Prasówka 9.07.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Remonty w Krakowie. Zawężenie na Turowicza potęguje korki, na Powstania Warszawskiego wyścig z czasem”?

Prasówka 9.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Remonty w Krakowie. Zawężenie na Turowicza potęguje korki, na Powstania Warszawskiego wyścig z czasem Wprowadzono zawężenie na ulicy Turowicza, to ważna droga łącząca centrum Krakowa z południem miasta. Zamknięcie pasa ruchu powoduje większe korki. A będzie gorzej na południu z powodu nadchodzących prac na wiadukcie na Kamieńskiego, Do tego w lipcu br. planowane jest rozpoczęcie prac w rejonie skrzyżowania ul. Centralnej z Nowohucką. Tymczasem na rozkopanych rondach Grzegórzeckim i Mogilskim oraz na Powstania Warszawskiego praca wre. Urzędnicy obiecali skończyć remont torowiska do 20 lipca (choć miało być wcześniej). Patrząc na te miejsca można mieć obawy czy robotnicy zdążą, a tramwaje znów pojadą.

📢 Potężne ulewy z gradem przeszły nad powiatem olkuskim. Najgorzej było w Wolbromiu, gdzie grad sprawił, że krajobraz zmienił się na zimowy Strażacy z powiatu olkuskiego po raz kolejny mieli ręce pełne roboty. W związku ze skutkami poniedziałkowej superkomórki burzowej, która przeszła nad powiatem olkuskim odnotowali oni około 50 zgłoszeń. Dotyczyły one głównie zalanych budynków, posesji i dróg. Najgorzej było w gminie Wolbrom, gdzie spadło tak dużo gradu, że krajobraz zmienił się na zimowy.

📢 Zalane wioski pod Krakowem. Wichury, deszcz, grad. Burza siała spustoszenie, wzbierają rzeki W gminie Skała rzeka przelewa się przez drogi i mostki. Zrywa asfalt, w Cianowicach została zniszczona droga do stadniny koni. Woda zalewa kilka wiosek. W Szczodrkowicach zrobiło się biało od gradu. W gminie Iwanowice też drogami płynie woda. Sieje spustoszenie w infrastrukturze. W Naramie w gminie Iwanowice podtapiało piwnice, podwórka. W gminie Zielonki strażacy jeździli do powalonych drzew. Kierowcy żalili się, że przez gminy Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia nie dało się jechać deszcz zalewał szyby, wycieraczki nie nadążyły pracować. W gminie Krzeszowice rzeki wzbierały po nawałnicach.

Prasówka 9.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpił Waima. Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami kolejna odsłona jednego z popularniejszych cyklów imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach, czyli Hip-Hop Night. Tym razem klubowicze bawili się przy hip-hopowych rytmach w piątek (5 lipca), a gwiazdą wieczoru był Waima. To zwycięzca Lech Polish Hip-Hop Music Awards w kategorii "Odkrycie Roku". W piątek można było posłuchać jego najpopularniejszych tracków. Oczywiście nie mogło także zabraknąć muzyki klubowej. Zobacz, co tam się działo.

📢 Tak Piotr Żyła i Marcelina Ziętek urządzili swój nowy dom w Ustroniu. Zobacz jak mieszka słynny skoczek narciarski! [9.07.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek tworzą zgramy związek od trzech lat. Słynny skoczek wybudował dla siebie i ukochanej dom w Ustroniu, skąd pochodzi. Jak wygląda w środku gniazdko Piotra Żyły i Marceliny Ziętek? Zaglądamy do środka - tak urządzili salon, kuchnię, a aktorka pokazała fanom łazienkę - zobaczcie zdjęcia ze środka nowego domu Piotra Żyły! 📢 Zalany przejazd na Ustupie w Zakopanem. Strażacy wypompowują wodę ZDJĘCIA Intensywne opady deszczu znów spowodowały, że zalany został przejazd pod wiaduktem kolejowym na Ustupie w Zakopanem. Strażacy są na miejscu i wypompowują wodę. 📢 Zalany szpital w Olkuszu, wielki grad w Wolbromiu. Potężne ulewy i burze nad zachodnią Małopolską Ściana deszczu. Musiałem zjechać na pobocze, bo nic nie widać - alarmuje Janusz Marek, kierowca, który jechał po godz. 17 przez Olkusz. Nad Olkuszem przechodzi ulewa. Wcześniej bardzo padało w Chrzanowie, zalany została jezdnia pod wiaduktami nad ul. Sienną Krakowską i innymi. Na mapie obserwatorzy.info widać, że burze i deszcze idą w stronę pow. miechowskiego i Krakowa. W Wolbromiu spadł tak wielki grad, że zrobiło się biało. Mocno też wiało.

📢 Wisła Kraków straciła ważnego pomocnika na kilka tygodni Nie są to dobre wiadomości dla Wisły Kraków. Na starcie sezonu trener Kazimierz Moskal nie będzie mógł skorzystać z ważnego zawodnika. „Biała Gwiazda” poinformowała o poważnej kontuzji Kacpra Dudy. Urazu nabawił się też Enis Fazlagić. 📢 Pożar w domu dziecka pod Krakowem. Źródłem ognia był telefon z ładowarką! Dzieci i pracownicy zostali ewakuowani Pożar w domu dziecka - tak groźnie zabrzmiał komunikat dla strażaków z gminy Krzeszowice. Pożar wybuchł w pokoju sypialnym w zwanej domem dziecka Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Spokojna Przystań" w Miękini. Zaalarmowane zostały liczne jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Krzeszowice oraz PSP z Krakowa. Przed przyjazdem straży ewakuowani zostali wszyscy podopieczni i personel placówki.

📢 To spotkanie mogło oznaczać tylko jedno: powstanie druga część kultowego filmu akcji z Krakowem w tle! W ubiegłym tygodniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego odwiedził reżyser Juliusz Machulski. Ta wizyta mogła oznaczać tylko jedno: powstanie druga część kultowego filmu akcji z Krakowem w tle. Jak poinformował nas magistrat, podczas wizyty poruszane były tematy związane z planami filmowymi. Co wiadomo o "Vinci2"?

