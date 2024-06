Przegląd prasy (23.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To będzie wyjątkowy Dzień Ojca dla miliardera Józefa Wojciechowskiego. 77-latek i Patrycja Tuchlińska doczekali się drugiego dziecka”?

📢 Oto najlepsze memy na Dzień Wędkarza 23 czerwca. Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. Co za widoki! A na deser lawendowe lody Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu.

Prasówka 23.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wianki 2024 przyciągnęły nad Wisłę tłumy krakowian. Tak witano pod Wawelem lato przy muzyce. Mamy dużo zdjęć! Koncerty Natalii Przybysz, Rubensa i Zalii, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Jarmark Świętojański, rozmowy o kulturze, koncert o świcie i spływy Wisłą – program tegorocznych Wianków w Krakowie jest różnorodny. Imprezy potrwają dwa dni. W sobotę, 22 czerwca, miastem zawładnęła muzyka i tradycja nocy Kupały. Był też czas na plecenie wianków, które pod koniec dnia puszczano na Wisłę.

📢 Tłum turystów na Krupówkach. Przez słynny deptak Zakopanego ciężko się przecisnąć! Turyści jak zwykle wybrali weekend i początek wakacji na wypoczynek w Zakopanem. Przez pogodę większość postanowiła zostać w mieście. 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [23.06.2024] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień! 📢 Koncert Majki Jeżowskiej uświetnił w Krakowie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon W ramach uroczystego otwarcia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, w sobotę (22 czerwca) na scenie przy tym obiekcie przy ul. Stella-Sawickiego koncertowała ikona polskiej muzyki Majka Jeżowska. Podczas tego niezwykłego wieczoru piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje, które porwały do zabawy zarówno młodszych, jak i starszych fanów.

📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach [23.06.2024] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem. 📢 Wypadek pod Tarnowem z udziałem motocykla i samochodu osobowego, motocyklista trafił śmigłowcem do szpitala Do groźnego wypadku doszło w sobotę 22.06 w Siemiechowie koło Gromnika. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Dwie osoby trafiły do szpitala, w tym jedna śmigłowcem. Droga wojewódzka nr 980 została całkowicie zablokowana.

📢 Tak żyje i mieszka Zofia Jastrzębska. Jaka prywatnie jest aktorka z Krakowa? Netflix zobaczył w niej gwiazdę, ona zachwyciła widzów Zofia Jastrzębska doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat i otworzyła drzwi do wielkiego kina. Krytycy nie mogli nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się hitem. Właśnie zagrała w kolejnej głośnej produkcji Netflixa - Kolory zła: czerwień. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? Ma niestandardowe hobby. Jest pewną siebie, filigranową brunetką, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak żyje na co dzień krakowska gwiazda Netflixa!

📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon: nowa atrakcja Krakowa już dostępna dla wszystkich! Plenerowa impreza i giełda naukowa na otwarcie Wiele atrakcji dla krakowian i turystów przygotowano w sobotę (22 czerwca) z okazji otwarcia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Przed budynkiem zorganizowano plenerową imprezę i giełdę naukową. 📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Ranking ulic. Tyle trzeba zapłacić za mieszkanie na popularnych ulicach Krakowa Półmetek 2024 roku za nami, a ceny mieszkań w Krakowie wciąż idą w górę. Pionierem wśród najdroższych ulic pozostaje ul. Grzegórzecka Dzielnica II Grzegórzki. Według portalu sonarhome.pl mieszkania na tej ulicy są droższe o 18.64 proc. od szacowanej ceny za metr kwadratowy w Krakowie, która wynosi 14 521 zł. Sprawdźcie, ile trzeba zapłacić za mieszkanie znajdujące się na najbardziej popularnych ulicach Krakowa.

📢 Wielka sypialnia Krakowa. Tutaj każdy skrawek zieleni błyskawicznie zalewa beton. Tak wygląda zabudowany Ruczaj Słowo ruczaj oznacza mały strumień lub potok. Krakowski Ruczaj to potok, ale samochodów i ludzi oraz cały czas rosnąca zabudowa. Miejsce to szczególnie upodobali sobie deweloperzy. W tej okolicy Krakowa, m.in. wzdłuż ulicy Piltza i Bunscha, wciąż wyrastają nowe bloki i można odnieść wrażenie, że nikt tego zanikania zieleni na rzecz betonu nie jest w stanie powstrzymać. 📢 Klimkówka o zachodzie słońca. Niesamowite widoki na zalew z lotu ptaka. Sezon nad jeziorem też został oficjalnie rozpoczęty Nad zalewem w Klimkówce oficjalnie rozpoczął się sezon, co przekłada się na to, że za wjazd na parking nad wodą, musimy teraz zapłacić. Dla Piotra Szczerby, motoparalotniarza z Woli Łużańskiej, nie ma to żadnego znaczenia. On bowiem, Klimkówkę najchętniej ogląda z góry. Właśnie wrócił z takiej wyprawy.

