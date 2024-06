Przegląd prasy 12.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka”?

Prasówka 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Czarna seria na DK 75. W Witowicach Dolnych doszło do kolejnego wypadku. Czołowo zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy Na DK 75 na trasie z Nowego Sącza do Brzeska we wtorek, 11 czerwca, doszło do dwóch poważnych wypadków. Najpierw w Jurkowie zderzyły się samochód osobowy z ciężarówką. Niespełna godzinę później na tej samej drodze, ale w Witowicach Dolnych doszło do czołówki ciężarówki i osobówki. W obu przypadkach były osoby poszkodowane. 📢 Pożar w Niedźwiedziu. Budynek gospodarczy spłonął doszczętnie Po godz. 15 doszło do pożaru budynku gospodarczego na os. Moskały w gminie Niedźwiedź (powiat limanowski). W trakcie dotarcia pierwszych zastępów straży pożarnej budynek był objęty w całości ogniem. Na miejscu interweniowały liczne zastępy straży pożarnej.

Prasówka 12.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiech przez łzy. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Turcja (2:1), ostatnim przed Euro Kontuzje cieszącego się po strzeleniu gola Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego, desperacka obrona przez niemal całą drugą połowę, bohater Wojciech Szczęsny i zwycięstwo po bramce w ostatniej minucie - to bilans ostatniego przed Euro 2025 meczu towarzyskiego reprezentacji Polski. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Turcja.

📢 Tool w Krakowie! Szturm fanów amerykańskiego zespołu na Tauron Arenę. O tym koncercie będzie głośno. Zdjęcia To jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł. 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [12.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Na Krupówkach moda przeciwdeszczowa. Dominują parasolki i peleryny. A kiedy poprawa pogody? Deszczowa pogoda nie odstraszyła turystów, a przynajmniej tak wygląda ruch na podtatrzańskich deptakach. - Jak jest zła pogoda, to wszyscy są na Krupówkach, a nie w górach - mówi Emilia Glista, ekspertka z branży turystycznej. 📢 Groźne zdarzenie pod Krakowem. Kierowca zasłabł. Nauczycielka zapobiegła wypadkowi autokaru pełnego uczniów Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (10 czerwca) w miejscowości Gotkowice w powiecie krakowskim. Autobusem z wycieczki do Krakowa wracali uczniowie z Tarnowskich Gór. "67-letni kierowca autobusu zasłabł, co spowodowało, że pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu i staranował znaki drogowe. Sytuację opanowała nauczycielka, która przejęła kontrolę nad kierownicą i zatrzymała pojazd. Jej szybka reakcja zapobiegła poważniejszym konsekwencjom" - informuje portal tarnogorski.info.

📢 12 rodzinnych wycieczek na "czterech kółkach" po Małopolsce. Czas na rowery! Łatwe i trudniejsze trasy. Piękne widoki gwarantowane Małopolska jest piękna - i to wcale nie slogan, a stwierdzenie faktów. W piękne dni warto wybrać się poznawać jej okolice na rowerze. A najlepiej w dobrym towarzystwie - z dziećmi, bliskimi lub przyjaciółmi. Przygotowaliśmy dla was zestawienie 12 najciekawszych tras w Małopolsce, które można pokonać także z dziećmi lub osobami, które nie mają super kondycji. Co ważne - do każdej z tych tras można dojechać pociągiem. Sprawdź nasze propozycje. 📢 Szóstka w Lotto Plus w Oświęcimiu. To druga główna wygrana w tej kolekturze na os. Chemików Weekend przyniósł graczowi LOTTO, który kupon puścił w Oświęcimiu wysoką wygraną! Szczęściarz "przygarnął" równiutki milion złotych. Kupon puścił w kolekturze na os. Chemików, a dokładnie przy ul. Bema 8A w Oświęcimiu. To druga "szóstka" w tej kolekturze (02015159)

📢 Pustynia Błędowska popularną atrakcją. Co weekend zjeżdżają tu tłumy ludzi. Ciasno na parkingach ale już na piachu - wielkie przestrzenie Pustynia Błędowska jak co weekend przeżywała i w ten najazd turystów. Oprócz pieszych i rowerzystów można było zauważyć... konnych. Nasz fotoreporter uchwycił w obiektywie obrazek jak z dalekiej przeszłości. Kawalkada konnych pędzie na swoich rumakach przez piachy pustyni, ubrana w niewspółczesne stroje. Do tego ktoś na środku pustyni postawił osadę z namiotów. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Sceny jak z filmu akcji, czyli manewry służb ratowniczych i policji w Polance Wielkiej. WIDEO W Polance Wielkiej (pow. oświęcimski) odbyły się manewry służb ratowniczych, czyli jednostek OSP powiatu oświęcimskiego, policji i służb medycznych. Upozorowano wypadek, pożar ośrodka zdrowia i policyjny pościg z użyciem psa tropiącego. Słowem, sceny wyjęte z filmu akcji.

