Prasówka 29.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Męskie Granie 2024 w Żywcu wystartowało! Tak bawicie się pierwszego dnia koncertów na terenie amfiteatru „Pod Grojcem" ZDJĘCIA Początek jubileuszowej trasy Męskiego Grania należy do Żywca. Koncerty odbywają się tradycyjnie na terenie amfiteatru „Pod Grojcem". W piątek, 28 czerwca, goszczą tu m.in Łona, Konieczny i Krupa, Miuosh z Zespołem Śląsk, Daria Zawiałow oraz Męskie Granie Orkiestra 2017: Brodka, Rogucki i Organek.

📢 Ona wygrała Euro 2024. Sylwia Dekiert, piękna dziennikarka TVP, skradła piłkarzom show Polscy piłkarze remisem z wicemistrzami świata Francją pożegnali się z finałami Euro 2024, ale nie wszyscy przegrali ten turniej. Wygraną może się czuć piękna dziennikarka TVP, Sylwia Dekiert, która prowadzi studio podczas europejskiego czempionatu i radzi sobie w tej roli znakomicie. - Ona wygrała Euro - mówią telewidzowie, którzy zachwycają się kreacjami Sylwii Dekiert i jej przygotowaniem do prowadzenia programu.

📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet jednego punktu i stracili wszelkie szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wystartowały Biegi Sokole po Tatrach. Na początek ponad 15 km ze startem i metą w Kuźnicach. Zdjęcia Kałuże, błoto i śliskie kamienie - tak trasę piątkowego (28 czerwca) biegu podsumowują zawodnicy. XV Bieg Sokoła na dystansie 15,6 km przyciągnął na linię startu ok. 140 biegaczy.

📢 Proszowice i okolice. Podczas piątkowej burzy najbardziej ucierpieli mieszkańcy Szarbi Burze, które w piątek po południu przeszły nad powiatem proszowickim nie spowodowały poważniejszych szkód. Nie znaczy to jednak, że nie pozostawiły po sobie żadnych śladów. Ucierpieli choćby mieszkańcy Szarbi w gminie Koniusza, których po ulewach czeka sprzątanie posesji i zamulonych dróg. Była to też jedyna miejscowość, w której potrzebna była pomoc strażaków. 📢 Mateusz Młyński: Wróciłem do Wisły, żeby jej pomóc i powalczyć o swoje miejsce Mateusz Młyński miniony sezon spędził na wypożyczeniu do Górnika Łęczna. Teraz wrócił do Wisły Kraków i jak zapowiada, chciałby, żeby to był lepszy czas dla niego w zespole „Białej Gwiazdy”. 📢 Inżynier wzornictwa przemysłowego z Politechniki Krakowskiej współautorem niezwykłego designu Bugatti Tourbillon Potrafi rozpędzić się do 445 km/h, „stówę” osiąga w dwie sekundy, jego cena to prawie 4 miliony euro. Bugatti Tourbillon to najnowsze hiperauto sportowe francuskiego giganta motoryzacji. W 30-osobowym zespole, który zaprojektował nadwozie motoryzacyjnej perełki, jest pracownik i absolwent Politechniki Krakowskiej. Mgr inż. Marek Pawłowicz pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, jest absolwentem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice, no i współtwórcą elementów karoserii auta, którym teraz żyje cały świat motoryzacji. Pomógł zaprojektować nadwozie nowego auta Bugatti nazwanego „Tourbillon”, pierwszej w historii tej marki hybrydy plug-in.

📢 Burze z gradem pod Krakowem. Powalone drzewa w powiatach krakowskim, wielickim i myślenickim. Park w Dobczycach został zamknięty Ulewy, wichura i powalone drzewa w powiatach na południu Krakowa. Zapowiadane burze na piątkowe popołudnie w rejonie Krakowa przeszły nad Bieżanowem, a następnie wichura i ulewy robiły szkody w gminach Niepołomice, Wieliczka, Dobczyce i Igołomia-Wawrzeńczyce. W tamtych okolicach sypnęło gradem już około godz. 16. Producenci warzyw obawiali się o swoje zbiory. W Niepołomicach, Wieliczce, Kłaju i Gdowie strażacy byli wzywani na interwencje do powalonych drzew. Mocno ucierpiał też Park Miejski w Dobczycach, ze względów bezpieczeństwa został zamknięty.

📢 Dobra wiadomość dla pasażerów krakowskiego MPK. Przez całe wakacje będą kursować tylko tramwaje z niską podłogą Tramwaje z wysoką podłogą 105Na, zwane popularnie "akwariami", nie są specjalnie lubiane przez krakowskich pasażerów. Zdarzają się pasjonaci takich wagonów, ale dla osób niepełnosprawnych, starszych, matek z wózkami dziecięcymi są właściwie niewidzialne. Jeśli taki tramwaj przyjeżdża na przystanek, pasażerowie ci zwykle czekają na kolejny kurs.

