Przegląd prasy 1.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kazimierz Moskal głównym kandydatem na trenera Wisły Kraków”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kazimierz Moskal głównym kandydatem na trenera Wisły Kraków Wisła Kraków nie pozostanie długo bez trenera. Na ten moment głównym kandydatem jest Kazimierz Moskal. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten mocno związany z „Białą Gwiazdą” szkoleniowiec otrzyma misję poprowadzenia zespołu w nowym sezonie. Wszystko powinno wyjaśnić się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

📢 Nocny wypadek w Starym Sączu. Zderzyły się dwa motocykle. Jeden z kierowców walczy o życie Na ulicy Pod Ogrodami niedaleko parkingu Park&Ride w Starym Sączu przed północą z czwartku na piątek doszło do wypadku drogowego. Z nieustalonych jak na razie przyczyn zderzyli się dwaj motocykliści, którzy samotnie podróżowali jednośladami. Jeden z nich - 20-letni starosądeczanin w szpitalu walczy o życie. Drugi z kierowców w wyniku obrażeń również trafił do szpitala, ale jego życie nie jest zagrożone.

📢 Duże zmiany w Puszczy Niepołomice, zawodnicy odchodzą i zostają Do kilku zmian dosżło po sezonie, w którym Puszcza Niepołomice zajęła 12. miejsce w ekstraklasie. Właśnie ogłoszono ruchy transferowe.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małopolski Wyścig Górski. Na Chełm pierwszy wjechał Węgier Maron Dina Marton Dina króluje w 62. edycji Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Węgier najlepszy był podczas czwartkowego prologu na Bielanach, a że jazda pod górę nie jest mu obca, udowodnił też na starcie pierwszego etapu z metą na górze Chełm w Myślenicach.

📢 Blokuje się ruch na alejach. Wypadek z udziałem motocyklisty, zderzył się z samochodem osobowym W Krakowie na al. Słowackiego doszło do wypadku w piątek, 31 maja 2024 r. po południu. Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Na alejach w stronę mostu Dębnickiego tworzą się korki, pojazdy właściwie stoją.

📢 Wisła Kraków żegna kolejnego napastnika. Odchodzi Szymon Sobczak Od rana w piątek Wisła Kraków informuje o kolejnych rozstaniach z zawodnikami. Kolejnym, który nie będzie grał dłużej w jej barwach jest Szymon Sobczak. Kontrakt napastnika nie zostanie przedłużony – informuje krakowski klub. 📢 Kwiatowe dywany zastąpiły tulipany. Muszyna zachwyca feerią barw. Burmistrz zaprasza do uzdrowiska. Wystosował też apel do turystów Muszyna przyciąga coraz więcej turystów, a władze uzdrowiska przykładają coraz większą uwagę do estetyki miasta i całej gminy. Stawiają na zieleń i kwiaty. Tonie w nich muszyński rynek. Na klombach przekwitły już tulipany, a ich miejsce zajęły kwiatowe dywany. Burmistrz wystosował też apel do turystów odwiedzających uzdrowisko. 📢 Zmiana trenera w Wiśle Kraków! Albert Rude już nie jest szkoleniowcem "Białej Gwiazdy". W drużynie rewolucja Koniec krótkiej ery Alberta Rude w Wiśle Kraków. „Biała Gwiazda” poinformowała o rozstaniu z hiszpańskim trenerem. Jak napisano w komunikacie, klub i szkoleniowiec zdecydowali o zakończeniu projektu. Wraz z Albertem Rude odchodzi jego asystent Eric Lira Fernandez. Klub żegna się też z kolejnymi zawodnikami.

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego pod Krakowem. Kierowca motocykla trafił do szpitala W piątek, 31 maja 2024 r. przed południem w Masłomiącej w gminie Michałowice doszło do wypadku. Zderzyły się motocykl i samochód osobowy. W wyniku wypadku motocyklista został poszkodowany.

📢 Oświęcim. Dziurawił nożem opony w samochodach i rowerze, którym jechała nastolatka Oświęcimscy policjanci zatrzymali agresywnego 35-letniego mężczyznę, bez stałego miejsca zamieszkania. Agresor nożem uszkodził opony w trzech samochodach oraz w rowerze, którym jechała nastolatka. 📢 Seryjny atak oszustów pod Krakowem! Seniorzy stracili majątek. Wyłudzenia stały się plagą Oszuści zaatakowali mieszkańców gmin powiatu krakowskiego. Działali metodą „na policjanta”, „na wnuczka”, „na wypadek”, omamili ludzi fałszywymi opowieściami. Tym razem skupili się na gminach Skała i Sułoszowa, wcześniej atakowali w gminach Krzeszowice, Czernichów i Świątniki Górne. Niestety, cztery osoby uwierzyły przestępcom i straciły swoje oszczędności. Najmniejsza kwota oddana tym razem oszustom to 29 tys., a największe straty poniosła osoba, która oddała pieniądze i biżuterię na kwotę 100 tys. zł. Znalazł się też senior, który uwierzył oszustom, ale pieniądze chciał przekazać na komisariacie w obecności policji. Wtedy oszust udający prawnika uciekł.

