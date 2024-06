Przegląd prasy 20.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka burza nad Małopolską. Powalone drzewa, zablokowane drogi. Sytuacja jest poważna”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielka burza nad Małopolską. Powalone drzewa, zablokowane drogi. Sytuacja jest poważna Sprawdziły się zapowiedzi meteorologów. Przez Kraków i inne rejony Małopolski przechodzą bardzo intensywne burze. Nie tylko grzmi i błyska się, ale przede wszystkim mocno wieje i pada. Strażacy już mają pełne ręce pracy. Pojawiają się informacje o kolejnych interwencjach - związanych m.in. z powalonymi drzewami, blokującymi drogi.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.06.24

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź!

📢 Kraków. Radni sejmiku zdecydowali. Kandydatura Łukasza Kmity ponownie odrzucona Łukasz Kmita nie będzie Marszałkiem Województwa Małopolskiego. W środę 19 czerwca odbyła się kolejna sesja sejmiku województwa, na której radni podjęli kolejną, trzecią już próbę wyboru marszałka. Emocji i gorących potyczek słownych nie brakowało. Ostatecznie nieznaczną większością głosów kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie został wybrany.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niecodzienne lądowanie samolotu w Krakowie. Pilot zgłosił problemy techniczne Coś się stało z samolotem KLM? Stoi po wylądowaniu na pasie do kołowania. Za nim ruszyły straże pożarne… - zgłosił nam w środę (19 czerwca) krótko po godz. 18 zaniepokojony Czytelnik, który zaobserwował niecodzienną sytuację w Porcie Lotniczym w Balicach, przejeżdżając autostradą A4.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [20.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Poszukiwany 14-letni Kuba nie żyje. Ciało chłopca wyłowiono z rzeki Soły w Broszkowicach koło Oświęcimia 14-letni Kuba nie żyje. Zaginięcie chłopca zgłosiła rodzina w nocy z 17 na 18 czerwca 2024. Jego zwłoki zostały wyłowione z rzeki Soły w środę, 19 czerwca 2024, po godzinie 16. 📢 Tak mieszka i żyje słynny muzyk Paweł Domagała z piękną żoną Zuzanną Grabowską. Jaki jest prywatnie? To uczuciowy i kochający mąż i ojciec Paweł Domagała to słynny aktor i muzyk, którego twórczość zna cała Polska. Pewnie wszyscy kiedyś nuciliśmy jego wielki HIT – „Weź nie pytaj”. Był także cenionym jurorem programu "Twoja twarz brzmi znajomo", ale niedawno poinformował fanów o rezygnacji z dalszego udziału w show Polsatu. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i kochającym ojcem. Poślubił znaną aktorkę Zuzannę Grabowską, z którą ma dwie córki. Jak mieszka i żyje na co dzień Paweł Domagała z piękną żoną? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Oni przyszli pożegnać artystkę. Pogrzeb aktorki znanej z roli Halinki z serialu "Świat według Kiepskich" Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek 13 czerwca 2024 roku. Znaną aktorkę pochowano na cmentarzu w Legnicy. 📢 Zespół Teatru Słowackiego znowu murem za dyrektorem. Kto od września poprowadzi tę scenę? 31 sierpnia kończy się dyrektorska kadencja Krzysztofa Głuchowskiego w Teatrze Słowackiego. Dotąd nie zapadła decyzja, czy zostanie ona przedłużona, czy od września stery teatru przejmie ktoś inny. Kto mógłby to być? Tego nie wiadomo, za późno bowiem na konkurs. „My, zespół Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, czujemy ogromną niepewność, nie wiemy bowiem, jakie będą nasze losy, od 1 września 2024 roku” – czytamy w oświadczeniu, w którym zespołu teatru apeluje o pozostawieniu na stanowisku obecnego dyrektora na kolejną kadencję.

📢 Tak mieszka Patrycja Tuchlińska, młodsza o pół wieku ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego. Luksusowa willa w Warszawie Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. Kobieta pokazała jak wygląda ich dom w Warszawie. Posiadłość robi wrażenie, palmy w wielkim ogrodzie a w środku złoto i marmury. Na bogato? 📢 Pogrzeb ks. Jana Adamczyka z Męciny Wielkiej. W uroczystościach wzięły udział setki wiernych. Przewodniczył im biskup Jan Wątroba W Męcinie Wielkiej w powiecie gorlickim zakończyły się uroczystości pogrzebowe ks. Jana Adamczyka, długoletniego proboszcza parafii pw. śś Kosmy i Damiana, który zmarł 16 czerwca podczas sprawowania niedzielnej mszy świętej. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba. Razem z biskupem ordynariuszem diecezji rzeszowskiej sprawowało ją ponad 70 kapłanów z dekanatu gorlickiego, ale też całej diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej.

📢 Kraków. Rozpoczął się sezon kąpielowy! Mieszkańcy tłumnie ruszyli na Bagry i Zakrzówek W upalny dzień 19 czerwca rozpoczął się sezon kąpielowy w Krakowie, oficjalnie. Potrwa do 8 września. Będą ratownicy, przygotowane plaże i pomosty, patrole straży miejskiej, ale przede wszystkim bezpieczne miejsce do plażowania i kąpieli. Mieszkańcy z powodu wysokich temperatur już ruszyli na Zakrzówek i Bagry, najbardziej popularne kąpieliska w Krakowie. 📢 To najbardziej oryginalne gniazdo bocianie w Polsce a może i na świecie! Ulokowane na szyldzie stacji z widokiem na Tatry. Zachwycające! Niesamowita historia na Podhalu! W Nowym Targu bociany urządziły sobie gniazdo na.... szyldzie stacji benzynowej! - napisał ceniony krakowski fotograf Jan Ulicki i opublikował zachwycające zdjęcia. To z pewnością najbardziej oryginalnie położone bocianie gniazdo w Polsce a może i na świecie. I do tego widok na Tatry. Kliknijcie w galerie zdjęć i zobaczcie sami!

