czerwca) ok. godz. 9 zderzyły się tam dwa samochody, osobowy oraz typu bus. Do wypadku doszło na wysokości sklepu Biedronka. - Są osoby poszkodowane. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych, występują bardzo duże utrudnienia w ruch. Zachowajcie ostrożność na drodze – apeluje portal Patrol 998 – Małopolska. 📢 Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział bezpłatną komunikację dla uczniów przez cały rok. Już od lipca 2024 r. Podczas wakacji, tak jak w ciągu roku szkolnego, uczniowie szkół podstawowych będą mogli korzystać bezpłatnie z miejskiej komunikacji. O tej decyzji prezydent Krakowa Aleksander Miszalski poinformował w sobotę (1 czerwca) w mediach społecznościowych. Projekt uchwały w tej sprawie ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa jeszcze w czerwcu, tak, by przepisy zaczęły obowiązywać już od lipca 2024.

📢 Pociąg z widokiem na Tatry. Małopolski hit Beliansky Express wraca na tory. Wyjątkowa podróż z Muszyny do Popradu Beliansky Express, czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry, wraca na tory i to już w najbliższy weekend (1-2 czerwca). Połączenie daje możliwość podróży na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela) aż do września. Mamy dobrą wiadomość, ceny biletów pozostały bez zmian.

📢 Nie tylko na Dzień Dziecka. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia Tornistry, szkolne stołówki, mleko z kożuchami, klucz na szyi, rajtuzy na nogach, gra w klasy, karuzele, wata cukrowa, ciepłe lody, oranżada w woreczku, 3-tygodniowe letnie kolonie - dzieciństwo za czasów PRL było zupełnie inne niż teraz. Na zdjęciach wygląda nieomal egzotycznie. Tych, którzy pamiętają, zapraszamy na wspomnienia, młodszych - na niezwykłą w podróż w przeszłość.

📢 Krótkie wycieczki za Kraków - najciekawsze propozycje. Co warto zobaczyć? TOP 15 miejsc Mieszkasz w Krakowie lub odwiedziłeś miasto królów i znasz już niemal każdy zakątek? Widziałeś Wawel, Sukiennice, Smoka Wawelskiego i przeszedłeś się Rynkiem Podziemnym? Zwiedziłeś Kazimierz i Podgórze? Myślisz, że nic Cię już nie zaskoczy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kilka propozycji. W galerii przedstawiamy najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w okolicach Krakowa. Dojedziesz do nich nawet w niecałą godzinę! 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 1.06.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Mnóstwo atrakcji na Dzień Dziecka w Krakowie. Sprawdźcie, gdzie się wybrać Jedyna okazja, by wjechać tramwajem do myjni, zobaczyć spektakl w Krakowskiej Pijalni zdrojowej, gry, zabawy, warsztaty, konkursy z nagrodami i wiele, wiele innych atrakcji czeka na najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. A krakowskie świętowanie potrwa od piątku do niedzieli, sprawdźcie, co na te dni przygotowały miejskie instytucje.

📢 Armia pozbywa się niepotrzebnego sprzętu - teraz jeszcze taniej! Są samochody, narzędzia, instrumenty... Gratka dla miłośników samochodów i sprzętu z demobilu: krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego ogłosił sprzedaż poprzetargową pojazdów, urządzeń, narzędzi ogrodniczych, a nawet instrumentów muzycznych, które nie zostały sprzedane na przetargu 7 maja. Wojsko solidnie obniżyło ceny wywoławcze. Decydować trzeba się szybko, bo propozycje cenowe na zakup powojskowego mienia można składać jeszcze tylko do 5 czerwca do godziny 10.

📢 Kwiatowe dywany zastąpiły tulipany. Muszyna zachwyca feerią barw. Burmistrz zaprasza do uzdrowiska. Wystosował też apel do turystów Muszyna przyciąga coraz więcej turystów, a władze uzdrowiska przykładają coraz większą uwagę do estetyki miasta i całej gminy. Stawiają na zieleń i kwiaty. Tonie w nich muszyński rynek. Na klombach przekwitły już tulipany, a ich miejsce zajęły kwiatowe dywany. Burmistrz wystosował też apel do turystów odwiedzających uzdrowisko. 📢 Tragiczny pożar w bloku na osiedlu w Trzebini. Zginął mężczyzna Do tragicznego pożaru doszło w budynku wielorodzinnym przy u. Wiśniowej w Trzebini w sobotę (1 czerwca) o godz. 7.42. Pięć zastępów straży pożarnej ruszyło do pożaru, który wybuch w jednym z mieszkań na osiedlu Krakowska. Niestety, jak informują strażacy, w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Na miejscu pracują służby, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia.