📢 Tarnów. Samochód wpadł do Wątoku przy ul. Tuchowskiej. Trwają działania służb ratunkowych, droga jest zablokowana Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorkowe popołudnie przy ul. Tuchowskiej w Tarnowie. Kierowca skody zjechał z drogi, staranował barierki i wylądował w Wątoku. 📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Capitan Folk porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (8 czerwca) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Ponadto wystąpił Capitan Folk. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Co z nielegalnym wjazdem do Kuźnic? Nowy burmistrz Zakopanego ma pomysł Wielu turystów, a także mieszkańców Zakopanego ignoruje zakaz ruchu ustawiony na drodze prowadzącej do dolnej stacji PKL w Kuźnicach. Od kilku lat wjazdu pilnują tam funkcjonariusze zakopiańskiej Straży Miejskiej. Burmistrz chce w tym miejscu rewolucji i podpowiada, jak to powinno wyglądać. 📢 Wypadek w Jurkowie na drodze krajowej nr 75. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Są osoby ranne W Jurkowie w powiecie brzeskim doszło we wtorek 11 czerwca do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga została zablokowana, są utrudnienia dla kierowców. 📢 Z Krakowa prosto do Kuwejtu. Salutem wodnym zainaugurowano nowe, bezpośrednie połączenie lotnicze Linia lotnicza Jazeera Airways z Kuwejtu uruchomiła we wtorek połączenie pomiędzy Kuwejtem i Krakowem. Zdaniem przedstawicieli Kraków Airport, kolejny przewoźnik z Bliskiego Wschodu to potwierdzenie zwiększonego zainteresowania południową Polską wśród podróżnych z tego regionu.

📢 Robert Lewandowski nie zagra z Holandią w pierwszym meczu Euro 2024! Kontuzja okazała się poważna Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu Euro 2024 z Holandią. We wtorek na profilu "Łączy nas piłka" pojawił się oficjalny komunikat dotyczący stanu zdrowia polskich piłkarzy. Niestety kapitan kadry narodowej w ostatnim meczu doznał poważniejszej kontuzji niż przypuszczano. Co z urazami pozostałych zawodników? Karol Świderski na szczęście jest w lepszym stanie. 📢 Ogromne protesty w podtarnowskich miejscowościach. Mieszkańcy nie chcą obwodnicy Tarnowa koło swoich domów Wielkie oburzenie zapanowało w kilku podtarnowskich miejscowościach po tym, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała nowe warianty przebiegu obwodnicy Tarnowa. Według opracowania biura projektowego działającego na zlecenie GDDKiA, nowa trasa miałaby przebiegać przez gminy Lisia Góra, Tarnów oraz Skrzyszów. Zaplanowano też nowy łącznik autostradowy w Zaczarniu. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się mieszkańcy, którzy rozpoczęli burzliwe protesty.

📢 Nowy smok na Smoczym Szlaku w Krakowie. Kazimierza zaprojektował Andrzej Mleczko! Smoczy szlak w Krakowie powiększył się o nowego lokatora. Na placu przed Galerią Kazimierz stanęła figurka smoka Kazimierza. Figurka jest odlana z brązu i prezentuje radosnego smoka niosącego w łapkach torby z zakupami. 📢 Nowy peron kolejowy na dworcu w Zakopanem oddany do użytku Podróżujący koleją od niedzieli 9 czerwca mogą korzystać z nowego peronu na stacji PKP w Zakopanem. Peron jest częściowo zadaszony z ławkami dla oczekujących na pociąg i gablotami n rozkład jazdy. 📢 Ostatnia droga Anny Szwabowskiej-Pyjos, wybitnej szczypiornistki Cracovii Na Cmentarzu Rakowickim społeczność Cracovii pożegnała Annę Szwabowską-Pyjos, wybitną piłkarkę ręczną, 9-krotną mistrzynię Polski zarówno w odmianie 7-osobowej, jak i 11-osobowej. Zachwycała swoją grą kibiców przez dekadę, w latach 1953-1963 zachwycając kibiców "Pasów" i reprezentacji Polski. Miała 89 lat.

📢 Ta sprawa dzieli mieszkańców Krakowa. Urzędnicy ogłosili harmonogram działania Kosić czy nie kosić? A jeśli kosić, to jak często? W tej sprawie zdania mogą i są podzielone. Urzędnicy podjęli jednak decyzję na ten rok. Jak więc będzie wyglądało koszenie traw w Krakowie? 📢 Proces słynnego rajdowca z Krakowa Leszka K. i szesnastu innych oskarżonych nie rozpoczął się. Sąd odroczył termin pierwszej rozprawy Prokuratura oskarża znanego rajdowca z Krakowa, czterokrotnego mistrza Polski Leszka K. o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Mężczyzna miał oszukać Skarb Państwa na 7 mln zł. Proceder prowadzony w latach 2014-2017 polegał na sprzedaży luksusowych samochodów, których wartość była obniżana o podatek VAT i akcyzę. Nad Leszkiem K. ciążą również inne zarzuty. We wtorek 11 czerwca zaplanowana była pierwsza rozprawa. Z powodów proceduralnych są odroczył ten termin. Leszek K. nie stawił się w sądzie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek. Taka jest prywatnie rekordzistka Polski w biegu na 400 m. Niedługo bierze ślub! Natalia Kaczmarek została właśnie rekordzistką Polski w biegu na 400 m (48,98), poprawiając mający prawie pół wieku (!) wynik legendarnej Ireny Szewińskiej (49,28). Fantastyczny bieg dał Polce złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Rzymie i sprawił, że w wielkich emocjach będziemy czekać na igrzyska olimpijskie w Paryżu. 26-letnia Kaczmarek na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu prywatnym. Jest zaręczona z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień niesamowita Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Iwkowa, w wyniku poniedziałkowych opadów ucierpiała też Lipnica Murowana Poniedziałkowe intensywne opady deszczu spowodowały wiele lokalnych podtopień w sąsiadujących ze sobą gminach Iwkowa (powiat brzeski) i Lipnica Murowana (powiat bocheński). Strażacy wielokrotnie interweniowali, niosąc pomoc mieszkańcom zalanych posesji. Wójt gminy Iwkowa wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe.