📢 Sprawdziliśmy, jakie widoki można podziwiać z nowego tarasu na Wawelu Najpierw trzeba pokonać 101 schodków, by dostać się na taras widokowy najmłodszej i najmniejszej wawelskiej baszty - Małej Baszty. Potem już tylko malowniczo meandrująca Wisła, pasmo Sowińca, Srebrna Góra z klasztorem kamedułów na Bielanach, kopce Kościuszki i Piłsudskiego, panorama na Kraków i dziedziniec arkadowy. Wszystkie te widoki można podziwiać od 1 lipca do 13 października. Nowy taras widokowy na Wawelu zostanie po raz pierwszy udostępniony dla zwiedzających! 📢 W Kluczach kibicowano zawodnikom Wyścigu Solidarności. Kolarze przemknęli przez powiat olkuski 28 czerwca 2024 roku przez pow. olkuski przejechał Wyścig Solidarności. Na trasie, w Kluczach nie brakło kibiców, którzy mocno dopingowali kolarzy. Metą jest Jaworzno, a wystartowali z Jędrzejowa. 📢 Otwarty wiadukt na zakopiance w Gaju pod Krakowem. Kierowcy mogą już przemieszczać się nad drogą krajową nr 7 Powstał nowy węzeł drogowy na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany. Kierowcy mogą już z niego korzystać. Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla miejscowej społeczności ze względu na ponad 120-metrowej długości wiadukt, który łączy ul. Widokową i Zadziele. Tym samym pozwala na szybki i łatwy przejazd między dwiema częściami tej podkrakowskiej miejscowości. Ponadto na drodze krajowej w tym miejscu powstały dodatkowe pasy ruchu.

📢 Wimbledon Igi Świątek. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć? O której godzinie transmisja na żywo? Iga Świątek i Wimbledon. Te dwa słowa zdominują lipiec na kortach. Tenisistka z Polski gra o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł na trawie. Kiedy mecz Świątek? Gdzie oglądać transmisje na żywo? O której godzinie mecze na Wimbledonie? Raszynianka w ubiegłym roku nieoczekiwanie odpadła w ćwierćfinale, ale teraz może nie być na nią mocnych. To koniecznie trzeba zobaczyć! 📢 Zalana ulica po ulewie w Zakopanem. Strażacy musieli wypompowywać wodę ZDJĘCIA Wystarczyło kilka minut intensywnego deszczu, by ulica Smrekowa w Zakopanem stanęła pod wodą. Tej było tak dużo, że na miejsce zostali wezwani strażacy. Musieli wypompować wodę. 📢 Kościół Mariacki nadal w remoncie. Czyszczenie elewacji jednego z najcenniejszych zabytków Krakowa dało zadowalający efekt Parafia Mariacka w Krakowie kontynuuje II etap projektu „Dziedzictwo bazyliki Mariackiej. Konserwacja elewacji wież kościoła i hełmu wieży wyższej wraz z koroną królewską”. Podczas spotkań komisji konserwatorskiej, do czyszczenia powierzchni cegły, jak i elementów kamiennych wybrana została metoda ablacji laserowej. Wieżę hejnałową szczelnie zakryło rusztowanie, które służy zarówno konserwatorom elewacji, jak i dekarzom naprawiającym iglicę wieży. W piątek, 28 czerwca, wykonawcy przedstawili komisji konserwatorskiej rezultaty dotychczasowych prac. Efekty są zadowalające!

📢 Druga młodość osiedla Chemików w Oświęcimiu. Nowa odsłona najstarszego w mieście osiedla z czasów PRL. Zobacz zdjęcia Osiedle Chemików w Oświęcimiu, najstarsze w mieście w ostatnich latach nabrało kolorów i przeżywa drugą młodość. Główne i szereg mniejszych osiedlowych uliczek cieszy oczy. Zobacz galerię zdjęć z różnych miejsc tego oświęcimskiego osiedla.

📢 Idziesz z rodziną do Morskiego Oka w Tatrach? Przygotuj się na wydatki! Policzyliśmy Tegoroczna rodzinna wyprawa do Morskiego Oka w Tatrach będzie z pewnością niezapomniana. Nie tylko ze względu na fakt, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, ale także dlatego, że koszty takiego jednodniowego wypadku są wysokie. Dużo wyższe niż jeszcze przed rokiem. Porównaliśmy koszty wyprawy nad słynny tatrzański staw. 📢 Kazimierz Moskal podsumował pierwszy sparing Wisły Kraków: Jedną jedenastką nie damy rady pogodzić wszystkich spraw Wisła Kraków przegrała na zakończenie zgrupowania w Woli Chorzelowskiej z Puszczą Niepołomice 0:1. To był pierwszy sparing „Białej Gwiazdy” w okresie przygotowawczym. Po końcowym gwizdku wydarzenia na boisku podsumował trener Wisły Kazimierz Moskal.