📢 Paragony grozy z... toalety na krakowskim dworcu! Tyle trzeba zapłacić! Czy można stać się ofiarą "paragonów grozy", zanim się jeszcze wyjedzie na wakacje? Na krakowskim dworcu autobusowym przy ulicy Bosackiej - niestety tak. Jeśli ktoś będzie musiał skorzystać z toalety na dworcu przed podróżą, to musi przygotować się na solidny wydatek! Aż nie do wiary, że na publicznym dworcu trzeba aż tyle płacić za skorzystanie z WC! 📢 Dzięki korelacji połączeń Polregio i PKP Intercity, powiat olkuski zyskuje połączenie nad morze i późnym wieczorem można dotrzeć do Katowic Polregio od 3 lipca 2024 dokonuje korekty w swoim rozkładzie jazdy, który pozwoli pasażerom powiatu olkuskiego na krótszą podróż do Katowic i złapanie połączenia nad morze. To wszystko dzięki przesiadce na stacji w Jaworznie.

📢 Niedźwiedź szaleje w okolicach Grybowa. Zniszczył ule w pasiece. "Nigdy nie widzieliśmy tutaj niedźwiedzia" Jak przekazała Gmina Grybów, na jej terenie pojawił się dość niecodzienny gość, a mianowicie niedźwiedź brunatny. Obecność tego największego europejskiego drapieżnika w nocy ze środy 12 czerwca na czwartek 13 czerwca zarejestrowała fotopułapka koła łowieckiego Rogacz w okolicach góry Chełm (781 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim. 📢 Pokaz mody z Tatrami w tle. Co to było za wydarzenie. Zobaczcie zdjęcia Pokaz mody w Sielsko Anielsko zorganizowany został w Leśnicy. Zaprezentowano m.in. suknie ślubne, mundury i damską bieliznę. Wszystko to z widokiem na Tatry. 📢 Wybór marszałka województwa małopolskiego nadal pod znakiem zapytania. Z kim Jarosław Kaczyński spotkał się w Krakowie? Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, temat problemów w małopolskiego sejmiku miał pojawić już podczas rozmów kuluarowych przed mszą św. na Wawelu we wtorek 18 czerwca. Jarosław Kaczyński jak co miesiąc przyjechał do Krakowa na miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Po mszy politycy PiS udali się na spotkanie z prezesem Kaczyńskim do biura zarządu okręgowego PiS przy ul. Retoryka. Jednym z tematów miał być wybór marszałka województwa. Jak się dowiedzieliśmy, "rozmawiano o sejmiku, ale nie zaproszono klubu radnych. Było kilku radnych, ale nie rozmawiał z nimi prezes".

📢 Najlepsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Trwa letnie okienko transferowe. Kibice Cracovii, jak co roku, mają wielkie nadzieje związane z ruchami kadrowymi. W ostatnich latach nie mieli zbyt wielu okazji do radości, jednak były też "perełki", jakie zjawiały się w klubie z ul. Kałuży. Przypominamy najlepszych, jak się później okazało, piłkarzy, którzy trafili do Cracovii w ostatnich latach. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Poważny wypadek na DW 780 we wsi Brodła. Kabriolet zderzył się z SUV-em Dwa samochody osobowe zderzyły się w środę 19 czerwca ok. godz. 9.40 na DW 780 we wsi Brodła (gm. Alwernia). Do wypadku doszło na wysokości parkingu przy Grillu Brodła 780. Znamy już okoliczności tego zdarzenia.

📢 Basen nad Łubinką w Nowym Sączu rozpoczyna sezon. Tu od lat tętniło letnie życie Nowego Sącza Basen nad Łubinką w Nowym Sączu to miejsce, które od lat cieszyło się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta. Pokolenia sądeczan latem chętnie wybierały to miejsce, aby spędzać tam wolny czas w upalne dni i tak jest do teraz. W najbliższy weekend znów będzie można z niego korzystać. Wspomnienia dawnych czasów na zdjęciach uwiecznił to Stanisław Śmierciak, któremu udało się wyciągnąć ujęciach ze swoich przepastnych archiwów. Musicie to zobaczyć. 📢 CYBERSEC 2024. Eksperci debatują w Krakowie, jak ochronić Europę przed atakami w sieci i zwiększyć cyberbezpieczeństwo Polskie działania w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2025 i związane z tym priorytety w zakresie cyberbezpieczeństwa w kraju i Europie - to jeden z wiodących tematów Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2024, które odbywa się w hali EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. To dwudniowe wydarzenie rozpoczęło się w środę (19 czerwca). Uczestniczy w nim około dwa tysiące osób - przedstawiciele firm z branży cyberbezpieczeństwa, inwestorzy, politycy, wojskowi i naukowcy. Gościem specjalnym jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

📢 Jest termin meczu o Superpuchar Polski. Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok jeszcze przed rozpoczęciem ligowego sezonu Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN wyznaczył termin rozegrania meczu o Superpuchar Polski. Spotkanie pomiędzy mistrzem kraju Jagiellonią Białystok a zdobywcą Pucharu Polski Wisłą Kraków odbędzie się 7 lipca. 📢 Justyna Haberka, Polska Miss 2023, została piosenkarką. Nagrała singiel "Brakuje mi ciebie". Premiera 21 czerwca Piękna dziewczyna z małopolskiego Olkusza - Justyna Haberka, Polska Miss 2023, stawia pierwsze kroki na scenie muzycznej. Nagrała singiel "Brakuje mi ciebie". Premiera zapowiadana jest na piątek 21 czerwca 2024. Zapowiedź utworu można zobaczyć na You Tube. W teledysku występuje razem z Adrianem Nkwamu, który był uczestnikiem programu TOP Model oraz wicemisterem Polski w 2020 roku. 📢 Straty po pożarze kościoła w Nowym Sączu są ogromne. Jaka była przyczyna pożaru? Śledczy mają już swoje ustalenia Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wyjaśnia okoliczności pożaru zabytkowego kościoła Świętej Heleny w Nowym Sączu, do którego doszło w godzinach porannych w niedzielę 16 czerwca br. We wpisanym do rejestru zabytków budynku z 1687 roku zniszczeniu uległy zabytkowy ołtarz oraz cenne obrazy. Jaka jest przyczyna pożaru? Śledczy mają pierwsze ustalenia.

