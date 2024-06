Prasówka 21.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Otwarto kawiarnię w Bunkrze Sztuki w Krakowie! Długo na nią czekaliśmy”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Otwarto kawiarnię w Bunkrze Sztuki w Krakowie! Długo na nią czekaliśmy Bunkier Cafe znów działa przy krakowskich Plantach! W znanej wielu krakowianom i turystom altanie pojawiły się stoliki, krzesła i goście. Kawiarnia, popularne miejsce spotkań w Krakowie, została zamknięta w pandemii w 2020 r. przed mającym się rozpocząć remontem Galerii Bunkier Sztuki. Epidemia dawno minęła, remont się zakończył, wróciło tu życie.

📢 Wypadek drogowy w Grojcu koło Oświęcimia. Na pomoc wezwano helikopter LPR W Grojcu (powiat oświęcimski), na ulicy Przecznica, doszło do wypadku samochodowego. Służby ratownicze dostały wezwanie 20 czerwca 2024, o godz. 21.10. Do akcji wysłano cztery jednostki strażaków.

📢 Poważny wypadek pod Nowym Targiem. Są osoby ranne Czerwienne Dolne, powiat nowotarski. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby. Droga zablokowana.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krajobraz jak po huraganie w regionie tarnowskim. Burza zrywała dachy, łamała drzewa, brakowało prądu i wody w okolicach Tarnowa i Brzeska Mnóstwo pracy mają strażacy na terenie powiatów tarnowskiego i brzeskiego po nocnej burzy ze środy na czwartek (19/20 czerwca). Nawałnica pozostawiła po sobie mnóstwo zniszczeń. Najwięcej szkód jest w gminie Zakliczyn, gdzie mieszkańcy mówią wręcz o przejściu trąby powietrznej. Niespokojnie było też w okolicach Gnojnika i Czchowa.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [21.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Zmiana gospodarza pierwszego meczu Wisły Kraków w Lidze Europy Wisła Kraków zagra w pierwszej rundy Ligi Europy z kosowskim zespołem LLapi Podujeve. UEFA dokonała zamiany gospodarza pierwszego meczu. Nie będą nim rywale, jak miało być pierwotnie, a krakowski zespół. 📢 Wypadek w Olkuszu na ul. Króla Kazimierza Wielkiego. Piesza została potrącona przez samochód Piesza, młoda dziewczyna, została przed godz. 16 (20 czerwca) potrącona przez samochód osobowy na ul. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, w rejonie starego cmentarza. Na miejscu jest karetka pogotowia i straż pożarna.

📢 Jest kadra Wisły Kraków na zgrupowanie i ligowe terminy Piłkarze Wisły Kraków wyjechali na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Trener Kazimierz Moskal wziął ze sobą 24 piłkarzy. Wiadomo, że 28 czerwca Wisła zagra tam sparing z Puszczą Niepołomice. 📢 Pomnik Kurierów Tatrzańskich w zakopiańskich Kuźnicach uroczyście odsłonięty Dwóch kurierów prowadzi emisariusza. Podążają w trudnych zimowych warunkach, na nartach. Tak wygląda pomnik Kurierów Tatrzańskich, jaki został odsłonięty w zakopiańskich Kuźnicach. - Czekaliśmy na to długie lata. W końcu ci odważni ludzi zostali upamiętnieni – mówi Zbigniew Mrowca ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kurierów Tatrzańskich. 📢 W krajobraz Krynicy wpisał się piękny amfiteatr. Prace budowlane na finiszu W krajobraz Krynicy-Zdroju wpisał się niezwykły budynek. Pełną parą idą prace wykończeniowe związane z budową długo wyczekiwanego amfiteatru. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. Prace przy budowie amfiteatru są już na finiszu. Już niedługo będziemy organizować w nim różne eventy i wydarzenia kulturalne - przyznaje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. Obiekt będzie miał 1000 miejsc, 300 z nich będzie zadaszonych.

📢 Prezydent Aleksander Miszalski rozesłał do mieszkańców Krakowa list. Są w nim podziękowania, obietnice, ale i pewna prośba "Drogie Krakowianki, Drodzy Krakowianie, od kilku tygodni mam zaszczyt sprawować funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. To dla mnie niezwykły czas - usłyszałem wiele słów wsparcia i za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję" - zwraca się w rozesłanym do mieszkańców stolicy Małopolski liście, prezydent Aleksander Miszalski. Oprócz podziękowań pojawiają się też liczne obietnice, a wśród nich "rozpoczęcie budowy metra w ciągu najbliższych czterech lat". Włodarz królewskiego miasta zwraca się też do mieszkańców z prośbą o zaangażowanie w opracowanie Planu Ogólnego dla Krakowa. 📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Przy rondzie Matecznego w Krakowie stanie 9 nowych bloków. Dom Development rozpoczyna w stolicy Małopolski nową inwestycję Dawne tereny poprzemysłowe w rejonie ronda Matecznego w Krakowie dostają drugie życie. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Krakowie, Dom Development rozpoczął budowę swojej nowej inwestycji - Apartamenty Park Matecznego. Łącznie stanie tam 9 nowych budynków, a w nich ok. 600 mieszkań i blisko 500 miejsc parkingowych. - Pierwsze trzy budynki trafiły już do sprzedaży, a ich ukończenie planowane jest na koniec przyszłego roku - wyjaśnia deweloper. Co jednak z bardzo mocno już zakorkowanymi ulicami w pobliżu? Nowa budowa może wystawić rondo Matecznego na wielką próbę.

📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024.

📢 Dwóch piłkarzy Wisły Kraków przeszło zabiegi. Kiedy wrócą do gry? Jesus Alfaro, hiszpański pomocnik Wisły, przeszedł zabieg przepukliny sportowej. Po zabiegu artroskopii kolana jest natomiast pomocnik Igor Łasicki - poinformował krakowski klub. 📢 Najgorsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Każde okienko transferowe obarczone jest sporym ryzykiem. W Cracovii w ostatnich latach sporo ruchów transferowych było nietrafionych. Największe pretensje można mieć do napastników i oni dominują w zestawieniu, ale są też piłkarze z innych formacji. Zobaczcie w GALERII, kto najbardziej zawiódł w "Pasach". Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Ranking ulic. Tyle trzeba zapłacić za mieszkanie na popularnych ulicach Krakowa Półmetek 2024 roku za nami, a ceny mieszkań w Krakowie wciąż idą w górę. Pionierem wśród najdroższych ulic pozostaje ul. Grzegórzecka Dzielnica II Grzegórzki. Według portalu sonarhome.pl mieszkania na tej ulicy są droższe o 18.64 proc. od szacowanej ceny za metr kwadratowy w Krakowie, która wynosi 14 521 zł. Sprawdźcie, ile trzeba zapłacić za mieszkanie znajdujące się na najbardziej popularnych ulicach Krakowa.

📢 Niewidomy koń na szlaku do Morskiego Oka. Obrońcy zwierząt protestują Niewidomy koń dopuszczony do pracy na trasie do Morskiego Oka – grzmią obrońcy praw zwierząt z Fundacji VIVA. Domagają się odsunięcia zwierzęcia od ciężkiej pracy i składają skargę do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

📢 "Pomocy! Karmelowy wąż w śmietniku!". Strażnicy od razu ruszyli do akcji! To była kolejna "sensacyjna" interwencja krakowskich strażników miejskich. Tym razem widok węża o zabarwieniu – cyt. brązowo-karmelowym - zaniepokoił mieszkankę ul. Stańczyka, która wyrzucając śmieci, zauważyła wijące się zwierzę w altanie śmietnikowej. 📢 Zatopione Skawce. Wieś na dnie Jeziora Mucharskiego. Tam kiedyś spędzało się wakacje. Tak wyglądała ta małopolska wieś - zdjęcia Jezioro Mucharskie zlokalizowane jest na rzece Skawie na granicy powiatów wadowickiego i suskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Na dnie Jeziora Mucharskiego (do 2018 roku zwanego Zbiornikiem Świnna Poręba) znajduje się wieś Skawce. Po niegdyś tętniącej życiem mieścinie zostały wspomnienia i archiwalne zdjęcia.

📢 Tak mieszka i żyje słynny muzyk Paweł Domagała z piękną żoną Zuzanną Grabowską. Jaki jest prywatnie? To uczuciowy i kochający mąż i ojciec Paweł Domagała to słynny aktor i muzyk, którego twórczość zna cała Polska. Pewnie wszyscy kiedyś nuciliśmy jego wielki HIT – „Weź nie pytaj”. Był także cenionym jurorem programu "Twoja twarz brzmi znajomo", ale niedawno poinformował fanów o rezygnacji z dalszego udziału w show Polsatu. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i kochającym ojcem. Poślubił znaną aktorkę Zuzannę Grabowską, z którą ma dwie córki. Jak mieszka i żyje na co dzień Paweł Domagała z piękną żoną? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 To najbardziej oryginalnie położone gniazdo bocianie w Polsce a może i na świecie! Ulokowane na szyldzie stacji z pięknym widokiem na Tatry Niesamowita historia na Podhalu! W Nowym Targu bociany urządziły sobie gniazdo na.... szyldzie stacji benzynowej! - napisał ceniony krakowski fotograf Jan Ulicki i opublikował zachwycające zdjęcia. To z pewnością najbardziej oryginalnie położone bocianie gniazdo w Polsce a może i na świecie. I do tego zapierający dech w piersiach widok na Tatry. Kliknijcie w galerie zdjęć i zobaczcie sami!

📢 Wiszące ogrody w Krakowie jeszcze piękniejsze niż rok temu. Ten kwietny balkon zachwyca Zarząd Zieleni Miejskiej znów pokazuje i promuje zielony kwietny balkon na jednym z budynków Krakowa. Pisaliśmy o nim rok temu, ale teraz wygląda jeszcze lepiej. ZZM zachęca innych do tworzenia takich oaz na balkonach, bo to i estetyczne i proekologiczne, choć trzeba włożyć nie lada wysiłku, by uzyskać efekt widoczny na zdjęciach. 📢 Ciała dwóch osób znalezione w krakowskim bloku. Zatrzymano 38-latka. "Już w przeszłości był agresywny, groził sąsiadom" Ciała dwóch osób zostały znalezione w bloku na krakowskiej Olszy. - Zatrzymaliśmy 38-letniego mężczyznę, który może mieć związek z tym zdarzeniem - informuje policja. Ok. godz. 12.30, po czynnościach prowadzonych w miejscu zdarzenia, mężczyzna został wyprowadzony z bloku przez policjantów.