📢 Kraków. Nożownik z Ruczaju dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. W sieci krąży drastyczny film z ataku 24-latek, który podczas bójki dźgnął nożem 38-letniego mężczyzną prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszy prokuratorskie zarzuty - mówi Anna Wolak-Gromala, z biura prasowego krakowskiej policji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że poszkodowany przeszedł już operację. Wczoraj jego stan określano jako ciężki, ale stabilny. W sieci krąży nagranie z przebiegu bójki i ataku nożem. 📢 Wisła Kraków przegrywa z Puszczą Niepołomice na zakończenie zgrupowania Wisła Kraków zakończyła zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej. Jego podsumowaniem był sparing z Puszczą Niepołomice, która też przebywała na obozie, choć kwaterowała w niedalekim Mielcu. O jedną bramkę lepszy okazał się zespół z ekstraklasy. „Żubry” pokonały „Białą Gwiazdę” 1:0. 📢 Jarosław Kaczyński dosadnie o wyborach marszałka w Małopolsce. Dyrektor kancelarii sejmiku małopolskiego Michał Ciechowski odwołany Jarosław Kaczyński kolejny raz zabrał głos w sprawie wyborów marszałka województwa małopolskiego. W piątek, 28 czerwca, zapytany w Sejmie przez dziennikarzy, o to, czy w Małopolsce czekają nas kolejne, powtórzone wybory, odpowiedział: "Na ten moment nie wiem. Z naszego punktu widzenia dobrym rozwiązaniem są wybory. A ci, którzy boją się wyborów, zrobią wszystko, by do nich nie dopuścić" - komentował prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto w piątek, 28 czerwca prezes PiS zawiesił dyrektora kancelarii małopolskiego sejmiku w prawach członka PiS. Do małopolskich wyborów marszałka kilka dni temu na swoim profilu na Facebooku odniósł się również Ryszard Terlecki.

📢 W Krakowie ma pojawić się nowa linia tramwajowa. Jej początek wyznaczy pętla Czerwone Maki Ruszył przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. Głównym elementem opracowania ma być też nowa linia tramwajowa w południowo-zachodniej części Krakowa. Miałaby ona zaczynać bieg na pętli Czerwone Maki i dojeżdżać do planowanej pętli i parkingu w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny lub do pętli i parkingu planowanych przy węźle autostradowym. 📢 Na stawy w Dolinie Karpia przyleciały warzęchy. To niespodziewani goście, bo takie ptaki rzadko bywają w Polsce. Zdjęcia Na stawy w Dolinie Karpia przyleciały warzęchy. To niespodziewani goście. Takie ptaki rzadko bywają w Polsce. Najwyraźniej o zatorszczyźnie zrobiło się głośno w ptasim świecie, bo to kolejna w ostatnim czasie taka egzotyczna wizyta. Na wiosnę gościł tutaj pelikan różowy.

📢 Tak zmieniły się zakopiańskie Kuźnice. Na nowym placu nie będzie już busów Zakopiańskie Kuźnice – turystyczne serce Zakopanego przez ostatnie dwa lata bardzo mocno się zmieniło. To efekt dużej inwestycji w postaci tzw. centrum przesiadkowego, które powstało w tej części miasta pod Giewontem. Największą różnicę widać w… busach pasażerskich. Tych na górnym placu już nie uświadczymy. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski możesz spotkać w Krynicy-Zdroju. Finalistki mieszkają w Willi Tatrzańskiej i szykują się do wielkiej gali W tym roku o tytuł Miss Polski 2024 walczą 32 finalistki, po dwie reprezentantki każdego z województw. Kandydatki po krótkiej przerwie wróciły do Krynicy-Zdroju na drugie, a zarazem ostatnie zgrupowanie przed finałem konkursu. Piękne dziewczyny można spotkać w centrum uzdrowiska, bo mieszkają w Wilii Tatrzańskiej.