📢 F-16 latało z prędkością bliską 1200 km/h. Całe rodziny z dziećmi oglądały pokaz lotniczy w Nowym Targu ZDJĘCIA Pokazowy przelot myśliwca F-16 przyciągnął na lotnisko w Nowym Targu tłumy widzów. Dla wielu rodzin była to okazja do spędzenia wspólnego popołudnia. 📢 Arabowie opanowali Zakopane. Tak wielu turystów z Półwyspu Arabskiego nie było pod Giewontem nigdy wcześniej ZDJĘCIA Arabski najazd na Zakopane. Jeszcze nigdy pod Tatrami nie było tak dużo gości z Półwyspu Arabskiego. - W samym czerwcu przyjechało ich o połowę więcej niż przed rokiem – mówi Emilia Glista, która współpracuje z hotelami i pensjonatami w Zakopanem w pozyskiwaniu klientów. Wynajmujący cieszą się z egzotycznych gości. Dodają jednak, że są pewne problemy z Arabami – m.in. czystość. 📢 Podwójne zakręty grozy pod Krakowem. Wypadki, kolizje, auta taranujące bariery i płoty wpadają na podwórka. Ludzie żalą się, piszą skargi Podwójne zakręty, pędzące pojazdy, kolizje, wypadki, taranowanie barier ochronnych oraz ogrodzeń posesji i auta wpadające na podwórka. O tym wszystkim opowiadają mieszkańcy Bukowa w gminie Mogilany. Skarżą się, że droga powiatowa Buków-Radziszów budzi grozę. Wskazują, że 20 lat proszą o zabezpieczenia. Ostatnio po wypadku, gdy kolejny raz auto wpadło na posesję i zniszczyło samochód, mieszkańcy napisali skargę na właściciela tego traktu, którym jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Interweniują też na policji i w gminie.

📢 II Festiwal Jurajski w Wolbromiu. Na scenie mix: kapele weselne, disco-polo i Chłopcy z Placu Broni oraz Róże Europy To był muzyczny mix i to jak z szalonego miksera. Na scenie podczas Festiwalu Jurajskiego w Wolbromiu zagrały weselne kapele, zespołu disco-polo oraz starzy, rockowi wyjadacze: Chłopcy z Placu Broni oraz Róże Europy. Publiczność dopisała na koncertach. Wielu chętnych korzystało też z innych atrakcji. 📢 Od sierpnia krakowian czekają zmiany w taryfie MPK. Zapłacimy więcej za popularny bilet Władze Krakowa od sierpnia 2024 roku planują wprowadzić podwyżkę za przejazdy tramwajami i autobusami. Drożej mamy zapłacić za bilet miesięczny. Pozostawiono jednak rozwiązanie, które pozwoli na to, by nie płacić więcej, ale jest warunek, że będzie się kupować bilet przez pięć miesięcy. 📢 Mocarz z Chin wydrąży najdłuższy tunel w Polsce. Modernizacja linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz rozkręca się na dobre Trwają prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz na odcinku Limanowa - Klęczany. Tu powstanie najdłuższy tunel w Polsce, zarówno kolejowy, jak i drogowy. Zostanie wydrążony pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka. Do tego zadania użyta zostanie potężna maszyna prosto z Chin.

📢 Tak dawniej w upalne dni odpoczywano nad wodą w Krakowie. Były osobne kąpieliska dla wojskowych i koni. Za brak stroju groził areszt Zbliżają się upalne dni. Znów będziemy w Krakowie żyć problemem gigantycznych kolejek na baseny na Zakrzówku. Około sto lat temu wielu mieszkańców opalało się na plażach pod Wawelem i kąpało w Wiśle. Obecnie nie ma do tego warunków. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądał letni odpoczynek nad Wisłą w Krakowie w pierwszych dekadach XX wieku.

📢 Kolejny niebezpieczny wypadek w Krakowie z udziałem hulajnogi! Ucierpiała kobieta wysiadająca z autobusu. I... obie osoby na hulajnodze Bardzo niebezpieczne zdarzenie na przystanku Lindego w kierunku Mydlnik. Kobieta, która wysiadała z autobusu, została uderzona przez poruszającą się - chodnikiem - hulajnogę. Zarówno ona, jak również dwie osoby które jechały na hulajnodze, zostały poszkodowane. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie apeluje do użytkowników jednośladów. Jednocześnie przypominamy, że to kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem hulajnogi w Krakowie w ostatnim czasie.

📢 Kolejna ulewa w Zakopanem i znów zalania. Woda wdziera się do Muzeum Palace Wystarczyło kilka minut intensywnych opadów połączonych z gradem, by znów doszło do zalań budynków w Zakopanem. W poniedziałek 8 lipca straż pożarna otrzymała osiem zgłoszeń. Woda zalewa m.in. Muzeum Palace. Tam problem pojawia się przy każdym nieco większym deszczu. 📢 MP U-15 w pływaniu w Oświęcimiu. Mateusz Stawicki i Antonia Szabała najlepszymi zawodnikami mistrzostw. WIDEO, ZDJĘCIA Mateusz Stawicki (GIM 92 Ursynów Warszawa) i Antonina Szabała (Swim Lublin), zostali najlepszymi zawodnikami mistrzostw Polski juniorów 15-letnich, które przez cztery dni były rozgrywane w Oświęcimiu. Zespoły z Małopolski też miały powody do satysfakcji. 📢 Upomniał się o niego Zegarmistrz Światła Purpurowy. W wieku 77 lat zmarł piosenkarz Tadeusz Woźniak Nie żyje piosenkarz Tadeusz Woźniak. Zmarł w poniedziałek 8 lipca w wieku 77 lat. Wiadomość o jego śmierci podała Biblioteka Narodowa, a potwierdziła żona artysty. Woźniak zostanie on zapamiętany przede wszystkim przez balladę „Zegarmistrz światła”.

📢 Kobieta jechała zakopianką pod prąd. To cud, że nie doszło do tragedii! Skończyło się na wysokim mandacie Kierowca podróżujący w niedzielę, 7 lipca, Zakopianką nagrał niebywałe zdarzenie. Otóż 63-letnia kobieta doprowadziła do bardzo niebezpiecznej sytuacji jadąc ... pod prąd. Dzięki refleksowi i zachowaniu zimnej krwi przez innych kierujących, nikomu nic się nie stało. Kobieta była trzeźwa. 63-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 2 tys. zł, a na jej konto wpłynęło aż 15 punktów karnych.

📢 Doda i Dariusz Pachut zbudowali dom niedaleko Nowego Sącza? Góral spod Łącka jak "Bob budowniczy". Są już kwiaty na tarasie. Zobacz zdjęcia Doda i Dariusz Pachut tworzą szczęśliwy związek z dala od błysków fleszy. Wcześniej relacjonowali wspólne życie na Instagramie, ale zdecydowali, że to źle wpływa na ich prywatne życie. Były nawet spekulacje, że rozstali się, co oczywiście było było nieprawdą. Co jakiś czas znana piosenkarka odwiedza rodzinne okolice Pachuta czyli Beskid Sądecki. Wspólną majówkę spędzili m.in. w Łącku na rowerach, w kolejny weekend wybrali się na wieżę widokową na Gorcu. Od kilku tygodni na Instagramie jej ukochanego pojawiają się relacje z budowy oraz aranżacji ogródka przy przestronnym domu z widokiem na sądeckie krajobrazy. Czy para uwiła sobie gniazdko na Sądecczyźnie?

