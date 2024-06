Przegląd prasy (11.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klasyfikacja medalowa, wszyscy medaliści mistrzostw Europy Rzym 2024 w lekkoatletyce”?

Prasówka 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Klasyfikacja medalowa, wszyscy medaliści mistrzostw Europy Rzym 2024 w lekkoatletyce Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Rzymie zaplanowano na 6 dni, od 7 do 12 czerwca 2024. To ostatni sprawdzian przed igrzyskami olimpijski. Kto wygrał, kto stanął na podium, jak wygląda klasyfikacje medalowa ME? Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie wszystkie najważniejsze informacje

📢 Świetny wynik Doroty Kolarskiej w eurowyborach w Krakowie. Młoda gwiazda Lewicy to bratanica współpracownika… prezydenta Andrzeja Dudy Mandatu w Parlamencie Europejskim przez ogólnie słaby wynik Lewicy nie zdobyła, ale została z widokami na przyszłość w polskiej (europejskiej) polityce. Dorota Kolarska dzięki pomysłowej kampanii, prowadzonej również – a jakże – na kolarzówce, zdobyła sporą rozpoznawalność. Startując z 2. miejsca na liście Lewicy zdobyła w Krakowie ponad 19 tysięcy głosów – to 6. miejsce w całej stawce, w tyle zostawiła wielu znanych kandydatów. W tym lidera listy Lewicy w okręgu 10. wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę.

📢 Kraków. Wraki samochodów znikają z ulic Krakowa podczas akcji straży miejskiej Kolejna akcja straży miejskiej w Krakowie dotycząca usuwania wraków pojazdów z ulic. Robi się ładnie, bezpieczniej i pojawiają się miejsca do parkowania dotąd zajęte przez nieruchawe gruchoty. Straż miejska ostatnio usuwa sporo wraków i o to chodzi, choć nie jest to łatwe i najpierw wymaga urzędniczych procedur.

Prasówka 11.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [11.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Kraków ma spore grono nowych profesorów. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w poniedziałek (10 czerwca) akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Sam Kraków wzbogacił się o blisko 20 nowych profesorów. To specjaliści z różnych dziedzin, od medycyny, przez fizykę, nauki inżynieryjno-techniczne po językoznawstwo i historię. 📢 Tragedia w Myślenicach. 45-latek wyskoczył z okna urzędu. Nie żyje 45-letni mężczyzna wypadł z okna budynku starostwa powiatowego przy ul. Drogowców w Myślenicach. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek (10 czerwca) przed godziną 8 rano. W efekcie upadku z wysokości mężczyzna doznał obrażeń, na skutek których zmarł w myślenickim szpitalu jeszcze przed południem tego samego dnia. 📢 Kraków. Wypadek trzech samochodów na autostradzie A4 Wypadek na autostradzie A4, kierunek Kraków - doszło do kolizji trzech samochodów osobowych, ruch odbywa się jednym pasem. Jeden z pojazdów wbił się w bariery ochronne.

📢 Brutalny atak w Krakowie. Oszuści podający się za pracowników Wodociągów pobili niepełnosprawną kobietę i splądrowali jej mieszkanie Oszuści – dwóch mężczyzn i kobieta – podający się za pracowników krakowskich Wodociągów wdarli się siłą do mieszkania starszej, niepełnosprawnej kobiety na krakowskiej Krowodrzy. Napastnicy pobili 66-latkę, splądrowali mieszkanie, ukradli pieniądze i kosztowności. - Brutalność oszustów była przerażająca. Jak można zaatakować i przewrócić osobę niepełnosprawną, poruszającą się o kuli? To tak jakby ktoś zrzucił osobę niepełnosprawną z wózka inwalidzkiego, to po prostu nie mieści się w głowie… - opowiada nam syn kobiety, która stała się ofiarą bezwzględnego ataku. 📢 Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 pod Krakowem. Są utrudnienia, ruch odbywa się jednym pasem Na autostradzie a 4 pod Krakowem w okolicy Zalasu w poniedziałek, 10 czerwca doszło do zderzenia trzech samochodów. Na autostradzie są utrudnienia, ruch odbywa się jednym pasem.

📢 Mieszkanka powiatu olkuskiego chciała zainwestować swoje oszczędności, ale… padła ofiarą oszustwa. 63-latka straciła ponad 40 tysięcy 63-letnia mieszkanka powiatu olkuskiego padła ofiarą oszustwa „na doradcę finansowego”. Kobieta chciała skorzystać z inwestowania z pomocą doradców finansowych. Instalując wskazaną przez oszustów aplikacje a także podając kody blik kobieta straciła ponad 40 tysięcy złotych. 📢 Naj, naj, naj Cracovii w minionym sezonie ekstraklasy Sezon 2023/2024 przeszedł do historii. Nie będzie jakoś szczególnie pamiętany przez kibiców Cracovii, bo "Pasy" prezentowały się w nim bardzo przeciętnie. Wybraliśmy jednak kilka wydarzeń, które z pewnością mogą zapaść w pamięć. Zobaczcie je w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce. Limanowa zalana. Trudna sytuacja pod Nowym Sączem. To może być ciężka noc w regionie Kolejne ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje w Krakowie: od godz. 10.00, 10 czerwca, do godz. 2.00, 11 czerwca mogą się pojawiać burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Podobnie może być w całej Małopolsce. IMGW ogłosił w naszym województwie II stopień ostrzeżeń meteo. Przez Limanową już przeszła wielka ulewa. Zalane są parkingi i posesje. Dużo pracy mają strażacy, m.in. z OSP Limanowa. W powiecie nowosądeckim również występują podtopienia i zalane drogi.