📢 Zaplanowane przerwy w dostawach energii elektrycznej od 19 do 24 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 19.06.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od środy 19 czerwca do poniedziałku 24 czerwca.

📢 Tajemnicza linia w holu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W tym miejscu przechodzi południk 20° E Wyjątkowy znak pojawił się w wyjątkowym miejscu. Niedawno zaznaczona została linia południka 20° E w holu głównym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Sam pomysł akcji wyszedł od nauczyciela geografii, Tomasza Adamka z Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, który uczy małych pacjentów w krakowskim szpitalu. - Razem postanowiliśmy, by na zakończenie roku szkolnego pokazać młodzieży coś niezwykłego - mówi Mariusz Meus, znany jako Pan Południk, geodeta i przewodniczący geodezyjnej akcji edukacyjnej pn. Honorowy Południk Krakowski.

📢 Wybuch gazu w Dąbrowicy koło Szczucina. Jedna osoba jest ranna, budynek poważnie uszkodzony Do wybuchu gazu doszło w środę (19 czerwca) wcześnie rano w Dąbrowicy koło Szczucina. Wskutek eksplozji uszkodzony został budynek gospodarczy, w którym znajdowała się polowa kuchnia. Pogotowie zabrało do szpitala ranną kobietę z poparzonymi rękami. 📢 Meteorolodzy ostrzegają. Nie tylko upały. Możliwe burze z gradem w Krakowie i Małopolsce. Wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia W środę 19 czerwca synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami i możliwymi burzami w Krakowie i Małopolsce, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet gradu. Stopień zagrożenia został następnie podniesiony do najwyższego - EXT, co oznacza ekstremalne zagrożenie burzowe. Mieszkańcy jedenastu województw otrzymują na telefony alerty RCB. 📢 Baseny Wisła otwierają sezon 2024! Oficjalny start i nocne pływanie z DJ-em – tak prezentują się CENNIK i PROGRAM Kompleks Baseny Wisła przyśpiesza otwarcie sezonu 2024. Wodny park rozrywki zaprasza w swoje progi już od środy, 19 czerwca, czyli o dwa dni wcześniej niż pierwotnie planowano. Na terenie obiektu, oprócz dwóch niecek basenowych, dostępne są m.in. zjeżdżalnie, boisko do siatkówki czy kawiarnia. Poniżej przedstawiamy ceny oraz godziny otwarcia obiektu w nowym sezonie.

📢 Katowice Airport ma nową halę przylotów. Terminal D ma rozładować ruch wakacyjny. To jednak nie koniec rozbudowy W Katowice Airport oddano do użytku dodatkową halę przylotów, której celem jest zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi podróżnych w momentach nasilonego wakacyjnego ruchu. - W obiekcie, który otrzymał oznaczenia terminal D, obsługiwane są niektóre przylotowe rejsy czarterowe z krajów strefy Schengen - wyjaśnia Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport. 📢 Moje miasto. Kraków z zieloną bramą, Central Parkiem, bez betonowych parawanów Do końca czerwca krakowianie mogą zgłaszać wnioski do Planu Ogólnego, który ma decydować, jak będzie można na nowo urządzać miasto. Deweloperzy podkreślają, że pod Wawelem brakuje nawet 200 tysięcy mieszkań i powinno się wyznaczyć obszary dla nowych osiedli. Wielu mieszkańców chciałoby mieć działki budowlane, co zwiększa cenę nieruchomości. Inni walczą o zieleń. Wymyślając nowy Kraków warto pamiętać, jak tutaj wieje wiatr.

📢 Remonty i korki w Krakowie. Wielkie zmiany w rejonie Alei Trzech Wieszczów, na Kościuszki, Królowej Jadwigi, w Mistrzejowicach Wakacje blisko i drogowcy w Krakowie już planują dołożyć remontów i zmian. Bo ponoć większość mieszkańców wyjeżdża i nie będzie im to przeszkadzać. Zmiany z powodu przebudowy Zwierzynieckiej i Kościuszki dotkną Aleje Trzech Wieszczów i ul. Królowej Jadwigi, budowa tramwaju do Mistrzejowic spowoduje zamknięcie pętli w Mistrzejowicach, a już powoduje ogromne utrudnienia w rejonie ronda Polsadu. Przypomnijmy też, że aktualnie tramwaje nie jeżdżą między rondem Mogilskim i Grzegórzeckim, a na to wszystko jeszcze nałożyć trzeba wakacyjny rozkład jazdy, czyli cięcia kursów. Biada zostającym w mieście, biada! Jedyny plus? Wzmocnienie komunikacji na Wianki.

📢 Wiszące ogrody w Krakowie jeszcze piękniejsze niż rok temu. Ten kwietny balkon zachwyca Zarząd Zieleni Miejskiej znów pokazuje i promuje zielony kwietny balkon na jednym z budynków Krakowa. Pisaliśmy o nim rok temu, ale teraz wygląda jeszcze lepiej. ZZM zachęca innych do tworzenia takich oaz na balkonach, bo to i estetyczne i proekologiczne, choć trzeba włożyć nie lada wysiłku, by uzyskać efekt widoczny na zdjęciach.

📢 Rozpoczęło się zgrupowanie pięknych kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024 w Krynicy-Zdroju 73 pretendentki do korony Miss Supranational 2024 rozpoczęły swoje zgrupowanie w województwie małopolskim. W tym roku finalistki ugości hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju. Kandydatki podczas zgrupowania spędzą czas na przygotowaniach do gali finałowej, ale też będą miały okazję zwiedzić piękne zakątki województwa małopolskiego. Dziewczyny z ponad 70 krajów poznają nie tylko polską kulturę i zwyczaje, ale także lokalną kulturę regionu małopolskiego. Będą miały też szansę przekonać się o słynnej polskiej gościnności na własnej skórze. 📢 Kraków ma swój okręt. Prawdziwy! Robi wielkie wrażenie! Mało kto o tym wie, ale po morskich wodach pływa ORP Kraków - okręt transportowo-minowy. To ambasador miasta na świecie (promuje Kraków min. przy okazji wspólnych ćwiczeń prowadzonych z okrętami innych flot, wizyt okrętu w zagranicznych portach itd.). Przejdź do galerii zdjęć i zobacz "krakowski" okręt!