📢 Armia pozbywa się niepotrzebnego sprzętu - teraz jeszcze taniej! Są samochody, narzędzia, instrumenty... Gratka dla miłośników samochodów i sprzętu z demobilu: krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego ogłosił sprzedaż poprzetargową pojazdów, urządzeń, narzędzi ogrodniczych, a nawet instrumentów muzycznych, które nie zostały sprzedane na przetargu 7 maja. Wojsko solidnie obniżyło ceny wywoławcze. Decydować trzeba się szybko, bo propozycje cenowe na zakup powojskowego mienia można składać jeszcze tylko do 5 czerwca do godziny 10. 📢 Bestialstwo w Tarnowie. Ktoś śmiertelnie postrzelił kota. Zrozpaczeni właściciele Kubusia wyznaczyli nagrodę za wskazanie sprawcy Właściciele dwuletniego kotka Kubusia, który 17 maja na Zabłociu w Tarnowie został śmiertelnie postrzelony z wiatrówki, próbują znaleźć zwyrodnialca, który dokonał tego okrucieństwa. Wyznaczyli nagrodę pieniężną za wskazanie sprawcy. Sprawą zajmuje się też tarnowska policja.

📢 Ostre oświadczenie kibiców w sprawie sytuacji w Wiśle Kraków Wisła Kraków zanotowała najgorszy sezon ligowy w całej swojej historii, kończąc rozgrywki na zapleczu ekstraklasy zaledwie na 10. miejscu. To spowodowało ogromne rozczarowanie wśród kibiców, którym trudno się dziwić. Po kilku dniach od ostatniego meczu długie oświadczenie wydała grupa Ultra Wisła, odpowiedzialna za organizację dopingu i opraw na meczach „Białej Gwiazdy”. I nie padają w tym oświadczeniu miłe słowa w kierunku klubu, prezesa, trenera, piłkarzy. 📢 Upamiętnili zabójstwo 20 Polaków w Zakopanem przez niemieckich żołnierzy ZDJĘCIA Za jednego zabitego Niemca zginęło 20 górali. Rozstrzelano ich w zakopiańskich Kuźnicach, w miejscu, gdzie znaleziono wcześniej zabitego Niemca. Od tych tragicznych wydarzeń minęło właśnie 80 lat. W miejscu mordu odbyły się w piątek uroczystości upamiętniające pomordowanych.

📢 Ten transfer okazał się totalną porażką. Wisła Kraków zamknęła definitywnie sprawę… Wisła Kraków poinformowała, że jej piłkarzem dalej nie będzie Billel Omrani. Można powiedzieć, że przy ul. Reymonta odetchnęli z ulgą, bo transfer tego zawodnika okazał się totalną porażką… 📢 Straż miejska likwiduje kolejne wraki. Wśród odholowanych pojazdów znalazł się sportowy mercedes i bus zakładu kamieniarskiego W maju strażnicy rejonowi z oddziału Śródmieście doprowadzili do usunięcia 18 pojazdów nieużytkowanych. 10 z nich odjechało na lawecie, a pozostałe 8 zostało usuniętych przez samych właścicieli. 📢 Kościelna dyspensa podzieliła Małopolskę. W części województwa można jeść mięso, a w części nie. Co z piątkowym grillem? Katolików w każdy piątek całego roku obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. Są jednak wyjątki od tej reguły. Piątek 31 maja 2024 należy właśnie do takich dni, kiedy spożycie mięsa nie jest przekroczeniem prawa dla wierzących. Ale, ale - nie wszędzie. Kwestia dyspensy po Bożym Ciele wprowadziła wielki zamęt - część archidiecezji i diecezji ją wprowadziła część nie. W Małopolsce doprowadziło do to absurdalnej sytuacji - w myśl kościelnych reguł grzechem będzie zjedzenie karkówki z grilla w Krakowie i Tarnowie, ale już dozwolone jest to w Oświęcimiu i Proszowicach.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 23 odsłonach na 23. urodziny. Zobaczcie prywatne zdjęcia 31 maja 2024 roku Iga Świątek obchodzi 23. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże, dobre jedzenie i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 23 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wisła Kraków po dwóch latach rozstaje się z napastnikiem Kolejny zawodnik odchodzi z Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” poinformowała, że nie przedłuży kontraktu z Michałem Żyro. 📢 Czy to już czas na grzybobranie? 7-letni Radek Bąk z Uścia Gorlickiego twierdzi, że tak! Mamy dobre wiadomości dla grzybiarzy. W lasach Gorlickiego jest naprawdę mokro. I choć dość obfite w ostatnich dniach opady w trakcie przechodzących nad regionem burz nieco ustały, robi się coraz cieplej, a to oznacza nic innego, jak pewny wysyp. Przekonał się o tym 7-letni Radek Bąk, który na grzybobranie w Uściu Gorlickim wybrał się z tatą - Pawłem.