📢 Najlepsze memy na Dzień Dziecka. Śmieszne zdjęcia i życzenia z okazji Dnia Dziecka 2024 Najlepsze memy na Dzień Dziecka 2024. Zobacz nowe, śmieszne zdjęcia i zabawne obrazki z okazji Dnia Dziecka 1.06.2024. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też życzenia na Dzień Dziecka, które znajdziecie w tym artykule!

📢 Paralotniarz zawisł na drzewie w masywie Jaworzyny Krynickiej. Na pomoc ruszyli ratownicy z Krynickiej Grupy GOPR Ratownicy z Grupy Krynickiej GOPR ewakuowali z korony drzew w masywie Jaworzyny Krynickiej paralotniarza, który zmuszony był lądować awaryjnie. W namierzeniu potrzebującego pomocy pomogła aplikacja Ratunek. 📢 Kraków. W Borku Fałęckim czas między pętlami się zatrzymał, ale tętni tu życie i handel. Czy trzeba ucywilizować to miejsce? Kraków. Pętla autobusowa, pętla tramwajowa, a pomiędzy nimi bazar, sklepy, punkty usługowe. Tutaj codziennie tętni życie, a pasażerowie komunikacji miejskiej są równocześnie, niemal z automatu, klientami. Tak wygląda pętla w Borku Fałęckim, przy zakopiańskiej. Może nie jest to wszystko super nowocześnie, najlepiej zorganizowane i poukładane, ale od lat w tym miejscu spotykają się i kupują krakowianie z południa miasta. Choć w oczy kują blaszane budy i chaos reklamowy...

📢 Dzień Dziecka w Chrzanowie. Wędrujące Podwórko zagościło pod Domem Kultury. Zobacz zdjęcia Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie z okazji Dnia Dziecka przygotował dla najmłodszych mieszkańców gminy masę atrakcji. W piątek (31 maja) na pasażu przed Domem Kultury odbyła się pierwsza tegoroczna impreza z cyklu Wędrujące Podwórko. 📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Kazimierz Moskal głównym kandydatem na trenera Wisły Kraków Wisła Kraków nie pozostanie długo bez trenera. Na ten moment głównym kandydatem jest Kazimierz Moskal. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten mocno związany z „Białą Gwiazdą” szkoleniowiec otrzyma misję poprowadzenia zespołu w nowym sezonie. Wszystko powinno wyjaśnić się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. 📢 Pectus i Enej zagrają na Dniach Olkusza 2024. Zobacz „rozkład jazdy” na tegoroczne Święto Srebra. Wideo Tegoroczne Dni Olkusza odbędą się 1 oraz 2 czerwca. W ramach Święta Srebra 2024 przygotowana zostanie cała masa atrakcji takich jak wesołe miasteczko, występy lokalnych artystów i uczniów olkuskich szkół podstawowych i wiele innych. Jako gwiazdy wieczoru wystąpią zespoły Enej i Pectus. Poznajcie szczegóły. 📢 Nocny wypadek w Starym Sączu. Zderzyły się dwa motocykle. Jeden z kierowców walczy o życie Na ulicy Pod Ogrodami niedaleko parkingu Park&Ride w Starym Sączu przed północą z czwartku na piątek doszło do wypadku drogowego. Z nieustalonych jak na razie przyczyn zderzyli się dwaj motocykliści, którzy samotnie podróżowali jednośladami. Jeden z nich - 20-letni starosądeczanin w szpitalu walczy o życie. Drugi z kierowców w wyniku obrażeń również trafił do szpitala, ale jego życie nie jest zagrożone.

📢 Przebudowa drogi w okolicy powstającej północnej obwodnicy Krakowa. W Zielonkach zaczęły się utrudnienia Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach w rejonie budowanego ronda z drogami serwisowymi północnej obwodnicy Krakowa. Wykonawca obwodnicy jest zobowiązany do przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 794 w obrębie budowanego ronda na skrzyżowaniu z drogami serwisowymi.