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Krótkie wycieczki idealne nie tylko na weekend. Tam z Krakowa dojedziesz autobusem MPK. TOP 7 pomysłów na wycieczki komunikacją miejską Rozpoczęły się wakacje. Nie wszyscy mieszkańcy Krakowa wyjechali z miasta. Dla nich, ale również dla turystów, przygotowaliśmy kilka propozycji na szybki jednodniowy wypad za miasto komunikacją miejską. Oto siedem uroczych zakątków, do których szybko dotrzesz autobusem MPK. Tam warto się wybrać!

📢 Podejrzane znaki na klatkach schodowych. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Klub wycofał się w czwartej ligi. Ile zagra w niej drużyn? IV liga małopolska to liga, w której często dochodzi do ruchów, jeśli chodzi o wycofywanie się, bądź przywracanie do niej drużyn.

Teraz decyzję o wycofaniu się podjęła Barciczanka, która zajęła w rozgrywkach 9. miejsce. 📢 Youtuber IShowSpeed w Krakowie. Kilkutysięczny tłum na Grodzkiej oszalał! Potem była akcja w lokalu sponsora Wieczystej Jeden z najsławniejszych youtuberów świata odwiedził Kraków. W niedzielny wieczór IShowSpeed zrobił sobie rundkę po lokalach na Grodzkiej. Podążał za nim kilkutysięczny tłum fanów i oczywiście ochrona. Były wspólne zdjęcia, szybkie wymiany zdań, zbijanie piątek. Ogólnie dziki szał! Gdy youtuber wydostał się z gęstego tłumu i wsiadł do samochodu, młodzi fani biegli za nim ulicą Franciszkańską. Podczas szybkiej akcji w centrum Krakowa na kanale youtube śledziło go ponad 230 tys. użytkowników. Jego kanał miał 25 mln obserwujących, ale to się zmieniło właśnie w Krakowie...

📢 Krynica-Zdrój na mapie Wielkiej Wyprawy Maluchów do Monte Casino. Uczestnicy podziwiali widoki z wieży widokowej na Słotwinach Wielka Wyprawa Maluchów zawitała do Krynicy-Zdroju. Uczestnicy w swoich kultowych Fiatach 126p zwiedziły wieżę widokową i ścieżkę w koronach drzew podziwiając piękne widoki, a potem ruszyły dalej w stronę Monte Cassino. Ich celem jest zebrać milion euro dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

📢 Fryzury jak z horroru. "Grażyny fryzjerstwa" w akcji! Internet nie zapomina. Kto ich tak uczesał? Zobaczcie Modna fryzura - odwiedzając fryzjera, zwykle o taką prosimy. Znalezienie specjalisty, który spełni nasze oczekiwania wcale nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze gorzej, jeśli fryzurę jak z katalogu próbujemy sobie zrobić sami. W internecie jest mnóstwo zdjęć nieudanych "fryzjerskich eksperymentów". Zobaczcie fryzury, których można się wystraszyć!

📢 Dom Sylwii Peretti w Krakowie do kupienia za miliony. "Królowa życia" sprzedaje willę w Swoszowicach. Jest luksusowo? Zdjęcia Siedem pokoi, trzy łazienki, SPA z sauną fińską oraz sauną parową i niemal 500 m2 powierzchni w 33 -arowym ogrodzie - luksusowa willa Sylwii Peretti w Swoszowicach wystawiona na sprzedaż. Aby zamieszkać w domu celebrytki, trzeba wyłożyć prawie 6 mln zł. 📢 TOP 12 najpiękniejszych i wyjątkowych plaż nad Bałtykiem. Tu warto wybrać się na wakacje 2024! Czysta woda, piasek i klimatyczne wybrzeże Zastanawiacie się, gdzie są najlepsze i najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem? Gdzie warto pojechać na wakacje nad polskie morze, aby cieszyć się pięknymi widokami i odpocząć od codziennego zgiełku? Sprawdziliśmy rankingi i opinie turystów. Na tej podstawie przygotowaliśmy zestawienie TO 12 wyjątkowych plaż nad polskim morzem, które warto odwiedzić. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najpiękniejsze i najlepsze polskie plaże na sezon 2024!

📢 Balkonowi Janusze to HIT 2024 roku. Ich konstrukcje i pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla 17.07 Czy lato, czy zima chętnie korzystamy z balkonów, które mogą - jak się okazuje - mieć wiele różnych zastosowań. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze przechodzi nieraz ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając grafiki. Abstrakcyjne pomysły Janusza i Grażyny na "zagospodarowanie" balkonów i "ozdabianie" osiedli są ciężkie do wyobrażenia i budzą uśmiech politowania. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Balkonowi Janusze to HIT Internetu 2024 roku!

📢 Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. To nie dinozaury są tam największą atrakcją! Zobacz zdjęcia i wideo Zatorland w Zatorze to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. To jednak nie dinozaury są tam największą atrakcją dla dzieci. W trzech tematycznych parkach i lunaparku znajduje się aż 60 atrakcji, a niektóre z nich potrafią nawet na kilka godzin "wciągnąć" maluchy. Co tak absorbującego uwagę dzieci tam się znajduje i dlaczego warto odwiedzić to miejsce? My wizytowaliśmy je razem z dziećmi, bo kto lepiej niż one przetestuje dostępne tam atrakcje!

📢 Zielone światło dla budowy węzła S7 w Krakowie. Błąd w projekcie kosztował nas duże opóźnienie Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na budowie węzła Mistrzejowice przekazał generalnemu wykonawcy decyzję ZRID dotyczącą modyfikacje tego obiektu. Problemy z budową węzła wynikały ze źle zaprojektowanego zjazdu. Po przeprojektowaniu tego fragmentu trzeba było czekać na nowe pozwolenie na budowę węzła łączącego trasy S7 z północną obwodnicą Krakowa. Teraz prace będą mogły ruszyć dalej. Planowany termin zakończenia prac to 2026 r. Pierwotnie miał być to koniec 2024 r. 📢 Śmiertelny wypadek i trudna akcja w rejonie Mnicha. TOPR podsumowuje weekend Słoneczna pogoda sprawiła, że na tatrzańskie szlaki wyruszyły tysiące turystów. Duża ilość osób przełożyła się na wypadki. Piątek 5 lipca ratownicy przetransportowali kilka osób, które osłabły na szlaku, zachorowały lub doznały lekkich urazów kończyn. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podsumowali działania podczas weekendu.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobacz najlepsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Śmiertelny wypadek w Czajowicach pod Krakowem. DK94 zablokowana DK-94 Zablokowana! Doszło do wypadku drogowego - zderzenia czołowego samochodu dostawczego z ciężarowym, niestety wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Zalecany objazd na Olkusz i Kraków przez miejscowość Skała. MPK Kraków dodało komunikat: Czajowice, ul. Władysława Łokietka brak przejazdu w obu kierunkach, linia 310 skrócona do Biały Kościół Murownia Pętla.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 8.07.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 8.07.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Nowy hotel w centrum Krakowa prawie gotowy. Wciśnięty między kamienice przy ul. Worcella trochę się różni od otoczenia Znika rusztowanie, pojawia się zielona elewacja. Nowy hotel w centrum Krakowa przy ulicy Worcella jest prawie gotowy. Jego architektura odróżnia się od szarych okolicznych kamienic. W tym rejonie miasta w ostatnim czasie powstało sporo obiektów hotelowych - bliskość Dworca Głównego, MDA, Galerii Krakowskie i w sumie Rynku Głównego.