📢 Postęp na budowie północnej obwodnicy Krakowa. Jest już pół jezdni w tunelu pod Zielonkami. Zobaczcie zdjęcia! Postępują prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że została już ułożona połowa jezdni w jednej nitce tunelu w Zielonkach. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejesze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Wisła Kraków nie przedłuży kontraktu z kolejnym Hiszpanem Wisła Kraków poinformowała, że jej zawodnikiem nie będzie dłużej Miki Villar. Kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony. 📢 Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska i Happysad gwiazdami święta miasta. Wielka impreza już 1-2 czerwca. Zobacz program Agnieszka Chylińska i Happysad będą największymi gwiazdami, które wystąpią podczas Dni Chrzanowa 2024. W tym roku święto miasta zaplanowano na pierwszy weekend czerwca (1-2.06.2024). Poza atrakcjami muzycznymi czekają nas także animacje dla dzieci, wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 To był futurystyczny plan PKP. Tak miało zmienić się centrum Krakowa! Gdyby projekt ten został zrealizowany, teren wokół Dworca Głównego PKP, w samym centrum Krakowa, przeszedłby rewolucję. Między torami kolejowymi a ul. Bosacką (znajduje się tam m.in. wieża ciśnień i drukarnia kolejowa, które byłyby zachowane) miały powstać ogromne, 28-metrowe biurowce o metalowo-szklanych fasadach w kolorze starego złota. 📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na wiosnę i lato, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 31.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 "Chatka Baby Jagi" na zboczach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju gotowa. To część większej inwestycji, którą udostępnią w wakacje Na zboczach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabawa, ścianką wspinaczkową, kawiarnią i miejscem do rekreacji. Atrakcje za blisko 7 mln zł będą gotowe w wakacje i wzbogacą istniejący już tam ogród żywiołów. Natomiast specjalnie na Dzień Dziecka zostanie otwarty plac zabaw tzw. "Chatka Baby Jagi".

📢 PKP Intercity z nowym rozkładem jazdy na wakacje. Dodatkowe połączenia do Krakowa i Zakopanego! Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity wejdzie w życie 9 czerwca br., a w nim m.in. dodatkowe połączenia do Krakowa oraz Zakopanego czy na... mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 31.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Kraków. "Głośny" kościół na Ruczaju już prawie gotowy. Spór o dzwon przycichł Kościół parafii pw. Świętego Jana Pawła II na Ruczaju przy ulicy Bobrzyńskiego wygląda na prawie gotowy. Choć wokół teren przypomina ciągle o placu budowy, zniknęły już w większości rusztowania i odsłoniła się nowa świątynia. O kościele było głośno kilka miesięcy temu, dosłownie. Cześć mieszkańców protestowała przeciwko biciu dzwonu w godzinach wieczornych. Pojawiła się nawet petycja w tej sprawie. A następnie kontrpetycja w obronie dzwonu.

📢 Protest w Krakowie po ataku na Rafah. Marsz upamiętniający ofiary w Strefie Gazy W czwartek 30 maja wieczorem na Rynku Głównym odbył się marsz upamiętniający ofiary ze Strefy Gazy, a szczególnie z miasteczka Rafah. Następnie zgromadzenie przeniosło się na ul. Grodzką pod Collegium Broscianum, by wesprzeć protestujących studentów. 📢 Gdzie na wycieczkę z dzieckiem w okolice Krakowa? Wyjątkowe atrakcje dla najmłodszych, do których dojedziesz w mniej niż 2 godziny! Choć Kraków ma w swojej ofercie mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, jego okolice również przyciągają wyjątkowymi miejscami, w których maluchy mogą poczuć się jak w raju. W niecałe dwie godziny dojedziemy samochodem do wspaniałych parków rozrywki, zamków, skansenów czy parków narodowych. Gdzie wybrać się z pociechą, aby sprawić jej mnóstwo radości, a przy okazji poznać nowe miejsca i cieszyć się wspólnym czasem z rodziną? Przedstawiamy wybrane atrakcje dla dzieci w Krakowie i okolicach, które na długo zapadną im w pamięć.

📢 Pociąg z widokiem na Tatry. Małopolski hit Beliansky Express wraca na tory. Wyjątkowa podróż z Muszyny do Popradu Beliansky Express, czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry, wraca na tory i to już w najbliższy weekend (1-2 czerwca). Połączenie daje możliwość podróży na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela) aż do września. Mamy dobrą wiadomość, ceny biletów pozostały bez zmian.