📢 Transferowe lato Cracovii - przychodzą, odchodzą, pogłoski, fakty Trwa przerwa w rozgrywkach ekstraklasy. Letni czas to gorąca pora, także jeśli chodzi o ruchy kadrowe. W futbolu karuzela musi się kręcić, jest spory ruch w interesie. Każdy z klubów planuje kadrę na nowe rozgrywki. Ruch zaczął się też w Cracovii, przyszli nowi zawodnicy, z niektórym skończyły się kontrakty i odeszli. A jeszcze inni być może opuszczą "Pasy". W GALERII przedstawiamy zmiany w Cracovii. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wiemy, ile reprezentant Gruzji Otar Kakabadze zarobi dla Cracovii na piłkarskim Euro 2024 Wygrana Gruzji z Portugalią 2:0 i awans tej drużyny do 1/8 finału jest nie tylko największą sensacją mistrzostw Europy, ale oznacza także dodatkowy zastrzyk finansowy dla Cracovii. UEFA płaci bowiem klubom za każdy dzień pobytu ich piłkarzy na turnieju Euro 2024, a jednym z graczy rewelacyjnej drużyny Willy'ego Sagnola jest Otar Kakabadze, który na co dzień występuje właśnie w "Pasach".

📢 Najlepsze wydarzenia weekendu w Krakowie. To będzie działo się od 28 do 30 czerwca: Festiwal Kultury Żydowskiej, 125-lecie Muzeum Krakowa Wraz z nadchodzącymi upałami i piękną pogodą, Kraków nie próżnuje, a wręcz przeciwnie! W dniach 28-30 czerwca odbędzie się bowiem masa ciekawych wydarzeń, a wśród nich, przede wszystkim, liczne festiwale. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Sami zobaczcie, co czeka nas w mieście w najbliższych dniach! 📢 Wielki pożar tuż przy granicy województwa śląskiego z małopolskim. Służby wojewody Krzysztofa Jana Klęczara reagują We wczesnych godzinach porannych, na terenie jednej z firm transportowych, która znajduje się nieopodal granicy województwa śląskiego z małopolskim, doszło do wielkiego pożaru. Ogień błyskawicznie objął pojemniki z paliwem, a nad miastem zaczęły się unosić czarne kłęby dymu. Trudną akcję gaśniczą w Sławkowie prowadziło kilkanaście jednostek straży pożarnej. Służby wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara reagują.

📢 Zakopane to kraina mlekiem i miodem płynąca? Tylko nikt nie może doliczyć się ile wynosi dług. 78 mln, 110 mln, czy 200 mln zł? Zakopiańscy radni debatowali o stanie miasta po przeczytaniu raportu za 2023 rok. Część radnych, która teraz przeszła do opozycji postrzegają miasto jako krainę mlekiem i miodem płynącą. Radni, którzy przestali być w opozycji mówią o wielkim zadłużeniu miasta. Kto ma rację? 📢 Nawałnice przetoczyły się przez Małopolskę. Zalane drogi, powalone drzewa i grad. Jest niebezpiecznie! Strażacy już interweniują Przez Małopolskę przechodziły w czwartek potężne burze i nawałnice. W wielu rejonach było niebezpiecznie! W Kościelisku zalane zostały drogi, w powiecie suskim wichury łamały drzewa, w Gorlicach spadł grad, a w okolicach Tarnowa wylały potoki. Strażacy mieli pełne ręce roboty!

📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem. 📢 Rolkarze na ulicach Krakowa. Przejechali dwiema trasami. Zobaczcie zdjęcia Już po raz kolejny rolkarze i wrotkarze z całego Krakowa i okolic wyjechali na ulice miasta, aby wspólnie przejechać trasę. Fani małych kółek wystartowali z al. 3 Maja na Cichym Kąciku tuż po godzinie 20:00. Uczestnicy mogli wybrać trasę przejazdu długą 30 km i krótką 9 km. Nie sposób było ich nie zauważyć! Zobaczcie zdjęcia z tego przejazdu!

📢 Praca w Krakowie. Z jednej strony zwolnienia grupowe, z drugiej - sporo ofert. Sprawdź te najnowsze Praca, praca, praca... Wprawdzie ostatnio regularnie spadają na nas dość niepokojące informacje o zwolnieniach grupowych w Krakowie, ale ofert pracy w mieście wciąż nie brakuje. Sprawdziliśmy te najnowsze, które można znaleźć poprzez Grodzki Urząd Pracy. Oferty prezentujemy w galerii, z której dowiecie są też, jaki jest zakres obowiązków na danym stanowisku, no i przede wszystkim, jakie zarobki oferuje pracodawca. 📢 Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzi się do nowej siedziby. Przetarg na budowę również został już rozstrzygnięty Powoli dobiega końca remont dawnego budynku aresztu śledczego oraz Sądu Rejonowego Miasta Podgórza przy ul. Czarnieckiego 3 w Krakowie. Na przełom czerwca i lipca zaplanowano odbiory końcowe prac i przyjęcie budynku do użytkowania. Wyremontowany budynek będzie nową siedzibą krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To jednak nie koniec. Tuż obok wspomnianego obiektu zostanie wybudowany nowy budynek, który również posłuży krakowskiemu IPN-owi. Koszt obu inwestycji to 128 mln zł.