📢 Ponad 30 niewybuchów na budowie tramwaju do Mistrzejowic. Wstrzymano prace na odcinkach nowej trasy Liczne niewybuchy znajdowane w rejonie przebudowywanej pętli Mistrzejowice utrudniają i ograniczają tempo prac związanych z budową nowej linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic. Jak poinformował we wtorek (18 czerwca) Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gülermak, podczas prowadzenia robót ziemnych w tym rejonie pracownicy tej firmy natknęli się już na 32 niewybuchy. Według wykonawcy kontraktu te nieprzewidziane okoliczności mogą spowodować opóźnienie w realizacji inwestycji. - Tempo prac zostało ograniczone, a część z nich musiała zostać czasowo wstrzymana – podała firma.

📢 Pierwszy krok "Pasów" w nowy sezon. W Rącznej w okrojonym składzie Piłkarze Cracovii zaczęli przygotowania do nowego sezonu. Przed południem były badania motoryczne, a po południu odbyły się pierwsze zajęcia w Cracovia Training Center w Rącznej.

📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach. 📢 Mieszka we Francji, tworzy dział skautingu w Krakowie. „Hutnikowi oddaję całe serce” – mówi Kamil Tybor Gdy Hutnik Kraków w pierwszej połowie tego roku zaczął tworzyć dział skautingu, na jego czele stanął Kamil Tybor, który na co dzień mieszka… we Francji. To nietypowe rozwiązanie, ale on sam przekonuje, że geograficzne oddalenie nie stanowi żadnej przeszkody w realizacji zadań, jakie zostały przed nim postawione przez klub w Nowej Hucie. - Da się budować zespół i systematycznie go wzmacniać, zachowując balans i nie oddalając się zbytnio od hutniczego DNA – podkreśla pytany o wsparcie, jakiego w roli skauta udziela trenerowi Maciejowi Musiałowi.

📢 Twórca viralowego hitu "Pedro Pedro" w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Bayer Full na sali dance. Mamy zdjęcia z imprezy! Współtwórca ogólnoświatowego viralowego hitu "Pedro Pedro", czyli Agatino Romero pojawił się w sobotę (15 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się nie tylko przy klubowej muzyce. Na sali dance w sobotę wystąpił zespół Bayer Full, jedna z ikon nurtu disco polo. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Kraków. Jarosław Kaczyński pojawił się na Wawelu. Odwiedzi także biuro PiS na Retoryka. W tle problemy w małopolskim sejmiku We wtorek 18 czerwca mija kolejna miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej. Na Wawelu nie mogło więc zabraknąć Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS. Wizyta polityka PiS w Krakowie w tym okresie normalnie nikogo nie dziwi. Teraz jednak należy przypuszczać, że ma ona drugie dno związane z patem w małopolskim sejmiku. O jego przyczynach, powtarzającym się problemie i pozycji Jarosława Kaczyńskiego, mówi prof. Jarosław Flis, socjolog i komentator polityczny.

📢 NAJPIĘKNIEJSZE małopolskie plaże. Piasek, woda i słońce. Tu poczujesz się jak nad morzem! Gdzie nad wodę w Małopolsce? Podpowiadamy Za oknem wakacyjna pogoda. Świeci słońce, a synoptycy zapowiadają wielkie upały. Gdzie uciec, aby móc się ochłodzić, a przede wszystkim poopalać się na plaży? Podpowiadamy! Kliknijcie w galerię zdjęć i zobaczcie absolutnie najpiękniejsze plaże, które znajdziecie na terenie Małopolski. Piasek, woda i słońce. Tu można poczuć się jak nad morzem! 📢 Faszyn from polskie ulice. Te "stylizacje" budzą... śmiech politowania. To antymoda dla taniego lansu. Lepiej tak nie róbcie! Ubierać się w oryginalny sposób to jedno, ale oni przesadzili. Na widok takich stylizacji na twarzy wielu pojawia się uśmiech politowania. To prawdziwa "antymoda" dla lansu. Skąd oni wzięli te stroje? Jedno jest pewne. Nie sposób przejść wokół nich obojętnie. Zobaczcie galerię zdjęć i... nie bierzcie z nich przykładu!

📢 Akademia Muzyczna w Krakowie dostatnie kampus za 500 mln zł. Historyczna inwestycja przeobrazi Grzegórzki Okazały, nowoczesny kampus Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego (AMKP), składający się z budynków dydaktycznych oraz sal koncertowych, powstanie w centrum Krakowa, na Grzegórzkach. Przygotowania do bardzo potrzebnej inwestycji, o wartości szacunkowej niemal 500 mln zł, są już bardzo zaawansowane, prace budowlane powinny rozpocząć się pod koniec tego roku. - To moment historyczny w dziejach uczelni. Nasza Akademia - druga najstarsza muzyczna uczelnia w Polsce - od wielu lat oczekuje na poprawę warunków lokalowych – zaznacza prof. dr. hab. Wojciech Widłak, rektor AMKP.