📢 Wieczysta już się zbroi na sezon w II lidze. Daniel Mikołajewski nowym zawodnikiem ekipy Sławomira Peszki Rozgrywki w III lidze piłkarskiej jeszcze się nie skończyły, a Wieczysta Kraków już ogłasza pozyskanie nowego zawodnika na kolejny sezon. Umowę z ekipą trenera Sławomira Peszki, która awansowała do II ligi, podpisał Daniel Mikołajewski. 24-letni obrońca związał się z krakowskim klubem dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o rok.

📢 Nad Morskie Oko dzisiaj tylko pieszo. Nie kursują fasiągi ciągnięte przez konie W święto Bożego Ciała górale, a także konie, którymi powożą mają wolne. Zdezorientowani turyści na Palenicy Białczańskiej czekają aż podjedzie wóz, a po kilkunastu minutach ruszają pieszo na szlak. Część osób próbuje dostać się do testowanego elektrycznego busa, którym wożone są osoby niepełnosprawne.

📢 To najsłynniejszy sklep w Krakowie. Stoi w mieście od lat! Jaka jest historia DH Jubilat? Dom Handlowy Jubilat został oddany do użytku w 1969 roku. Modernistyczny budynek stanął u zbiegu al. Trzech Wieszczów i ul. Zwierzynieckiej. Od momentu otwarcia przez niemal trzy dekady był największym domem towarowym w Krakowie. Wiele osób wciąż zachwyca się wyjątkową architekturą tego budynku, która od otwarcia właściwie się nie zmieniła.

📢 Długi weekend w Zakopanem. Najazdu nie ma, pogoda odstraszyła turystów? W Tatrach grzmiało. Niektórzy mimo odgłosów burzy szli w góry Rozpoczął się długi weekend, ale tłumu turystów w Zakopanem i Tatrach nie widać. Wiele osób zmieniło swoje plany wyjazdowe ze względu na prognozowaną pogodę i opady deszczu. Część turystów mimo ostrzeżeń RCB i odgłosów wyładowań atmosferycznych dalej szła w głąb tatrzańskich szlaków. 📢 Wielka procesja Bożego Ciała w Krakowie szła z Wawelu na Rynek Główny. Po raz ostatni prowadził ją apb Marek Jędraszewski W Krakowie tysiące osób wzięło udział w głównych uroczystościach Bożego Ciała w Krakowie. Te rozpoczęły się od tradycyjnej mszy świętej na Wawelu o godzinie 9. Po niej tłum pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego przeszedł ulicami Krakowa pod cztery ołtarze, z których dwa ostatnie znajdowały się już na Rynku Głównym.

📢 Ulice Nowej Huty całe w płatkach kwiatów. Na tę procesję Bożego Ciała w Krakowie przyszły prawdziwe tłumy W czwartek, 30 maja obchodzimy Święto Bożego Ciała. Centralna procesja, jak co roku przeszła z Wawelu na Rynek Główny zatrzymując się po drodze przy czterech ołtarzach. Nieco mniejsze, aczkolwiek liczne zgromadzenie przemaszerowało ulicami Nowej Huty.

📢 Procesja Bożego Ciała w Olkuszu. Tłumy wiernych przeszedł w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa pod cztery ołtarze W Olkuszu bardzo wielu wiernych wzięło udział w uroczystościach Bożego Ciała w parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana. Te rozpoczęły się od tradycyjnej mszy święte 9. Po niej wierni przeszli ks. Kanonika Gajewskiego, Biema, Hardego i Sosnową do czterech ołtarzy 📢 Zachwycający dywan z płatków żywych kwiatów na Boże Ciało. Pod Krakowem gospodynie zdobią drogę dla Jezusa Płatki żywych kwiatów ścielą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czubrowicach (w gminie Jerzmanowice-Przeginia) przed kaplicą pod wezwaniem Jana Marii Vianneya w swojej miejscowości. Ten wyjątkowy i pracochłonny dywan z kwiatów jest dziękczynieniem na Boże Ciało. Tędy po kwiatach przechodzi kapłan niosący monstrancję z Najświętszym Sakramentem. To już kolejny rok, gdy gospodynie tak dekorują teren przed kaplicą.