📢 Budowa węzła Mistrzejowice. Ogromna, betonowa konstrukcja to ważny element estakady, która będzie przechodziła ponad torami kolejowymi Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości. 📢 Są pieniądze dla małopolskich klubów. Dostaną je Cracovia, Wisła Kraków i Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ponad 23 miliony złotych trafią do akademii piłkarskich, które działają przy klubach ekstraklasy i I ligi. Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił przyznanie dotacji dla 23 akademii w całej Polsce. To pierwsza odsłona programu wsparcia dla wspomnianych akademii. Na projekcie skorzystają m.in. małopolskie kluby. Dotacje dostały bowiem akademie Cracovii, Wisły Kraków i Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

📢 Gradobicie nad Gorlickiem. Z nieba razem z potokami wody spadały lodowe kulki. Synoptycy przewidują, że burze mogą potrwać do północy Nad Gorlickiem przeszła silna burza z ulewnym deszczem i gradem. Trudno jeździ się po miejskich drogach, bo w wielu miejscach studzienki kanalizacyjne nie wytrzymują naporu wpływającej do niej wody. Tak dzieje się choćby na ulicy Stróżowskiej. To nie koniec na dzisiaj, IMGW wydało ostrzeżenia o silnych burzach i ulewach dla powiatu gorlickiego, które mogą pojawiać się nawet do późnych godzin nocnych. 📢 Mieszkaniec przeciwny występowi grupy Enej w Limanowej. W tle UPA. „To haniebne”. Jasne stanowisko zespołu W niedzielę 14 lipca w ramach Dni Limanowej na scenie zlokalizowanej przy placu Limanowskiego Domu Kultury wystąpi zespół Enej. Występ grupy wzbudził niezadowolenie u jednego z mieszkańców, który dopytuje Urząd Miasta m.in. o to, kto odpowiada za zaproszenie muzyków i czy planowany występ tego zespołu akurat w rocznicę rzezi wołyńskiej jest przypadkowy. Już kilkanaście lat temu głośno było o kontrowersyjnej nazwie grupy. Jeden z dziennikarzy portalu „wPolityce.pl” (Witold Gadowski – przyp. red.) zauważył nawet, że Enej nie jest jedynie tytułem mało znanej „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego, ale także pseudonimem używanym przez niejakiego Petro Olijnyka, pułkownika UPA, który w 1943 roku kierował mordami ludności polskiej na Wołyniu. Do sprawy na naszych łamach odniosła się burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz oraz manager zespołu Łukasz Kojrys.

📢 Synthos przegrał w sądzie z ekologami z Towarzystwa na rzecz Ziemi w sprawie budowy spalarni odpadów. Wyrok nie jest prawomocny Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo spółki Synthos Dwory 7 przeciwko Towarzystwu na rzecz Ziemi w sprawie dotyczącej budowy w Oświęcimiu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Wyrok nie jest prawomocny. 📢 Będą kolejne atrakcje turystyczne na Górze Parkowej w Krynicy. Dostarczą wrażeń i umożliwią podróż w czasie Polskie Linie Kolejowe realizują prace związane z budową Polany Muzyki i Świateł na Górze Parkowej. Nowe wyjątkowe miejsce na mapie uzdrowiska ma szansę stać się jego kolejną atrakcją turystyczną. Aktualnie trwają intensywne prace na polanie szczytowej. Ale to nie wszystko. PKL wyłania też wykonawcę, który wybuduje wieżę widokową na Górze Parkowej. - Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku w Krynicy-Zdroju pojawią się nowe atrakcje turystyczne - mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.

📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po horyzont. Co za widoki! A na deser sorbet z... lawendy Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu. 📢 Spotkali się 50 lat po maturze. Wyjątkowa klasa planuje już kolejne spotkanie. Ależ radość W połowie czerwca doszło do niezwykle sentymentalnego spotkania. Z okazji 50-lecia egzaminu maturalnego z różnych stron kraju do Nowego Sącza zjechali absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, klasa „IV B” (1970-1974).

