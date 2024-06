Prasówka 28.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach ”?

Prasówka 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

📢 Rolkarze na ulicach Krakowa. Przejechali dwiema trasami. Zobaczcie zdjęcia Już po raz kolejny rolkarze i wrotkarze z całego Krakowa i okolic wyjechali na ulice miasta, aby wspólnie przejechać trasę. Fani małych kółek wystartowali z al. 3 Maja na Cichym Kąciku tuż po godzinie 20:00. Uczestnicy mogli wybrać trasę przejazdu długą 30 km i krótką 9 km. Nie sposób było ich nie zauważyć! Zobaczcie zdjęcia z tego przejazdu!

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

Prasówka 28.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet jednego punktu i stracili wszelkie szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

📢 Ona wygrała Euro 2024. Sylwia Dekiert, piękna dziennikarka TVP, skradła piłkarzom show Polscy piłkarze remisem z wicemistrzami świata Francją pożegnali się z finałami Euro 2024, ale nie wszyscy przegrali ten turniej. Wygraną może się czuć piękna dziennikarka TVP, Sylwia Dekiert, która prowadzi studio podczas europejskiego czempionatu i radzi sobie w tej roli znakomicie. - Ona wygrała Euro - mówią telewidzowie, którzy zachwycają się kreacjami Sylwii Dekiert i jej przygotowaniem do prowadzenia programu. 📢 Wielkie nawałnice w Małopolsce. Zalane drogi, powalone drzewa i grad. Jest niebezpiecznie! Strażacy już interweniują Przez Małopolskę przechodziły w czwartek potężne burze i nawałnice. W wielu rejonach było niebezpiecznie! W Kościelisku zalane zostały drogi, w powiecie suskim wichury łamały drzewa, w Gorlicach spadł grad, a w okolicach Tarnowa wylały potoki. Strażacy mieli pełne ręce roboty!

📢 Wypadek na autostradzie A4 koło Bochni. Utworzył się kilkukilometrowy korek za węzłem Bochnia w kierunku Tarnowa Kierowcy poruszający się autostradą A4 koło Bochni natrafią na duże utrudnienia w ruchu w kierunku Tarnowa. Z powodu zdarzenia drogowego w czwartek 26.06 utworzył się kilkukilometrowy zator. Obciążone zaczynają być również drogi alternatywne. 📢 Budowa węzła Mistrzejowice. Ogromna, betonowa konstrukcja to ważny element estakady, która będzie przechodziła ponad torami kolejowymi Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Są pieniądze dla małopolskich klubów. Dostaną je Cracovia, Wisła Kraków i Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ponad 23 miliony złotych trafią do akademii piłkarskich, które działają przy klubach ekstraklasy i I ligi. Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił przyznanie dotacji dla 23 akademii w całej Polsce. To pierwsza odsłona programu wsparcia dla wspomnianych akademii. Na projekcie skorzystają m.in. małopolskie kluby. Dotacje dostały bowiem akademie Cracovii, Wisły Kraków i Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. 📢 Gradobicie nad Gorlickiem. Z nieba razem z potokami wody spadały lodowe kulki. Synoptycy przewidują, że burze mogą potrwać do północy Nad Gorlickiem przeszła silna burza z ulewnym deszczem i gradem. Trudno jeździ się po miejskich drogach, bo w wielu miejscach studzienki kanalizacyjne nie wytrzymują naporu wpływającej do niej wody. Tak dzieje się choćby na ulicy Stróżowskiej. To nie koniec na dzisiaj, IMGW wydało ostrzeżenia o silnych burzach i ulewach dla powiatu gorlickiego, które mogą pojawiać się nawet do późnych godzin nocnych.

📢 Synthos przegrał w sądzie z ekologami z Towarzystwa na rzecz Ziemi w sprawie budowy spalarni odpadów. Wyrok nie jest prawomocny Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo spółki Synthos Dwory 7 przeciwko Towarzystwu na rzecz Ziemi w sprawie dotyczącej budowy w Oświęcimiu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Wyrok nie jest prawomocny. 📢 Będą kolejne atrakcje turystyczne na Górze Parkowej w Krynicy. Dostarczą wrażeń i umożliwią podróż w czasie Polskie Linie Kolejowe realizują prace związane z budową Polany Muzyki i Świateł na Górze Parkowej. Nowe wyjątkowe miejsce na mapie uzdrowiska ma szansę stać się jego kolejną atrakcją turystyczną. Aktualnie trwają intensywne prace na polanie szczytowej. Ale to nie wszystko. PKL wyłania też wykonawcę, który wybuduje wieżę widokową na Górze Parkowej. - Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku w Krynicy-Zdroju pojawią się nowe atrakcje turystyczne - mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.

📢 Kiedy Iga Świątek gra mecz. Gdzie oglądać? Kiedy transmisja na żywo? Terminarz i wyniki online Wimbledon Iga Świątek rozpoczęła kolejny sezon. Wkroczyła w rok 2024 jako liderka rankingu WTA i liczymy, że pozostanie na szczycie jak najdłużej. Polecamy śledzić terminarz jej startów i wyniki, które w tym miejscu uzupełniamy na bieżąco. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? Oto kalendarz występów polskiej tenisistki z dokładnymi datami i godzinami spotkań. Tu także informujemy, gdzie można znaleźć transmisje telewizyjne z pojedynków Igi Świątek. Najbliższe spotkanie raszynianka rozegra na kortach Wimbledonu w turnieju, który odbywa się w dniach 1-14 lipca. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek i gdzie go oglądać.