📢 Wisła Kraków chce wzmocnić atak. Sięgnie po Bułgara? Rozmowy w toku Wisła Kraków na kilka dni przed pierwszym oficjalnym meczem w nowym sezonie ma jednego nominalnego napastnika w kadrze - Angela Rodado. Wkrótce może się to zmienić. Nie jest już tajemnicą, że „Biała Gwiazda” prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Krakowa Łukasza Zwolińskiego. I nie jest to jedyny kandydat, o którego zabiega Wisła. Kolejnym jest bułgarski napastnik Dimitar Mitkow.

📢 Baby świętują w Racławicach. Rzucają gumowcem do beczki, szukają grochu, liczą wypłatę męża, chwalą się sprytem i umiejętnościami Konkurencje nietuzinkowe przygotowano - jak co roku - na Święto Baby w Racławicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Panie sprawdzały swoją celność rzucając gumowcem do beczki, szukały igły w sianie rozrzuconym na boisku sportowym, liczyły wypłaty męża. Konkurencji dla najodważniejszych pań było znacznie więcej. Zmagania konkursowe zaczynają się już dużo wcześniej przed świętem, bo chętne gospodynie piekły ciasta, które oceniało jury, a degustowali uczestnicy zabawy. 📢 Kibice Hutnika pożegnali Krzysztofa Świątka. Zdjęcia Ostatni mecz w barwach Hutnika Kraków zagrał Krzysztof Swiątek. Najbardziej zasłużony dla klubu zawodnik, ulubieniec publiczności został pożegnany na Suchych Stawach w sparingowym meczu z Garbarnią Kraków. Zobaczcie w GALERII, jak żegnali go kibice. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Pożegnanie legendy. Ostatni mecz Krzysztofa Świątka w Hutniku Kraków. Zdjęcia Podczas sparingowego meczu z Garbarnią Hutnik Kraków żegnał swoją legendę, ikonę – Krzysztofa Świątka. 37-letni napastnik, wychowanek klubu z Suchych Stawów, po raz ostatni zagrał w swoim macierzystym klubie. Zagrał 47 minut, bo wtedy został zmieniony. Hutnik uległ Garbarni 1:2, a w 25 min bohater dnia nie wykorzystał rzutu karnego, poślizgnął się przy strzale.

📢 Pożar hali Twierdzy Kraków na Grzegórzkach. "Znika kolejny inżynieryjny zabytek" Ponad 100-letni magazyn aprowizacyjny Twierdzy Kraków padł ofiarą pożaru. Chodzi o jedną z hal w parku Grzegórzeckim, w rejonie ul. Skrzatów, zbudowanych w latach 1915-16. W pożarze spłonął jej dach. Osoby, które interesują się tym miejscem i znają jego historię, wskazują, że przecież to dziedzictwo, które należałoby chronić i zachować. "Znika kolejny inżynieryjny zabytek Krakowa" - słyszymy.

📢 Ryucon 2024 w Krakowie. Po pokazach cosplay przyszedł czas na galę Prime Time Wrestling Trzeci dzień imprezy Ryucon 2024 w Krakowie. Pierwsze dwa dni w Tauron Arenie Kraków należały do fanów cosplay i przebierania się za fikcyjne postaci. W niedzielę do głosu doszli inni przebierańcy, odbyła się gala Prime Time Wrestling, czyli zmagania wojowników i wojowniczek na ringu. Oczywiście nadal trwały warsztaty, prezentacje i targi dotyczące kultury dalekiego wschodu. 📢 To już nowa dzielnica Krakowa? W Bronowicach wyrosło całe miasto. Mają tu piękne nazwy ulic! Okolica ronda Ofiar Katynia, skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Jasnogórskiej i Radzikowskiego. Kiedyś to był po prostu wyjazd z miasta przez Pasternik z niską zabudową i terenami zielonymi dookoła. Jeździliśmy tu głównie do Makro, Ikei, McDonalda. Pojawiło się jednak nowe, rozbudowane rondo, węzeł komunikacyjny z przystankiem kolejowym, przebudowana została ul. Armii Krajowej, jest więcej sklepów, punktów usługowych i Galeria Bronowice. Lepsze skomunikowanie miejsca i rozwój miejscowych biznesów spowodował też pojawienie się masy bloków.

📢 Wisła Kraków rusza do europejskiej przygody. Czy jest na to już gotowa? Wisła Kraków jest na ostatniej prostej przed pierwszym oficjalnym meczem w nowym sezonie. W czwartek „Biała Gwiazda” o godz. 20.30 zagra z KF Llapi Podujevo i w ten sposób swoją misję na dobre rozpocznie trener Kazimierz Moskal.

📢 Śmierć młodego księdza w Tarnowie. Ciało znaleziono na plebanii W niedzielę 7.07 w Tarnowie ujawniono zwłoki 37-letniego księdza z diecezji tarnowskiej. Znajdowały się na plebanii w mieszkaniu zamkniętym od środka. Śledczy wykluczają na obecnym etapie udział osób trzecich w śmierci duchownego. 📢 Kraków. Muzyka wiedeńska w dawnym uzdrowisku. Te plenerowe koncerty, z widownią pośród drzew, przyciągają melomanów! Publiczność znów dopisała - na kolejnym koncercie plenerowym z tegorocznego cyklu "Niedzielne poranki z muzyką wiedeńską". Koncerty te pozwalają delektować się muzyką w otoczeniu zieleni parku Zdrojowego, przed pijalnią wody przy rondzie Matecznego. W parku tym razem pojawili się zarówno wytrawni melomani-seniorzy, jak i rodziny z małymi dziećmi, które słuchały koncertu na kocach na trawie w cieniu drzew.