📢 Brutalny atak maczetą w Wadowicach. Poszkodowany 42-latek w szpitalu. Policjanci szukają bandyty We wtorkowy poranek (11 czerwca) przy Wojska Polskiego w Wadowicach doszło do brutalnego ataku na 42-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego. Jak poinformowała st. asp. Agnieszka Petek z wadowickiej policji nieznany sprawca ranił mężczyznę ostrym narzędziem – według nieoficjalnych informacji była to maczeta. Obecnie policja ustala okoliczności zdarzenia i szuka sprawcy. 📢 Zamek w Muszynie "Cudem Polski"! Czytelnicy magazynu National Geographic wybrali turystyczną perełkę, którą warto odwiedzić Zamek w Muszynie został "Cudem Polski". To dzięki czytelnikom National Geographic Magazine Poland, którzy w internetowym głosowaniu oddali najwięcej głosów na częściowo zrekonstruowany średniowieczny obiekt. Budowla cieszy się popularnością, a teraz może być jeszcze lepiej. Ogólnopolski konkurs ma na celu promocję wyjątkowych miejsc w Polsce.

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Nietypowy wypadek w Nowym Sączu. Wjechała w trzy samochody na parkingu przy ul. Królowej Jadwigi i trafiła do szpitala Do nietypowego zdarzenia doszło 10 czerwca po godz. 17 w Nowym Sączu na ul. Królowej Jadwigi. Samochód osobowy marki Hyundai uderzył w zaparkowane samochody na osiedlowym parkingu uszkadzając trzy z nich. Kierująca pojazdem podróżowała sama i była badana w karetce. Poszkodowana została zabrana do szpitala.

📢 „Pojezierze olkuskie” jest równie piękne co niebezpieczne. W ostatnim czasie przy wielkim zalewisku powstał kolejny zbiornik. Zobacz wideo Największe zalewisko w Bolesławiu nazywane też „Pojezierzem Olkuskim” cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców powiatu olkuskiego, ale też okolic. W pogodne dni można tam spotkać plażowiczów, rowerzystów a nawet… miłośników skuterów wodnych i quadów. Nic dziwnego – zbiornik prezentuje się naprawdę pięknie i ciągle się rozrasta. Problem jednak w tym, że teren, na którym powstał jest niebezpieczny a wchodzenie tam zakazane. 📢 Gorąca, czerwcowa noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Skolim na scenie. Mamy ZDJĘCIA Za nami kolejna szalona impreza w Energy2000 w Przytkowicach. W piątek (7 czerwca) na scenie rządził król latino, czyli Skolim. Zaśpiewał swoje najpopularniejsze piosenki, które na youtubie mają miliony wyświetleń. Na parkiecie nie mogło zabraknąć pięknych fanek artysty. Zabawie towarzyszył pokaz pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Zobacz zdjęcia, co działo się tej nocy w w Przytkowicach.

📢 Giełda minerałów na zamku Tenczyn. Kolorowe kamienie i skamieniałości w sam raz pasują do tej średniowiecznej twierdzy Minerały, pięknie wybarwione kamienie, biżuteria z naturalnych okazów, amonity, skamieniałe drewno - to wszystko można było oglądać, podziwiać i kupić na giełdzie minerałów w Zamku Tenczyn w Rudnie. Tutaj takie święta kamieni są organizowane cyklicznie zwłaszcza, gdy Muzeum Agatów w Rudnie znajdujące się u podnóża zamku organizuje poszukiwania kamieni i minerałów w terenie, na wulkanicznym wzgórzu, na którym stoi zamek.

📢 To już 10 lat! To był jeden z najważniejszych budynków w Krakowie. Aż... zeszliśmy pod ziemię 10 lat temu odbyła się kolejowa rewolucja w stolicy Małopolski. Dla całych pokoleń mieszkańców symbolem PKP w Krakowie był zawsze XIX-wieczny budynek dworca przy placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. I tam odbywała się cała obsługa pasażerów - m.in. sprzedaż biletów. Dekadę temu, w marcu 2014 roku, w zabytkowym dworcu zamknięto kasy i poczekalnię, a pasażerów skierowano do... nowoczesnego, podziemnego dworca!

📢 Paznokcie migdałki: french, naturalne, jasne i kolorowe. Dużo wzorów i pomysłów na paznokcie hybrydowe krótkie i długie Zobacz przegląd ponad 20 wyjątkowych stylizacji paznokci w kształcie migdałka. Przygotowaliśmy propozycje dla miłośnicze krótkich i długich paznokci więc naprawdę jest w czym wybierać. Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. Zainspiruj się. 📢 Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce. Limanowa zalana. Trudna sytuacja pod Nowym Sączem. To była ciężka noc w regionie Kolejne ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje w Krakowie: od godz. 10.00, 10 czerwca, do godz. 2.00, 11 czerwca mogą się pojawiać burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Podobnie może być w całej Małopolsce. IMGW ogłosił w naszym województwie II stopień ostrzeżeń meteo. Przez Limanową już przeszła wielka ulewa. Zalane są parkingi i posesje. Dużo pracy mają strażacy, m.in. z OSP Limanowa. W powiecie nowosądeckim również występują podtopienia i zalane drogi.