📢 Karolina Pantuła to Miss Województwa Małopolskiego 2024. Jaka jest prywatnie? Gala Finałowa Miss Województwa Małopolskiego 2024 za nami. Spośród 30 finalistek ubiegających się o tytuł Polskiej Miss Województwa Małopolskiego jury wyłoniło zwyciężczynię, którą okazała się być mieszkanka Krakowa. Jaka jest Karolina Pantuła, która zdobyła koronę najpiękniejszej i podbiła serca jury? Zobaczcie sami! 📢 Tłumy wiernych. Procesja Bożego Ciała w Nowym Sączu. Zdjęcia Tłumy sądeczan, całe rodziny z dziećmi wzięły udział w czwartkowej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożym Ciele. Wierni biorąc udział w barwnej procesji przeszli ulicami wokół nowosądeckiego Rynku, dziewczynki sypały kolorowe kwiaty tworząc barwny dywan, a chłopcy donośnie dzwonili dzwonkami. Zgodnie z tradycją zatrzymymano się przy czterech ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Tuż pod budynkiem Ratusza ustawiono główny ołtarz z hasłem „Eucharystia włącza do uczestnictwa we wspólnocie Kościoła”.

📢 Tak teraz wygląda kawiarnia Bunkra Sztuki w Krakowie. To nadal plac budowy. Kiedy otwarcie lokalu, którego wygląd wzbudził kontrowersje? Sezon na ogródki kawiarniane w Krakowie w pełni, ale mieszkańcy, którzy cieszą się z powrotu na mapę miasta kawiarni w Bunkrze Sztuki, będą musieli jeszcze poczekać. Słynna już oranżeria - jej nowy wygląd wzbudził wielkie emocje, nazywana bywa pogardliwie wiatą przystankową - wciąż na kawę nie zaprasza. Właściwie od kilku miesięcy niewiele się zmieniło na jednym z najsłynniejszych krakowskich placów budowy. Oficjalna data otwarcia wprawdzie nigdy nie padła, ale sugestie, że inauguracja wypadnie wiosną - jak najbardziej. Czy się uda? 📢 Boże Ciało na Podhalu. Tradycyjne procesje przeszły przez góralskie miejscowości ZDJĘCIA Górale bardzo uroczyście uczcili święto Bożego Ciała. W każdej parafii na Podhalu zorganizowano procesje. W Zakopanem oprócz górali w procesjach szli wypoczywający pod Giewontem turyści.

📢 Wisła Kraków w 1. lidze z nadzorem finansowym, Hutnik z licencją na 2. ligę bez dodatkowych warunków od PZPN Wisła Kraków otrzymała licencję na występy w 1. lidze piłkarskiej w sezonie 2024/2025 z nadzorem finansowym - poinformował na swojej stronie internetowej PZPN. Natomiast Hutnik w ostatnich dniach maja otrzymał zgodę od Komisji ds. Licencji Klubowych na występy w 2. lidze bez dodatkowych warunków. 📢 Wieczysta II Kraków lepsza od Pcimianki Pcim w hicie V ligi zachodniej W hicie rundy wiosennej w grupie zachodniej małopolskiej V ligi Wieczysta II Kraków pokonała Pcimiankę Pcim. Oba zespoły już wcześniej miały zapewniony awans, więc w środowym starciu 27. kolejki (29 maja 2024 r.) walczyły o prestiż i zwiększenie swoich szans na wygranie ligi. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania.

📢 Modne Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Co przyciąga tutaj turystów? Zobaczcie zdjęcia! Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

📢 Hala Forum, Forum Przestrzenie, Shuvary Park. Jedno miejsce rozkwita, drugie znika. Imprezowy, plenerowy i chilloutowy Kraków się zmienia Ciepło, gorąco, chill out w plenerze wskazany. Tylko gdzie? Imprezowa i chilloutowa mapa Krakowa ciągle się zmienia. Niedawno zamknięto Forum Przestrzenie, ale obok prężnie rozwija się Hala Forum. Rok temu mieszkańcy i turyści bawili się i odpoczywali jeszcze w Shuvary Park przy Saskiej. Jak wygląda to miejsce teraz? Budki pozamykane, nic się tam nie dzieje, a nieopodal... Szok! Rozkopana dziura w ziemi zalana wodą, wygląda jak starożytne ruiny Atlantydy...

📢 Kraków. Nowości na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pojawił się wielki, betonowy kwadrat. Powstaną dwa podziemne przystanki Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sprawa duże utrudnienia kierowcom w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiego. A niedługo zacznie doskwierać pasażerom komunikacji w Krakowie, gdy na wakacje zostanie wyłączona pętla tramwajowa w Mistrzejowicach. Torowisk i nowych asfaltowych dróg jeszcze długo nie zobaczymy, ale pojawiła się ciekawa konstrukcja. Z drona wygląda to jak wielki kwadrat wbity w ziemię. Część nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie przebiegać pod poziomem terenu. Na trasie o łącznej długości ponad 1,2 km pasażerowie odnajdą dwa przystanki podziemne – „Rondo Młyńskie” i „Rondo Polsadu”. 📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę!