📢 Duże zmiany w Puszczy Niepołomice, zawodnicy odchodzą i zostają Do kilku zmian dosżło po sezonie, w którym Puszcza Niepołomice zajęła 12. miejsce w ekstraklasie. Właśnie ogłoszono ruchy transferowe. 📢 Małopolski Wyścig Górski. Na Chełm pierwszy wjechał Węgier Maron Dina Marton Dina króluje w 62. edycji Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Węgier najlepszy był podczas czwartkowego prologu na Bielanach, a że jazda pod górę nie jest mu obca, udowodnił też na starcie pierwszego etapu z metą na górze Chełm w Myślenicach.

📢 Blokuje się ruch na alejach. Wypadek z udziałem motocyklisty, zderzył się z samochodem osobowym W Krakowie na al. Słowackiego doszło do wypadku w piątek, 31 maja 2024 r. po południu. Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Na alejach w stronę mostu Dębnickiego tworzą się korki, pojazdy właściwie stoją. 📢 Wisła Kraków żegna kolejnego napastnika. Odchodzi Szymon Sobczak Od rana w piątek Wisła Kraków informuje o kolejnych rozstaniach z zawodnikami. Kolejnym, który nie będzie grał dłużej w jej barwach jest Szymon Sobczak. Kontrakt napastnika nie zostanie przedłużony – informuje krakowski klub. 📢 Nowoczesna zabudowa apartamentowa rośnie w Zakopanem. Czy miasto pomieści tylu turystów? W Zakopanem niemal jak grzyby po deszczu powstają kolejne wielkokubaturowe inwestycje. W większości są to apartamenty na sprzedaż. Spokojne osiedla przestają przypominać górską miejscowość.

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego pod Krakowem. Kierowca motocykla trafił do szpitala W piątek, 31 maja 2024 r. przed południem w Masłomiącej w gminie Michałowice doszło do wypadku. Zderzyły się motocykl i samochód osobowy. W wyniku wypadku motocyklista został poszkodowany.

📢 Seryjny atak oszustów pod Krakowem! Seniorzy stracili majątek. Wyłudzenia stały się plagą Oszuści zaatakowali mieszkańców gmin powiatu krakowskiego. Działali metodą „na policjanta”, „na wnuczka”, „na wypadek”, omamili ludzi fałszywymi opowieściami. Tym razem skupili się na gminach Skała i Sułoszowa, wcześniej atakowali w gminach Krzeszowice, Czernichów i Świątniki Górne. Niestety, cztery osoby uwierzyły przestępcom i straciły swoje oszczędności. Najmniejsza kwota oddana tym razem oszustom to 29 tys., a największe straty poniosła osoba, która oddała pieniądze i biżuterię na kwotę 100 tys. zł. Znalazł się też senior, który uwierzył oszustom, ale pieniądze chciał przekazać na komisariacie w obecności policji. Wtedy oszust udający prawnika uciekł.

📢 Ostre oświadczenie kibiców w sprawie sytuacji w Wiśle Kraków Wisła Kraków zanotowała najgorszy sezon ligowy w całej swojej historii, kończąc rozgrywki na zapleczu ekstraklasy zaledwie na 10. miejscu. To spowodowało ogromne rozczarowanie wśród kibiców, którym trudno się dziwić. Po kilku dniach od ostatniego meczu długie oświadczenie wydała grupa Ultra Wisła, odpowiedzialna za organizację dopingu i opraw na meczach „Białej Gwiazdy”. I nie padają w tym oświadczeniu miłe słowa w kierunku klubu, prezesa, trenera, piłkarzy.

📢 Kościelna dyspensa podzieliła Małopolskę. W części województwa można jeść mięso, a w części nie. Co z piątkowym grillem? Katolików w każdy piątek całego roku obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. Są jednak wyjątki od tej reguły. Piątek 31 maja 2024 należy właśnie do takich dni, kiedy spożycie mięsa nie jest przekroczeniem prawa dla wierzących. Ale, ale - nie wszędzie. Kwestia dyspensy po Bożym Ciele wprowadziła wielki zamęt - część archidiecezji i diecezji ją wprowadziła część nie. W Małopolsce doprowadziło do to absurdalnej sytuacji - w myśl kościelnych reguł grzechem będzie zjedzenie karkówki z grilla w Krakowie i Tarnowie, ale już dozwolone jest to w Oświęcimiu i Proszowicach.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 23 odsłonach na 23. urodziny. Zobaczcie prywatne zdjęcia 31 maja 2024 roku Iga Świątek obchodzi 23. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże, dobre jedzenie i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 23 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Czy to już czas na grzybobranie? 7-letni Radek Bąk z Uścia Gorlickiego twierdzi, że tak! Mamy dobre wiadomości dla grzybiarzy. W lasach Gorlickiego jest naprawdę mokro. I choć dość obfite w ostatnich dniach opady w trakcie przechodzących nad regionem burz nieco ustały, robi się coraz cieplej, a to oznacza nic innego, jak pewny wysyp. Przekonał się o tym 7-letni Radek Bąk, który na grzybobranie w Uściu Gorlickim wybrał się z tatą - Pawłem.