📢 LUX MED kupił szpital Ortopedicum w Krakowie na Woli Justowskiej Grupa Lux Med umacnia swoją obecność w stolicy Małopolski. Umowa, na mocy której ośrodek Ortopedicum stał się częścią grupy została podpisana 10 czerwca 2024 roku. To już 16. szpital działający w ramach struktur tej firmy prowadzącej usługi z zakresu prywatnej opieki medycznej w Polsce. Placówka znajduje się na Woli Justowskiej w Krakowie przy ul. Koło Strzelnicy.

📢 Kucharz z zawodu, jubiler z powołania. Rzemieślnik z ul. Wielopole w Krakowie tworzy biżuterię już od 40 lat Z zawodu jest kucharzem, ale przyrządzanie jedzenie nigdy nie nie sprawiało mu odpowiedniej satysfakcji. Wszystko zmieniło się w dniu, kiedy Robert Siudek poszedł z kolegą odebrać obrączki ślubne. - Spojrzałem na biżuterię i pomyślałem sobie, że wykonanie czegoś takiego wcale nie musi być trudne. Kupiłem proste narzędzia i zacząłem sam tworzyć biżuterię dla koleżanek. Poziom moich prac podnosił się z każdym miesiącem. I tak już to trwa ponad 40 lat - mówi Robert Siudek, rzemieślnik z Krakowa.

📢 Krakowski Park Jordana na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie stu lat. Tak bawili się tam mali krakowianie Zajmuje prawie 21 hektarów i powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Park Jordana jest jednym z najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w Krakowie. To przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce odpoczynku i zabawy w środku miasta, wśród zieleni. Znajduje się w obrębie ulic: al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta. Z jednej strony polanki, ławeczki, alejki do spacerów, z drugiej atrakcje, które odpowiadają najnowszym trendom, jak skate park, boisko do gry w boule czy ścianka wspinaczkowa. A my zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, jak wyglądał krakowski Park Jordana prawie sto lat temu! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 11.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Kraków. Osiedle Imbramowskie stanie na Prądniku Białym. Obok placu targowego i biurowców Deweloper TDJ Estate prowadzi nową inwestycję – Osiedle Imbramowskie w Krakowie. W jego ramach zaoferuje 212 mieszkań oraz 8 lokali usługowych. Osiedle powstaje w krakowskiej dzielnicy Prądnik Biały. Pierwsze prace ziemne związane z jego budową rozpoczęły się w lutym. Inwestycja obejmie trzy siedmiopiętrowe budynki, a wśród 212 oferowanych mieszkań znajdą się dwu-, trzy- i czteropokojowe lokale z balkonami lub prywatnymi ogródkami. Pytanie jak zwykle to samo - jak inwestycja wpłynie na ruch samochodów w już mocno zakorkowanej okolicy? 📢 Mocna reprezentacja Małopolski w Parlamencie Europejskim. Kto awansował, a kto stracił od czasu wyborów do Sejmu? Trzech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, dwóch Koalicji Obywatelskiej i po jednym z Konfederacji i Trzeciej Drogi wybranych zostało z małopolsko-świętokrzyskiego okręgu do Parlamentu Europejskiego. Eurowybory 2024 w kraju wygrała KO przed PiS różnicą niecałego procenta, co w przeliczeniu daje o jeden mandat więcej. W Małopolsce triumfował PiS. Inaczej było w Krakowie, gdzie większość głosów otrzymała KO.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Turcja. Internauci jak zwykle dopisali. "Polska ma już autokar na EURO 2024" Reprezentacja Polski wygrała z Turcją 2:1 w ostatnim sprawdzianie przed EURO 2024. Mecz rozegrany został na PGE Narodowym w Warszawie, a teraz drużyna rusza do Niemiec na mistrzostw Europy. W pierwszej połowie meczu, z powodu kontuzji, boisko opuścili Karol Świderski i Robert Lewandowski. Zobaczcie najlepsze memy dotyczące meczu Polski z Turcją. 📢 Wypadek pod Krakowem. Są osoby ranne. Droga przez Prądnik Korzkiewski zablokowana Prądnik Korzkiewski, powiat krakowski. Doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane, trwa akcja służb ratunkowych, droga jest całkowicie zablokowana.

📢 Świetny wynik Doroty Kolarskiej w eurowyborach w Krakowie. Młoda gwiazda Lewicy to bratanica współpracownika… prezydenta Andrzeja Dudy Mandatu w Parlamencie Europejskim przez ogólnie słaby wynik Lewicy nie zdobyła, ale została z widokami na przyszłość w polskiej (europejskiej) polityce. Dorota Kolarska dzięki pomysłowej kampanii, prowadzonej również – a jakże – na kolarzówce, zdobyła sporą rozpoznawalność. Startując z 2. miejsca na liście Lewicy zdobyła w Krakowie ponad 19 tysięcy głosów – to 6. miejsce w całej stawce, w tyle zostawiła wielu znanych kandydatów. W tym lidera listy Lewicy w okręgu 10. wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę.