📢 Północna obwodnica Oświęcimia. Pierwsza duża i ważna droga, która otworzyła miasto w stronę Krakowa i autostrady A4. Zdjęcia z powietrza Pierwszą ważną drogą, która poprawiła układ komunikacyjny Oświęcimia, była północna obwodnica miasta z mostem na Wiśle. Bez niej trudno dzisiaj sobie wyobrazić jazdę przez centrum miasta. Przedstawiamy tę ważną drogę na niecodziennych zdjęciach z powietrza udostępnionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

📢 Artystyczny zakątek Zakopanego. Słynne Liceum Plastyczne prezentuje prace swoich uczniów i nauczycieli ZDJĘCIA Słynne Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem postanowiło pochwalić się pracami swoich pedagogów i uczniów. W gmachu głównym szkoły przy ul. Za Strugiem otwarte zostały wystawy „Dwa zestawy”, a także „Włoska wyprawa”. 📢 Kąpieliska w Krakowie i regionie w sezonie 2024. Gdzie można się legalnie kąpać? Bagry i Zakrzówek zapraszają od 19 czerwca W tegorocznym sezonie kąpielowym do dyspozycji mieszkańców i turystów dostępnych będzie 27 kąpielisk, które uzyskały pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. W stolicy Małopolski od środy - 19 czerwca - będą funkcjonowały kąpieliska na Bagrach i na Zakrzówku. Gdzie jeszcze i od kiedy można bez obaw szukać ochłody? RZGW w Krakowie właśnie podał listę takich miejsc na obszarze przez niego administrowanym.

📢 W Tatrach każdy chciał sobie zrobić zdjęcie z "Najszybszą babcią świata" z Tarnowa. Barbara Prymakowska kolekcjonuje biegowe sukcesy Sezon letni w pełni, ale wysoka temperatura i palące słońce nie przeszkadzają „najszybszej babci świata” z Tarnowa w planowaniu kolejnych startów w zawodach i odnoszeniu sukcesów. Jak mówi Barbara Prymakowska do wszystkiego trzeba podjeść z głową i mieć swoje sprawdzone metody.

📢 90 mln zł na Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy w kolejnym etapie. Na jakie inwestycje pójdzie wsparcie? Zdjęcia Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy będzie kontynuowany. Na kolejny, siódmy jego etap strona rządowa zarezerwowała kwotę 90 mln zł. Uczestnicy programu przygotowują już listę inwestycji, na które chcą uzyskać finansowe wsparcie z budżetu państwa. 📢 W ramach protestu zablokowali drogę... helikopterem. Żądają "sądeczanki" czyli drogi widmo, o której tylko mówi się od lat Mieli już dość. Grupa mieszkańców Sądecczyzny zrzeszona w grupie o nazwie „Sądeczanka – Protest – Żądamy drogi do Nowego Sącza” zorganizowała spektakularny protest. 18 czerwca o godzinie 13 odcinek DK75 został całkowicie zablokowany. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. - Potencjał Sądecczyzny został zmarnowany. Jesteśmy wykluczeni z rozwoju. To walka nie o drogę, ale przyszłość naszych dzieci i wnuków - mówił podczas protestu Łukasz Smolarski, organizator protestu.

📢 Dwór Badenich w Krakowie przechodzi remont. Tak ma wyglądać po jego zakończeniu W połowie maja Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał z wykonawcą umowę dotyczącą adaptacji i modernizacji dworu. Obecnie trwają prace przygotowawcze na placu budowy. Remont ma zakończyć się w grudniu 2025 roku. Póki co, ZZM pokazał wizualizacje tego jak obiekt będzie wyglądał po remoncie. 📢 Centrum przesiadkowe za 23 mln zł powstanie w Trzebini. Wkrótce ruszy budowa dworca autobusowego i parkingu. Zobacz zdjęcia i wideo Trzebinia to główny węzeł komunikacyjny w powiecie chrzanowskim i jeden z najważniejszych w Małopolsce zachodniej. Teren dworca autobusowego obecnie nie jest dobrą wizytówką miasta, jednak ma to się zmienić. W przyszłym roku u zbiegu ulic Dworcowej i Kościuszki oddane do użytku zostanie nowoczesne centrum przesiadkowe oraz dodatkowy parking z 60 miejscami.

📢 Wielka woda zalała gminę Łososina Dolna. Straty po powodzi błyskawicznej w infrastrukturze sięgają milionów. Wystąpili o rządową pomoc Powódź błyskawiczna, która przeszła przez gminę Łososina Dolna wyrządziła wiele szkód. Zalane drogi, mosty, sklep a także magazyn i hala produkcyjna. Strażacy w poniedziałek (10 czerwca) interweniowali kilkadziesiąt razy. Wielkie sprzątanie gminy trwało kilka dni. Woda naniosła mnóstwo kamieni, żwiru i gałęzi. Straty w infrastrukturze zostały policzone i sięgają nawet 6 milionów. Mieszkańcy nadal liczą straty, które powstały na prywatnych posesjach. 📢 Policjanci z Krakowa szkolą żołnierzy z 6. Brygady Powietrznodesantowej. Spadochroniarze też służą na wschodniej granicy Oddział Prewencji Policji w Krakowie rozpoczął kilkudniowe szkolenie dla żołnierzy z 6. Brygady Powietrznodesantowej z taktyki działań w pododdziale zwartym. - Celem szkolenia jest odpowiednie zapoznanie żołnierzy z taktyką działań w zakresie indywidualnym oraz w pododdziałach zwartych w obliczu konfliktu hybrydowego na granicy z Białorusią - informuje małopolska policja. W ubiegłym tygodniu role były odwrotne. 12 czerwca to żołnierze szkolili policjantów z taktyk w zorganizowanych działaniach zespołowych podczas pościgów i poszukiwań w terenach zalesionych.

📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Tak wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim poznała Józefa Wojciechowskiego. Była modelką Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. To w tym luksusowym obiekcie para poznała się w 2018 roku. Od tego czasu są nierozłączni. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat. Obecnie para oczekuje kolejnego dziecka. 📢 Święto Gminy Oświęcim przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości. Było znakomite widowisko z gwiazdami i świetna zabawa. Zobacz zdjęcia Święto Gminy Oświęcim przyciągnęło na stadion do Brzezinki tłumy mieszkańców i gości, którzy mogli zobaczyć na scenie znakomite widowisko z udziałem zespołów Łzy i Brathanki. Zobacz galerię ze zdjęciami z wydarzenia.