📢 Postęp na budowie północnej obwodnicy Krakowa. Jest już pół jezdni w tunelu pod Zielonkami. Zobaczcie zdjęcia! Postępują prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że została już ułożona połowa jezdni w jednej nitce tunelu w Zielonkach. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejesze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Wisła Kraków nie przedłuży kontraktu z kolejnym Hiszpanem Wisła Kraków poinformowała, że jej zawodnikiem nie będzie dłużej Miki Villar. Kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony. 📢 Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska i Happysad gwiazdami święta miasta. Wielka impreza już 1-2 czerwca. Zobacz program Agnieszka Chylińska i Happysad będą największymi gwiazdami, które wystąpią podczas Dni Chrzanowa 2024. W tym roku święto miasta zaplanowano na pierwszy weekend czerwca (1-2.06.2024). Poza atrakcjami muzycznymi czekają nas także animacje dla dzieci, wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. 📢 "Chatka Baby Jagi" na zboczach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju gotowa. To część większej inwestycji, którą udostępnią w wakacje Na zboczach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabawa, ścianką wspinaczkową, kawiarnią i miejscem do rekreacji. Atrakcje za blisko 7 mln zł będą gotowe w wakacje i wzbogacą istniejący już tam ogród żywiołów. Natomiast specjalnie na Dzień Dziecka zostanie otwarty plac zabaw tzw. "Chatka Baby Jagi".

📢 PKP Intercity z nowym rozkładem jazdy na wakacje. Dodatkowe połączenia do Krakowa i Zakopanego! Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity wejdzie w życie 9 czerwca br., a w nim m.in. dodatkowe połączenia do Krakowa oraz Zakopanego czy na... mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 📢 Gdzie na wycieczkę z dzieckiem w okolice Krakowa? Wyjątkowe atrakcje dla najmłodszych, do których dojedziesz w mniej niż 2 godziny! Choć Kraków ma w swojej ofercie mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, jego okolice również przyciągają wyjątkowymi miejscami, w których maluchy mogą poczuć się jak w raju. W niecałe dwie godziny dojedziemy samochodem do wspaniałych parków rozrywki, zamków, skansenów czy parków narodowych. Gdzie wybrać się z pociechą, aby sprawić jej mnóstwo radości, a przy okazji poznać nowe miejsca i cieszyć się wspólnym czasem z rodziną? Przedstawiamy wybrane atrakcje dla dzieci w Krakowie i okolicach, które na długo zapadną im w pamięć.

📢 Wieczysta już się zbroi na sezon w II lidze. Daniel Mikołajewski nowym zawodnikiem ekipy Sławomira Peszki Rozgrywki w III lidze piłkarskiej jeszcze się nie skończyły, a Wieczysta Kraków już ogłasza pozyskanie nowego zawodnika na kolejny sezon. Umowę z ekipą trenera Sławomira Peszki, która awansowała do II ligi, podpisał Daniel Mikołajewski. 24-letni obrońca związał się z krakowskim klubem dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o rok. 📢 Nad Morskie Oko dzisiaj tylko pieszo. Nie kursują fasiągi ciągnięte przez konie W święto Bożego Ciała górale, a także konie, którymi powożą mają wolne. Zdezorientowani turyści na Palenicy Białczańskiej czekają aż podjedzie wóz, a po kilkunastu minutach ruszają pieszo na szlak. Część osób próbuje dostać się do testowanego elektrycznego busa, którym wożone są osoby niepełnosprawne.