📢 Drogi w Małopolsce z takimi widokami, że aż dech w piersiach zapiera. Należą do najpiękniejszych tras w kraju! Zobacz ZDJĘCIA Drogi w Małopolsce należą do najbardziej malowniczych w kraju. Roztaczające się widoki wyjątkowo cieszą oczy. Podróżować takimi trasami to przyjemność. Zobacz galerię zdjęć z najbardziej malowniczymi odcinkami w Małopolsce.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Zajrzyj do domu Władysław Kosiniaka-Kamysza i Pauliny Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i niedawno powitał na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszkał malutki synek ministra. 📢 Ani Liverpool FC ani FC Barcelona. Chorwaci najlepsi w 13. edycji Turnieju Sokolika w Starym Sączu Za nami piłkarskie emocje w 13. edycji Międzynarodowego Turnieju Sokolika U10 rozgrywanego w Starym Sączu. W niedzielnym wielkim finale naprzeciw siebie stanęły czeska Sparta Praga i chorwacka Lokomotiva Zagrzeb. Górą po rzutach karnych byli Chorwaci zgarniając okazały puchar, którego nie powstydziłyby się międzynarodowe rozgrywki europejskie. Na Sądecczyznę zjechało 36 drużyn z aż piętnastu państw, a wśród nich tak uznane marki jak Liverpool FC (7. lokata), FC Barcelona (11.) czy Paris Saint Germain (15.). To tradycyjnie był wspaniały piłkarski weekend na stadionie starosądeckiego Sokoła.

📢 Kucharz z zawodu, jubiler z powołania. Rzemieślnik z ul. Wielopole w Krakowie tworzy biżuterię już od 40 lat Z zawodu jest kucharzem, ale przyrządzanie jedzenie nigdy nie nie sprawiało mu odpowiedniej satysfakcji. Wszystko zmieniło się w dniu, kiedy Robert Siudek poszedł z kolegą odebrać obrączki ślubne. - Spojrzałem na biżuterię i pomyślałem sobie, że wykonanie czegoś takiego wcale nie musi być trudne. Kupiłem proste narzędzia i zacząłem sam tworzyć biżuterię dla koleżanek. Poziom moich prac podnosił się z każdym miesiącem. I tak już to trwa ponad 40 lat - mówi Robert Siudek, rzemieślnik z Krakowa.

📢 Kolejny transfer Wieczystej Kraków. Z ekstraklasy przyszedł Lisandro Semedo Po awansie do piłkarskiej II liga Wieczysta Kraków sukcesywnie wzmacnia skład. W poniedziałek (10 czerwca 2024 r.) klub ogłosił, że podpisał kontrakt z Lisandro Semedo, ostatnio grającym w Radomiaku. To już czwarty nowy zawodnik w drużynie trenera Sławomira Peszki na kolejny sezon, już na szczeblu centralnym.

📢 Zamek w Muszynie "Cudem Polski"! Czytelnicy magazynu National Geographic wybrali turystyczną perełkę, którą warto odwiedzić Zamek w Muszynie został "Cudem Polski". To dzięki czytelnikom National Geographic Magazine Poland, którzy w internetowym głosowaniu oddali najwięcej głosów na częściowo zrekonstruowany średniowieczny obiekt. Budowla cieszy się popularnością, a teraz może być jeszcze lepiej. Ogólnopolski konkurs ma na celu promocję wyjątkowych miejsc w Polsce. 📢 Są ostateczne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kto otrzymał mandat z małopolskiej listy? Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek (10 czerwca) przed południem przedstawiła oficjalne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wygrała je Koalicja Obywatelska z 37,06 proc. głosów, przed Prawem i Sprawiedliwością – 36,16 proc., Konfederacją – 12,08 proc., Trzecią Drogą – 6,91 proc. i Lewicą – 6,3 proc.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 10.06.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 W Oświęcimiu padła szóstka w Lotto Plus. To druga główna wygrana w tej kolekturze na os. Chemików Weekend przyniósł graczowi LOTTO, który kupon puścił w Oświęcimiu wysoką wygraną! Szczęściarz "przygarnął" równiutki milion złotych. Kupon puścił w kolekturze na os. Chemików, a dokładnie przy ul. Bema 8A w Oświęcimiu. To druga "szóstka" w tej kolekturze (02015159)

📢 Kandydatki w konkursie Miss Polski 2024 w zmysłowej sesji zdjęciowej w strojach kąpielowych przed zgrupowaniem w Małopolsce Która z nich zostanie Miss Polski 2024? Na razie dziewczyny relaksują się przed zgrupowaniem, które rozpocznie się 10 czerwca w Małopolsce. Czeka je wiele pracy, bo gala zapowiada się wyjątkowo! Nie możemy się już doczekać 5 lipca i gali w Nowym Sączu! Finalistki konkursu Miss Polski poznaliśmy w kwietniu w czasie półfinałów. Teraz czas na ostateczną rywalizację. Widać, że dziewczynom służy upalny czerwiec. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Co czyta prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Tytuł książki zwiastunem epokowej inwestycji? W krótkim filmie zamieszczonym w internecie prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podsumował pierwszy miesiąc swojej pracy. Nagranie zaczął od tego, że trzyma w rękach pokaźną książkę. Czy tytuł będzie dla krakowian zaskoczeniem?