📢 Zakopane pożegnało ks. prałata Stanisława Szyszkę. Kondukt żałobny przeszedł spod Kościoła Św. Krzyża ulicami miasta na nowy cmentarz Ks. prałat Stanisław Szyszka zmarł 19 czerwca w wieku 83 lat. Pochodził ze Spytkowic. Do Zakopanego trafił, aby wybudował kościół, w której parafii pełnił następnie rolę proboszcza, o czym przypomniano w kazaniu.

📢 Kraków. Wykolejenie tramwaju w centrum miasta. Dziś to jakiś koszmar na ulicach Teatr Bagatela/ul. Podwale w Krakowie - wykolejenie tramwaju, brak przejazdu w relacji Podwale - Dunajewskiego, linie 8,13,18,20,72 kierowane na trasy objazdowe przez ul. Westerplatte. 📢 Kraków. Karambol na al. Mickiewicza. W jednym z pięciu uszkodzonych aut było dziecko. 4-latek trafił do szpitala Kobieta prowadząca samochód osobowy nie zachowała ostrożności podczas zmiany pasa ruchu i uderzyła w jedno z aut wywołując efekt domina, w skutek którego łącznie uszkodzonych zostało 5 pojazdów. - W jednym z samochodów przewożone było 4-letnie dziecko, które doznało lekkich obrażeń. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń - mówi Anna Wolak-Gromala z biura prasowego krakowskiej policji. 📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po horyzont. Co za widoki! A na deser sorbet z... lawendy Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu.

📢 Spotkali się 50 lat po maturze. Wyjątkowa klasa planuje już kolejne spotkanie. Ależ radość W połowie czerwca doszło do niezwykle sentymentalnego spotkania. Z okazji 50-lecia egzaminu maturalnego z różnych stron kraju do Nowego Sącza zjechali absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, klasa „IV B” (1970-1974). 📢 Ceny jagodzianek w Krakowie. Tyle trzeba zapłacić za słynną drożdżówkę wypełnioną borówkami Sezon na jagodzianki w pełni. Internauci oszaleli na punkcie słodkich drożdżówek wypełnionych po brzegi borówkami. Prawdziwi smakosze i fani są w stanie zapłacić za nie każde pieniądze. Znalezienie jagodzianki w Krakowie nie jest jednak takie proste. Okazuje się, że nie wszystkie cukiernie zdecydowały się na wypieki popularnych drożdżówek - ze względu na koszty. Sprawdziliśmy ile za słynną jagodziankę trzeba zapłacić w Krakowie. Co sądzicie o takiej cenie?

📢 Kraków. Atak maczetą na Prądniku Czerwonym. Ojciec i syn z zarzutami usiłowania zabójstwa Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni - ojciec i syn, którzy napadli i dotkliwie pobili maczetą 20-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 18 czerwca br. w Krakowie na Prądniku Czerwonym, w następnych dniach policja poszukiwała sprawców, doszło do ich zatrzymania. 📢 Wiata na ścieżce rowerowej w Krakowie ma się znakomicie. Miała być likwidacja, nastąpiła modyfikacja Wiata przystankowa na ścieżce rowerowej w Krakowie. Stanęła w lutym, było wtedy trochę szumu, było trochę śmiechu, a urzędnicy szybko obiecali, że jednak pierwotna koncepcja ulegnie zmianie. No i co? Wiata na przystanku przy al. 29 Listopada już z nami została! Skończyło się na zmodyfikowaniu konstrukcji, w pobliżu której kumulują się rowerzyści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych, piesi oraz osoby oczekujące na autobus oraz wchodzące i wychodzące z autobusów.

📢 Zaskakujący zwrot w sprawie "Skóry". Sąd wstrzymał mowy końcowe i wznowił przewód sądowy. Chodzi o świadków anonimowych Sędzia Marek Długosz na początku rozprawy poinformował tym, że mimo iż proces zbliża się ku końcowi wznawia przewód sądowy z powodu sprawy anonimowych świadków. Chodzi o to, że sąd zapytał dwóch kluczowych świadków anonimowych o to, czy mogą oni zeznawać w sądzie jawnie. Świadkowie zgodzili się. Oznacz to, że zostaną przesłuchani przed sądem. Prokurator złożył wniosek o przesłuchanie świadków bez obecności oskarżonego Roberta J. Wobec takiej formie przesłuchania sprzeciwił się obrońca oskarżonego mec. Łukasz Chojniak. 📢 Wziął w leasing samochody warte pół miliona złotych i przestał je spłacać. Usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia 40-latek z powiatu brzeskiego wziął w leasing trzy auta warte 500 tys. zł, ale nie wywiązywał się z regulowania płatności. Pomimo zerwanej przez bank umowy mieszkaniec powiatu brzeskiego nie zwrócił również leasingodawcy trzech samochodów. Właśnie usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia znacznej wartości. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.