📢 II Zlot Pojazdów Zabytkowych Binarowa 2024. Samochody z duszą, motocykle z historią spotkały się najpierw na Bieckim Jarmarku Kultury Co najmniej setka starych samochodów wjechała dzisiaj na Biecki Jarmark Kultury, który był pierwszym punktem tegorocznego II Zlotu Pojazdów Zabytkowych Binarowa 2024. Auta z duszą i wszelkie motocykle i motorynki z historią przyciągnęły setki zwiedzających. Było gwarnie, wesoło i nostalgicznie, bo co raz słychać było pokrzykiwania: dziadek miał taki! Bywało, że ktoś wspomniał sobie, że maluchem z przyczepką jechał nad morze albo warszawą na zimowy wypad do Zakopanego. 📢 Wakacje z Wędką na stawach w Kobylance. Najmłodsi wędkarze pokazali starszym, jak powinno się łowić ryby i jeszcze z tego cieszyć Niemal sześćdziesięcioro dzieci stanęło dzisiaj nad brzegiem stawu w Kobylance, by wziąć udział w dorocznych zmaganiach z wędką. Nie trzeba było mieć kart wędkarskiej, żadnych uprawnień, ani nawet doświadczenia, by po prostu dobrze się bawić. Najwięcej emocji dostarczały oczywiście dzieciaki, które jak zahipnotyzowane wpatrywały się w swoje spławiki, żyłki i kołowrotki, a w oczach miały wielki znak zapytania: złapie się ta rybka, czy się nie złapie?

📢 Hity Małopolski, które trzeba zobaczyć. Zamki, wieże widokowe, parki rozrywki, cerkwie, a nawet pustynia. Te miejsca nie schodzą z rankingu Małopolska to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce i zarazem najchętniej odwiedzany – zarówno przez turystów krajowych, jak i zagranicznych. Potwierdzają to prowadzone cyklicznie badania ruchu turystycznego, które niezmiennie, z roku na rok, wykazują tendencję wzrostową. Co warto zobaczyć? Przygotowaliśmy niekwestionowane hity turystyczne, które są najczęściej odwiedzane. 📢 Klaun, spacer po linie nad Rynkiem, marionetki. W Krakowie trwa Festiwal Teatrów Ulicznych Ponad 140 spektakli przygotowali organizatorzy podczas tegorocznej edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie. Na wszystkie wstęp wolny. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Edycja na wakacje i lato 2024 W Polsce pojawiły się pierwsze upały, rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi inwazja inwazja prawdziwych Januszy na bałtyckie plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Tego najwięksi komicy by nie wymyślili. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Ukryta przez światem, rajska plaża nad Bałtykiem. Wiedzą o niej nieliczni. Ulubione miejsce gwiazd! Lazurowa woda i piasek jak na Melediwach Gdzie pojechać na wakacje w 2024 roku? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Oto ukryta przez światem, rajska plaża nad Bałtykiem. I do tego bez tłumów! Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

📢 Tężnię w Olkuszu warto odwiedzić także po zmroku! To prawdziwa perła „Czarnej Góry”. Zobaczcie zdjęcia Nowa tężnia solankowa w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu cięży się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców całego powiatu. Popołudniami na miejscu można spotkać wiele osób, które wypoczywają zażywając tam inhalacji. Obiekt warto odwiedzić także po godzinach otwarcia – gdy zapadnie zmrok. Wówczas włączanie jest oświetlenie, które tworzy zjawiskowy klimat. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wraki zgarnięte z krakowskich ulic. Straż miejska usunęła porzucone samochody Krakowska Straż Miejska pochwaliła się efektami działań swoich podgórskich funkcjonariuszy na rzecz usuwania wraków samochodów. W ciągu dwóch dni udało się pozbyć pięciu takich zawalidróg. Wraki nie tylko zajmują cenne miejsca postojowe w mieście, mogą też zagrażać środowisku naturalnemu. Gdy porzucony, niezezłomowany samochód coraz bardziej niszczeje, szkodliwe płyny (np. oleje) wyciekają z niego i zanieczyszczają glebę czy wody gruntowe.

📢 Regietów. Wspaniały koncert w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie przyciągnął w Beskid Niski tłumy widzów Jeśli jest lipiec, to wiadomo, że trzeba pojechać do Regietowa. Opera w stadninie to ewenement - przede wszystkim ze względu na miejsce: plenerowa scena, konie tuż obok. I pewnie dlatego przyciąga setki gości. W tym roku odbyła się Wielka Gala Operowo-Operetkowa w stylu włoskim „O Sole Mio”. Wystąpili soliści z Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Opery Śląskiej oraz tancerze z Polskiego Baletu Narodowego. 📢 Nowa ścieżka w koronach drzew na Podhalu pnie się w górę. Szklany taras będzie ogromny. Kiedy w Małym Cichem koniec budowy? ZDJĘCIA Widać już konstrukcję nowej, podniebnej ścieżki w koronach drzew na Podhalu. Powstaje w Małym Cichem w gm. Poronin. Już widać jeden z tarasów widokowych, a przy kolejnych trwa praca. Stawiają ją budowlańcy z Czech, którzy chwalą sobie pracę dzięki… widokom na Tatry.

📢 W memach jesteśmy mistrzami świata! Tak śmieją się i ironizują z Małopolski internauci. Zakopianka - bilbordzianka? Tu Absurd goni absurd Najlepsze memy o Małopolsce! Tak śmieją się i ironizują z nas i naszych „problemów” internauci. Zresztą, nie tylko z naszych, ale także z irracjonalnych reakcji turystów, których w Małopolsce jest całkiem sporo. Kraków i Zakopane przyciągają tłumy „odkrywców”, którzy niczym Krzysztof Kolumb na nowo definiują utarte szlaki zachowań. W szpilkach w Tatry? Zakopianka - biblordzianka? Kąpiel w kałuży na krakowskim rynku? To jeszcze nic. W MEMAch jesteśmy mistrzami świta! Zaopatrzcie się w dużo dystansu, kliknijcie w galerię zdjęć i bawcie się dobrze. 📢 Amfiteatr w Krynicy-Zdroju przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową gotowy. Czekają na odbiór techniczny. Pierwszy koncert już w sierpniu Amfiteatr w Krynicy-Zdroju robi wrażenie. Prace budowlane przy obiekcie zostały zakończone, teraz czas na odbiory techniczne. Jeszcze w wakacje odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne, w tym Festiwal im. Jana Kiepury. Koszt częściowo zadaszonej konstrukcji, która stylem nawiązuje do zabytkowych willi przy Bulwarach Dietla, to 20 mln złotych. Obiekt wpasował się w otoczenie i wielu turystów przyznaje, że im się podoba.

📢 Niesamowite pokazy na nowotarskim niebie. Przelot F-16 i nocne loty z fajerwerkami głównymi atrakcjami Podczas 13. Nowotarskiego Pikniku Lotniczego na niebie po latach przerwy pojawił się znowu wojskowy myśliwiec. Była także przelot wojskowego samolotu transportowego CASA, start balonów i zapierające dech w piersiach powietrzne akrobacje. Sobotnie pokazy zakończył nocny pokaz szybowca oświetlonego ledami i helikoptera uzbrojonego w dużą ilość pirotechniki.