📢 Nowa Huta w Czterech Smakach - Lato 2024. Zła pogoda niestraszna fanom biegania Za nami kolejna odsłona biegu Nowa Huta w Czterech Smakach, w sobotę (22 czerwca) odbyła się w Krakowie edycja Lato. Pogoda spłatała uczestnikom psikusa, burza, która przeszła nad miastem zmieniła warunki rywalizacji, było chłodno i mokro. To jednak nie odstraszyło miłośników aktywnego wypoczynku. Braliście udział w tym biegu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Wielkie korki na zakopiance. Zaczęły się wakacyjne wyjazdy w Tatry. Sznur aut w stronę Zakopanego Wakacje wystartowały na całego. W pierwszy wakacyjny weekend wielu turystów zdecydowało się wybrać w góry. W sobotę od rana sznur aut ciągnie po zakopiance w kierunku Giewontu. W niektórych miejscach tworzą się niewielkie jeszcze korki. 📢 Burze pod Krakowem. Porywisty wiatr, powalone drzewa, wzbierające wody Prądnika i wiele interwencji strażaków Nagłe porywy wiatru, burze, ulewy i błyskawice pojawiły się nad powiatem krakowskim. W kilkunastu miejscach wzywano straże pożarne do powalonych drzew i zatkanych przepustów. Drzewa nie tylko lądowały na drogach i miejscach publicznych, ale także na prywatnych podwórkach. W Czernichowie drzewo spadło na dach budynku. Po ulewie podnosiła się woda w Prądniku w okolicy Ojcowa. Tam strach padł na ludzi, bo przed dwoma tygodniami mieli podtopioną wieś i obawiali się powtórki.

📢 Piękny jubileusz Anny Polony. W Starym Teatrze w Krakowie pierwsza dama polskiej sceny świętowała 65-lecie pracy Były kwiaty (ofiarowywane na kolanach), laudacje, a nawet wiersz stworzony na tę okoliczność przez Józefa Opalskiego, do tego tort, śmiech i mnóstwo wzruszenia. Okazją do świętowania 65-lecia pracy artystycznej Anny Polony był spektakl "Savannah Bay" z nestorką krakowskiej sceny w roli głównej. Na mniejszą salę Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej pokłonić się jej przyszli także aktorzy grający akurat na głównej scenie w "Weselu" Jana Klaty.

📢 Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce. Synoptycy ostrzegają też przed gradem i silnym wiatrem. Na ul. Rydla drzewo spadło na jadące auto W sobotę (22 czerwca) rano nad Krakowem zawisły ciemne chmury, zaczęło grzmieć, wiać, a po chwili zaczął padać ulewny deszcz. Ostrzeżenia pogodowe wydane są dla całej Małopolski. Również przed silnym wiatrem i gradem. Sytuacja powinna uspokoić się wieczorem, na niedzielę burze nie są zapowiadane.

📢 Para dwulatków na zewnętrznym parapecie drugiego piętra bloku w Tarnowie. Rodzice spali. Sprawę wyjaśnia policja Tarnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w sobotę 22.06 w jednym z bloków mieszkalnych na terenie miasta. Dwójka dzieci w wieku dwóch lat została zauważona na zewnętrznym parapecie na drugim piętrze. Na szczęście nie doszło do najgorszego. 📢 Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu mają dość dzikich imprez tuż pod ich oknami. Hałas, śmieci, odchody i oczywiście pijaństwo Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu nie mają spokoju we własnych mieszkaniach. Tuż pod oknami bloków na Krasińskiego i Baczyńskiego „zadomowiła” się grupka imprezowiczów, która – jak relacjonują mieszkańcy – pije, hałasuje i zaśmieca okolice. Wszystko to tuż przy placówce Poczty Polskiej, popularnym wśród najmłodszych parku i żłobku.

📢 Kolejny duży pożar w Małopolsce. W Tomaszowicach pod Krakowem spłonęła hala stadniny koni. Jedna osoba poniosła śmierć W sobotę (22 czerwca) nad ranem w miejscowości Tomaszowice doszło do dużego pożaru hali magazynowej na terenie Stadniny Koni. Straż Pożarna ugasiła ogień i opanowała sytuację. Podczas przeszukiwania pogorzeliska znaleziono zwęglone zwłoki. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl i budzi kontrowersje Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie zachowuje się jak gwiazda światowego formatu, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu i ma wyjątkowy styl -to pewne. Nie unika też kontrowersji. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Kraków się ucieszy? Słynna kawiarnia przy Bunkrze Sztuki wróciła. Tak jest, tak było. Nowy wygląd wzbudzał kontrowersje Bunkier Cafe znów działa przy krakowskich Plantach! W znanej wielu krakowianom i turystom altanie pojawiły się stoliki, krzesła i goście. Kawiarnia, popularne miejsce spotkań w Krakowie, została zamknięta w pandemii w 2020 r. przed mającym się rozpocząć remontem Galerii Bunkier Sztuki. Epidemia dawno minęła, remont się zakończył, wróciło tu życie. 📢 Poważny wypadek w Szycach pod Krakowem na DK 94. Jedna osoba ranna Szyce, powiat krakowski. Na DK-94 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli z wraku pojazdu kierowcę. Występują bardzo duże utrudnienia w ruchu - zalecany objazd jadąc z Olkusza kierować się na Skałe jadąc z Krakowa trasą DK-94 można skręcić na rondzie na Giebułtów i również na Skałe, ciężarówki od Krakowa kierując się na Zielonki DW-794