📢 Kraków. Atak maczetą na Prądniku Czerwonym. Ojciec i syn z zarzutami usiłowania zabójstwa Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni - ojciec i syn, którzy napadli i dotkliwie pobili maczetą 20-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 18 czerwca br. w Krakowie na Prądniku Czerwonym, w następnych dniach policja poszukiwała sprawców, doszło do ich zatrzymania. 📢 Przystanek na ścieżce rowerowej w Krakowie ma się znakomicie. Miała być likwidacja, nastąpiła modyfikacja wiaty Wiata przystankowa na ścieżce rowerowej w Krakowie. Stanęła w lutym, było wtedy trochę szumu, było trochę śmiechu, a urzędnicy szybko obiecali, że jednak pierwotna koncepcja ulegnie zmianie. No i co? Wiata na przystanku przy al. 29 Listopada już z nami została! Skończyło się na zmodyfikowaniu konstrukcji, w pobliżu której kumulują się rowerzyści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych, piesi oraz osoby oczekujące na autobus oraz wchodzące i wychodzące z autobusów.

📢 Wziął w leasing samochody warte pół miliona złotych i przestał je spłacać. Usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia 40-latek z powiatu brzeskiego wziął w leasing trzy auta warte 500 tys. zł, ale nie wywiązywał się z regulowania płatności. Pomimo zerwanej przez bank umowy mieszkaniec powiatu brzeskiego nie zwrócił również leasingodawcy trzech samochodów. Właśnie usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia znacznej wartości. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia. 📢 MPEC Kraków zamknął skrót dla mieszkańców pod swoją siedzibą przy al. Pokoju - List Czytelnika Niepotrzebny absurd w Krakowie. Napisał do nas mieszkaniec, który informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie pod swoją siedzibą przy al. Pokoju 81 zamknęło skrót, z którego korzystali mieszkańcy dochodząc do alei Pokoju. Pojawiły się znaki zakazu ruchu pieszych z tabliczką "nie dotyczy osób zatrudnionych w MPEC" oraz... uwaga, "teren prywatny". Przypomnijmy tylko, że MPEC to miejska spółka dostarczająca ciepło dla Krakowa.

📢 Domki i restauracja na wodzie w Zatorze! Kolejna atrakcja kilometr od Parku Rozgrywki Energylandia. Zdjęcia Kolejna atrakcja w Zatorze. Na terenie Western Camp Resort otwarte zostały unoszące się na powierzchni stawu domki i restauracja. To pierwsza taka atrakcja w regionie. Kompleks wypoczynkowy, stylizowany na klasyczną westernową wioskę Western Camp Resort znajduje się kilometr od Parku Rozrywki Energylandia. 📢 Obwodnica Oświęcimia coraz bliżej. Kolejne odcinki nowej drogi nabierają kształtów. Znany jest termin końca inwestycji. Zdjęcia Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ocenia, że budowa południowej obwodnicy Oświęcimia jest zaawansowana w 75 proc. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2025 roku.

📢 Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to kąpielisko w Małopolsce! MOLO Resort tylko godzinę drogi od Krakowa. Zdjęcia Klimaty jak w najsłynniejszych egzotycznych kurortach. Nie trzeba zaraz jechać na drugi koniec świata. Wystarczy wybrać się do ośrodka MOLO Resort w Osieku. To niewiele ponad 60 km z Krakowa i najwyżej 12 km z Oświęcimia. Błękitna woda, plaża ze złocistym piaskiem, beach bary pod bambusowymi parasolami... Zobacz zdjęcia, jak tam jest egzotycznie i pięknie.

📢 Kraków. Wielki akademik na Zabłociu rośnie bardzo szybko. I dołączy do zabetonowanej okolicy Ewidentnie deweloperzy zwietrzyli interes jeśli chodzi o mieszkania dla studentów. Ci nie mają pieniędzy by kupić własne, akademików uczelnie nie budują za dużo, jeśli w ogóle, a wynajem u prywatnych osób często i tak nie jest tani a o własny kąt trudno. Zatem w Krakowie wyrastają akademiki w wysokim standardzie. Taki właśnie rośnie na Zabłociu w Krakowie, na tyłach już istniejącego akademika Livinnx Kraków. The Fizz Kraków będzie od niego większy. 📢 Gdzie w Krakowie na jagodzianki? Te miejsca polecają nasi Czytelnicy. TOP 17 miejsc gdzie zjesz pyszne bułeczki z jagodami Jeśli lato to oczywiście jagodzianki! Gdzie spróbować tych prawdziwych jagodowych pyszności? Zapytaliśmy naszych Czytelników, gdzie zjeść pyszne jagodzianki w Krakowie. Odpowiedzi dostaliśmy naprawdę bardzo dużo! Do naszego zestawienia wybraliśmy miejsca, które wskazali w komentarzach najczęściej. Aż ślinka cieknie! Zobacz!