📢 To był głośny protest w Krakowie przeciwko wycince drzew. Straszono "opcją atomową", ale budowa tramwaju do Mistrzejowic trwa Robotnicy cięli, a mieszkańcy protestowali. Tak wyglądała rok temu ulica Młyńska w Krakowie. Wycinano drzewa pod budowę tramwaju do Mistrzejowic, czemu sprzeciwiali się mieszkańcy. Grozili nawet, że storpedują całą inwestycję, nazywali to opcją "atomową". Protesty trochę zweryfikowały plany wycinki i urzędnicy zaczęli się pilnować w temacie, ale jeszcze sporo drzew zniknęło.

📢 Miss Supranational 2024 - znamy wyniki! Koronę i tytuł najpiękniejszej zdobyła zjawiskowa Harashta Haifa Zahra z Indonezji. Co o niej wiemy? To już ostatni dzień Festiwalu Piękna w Nowym Sączu. Blisko siedemdziesiąt olśniewających dziewczyn z całego świata zaprezentowały się podczas 15. edycji jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Wybór nie był łatwy! Miss Supranational 2024 została Harashta Haifa Zahra z Indonezji. 📢 Gdy jest słońce i weekend, Zakopane zalane jest turystami. Krupówki znów pełne Zakopane w weekend zapełniło się po brzegi. Z pięknej pogody zdecydowało się skorzystać tysiące ludzi. Zakopiańskie Krupówki zapełniły się spacerowiczami, na mieście zaczęły tworzyć się korki. Jest gwarnie i kolorowo. - Oby tak się utrzymało także w tygodniu - mówią górale. 📢 Miss Polski 2023 Angelika Jurkowaniec reprezentuje Polskę w Miss Supranational 2024. Jak jej poszło? Wybory Miss Supranational 2024 w Nowym Sączu. Sobota 6 lipca to ostatni dzień Festiwalu Piękna, podczas którego odbywa się Gala Finałowa międzynarodowego konkursu piękności dla kobiet. O prestiżowy tytuł walczyło blisko 70 kobiet olśniewających dziewczyn z całego świata. To już 15. edycja jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Polskę reprezentuje Angelika Jurkowianiec - Miss Polski 2023. Jak jej poszło?

📢 Miss Supranational 2024 w Nowym Sączu. Trwa gala finałowa z najpiękniejszymi kobietami świata z Indonezji. WYNIKI Miss Supranational 2023. W Amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu trwa piętnasta edycja jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Podczas wyborów zaprezentuj kobiet się 68 kobiet z różnych części świat. Polskę reprezentuje Angelika Jurkowaniec - Miss Polski 2023. Galę poprowadzą Katarzyna Kołeczek i Nico Panagio, a wyborom najpiękniejszej kobiety świata będą towarzyszyły występy artystów. Transmisję na żywo z Nowego Sącza można oglądać w Telewizji Polsat. 📢 Kraków. Festiwal Santander Letnie Brzmienia 2024 dzień drugi. Impreza okazała się hitem Festiwal Santander Letnie Brzmienia 2024 chyba wpisze się na długo w wakacyjne atrakcje Krakowa. Pierwszy dzień przyciągnął tłumy, na drugi również ściągnęło mnóstwo fanów dobrej muzyki. Kraków ma swój Open'er i bardzo dobrze. W sobotę występują Margaret, Poluzjanci, Kacperczyk i gwiazda wieczoru Mrozu oraz projekt Brodka, Margaret, Rosalie. A wszystko to na terenie dawnego lotniska Rakowice Czyżyny w Krakowie.

📢 Jarosław Królewski z amerykańskimi inwestorami. W grze miliony dolarów Większościowy właściciel Wisły Kraków i jej prezes Jarosław Królewski prowadzi nie tylko klub piłkarski, ale przede wszystkim swoją firmę Synerise, działającą w branży IT, w obszarze sztucznej inteligencji. I właśnie odniósł duży sukces z Synerise. Zdecydowała się w nią zainwestować notowana na nowojorskiej giełdzie firma VTEX. Chodzi o dużą inwestycję, sięgającą 8,5 mln dolarów, która wycenia Synerise na kwotę ponad 120 mln USD. 📢 Kraków plażuje. Bagry przeżywają oblężenie. Ale tutaj nie trzeba stać w kolejce do wejścia Wielu mieszkańców Krakowa postanowiło upalną sobotę 6 lipca spędzić nad Bagrami, wybierając jedną z trzech piaszczystych plaż. Wolne miejsce w pobliżu wody trudno znaleźć, dlatego wiele osób rozkłada ręczniki i koce na pobliskich trawnikach. Co istotne jednak: wizyta tutaj nie wymaga odstania w długiej kolejce, co spotkało dziś tych, którzy wybrali dziś inne krakowskie kąpielisko - Zakrzówek. A jak jest Bagrach - ZOBACZCIE ZDJĘCIA w galerii.

📢 Sądecka Toskania nad Jeziorem Rożnowskim czyli Winnica Gródek! Lokalne wyroby w Zbyszycach doceniają znane osoby. To hit wakacji Gmina Gródek nad Dunajcem jest coraz bardziej popularna. W promocji tej przepięknie położonej okolicy nad Jeziorem Rożnowskim przysłużyły się luksusowe hotele, wodne atrakcje, ale także niezwykle malownicze miejsce, w którym uprawia się winogrona. Winnica Gródek w Zbyszycach nazywana jest sądecką Toskania, a wytwarzane tam wino doceniło już wiele osób. To także miejsce chętnie wybierane przez pary młode na sesję ślubną. Winnica jest popularna wśród celebrytów i znanych osób. Ostatnio odwiedził ją m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z żoną, dziennikarka Dorota Wellman czy sądecka aktorka Katarzyna Ucherska. 📢 Armagedon na Zakrzówku! Gigantyczna kolejka do wejścia na baseny. "Czeka się 2-3 godziny". Zobaczcie zdjęcia Kilkaset osób stoi w sobotnie przedpołudnie w kolejce z dwoma zakrętami do wejścia na kuszące lazurem baseny na Zakrzówku. Na pomostach nie jest tłoczno, w wodzie wręcz pojedyncze osoby, za to w kolejce tłumy czekają na wejście nawet dwie godziny. Całkiem niemało osób wycofuje się. - To gdzie jedziemy: na Kryspinów czy na basen? - zastanawia się odchodząca na widok kolejki rodzina z małym dzieckiem.

📢 Ryucon 2024 w Krakowie. Daleki Wschód w Tauron Arenie i szał cosplay Doskonałe koncerty, warsztaty, gry, konkurs International Cosplay League oraz wrestling na głównej płycie Tauron Areny Kraków! Tak wygląda tegoroczny Ryucon w Krakowie. To festiwal kultury dalekowschodniej, organizowany co roku. Nazwa wydarzenia pochodzi od japońskiego słowa „Ryu” oznaczającego smoka i jest to nasz sposób połączenia kultury japońskiej z lokalną, nawiązującą do legendy o Smoku Wawelskim. Ryucon 2024 trwa w Krakowie od 5 do 7 lipca, bilety kosztują od 69 do 139 złotych.

📢 Kraków ma swój Open'er. Festiwal Santander Letnie Brzmienia 2024 przyciągnął fanów muzyki na lotnisko Rakowice Czyżyny Vito Bambino, Zalewski, Łąki Łan, Sorry Boys, Daria ze Śląska, Odet, Szatt, Wiktoria Zwolińska, VHS to gwiazdy pierwszego dnia festiwalu Santander Letnie Brzmienia 2024 w Krakowie, który po zmianie miejsca z Parkowej wylądował ze swoimi koncertami na dwóch scenach na płycie dawnego lotniska w Czyżynach. Przyciągnął też tłumy fanów dobrej muzyki. Bilety kosztowały od ponad 200 do ponad 400 zł.

📢 Szkoły marzeń w Krakowie. Oto najbardziej oblegane licea i klasy w rekrutacji 2024 W najpopularniejszych liceach w Krakowie o jedno miejsce ubiega się w tym roku średnio ok. 1,8 kandydata, przy czym w IV LO przypada aż 2,15 chętnego na miejsce. Wnioski do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia można było składać do czwartku, 4 lipca. Najwięcej chętnych jest - tak jak przed rokiem - właśnie do IV LO. Największa konkurencja - w przypadku klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności. Trzeba jednak zaznaczyć, że teraz na jedno miejsce w tej klasie przypada 4,37 kandydata, a rok temu o jedno miejsce walczyło tu prawie 10 osób. 📢 Na szybką trasę z Krakowa do Nowego Sącza jeszcze poczekamy. Do kiedy? Jest data „Sądeczanka” czyli odcinek DK75 Brzesko – Nowy Sącz to trasa na którą mieszkańcy całej Sądecczyzny czekają od lat. Zgodnie z pierwotnie składanymi obietnicami, miała być gotowa w 2028 roku, a początkiem 2029 przejezdna. W ten scenariusz przestali wierzyć mieszkańcy Sądecczyzny i jak się okazuje słusznie. W Nowym Sączu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Małopolski podczas którego poruszono temat budowy tej drogi. Wszystko wskazuje na to, że droga w całości będzie przejezdna dopiero w 2033 roku.

📢 Przyducha dziesiątkuje ryby w starorzeczach Wisły w Krakowie i Krajskie koło Spytkowic Wędkarze i ekolodzy z Towarzystwa na rzecz Ziemi w Oświęcimiu alarmują, że w starorzeczu Wisły - Krajskie w gminie Spytkowice występuje ogromna przyducha. Także przyducha jest powodem śnięcia ryb w Krakowie w starorzeczu Wisły na Pogórkach Tynieckich. Potwierdza to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. 📢 Plaża Dubaj nad Bałtykiem zawstydza... plaże w Dubaju! To największa sztuczna plaża w Europie, do której dojedziesz samochodem z Krakowa Wiedzieliście, że nad morzem bałtyckim znajduje się największa sztuczna plaża w Europie? To dopiero ciekawostka! Mowa o plaży Dubaj w Jarosławcu, która wygląda niczym rajska wyspa pośrodku oceanu i zawstydza plaże w... Dubaju. Masa piasku, ciepła woda i liczne atrakcje w okolicy. To idealne miejsce na wakacje w 2024 roku nad morzem. Czy polski Dubaj może konkurować z pięknymi plażami na Melediwach? Kliknijcie w galerię, zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie. Jedno jest pewne. Ta plaża to ewenement w skali całej Europy!

📢 Mister Supranational 2024 wyniki! W Nowym Sączu wygrał Fezile Mkhize z RPA. To najprzystojniejszy mężczyzna świata! Zdjęcia Za nami Gala Finałowa Mister Supranational 2024, która odbyła się w Nowym Sączu. Na scenie w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego zaprezentowało się 40. najprzystojniejszych mężczyzn świata. W zeszłym roku tytuł najpiękniejszego mężczyzny otrzymał Hiszpan Ivan Alvarez. W tym roku tytuł Mister Supranational zdobył Fezile Mkhize z Republiki Południowej Afryki. 📢 Na ryby w Krakowie. Sezon na ogromne sumy pod Wawelem rozpoczęty i rekord pobity. Jest też filmik z walki z bestią Wakacje się zaczęły a wędkarze ruszyli nad Wisłę w Krakowie by łowić wielkie sumy. Swoją zdobyczą pochwalił się pan Paweł Kabat, pobił rekord. Rok temu o tej porze złowił suma mierzącego 2 metry i 30 centymetrów. Teraz złowił ryby giganty długie na 231 i 236 centymetrów. Pochwalił się nimi w sieci, są też filmiki pokazujące jak wygląda walka z takim wodnym potworem.

📢 Sprzeciw dla ronda w Proszówkach nie milknie, a jego budowa może być o kilka milionów droższa niż planował inwestor Mieszkańcy Proszówek koło Bochni sprzeciwiają się budowie ronda kilkadziesiąt metrów od obecnego skrzyżowania. Ich zdaniem decyzja urzędników jest nieracjonalna, bo podwyższa koszty inwestycji, a dla nich jest krzywdząca, ponieważ ma się odbyć kosztem ich działek. Tymczasem Zarząd Dróg Wojewódzkich jest nieugięty i ogłosił już drugi przetarg, bo pierwszy unieważniono z powodu zbyt wysokich cen. 📢 Nocny wypadek w Jabłonce. Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba trafiła do szpitala Poważny wypadek na drodze krajowej nr 7 w Jabłonce w powiecie nowotarskim. W nocy z czwartku na piątek zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala. 📢 Jedziemy kolejką na Kasprowy Wierch. Jakie są ceny biletów? Jak można zaoszczędzić? Chcesz jechać z rodziną kolejką linową na Kasprowy Wierch w Tatrach? Dobrze zaplanuj swoją podróż - zwłaszcza jeśli chodzi o godzinę wyjazdu. Bo możesz zaoszczędzić na tej atrakcji. I to nie małe pieniądze.

📢 Rozlewisko w centrum Krakowa. Ulica Wielopole pod wodą, zalane zostały też Starowiślna i św. Gertrudy. Są utrudnienia W czwartek (4 lipca) po południu pod budynkiem Poczty Głównej powstało ogromne rozlewisko. Woda płynęła też innymi ulicami w centrum Krakowa: Starowiślną i św. Gertrudy. Wszystko zaczęło się, gdy woda wybiła jedną ze studzienek i zaczęła zalewać okolicę. Okazało się, że doszło "awarii rury wodociągowej o dużej średnicy". Szybko wstrzymano ruch na ul. Wielopole, wystąpiły też inne utrudnienia. "Powódź błyskawiczna" nieopodal Rynku bez kropli deszczu była zaskakującym zjawiskiem. Teraz ul. Wielopole jest rozkopana przez Pogotowie Wodociągowe. Prace porządkowe będą trwały do godzin południowych. Ruch samochodowy i rowerowy na ul. Wielopole (rejon Poczty Głównej) jest nadal wstrzymany. Zobaczcie na zdjęciach, jak to wyglądało.