📢 Etno skarby Brzeszcz, czyli piknik międzypokoleniowy. Na koniec czadu dali Big Cyc i Skolim. WIDEO Stadion Górnika Brzeszcze był areną Międzypokoleniowego Pikniku Etno Skarby Brzeszcz. Gwiazdami wieczoru były zespoły Big Cyc i Skolim. 📢 Paznokcie migdałki: french, naturalne, jasne i kolorowe. Dużo wzorów i pomysłów na paznokcie hybrydowe krótkie i długie Zobacz przegląd ponad 20 wyjątkowych stylizacji paznokci w kształcie migdałka. Przygotowaliśmy propozycje dla miłośnicze krótkich i długich paznokci więc naprawdę jest w czym wybierać. Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. Zainspiruj się.

📢 Wypadek podczas robót pod Krakowem. Maszyna budowlana przygniotła mężczyznę W Bukowie w gminie Mogilany w poniedziałek, 10 czerwca rano doszło do poważnego wypadku na budowie. Mężczyzna został przygnieciony przez maszynę budowlaną. Zaalarmowane zostały służby ratownicze. Jak informuje portal Patrol998-Małopolska - na miejscu pracują strażacy oraz ratownicy medyczni.

📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie. 📢 Przed sądem w Krakowie rozpoczął się proces w sprawie pożaru miejskiego archiwum. Oskarżona jest jedna osoba W poniedziałek 10 czerwca przed krakowskim sądem rozpoczął się proces w sprawie pożaru archiwum w Krakowie. Przed sądem stanął Andrzej H., rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej, który oskarżony jest za poświadczenie nieprawdy i używanie dokumentów poświadczających nieprawdę. Śledztwo w sprawie pożaru trwa. - Przez 29 lat swojej działalności nigdy nikogo nie wprowadziłem w błąd - mówił w sądzie Andrzej H. Mężczyzna potwierdził na początku rozprawy, że nie przyznaje się do winy.

📢 Poważny wypadek na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Trasa była całkowicie zablokowana po zderzeniu tira z samochodem osobowym. Są ranni Do bardzo poważnego wypadku doszło dziś (10 czerwca) o poranku na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Samochód osobowy zderzył się tam z tirem. Dwie osoby zostały poszkodowane.

📢 Trasa rowerowa z centrum Krakowa do Tyńca cieszy się ogromną popularnością. Jadąc wzdłuż Wisły można podziwiać piękne widoki Szczególnie w weekendy wśród krakowian dużą popularnością cieszy się trasa rowerowa wzdłuż Wisły do Tyńca. Na ścieżce panuje duży ruch. Trzeba uważać przy wyprzedzaniu i zachować ostrożność omijając pieszych, biegaczy czy rolkarzy. Po drodze jest kilka stanowisk, gdzie można zjechać i odpocząć. Przy trasie czynne są też punkty gastronomiczne. 📢 Kandydatki na Miss Polski spotkały się z Izabelą Janachowską. Przymierzyły suknie ślubne i wieczorowe przed wielkim finałem w Nowym Sączu 32 kandydatki i przymiarki przed Galą Finałową Miss Polski 2024 były niewątpliwie ekscytującym przeżyciem dla startujących w konkursie pań. Już 5 lipca 32 piękne dziewczyny z całej Polski założą suknie ślubne i wieczorowe podczas wyjątkowego wieczoru, który zostanie w ich pamięci na zawsze. A odbędzie się on w Nowym Sączu.

📢 Trąba powietrzna koło Tarnowa! Wielki lej burzowy przeraził mieszkańców W niedzielę (9 czerwca) podczas nagłej burzy, która przeszła m.in. przez gminę Wietrzychowice, Żabno i Radłów w powiecie tarnowskim mieszkańcy mogli obserwować lej kondensacyjny, który utworzył się na niebie. Na szczęście żywioł nie wyrządził żadnych szkód, ale samo zjawisko leja burzowego wyglądało bardzo spektakularnie. 📢 Krakowski Park Jordana na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie stu lat. Tak bawili się tam mali krakowianie Zajmuje prawie 21 hektarów i powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Park Jordana jest jednym z najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w Krakowie. To przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce odpoczynku i zabawy w środku miasta, wśród zieleni. Znajduje się w obrębie ulic: al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta. Z jednej strony polanki, ławeczki, alejki do spacerów, z drugiej atrakcje, które odpowiadają najnowszym trendom, jak skate park, boisko do gry w boule czy ścianka wspinaczkowa. A my zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, jak wyglądał krakowski Park Jordana prawie sto lat temu!