📢 Rok od otwarcia wielkiej kolejowej inwestycji w Krakowie. Co nam dała? "Nic" - pisze do nas Czytelnik Pisaliśmy ostatnio, że minął rok od otwarcia mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie i związanej z tym rozbudowy infrastruktury kolejowej w Krakowie. Pociągów ma jeździć więcej, do tego powstała przeprawa piesza i rowerowa, nowe stacje kolejowe, a kolejne są w budowie. Nasz Czytelnik nie ma jednak tak pozytywnego zdania o tej inwestycji... 📢 Kraków. Propozycja mieszkańca na wakacyjne zmiany w komunikacji. Urzędnicy odpowiadają Nadchodzą wakacyjne cięcia w komunikacji miejskiej. Jak co roku bulwersują wielu mieszkańców, bo kursów będzie mniej, a niektóre linie zostaną zawieszone. Niedawno pisaliśmy o liście do urzędników jaki wystosował oburzony proponowanymi zmianami krakowianin. Zaproponował też alternatywne rozwiązanie. Doczekaliśmy się odpowiedzi Zarządu Transportu Publicznego na tę propozycję.

📢 Wielka burza nad Małopolską. Wiatr niszczył dachy, łamał drzewa, drogi były zablokowane. Piorun trafił w dom! Sprawdziły się zapowiedzi meteorologów. Przez Kraków i inne rejony Małopolski przeszły w nocy ze środy na czwartek bardzo intensywne burze. Nie tylko grzmiało i błyskało się, ale przede wszystkim mocno wiało i padało. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Szybko pojawiały się informacje o kolejnych interwencjach - związanych m.in. z powalonymi drzewami, blokującymi drogi. Najbardziej intensywny front burzowy przechodził przez Małopolskę Zachodnią i rejon Podhala. Na szczęście nie pojawiają się informacje, by ktoś ucierpiał. Ale szkody jednak są. Doszło m.in. do sytuacji w której piorun uderzył w dom! W całej Polsce strażacy musieli interweniować już ponad 2400 razy! Bo ucierpiały też inne rejony - m.in. Śląsk czy Mazowsze.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 20.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Krakowski Park Jordana na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie stu lat. Tak bawili się tam mali krakowianie Zajmuje prawie 21 hektarów i powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Park Jordana jest jednym z najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w Krakowie. To przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce odpoczynku i zabawy w środku miasta, wśród zieleni. Znajduje się w obrębie ulic: al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta. Z jednej strony polanki, ławeczki, alejki do spacerów, z drugiej atrakcje, które odpowiadają najnowszym trendom, jak skate park, boisko do gry w boule czy ścianka wspinaczkowa. A my zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, jak wyglądał krakowski Park Jordana prawie sto lat temu!

📢 Kraków. Rozpoczyna się budowa kompleksu biurowo-mieszkaniowego wokół Muzeum Armii Krajowej. Są nowe szczegóły Po zapowiedzi przez Archicom i Echo Investment startu krakowskiej inwestycji WITA w lutym br. i początku przedsprzedaży apartamentów, projekt wkroczył w kolejną fazę – realizację. Deweloperzy dopełnili niezbędnych formalności, uzyskując ostateczne pozwolenie na budowę. Wielofunkcyjny projekt uwzględniający zabudowę mieszkaniową, przestrzeń komercyjną i lokale usługowe zostanie zrealizowany w ramach budowy etapowej, której finalizację zaplanowano na grudzień 2025 r. Kompleks powstanie wokół Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przy ulicy Wita Stwosza. 📢 Adam Radwański odszedł z zespołu Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Piłkarz wraca na poziom ekstraklasy Adam Radwański przestał być piłkarzem Bruk-Betu Termaliki - poinformował klub z Niecieczy. Pierwszoligowiec stracił jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy. 📢 Piłkarze, kolarze i obrazy, czyli finisaż wystawy obrazów Wlastimila Hofmana Przez kilka tygodni na obiektach Wisły Kraków przy ul. Reymonta można było podziwiać wystawę dzieł Wlastimila Hofmana, malarza, który był wielkim kibicem „Białej Gwiazdy”, a jej zawodników uwiecznił na wielu obrazach. Wystawa nosiła nazwę „Sportowe pasje Wlastimila Hofmana”. W środę 19 czerwca, czyli w tradycyjny Dzień Wiślaka nastąpił jej finisaż, a przybyli na niego specjalni goście.

📢 Rafał Mikulec przechodzi testy medyczne. Zostanie piłkarzem Wisły Kraków Wisła poinformowała, że Rafał Mikulec z Resovii przechodzi testy medyczne i jeśli wypadną one pozytywnie, podpisze kontrakt z krakowskim klubem. 📢 Jagiellonia nie chce grać z Wisłą o Superpuchar w terminie wyznaczonym przez PZPN. Jarosław Królewski proponuje mecz w Krakowie! PZPN zdecydował, że mecz o Superpuchar pomiędzy mistrzem Polski Jagiellonią Białystok i zdobywcą Pucharu Polski Wisłą Kraków ma się odbyć 7 lipca, ale prezes klubu z Białegostoku zapowiada, że w tym terminie jego klub nie przystąpi do gry. - 7 lipca nie będziemy mieli ani drużyny, ani stadionu. W lutym stadion został wynajęty na kongres religijny. A 6 lipca kończymy obóz spotkaniem z Legią, gdzie będzie możliwość przetestowania 22, a może i więcej graczy - powiedział Wojciech Pertkiewicz w programie "Prawda Futbolu" na YouTubie.