📢 Oficjalna sesja zdjęciowa Miss Supranational 2024! Która z pięknych pań sięgnie po koronę na gali w Nowym Sączu? Tylko tydzień dzieli nas od Festiwalu Piękna i konkursu Miss Supranational 2024, który po raz czwarty odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Finalistki konkursu od kilku dni przebywają na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Są już po oficjalnej sesji zdjęciowej. Zobaczcie jej efekty. Która z pięknych pań sięgnie po koronę Miss Supranational 2024?

📢 Zobacz zdjęcia z Energy 2000 w Przytkowicach. Bawiono się na Retro Party i przy muzyce Benassi Bros feat. Dhany To była niezapomniana impreza w Energy 2000 z Przytkowicach. W sobotę 22 czerwca, podczas Retro Party na żywo zagrali Benassi Bros i Dhany. Włosi rozkręcili niezłą zabawę. 📢 Malarz Igołomi, Podgórza i Swoszowic na wystawie w Muzeum Krakowa. "Wincenty Wodzinowski. Czuły obserwator" Artysta, aktywista, społecznik portretujący krakowian i mieszkańców podkrakowskich wsi. Do dziś jego obrazy wiszą w niejednym krakowskim salonie. Wincenty Wodzinowski szczególnie upodobał sobie Podgórze, rodzinną Igołomię i Swoszowice. Jego prace do 3 listopada gościć będą na wystawie w Pałacu Krzysztofory.

📢 Awantura na budowie mikrokawalerek w Krakowie. Inwestor nie płaci podwykonawcy, który domaga się 400 tys. zł Wykupowanie domów jednorodzinnych i zamienianie ich na minibloki z kawalerkami to proceder, który w Krakowie trwa od wielu miesięcy. Tacy inwestorzy działają na granicy prawa i spotykają się z ostrą krytyką osób mieszkających w sąsiedztwie takich obiektów. Teraz okazuje się, że jedna z firm ma problemy innego rodzaju. Podwykonawca, który zajmował się przerabianiem wnętrza domu na minilokale zarzuca inwestorowi, że ten nie chce mu wypłacić 400 tys. zł za wykonane prace. Spółka Inplus Home twierdzi, że pieniędzy nie wypłaca ponieważ po przeprowadzonym audycie doszukała się nieprawidłowości u podwykonawcy. Ten z kolei nie ma sobie nic do zarzucenia. 📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka też wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Sianokosy na największej łące w Krakowie. Na Błonia wjechały maszyny rolnicze Na Błoniach rozpoczęły się sianokosy. Słoneczne i upalne dni to idealny czas na takie prace. Wybór właśnie tej pory nie jest przypadkowy, ponieważ dobrze wysuszona trawa może zostać wykorzystana w celach rolniczych. Przy późniejszym wystąpieniu opadów, Błonia będą mogły zazielenić się na nowo. 📢 Takie widoki ma Kamil Stoch z okien swojego domu w Zębie. Z najwyżej położonej wsi w Polsce rozciąga się wspaniała panorama Tatr Giewont, Czerwone Wierchy i Wysokie Tatry. Z takimi widokami za oknem codziennie budzi się Kamil Stoch w swoim domu w Zębie. Najwyżej położona wieś w Polsce (1013 m n.p.m), rozsławiona przez wybitnego skoczka narciarskiego, to dziś też popularna miejscowość turystyczna. Piękne widoki gwarantowane.

📢 Nie ma chętnych na zakup lexusa prezydenta Krakowa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg. Cena wywoławcza znacznie obniżona Krakowscy urzędnicy mają twardy orzech do zgryzienia. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zdecydował, że służbowy lexus musi zostać sprzedany, jednak póki co nie ma chętnych na jego zakup. Pierwszy przetarg został ogłoszony na początku czerwca. Żaden zainteresowany jego kupnem jednak się nie zgłosił. Wówczas cena wywoławcza wynosiła 155 200 zł. Urzędnicy nie poddają się jednak i już ogłosili drugi przetarg na sprzedaż limuzyny. Tym razem cena wywoławcza to 133 500 zł. Oferty można składać do 17 lipca.

📢 W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą postać pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej We wtorek 25 czerwca odbyło się wyjątkowe dla całej strażackiej społeczności wydarzenie – na zewnętrznej ścianie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odsłonięta została tablica upamiętniająca postać generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (1992 r. – 1997 r.). Nadanie imienia generała brygadiera Feliksa Deli ulicy wiodącej do głównego wejścia Szkoły oraz umieszczenie jego wizerunku na murach Szkoły nie jest dziełem przypadku . 📢 Remonty w Zakopanem. Nie będą już naprawiać dróg w szczycie sezonu turystycznego Koniec z wielkimi remontami ulic w Zakopanem w środku sezonu turystycznego. Te, które były zaplanowane na ten rok, zostały przesunięte na jesień – gdy w Zakopanem będzie zdecydowanie mniej ludzi. Dodatkowo rozpoczęto wykonywać część prac nocami – tak by ograniczyć utrudnienia w ciągu dnia.