📢 Chrzanów. Otwarcie kompleksu letnich basenów już 22 czerwca. Nowe, wyższe ceny biletów. Zobacz zdjęcia W pierwszy dzień wakacji, czyli w sobotę 22 czerwca odbędzie się otwarcie letnich basenów na osiedlu Kąty w Chrzanowie. Będzie to pierwszy od lat sezon, gdy mieszkańcy Chrzanowa będą znów mogli korzystać z letniego kąpieliska w mieście. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji. Poznaliśmy także cennik biletów na sezon 2024. 📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Ranking ulic. Ile trzeba zapłacić za mieszkanie na popularnych ulicach Krakowa Półmetek 2024 roku za nami, a ceny mieszkań w Krakowie wciąż idą w górę. Pionierem wśród najdroższych ulic pozostaje ul. Grzegórzecka Dzielnica II Grzegórzki. Według portalu sonarhome.pl mieszkania na tej ulicy są droższe o 18.64 proc. od szacowanej ceny za metr kwadratowy w Krakowie, która wynosi 14 521 zł. Sprawdźcie, ile trzeba zapłacić za mieszkanie znajdujące się na najbardziej popularnych ulicach Krakowa.

📢 Zatopione Skawce. Wieś na dnie Jeziora Mucharskiego. Tam kiedyś spędzało się wakacje. Tak wyglądała ta małopolska wieś - zdjęcia Jezioro Mucharskie zlokalizowane jest na rzece Skawie na granicy powiatów wadowickiego i suskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Na dnie Jeziora Mucharskiego (do 2018 roku zwanego Zbiornikiem Świnna Poręba) znajduje się wieś Skawce. Po niegdyś tętniącej życiem mieścinie zostały wspomnienia i archiwalne zdjęcia. 📢 Drugie dziecko Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego ma piękne imię! Jak główna postać ze słynnej bajki Disneya Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Mieszkają w willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Młoda mama trzyletniego Augusta kilka tygodni temu urodziła. Znamy płeć dziecka! W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, ale jest już mamą dwójki.

📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan. 📢 Szyk i styl Michała Probierza na Euro. Jego garnitur hitem sieci. "Nowy szef w kamizelce" - tak piszą o byłym trenerze Cracovii i Wisły Chociaż zwycięstwo w niedzielnym meczu Polska – Holandia na Euro 2024 zdobył nasz przeciwnik, to drużyna reprezentacji Holandii nie była jedyną gwiazdą. Swoje pięć minut zyskał także trener reprezentacji Polski Michał Probierz, a to wszystko dzięki garniturowi, w jakim pojawił się na meczu! Były trener Cracovii i Wisły w Internecie został okrzyknięty "nowym szefem w kamizelce". Wiemy, ile trzeba zapłacić, aby wyglądać tak jak on!

📢 Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem 81 proc. zrealizowanej inwestycji poza miastem, ale w mieście tylko 44 proc. Tak wygląda obecnie budowa odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. W granicach Krakowa sprawa po prostu jest trudniejsza, potrzeba więcej estakad nad torowiskami i linią kolejową, jest więcej podziemnych instalacji do obejścia. Poza miastem postępują już prace przy laniu długich wstęg asfaltu na wykonanej już podbudowie. I tam szybciej nowa droga połączy się z już gotowym od kilku lat odcinkiem drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice. 📢 Rekrutacja do liceów w Krakowie: w tych klasach jest trzech chętnych na jedno miejsce Wiadomo już, jakim zainteresowaniem cieszą się w tym roku w Krakowie klasy w liceach, które oferują możliwość uzyskania dyplomu matury międzynarodowej czy np. klasy dla miłośników wojskowości. Magistracki Wydział Edukacji przekazał nam informacje, gdzie było tym razem najwięcej chętnych do szkół i oddziałów, w rekrutacji do których obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznej.

📢 10 największych miast w Małopolsce pod względem powierzchni. Ranking pełen zaskoczeń Małe jest piękne czy duże jest piękne? W Małopolsce są miasta, które mają to i to. Przy małej liczbie mieszkańców, mają wielkie tereny. Które to miasta? Sprawdźcie nasz ranking największych pod względem terenów miast Małopolski. 📢 Młodzi wandale na pętli Górka Narodowa. Maczeta, pałka, zabawy ogniem i gaśnicą "Bójki, mini miotacze ognia, pałka teleskopowa, maczeta, próba użycia hydrantu i mycie obiektu.... gaśnicą (może i plan był dobry, ale wykonanie gaśnicą proszkową, już nie do końca)" - tak w żartobliwy sposób Zarząd Inwestycji Miejskich opisuje to co grupa młodzieży wyczyniała na pętli Górka Narodowa. Sprawą zajmuje się już policja, bo wszystko się nagrało dzięki monitoringowi. 📢 Wieża widokowa wraz ze ścieżką w koronach drzew w Krynicy-Zdroju walczy o zaszczytny tytuł "Top Atrakcji 2024". Potrzebne są głosy Niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra zbudowana jest na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce i szybko stała się wielką atrakcją kurortu pod Górą Parkową. Teraz walczy o miano "Top Atrakcji 2024" w ogólnopolskim konkursie. Liczy się każdy głos, wystarczy kliknąć.

📢 Pustynia Błędowska, Zamek Rabsztyn i Podziemny Olkusz walczą o miano najlepszych atrakcji turystycznych. Zagłosować w plebiscycie może każdy Do 23 czerwca można zagłosować na atrakcje powiatu olkuskiego w corocznym plebiscycie TopAtrakcje. W tegorocznej edycji o miano najlepszej atrakcji roku "walczą": Podziemny Olkusz, Zamek Rabsztyn oraz Pustynia Błędowska. Zagłosować może każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową TopAtrakcje i kliknąć przycisk "głosuj". Nie trzeba nawet podawać swoich danych.

📢 Pierwszy dzień Dni Bukowna 2024 za nami. Łydka Grubasa i Piersi porwały do zabawy ogromne tłumy. Zobaczcie wideo Podczas pierwszego dnia tegorocznych Dni Bukowna na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie bawiły się tłumy. Imprezowicze mieli okazję obejrzeć występy lokalnych artystów oraz dzieci z miejskiego przedszkola. Jako gwiazdy wieczoru wystąpiły zespoły: Spaam, Łydka Grubasa i Piersi. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji.