📢 MPEC Kraków zamknął skrót dla mieszkańców pod swoją siedzibą przy al. Pokoju - List Czytelnika Niepotrzebny absurd w Krakowie. Napisał do nas mieszkaniec, który informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie pod swoją siedzibą przy al. Pokoju 81 zamknęło skrót, z którego korzystali mieszkańcy dochodząc do alei Pokoju. Pojawiły się znaki zakazu ruchu pieszych z tabliczką "nie dotyczy osób zatrudnionych w MPEC" oraz... uwaga, "teren prywatny". Przypomnijmy tylko, że MPEC to miejska spółka dostarczająca ciepło dla Krakowa. 📢 Druga młodość osiedla Chemików w Oświęcimiu. Nowa odsłona najstarszego w mieście osiedla z czasów PRL. Zobaczcie zdjęcia Osiedle Chemików w Oświęcimiu, najstarsze w mieście w ostatnich latach nabrało kolorów i przeżywa drugą młodość. Główne i szereg mniejszych osiedlowych uliczek cieszy oczy. Zobacz galerię zdjęć z różnych miejsc tego oświęcimskiego osiedla.

📢 Domki i restauracja na wodzie w Zatorze! Kolejna atrakcja kilometr od Parku Rozgrywki Energylandia. Zdjęcia Kolejna atrakcja w Zatorze. Na terenie Western Camp Resort otwarte zostały unoszące się na powierzchni stawu domki i restauracja. To pierwsza taka atrakcja w regionie. Kompleks wypoczynkowy, stylizowany na klasyczną westernową wioskę Western Camp Resort znajduje się kilometr od Parku Rozrywki Energylandia. 📢 Obwodnica Oświęcimia coraz bliżej. Kolejne odcinki nowej drogi nabierają kształtów. Znany jest termin końca inwestycji. Zdjęcia Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ocenia, że budowa południowej obwodnicy Oświęcimia jest zaawansowana w 75 proc. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2025 roku. 📢 Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to kąpielisko w Małopolsce! MOLO Resort tylko godzinę drogi od Krakowa. Zdjęcia Klimaty jak w najsłynniejszych egzotycznych kurortach. Nie trzeba zaraz jechać na drugi koniec świata. Wystarczy wybrać się do ośrodka MOLO Resort w Osieku. To niewiele ponad 60 km z Krakowa i najwyżej 12 km z Oświęcimia. Błękitna woda, plaża ze złocistym piaskiem, beach bary pod bambusowymi parasolami... Zobacz zdjęcia, jak tam jest egzotycznie i pięknie.

📢 Kraków. Wielki akademik na Zabłociu rośnie bardzo szybko. I dołączy do zabetonowanej okolicy Ewidentnie deweloperzy zwietrzyli interes jeśli chodzi o mieszkania dla studentów. Ci nie mają pieniędzy by kupić własne, akademików uczelnie nie budują za dużo, jeśli w ogóle, a wynajem u prywatnych osób często i tak nie jest tani a o własny kąt trudno. Zatem w Krakowie wyrastają akademiki w wysokim standardzie. Taki właśnie rośnie na Zabłociu w Krakowie, na tyłach już istniejącego akademika Livinnx Kraków. The Fizz Kraków będzie od niego większy.

📢 Gdzie w Krakowie na jagodzianki? Te miejsca polecają nasi Czytelnicy. TOP 17 miejsc gdzie zjesz pyszne bułeczki z jagodami Jeśli lato to oczywiście jagodzianki! Gdzie spróbować tych prawdziwych jagodowych pyszności? Zapytaliśmy naszych Czytelników, gdzie zjeść pyszne jagodzianki w Krakowie. Odpowiedzi dostaliśmy naprawdę bardzo dużo! Do naszego zestawienia wybraliśmy miejsca, które wskazali w komentarzach najczęściej. Aż ślinka cieknie! Zobacz!

📢 Kraków. Park Dębnicki ma być większy! Było kiedyś o nim głośno, zobaczymy jak będzie w czasie konsultacji "Mieszkasz w pobliżu parku Dębnickiego, lubisz to miejsce, odwiedzasz je częściej lub rzadziej? Koniecznie weź udział w badaniu potrzeb dotyczących tego terenu" - tak urzędnicy miejscy zachęcają do wzięcia udziału w konsultacjach na temat powiększenia parku o zachodni zieleniec. O parku na Dębnikach w Krakowie zrobiło się szczególnie głośno w 2019 roku, kiedy obok niego powstało osiedle, które odgrodziło swój plac zabaw płotem. Na szczęście park ma już własny plac zabaw i cieszy się popularnością, a od osiedla oddzielają go zieleń. 📢 Tak zmieniły się zakopiańskie Kuźnice. Na nowym placu nie będzie już busów Zakopiańskie Kuźnice – turystyczne serce Zakopanego przez ostatnie dwa lata bardzo mocno się zmieniło. To efekt dużej inwestycji w postaci tzw. centrum przesiadkowego, które powstało w tej części miasta pod Giewontem. Największą różnicę widać w… busach pasażerskich. Tych na górnym placu już nie uświadczymy.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 27.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 27.06.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 27.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Oficjalna sesja zdjęciowa Miss Supranational 2024! Która z pięknych pań sięgnie po koronę na gali w Nowym Sączu? Tylko tydzień dzieli nas od Festiwalu Piękna i konkursu Miss Supranational 2024, który po raz czwarty odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Finalistki konkursu od kilku dni przebywają na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Są już po oficjalnej sesji zdjęciowej. Zobaczcie jej efekty. Która z pięknych pań sięgnie po koronę Miss Supranational 2024?