📢 Długi weekend w Zakopanem. Najazdu nie ma, pogoda odstraszyła turystów? W Tatrach grzmiało. Niektórzy mimo odgłosów burzy szli w góry Rozpoczął się długi weekend, ale tłumu turystów w Zakopanem i Tatrach nie widać. Wiele osób zmieniło swoje plany wyjazdowe ze względu na prognozowaną pogodę i opady deszczu. Część turystów mimo ostrzeżeń RCB i odgłosów wyładowań atmosferycznych dalej szła w głąb tatrzańskich szlaków. 📢 Wielka procesja Bożego Ciała w Krakowie szła z Wawelu na Rynek Główny. Po raz ostatni prowadził ją apb Marek Jędraszewski W Krakowie tysiące osób wzięło udział w głównych uroczystościach Bożego Ciała w Krakowie. Te rozpoczęły się od tradycyjnej mszy świętej na Wawelu o godzinie 9. Po niej tłum pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego przeszedł ulicami Krakowa pod cztery ołtarze, z których dwa ostatnie znajdowały się już na Rynku Głównym.

📢 Ulice Nowej Huty całe w płatkach kwiatów. Na tę procesję Bożego Ciała w Krakowie przyszły prawdziwe tłumy W czwartek, 30 maja obchodzimy Święto Bożego Ciała. Centralna procesja, jak co roku przeszła z Wawelu na Rynek Główny zatrzymując się po drodze przy czterech ołtarzach. Nieco mniejsze, aczkolwiek liczne zgromadzenie przemaszerowało ulicami Nowej Huty. 📢 Procesja Bożego Ciała w Olkuszu. Tłumy wiernych przeszedł w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa pod cztery ołtarze W Olkuszu bardzo wielu wiernych wzięło udział w uroczystościach Bożego Ciała w parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana. Te rozpoczęły się od tradycyjnej mszy święte 9. Po niej wierni przeszli ks. Kanonika Gajewskiego, Biema, Hardego i Sosnową do czterech ołtarzy 📢 Zachwycający dywan z płatków żywych kwiatów na Boże Ciało. Pod Krakowem gospodynie zdobią drogę dla Jezusa Płatki żywych kwiatów ścielą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czubrowicach (w gminie Jerzmanowice-Przeginia) przed kaplicą pod wezwaniem Jana Marii Vianneya w swojej miejscowości. Ten wyjątkowy i pracochłonny dywan z kwiatów jest dziękczynieniem na Boże Ciało. Tędy po kwiatach przechodzi kapłan niosący monstrancję z Najświętszym Sakramentem. To już kolejny rok, gdy gospodynie tak dekorują teren przed kaplicą.

📢 Wieczysta II Kraków lepsza od Pcimianki Pcim w hicie V ligi zachodniej W hicie rundy wiosennej w grupie zachodniej małopolskiej V ligi Wieczysta II Kraków pokonała Pcimiankę Pcim. Oba zespoły już wcześniej miały zapewniony awans, więc w środowym starciu 27. kolejki (29 maja 2024 r.) walczyły o prestiż i zwiększenie swoich szans na wygranie ligi. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Kwietny dywan zdobi rynek w Starym Sączu. Wstali przed świtem, żeby przygotować to cudo z okazji Bożego Ciała Już po raz drugi starosądeczanie pod wodzą siostry Alicji z parafii św. Elżbiety na rynku usypali dywan z kwiatów. Ma on 35 metrów i przywołuje różne religijne znaki. Dywany kwiatowe układane z okazji Bożego Ciała to tradycja w wielu częściach kraju.

📢 Modne Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Co przyciąga tutaj turystów? Zobaczcie zdjęcia! Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury. 📢 Hala Forum, Forum Przestrzenie, Shuvary Park. Jedno miejsce rozkwita, drugie znika. Imprezowy, plenerowy i chilloutowy Kraków się zmienia Ciepło, gorąco, chill out w plenerze wskazany. Tylko gdzie? Imprezowa i chilloutowa mapa Krakowa ciągle się zmienia. Niedawno zamknięto Forum Przestrzenie, ale obok prężnie rozwija się Hala Forum. Rok temu mieszkańcy i turyści bawili się i odpoczywali jeszcze w Shuvary Park przy Saskiej. Jak wygląda to miejsce teraz? Budki pozamykane, nic się tam nie dzieje, a nieopodal... Szok! Rozkopana dziura w ziemi zalana wodą, wygląda jak starożytne ruiny Atlantydy...