📢 Wypadek tira pod Proszowicami. Utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej 776 W poniedziałek nad ranem w na DW 776 Ostrowie (trasa Proszowice - Kazimierza Wielka) doszło do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego. Pojazd przewrócił się na bok. Nikt nie doznał obrażeń, ale droga była tymczasowo zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się już normalnie. 📢 Prawo i Sprawiedliwość wygrywa eurowybory w Małopolsce. Beata Szydło z najlepszym wynikiem W Eurowyborach 2024 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43,10 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 29,02 proc., a kolejne pozycje zajęły: Konfederacja - 14,66 proc., Trzecia Droga - 7,08 proc., Lewica - 4,75 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 0,75 proc., Normalny Kraj - 0,28 proc., Polexit - 0,26 proc., Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 0,08 proc.

📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, okręg 10 obejmujący Świętokrzyskie i Małopolskie. Oto ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 10, obejmującym swoim zasięgiem województwa małopolskie i świętokrzyskie wygrało Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską. 📢 Wyniki ostateczne wyborów do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie oraz w Świętokrzyskiem W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 10, obejmującym swoim zasięgiem Świętokrzyskie i Małopolskę wygrało Prawo i Sprawiedliwość , drugi wynik miała Koalicji Obywatelska. Oto ostateczne wyniki. 📢 Eurowybory 2024: Oficjalne wyniki w Krakowie. Kto zdobył najwięcej głosów pod Wawelem? W poniedziałek (10 czerwca) wczesnym ranem znane były oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Krakowie. Z danych ze 100 procent obwodowych komisji z całego miasta (456 komisji) wynika, że najlepszy wynik pod Wawelem osiągnęła Koalicja Obywatelska - 42,84 proc., przed Prawem i Sprawiedliwością - 25,29 proc. Kolejne miejsca zajęli: Konfederacja - 12,68 proc., Lewica - 10,30 proc., Trzecia Droga - 7,48 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 0,79 proc., Polexit - 0,32 proc., Normalny Kraj - 0,24 proc., Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 0,07 proc.

📢 Miasto może sporo zarobić na lexusie. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski jeździ na rowerze albo toyotą Zgodnie z zapowiedzią nowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego urząd zamierza pozbyć się prezydenckiego lexusa, którym jeździł poprzedni prezydent Jacek Majchrowski. Pojazd został wystawiony na sprzedaż. W przetargu cena wywoławcza wynosi 155 200 zł. 📢 Ten turniej ma kilka dekad tradycji. W niedzielę wygrała go Wisła Kraków Za nami 37. edycja Międzynarodowego Turnieju im. Adama Grabki. Przez dwa dni na stadionie przy ul. Reymonta rywalizowało szesnaście drużyn z dwunastu krajów. Grali chłopcy z rocznika 2012 i młodsi. A na koniec cieszyli się z wygranej gospodarze, bo turniej wygrała Wisła Kraków. 📢 Gorąca atmosfera, wynik zaskoczył. Mularczyk ma szansę na mandat. Wieczór wyborczy w sztabie PiS w Nowym Sączu W niedzielny wieczór tuż przed ogłoszeniem wyników do Parlamentu Europejskiego biuro poselskie Arkadiusza Mularczyka w kamienicy przy nowosądeckim Rynku pękało w szwach. Najpierw była gorąca atmosfera wyczekiwania, a następnie tuż po ogłoszeniu wyników, kilka chwil po godz. 21 nastrój niepewności czy faktycznie jest się z czego cieszyć. Wśród gości dało się wyczuć zaskoczenie takim obrotem spraw.

📢 Służbowy lexus prezydenta Krakowa wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza nie jest niska Prezydent Jacek Majchrowski jeździł nim, a raczej był wożony, przez 5 lat. Słynny lexus przejechał około 80 tys. km. Teraz zgodnie z zapowiedzią nowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, został wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza 155 200 zł, kto da więcej? Sprawdźcie parametry techniczne samochodu, może się skusicie... 📢 Euforia na wieczorze wyborczym PO przy krakowskim Rynku po ogłoszeniu wyników sondażowych. Ale w Małopolsce wyraźnie wygrał PiS Radosnymi okrzykami i brawami przywitali politycy i sympatycy PO w Krakowie wyniki sondażowe exit poll eurowyborów. Platforma Obywatelska oczekiwała na nie w niedzielę wieczorem w Klubie Pod Jaszczurami przy krakowskim Rynku Głównym. W tym wieczorze wyborczym brali udział politycy startujący do europarlamentu z okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie: Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Marek Sowa. Zjawili się też m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, senator Bogdan Klich, poseł Dominik Jaśkowiec czy radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

📢 To już taka tradycja, czyli kolejny rekord finału GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej To inicjatywa, która z roku na rok przyciąga coraz więcej młodych miłośników koszykówki. I co roku pobijany jest rekord uczestników! Tak samo było podczas tegorocznego finału GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej, w którym wzięło udział dwa tysiące młodych koszykarek i koszykarzy. 📢 Eurowybory 2024. Oni zdobywają mandaty do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 10, obejmującym swoim zasięgiem Świętokrzyskie i Małopolskę wygrało Prawo i Sprawiedliwość , drugi wynik miała Koalicji Obywatelska. Oto ostateczny podział mandatów. 📢 Bezludna pustynia? Nie Błędowska. Co weekend zjeżdżają tu tłumy ludzi. Ciasno na parkingach ale już na piachu - wielkie przestrzenie Pustynia Błędowska jak co weekend przeżywała i w ten najazd turystów. Oprócz pieszych i rowerzystów można było zauważyć... konnych. Nasz fotoreporter uchwycił w obiektywie obrazek jak z dalekiej przeszłości. Kawalkada konnych pędzie na swoich rumakach przez piachy pustyni, ubrana w niewspółczesne stroje. Do tego ktoś na środku pustyni postawił osadę z namiotów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mroczna historia Rabki-Zdrój. Uzdrowisko miało być Miastem Dzieci Świata. Plan stworzenia tu dziecięcego raju okazał się utopią Malowniczo położona Rabka-Zdrój miała być rodzimą "czarodziejską górą" – uzdrowiskiem z eleganckimi pensjonatami, Miastem Dzieci Świata. Beata Chomątowska w swojej książce "Miasto Dzieci Świata" wyrusza szlakiem marzeń o rabczańskiej "republice dzieci", natrafiając na mroczne sekrety willi "Tereska", wymazaną z pamięci historię polsko-żydowskiego miasteczka, samotność dziecięcych kuracjuszy i krzywdę małych rabczan.

📢 Takimi nowoczesnymi autobusami będziemy podróżować po Krakowie. Zobacz, na jakich liniach się pojawią W ostatnich miesiącach tego roku zacznie obowiązywać nowa umowa miasta z drugim przewoźnikiem w Komunikacji Miejskiej w Krakowie firmą Mobilis. Zaprezentowano docelowy wygląd pojazdu, który będzie stanowił większość jej floty. Łącznie przewoźnik będzie posiadał 151 autobusów, z czego aż 91 z nich będą to autobusy przegubowe na gaz ziemny (CNG).

📢 23. Wielka Parada Smoków przeszła przez centrum Krakowa. Tak wyglądał drugi dzień smoczego święta Po sobotnim, wieczornym widowisku z ogromnymi smokami w zakolu Wisły pod Wawelem - w niedzielę smoki ruszyły do ścisłego centrum Krakowa. W samo południe rozpoczęła się już tradycyjna, wielka Parada Smoków, z udziałem dzieci animujących własnoręcznie wykonane smoki. 📢 Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych świętował dzisiaj w Bieczu. Członkowie zastrzegają: nie jesteśmy rekonstruktorami Świętowanie zaczęło się od udziału w uroczystej sumie w bieckiej farze. Wierni, którzy przyszli na sumę, nie spodziewali się widoku kawalerii, wojskowych wozów ani sztandarów. Zaskoczenie było więc spore, ale zaprocentowało później, bo po skończonej liturgii bieczanie przyszli wraz z jeźdźcami na rynek, by wziąć udział w części oficjalnej, czyli przyjęciu nowych członkiń.

📢 Wielkie smoki znów opanowały Kraków. Tak wyglądało spektakularne widowisko pod Wawelem. Ludzi tyle, że nie było gdzie szpilki wcisnąć W Krakowie trwa właśnie 23. Wielka Parada Smoków. Tym razem impreza odbywa się pod hasłem "Smoki bajek, baśni i powieści". Najbardziej spektakularnym elementem wydarzenia jest zawsze Wielkie Widowisko Plenerowe organizowane późnym wieczorem pod Wawelem. Ogromne, unoszące się smocze postaci, do tego efekty świetlne i laserowe oraz muzyka. Niezmiennie przyciąga tłumy krakowian i gości. Jak wyglądała tegoroczne widowisko? Zobaczcie w galerii. W zakolu Wisły zgromadziły się tłumy widzów.

📢 Festiwal Orkiestr Dętych. W podkrakowskich Więcławicach Starych muzyka rozbrzmiewała przez cały dzień Już ćwierć wieku temu w Więcławicach Starych (gm. Michałowice) zorganizowano pierwszy Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych. W tym roku wydarzenie odbyło się w niedzielę, 9 czerwca, a na jubileuszową odsłonę wydarzenia do amfiteatru przybyło niemal 30 orkiestr. Uczestniczące zespoły koncertowały i rywalizowały o najwyższe laury. Przyjechały z pięciu województw - od małopolskiego poprzez świętokrzyskie, śląskie, dolnośląskie, aż po łódzkie. Każda z orkiestr zaprezentowała kilka utworów, wśród których znalazły się: marsze, utwory muzyki rozrywkowej, klasycznej i filmowej.