📢 Problem z Marszałkiem Małopolski. List Łukasza Kmity z instrukcją "dla dobra PiS". Powtórne wybory? W sieci już można znaleźć list, na którym widnieje podpis Łukasza Kmity, pretendenta z ramienia PiS do objęcia funkcji Marszałka Małopolski po Witoldzie Kozłowskim, również związanym z PiS. Problem w tym, że już dwa razy Kmicie nie udało się podejście, bo część radnych PiS nie chce go poprzeć. List skierowany jest do przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jana Tadeusza Dudy. Prosi się go w nim, by... nie zwoływał sesji sejmiku do 10 lipca 2024 roku. A gdyby ktoś wnioskował o sesję, to jest prośba by zarządzić przerwę w obradach do 10 lipca. Czym to ma skutkować?

📢 Dramatyczny finał ulicznej awantury na Dębnikach w Krakowie. Nożownik ujęty po policyjnej obławie Do awantury z udziałem dwóch mężczyzn, zakończonej ugodzeniem nożem jednego z nich, doszło w środę (26 czerwca) ok. godz. 17 na ulicy Grota-Roweckiego na krakowskich Dębnikach. Napastnik uciekł, jednak po policyjnej obławie został późnym wieczorem ujęty przez funkcjonariuszy. Dzisiaj zostanie najprawdopodobniej przewieziony do Prokuratury.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą a jaka jest prywatnie?Ma wyjątkowy styl i nie unika kontrowersji Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie zachowuje się jak gwiazda światowego formatu, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu i ma wyjątkowy styl -to pewne. Nie unika też kontrowersji. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Rafał Mikulec: Wisła Kraków była najbardziej konkretna Tak, tak. Nigdy nie miałem jeszcze okazji zagrać w ekstraklasie. To też był jeden z argumentów za przyjęciem oferty Wisły, żeby przyjść do niej i wywalczyć tutaj awans, a później zagrać w ekstraklasie – mówi Rafał Mikulec, nowy obrońca Wisły Kraków. 📢 Cedric Teguia nie trafi do Wisły Kraków. Wybrał klub w Hiszpanii Wisła Kraków przegrała rywalizację o hiszpańskiego pomocnika z kameruńskimi korzeniami. Cedric Teguia nie przeniesie się do Krakowa. Podpisał dwuletni kontrakt z FC Cartagena. Prezes „Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski przyznał natomiast wprost, że Wisła nie była w stanie sprostać wymaganiom finansowym piłkarza.

📢 Cracovia ma nowego bramkarza. Przyszedł z Wisły Cracovia dokonała pierwszego letniego transferu. Przyszedł do niej Jakub Burek, 21-letni bramkarz. Jest młodzieżowcem i będzie rywalizował o miano pierwszego golkipera z Sebastianem Madejskim. Został wypożyczony z Wisły Płock na rok.

📢 Zobacz zdjęcia z Energy 2000 w Przytkowicach. Bawiono się na Retro Party i przy muzyce Benassi Bros feat. Dhany To była niezapomniana impreza w Energy 2000 z Przytkowicach. W sobotę 22 czerwca, podczas Retro Party na żywo zagrali Benassi Bros i Dhany. Włosi rozkręcili niezłą zabawę. 📢 Głos Roberta Makłowicza w krakowskich autobusach i tramwajach! Słynny krytyk kulinarny będzie czytał nazwy przystanków w mieście „Uwaga, włączona klimatyzacja – proszę zamknąć okna!” – apeluje do pasażerów słynny krakowianin - dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz, publicysta i podróżnik Robert Makłowicz na nagraniu, które pojawiło się w ostatnich dniach w mediach społecznościowych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. - Zamieściliśmy to nagranie jako przedsmak, można powiedzieć swoisty aperitif do tego, co będzie za kilka miesięcy. Od jesieni tego roku Robert Makłowicz będzie czytał nazwy wszystkich przystanków we wszystkich autobusach oraz tramwajach kursujących po Krakowie - zdradził nam Sebastian Kowal, rzecznik krakowskiego ZTP.