📢 Tak wygląda podziemne centrum przesiadkowe w zakopiańskich Kuźnicach Trzy perony autobusowe i kilkanaście betonowych słupów podtrzymujących górną płytę dla turystów. Centrum przesiadkowe w Kuźnicach niebawem zostanie otwarte. 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 W krajobraz Krynicy wpisał się piękny amfiteatr. Prace budowlane na finiszu W krajobraz Krynicy-Zdroju wpisał się niezwykły budynek. Pełną parą idą prace wykończeniowe związane z budową długo wyczekiwanego amfiteatru. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. Prace przy budowie amfiteatru są już na finiszu. Już niedługo będziemy organizować w nim różne eventy i wydarzenia kulturalne - przyznaje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. Obiekt będzie miał 1000 miejsc, 300 z nich będzie zadaszonych. 📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice...

📢 Tak kibicował Kraków. Ogromne emocje i doping dla Polski w strefie kibica przy Galerii Kazimierz Mecz Polski z Austrią w piątek (21 czerwca) zgromadził wielu fanów piłki nożnej w strefie kibica Euro 2024 przy Galerii Kazimierz. Nie brakowało emocji i głośnego dopingu. Krakowianie mocno wspierali "Biało-Czerwonych". 📢 Kiedyś był synonimem luksusu w Krakowie. Hotel Cracovia ma już 59 lat. Był największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce Cracovia, która zasłynęła jako największy, najnowocześniejszy hotel w kraju i namiastka wielkiego świata, ma już 59 lat. Bezpośredni sąsiad krakowskich Błoń, pięciopiętrowy luksusowy hotel z kilkuset miejscami noclegowymi, został otwarty 22 czerwca 1965 roku. Robił ogromne wrażenie. Dziś jest obiektem-legendą, budynkiem uznawanym za jeden z najciekawszych przykładów architektury modernistycznej w Krakowie.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 22.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Tłumy mieszkańców na debacie o obronie cywilnej "Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny" Chętnych było tak wielu, że trzeba było zmienić salę na większą, a i tak wszyscy się nie pomieścili. Tłumy krakowian przyszły w piątkowy wieczór (21 czerwca) na debatę "Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny". Podczas spotkania z udziałem ekspertów rozmawiano o tym, jak powinien wyglądać nowy system obrony cywilnej w naszym kraju, jak chronić siebie, rodzinę, dom przed zagrożeniami, do jakich może dojść w obecnej sytuacji geopolitycznej. Swoimi uwagami dzielili się m.in. doradcy ministra obrony narodowej, generałowie Mieczysław Bieniek i Edward Gruszka. 📢 Huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie Otwieranie Cogiteonu z wielką pompą zaczęło się w piątek 21 czerwca 2024 roku po południu. Jako impreza zamknięta, ale transmitowana na kanale youtube Małopolskiego Centrum Nauki i przed samym gmachem. Goście łączą się z sir Rogerem Penrose'm - laureatem Nagrody Nobla, który wygłasza wykład specjalnie na otwarcie Cogiteonu. My wystawę zwiedziliśmy już tydzień wcześniej, co opisywaliśmy na naszych serwisach (link poniżej), w sobotę kolejne atrakcje, a w niedzielę zjawią się pierwsze grupy zwiedzających.

📢 “Polacy jesteśmy z wami” - skandowali po meczu kibice w Zakopanem Strefa kibica w Restauracji Gwarno w Zakopanem wypełniła się niemal po brzegi. Był doping, ale też były łzy po przegranej. 📢 W centrum Oświęcimia zawaliła się kamienica. Akcja ratownicza już się zakończyła W centrum Oświęcimia zawaliła się kamienica. Do zdarzenia doszło ok. 20.25. Strażacy nikogo nie znaleźli pod gruzami kamienicy na starówce w Oświęcimiu, która w piątek późnym wieczorem częściowo się zawaliła. Dyżurny komendy powiatowej straży pożarnej podał w sobotę rano, że akcja ratownicza już się zakończyła. 📢 Wyjątkowy wernisaż prac Czesława Jana Pyrgiesa. Malarz zaprezentował blisko 70 swoich obrazów w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie Czesław Jan Pyrgies to współczesny artysta, który swoimi obrazami afirmuje świat i zachwyca pięknem barw, a także form. W piątek, 21 czerwca w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie odbył się wernisaż jego prac - "Malarstwo Światłoczułe". W piątkowy wieczór w Muzeum zgromadziło się kilkudziesięciu entuzjastów jego sztuki. Łącznie w Muzeum można podziwiać ponad 70 prac artysty. Obrazy w dużej części wypożyczono z prywatnych kolekcji. Nie brakuje również perełek namalowanych specjalnie na tę okazję. Specjalnie na tę wystawę został wydany album z reprodukcjami około 100 obrazów artysty i pięknymi komentarzami. Wystawę można zobaczyć do 31 sierpnia w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Kanoniczej 19.