📢 Kraków. Nowości na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pojawił się wielki, betonowy kwadrat. Powstaną dwa podziemne przystanki Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sprawa duże utrudnienia kierowcom w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiego. A niedługo zacznie doskwierać pasażerom komunikacji w Krakowie, gdy na wakacje zostanie wyłączona pętla tramwajowa w Mistrzejowicach. Torowisk i nowych asfaltowych dróg jeszcze długo nie zobaczymy, ale pojawiła się ciekawa konstrukcja. Z drona wygląda to jak wielki kwadrat wbity w ziemię. Część nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie przebiegać pod poziomem terenu. Na trasie o łącznej długości ponad 1,2 km pasażerowie odnajdą dwa przystanki podziemne – „Rondo Młyńskie” i „Rondo Polsadu”. 📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę!

📢 Rusza sezon! Już niedługo będzie można kąpać się w Przylasku Rusieckim. Ale są pewne utrudnienia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na plaży w Przylasku Rusieckim odbędzie się piknik z atrakcjami dla najmłodszych. Na pełne otwarcie kąpieliska będziemy jednak musieli poczekać dwa tygodnie. Regularny sezon w Przylasku Rusieckim, podczas którego nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwać ratownicy, rozpocznie się 15 czerwca. Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i przypominamy o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.

📢 Stadniną w Regietowie będzie "powoził" Janusz Michalak. Nowy dyrektor obejmuje stanowisko po Mirosławie Walągu, który został starostą Mariusz Sikora, prezes Kombinatu Rolnego Kietrz, którego częścią jest Stadnina Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie, przekazał dzisiaj pracownikom stadniny informację o mianowaniu nowego dyrektora. To stanowisko przez ostatnie lata piastował Mirosław Waląg, obecny starosta gorlicki. Od 1 czerwca dyrektorem stadniny będzie Janusz Michalak.

📢 Na krakowskich uczelniach rusza rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 Psychologia, prawo, informatyka stosowana, weterynaria, dietetyka, finanse i rachunkowość, architektura krajobrazu, marketing cyfrowy, logistyka, filologia angielska... Krakowskie uczelnie wyższe rozpoczynają rekrutację na rok akademicki 2024/2025. Jest w czym wybierać! Zobacz, jaką ofertę przygotowały. 📢 Kręcą film na Podhalu. Główna droga przez Kościelisko była czasowo zamykana Podczas kręcenia ujęć do filmu ruch na ul. Nędzy Kubińca był zatrzymywany. Mieszkańcy Podhala mogą spodziewać się kolejnych utrudnień związanych z produkcją filmową, która trzymana jest w wielkiej tajemnicy. 📢 Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta.

📢 Arabski boom na Zakopane, są nawet reklamy dedykowane turystom z Bliskiego Wschodu. A gości stamtąd będzie jeszcze przybywać Branża turystyczna w Zakopanem przestawia się na gości z Półwyspu Arabskiego. Przy zakopiance pojawił się baner w języku arabskim, wiele restauracji w swoich menu zaznacza, że oferują dania przygotowane metodą halal, czyli dozwoloną według szariatu. Arabscy turyści już pojawili się pod Giewontem, a górale spodziewają się ich jeszcze większego najazdu.

📢 Wizerunkowy strzał w kolano Zakopanego? Tak internauci i przedsiębiorcy podsumowują podwyżkę cen parkingów miejskich Zakopiańscy radni na jednej sesji stworzyli komisję, która ma zająć się odbudową wizerunku miasta oraz podnieśli ceny za parkowanie, które dotyczą turystów. W mediach społecznościowych aż zawrzało, a na górali sypią się negatywne komentarze. - O ile jestem w stanie zrozumieć to od strony względów ekonomicznych, to wizerunkowo jest to strzał w kolano. Szczególnie w czasach gdzie od kilku miesięcy, nawet od kilku lat jest nagonka na Zakopane i jednym z argumentów jest drożyzna i wyzyskiwanie turystów - mówi Emilia Glista z firmy Jointsystem zajmującej się marketingiem i doradztwem dla branży hotelarskiej.