📢 Meble za darmo. Szafy, krzesła, fotele, sofy, meblościanki do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nie wydając ani złotówki Używane meble do oddania za darmo znajdziemy w internecie m.in. na portalach ogłoszeniowych. W sieci pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto najciekawsze ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 24 czerwca 2024 r. 📢 Byliśmy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Krakowie. Od ilości czworonogów i ich urody mogło zakręcić się w głowie W miniony weekend 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów. Liczba zgłoszonych czworonogów przekroczyła 2 tys. W sumie na terenie hal i stadionu AWF można było zobaczyć ponad 200 przedstawicieli ras FCI w tym kilkunastu ras rzadkich. Mimo zmiennej pogody naprawdę było warto - choćby dla posłuchania ciekawych historii i możliwości wygłaskania rozkosznych czworonogów. Poniżej nasza relacja z wydarzenia. Dziennik Polski był patronem medialnym wystawy.

📢 Piana Party tylko na Basenach na Zapopradziu w Muszynie. To kolejna atrakcja i super zabawa dla każdego W weekend zainaugurowano sezon letni w Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie w Muszynie. Z tej okazji nie mogło zabraknąć Piana Party. Basen pod chmurką w popularnym uzdrowisku jako jedyny w regionie oferuje tego typu atrakcję. 📢 Bocian ze stacji paliw w Nowym Targu został gwiazdą. "Niesamowity widok" Na szyldzie z cenami przy jednej ze stacji paliw w Nowym Targu gniazdo wybudował sobie bocian. Pierzastego gościa pracownicy stacji nie chcą wyganiać, a wręcz cieszą się z lokatora. 📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice...

📢 Wielka sypialnia Krakowa. Tutaj każdy skrawek zieleni błyskawicznie zalewa beton. Tak wygląda zabudowany Ruczaj Słowo ruczaj oznacza mały strumień lub potok. Krakowski Ruczaj to potok, ale samochodów i ludzi oraz cały czas rosnąca zabudowa. Miejsce to szczególnie upodobali sobie deweloperzy. W tej okolicy Krakowa, m.in. wzdłuż ulicy Piltza i Bunscha, wciąż wyrastają nowe bloki i można odnieść wrażenie, że nikt tego zanikania zieleni na rzecz betonu nie jest w stanie powstrzymać.

📢 Zobacz Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy. Wybierz się na rejs statkiem wycieczkowym po zalewie Jezioro Rożnowskie samo w sobie jest atrakcją, ale warto zobaczyć je z innej perspektywy. Spokojny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim daje taką możliwość. Po sądeckim zalewie pływają dwie jednostki. Jedna swoje rejsy rozpoczyna w przystani w Gródku nad Dunajcem, druga przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim. 📢 Popularny szlak w Tatrach zostanie zamknięty. TPN szykuje jego remont Tatrzański Park Narodowy zamknie jeden z popularniejszych szlaków w Tatrach – na Nosal. Wszystko w związku z planowanym remontem. Na razie nie wiadomo jak długo wejście na szczyt będzie zamknięte. 📢 Burze pod Krakowem. Porywisty wiatr, powalone drzewa, wzbierające wody Prądnika i wiele interwencji strażaków Nagłe porywy wiatru, burze, ulewy i błyskawice pojawiły się nad powiatem krakowskim. W kilkunastu miejscach wzywano straże pożarne do powalonych drzew i zatkanych przepustów. Drzewa nie tylko lądowały na drogach i miejscach publicznych, ale także na prywatnych podwórkach. W Czernichowie drzewo spadło na dach budynku. Po ulewie podnosiła się woda w Prądniku w okolicy Ojcowa. Tam strach padł na ludzi, bo przed dwoma tygodniami mieli podtopioną wieś i obawiali się powtórki.

📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach. 📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan.

📢 Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem 81 proc. zrealizowanej inwestycji poza miastem, ale w mieście tylko 44 proc. Tak wygląda obecnie budowa odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. W granicach Krakowa sprawa po prostu jest trudniejsza, potrzeba więcej estakad nad torowiskami i linią kolejową, jest więcej podziemnych instalacji do obejścia. Poza miastem postępują już prace przy laniu długich wstęg asfaltu na wykonanej już podbudowie. I tam szybciej nowa droga połączy się z już gotowym od kilku lat odcinkiem drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice. 📢 Joanna Kulig tak mieszka i żyje. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tłumy korzystają z tej atrakcji w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto niedawno przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.