📢 Kamil Zapolnik opuszcza Niepołomice, do Puszczy zawitają Michal Siplak i Dawid Szymonowicz W piątek 21 czerwca Puszcza poinformowała, że uruchomiona została klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie napastnika Kamila Zapolnika, w związku z czym żegna się on z Niepołomicami. Nowymi piłkarzami drużyny Tomasza Tułacza zostali natomiast obrońcy Michal Siplak i Dawid Szymonowicz.

📢 Arcybiskup Marek Jędraszewski złożył rezygnację. Długa lista zmian w krakowskim Kościele Dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej abp Marek Jędraszewski poinformował, że złożył na ręce Ojca Świętego – zgodnie z prawem – rezygnację z pełnionego przez ponad siedem lat urzędu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. 24 lipca kończy 75 lat. 📢 To najbardziej oryginalnie położone gniazdo bocianie w Polsce a może i na świecie! Ulokowane na szyldzie stacji z pięknym widokiem na Tatry Niesamowita historia na Podhalu! W Nowym Targu bociany urządziły sobie gniazdo na.... szyldzie stacji benzynowej! - napisał ceniony krakowski fotograf Jan Ulicki i opublikował zachwycające zdjęcia. To z pewnością najbardziej oryginalnie położone bocianie gniazdo w Polsce a może i na świecie. I do tego zapierający dech w piersiach widok na Tatry. Kliknijcie w galerie zdjęć i zobaczcie sami!

📢 38-latek usłyszał zarzuty zabójstwa dwóch osób na krakowskiej Olszy i przyznał się do winy Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 38-latek podejrzany o zamordowanie swoich rodziców, których ciała znaleziono w czwartek (20 czerwca) rano na klatce schodowej bloku przy ul. Gdańskiej w Krakowie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy. 📢 Baseny w Olkuszu na Czarnej Górze już otwarte! Pogoda dopisała, chętni też. Jest tu wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia "21 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego i jednocześnie na samym wstępie tegorocznych wakacji, rozpoczynamy sezon letni w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym OSW „Czarna Góra” - piszą pracownicy MOSiR w Olkuszu. Nie mogli tego doczekać olkuszanie i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Przed otwarciem pod bramą do ośrodka ustawiła się długa kolejka spragnionych ochłody w wodzie. Temperatura powietrza wynosiła 30 st. C a wody 25 i 26 st. C.

📢 Są księżmi równo 60 lat. Jubileusz obchodzili w katedrze na Wawelu - tam, gdzie przyjęli święcenia 21 czerwca 1964 roku Ewangelia i jej głoszenie jest skarbem kapłańskiego serca - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w katedrze na Wawelu, gdzie sprawował mszę św. z kapłanami Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej, którzy dokładnie 60 lat temu przyjęli święcenia kapłańskie. Piątkowi jubilaci święcenia kapłańskie przyjęli 21 czerwca 1964 r. i właśnie w katedrze wawelskiej. 📢 Rejs z gwiazdami Wisłą do Krakowa dla zwycięzcy licytacji WOŚP. Bogusław Linda żałował, że nie popłynął. Zdjęcia Podczas tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był licytowany m.in. rejs z gwiazdami Wisłą z Oświęcimia do Krakowa zaproponowany przez oświęcimską firmę "Miejsce w łodzi Krzysztof Adamski". Licytację wygrał przedsiębiorca z Krakowa, a oprócz na niego na pokładzie "Nadziei" byli m.in. Lidia Popiel, Mateusz Banaszkiewicz, Przemysław Szafrański. Miał być też Bogusław Linda.

📢 Premiera singla Justyny Haberki, Polskiej Miss 2023. Piękna dziewczyna śpiewa o tęsknocie. Posłuchajcie Justyna Haberka, która w ub. roku została Polską Miss, nagrała singiel "Brakuje mi ciebie". Utwór premierę miał 21 czerwca 2024. W teledysku występuje razem z Adrianem Nkwamu, który był uczestnikiem programu TOP Model oraz wicemisterem Polski w 2020 roku. Na You Tube można posłuchać piosenki. 📢 MISTRZOWIE URODY Prezentujemy rozmowy z uczestnikami plebiscytu w poszczególnych kategoriach [GALERIA] Trwa głosowanie m.in. na fryzjerów, kosmetyczki, stylistki paznokci oraz innych pracowników branży uroda i fitness, czyli wielka akcja Mistrzowie Urody. Prezentujemy uczestników akcji, którzy podzielili się z nami swoimi historiami dotyczącymi przebiegu kariery, spostrzegania zawodu. Przeczytajcie te osobiste rozmowy mistrzów w swoim fachu! 📢 Arek, uczeń piątej klasy MZS nr 3 w Gorlicach odebrał właśnie „nudne” świadectwo. Z góry na dół jest tylko jedna ocena: celujący Jak to jest mieć średnią 6,0 na świadectwie? Arek Bajorek, piąto, a właściwie od dzisiaj, już szóstoklasista tak dokładnie opowiedzieć nie potrafi, aczkolwiek na buzi widać zadowolenie. Jeszcze większe u rodziców, którzy z kolei, z trudem kryją wzruszenie. Główny bohater dnia wytyczył sobie ścieżkę przyszłej kariery i konsekwentnie ją realizuje. Na razie wszystko kwituje trzema słowami: wreszcie błogi odpoczynek. Frapuje go jedynie, jaką niespodziankę przygotowali dla niego rodzice.