📢 Trwa remont szlaku na Nosal. A turyści wchodzą tu mimo zakazu! Zresztą sami zobaczcie Kilofy, łopaty i duże metalowe brechy - to narzędzia, którymi naprawiane są tatrzańskie szlaki i układane kamienie, aby turyści mogli bezpiecznie chodzić po górach. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Wakacyjny sezon 2024 startuje! W Polsce pojawiły się pierwsze upały, rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi inwazja inwazja prawdziwych Januszy na bałtyckie plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Tego najwięksi komicy by nie wymyślili. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Awantura na budowie mikrokawalerek w Krakowie. Inwestor nie płaci podwykonawcy, który domaga się 400 tys. zł Wykupowanie domów jednorodzinnych i zamienianie ich na minibloki z kawalerkami to proceder, który w Krakowie trwa od wielu miesięcy. Tacy inwestorzy działają na granicy prawa i spotykają się z ostrą krytyką osób mieszkających w sąsiedztwie takich obiektów. Teraz okazuje się, że jedna z firm ma problemy innego rodzaju. Podwykonawca, który zajmował się przerabianiem wnętrza domu na minilokale zarzuca inwestorowi, że ten nie chce mu wypłacić 400 tys. zł za wykonane prace. Spółka Inplus Home twierdzi, że pieniędzy nie wypłaca ponieważ po przeprowadzonym audycie doszukała się nieprawidłowości u podwykonawcy. Ten z kolei nie ma sobie nic do zarzucenia. 📢 To ma być najdłuższy park w Krakowie. Teraz wydadzą milion złotych na infrastrukturę. Park Woźniców w Czyżynach powstaje etapami Drugi etap budowy parku Woźniców na krakowskich Czyżynach rozpocznie się w połowie tegorocznych wakacji. Enklawa, która ma być w przyszłości najdłuższym parkiem w Krakowie, wzbogaci się teraz m.in. o rowerowy plac zabaw oraz ścieżkę zdrowia. Prace, warte prawie milion złotych, zaplanowano na 5-6 miesięcy.

📢 Kraków. Niebezpieczna pułapka na rowerzystów na kładce Bernatka? Czarny słupek budzi emocje. "Cienki, metalowy słup, ostro zakończony" To jest cienki, metalowy słup, ostro zakończony. Czarny, więc z kładki słabo widoczny na tle otoczenia (np. zaparkowanych aut) i kompletnie niewidoczny po zmroku. A kończy się akurat na wysokości brzucha rowerzysty! Zamontowali takie na samym środku drogi, po obu stronach kładki - tak pani Agnieszka, codziennie przejeżdżająca rowerem przez kładkę Bernatka, opisuje nowość, która pojawiła się tu w tym miesiącu. Alarmuje, że na słupku w końcu rozbije się jakiś rowerzysta. Poprosiła o interwencję: żeby przynajmniej wymalowano na nich pasy fluorescencyjne.

📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka też wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Kraków. Przebudowa pętli Mistrzejowice się rozkręca. To jeden z wielu nowych remontów i utrudnień Dobra pogoda, choć ciężka dla robotników, służy organizowani nowych remontów w Krakowie. Korki robią się koszmarne, komunikacja dla pasażerów jest mocno okrojona, ale ponoć wszystko po to by na jesieni było nam łatwiej. Przebudowa pętli w Mistrzejowicach to nowy, duży problem dla pasażerów komunikacji miejskiej. Równocześnie trwa budowa linii tramwajowej właśnie do tej pętli. Ciągle trwa przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej powodująca spore korki na Alejach Trzech Wieszczów. Taki wakacyjny, rozkopany Kraków.

📢 Sianokosy na największej łące w Krakowie. Na Błonia wjechały maszyny rolnicze Na Błoniach rozpoczęły się sianokosy. Słoneczne i upalne dni to idealny czas na takie prace. Wybór właśnie tej pory nie jest przypadkowy, ponieważ dobrze wysuszona trawa może zostać wykorzystana w celach rolniczych. Przy późniejszym wystąpieniu opadów, Błonia będą mogły zazielenić się na nowo.

📢 Takie widoki ma Kamil Stoch z okien swojego domu w Zębie. Z najwyżej położonej wsi w Polsce rozciąga się wspaniała panorama Tatr Giewont, Czerwone Wierchy i Wysokie Tatry. Z takimi widokami za oknem codziennie budzi się Kamil Stoch w swoim domu w Zębie. Najwyżej położona wieś w Polsce (1013 m n.p.m), rozsławiona przez wybitnego skoczka narciarskiego, to dziś też popularna miejscowość turystyczna. Piękne widoki gwarantowane. 📢 Nowy hotel w Krakowie. Czterogwiazdkowy obiekt powstał w Unity Centre. Zatem nie tylko biura w dawnym "szkieletorze" Już w środę 26 czerwca otworzy się nowy hotel w Krakowie - w dawnym, niesławnym "Szkieletorze". Zakończono realizację budynków Radisson RED Hotel oraz Radisson RED Apartments – kolejnych obiektów w ramach wielofunkcyjnego kompleksu Unity Centre w Krakowie. Hotel będzie miał cztery gwiazdki.

📢 Nie ma chętnych na zakup lexusa prezydenta Krakowa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg. Cena wywoławcza znacznie obniżona Krakowscy urzędnicy mają twardy orzech do zgryzienia. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zdecydował, że służbowy lexus musi zostać sprzedany, jednak póki co nie ma chętnych na jego zakup. Pierwszy przetarg został ogłoszony na początku czerwca. Żaden zainteresowany jego kupnem jednak się nie zgłosił. Wówczas cena wywoławcza wynosiła 155 200 zł. Urzędnicy nie poddają się jednak i już ogłosili drugi przetarg na sprzedaż limuzyny. Tym razem cena wywoławcza to 133 500 zł. Oferty można składać do 17 lipca.