📢 Wieczysta szaleje z transferami - drugi piłkarz z ekstraklasy jednego dnia. Do drużyny dołączył Michał Feliks Poniedziałek (10 czerwca) dla kibiców Wieczystej Kraków był emocjonujący. Tego dnia klub, który awansował do II ligi, ogłosił dwa transfery, i to zawodników z ekstraklasy. Przed południem ogłoszono pozyskanie Lisandro Semedo (z Radomianka), wieczorem oficjalnie do drużyny trenera Sławomira Peszki dołączył Michał Feliks. 📢 Pod Krakowem samochód staranował ogrodzenie. Pod siedzeniem kierowcy siatka z butelkami po wódce Wołowice, powiat krakowski. Kierujący samochodem osobowym wjechał w ogrodzenie budynku. W wypadku na szczęście nikt nie ucierpiał, a z uzyskanych informacji, kierowca był pod wpływem alkoholu. Na miejscu działania prowadzą służby - podaje Patrol998-Małopolska. 📢 Kraków. Wraki samochodów znikają z ulic Krakowa podczas akcji straży miejskiej Kolejna akcja straży miejskiej w Krakowie dotycząca usuwania wraków pojazdów z ulic. Robi się ładnie, bezpieczniej i pojawiają się miejsca do parkowania dotąd zajęte przez nieruchawe gruchoty. Straż miejska ostatnio usuwa sporo wraków i o to chodzi, choć nie jest to łatwe i najpierw wymaga urzędniczych procedur.

📢 Kraków ma spore grono nowych profesorów. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w poniedziałek (10 czerwca) akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Sam Kraków wzbogacił się o blisko 20 nowych profesorów. To specjaliści z różnych dziedzin, od medycyny, przez fizykę, nauki inżynieryjno-techniczne po językoznawstwo i historię. 📢 Tragedia w Myślenicach. 45-latek wyskoczył z okna urzędu. Nie żyje 45-letni mężczyzna wypadł z okna budynku starostwa powiatowego przy ul. Drogowców w Myślenicach. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek (10 czerwca) przed godziną 8 rano. W efekcie upadku z wysokości mężczyzna doznał obrażeń, na skutek których zmarł w myślenickim szpitalu jeszcze przed południem tego samego dnia. 📢 Gdzie w Krakowie rozkręcić działalność? Miasto znów oferuje lokale użytkowe do wynajęcia 28 czerwcu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie organizuje kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Mają one od zaledwie niecałych 6 do ponad 300 metrów kwadratowych. Wylicytować będzie można najem lokali m.in. na krakowskim Kazimierzu, pod samym wzgórzem wawelskim, w Nowej Hucie czy dzielnicy Krowodrza. Pod młotek idą 33 lokale, w tym trzy miejsca postojowe w zespole garażowym przy ul. Cieślewskiego 11.

📢 Nowy Sącz szykuje się do Festiwalu Piękna, a kandydaci do tytułu Mister Supranational 2024 do rywalizacji. Zobaczcie zdjęcia! Poznaj kandydatów Mister Supranational 2024. Najprzystojniejsi mężczyźni z różnych zakątków świata zaprezentują się 4 lipca w Nowym Sączu w amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Polskę reprezentować będzie Patryk Karbowski. Przystojni mężczyźni prężą muskuły i pokazują wyrzeźbione ciała. Zobacz zdjęcia 📢 Brutalny atak w Krakowie. Oszuści podający się za pracowników Wodociągów pobili niepełnosprawną kobietę i splądrowali jej mieszkanie Oszuści – dwóch mężczyzn i kobieta – podający się za pracowników krakowskich Wodociągów wdarli się siłą do mieszkania starszej, niepełnosprawnej kobiety na krakowskiej Krowodrzy. Napastnicy pobili 66-latkę, splądrowali mieszkanie, ukradli pieniądze i kosztowności. - Brutalność oszustów była przerażająca. Jak można zaatakować i przewrócić osobę niepełnosprawną, poruszającą się o kuli? To tak jakby ktoś zrzucił osobę niepełnosprawną z wózka inwalidzkiego, to po prostu nie mieści się w głowie… - opowiada nam syn kobiety, która stała się ofiarą bezwzględnego ataku.

📢 Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 pod Krakowem. Są utrudnienia, ruch odbywa się jednym pasem Na autostradzie a 4 pod Krakowem w okolicy Zalasu w poniedziałek, 10 czerwca doszło do zderzenia trzech samochodów. Na autostradzie są utrudnienia, ruch odbywa się jednym pasem. 📢 Mieszkanka powiatu olkuskiego chciała zainwestować swoje oszczędności, ale… padła ofiarą oszustwa. 63-latka straciła ponad 40 tysięcy 63-letnia mieszkanka powiatu olkuskiego padła ofiarą oszustwa „na doradcę finansowego”. Kobieta chciała skorzystać z inwestowania z pomocą doradców finansowych. Instalując wskazaną przez oszustów aplikacje a także podając kody blik kobieta straciła ponad 40 tysięcy złotych. 📢 Dziś Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024. Zobacz największe wpadki fachowców! Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Ta droga zmieni Oświęcim. Nowa obwodnica do drogi S1 rośnie w oczach. Widać kolejne odcinki trasy. Zobacz zdjęcia i film z powietrza Powstająca południowa obwodnica Oświęcimia zmieni całkowicie układ komunikacyjny miasta. Inwestycja prowadzona jest na całej 9-kilometrowej długości. Efekty już robią wrażenie. Zobacz zdjęcia i film z powietrza z galerii udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad po 19 miesiącach budowy. 📢 Imieniny Małgorzaty - kartki i życzenia imieninowe dla Małgorzaty, Małgosi, Gosi 10.06 10 czerwca imieniny obchodzi Małgorzata, złóż życzenia na imieniny! U nas znajdziesz piękne życzenia i wierszyki imieninowe, gotowe do wysłania przez SMS, Messenger, FB. Nie zapomnij złożyć życzeń!

📢 Nowy most nad Sołą w Oświęcimiu. Kolejny ważny etap budowy przeprawy. Rozpoczęto stawianie ostatniej podpory. Zobacz zdjęcia Na budowie nowego mostu nad Sołą w Oświęcimiu rozpoczął się kolejny ważny etap inwestycji związany ze stawianiem ostatniej podpory. Przeprawa nad Sołą jest jedną z trzech, jakie powstają w ramach obwodnicy Oświęcimia do drogi S1. Zobacz najnowsze zdjęcia GDDKiA z budowy mostu.

📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 Nie tylko na Dzień Dziecka. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia Tornistry, szkolne stołówki, mleko z kożuchami, klucz na szyi, rajtuzy na nogach, gra w klasy, karuzele, wata cukrowa, ciepłe lody, oranżada w woreczku, 3-tygodniowe letnie kolonie - dzieciństwo za czasów PRL było zupełnie inne niż teraz. Na zdjęciach wygląda nieomal egzotycznie. Tych, którzy pamiętają, zapraszamy na wspomnienia, młodszych - na niezwykłą w podróż w przeszłość.

📢 Trasa rowerowa z centrum Krakowa do Tyńca cieszy się ogromną popularnością. Jadąc wzdłuż Wisły można podziwiać piękne widoki Szczególnie w weekendy wśród krakowian dużą popularnością cieszy się trasa rowerowa wzdłuż Wisły do Tyńca. Na ścieżce panuje duży ruch. Trzeba uważać przy wyprzedzaniu i zachować ostrożność omijając pieszych, biegaczy czy rolkarzy. Po drodze jest kilka stanowisk, gdzie można zjechać i odpocząć. Przy trasie czynne są też punkty gastronomiczne. 📢 Kandydatki na Miss Polski spotkały się z Izabelą Janachowską. Przymierzyły suknie ślubne i wieczorowe przed wielkim finałem w Nowym Sączu 32 kandydatki i przymiarki przed Galą Finałową Miss Polski 2024 były niewątpliwie ekscytującym przeżyciem dla startujących w konkursie pań. Już 5 lipca 32 piękne dziewczyny z całej Polski założą suknie ślubne i wieczorowe podczas wyjątkowego wieczoru, który zostanie w ich pamięci na zawsze. A odbędzie się on w Nowym Sączu.

📢 Trąba powietrzna koło Tarnowa! Wielki lej burzowy przeraził mieszkańców W niedzielę (9 czerwca) podczas nagłej burzy, która przeszła m.in. przez gminę Wietrzychowice, Żabno i Radłów w powiecie tarnowskim mieszkańcy mogli obserwować lej kondensacyjny, który utworzył się na niebie. Na szczęście żywioł nie wyrządził żadnych szkód, ale samo zjawisko leja burzowego wyglądało bardzo spektakularnie.

📢 Wypadek tira pod Proszowicami. Utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej 776 W poniedziałek nad ranem w na DW 776 Ostrowie (trasa Proszowice - Kazimierza Wielka) doszło do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego. Pojazd przewrócił się na bok. Nikt nie doznał obrażeń, ale droga była tymczasowo zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się już normalnie. 📢 Eurowybory 2024: Oficjalne wyniki w Krakowie. Kto zdobył najwięcej głosów pod Wawelem? W poniedziałek (10 czerwca) wczesnym ranem znane były oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Krakowie. Z danych ze 100 procent obwodowych komisji z całego miasta (456 komisji) wynika, że najlepszy wynik pod Wawelem osiągnęła Koalicja Obywatelska - 42,84 proc., przed Prawem i Sprawiedliwością - 25,29 proc. Kolejne miejsca zajęli: Konfederacja - 12,68 proc., Lewica - 10,30 proc., Trzecia Droga - 7,48 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 0,79 proc., Polexit - 0,32 proc., Normalny Kraj - 0,24 proc., Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 0,07 proc.

📢 Ten turniej ma kilka dekad tradycji. W niedzielę wygrała go Wisła Kraków Za nami 37. edycja Międzynarodowego Turnieju im. Adama Grabki. Przez dwa dni na stadionie przy ul. Reymonta rywalizowało szesnaście drużyn z dwunastu krajów. Grali chłopcy z rocznika 2012 i młodsi. A na koniec cieszyli się z wygranej gospodarze, bo turniej wygrała Wisła Kraków. 📢 Służbowy lexus prezydenta Krakowa wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza nie jest niska Prezydent Jacek Majchrowski jeździł nim, a raczej był wożony, przez 5 lat. Słynny lexus przejechał około 80 tys. km. Teraz zgodnie z zapowiedzią nowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, został wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza 155 200 zł, kto da więcej? Sprawdźcie parametry techniczne samochodu, może się skusicie...