📢 Królewskie zakończenie roku szkolnego! Uczniowie tego liceum z Krakowa odebrali świadectwa na Wawelu Zakończenie roku szkolnego dla uczniów to wydarzenie wyjątkowe samo w sobie. Dla uczniów V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego m. Królowej Jadwigi w Krakowie było jednak wyjątkowo uroczyste, ponieważ odebrali swoje świadectwa na Wzgórzu Wawelskim.

📢 Strefa Przemysłowa zagrożeniem dla Krakowa: ważne oświadczenia na debacie o Nowej Hucie Za nami pierwsza z serii debat zorganizowanych przez Krakowski Alarm Smogowy dyskutowano na temat przyszłości terenów kombinatu, stanu środowiska oraz oczekiwań mieszkańców. Wydarzenie było odpowiedzią na plany umożliwienia rozwoju ciężkiego przemysłu na terenie kombinatu. W debacie wzięli udział specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i nowych technologii oraz wiceprezydent Łukasz Sęk, który przedstawił kluczowe deklaracje w imieniu prezydenta. Padłu ważne opinie. 📢 Dobiegają końca prace na stacji kolejowej w Zakopanem. "Nareszcie nie ma wstydu" Dobiegają końca prace na zakopiańskiej stacji kolejowej. Przez dwa lata miejsce to zmieniło się nie do poznania. - Zakopane już nie musi się wstydzić tego miejsca – mówią turyści.

📢 Zmiany dla rowerzystów na drodze do zakopiańskich Kuźnic. Będzie bezpieczniej Ścieżka rowerowa wzdłuż chodnik zostaje, ale pojawi się nowa wyznaczona po asfalcie dla rowerzystów zjeżdżających w dół. Takie rozwiązanie sprawi, że będzie bezpieczniej. 📢 Nowa ważna droga w Oświęcimiu. Pierwszy odcinek na dniach zostanie oddany do użytku. Zdjęcia Zakończył się pierwszy etap budowy nowej drogi w ciągu ul. Krasińskiego w Oświęcimiu. Gotowy odcinek zostanie od poniedziałku, 24 czerwca, otwarty dla ruchu. Powstający trakt poprawi układ komunikacyjny w centrum miasta. 📢 Tunel w Zielonkach wybetonowany. Północna obwodnica Krakowa w budowie. Trwa wyścig z czasem Budowa północnej obwodnicy Krakowa trwa. Na drugim odcinku prac zakończyło się betonowanie nawierzchni tunelu, który znajduje się pod rzeką Prądnik i ulicami Zielonek. Ten drugi tunel na obwodnicy ma długość 653 metrów. Jak informuje zarządca drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwszy taki odcinek na tej obwodnicy jest w Dziekanowicach także w gminie Zielonki. Prace przy nim zostały wykonane w zeszłym roku.

📢 Drewniana mykwa z Oświęcimia będzie wyeksponowana. Badania potwierdziły, że stanowi wyjątkowo cenny zabytek na skalę Europy. Zdjęcia Minął ponad rok od wykopania podczas prac archeologicznych na terenie bulwarów w Oświęcimiu drewnianej mykwy, będącej śladem kilku wieków historii społeczności żydowskiej w tym mieście. Wiadomo już, że to cenne znalezisko zostanie wyeksponowane. 📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka też wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Wybory miss na Wawelu? Kandydatki do korony Miss Supranational 2024 odwiedziły Kraków i Wieliczkę Kolejny dzień zgrupowania Miss Supranational 2024! Kandydatki zwiedzają województwo małopolskie! Kolejny intensywny dzień za pretendentkami do korony Miss Supranational 2024. Dziewczyny miały okazję zwiedzić jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, serce województwa małopolskiego oraz miasto królów polskich, czyli Kraków. Dzień finalistki zaczęły od jednego z najpiękniejszych zabytków w naszym kraju, czyli Wawelu. 📢 To był wyjątkowy wschód słońca na kopcu Kraka. Tak Kraków świętował Noc Kupały Spędzili tu całą noc - Noc Kupały - by doczekać tych pięknych widoków. Dziś najdłuższy dzień w roku. Z tej okazji Stowarzyszenie Podgórze.pl zaprosiło do wspólnego oglądania wyjątkowego wschodu Słońca. O szalonej godz. 4.15 na kopcu Kraka. 📢 Wiele małopolskich rzek topi ludziom podwórka i domy. Groźne stały się powodzie błyskawiczne. Jakie zabezpieczenia szykują Wody Polskie? Problemy z podtopieniami, a nawet zalewaniem całych miejscowości, występują w wielu rejonach Małopolski. Krytyczne sytuacje wywołują powodzie błyskawiczne. Wody opadowe wypełniają koryta małych rzek i potoków. Przedstawiciele Wody Polskie zapowiadają na ten rok realizację w Małopolsce blisko 300 prac związanych z utrzymaniem rzek i zbiorników. Modernizacje pochłoną ponad 45 mln zł. Wymienianych jest też ponad 20 dużych inwestycji związanych z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi. Jednak znaczna większość z nich to obecnie tylko koncepcje, projekty, dokumentacje.

📢 Hokejowi mistrzowie Polski, Re-Plast Unia Oświęcim, sprawdzili się w roli piłkarzy, mierząc swoje siły z Iskrą Brzezinka. ZDJĘCIA Hokejowi mistrzowie Polski, Re-Plast Unia Oświęcim, w ramach przygotowań do nowego sezonu, wcielili się w rolę piłkarzy. Zmierzyli się z trzecią drużyną oświęcimskiej klasy A, Iskrą Brzezinka, remisując 7:7 (2:5). Mecz kończył się rzutami karnymi. 📢 Alpakarnia w Klęczanach. Stadko Mieczysława Skowrona znów się powiększyło, a w sierpniu na świat przyjdą kolejne malutkie alpaki Klęczańska alpakarnia Mieczysława Skowrona powiększyła się kolejny raz. Przydomowe stadko liczy już dziewięć sztuk tych ciekawskich i bardzo przymilnych zwierzaków. Kilka tygodni temu bowiem na świat przyszła Halinka i Boczek. Ten ostatni jest czarny niczym smoła w przeciwieństwie do swojej siostry w kolorze dobrej mlecznej czekolady. Gromada przyjęła je z wielkim zainteresowaniem, ale też opiekuńczością.

📢 Krajobraz jak po huraganie w regionie tarnowskim. Burza zrywała dachy, łamała drzewa, brakowało prądu i wody w okolicach Tarnowa i Brzeska Mnóstwo pracy mają strażacy na terenie powiatów tarnowskiego i brzeskiego po nocnej burzy ze środy na czwartek (19/20 czerwca). Nawałnica pozostawiła po sobie mnóstwo zniszczeń. Najwięcej szkód jest w gminie Zakliczyn, gdzie mieszkańcy mówią wręcz o przejściu trąby powietrznej. Niespokojnie było też w okolicach Gnojnika i Czchowa. 📢 La Fauna szuka nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce? Fundacja La Fauna, mająca siedzibę w Krakowie, a działająca - w razie potrzeby - w całej Małopolsce szuka opiekunów dla swoich podopiecznych - psów i kotów oraz domów tymczasowych dla zwierząt odebranych podczas interwencji. Chcesz dać dom mruczkowi lub psiakowi? Wypełnij ankietę przedadopcyjną. Poniżej masz zdjęcia zwierzaków, które "na już" potrzebują nowego opiekuna.

📢 Święto Gminy Oświęcim przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości. Było znakomite widowisko z gwiazdami i świetna zabawa. Zdjęcia Święto Gminy Oświęcim przyciągnęło na stadion do Brzezinki tłumy mieszkańców i gości, którzy mogli zobaczyć na scenie znakomite widowisko z udziałem zespołów Łzy i Brathanki. Zobacz galerię ze zdjęciami z wydarzenia. 📢 Wielka tężnia solankowa w Olkuszu tak wygląda z lotu ptaka. Zobacz wideo Lada dzień powinna zostać otwarta wielka tężnia solankowa w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Warto podkreślić, że olkuska tężnia będzie jednym z największych tego typu obiektów w województwie. Powierzchnia tarniny wyniesie tam prawie sześćset metrów kwadratowych. 📢 Jest kadra Wisły Kraków na zgrupowanie i ligowe terminy Piłkarze Wisły Kraków wyjechali na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Trener Kazimierz Moskal wziął ze sobą 24 piłkarzy. Wiadomo, że 28 czerwca Wisła zagra tam sparing z Puszczą Niepołomice.

📢 Jarmark Świętojański w Lanckoronie pełen atrakcji. Sprawdź, co zaplanowano W Miasteczku na Wzgórzu, czyli w Lanckoronie, w weekend odbędzie się Jarmark Świętojański. Program jest pełen atrakcji i zachęca, by odwiedzić tą malowniczą miejscowość. Będzie plecenie wianków, tworzenie ceramicznych kwiatów, spotkania, wernisaże, koncerty. 📢 Na Wawelu trwa niezwykły pokaz cudem ocalonych XVIII-wiecznych rzeźb W Zamku Królewskim na Wawelu trwa kolejna odsłona prezentacji lwowskiej rzeźby rokokowej. Po prezentowanych tu w ubiegłym roku dziełach dłuta Johanna Georga Pinsla pochodzących z kościoła w Hodowicy pod Lwowem, tym razem do Krakowa przyjechały monumentalne figury Pinsla z pierwotnego wyposażenia kościoła w Horodence.

📢 Przy rondzie Matecznego w Krakowie stanie 9 nowych bloków. Dom Development rozpoczyna w stolicy Małopolski nową inwestycję Dawne tereny poprzemysłowe w rejonie ronda Matecznego w Krakowie dostają drugie życie. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Krakowie, Dom Development rozpoczął budowę swojej nowej inwestycji - Apartamenty Park Matecznego. Łącznie stanie tam 9 nowych budynków, a w nich ok. 600 mieszkań i blisko 500 miejsc parkingowych. - Pierwsze trzy budynki trafiły już do sprzedaży, a ich ukończenie planowane jest na koniec przyszłego roku - wyjaśnia deweloper. Co jednak z bardzo mocno już zakorkowanymi ulicami w pobliżu? Nowa budowa może wystawić rondo Matecznego na wielką próbę.

📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024. 📢 Najgorsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Każde okienko transferowe obarczone jest sporym ryzykiem. W Cracovii w ostatnich latach sporo ruchów transferowych było nietrafionych. Największe pretensje można mieć do napastników i oni dominują w zestawieniu, ale są też piłkarze z innych formacji. Zobaczcie w GALERII, kto najbardziej zawiódł w "Pasach". Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wiszące ogrody w Krakowie jeszcze piękniejsze niż rok temu. Ten kwietny balkon zachwyca Zarząd Zieleni Miejskiej znów pokazuje i promuje zielony kwietny balkon na jednym z budynków Krakowa. Pisaliśmy o nim rok temu, ale teraz wygląda jeszcze lepiej. ZZM zachęca innych do tworzenia takich oaz na balkonach, bo to i estetyczne i proekologiczne, choć trzeba włożyć nie lada wysiłku, by uzyskać efekt widoczny na zdjęciach.

📢 Dni Trzebini 2024. Zespół Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną gwiazdą święta miasta. Wielka impreza już w weekend. Zobacz PROGRAM Tegoroczne Dni Trzebini odbędą się nie tradycyjnie w ostatni weekend czerwca, a w przedostatni. Plac przy ulicy Ochronkowiej w dniach 21-23 czerwca zamieni się w miejsce tętniące życiem, gdzie mieszkańcy będą mogli się bawić przy licznych koncertach, skorzystać z wesołego miasteczka oraz oferty stoisk gastronomicznych.

📢 Rok od otwarcia wielkiej kolejowej inwestycji w Krakowie. Co nam dała? "Nic" - pisze do nas Czytelnik Pisaliśmy ostatnio, że minął rok od otwarcia mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie i związanej z tym rozbudowy infrastruktury kolejowej w Krakowie. Pociągów ma jeździć więcej, do tego powstała przeprawa piesza i rowerowa, nowe stacje kolejowe, a kolejne są w budowie. Nasz Czytelnik nie ma jednak tak pozytywnego zdania o tej inwestycji... 📢 Wielka burza nad Małopolską. Wiatr niszczył dachy, łamał drzewa, drogi były zablokowane. Piorun trafił w dom! Sprawdziły się zapowiedzi meteorologów. Przez Kraków i inne rejony Małopolski przeszły w nocy ze środy na czwartek bardzo intensywne burze. Nie tylko grzmiało i błyskało się, ale przede wszystkim mocno wiało i padało. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Szybko pojawiały się informacje o kolejnych interwencjach - związanych m.in. z powalonymi drzewami, blokującymi drogi. Najbardziej intensywny front burzowy przechodził przez Małopolskę Zachodnią i rejon Podhala. Na szczęście nie pojawiają się informacje, by ktoś ucierpiał. Ale szkody jednak są. Doszło m.in. do sytuacji w której piorun uderzył w dom! W całej Polsce strażacy musieli interweniować już ponad 2400 razy! Bo ucierpiały też inne rejony - m.in. Śląsk czy Mazowsze.

📢 Niecodzienne lądowanie samolotu w Krakowie. Pilot zgłosił problemy techniczne Coś się stało z samolotem KLM? Stoi po wylądowaniu na pasie do kołowania. Za nim ruszyły straże pożarne… - zgłosił nam w środę (19 czerwca) krótko po godz. 18 zaniepokojony Czytelnik, który zaobserwował niecodzienną sytuację w Porcie Lotniczym w Balicach, przejeżdżając autostradą A4. 📢 Kraków. Rozpoczął się sezon kąpielowy! Mieszkańcy tłumnie ruszyli na Bagry i Zakrzówek W upalny dzień 19 czerwca rozpoczął się sezon kąpielowy w Krakowie, oficjalnie. Potrwa do 8 września. Będą ratownicy, przygotowane plaże i pomosty, patrole straży miejskiej, ale przede wszystkim bezpieczne miejsce do plażowania i kąpieli. Mieszkańcy z powodu wysokich temperatur już ruszyli na Zakrzówek i Bagry, najbardziej popularne kąpieliska w Krakowie. 📢 Niedźwiedź szaleje w okolicach Grybowa. Zniszczył ule w pasiece. "Nigdy nie widzieliśmy tutaj niedźwiedzia" Jak przekazała Gmina Grybów, na jej terenie pojawił się dość niecodzienny gość, a mianowicie niedźwiedź brunatny. Obecność tego największego europejskiego drapieżnika w nocy ze środy 12 czerwca na czwartek 13 czerwca zarejestrowała fotopułapka koła łowieckiego Rogacz w okolicach góry Chełm (781 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim.

📢 Katowice Airport ma nową halę przylotów. Terminal D ma rozładować ruch wakacyjny. To jednak nie koniec rozbudowy W Katowice Airport oddano do użytku dodatkową halę przylotów, której celem jest zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi podróżnych w momentach nasilonego wakacyjnego ruchu. - W obiekcie, który otrzymał oznaczenia terminal D, obsługiwane są niektóre przylotowe rejsy czarterowe z krajów strefy Schengen - wyjaśnia Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport. 📢 Rozpoczęło się zgrupowanie pięknych kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024 w Krynicy-Zdroju 73 pretendentki do korony Miss Supranational 2024 rozpoczęły swoje zgrupowanie w województwie małopolskim. W tym roku finalistki ugości hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju. Kandydatki podczas zgrupowania spędzą czas na przygotowaniach do gali finałowej, ale też będą miały okazję zwiedzić piękne zakątki województwa małopolskiego. Dziewczyny z ponad 70 krajów poznają nie tylko polską kulturę i zwyczaje, ale także lokalną kulturę regionu małopolskiego. Będą miały też szansę przekonać się o słynnej polskiej gościnności na własnej skórze.

📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach. 📢 Twórca viralowego hitu "Pedro Pedro" w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Bayer Full na sali dance. Mamy zdjęcia z imprezy! Współtwórca ogólnoświatowego viralowego hitu "Pedro Pedro", czyli Agatino Romero pojawił się w sobotę (15 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się nie tylko przy klubowej muzyce. Na sali dance w sobotę wystąpił zespół Bayer Full, jedna z ikon nurtu disco polo. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 TOP 8 najbardziej trujących grzybów w polskich lasach. Niektóre są śmiertelnie groźne! Takie mogą być objawy i skutki zatrucia Grzybobranie 2024. Są śmiertelnie groźne, ich spożycie stwarza zagrożenie życia. Jakie są najbardziej trujące grzyby, które można znaleźć w polskich lasach? Z czym można je pomylić? Jakie są objawy zatrucia? Zobacz w naszej galerii. 📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan.

📢 Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem 81 proc. zrealizowanej inwestycji poza miastem, ale w mieście tylko 44 proc. Tak wygląda obecnie budowa odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. W granicach Krakowa sprawa po prostu jest trudniejsza, potrzeba więcej estakad nad torowiskami i linią kolejową, jest więcej podziemnych instalacji do obejścia. Poza miastem postępują już prace przy laniu długich wstęg asfaltu na wykonanej już podbudowie. I tam szybciej nowa droga połączy się z już gotowym od kilku lat odcinkiem drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice.

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Finalistki Miss Polska 2024 już na zgrupowaniu w Małopolsce. Pływały po Jeziorze Rożnowskim, miały też sesje zdjęciowe na zamku w Muszynie Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 35. Gala Miss Polski, która 5 lipca odbędzie się w Nowym Sączu. O koronę rywalizować będzą 32 finalistki, które przyjechały już na zgrupowanie do Małopolski. To intensywny czas przygotowań, szkoleń i sesji zdjęciowych, ale też szansa na odkrycie atrakcji województwa. Za kandydatkami m.in. zajęcia z Sądeckim WOPR na Jeziorze Rożnowskim oraz sesja na zamku w Muszynie, wyróżnionym tytułem „Cud Polski”.

📢 Moje miasto. Miały być odlotowe Planty, a mamy księżycowy krajobraz w centrum Krakowa Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji. 📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 03.06.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Kraków. Tak żyje i mieszka Bletka. Krakowska wokalistka prywatnie! ZDJĘCIE Bletka, a właściwie Aleksandra Bletek, to młoda wokalistka, która swoim talentem, charyzmą oraz naturalnością podbiła nie tylko serca Polaków, ale również listy przebojów. Niewielu jednak wie, że ta wschodząca gwiazda muzyki na co dzień mieszka w Krakowie, gdzie studiuje, śpiewa i spędza czas! 📢 To ulubione kąpielisko mieszkańców Krakowa. Ale skrywa wiele tajemnic! Przeczytajcie! Kąpielisko nad zalewem Bagry w upalne dni przyciąga tłum mieszkańców. To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Oświęcim. Dom Nadziei Jednej Ludzkości, dla uchodźców z Ukrainy tworzy Fundacja One Humanity Institute [ZDJĘCIA] Fundacja One Humanity Institute (OHI) kupiła w Oświęcimiu u zbiegu ulic: Kościelnej, Górnickiego, Spadzistej, piętrową kamienicę. Wraz z wolontariuszami m.in. z Liecum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego remontuje ją dla gości z Ukrainy. Na dobry początek Dom Nadziei Jednej Ludzkości będzie bezpieczną przystanią dla 30-40 uchodźców.