📢 Kraków. Radni sejmiku zdecydowali. Kandydatura Łukasza Kmity ponownie odrzucona Łukasz Kmita nie będzie Marszałkiem Województwa Małopolskiego. W środę 19 czerwca odbyła się kolejna sesja sejmiku województwa, na której radni podjęli kolejną, trzecią już próbę wyboru marszałka. Emocji i gorących potyczek słownych nie brakowało. Ostatecznie nieznaczną większością głosów kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie został wybrany. 📢 Kraków. Droga forteczna na Wawel odsłania swoje tajemnice przed archeologami. Jak zmieni się to miejsce? Latami przykryta warstwą ziemi i porośnięta trawą, teraz pokazała się badaczom. Archeolodzy odsłonili na północnych stokach Wawelu około 170-letni trakt z wapienia jurajskiego, zbudowany jeszcze przez Austriaków. A w najniższej partii tej dawnej drogi na zamek odkryli jeszcze ciut starszy zabytek: pozostałości małej fortecy strzegącej wstępu na wzgórze wawelskie, tzw. blokhauzu z połowy XIX wieku.

📢 Niecodzienne lądowanie samolotu w Krakowie. Pilot zgłosił problemy techniczne Coś się stało z samolotem KLM? Stoi po wylądowaniu na pasie do kołowania. Za nim ruszyły straże pożarne… - zgłosił nam w środę (19 czerwca) krótko po godz. 18 zaniepokojony Czytelnik, który zaobserwował niecodzienną sytuację w Porcie Lotniczym w Balicach, przejeżdżając autostradą A4. 📢 Poszukiwany 14-letni Kuba nie żyje. Ciało chłopca wyłowiono z rzeki Soły w Broszkowicach koło Oświęcimia 14-letni Kuba nie żyje. Zaginięcie chłopca zgłosiła rodzina w nocy z 17 na 18 czerwca 2024. Jego zwłoki zostały wyłowione z rzeki Soły w środę, 19 czerwca 2024, po godzinie 16. 📢 Zespół Teatru Słowackiego znowu murem za dyrektorem. Kto od września poprowadzi tę scenę? 31 sierpnia kończy się dyrektorska kadencja Krzysztofa Głuchowskiego w Teatrze Słowackiego. Dotąd nie zapadła decyzja, czy zostanie ona przedłużona, czy od września stery teatru przejmie ktoś inny. Kto mógłby to być? Tego nie wiadomo, za późno bowiem na konkurs. „My, zespół Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, czujemy ogromną niepewność, nie wiemy bowiem, jakie będą nasze losy, od 1 września 2024 roku” – czytamy w oświadczeniu, w którym zespołu teatru apeluje o pozostawieniu na stanowisku obecnego dyrektora na kolejną kadencję.

📢 Kraków. Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów. Bulwar zamknęli, ale czy coś ruszyło? Od 17 czerwca zamknięta dla ruchu jest dolna części Bulwaru Inflanckiego (lewy brzeg). Czasowe zamknięcie bulwaru po stronie Kazimierza ma związek z rozpoczęciem prac związanych z budową przyczółka kładki po tej stronie Wisły. Ruch pieszo-rowerowy został przekierowany na górny Bulwar Inflancki poprzez istniejące pochylnie. Po zamknięciu bulwaru widać, że na budowie dzieje się więcej po ostatniej stagnacji, ale nie wygląda to na radykalne przyspieszenie tempa prac. 📢 Tak mieszka Patrycja Tuchlińska, młodsza o pół wieku ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego. Luksusowa willa w Warszawie Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. Kobieta pokazała jak wygląda ich dom w Warszawie. Posiadłość robi wrażenie, palmy w wielkim ogrodzie a w środku złoto i marmury. Na bogato?

📢 Pogrzeb ks. Jana Adamczyka z Męciny Wielkiej. W uroczystościach wzięły udział setki wiernych. Przewodniczył im biskup Jan Wątroba W Męcinie Wielkiej w powiecie gorlickim zakończyły się uroczystości pogrzebowe ks. Jana Adamczyka, długoletniego proboszcza parafii pw. śś Kosmy i Damiana, który zmarł 16 czerwca podczas sprawowania niedzielnej mszy świętej. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba. Razem z biskupem ordynariuszem diecezji rzeszowskiej sprawowało ją ponad 70 kapłanów z dekanatu gorlickiego, ale też całej diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej. 📢 Kraków. Rozpoczął się sezon kąpielowy! Mieszkańcy tłumnie ruszyli na Bagry i Zakrzówek W upalny dzień 19 czerwca rozpoczął się sezon kąpielowy w Krakowie, oficjalnie. Potrwa do 8 września. Będą ratownicy, przygotowane plaże i pomosty, patrole straży miejskiej, ale przede wszystkim bezpieczne miejsce do plażowania i kąpieli. Mieszkańcy z powodu wysokich temperatur już ruszyli na Zakrzówek i Bagry, najbardziej popularne kąpieliska w Krakowie.

📢 Paragony grozy z... toalety na krakowskim dworcu! Tyle trzeba zapłacić! Czy można stać się ofiarą "paragonów grozy", zanim się jeszcze wyjedzie na wakacje? Na krakowskim dworcu autobusowym przy ulicy Bosackiej - niestety tak. Jeśli ktoś będzie musiał skorzystać z toalety na dworcu przed podróżą, to musi przygotować się na solidny wydatek! Aż nie do wiary, że na publicznym dworcu trzeba aż tyle płacić za skorzystanie z WC! 📢 Święto Małopolskiej Jury. Na Pustyni Błędowskiej zaśpiewa Maciej Maleńczuk i wielu innych artystów Maciej Maleńczuk wystąpi na Święcie Małopolskiej Jury. Gdzie? Na Pustyni Błędowskiej, a dokładniej przy tarasach Róża Wiatrów. Wielka plenerowa impreza rozpocznie się o godz. 17 w sobotę 22 czerwca i potrwa do nocy. Będą koncerty i wiele innych atrakcji.