📢 Mroczna historia Rabki-Zdrój. Uzdrowisko miało być Miastem Dzieci Świata. Plan stworzenia tu dziecięcego raju okazał się utopią Malowniczo położona Rabka-Zdrój miała być rodzimą "czarodziejską górą" – uzdrowiskiem z eleganckimi pensjonatami, Miastem Dzieci Świata. Beata Chomątowska w swojej książce "Miasto Dzieci Świata" wyrusza szlakiem marzeń o rabczańskiej "republice dzieci", natrafiając na mroczne sekrety willi "Tereska", wymazaną z pamięci historię polsko-żydowskiego miasteczka, samotność dziecięcych kuracjuszy i krzywdę małych rabczan.

📢 Takimi nowoczesnymi autobusami będziemy podróżować po Krakowie. Zobacz, na jakich liniach się pojawią W ostatnich miesiącach tego roku zacznie obowiązywać nowa umowa miasta z drugim przewoźnikiem w Komunikacji Miejskiej w Krakowie firmą Mobilis. Zaprezentowano docelowy wygląd pojazdu, który będzie stanowił większość jej floty. Łącznie przewoźnik będzie posiadał 151 autobusów, z czego aż 91 z nich będą to autobusy przegubowe na gaz ziemny (CNG). 📢 23. Wielka Parada Smoków przeszła przez centrum Krakowa. Tak wyglądał drugi dzień smoczego święta Po sobotnim, wieczornym widowisku z ogromnymi smokami w zakolu Wisły pod Wawelem - w niedzielę smoki ruszyły do ścisłego centrum Krakowa. W samo południe rozpoczęła się już tradycyjna, wielka Parada Smoków, z udziałem dzieci animujących własnoręcznie wykonane smoki. 📢 Wielkie smoki znów opanowały Kraków. Tak wyglądało spektakularne widowisko pod Wawelem. Ludzi tyle, że nie było gdzie szpilki wcisnąć W Krakowie trwa właśnie 23. Wielka Parada Smoków. Tym razem impreza odbywa się pod hasłem "Smoki bajek, baśni i powieści". Najbardziej spektakularnym elementem wydarzenia jest zawsze Wielkie Widowisko Plenerowe organizowane późnym wieczorem pod Wawelem. Ogromne, unoszące się smocze postaci, do tego efekty świetlne i laserowe oraz muzyka. Niezmiennie przyciąga tłumy krakowian i gości. Jak wyglądała tegoroczne widowisko? Zobaczcie w galerii. W zakolu Wisły zgromadziły się tłumy widzów.

📢 Perełki i cudeńka na Pchlim Targu w Pałacu Długoszów w Gorlicach. Miłośnicy staroci mieli w czym wybierać, od obrazów po zegary Na Pchlim Targu w Pałacu Długoszów można zaleźć wszystko, co się komu zamarzy. Wędkarze mogą kupić serwis talerzy z rybimi motywami, miłośnicy psów całą kolekcję figurek rozmaitych ras, wielbiciele porcelany serwisy kawowe, amatorzy starych zegarków też nie będą zawiedzeni. Dodatkowo jeden ze sprzedawców zachwala działający magnetofon szpulowy. Do odtwarzacza dorzuca taśmy. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Hotele nad Jeziorem Rożnowskim na każdą kieszeń. Top najlepszych obiektów według rankingu w Google Jezioro Rożnowskie staje się coraz bardziej popularnym miejsce na wypoczynek. Co jakiś czas powstają tam nowe hotele, restauracje, domki i apartamenty z pięknym widokiem. Do sukcesu tego wspaniałego miejsca przyczyniają się też znane osoby, które wybierają je na wypoczynek a nawet organizują tam śluby. Cena za noc waha się w zależności od standardu od 200 zł do nawet ponad tysiąca złotych. Zobacz ranking według opinii w Google, pod uwagę braliśmy oceny powyżej 4 gwiazdek. 📢 Budowa węzła Grębałów na S7 w Krakowie. Leją tony betonu na wiadukcie, po którym tramwaje dojadą do budowanej właśnie pętli Na budowie trasy S7 praca wre. Widać to szczególnie na odcinku gdzie budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Jest tu wiele wiaduktów i skomplikowanych rozwiązań drogowych. Na jednym z obiektów nad ul. Łowińskiego właśnie wylewany jest beton pod przyszłe torowiska. Sami zobaczcie postępu w budowie!

📢 Kraków. Tłumy na koncertach plenerowych podczas Dni Nowej Huty 2024. Na scenie Maleńczuk, Bryska i Marika ZDJĘCIA Dni Nowej Huty to coroczne święto "najmłodszej siostry Krakowa", w ramach którego dla Nowohucian przygotowano wiele atrakcji. Wśród nich nie mogło zabraknąć dobrej muzyki! Podczas festynu na scenie pojawiły się popularni polscy artyści: Maciej Maleńczuk, Marika oraz Bryska. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia! 📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Pół tysiąca poszukiwaczy drogocennych kamieni Wielkie hałdy ziemi na polu agatowym, a obok nich ogromne wyrwy. A w środku, w olbrzymich dołach, i na hałdach mnóstwo ludzi ze sztychówkami, motykami, młotkami i kilofami. Przekopują ziemię, przerzucają z miejsca na miejsce i wypatrują kamieni - poszukują agatów. To wszystko w ramach akcji Pierwsza Orka czyli Wielkie Agatów Szukanie, organizowanej przez Muzeum Agatów w Rudnie. W wydarzeniu wzięło udział około 500 osób.