📢 Hot mama! Patrycja Tuchlińska to już mama dwójki! Ciążowa sesja ukochanej miliardera Wojciechowskiego. Już urodziła? 30.05 Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Młoda mama trzyletniego Augusta została mamą po raz drugi? W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, wygląda na to, że już urodziła. 📢 To one będą walczyć w Nowym Sączu o koronę Miss Supranational 2024. Wśród nich Polka Angelika Jurkowianiec. Zdjęcia kandydatek Znamy pierwsze kandydatki, które 6 lipca, podczas uroczystej gali w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu będą walczyć o tytuł i koronę Miss Supranational 2024, a także narody rzeczowe i 50 tys. dolarów. Wśród kandydatek z różnych stron świata będzie również Polka - Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023.

📢 Trener Bartosz Bąk po awansie rezerwy Wisły Kraków do III ligi: Wygraliśmy ligę konsekwencją Trener Bartosz Bąk nie zmarnował zaliczki wypracowanej jesienią przez rezerwy Wisły Kraków. Wiosną drugi zespół „Białej Gwiazdy” jeszcze wcisnął pedał gazu i z impetem wywalczył awans do III ligi. To sukces również młodego szkoleniowca. 📢 Młodzi wiślacy świętowali. Nie zabrakło kibiców, śpiewów, szampana Rezerwa Wisły Kraków pokonała w środę LKS Jawiszowice w meczu IV ligi małopolskiej 3:0 i w świetnym stylu położyła pieczęć na awansie do III ligi. Podopieczni trenera Bartosza Bąka awans „zaklepali” sobie na pięć kolejek przed końcem. A po końcowym gwizdku rozpoczęło się świętowanie. 📢 Rozpoczyna się przebudowa drogi na Prądniku Białym. Szykują się duże i długotrwałe utrudnienia dla kierowców Ulica Chylińskiego na krakowskim Prądniku Białym będzie przebudowywana na odcinku pomiędzy ulicami Kuźnicy Kołłątajowskiej i Siewną. Start robót wyznaczono na środę 5 czerwca. Podczas prac remontowany odcinek, a także okoliczne ulice będą całkowicie wyłączone z ruchu.

📢 Paraliż w wydziale budownictwa w starostwie tatrzańskim w Zakopanem. Urzędnicy stracili możliwość wydawania decyzji Nowy starosta tatrzański cofnął upoważnienia wszystkim pracownikom wydziału budownictwa w starostwie tatrzańskim do wydawania decyzji. - Teraz jest jeszcze gorzej niż było dotychczas. Nic nie można załatwić – żalą się architekci. W starostwie słyszymy, że to sytuacja tymczasowa, której celem jest reforma i uzdrowienie funkcjonowania wydziału. 📢 Rusza sezon! Już niedługo będzie można kąpać się w Przylasku Rusieckim. Ale są pewne utrudnienia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na plaży w Przylasku Rusieckim odbędzie się piknik z atrakcjami dla najmłodszych. Na pełne otwarcie kąpieliska będziemy jednak musieli poczekać dwa tygodnie. Regularny sezon w Przylasku Rusieckim, podczas którego nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwać ratownicy, rozpocznie się 15 czerwca. Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i przypominamy o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.

📢 Stadniną w Regietowie będzie "powoził" Janusz Michalak. Nowy dyrektor obejmuje stanowisko po Mirosławie Walągu, który został starostą Mariusz Sikora, prezes Kombinatu Rolnego Kietrz, którego częścią jest Stadnina Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie, przekazał dzisiaj pracownikom stadniny informację o mianowaniu nowego dyrektora. To stanowisko przez ostatnie lata piastował Mirosław Waląg, obecny starosta gorlicki. Od 1 czerwca dyrektorem stadniny będzie Janusz Michalak. 📢 Koniec koszmaru dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie. Krzysztof Głuchowski: Przestałem być odwoływanym dyrektorem Zarząd Województwa Małopolskiego oficjalnie zakończył trwającą od przeszło dwóch lat procedurę odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego. - To zakończenie bardzo długiej drogi. Chciałbym powiedzieć, że czuję satysfakcję, ale - po ludzku - to jest ciężka sytuacja, kiedy przez 800 dni jest się odwoływanym – mówi Krzysztof Głuchowski.

📢 Tomasz Jażdżyński: Możemy już myśleć o poważniejszych inwestycjach, rozwoju, a nie tylko o przetrwaniu W poniedziałek odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. To dobry moment, żeby porozmawiać o kondycji największej sportowej organizacji w Małopolsce z prezesem „Białej Gwiazdy” Tomaszem Jażdżyńskim. 📢 Kiedy Iga Świątek gra mecz. Gdzie oglądać? Kiedy transmisja na żywo? Terminarz i wyniki online French Open Iga Świątek rozpoczęła kolejny sezon. Wkroczyła w rok 2024 jako liderka rankingu WTA i liczymy, że pozostanie na szczycie jak najdłużej. Polecamy śledzić terminarz jej startów i wyniki, które w tym miejscu uzupełniamy na bieżąco. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? Oto kalendarz występów polskiej tenisistki z dokładnymi datami i godzinami spotkań. Tu także informujemy, gdzie można znaleźć transmisje telewizyjne z pojedynków Igi Świątek. Najbliższe spotkanie raszynianka rozegra w turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa 26 maja - 9 czerwca. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek i gdzie go oglądać.