📢 Krynickie wille, sanatoria i ich wnętrza na archiwalnych zdjęciach. Architektura uzdrowiska zachwyca Co sprawie, że Krynica-Zdrój cieszy się tak dużą popularnością turystów? Powodów jest wiele, a jednym z nich jest fakt, że wybudowano tam kiedyś okazałe wille i inne budynku,, które tworzą klimat tego miejsca. Każdy z budynków wygląda inaczej, a jednak są do siebie w pewnym sensie podobne tworząc spójną całość i niepowtarzalną architekturę. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z Krynicy-Zdroju. 📢 Małopolska na rowerach! 12 rodzinnych wycieczek na "czterech kółkach". Łatwe i trudniejsze trasy. Piękne widoki gwarantowane Małopolska jest piękna - i to wcale nie slogan, a stwierdzenie faktów. W piękne dni warto wybrać się poznawać jej okolice na rowerze. A najlepiej w dobrym towarzystwie - z dziećmi, bliskimi lub przyjaciółmi. Przygotowaliśmy dla was zestawienie 12 najciekawszych tras w Małopolsce, które można pokonać także z dziećmi lub osobami, które nie mają super kondycji. Co ważne - do każdej z tych tras można dojechać pociągiem. Sprawdź nasze propozycje.

📢 Perełki i cudeńka na Pchlim Targu w Pałacu Długoszów w Gorlicach. Miłośnicy staroci mieli w czym wybierać, od obrazów po zegary Na Pchlim Targu w Pałacu Długoszów można zaleźć wszystko, co się komu zamarzy. Wędkarze mogą kupić serwis talerzy z rybimi motywami, miłośnicy psów całą kolekcję figurek rozmaitych ras, wielbiciele porcelany serwisy kawowe, amatorzy starych zegarków też nie będą zawiedzeni. Dodatkowo jeden ze sprzedawców zachwala działający magnetofon szpulowy. Do odtwarzacza dorzuca taśmy. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Hotele nad Jeziorem Rożnowskim na każdą kieszeń. Top najlepszych obiektów według rankingu w Google Jezioro Rożnowskie staje się coraz bardziej popularnym miejsce na wypoczynek. Co jakiś czas powstają tam nowe hotele, restauracje, domki i apartamenty z pięknym widokiem. Do sukcesu tego wspaniałego miejsca przyczyniają się też znane osoby, które wybierają je na wypoczynek a nawet organizują tam śluby. Cena za noc waha się w zależności od standardu od 200 zł do nawet ponad tysiąca złotych. Zobacz ranking według opinii w Google, pod uwagę braliśmy oceny powyżej 4 gwiazdek. 📢 Budowa węzła Grębałów na S7 w Krakowie. Leją tony betonu na wiadukcie, po którym tramwaje dojadą do budowanej właśnie pętli Na budowie trasy S7 praca wre. Widać to szczególnie na odcinku gdzie budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Jest tu wiele wiaduktów i skomplikowanych rozwiązań drogowych. Na jednym z obiektów nad ul. Łowińskiego właśnie wylewany jest beton pod przyszłe torowiska. Sami zobaczcie postępu w budowie!

📢 Nocna ulewa i burza w Krakowie. Załamanie pogody i drugi stopień ostrzeżenia Po upalnej sobocie w nocy nastąpiło załamanie pogody. Silna burza przeszła nad Krakowem z soboty na niedzielę. Mocno grzmiało i spadło sporo deszczu. Zmieniły się prognozy pogody dla Małopolski. W Krakowie i kilku powiatach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia. 📢 Kraków. Tłumy na koncertach plenerowych podczas Dni Nowej Huty 2024. Na scenie Maleńczuk, Bryska i Marika ZDJĘCIA Dni Nowej Huty to coroczne święto "najmłodszej siostry Krakowa", w ramach którego dla Nowohucian przygotowano wiele atrakcji. Wśród nich nie mogło zabraknąć dobrej muzyki! Podczas festynu na scenie pojawiły się popularni polscy artyści: Maciej Maleńczuk, Marika oraz Bryska. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!

📢 Festiwal Kolorów w Krakowie. Zabawa z barwnymi proszkami jak podczas hinduistycznego święta holi W przestrzeni przy Tauron Arenie Kraków w powietrze leci wielobarwny pył. W sobotę, 8 czerwca, od godziny od 15 trwał tam Festiwal Kolorów. Uczestnicy mieli zapewniony sypki, nietoksyczny (i schodzący z ubrań) kolorowy proszek - oraz dobrą zabawę. Na miejscu czekały jedzenie z foodtrucków, DJ'e, konkursy z nagrodami.

📢 Sławomir Peszko, trener Wieczystej Kraków: Jeszcze się ludzie zdziwią. Celem jest ekstraklasa Rozmowa ze Sławomirem Peszką, trenerem Wieczystej Kraków, która awansowała do II ligi i zmierza do ekstraklasy. Były reprezentant Polski, który w debiucie w roli szkoleniowca odniósł sukces, opowiada nam o minionym sezonie, zmianach kadrowych i ambitnych planach na przyszłość. Czy przy Chałupnika będzie ekstraklasa? Nie jest to niemożliwe. 📢 Doda pokochała Łącko i góry. Wraz z z ukochanym Dariuszem Pachutem i pieskiem na wieżę widokową w Gorcach. Często bywa w okolicy Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, w jego rodzinnej miejscowości koło Łącka. Jest tam częstą bywalczynią. Tak było także w długi weekend. Choć piosenkarka nie relacjonuj już wprost swojego życia osobistego w mediach społecznościowych to na nagraniach, które dodaje jej ukochany widać, że towarzyszy mu podczas górskich wycieczek. Na nagraniach zawsze też pojawia się jej uroczy piesek. Długi weekend Doda spędziła w górach a konkretnie w Gorcach. Wybrała się na wieżę widokowa w gm. Ochotnica Dolna.