📢 Najlepsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Trwa letnie okienko transferowe. Kibice Cracovii, jak co roku, mają wielkie nadzieje związane z ruchami kadrowymi. W ostatnich latach nie mieli zbyt wielu okazji do radości, jednak były też "perełki", jakie zjawiały się w klubie z ul. Kałuży. Przypominamy najlepszych, jak się później okazało, piłkarzy, którzy trafili do Cracovii w ostatnich latach. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Poważny wypadek na DW 780 we wsi Brodła. Kabriolet zderzył się z SUV-em Dwa samochody osobowe zderzyły się w środę 19 czerwca ok. godz. 9.40 na DW 780 we wsi Brodła (gm. Alwernia). Do wypadku doszło na wysokości parkingu przy Grillu Brodła 780. Znamy już okoliczności tego zdarzenia.

📢 CYBERSEC 2024. Eksperci debatują w Krakowie, jak ochronić Europę przed atakami w sieci i zwiększyć cyberbezpieczeństwo Polskie działania w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2025 i związane z tym priorytety w zakresie cyberbezpieczeństwa w kraju i Europie - to jeden z wiodących tematów Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2024, które odbywa się w hali EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. To dwudniowe wydarzenie rozpoczęło się w środę (19 czerwca). Uczestniczy w nim około dwa tysiące osób - przedstawiciele firm z branży cyberbezpieczeństwa, inwestorzy, politycy, wojskowi i naukowcy. Gościem specjalnym jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. 📢 Justyna Haberka, Polska Miss 2023, została piosenkarką. Nagrała singiel "Brakuje mi ciebie". Premiera 21 czerwca Piękna dziewczyna z małopolskiego Olkusza - Justyna Haberka, Polska Miss 2023, stawia pierwsze kroki na scenie muzycznej. Nagrała singiel "Brakuje mi ciebie". Premiera zapowiadana jest na piątek 21 czerwca 2024. Zapowiedź utworu można zobaczyć na You Tube. W teledysku występuje razem z Adrianem Nkwamu, który był uczestnikiem programu TOP Model oraz wicemisterem Polski w 2020 roku.

📢 Baseny Wisła otwierają sezon 2024! Oficjalny start i nocne pływanie z DJ-em – tak prezentują się CENNIK i PROGRAM Kompleks Baseny Wisła przyśpiesza otwarcie sezonu 2024. Wodny park rozrywki zaprasza w swoje progi już od środy, 19 czerwca, czyli o dwa dni wcześniej niż pierwotnie planowano. Na terenie obiektu, oprócz dwóch niecek basenowych, dostępne są m.in. zjeżdżalnie, boisko do siatkówki czy kawiarnia. Poniżej przedstawiamy ceny oraz godziny otwarcia obiektu w nowym sezonie. 📢 Katowice Airport ma nową halę przylotów. Terminal D ma rozładować ruch wakacyjny. To jednak nie koniec rozbudowy W Katowice Airport oddano do użytku dodatkową halę przylotów, której celem jest zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi podróżnych w momentach nasilonego wakacyjnego ruchu. - W obiekcie, który otrzymał oznaczenia terminal D, obsługiwane są niektóre przylotowe rejsy czarterowe z krajów strefy Schengen - wyjaśnia Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.

📢 Moje miasto. Kraków z zieloną bramą, Central Parkiem, bez betonowych parawanów Do końca czerwca krakowianie mogą zgłaszać wnioski do Planu Ogólnego, który ma decydować, jak będzie można na nowo urządzać miasto. Deweloperzy podkreślają, że pod Wawelem brakuje nawet 200 tysięcy mieszkań i powinno się wyznaczyć obszary dla nowych osiedli. Wielu mieszkańców chciałoby mieć działki budowlane, co zwiększa cenę nieruchomości. Inni walczą o zieleń. Wymyślając nowy Kraków warto pamiętać, jak tutaj wieje wiatr. 📢 Remonty i korki w Krakowie. Wielkie zmiany w rejonie Alei Trzech Wieszczów, na Kościuszki, Królowej Jadwigi, w Mistrzejowicach Wakacje blisko i drogowcy w Krakowie już planują dołożyć remontów i zmian. Bo ponoć większość mieszkańców wyjeżdża i nie będzie im to przeszkadzać. Zmiany z powodu przebudowy Zwierzynieckiej i Kościuszki dotkną Aleje Trzech Wieszczów i ul. Królowej Jadwigi, budowa tramwaju do Mistrzejowic spowoduje zamknięcie pętli w Mistrzejowicach, a już powoduje ogromne utrudnienia w rejonie ronda Polsadu. Przypomnijmy też, że aktualnie tramwaje nie jeżdżą między rondem Mogilskim i Grzegórzeckim, a na to wszystko jeszcze nałożyć trzeba wakacyjny rozkład jazdy, czyli cięcia kursów. Biada zostającym w mieście, biada! Jedyny plus? Wzmocnienie komunikacji na Wianki.