📢 Antoni Sztaba to jedna gwiazd z spektaklu "1989" Teatru Słowackiego w Krakowie. Syn Doroty Szelągowskiej robi karierę 22-letni Antoni Sztaba, syn Doroty Szelągowskiej i jej pierwszego męża Pawła Hartlieba, próbuje swoich sił jako aktor i model. Publiczność młodego artystę może zobaczyć na scenie w hitowym spektaklu Teatru im. Słowackiego "1989" - nie tylko w Krakowie, bo spektakl ten pokazywany był w TVP w Teatrze Telewizji. Antoni Sztaba, grający w nim m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego, w ubiegłym roku na stałe zasilił zespół krakowskiego teatru. 📢 Przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na krakowskim osiedlu Kabel. Zalewane przez wodę było wielokrotnie "Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 4,5 tys. m³ wraz z przepompownią przy ul. Prokocimskiej ogłoszony" – informuje jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. To jedna z największych tego typu inwestycji w mieście, która pozwoli na sprawne odprowadzanie i zretencjonowanie wód deszczowych z pobliskich osiedli.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach. 📢 W Krynicy-Zdrój wybudowali ten obiekt za 20 mln zł. Stanął przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową Powstający w Krynicy-Zdroju amfiteatr robi wrażenie. Prace są praktycznie na ukończeniu, dlatego już w wakacje odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne w tym Festiwal im. Jana Kiepury. Koszt częściowo zadaszonej konstrukcji, która stylem nawiązuje do zabytkowych willi przy Bulwarach Dietla to 20 mln złotych. Obiekt wpasował się w otoczenie

📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”.

📢 Amerykańskie samochody w Liszkach. Zlot zabytkowych i nowoczesnych pojazdów z całej Polski 80 amerykańskich zabytkowych i nowoczesnych samochodów przyjechało do Liszek. Na parkingu przed kościołem został zorganizowany American Cars Piknik Charytatywny. Całe wydarzenie to akcja dobroczynna, z której dochód ma wesprzeć Małopolskie Hospicjum dla Dzieci. Podczas pikniku można było podziwiać pojazdy, a nawet przejechać się, a tym samym niosąc pomoc chorym dzieciom. Na rozpoczęcie pikniku za nieuleczalnie chore dzieci została odprawiona msza św.

📢 Przepisy na ciasta z truskawkami: z galaretką i budyniem. Ten smak pokocha każdy! Ciasto z truskawkami i galaretką oraz ciasto z truskawkami, galaretką i budyniem to jedne z popularniejszych letnich ciast. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta, w których główną rolę grają truskawki! 📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba. 📢 Rynek Główny odleciał. Wisła Kraków fetuje zdobycie Pucharu Polski! O godz. 14 rozpoczęła się wielka feta na krakowskim Rynku Głównym, gdzie kibice Wisły Kraków razem ze swoimi piłkarzami świętują zdobycie Pucharu Polski przez „Białą Gwiazdę”. Krakowianie triumfują po raz piąty w historii tych rozgrywek.

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa. 📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT wiosnę! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok!

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Śmieszne obrazki i memy na Dzień Dziecka. Młody czy wyrośnięty - bądź zawsze uśmiechnięty! Pośmiejmy się razem. Zobaczcie ZDJĘCIA 1 czerwca - Dzień Dziecka to wyjątkowy czas, w którym możemy celebrować radość i beztroskę dzieciństwa. Wraz z rozwojem technologii i popularnością mediów społecznościowych, śmieszne obrazki i memy stały się integralną częścią tego święta. Pamiętajcie, zawsze gdzieś w głębi ducha jesteśmy dziećmi. Uśmiechnijcie się zatem i wprowadźcie do swojego świata odrobinę humoru! Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Dziecka!

📢 Życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłych dzieci. Co można życzyć z okazji Dnia Dziecka dorosłym? 1.06.2021 Życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłych. 1 czerwca to święto wszystkich dzieci, tych małych i dużych. Jeśli nie masz pomysłu na wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Dziecka, przygotowaliśmy kilka propozycji. Zobacz krótkie i dłuższe wierszyki, które możesz wysłać za pośrednictwem wiadomości SMS, Facebook lub WhatsApp.

📢 Najlepsze MEMY na Dzień Dziecka. Gdy to zobaczysz, ten dzień nie będzie już taki sam... Dzień Dziecka, szczególnie, gdy dzieckiem już nie jesteś, raczej nie jest wspaniałym dniem spędzonym w parku rozrywki z rodzicami. Jeśli masz dość niebiesko-różowych zabawek i piszczących z zachwytu dzieci, zawsze można liczyć na memy. Oto spora dawka humoru, a momentami również sarkazmu. Mimo wszystko - wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.

📢 Śmiertelny wypadek w Prusach na drodze wojewódzkiej. Dwie osoby nie żyją Do tragicznego wypadku doszło w Prusach w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. W niedzielę po południu przed godz. 17.30 samochód osobowy seat wypadł z jezdni. Dwie osoby zginęły. Droga wojewódzka nr 776 została zablokowana.