📢 Rozbiórka drogi krajowej 94 w Olkuszu coraz bliżej. Znamy zarys tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy "starej czwórki" Wykonawca wielkiej przebudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu wykonał już większość prac przygotowawczych do kolejnego kroku, jakim mają być prace rozbiórkowe. Aby mogły one ruszyć konieczne jest przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Ten jest już gotowy, ale czeka na pozytywne opinie władz miasta, powiatu i służb. Podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Olkuszu poznaliśmy jego główne założenia. Poznajcie szczegóły.

📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. Są najświeższe zdjęcia. Widać na nich dobrze problem z trasą S7 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z drona budowy Północnej Obwodnicy Krakowa i dane dotyczące budowy. Postęp prac szacuje się na blisko 86 proc. Niemal wszędzie widać już warstwy asfaltu. Brakuje go przy kończonych tunelach tej trasy. Planowany termin zakończenia budowy to wrzesień 2024 roku, ale nie jest ostatecznie jasne czy zostanie dotrzymany. Na jednym ze zdjęć widać też koniec POK, gdzie ma połączyć się z tras S7, odcinkiem Widoma-Kraków. Tu zawód, bo węzeł S7 w Mistrzejowicach powstaje z opóźnieniem i szybko z obwodnicą się nie połączy. Zapewne pojawią się jakieś tymczasowe rozwiązania, ale na razie szykuje nam się obwodnica donikąd. 📢 Gdzie nie jechać na wakacje? Strach się bać! Oto najniebezpieczniejsze miasta w Europie. Jak wypadł Kraków? Podróżowanie to zdecydowanie jedna z najprzyjemniejszych aspektów wakacji. Zarówno w Polsce, jak i w Europie znajduje się wiele wartych odwiedzenia miejsc. Nie wszystkie jednak są bezpieczne i okazuje się, że podróże do niektórych miast nie należą do najbezpieczniejszych. Zobacz, gdzie lepiej NIE jechać w te wakacje, aby komfortowo spędzić urlop! Sprawdź również gdzie w zestawieniu plasuje się nasz rodzimy Kraków.

📢 Figury kwiatowe zdobią popularne sądeckie uzdrowisko. To znak rozpoznawczy Muszyny, która przyciąga coraz więcej turystów Na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna można podziwiać aż 50 różnego rodzaju figur kwiatowych. Stały się one znakiem rozpoznawczym uzdrowiska, a turyści chętnie robią sobie przy nich pamiątkowe zdjęcia. Jakie kształty tworzą kunsztownie wykonane figury? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Podwodny las niedaleko Olkusza. Co za widok! Z wody wystają tylko czubki sosen. Zalewiska zajmują kolejne tereny. Mamy zdjęcia Zalewisko, które utworzyło się na początku tego roku w lasach nieopodal Olkusza znacznie urosło. Obecnie woda przykrywa setki drzew, które rosły w dawnej kopalni piasku na wschód od miasta. Na dnie zbiornika znalazły się także dziesiątki zapadlisk. Docelowo zbiornik w Hutkach ma objąć około 43 hektary a woda sięgnie około 306-308 metrów nad poziomem morza. To około pięć metrów wyżej niż znajduje się ona obecnie.

📢 Najpiękniejsza ścieżka rowerowa w Krakowie. Tu mostek, tam mostek, jedna wielka strefa relaksu. Zobaczcie nową trasę nad Rudawą! Ścieżka rowerowa wzdłuż Rudawy. Sześć kilometrów w uroczej części Krakowa, wśród zieleni, z malowniczymi widokami - na Las Wolski czy Sikornik. A to wszystko tak blisko centrum miasta! Nowa ścieżka szczególnie przypadnie do gustu rodzinom szukającym pomysłu na spokojną wycieczkę. Jazda rowerem przy rzece zawsze ma urok, tutaj wzbogacany przejazdami/przejściami przez mostki, wszystko to z dala od ruchu samochodowego. Zresztą sami się przekonajcie, przeglądając GALERIĘ ZDJĘĆ z naszego przejazdu ścieżką nad Rudawą. 📢 Najgroźniejsi przestępcy poszukiwani przez policję w Małopolsce LISTY GOŃCZE Policja w województwie małopolskim poszukuje bardzo wiele osób za poważne przestępstwa, takie jak m.in. morderstwa, gwałty i rozboje. Jeśli widziałeś kogoś, kogo policja poszukuje na podstawie listów gończych, zgłoś to organom ścigania! Te osoby, które znajdziesz w naszej galerii, mogą być bardzo niebezpieczne.

📢 Moje miasto. Po igrzyskach europejskich dla młodzieży pozostało boisko widmo przy Błoniach Mija rok od igrzysk europejskich pod Wawelem. Co po nich pozostało na sportowej mapie Krakowa? Jest ładniejszy widok na elewacje trybun Stadionu Miejskiego, na którym grają piłkarze Wisły. Po drugiej stronie Błoń mamy tablicę przypominającą o budowie boiska do koszykówki trzyosobowej. Po nim niewiele zostało - trochę betonu i kosz. To smutne miejsce nie przyciąga młodzieży. 📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Doda mieszka po królewsku! Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy jest pełen drogich i stylowych dodatków Tak mieszka Doda. Jej dwupoziomowy apartament w stolicy w Mokotowie jest nowoczesny i stylowy. Nie brakuje w nim modnych dodatków. Gwiazda spędza w nim dużo czasu z ukochanym Dariuszem Pachutem w przerwie między koncertami oraz zagranicznymi podróżami. Mężczyzna jej życia oraz piesek Wolfie towarzyszą piosenkarce w ważnych momentach jej życia i kariery.

📢 Wspólna majówka Dody i Pachuta na rowerach. Słoneczną niedzielę spędzili na trasie Velo Dunajec m.in. w Łącku. Zdradził ich pies Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. To właśnie tam w słoneczną niedzielę zakochani spędzali czas. Ich rowerową wyprawę relacjonował sportowiec. Choć nie widać na niej piosenkarki, to w kadrze pojawił się uroczy piesek Wolfi, z którym artystka się nie rozstaje. Pachut zdradził też je jeździ na podwójnym rowerze. Pokazał potem kadry ze wspaniałymi krajobrazami znad Dunajca i ścieżki Velo Dunajec w Łącku.