📢 Rozpoczęło się zgrupowanie pięknych kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024 w Krynicy-Zdroju 73 pretendentki do korony Miss Supranational 2024 rozpoczęły swoje zgrupowanie w województwie małopolskim. W tym roku finalistki ugości hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju. Kandydatki podczas zgrupowania spędzą czas na przygotowaniach do gali finałowej, ale też będą miały okazję zwiedzić piękne zakątki województwa małopolskiego. Dziewczyny z ponad 70 krajów poznają nie tylko polską kulturę i zwyczaje, ale także lokalną kulturę regionu małopolskiego. Będą miały też szansę przekonać się o słynnej polskiej gościnności na własnej skórze. 📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

📢 Twórca viralowego hitu "Pedro Pedro" w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Bayer Full na sali dance. Mamy zdjęcia z imprezy! Współtwórca ogólnoświatowego viralowego hitu "Pedro Pedro", czyli Agatino Romero pojawił się w sobotę (15 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się nie tylko przy klubowej muzyce. Na sali dance w sobotę wystąpił zespół Bayer Full, jedna z ikon nurtu disco polo. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 NAJPIĘKNIEJSZE małopolskie plaże. Piasek, woda i słońce. Tu poczujesz się jak nad morzem! Gdzie nad wodę w Małopolsce? Podpowiadamy Za oknem wakacyjna pogoda. Świeci słońce, a synoptycy zapowiadają wielkie upały. Gdzie uciec, aby móc się ochłodzić, a przede wszystkim poopalać się na plaży? Podpowiadamy! Kliknijcie w galerię zdjęć i zobaczcie absolutnie najpiękniejsze plaże, które znajdziecie na terenie Małopolski. Piasek, woda i słońce. Tu można poczuć się jak nad morzem!

📢 W Tatrach każdy chciał sobie zrobić zdjęcie z "Najszybszą babcią świata" z Tarnowa. Barbara Prymakowska kolekcjonuje biegowe sukcesy Sezon letni w pełni, ale wysoka temperatura i palące słońce nie przeszkadzają „najszybszej babci świata” z Tarnowa w planowaniu kolejnych startów w zawodach i odnoszeniu sukcesów. Jak mówi Barbara Prymakowska do wszystkiego trzeba podjeść z głową i mieć swoje sprawdzone metody. 📢 90 mln zł na Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy w kolejnym etapie. Na jakie inwestycje pójdzie wsparcie? Zdjęcia Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy będzie kontynuowany. Na kolejny, siódmy jego etap strona rządowa zarezerwowała kwotę 90 mln zł. Uczestnicy programu przygotowują już listę inwestycji, na które chcą uzyskać finansowe wsparcie z budżetu państwa. 📢 Dwór Badenich w Krakowie przechodzi remont. Tak ma wyglądać po jego zakończeniu W połowie maja Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał z wykonawcą umowę dotyczącą adaptacji i modernizacji dworu. Obecnie trwają prace przygotowawcze na placu budowy. Remont ma zakończyć się w grudniu 2025 roku. Póki co, ZZM pokazał wizualizacje tego jak obiekt będzie wyglądał po remoncie.

📢 Centrum przesiadkowe za 23 mln zł powstanie w Trzebini. Wkrótce ruszy budowa dworca autobusowego i parkingu. Zobacz zdjęcia i wideo Trzebinia to główny węzeł komunikacyjny w powiecie chrzanowskim i jeden z najważniejszych w Małopolsce zachodniej. Teren dworca autobusowego obecnie nie jest dobrą wizytówką miasta, jednak ma to się zmienić. W przyszłym roku u zbiegu ulic Dworcowej i Kościuszki oddane do użytku zostanie nowoczesne centrum przesiadkowe oraz dodatkowy parking z 60 miejscami. 📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Tak wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim poznała Józefa Wojciechowskiego. Była modelką Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. To w tym luksusowym obiekcie para poznała się w 2018 roku. Od tego czasu są nierozłączni. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat. Obecnie para oczekuje kolejnego dziecka.

📢 Letnia moda z Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Na straganach rozgościły się kolorowe sukienki i spódnice, a nawet kostiumy kąpielowe Lato widać już nie tylko na termometrach. Dzisiejszy Jarmark Pogórzański jest iście letni. Handlujący przywieźli do Gorlic nowe kolekcje letnich ubrań - od zwiewnych, kolorowych sukienek, przez sportowe krótkie spodenki, aż do stojów kąpielowych. 📢 Chrzanów. Otwarcie kompleksu letnich basenów już 22 czerwca. Nowe, wyższe ceny biletów. Zobacz zdjęcia W pierwszy dzień wakacji, czyli w sobotę 22 czerwca odbędzie się otwarcie letnich basenów na osiedlu Kąty w Chrzanowie. Będzie to pierwszy od lat sezon, gdy mieszkańcy Chrzanowa będą znów mogli korzystać z letniego kąpieliska w mieście. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji. Poznaliśmy także cennik biletów na sezon 2024.

📢 Drugie dziecko Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego ma piękne imię! Jak główna postać ze słynnej bajki Disneya Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Mieszkają w willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Młoda mama trzyletniego Augusta kilka tygodni temu urodziła. Znamy płeć dziecka! W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, ale jest już mamą dwójki. 📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan.

📢 Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem 81 proc. zrealizowanej inwestycji poza miastem, ale w mieście tylko 44 proc. Tak wygląda obecnie budowa odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. W granicach Krakowa sprawa po prostu jest trudniejsza, potrzeba więcej estakad nad torowiskami i linią kolejową, jest więcej podziemnych instalacji do obejścia. Poza miastem postępują już prace przy laniu długich wstęg asfaltu na wykonanej już podbudowie. I tam szybciej nowa droga połączy się z już gotowym od kilku lat odcinkiem drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice. 📢 Rekrutacja do liceów w Krakowie: w tych klasach jest trzech chętnych na jedno miejsce Wiadomo już, jakim zainteresowaniem cieszą się w tym roku w Krakowie klasy w liceach, które oferują możliwość uzyskania dyplomu matury międzynarodowej czy np. klasy dla miłośników wojskowości. Magistracki Wydział Edukacji przekazał nam informacje, gdzie było tym razem najwięcej chętnych do szkół i oddziałów, w rekrutacji do których obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznej.

📢 10 największych miast w Małopolsce pod względem powierzchni. Ranking pełen zaskoczeń Małe jest piękne czy duże jest piękne? W Małopolsce są miasta, które mają to i to. Przy małej liczbie mieszkańców, mają wielkie tereny. Które to miasta? Sprawdźcie nasz ranking największych pod względem terenów miast Małopolski. 📢 Wieża widokowa wraz ze ścieżką w koronach drzew w Krynicy-Zdroju walczy o zaszczytny tytuł "Top Atrakcji 2024". Potrzebne są głosy Niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra zbudowana jest na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce i szybko stała się wielką atrakcją kurortu pod Górą Parkową. Teraz walczy o miano "Top Atrakcji 2024" w ogólnopolskim konkursie. Liczy się każdy głos, wystarczy kliknąć.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Tu można wyjść na dach i podziwiać panoramę miasta! Idealne miejsca na spotkanie Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok! 📢 Zmasowana akcja straży miejskiej w Krakowie! Setki mandatów w jeden weekend Strażnicy miejscy, jak co weekend prowadzili wieczorno-nocne kontrole centrum miasta. Ujawnili 320 wykroczeń, a w związku z tym nałożyli 242 mandaty karne, pouczyli 74 osoby, a w 4 przypadkach skierowali sprawę do sądu.

📢 Wielkie otwarcie hali sportowej VIII Liceum Ogólnokształcącego na Grzegórzkach. Uczniowie mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach W poniedziałek (17 czerwca) odbyły się wydarzenia sportowo-edukacyjne z udziałem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, związane z otwarciem nowej hali sportowej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Grzegórzeckiej. Powstał tam nowoczesny obiekt sportowy, z którego cieszą się uczniowie i nauczyciele "ósemki". Mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach. 📢 ,,Lato w Energylandii" – trwa niesamowita promocja na bilety! Energylandia, Park Rollercoasterów nr 1 w Europie, z wielką radością ogłasza promocję "Lato w Energylandii". Do 21 czerwca włącznie, każdy, kto zakupi cztery bilety, zapłaci tylko za trzy z nich! Wystarczy odwiedzić stronę internetową Energylandii, wybrać cztery wejściówki (jednodniowe lub dwudniowe!) i dodać je do koszyka, a najtańsza z nich automatycznie stanie się darmowa.

📢 Koncert Taco Hemingway'a w Krakowie przyciągnął fanki i fanów do Tauron Areny. Długo czekali na wejście. Zdjęcia W ten weekend Tauron Arena Kraków jest naprawdę oblegana. Działająca przy niej strefa kibica przyciąga miłośników piłki nożnej i Euro2024, ale to nie oznacza, że główna hala koncertowa Krakowa przestała żyć muzyką. W sobotę fanów przyciągnął tu popularny raper Taco Hemingway, a już w niedzielę Ekipa festiwal, czyli show znanych youtuberów. 📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 Bajkowy park w Lusławicach. Ogród Krzysztofa Pendereckiego mieni się kolorami wiosny. To zaledwie pół godziny drogi od Tarnowa. Zdjęcia Spacer alejkami posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i podziwianie tysięcy gatunków roślin na długo pozostają w pamięci. Dla światowej sławy kompozytora ogród był równie wielką pasją co muzyka. Stworzeniu oazy zieleni i spokoju poświęcił wiele lat. 📢 To będzie hit Krakowa. Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon. Oto, co jest w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet.

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków? 📢 Lot balonem nad Krakowem. Ile kosztuje w 2024 roku? Z jakiej wysokości zobaczysz miasto? Balon widokowy jest jedną z atrakcji Krakowa. Decydując się na lot balonem, możemy z góry spojrzeć na Stare Miasto, na Wawel, na Kazimierz, pod stopami mamy Wisłę. Na jaką wysokość możemy się wznieść będąc w gondoli? Ile trwa ten lot? Czy zawsze jest możliwy? No i ile kosztuje taka przyjemność w 2024 roku? Wyjaśniamy.

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Kraków. Mija rok odkąd Aleja Róż w Nowej Hucie po przebudowie doczekała się czerwonych róż W 2023 roku skuto beton, wysypano ziemię, położono zielony dywan z trawy. Ale czegoś ciągle brakowało. W końcu jednak na alei Róż w Nowej Hucie w Krakowie zakwitły piękne czerwone róże. Minął już rok odkąd aleja Róż zmieniła swoje oblicze na przyjemniejsze dla oka. Mieszkańcy mogli zapomnieć o betonozie, którą w to miejsce dziesiątki lat temu sprowadził pomnik Lenina.

📢 Komunikacja miejska w dawnym Krakowie. Zobacz, jak kiedyś podróżowało się po mieście [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie wiele lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Podróże autobusami i tramwajami były zdecydowanie mniej komfortowe, a pierwsze pojazdy, które pojawiły się na krakowskich ulicach nie miały nawet drzwi. Często pasażerów było tak dużo, że musieli zajmować miejsca... na zewnątrz pojazdu. 📢 Tool w Krakowie nie zawiódł! Fani amerykańskiego zespołu zachwyceni koncertem w Tauron Arenie. W pierwszym rzędzie... europoseł PiS To był jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł. W pierwszym rzędzie wypatrzyliśmy Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS. Zobaczcie zdjęcia z koncertu, który zorganizowała agencja Live Nation.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Hotele nad Jeziorem Rożnowskim na każdą kieszeń. Top najlepszych obiektów według rankingu w Google Jezioro Rożnowskie staje się coraz bardziej popularnym miejsce na wypoczynek. Co jakiś czas powstają tam nowe hotele, restauracje, domki i apartamenty z pięknym widokiem. Do sukcesu tego wspaniałego miejsca przyczyniają się też znane osoby, które wybierają je na wypoczynek a nawet organizują tam śluby. Cena za noc waha się w zależności od standardu od 200 zł do nawet ponad tysiąca złotych. Zobacz ranking według opinii w Google, pod uwagę braliśmy oceny powyżej 4 gwiazdek.

📢 Weekend w Małopolsce: zamki, ścieżki w koronach drzew i uzdrowiska! Oto 10 miejsc idealnych na krótką wycieczkę! Nie masz pomysłu na spędzanie wolnego czasu w weekend? Małopolska jest pełna cudownych i fascynujących miejsc do zwiedzania. Przygotowaliśmy listę, która pomoże zorganizować weekendową wycieczkę. Polecamy m.in wyjazd do kopalni Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy czy Zamek Tenczyn w Rudnie. A to nie wszystko! 📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci!

📢 Bociany na tle Tatr. Niezwykłe zdjęcia krakowskiego fotografa Zdjęcia bocianów na tle Tatr podbiły serca internautów. Nie ma się czemu dziwić! Są po prostu piękne i doskonale obrazują potęgę przyrody. Kontrast, między potężnymi i monumentalnymi szczytami gór a bocianami, które dopiero powróciły do Polski i zadomawiają się w nowych gniazdach, potrafi wzruszyć. Jan Ulicki, krakowski fotograf, spędził wiele godzin i dni, by uchwycić w kadrze te wspaniałe obrazy. Zachwycaliśmy się nimi przed rokiem, pora, by znów upiększały internet. Przeczytajcie, jak powstały zdjęcia i zobaczcie je sami! 📢 Kraków. Tak żyje i mieszka Bletka. Krakowska wokalistka prywatnie! ZDJĘCIE Bletka, a właściwie Aleksandra Bletek, to młoda wokalistka, która swoim talentem, charyzmą oraz naturalnością podbiła nie tylko serca Polaków, ale również listy przebojów. Niewielu jednak wie, że ta wschodząca gwiazda muzyki na co dzień mieszka w Krakowie, gdzie studiuje, śpiewa i spędza czas!

📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej. 📢 Niezwykła Noc Kupały na kopcu Krakusa. Wianki, wróżby i wielkie ognisko. Tak krakowianie świętowali najkrótszą noc w roku Na Kopcu Krakusa odbyła się Noc Kupały, spotkane krakowian nawiązujące do pogańskiego obrządku. Impreza związana jest z najdłuższym dniem w roku (a w sumie z najkrótszą nocą). Kiedy miłośnicy sportu bawili się na ceremonii otwarcia igrzysk europejskich, miłośnicy bardziej mistycznej rozrywki zawitali na kopiec z Podgórzu. Rozpalano ogniska, pleciono i puszczano wianki na wodzie, szukano kwiatu paproci. Były wróżby, zabawy przy ogniu, taniec, muzyka, występy artystyczne, no i świetna zabawa.

📢 To ulubione kąpielisko mieszkańców Krakowa. Ale skrywa wiele tajemnic! Przeczytajcie! Kąpielisko nad zalewem Bagry w upalne dni przyciąga tłum mieszkańców. To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 W Zatorze powstał pierwszy hotel w Polsce zbudowany z morskich kontenerów. Wrażenia? Luksus! Zobaczcie zdjęcia Takiego obiektu hotelowego w Polsce dotąd nie było. Z kontenerów transportowych, które nie tak dawno jeszcze pływały na statkach po morzach i oceanach świata, powstał hotel klasy premium. Odwiedziliśmy to niezwykłe miejsce, zobaczcie, jak wyglądają wnętrza!

📢 Zmiany w krakowskich parafiach! Sprawdź, gdzie pojawi się nowy proboszcz [LISTA ZMIAN] W krakowskich parafiach pojawią się nowi proboszczowie! Właśnie ogłoszono zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. – Myślę, że jako wierny świadek Pana, św. Jan to wspaniały patron dla kapłanów, którzy kończą swoją posługę, otrzymują nowe powołania, nowe misje, nowe placówki. Mam nadzieję, że za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela ich posługa w Kościele będzie jak najbardziej piękna, przynosiła wiele owoców i przyciągała ludzi do Chrystusa – powiedział abp Marek Jędraszewski dziękując odchodzącym proboszczom, mianując nowych a także wręczając inne nominacje kapłanom Archidiecezji Krakowskiej.