📢 Kręcą film na Podhalu. Główna droga przez Kościelisko była czasowo zamykana Podczas kręcenia ujęć do filmu ruch na ul. Nędzy Kubińca był zatrzymywany. Mieszkańcy Podhala mogą spodziewać się kolejnych utrudnień związanych z produkcją filmową, która trzymana jest w wielkiej tajemnicy. 📢 Kraków. Osiedle bloków i biurowców wokół Muzeum Armii Krajowej już z pozwoleniem na budowę. To projekt "Wita" Dwie firmy deweloperskie Echo i Archicom, mają już pozwolenia budowlane na zagospodarowanie terenu przy ul. Wita Stwosza w Krakowie, wokół Muzeum Armii Krajowej. Ma tu powstać osiedle bloków mieszkalnych i biurowców. To kolejna duża inwestycja w pobliżu Dworca Głównego w tym rejonie Krakowa. Niedawno stanął tu wielki kaskadowiec. Co tu jeszcze powstanie?

📢 Boże Ciało i Dzień Dziecka. Długi weekend w Krakowie i najważniejsze wydarzenia w mieście w dniach od 29 maja do 2 czerwca Weekend w Krakowie. Czerwcowe weekendy w Krakowie są niezwykle intensywne! Wraz z nadchodzącym, dość długim weekendem Bożego Ciała, do miasta zawitają ciekawe wydarzenia, eventy oraz atrakcje - a wśród nich m.in. liczne koncerty, imprezy, festiwale i wiele innych. Co robić w dniach 29 maja do 2 czerwca? Sami zobaczcie!

📢 Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta. 📢 Arabski boom na Zakopane, są nawet reklamy dedykowane turystom z Bliskiego Wschodu. A gości stamtąd będzie jeszcze przybywać Branża turystyczna w Zakopanem przestawia się na gości z Półwyspu Arabskiego. Przy zakopiance pojawił się baner w języku arabskim, wiele restauracji w swoich menu zaznacza, że oferują dania przygotowane metodą halal, czyli dozwoloną według szariatu. Arabscy turyści już pojawili się pod Giewontem, a górale spodziewają się ich jeszcze większego najazdu.

📢 Wizerunkowy strzał w kolano Zakopanego? Tak internauci i przedsiębiorcy podsumowują podwyżkę cen parkingów miejskich Zakopiańscy radni na jednej sesji stworzyli komisję, która ma zająć się odbudową wizerunku miasta oraz podnieśli ceny za parkowanie, które dotyczą turystów. W mediach społecznościowych aż zawrzało, a na górali sypią się negatywne komentarze. - O ile jestem w stanie zrozumieć to od strony względów ekonomicznych, to wizerunkowo jest to strzał w kolano. Szczególnie w czasach gdzie od kilku miesięcy, nawet od kilku lat jest nagonka na Zakopane i jednym z argumentów jest drożyzna i wyzyskiwanie turystów - mówi Emilia Glista z firmy Jointsystem zajmującej się marketingiem i doradztwem dla branży hotelarskiej.

📢 Nowa atrakcja w Krakowie. Paulini na Skałce zapraszają do parku archeologicznego i niedostępnych na co dzień ogrodów Przewodnicy wraz z zakonnikami oprowadzą nie tylko po dziedzińcu i kościele, ale również po niedostępnych na co dzień przestrzeniach klasztoru: bibliotece, skarbcu i klasztornym ogrodzie. Na zwiedzających czeka też nowość na Skałce, będąca efektem prowadzonych w ostatnich latach badań - park archeologiczny. Prezentuje on najnowsze odkrycia, m.in. ślady najstarszego, romańskiego kościoła na Skałce. Od środy, 29 maja, krakowscy paulini zapraszają do skorzystania z ich nowej oferty zwiedzania.

📢 Antoni Sztaba to jedna gwiazd z spektaklu "1989" Teatru Słowackiego w Krakowie. Syn Doroty Szelągowskiej robi karierę 22-letni Antoni Sztaba, syn Doroty Szelągowskiej i jej pierwszego męża Pawła Hartlieba, próbuje swoich sił jako aktor i model. Publiczność młodego artystę może zobaczyć na scenie w hitowym spektaklu Teatru im. Słowackiego "1989" - nie tylko w Krakowie, bo spektakl ten pokazywany był w TVP w Teatrze Telewizji. Antoni Sztaba, grający w nim m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego, w ubiegłym roku na stałe zasilił zespół krakowskiego teatru. 📢 Przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na krakowskim osiedlu Kabel. Zalewane przez wodę było wielokrotnie "Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 4,5 tys. m³ wraz z przepompownią przy ul. Prokocimskiej ogłoszony" – informuje jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. To jedna z największych tego typu inwestycji w mieście, która pozwoli na sprawne odprowadzanie i zretencjonowanie wód deszczowych z pobliskich osiedli.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach.

📢 Życzenia i kartki na Dzień Dziecka - dla dorosłych dzieci. Mądre, wzruszające, wesołe i krótkie życzenia dla córki i dla syna Dzień Dziecka 2024 wypada 1 czerwca. W tym roku jest to sobota. Bez wątpienia jest to jeden z ulubionych dni wszystkich dzieci. Pamiętajmy, aby złożyć życzenia. Przygotowaliśmy najlepsze rymowanki i wierszyki z okazji tegorocznego Dnia Dziecka.

📢 W Krynicy-Zdrój wybudowali ten obiekt za 20 mln zł. Stanął przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową Powstający w Krynicy-Zdroju amfiteatr robi wrażenie. Prace są praktycznie na ukończeniu, dlatego już w wakacje odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne w tym Festiwal im. Jana Kiepury. Koszt częściowo zadaszonej konstrukcji, która stylem nawiązuje do zabytkowych willi przy Bulwarach Dietla to 20 mln złotych. Obiekt wpasował się w otoczenie 📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”.

📢 Ta inwestycja całkowicie zmieni krajobraz Wzgórz Krzesławickich. Właśnie zniknął wiadukt, po którym tramwaje dojeżdżały do pętli W sobotę i niedzielę przy pomocy ciężkiego sprzętu wyburzano stary wiadukt tramwajowy biegnący nad ul. Łowińskiego w Krakowie, na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Na czas prac ruch był poprowadzony na odcinku ok. 150 m jezdnią tymczasową, po południowej stronie ul. Łowińskiego. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

📢 Koszmar pasażera w Krakowie. Siedem tygodni bez tramwajów między rondami! Od 3 czerwca (poniedziałek), przez około 7 tygodni, prowadzone będą prace związane z wymianą rozjazdów po południowej stronie węzła Rondo Mogilskie i północnej stronie węzła Rondo Grzegórzeckie. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie. A to przecież newralgiczny odcinek dla całego układu linii tramwajowych w Krakowie! 📢 Wielki jubileusz w gminie Raciechowice. 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach Wielkie święto dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy Raciechowice. W piątek, 24 maja Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach rozpoczęła świętowanie jubileuszu 100-lecia istnienia. Uroczystości zainaugurowała uroczysta msza św. w intencji absolwentów uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w kościele parafialnym w Raciechowicach, którą koncelebrowali: ks. proboszcz Maciej Winiarski, ks. kanonik Józef Czarny i ks. kanonik Wiesław Cygan. Następnie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej pamięci Kazimiery Anny z Bujwidów Rouppertowej. Uroczystości uświetniły przemowy okolicznościowe i występy dzieci. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Krakowska.

📢 Przepisy na ciasta z truskawkami: z galaretką i budyniem. Ten smak pokocha każdy! Ciasto z truskawkami i galaretką oraz ciasto z truskawkami, galaretką i budyniem to jedne z popularniejszych letnich ciast. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta, w których główną rolę grają truskawki!

📢 Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda” to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.

📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Matura rozszerzona MATEMATYKA 2024 - odpowiedzi, arkusz CKE. Mamy komentarze uczniów. To zadanie zapamiętają na długo! Zakończyła się matura rozszerzona z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak poradzili sobie uczniowie? Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Znajdziecie tutaj również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT wiosnę! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok!

📢 Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska i Happysad gwiazdami święta miasta. Znamy datę wydarzenia Agnieszka Chylińska i Happysad będą największymi gwiazdami, które wystąpią podczas Dni Chrzanowa 2024. W tym roku święto miasta zaplanowano na pierwszy weekend czerwca, czyli 1-2.06.2024. Poza atrakcjami muzycznymi czekają nas także animacje dla dzieci, wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. 📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Piękne kartki z życzeniami na Dzień Dziecka 2023. Dla dużych i małych dzieci! Do pobrania za darmo na SMS, Messenger, WhatsApp i Facebook Kartki na Dzień Dziecka 2023. Wyślij do swojego dziecka wzruszającą, piękną e-pocztówkę. Możesz też załączyć życzenia, które znajdziesz w tym materiale. Prosty sposób na sprawienie przyjemności swojemu dziecku, nawet jeśli jest już dorosłe!