📢 Kraków spragniony lata. Na Zakrzówku kąpie się sporo ludzi. Kiedy oficjalne otwarcie wakacyjnego sezonu? Krakowianie wypatrują letniej pogody - obfitujący w burze i deszcze czerwiec 2024 na razie jest kapryśny, ale to wcale nie znaczy, że nie można na szerszą skalę rozpocząć sezonu kąpielowego. Przynajmniej nieoficjalnie. W sobotę, 8.06, odwiedziliśmy Zakrzówek. Pływające pomosty były pełne ludzi, woda też zachęcała do kąpieli. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Groźny pożar w Krakowie. W nocy na Ruczaju płonęły lokale usługowe. Walka z ogniem trwała kilka godzin W nocy piątku na sobotę doszło do pożaru lokalów usługowych przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej w Krakowie. Walka służb z ogniem trwała przez kilka godzin. "Do wczesnych godzin porannych trwało dogaszanie oraz prace rozbiórkowe" - informuje Patrol998-Małopolska. 📢 Lata 80. w Krakowie to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Stara krakowska tradycja zagrożona? Mieszkańcy Bielan piszą petycję do prezydenta w sprawie festynu na polanie w Lesie Wolskim Mieszkańcy Bielan, ale i całego Krakowa oraz sympatycy podpisują się od kilku dni pod internetową petycją do prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Proszą o interwencję w sprawie festynu odbywającego się - jak zaznaczono - od paruset lat w Lesie Wolskim na Polanie Bielańskiej (Polanie pod Dębiną) w dzień Zielonych Świątek, czyli odpustu na Bielanach. Zdaniem autorów pisma ta jedna z najstarszych krakowskich tradycji jest zagrożona. Skarżą się na działania Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. A Fundacja odpowiada.

📢 Weekend w Krakowie. Parada Smoków, Wodecki Twist Festiwal, Dni Nowej Huty. Oto najlepsze wydarzenia w mieście w dniach 8-9 czerwca: Co robić w weekend w Krakowie? To pytanie często spędza sen z powiek zarówno mieszkańcom miasta, jak i turystom. Na szczęście osobom, które jeszcze nie są pewne, co chcą robić w najbliższych dniach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienia najciekawszych wydarzeń w Krakowie. Zobacz, co ciekawego można robić w mieście w nadchodzący weekend!

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji. 📢 Mercure Szczyrk Resort - zwiedziliśmy luksusowy hotel. Zobaczcie ZDJĘCIA. Efekt zapiera dech w piersiach! Jako jedni z nielicznych mieliśmy okazję zwiedzić gruntownie modernizowany hotel Mercure Szczyrk Resort, który przez całe dekady funkcjonował jako Orle Gniazdo. Kompleks naprawdę zapiera dech w piersiach i wywołuje efekt wow. Część pomieszczeń hotelowych jest już gotowa, w części obiektu prace jeszcze trwają. Ale - jak nas zapewniono - na wrzesień, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie gigantycznego, czterogwiazdkowego hotelu, wszystko będzie gotowe na sto procent. PÓKI CO, ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z HOTELU I WIZUALIZACJE, JAK ON BĘDZIE WYGLĄDAŁ!

📢 Koszmarny widok w centrum Krakowa. Pył, śmieci i ptasie odchody zamiast parku. Połączenie Starego Miasta z Grzegórzkami idzie bardzo opornie Tereny rekreacyjne, zieleń, boiska, place zabaw - to miała być nowa, komfortowa przestrzeń łączącą Stare Miasto i Kazimierz z Grzegórzkami. Jak na razie pod nowymi kolejowymi estakadami przecinającymi centrum miasta mamy brud, pył, śmieci, zakamarki do nocnych libacji i dzikie parkingi. Podobnie jest też pod estakadami na Zabłociu. A miał być Park Kolejowy, na który czekają mieszkańcy. Koszmarne widoki pozostają także w pamięci zagranicznych turystów, którzy często korzystają z nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki, czy odwiedzają muzea na Zabłociu.

📢 Kraków. Koncert zespołu Kombii na Rynku Głównym. Pod sceną tłumy! Piątkowy wieczór był gratką dla miłośników polskich klasyków. Na scenie na Rynku Głównym pojawił się bowiem kultowy zespół Kombii, który wystąpił w ramach corocznego wydarzenia, jakim jest Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Oprócz doborowej muzyki, na uczestników wydarzenia czekało (i wciąż czeka) wiele atrakcji!

📢 Kraków. Z zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu wiele nie zostało. Ale wróci wraz z biurowcem i restauracją Postępują prace przy przebudowie zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu w Krakowie. Przebudowa jednak wiąże się z wypruciem prawie wszystkiego i zmienienia tego miejsca w nową kamienicę przystającą do zupełnie nowego, nowoczesnego biurowca. Dach willi już zniknął, okna też, zostało trochę starych ścian, pojawiają się nowe. W mocno zabudowywanym biurowcami Zabłociu willa była czymś wyjątkowym, ale nowy budynek, przyklejony do nowoczesnej konstrukcji może już nie robić takiego efektu. 📢 Kraków. Zamknięty most w Parku Jerzmanowskich. Potrzebny solidny remont Po ostatnich ulewnych deszczach jeden z mostków w Parku Jerzmanowskich został podmyty. Doszło do częściowego odsłonięcia stopy fundamentu przyczółka oraz rozluźnieniu gruntu stanowiącego podłoże fundamentu pod przyczółkiem. Wygląda to poważnie.

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o jego tymczasowym zamknięciu. Most został w tym momencie wyłączony z użytku.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci!

📢 Nowoczesny gmach dla uczelni w Nowym Sączu robi wrażenie. Na placu budowy trwają zaawansowane prace Postępują prace związane z rozbudową i modernizacją dawnego Instytutu Pedagogicznego - po przemianowaniu PWSZ w Akademię Nauk Stosowanych to Wydział Nauk Społecznych i Sztuki. To kolejny ważny krok w kierunku rozwoju sądeckiej uczelni. Prace budowlane są już zaawansowane.

📢 Wiadomo już, na którym stadionie zagra Puszcza Niepołomice! Zaskoczenie? Sporo dzieje się w przerwie międzysezonowej jeśli chodzi o małopolskie zespoły. I nie chodzi tylko o transferowe newsy. W Puszczy Niepołomice nie ma prezesa po tym jak Marek Bartoszek podał się do dymisji, ale niepołomiczanie wiedzą na czym stoją jeśli chodzi o przyszły sezon. 📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Kraków. Tanie loty w czerwcu. 10 miast, do których polecisz do 200 zł w dwie strony! Tanie loty z Krakowa. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że już niebawem rozpocznie się również zmora studentów - letnia sesja bowiem tuż za rogiem... Chcąc zrelaksować się i wypocząć przed lub po egzaminach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienie tanich lotów z Krakowa do innych europejskich miast. Sprawdź, gdzie dolecimy w czerwcu w dwie strony za niecałe 200 zł! LISTA

📢 Karol Niemczycki, były bramkarz Cracovii, zmienia klub Karol Niemczycki kapitalnie bronił bramki Cracovii w sezonie 2022/2023 czym zasłużył na transfer do Fortuny Duesseldorf. Teraz zmienia miejsce otoczenia, znów będzie zawodnikiem klubu 2. Bundesligi - przechodzi do Darmstadt 98, który spadł z Bundesligi. 📢 Kraków. Strefy Kibica w Krakowie. Strefy Kibica Euro 2024 - gdzie obejrzeć mecze Polski? Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024, co oznacza, że już za kilkanaście dni wszyscy Polacy zasiądą przed telewizorami, by oglądać mecze naszej reprezentacji i nie tylko. Gdzie w Krakowie obejrzymy mecze mundialowe? Gdzie znajdują się Strefy Kibica? Dowiedzcie się.

📢 Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów Trwa rekrutacja do szkół średnich. O tym, czy uczniowie kończący podstawówki dostaną się do wybranych przez siebie liceów i techników, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu ósmoklasisty. Te poznają 3 lipca. My tymczasem przypominamy progi punktowe do klas w ogólniakach w Krakowie w poprzedniej rekrutacji (na rok szkolny 2023/2024) - tych, gdzie można się było dostać mając od 100 punktów w górę. Zaczynamy od klas, których uczniem zostawało się już dzięki 101,05 punktu. 📢 To były czasy! "Patria" w Krynicy-Zdroju kiedyś była luksusowym hotelem. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Od 90. lat nie było tam remontu, ale luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem nadal wyglądają wyśmienicie i pamiętają słynnego tenora - Jana Kiepurę dzięki któremu Krynica zyskał sławę. Do uzdrowiska zjeżdżały tłumy kuracjusze a także śmietanka towarzyska. Dzięki "Patri" kurort stał się modnym miejscem. Zobacz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu.

📢 Tutaj tłumy wam nie grożą. Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem oferuje wytchnienie i wspaniałe widoki Szukacie miejsca na pieszą wędrówkę, które może zaoferować chwile wytchnienia, kontemplację przyrody w samotności, a do tego wspaniałe widoki? Takim miejscem jest rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem w Beskidzie Wyspowym. Tam nie spotkacie tłumów, a z punktów widokowych można podziwiać Beskid Sądecki, Jezioro Rożnowskie, Dolinę Dunajca, a nawet Tatry. 📢 Kraków. Nowości na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pojawił się wielki, betonowy kwadrat. Powstaną dwa podziemne przystanki Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sprawa duże utrudnienia kierowcom w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiego. A niedługo zacznie doskwierać pasażerom komunikacji w Krakowie, gdy na wakacje zostanie wyłączona pętla tramwajowa w Mistrzejowicach. Torowisk i nowych asfaltowych dróg jeszcze długo nie zobaczymy, ale pojawiła się ciekawa konstrukcja. Z drona wygląda to jak wielki kwadrat wbity w ziemię. Część nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie przebiegać pod poziomem terenu. Na trasie o łącznej długości ponad 1,2 km pasażerowie odnajdą dwa przystanki podziemne – „Rondo Młyńskie” i „Rondo Polsadu”.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach.