📢 Gorący początek lata w Energy 2000 w Przytkowicach. Piana Party z wielką wyrzutnią. Takiej imprezy jeszcze tutaj nie było! Zobaczcie zdjęcia Szalona zabawa podczas Piana Party rozpoczęła letni sezon imprezowy w Energy 2000 Przytkowice. Takiego czegoś jeszcze klubowicze tutaj nie przeżywali. Wszystko za sprawą potężnej wyrzutni piany. A do tego jak zawsze w Energy 2000 była znakomita muza. Zobacz galerię zdjęć z Piana Party.

📢 Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata już w Krynicy-Zdroju. Który zdobędzie tytuł Mister Supranational 2024? Reprezentanci 40 krajów, którzy podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu będą rywalizować o tytuł Mister Supranational 2024, rozpoczęli zgrupowanie. Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata goszczą w Hotelu Krynica w sądeckim uzdrowisku i przygotowują się do wielkiej gali. 📢 Nowy taras widokowy na Wawelu. Krakowa z Małej Baszty zwiedzający jeszcze nigdy nie oglądali! Malowniczo meandrująca Wisła, pasmo Sowińca, Srebrna Góra z klasztorem kamedułów na Bielanach, Kopce Kościuszki i Piłsudskiego to panorama, jak zobaczą zwiedzający z Małej Baszty Zamku Królewskiego na Wawelu. Można będzie ją podziwiać codziennie od 1 lipca do 13 października. Nowy taras widokowy na Wawelu zostanie po raz pierwszy udostępniony dla zwiedzających! Najpierw jednak trzeba pokonać 101 schodków...

📢 99 lat temu Kraków przeżył kataklizm. To była trudna walka z żywiołem W pamięci obecnych mieszkańców stolicy Małopolski najbardziej zapisały się powodzie z 2010 i 1997 roku. Już wcześniej jednak Kraków niejednokrotnie musiał walczyć z wielką wodą. Walkę z żywiołem miasto toczyło m.in. 99 lat temu - w 1925 roku, na przełomie czerwca i lipca.

📢 Planty Nowackiego konkurencją dla Plant Krakowskich w Starym Mieście? Zielona enklawa w Starym Podgórzu No pięknie to wygląda, kwitnące wzory z kwiatów, nowy plac zabaw, zadbane pomniki, jakoś tak czyściej. To opis Plant, ale nie tych biegnących wokół Starego Miasta w Krakowie, ale Plant Nowackiego w Starym Podgórzu. Te w centrum maję biedniejszy plac zabaw w rejonie Grodzkiej, są bardziej mroczne, mniej zadbane, bo trudno upilnować śmiecących turystów, bywa też że są przystanią dla tych, którzy przesadzili z alkoholem i śpią sobie na ławkach.

📢 Rosną bloki z widokiem na największy cmentarz w Krakowie. To już norma, przy Rakowickim też wyrosła mieszkaniówka Inwestycja składająca się z czterech ośmiokondygnacyjnych bloków położona jest na terenie Prądnika Czerwonego. – Tuż przy nowopowstających obiektach znajduje się pętla autobusowa, a bezpośrednio po drugiej stronie ulicy położona jest największa krakowska nekropolia - cmentarz Prądnik Czerwony nazywany cmentarzem Batowickim. Zobaczcie postępy w budowie! 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Francja na Euro 2024. Umiemy grać "o honor" Meczem z Francją Polska zakończyła grę w Euro 2024, zobacz memy. Co sądzą internauci o tym spotkaniu i całych mistrzostwach. Zobacz w galerii najciekawsze obrazki i komentarze. Jest się z czego pośmiać. Tradycyjnie szybko kończymy wielki turniej. Czas na... wakacje. Zobacz memy w GALERII. 📢 Wisła Kraków podjęła decyzję w sprawie dwóch piłkarzy Budowanie kadry na nowy sezon w Wiśle Kraków jest coraz bardziej dynamiczne. Przy ul. Reymonta podjęto decyzję w sprawie dwóch transferów, które wydawały się bardzo prawdopodobne.

📢 Trzy oferty nabycia Sandecji: od Niedźwiedzia, Szubryta i duetu z Nowego Sącza. Radni dyskutowali o przyszłości klubu W trakcie wtorkowej sesji Rady Miasta Nowego Sącza długo dyskutowano o przyszłości Sandecji Nowy Sącz, która ostatnio spadła do 3. ligi. Na początku wiceprezydent Artur Bochenek oficjalnie przedstawił trzy podmioty zainteresowane wejściem do klubu z Kilińskiego. To Marek Niedźwiedź, przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii, duet sądeczan Arkadiusz Aleksander i Grzegorz Stawiarski oraz biznesmen współpracujący już z „biało-czarnymi” Zbigniew Szubryt. Komisja, która przeanalizuje oferty ma zebrać się w poniedziałek 1 lipca.

📢 Ukryta plaża nad Bałtykiem. Wygląda jak rajska wyspa na Malediwach z lazurową wodą! Wiedzą o niej celebryci i gwiazdy. Jest wyjątkowa! Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Ukryta przed tłumami, rajska plaża, o której wiedzą nieliczni. Zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Z jej uroków korzystają gwiazdy i celebryci. To właśnie tam powstają najpiękniejsze fotki podbijające Internet. Zobaczcie galerię zdjęć i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

📢 UEFA podała ważną informację dla Wisły Kraków W lipcu Wisła Kraków rozpocznie po ponad dwunastu latach przerwy swoją kolejną przygodę z europejskimi pucharami od meczów I rundy eliminacyjnej Ligi Europy. UEFA zdradziła kolejne szczegóły, dotyczące rywalizacji z kosowskim Llapi Podujeve. Poznaliśmy obsadę sędziowską tych spotkań. 📢 W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą postać pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej We wtorek 25 czerwca odbyło się wyjątkowe dla całej strażackiej społeczności wydarzenie – na zewnętrznej ścianie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odsłonięta została tablica upamiętniająca postać generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (1992 r. – 1997 r.). Nadanie imienia generała brygadiera Feliksa Deli ulicy wiodącej do głównego wejścia Szkoły oraz umieszczenie jego wizerunku na murach Szkoły nie jest dziełem przypadku .

📢 Remonty w Zakopanem. Nie będą już naprawiać dróg w szczycie sezonu turystycznego Koniec z wielkimi remontami ulic w Zakopanem w środku sezonu turystycznego. Te, które były zaplanowane na ten rok, zostały przesunięte na jesień – gdy w Zakopanem będzie zdecydowanie mniej ludzi. Dodatkowo rozpoczęto wykonywać część prac nocami – tak by ograniczyć utrudnienia w ciągu dnia. 📢 Desert Challenge Rafała Sonika na Pustyni Błędowskiej. Ćwiczyli jazdę w trudnych warunkach Rafał Sonik z ekipą pojawili się wczoraj na Pustyni Błędowskiej na zamkniętych szkoleniach z jazdy w pustynnych warunkach - Desert Challenge. Przyjechali na kilka samochodów oraz... helikopter. Oprócz jazdy w ternie były wyścigi minisamochodów na pilota oraz testy w symulatorze. 📢 Były piłkarz Wisły Kraków Rafał Boguski trenerem Świtu Krzeszowice w krakowskiej klasie okręgowej Drużynę Świtu Krzeszowice, występującą w grupie I klasy okręgowej Kraków, w nowym sezonie poprowadzić ma Rafał Boguski. Były, wieloletni zawodnik Wisły Kraków rolę trenera ma łączyć z występami na boisku. Na stanowisku zastąpił innego byłego gracza "Białej Gwiazdy", Zdzisława Janika.

📢 Ogromna puszka została ustawiona w centrum Krakowa. A co z uchwałą krajobrazową? Wielka puszka ustawiona została tuż przed zabytkowym dworcem PKP w Krakowie, na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. To reklama znanego napoju, co od razu budzi wątpliwości: czy została złamana uchwała krajobrazowa? Sprawdzamy. Rozbieżne zdania i interpretacje prawa mają z jednej strony najemca placu, który zamontował puszkę z drugiej strony pracownicy architektury krakowskiego urzędu. Zapowiadają wyjaśnienie czy reklama jest legalne posadowiona. 📢 Oto śliczna Maria Andrejczyk na odważnych zdjęciach. To jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek 25.06.2024 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię.

📢 Meble za darmo. Szafy, krzesła, fotele, sofy, meblościanki do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nie wydając ani złotówki Używane meble do oddania za darmo znajdziemy w internecie m.in. na portalach ogłoszeniowych. W sieci pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto najciekawsze ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 24 czerwca 2024 r.

📢 Byliśmy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Krakowie. Od ilości czworonogów i ich urody mogło zakręcić się w głowie W miniony weekend 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów. Liczba zgłoszonych czworonogów przekroczyła 2 tys. W sumie na terenie hal i stadionu AWF można było zobaczyć ponad 200 przedstawicieli ras FCI w tym kilkunastu ras rzadkich. Mimo zmiennej pogody naprawdę było warto - choćby dla posłuchania ciekawych historii i możliwości wygłaskania rozkosznych czworonogów. Poniżej nasza relacja z wydarzenia. Dziennik Polski był patronem medialnym wystawy. 📢 Kraków, a widok jak z egipskiej plaży. Las leżaków pod dawnym Hotelem Forum Mamy w Krakowie Las Wolski pełen drzew, mieliśmy też las koszy w Parku Reduta. Pod dawnym Hotelem Forum mamy natomiast las leżaków. Mimo, że zamknęło się Forum Przestrzenie szybko aneksji dokonała inna miejscówka z tego budynku - Hala Forum. I leżaków jest tu całe mrowie. Ale skoro jest wielki telebim, to trzeba gdzieś leżakować, by wygodnie oglądać mecze Euro 2024.

📢 Ile kosztuje kolacja w krakowskiej restauracji z dwiema gwiazdkami Michelin? Sprawdziliśmy! Oto ceny w Bottiglieria 1881 Bottiglieria 1881, jedna z najbardziej znanych krakowskich restauracji, może pochwalić się aż dwiema gwiazdkami Michelin. Postanowiliśmy więc sprawdzić, ile trzeba zapłacić za kolację w tym ekskluzywnym miejscu!

📢 Ulica Krakowska w Nowym Sączu jest zamknięta już od prawie dwóch miesięcy. Co dzieje się na placu budowy? Zgodnie z planem ponad dwa miesiące temu, 23 kwietnia, zamknięta została ulica Krakowska w związku z przebudową przejazdu kolejowego oraz torów w ramach modernizacji linii kolejowej Podłęże - Piekiełko. Ważna dla całego miasta inwestycja miała spowodować ogromne uciążliwości w ruchu. Tymczasem okazało się, że kroki są nawet mniejsze niż wcześniej. Kierowcy sobie poradzili. A jak radzą sobie drogowcy, którzy realizują tam ważną dla całego regionu inwestycję?

📢 Bocian ze stacji paliw w Nowym Targu został gwiazdą. "Niesamowity widok" Na szyldzie z cenami przy jednej ze stacji paliw w Nowym Targu gniazdo wybudował sobie bocian. Pierzastego gościa pracownicy stacji nie chcą wyganiać, a wręcz cieszą się z lokatora. 📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice... 📢 Mija 75 lat od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Zobacz, jak powstawało nowe miasto koło Krakowa 23 czerwca 1949 r. rozpoczęła się budowa pierwszych budynków Nowej Huty. Minęło już więc 75 lat. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak powstawało nowe miasto koło Krakowa, które stało się jego wielką dzielnicą.

📢 Dni Trzebini 2024. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zobacz zdjęcia Za nami Dni Trzebini 2024. Mieszkańcy przez trzy dni bawili się na placu przy ul. Ochronkowej. Święto miasta przyciągnęło tysiące osób. Do zabawy publiczność porwał m.in. zespół Piękni i Młodzi. Emocji i tańców nie brakowało także podczas występów innych kapel. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. 📢 Zobacz Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy. Wybierz się na rejs statkiem wycieczkowym po zalewie Jezioro Rożnowskie samo w sobie jest atrakcją, ale warto zobaczyć je z innej perspektywy. Spokojny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim daje taką możliwość. Po sądeckim zalewie pływają dwie jednostki. Jedna swoje rejsy rozpoczyna w przystani w Gródku nad Dunajcem, druga przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim.

📢 Dni Trzebini 2024. Zespół Piękni i Młodzi oraz Kapela Górole porwali publiczność. Zobacz zdjęcia Dni Trzebini 2024. Zespół Piękni i Młodzi oraz Kapela Górala porwali publiczność. Zobacz zdjęcia 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Kraków. Brutalistyczna "twierdza" strzegąca Lasu Wolskiego. Czy słyszeliście o Forest Hotel? Jadąc przez Przegorzały ulicą księcia Józefa w Krakowie mijamy Zamek w Przegorzałach (obecnie hotel Zinar Castle i restauracja Ziyad) górujący nad okolicą na wysokim wzgórzu. Czy wiecie jednak, że za nim kryje się inna ciekawa budowla? To Forest Hotel, ikona brutalizmu, schowany w lesie, z dala od cywilizacyjnego zgiełku, bliżej natury. W obu obiektach działają hotele, ale przyjrzyjmy się z bliska temu, który dla części mieszkańców może być nie lada odkryciem, przypominającym twierdzę strzegącą pradawnego lasu, zamkiem XXI wieku. 📢 La Fauna szuka nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce? Fundacja La Fauna, mająca siedzibę w Krakowie, a działająca - w razie potrzeby - w całej Małopolsce szuka opiekunów dla swoich podopiecznych - psów i kotów oraz domów tymczasowych dla zwierząt odebranych podczas interwencji. Chcesz dać dom mruczkowi lub psiakowi? Wypełnij ankietę przedadopcyjną. Poniżej masz zdjęcia zwierzaków, które "na już" potrzebują nowego opiekuna.

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Licytacje komornicze w Małopolsce. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą w lipcu [19.06.24] Licytacje mieszkań w Małopolsce zaplanowane na lipiec 2024 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w najbliższych tygodniach. Licytacje to doskonała okazja do zakupu mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie – cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach. 📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan.

📢 Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer! Chcecie wybrać się na spacer, ale jeden park - nawet duży - to dla Was za mało? Jest w Krakowie takie miejsce, gdzie dwa wielkie parki niemal ze sobą graniczą! A na dodatek są przepiękne i kryją niesamowite atrakcje. Można więc nie tylko spalić trochę kalorii spacerując, ale przy okazji poznać trochę interesującej historii. Gdzie jest dokładnie to miejsce? 📢 Tool w Krakowie nie zawiódł! Fani amerykańskiego zespołu zachwyceni koncertem w Tauron Arenie. W pierwszym rzędzie... europoseł PiS To był jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł. W pierwszym rzędzie wypatrzyliśmy Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS. Zobaczcie zdjęcia z koncertu, który zorganizowała agencja Live Nation.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