📢 Sławomir Peszko, trener Wieczystej Kraków: Jeszcze się ludzie zdziwią. Celem jest ekstraklasa Rozmowa ze Sławomirem Peszką, trenerem Wieczystej Kraków, która awansowała do II ligi i zmierza do ekstraklasy. Były reprezentant Polski, który w debiucie w roli szkoleniowca odniósł sukces, opowiada nam o minionym sezonie, zmianach kadrowych i ambitnych planach na przyszłość. Czy przy Chałupnika będzie ekstraklasa? Nie jest to niemożliwe. 📢 Groźny pożar w Krakowie. W nocy na Ruczaju płonęły lokale usługowe. Walka z ogniem trwała kilka godzin W nocy piątku na sobotę doszło do pożaru lokalów usługowych przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej w Krakowie. Walka służb z ogniem trwała przez kilka godzin. "Do wczesnych godzin porannych trwało dogaszanie oraz prace rozbiórkowe" - informuje Patrol998-Małopolska. 📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji.

📢 Mercure Szczyrk Resort - zwiedziliśmy luksusowy hotel. Zobaczcie ZDJĘCIA. Efekt zapiera dech w piersiach! Jako jedni z nielicznych mieliśmy okazję zwiedzić gruntownie modernizowany hotel Mercure Szczyrk Resort, który przez całe dekady funkcjonował jako Orle Gniazdo. Kompleks naprawdę zapiera dech w piersiach i wywołuje efekt wow. Część pomieszczeń hotelowych jest już gotowa, w części obiektu prace jeszcze trwają. Ale - jak nas zapewniono - na wrzesień, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie gigantycznego, czterogwiazdkowego hotelu, wszystko będzie gotowe na sto procent. PÓKI CO, ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z HOTELU I WIZUALIZACJE, JAK ON BĘDZIE WYGLĄDAŁ!

📢 Kraków. Z zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu wiele nie zostało. Ale wróci wraz z biurowcem i restauracją Postępują prace przy przebudowie zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu w Krakowie. Przebudowa jednak wiąże się z wypruciem prawie wszystkiego i zmienienia tego miejsca w nową kamienicę przystającą do zupełnie nowego, nowoczesnego biurowca. Dach willi już zniknął, okna też, zostało trochę starych ścian, pojawiają się nowe. W mocno zabudowywanym biurowcami Zabłociu willa była czymś wyjątkowym, ale nowy budynek, przyklejony do nowoczesnej konstrukcji może już nie robić takiego efektu.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci! 📢 Wiadomo już, na którym stadionie zagra Puszcza Niepołomice! Zaskoczenie? Sporo dzieje się w przerwie międzysezonowej jeśli chodzi o małopolskie zespoły. I nie chodzi tylko o transferowe newsy. W Puszczy Niepołomice nie ma prezesa po tym jak Marek Bartoszek podał się do dymisji, ale niepołomiczanie wiedzą na czym stoją jeśli chodzi o przyszły sezon.

📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Kraków. Tanie loty w czerwcu. 10 miast, do których polecisz do 200 zł w dwie strony! Tanie loty z Krakowa. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że już niebawem rozpocznie się również zmora studentów - letnia sesja bowiem tuż za rogiem... Chcąc zrelaksować się i wypocząć przed lub po egzaminach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienie tanich lotów z Krakowa do innych europejskich miast. Sprawdź, gdzie dolecimy w czerwcu w dwie strony za niecałe 200 zł! LISTA

📢 Kraków. Strefy Kibica w Krakowie. Strefy Kibica Euro 2024 - gdzie obejrzeć mecze Polski? Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024, co oznacza, że już za kilkanaście dni wszyscy Polacy zasiądą przed telewizorami, by oglądać mecze naszej reprezentacji i nie tylko. Gdzie w Krakowie obejrzymy mecze mundialowe? Gdzie znajdują się Strefy Kibica? Dowiedzcie się. 📢 To były czasy! "Patria" w Krynicy-Zdroju kiedyś była luksusowym hotelem. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Od 90. lat nie było tam remontu, ale luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem nadal wyglądają wyśmienicie i pamiętają słynnego tenora - Jana Kiepurę dzięki któremu Krynica zyskał sławę. Do uzdrowiska zjeżdżały tłumy kuracjusze a także śmietanka towarzyska. Dzięki "Patri" kurort stał się modnym miejscem. Zobacz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu.

📢 Powiat tatrzański ma już 25 lat. Samorządowcy świętowali jubileusz ZDJĘCIA Powiat tatrzański świętuje już 25 lat. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Hotelu Kasprowy. Na wspólnie świętowanie przyjechali samorządowcy z całego Podhala, a także przedstawiciele władz samorządowych.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma wyjątkowy styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!