📢 Kraków. W Nowej Hucie na osiedlu Złotej Jesieni powstanie centrum konferencyjne. W dawnej stołówce "Z wielką przyjemnością informujemy, że spółka PUHIT przygotowuje się do rewitalizacji budynku nr 13 na osiedlu Złotej Jesieni, który wkrótce stanie się sercem nowego Centrum Konferencyjnego PUHIT" - poinformowała firma w sieci. Historyczny budynek „Stołówki” przejdzie metamorfozę, by stać się miejscem dla wydarzeń kulturalnych i biznesowych. 📢 Podłęże-Piekiełko coraz bliżej. Ruszyły prace na odcinku Klęczany-Limanowa, gdzie powstanie najdłuższy w kraju tunel Podpisana w marcu umowa na modernizację czwartego odcinka linii numer 104 Chabówka – Nowy Sącz staje się rzeczywistością. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały właśnie plac budowy wykonawcom prac na odcinku Klęczany – Limanowa. Tym samym rozpoczyna się budowa linii kolejowej w kierunku Nowego Sącza. Dzięki najdłuższemu tunelowi, które na tym właśnie odcinku powstanie, pociągi pojadą krótszą drogą, oszczędzając czas podróżnych.

📢 Zmasowana akcja straży miejskiej w Krakowie! Setki mandatów w jeden weekend Strażnicy miejscy, jak co weekend prowadzili wieczorno-nocne kontrole centrum miasta. Ujawnili 320 wykroczeń, a w związku z tym nałożyli 242 mandaty karne, pouczyli 74 osoby, a w 4 przypadkach skierowali sprawę do sądu.

📢 Wielkie otwarcie hali sportowej VIII Liceum Ogólnokształcącego na Grzegórzkach. Uczniowie mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach W poniedziałek (17 czerwca) odbyły się wydarzenia sportowo-edukacyjne z udziałem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, związane z otwarciem nowej hali sportowej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Grzegórzeckiej. Powstał tam nowoczesny obiekt sportowy, z którego cieszą się uczniowie i nauczyciele "ósemki". Mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach. 📢 Kraków. Pasażer nie wytrzymał. Napisał list i wymyślił na nowo wakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej Jak co roku wakacyjne rozkłady komunikacji miejskiej denerwują mieszkańców, którzy nie wyjeżdżają z Krakowa, a utrudnia im się poruszanie po mieście, tnąc kursy, zawieszając linie. Urzędnicy miejscy w piątek ogłosili zmiany mające nastąpić od 22 czerwca. Na to zareagował jeden z naszym Czytelników i w liście wyraził swoje oburzenie, a ponadto zasugerował inne zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie.

📢 Czy są wśród nich przyszli Chanel i Armani? Studenci SAPU zaprezentowali swoje kolekcje. Zobaczcie zdjęcia z pokazu mody w Krakowie W niedzielę (16 czerwca) modowe wybiegi przy ul. Budryka zapełniły projekty semestralne studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Naturalne materiały i konstruktywizm w modzie to temat przewodni pokazu Hi!Fashion, nad którym Dziennik Polski objął patronat medialny. 📢 Dni Bukowna 2024 dobiegły końca. Na imprezie bawiły się tłumy. Wystąpili Daj To Głośniej i Agbe. Zobacz wideo Tegoroczne Dni Bukowna dobiegły końca. Podczas drugiego dnia imprezy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bawiły się tłumy mieszkańców. Dla uczestników imprezy przygotowana została cała masa atrakcji: dmuchańce, karuzele, strefa gastronomiczna i występy lokalnych artystów. Nie zabrakło także koncertów. Jako gwiazdy drugiego dnia imprezy zagrali Daj To Głośniej i Agbe.

📢 Dni Libiąża 2024. Tak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zespół Ludzie na scenie. Zobacz zdjęcia Za nami Dni Libiąża 2024. Podczas święta miasta Plac Słoneczny na osiedlu Flagówka tętnił życiem. Przed sceną gromadziły się tłumy, by posłuchać m.in. Oskara Cyma, Elektrycznych Gitar i zespołu Ludzie. Duży ruch panował także w strefie gastronomicznej oraz strefie przeznaczonej dla dzieci, gdzie były dmuchańce i inne atrakcje. 📢 Będzie nowa trasa podziemna na Wawelu. Zwiedzający jeszcze nigdy tu nie byli! Międzymurze pełne atrakcji W maju przyszłego roku Wawel otworzy nową trasę podziemną. Zwiedzający po raz pierwszy zobaczą dostępne dotąd wyłącznie archeologom relikty średniowiecznych budowli, urządzeń obronnych oraz naturalnej jaskini mieszczących się na Wzgórzu Wawelskim. Nowa trasa będzie przebiegała m.in. nad Smoczą Jamą, powstanie także taras – miejsce odpoczynku z jednym z najpiękniejszych widoków w Krakowie na zakole Wisły. Obecnie trwają tu prace budowlano-konserwatorskie.

📢 Koncert Taco Hemingway'a w Krakowie przyciągnął fanki i fanów do Tauron Areny. Długo czekali na wejście. Zdjęcia W ten weekend Tauron Arena Kraków jest naprawdę oblegana. Działająca przy niej strefa kibica przyciąga miłośników piłki nożnej i Euro2024, ale to nie oznacza, że główna hala koncertowa Krakowa przestała żyć muzyką. W sobotę fanów przyciągnął tu popularny raper Taco Hemingway, a już w niedzielę Ekipa festiwal, czyli show znanych youtuberów. 📢 Kolejka turystów do fasiągów. Morskie Oko kusi, pogoda w Tatrach bajeczna. Ale to nie będzie cały pogodny weekend W sobotę przed godz. 9 rano nad Morskim Okiem tylko małe grupki osób. Prawdziwy tłum ruszył na szlak dopiero po godzinie 11.

📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 Bajkowy park w Lusławicach. Ogród Krzysztofa Pendereckiego mieni się kolorami wiosny. To zaledwie pół godziny drogi od Tarnowa. Zdjęcia Spacer alejkami posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i podziwianie tysięcy gatunków roślin na długo pozostają w pamięci. Dla światowej sławy kompozytora ogród był równie wielką pasją co muzyka. Stworzeniu oazy zieleni i spokoju poświęcił wiele lat. 📢 To będzie hit Krakowa. Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon. Oto, co jest w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet.

📢 Chcą otworzyć tajemniczą Małpią Wyspę na Jeziorze Rożnowskim dla turystów. To miejsce ma niezwykłą historię, ale co z rezerwatem przyrody? Władze gminy Gródek nad Dunajcem chcą udostępnić Małpią Wyspę, położoną na Jeziorze Rożnowskim, na którą od lat jest zakaz wstępu. Znajduje się tam rezerwat ptactwa wodnego, nad którym sprawuje pieczę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, okazuje się jednak, że najprawdopodobniej w przyszłym roku zakaz zostanie zniesiony. To otwiera drogę do zagospodarowania tego dziewiczego terenu. Bogatą przeszłość historyczną i gospodarczą ukazują dokumenty kościelne jak i ukryte w ziemi resztki zamku na wyspie Grodzisko, zwanej popularnie Małpią Wyspą.

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 To piękny i tajemniczy, ale rzadko dostępny zabytek. Najmniejszy kościół Krakowa znowu otwarty, ale tylko jeden dzień w tygodniu Jeden z najmniejszych i najbardziej tajemniczych kościołów w Krakowie ponownie otwiera się dla zwiedzających. W każdą sobotę od czerwca do września w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie okazja, by zwiedzić znajdujący się na Wzgórzu Lasoty kościół św. Benedykta. To sposobność, by zobaczyć pięknie odnowione wnętrze, ale też posłuchać opowieści przewodnika o jego historii oraz przeprowadzonych kilka lat temu pracach archeologicznych. Zwiedzanie jest bezpłatne. 📢 Słynny youtuber wyruszył na wędrówkę z Krakowa. "Znalazłem NAJPIĘKNIEJSZE miejsce w POLSCE!". Michu zachwycony Ojcowskim Parkiem Narodowym Wyruszył z Krakowa, bo tu zaczyna się Szlak Orlich Gniazd. Dał sobie cztery dni na jego przejście, a to dystans ponad 160 km. Już wiemy, że pierwszego dnia doszedł do Rabsztyna, przedreptał ponad 50 km. A film o swojej wędrówce przez m.in. Ojcowski Park Narodowy zatytułował: "Znalazłem NAJPIĘKNIEJSZE miejsce w POLSCE!". Kto? Michał Jesionowski. "Michu". Jeden z najbardziej znanych youtuberów z branży motoryzacyjnej. Ten łysy brodacz, którego znacie z kanału Miłośnicy Czterech Kółek.

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Komunikacja miejska w dawnym Krakowie. Zobacz, jak kiedyś podróżowało się po mieście [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie wiele lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Podróże autobusami i tramwajami były zdecydowanie mniej komfortowe, a pierwsze pojazdy, które pojawiły się na krakowskich ulicach nie miały nawet drzwi. Często pasażerów było tak dużo, że musieli zajmować miejsca... na zewnątrz pojazdu.

📢 Tool w Krakowie nie zawiódł! Fani amerykańskiego zespołu zachwyceni koncertem w Tauron Arenie. W pierwszym rzędzie... europoseł PiS To był jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł. W pierwszym rzędzie wypatrzyliśmy Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS. Zobaczcie zdjęcia z koncertu, który zorganizowała agencja Live Nation.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Hotele nad Jeziorem Rożnowskim na każdą kieszeń. Top najlepszych obiektów według rankingu w Google Jezioro Rożnowskie staje się coraz bardziej popularnym miejsce na wypoczynek. Co jakiś czas powstają tam nowe hotele, restauracje, domki i apartamenty z pięknym widokiem. Do sukcesu tego wspaniałego miejsca przyczyniają się też znane osoby, które wybierają je na wypoczynek a nawet organizują tam śluby. Cena za noc waha się w zależności od standardu od 200 zł do nawet ponad tysiąca złotych. Zobacz ranking według opinii w Google, pod uwagę braliśmy oceny powyżej 4 gwiazdek. 📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Nowi księża w diecezji Bielsko - żywieckiej. Święcenia kapłańskie otrzymało w 2024 roku sześciu młodych mężczyzn Wierni, do których pójdziecie, oczekiwać będą waszego zaangażowania w ich sprawy i dawania jasnych odpowiedzi. Strzeżcie się fundamentalizmu, z którym wydaje się żyć łatwiej – zwrócił się bp Roman Pindel do sześciu diakonów diecezji bielsko-żywieckiej, którzy otrzymali święcenia kapłańskie. Uroczystość odbyła się w katedrze w Bielsku-Białej. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023. Już dziś o 20.30 koniec głosowania w etapie powiatowym. Zobacz, kto ma największe szanse na zdobycie tytułu Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Niezwykły balkon w bloku w Krakowie. Jak wiszące ogrody Semiramidy! Urzędnicy zachęcają do robienia ogrodów balkonowych [3.07] Wiele identycznych okien i balkonów. Jeden postanowił się wyróżnić - zwraca uwagę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i zachęca do swojej akcji. Faktycznie, ktoś w krakowskim bloku przepięknie urządził sobie balkon, pełen zielni i kolorowych kwiatów. Trzeba na to poświęcić czas i mieć pewną wiedzą. Urzędnicy przychodzą tu z pomocą ze swoim poradnikiem.

📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej. 📢 To ulubione kąpielisko mieszkańców Krakowa. Ale skrywa wiele tajemnic! Przeczytajcie! Kąpielisko nad zalewem Bagry w upalne dni przyciąga tłum mieszkańców. To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii.