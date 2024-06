Przegląd prasy 24.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niezwykły Kraków lat 60. Magiczna podróż w czasie. Tak wyglądało miasto ponad 60 lat temu! Zobaczcie te zdjęcia!”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niezwykły Kraków lat 60. Magiczna podróż w czasie. Tak wyglądało miasto ponad 60 lat temu! Zobaczcie te zdjęcia! Lata 60. minionego wieku przyniosły wiele potrzebnych zmian w krajobrazie Krakowa, to wówczas nad brzegiem Wisły powstał Dom Handlowy Jubilat, a obok Błoń - hotel Cracovia, w tym czasie wzniesiono również biurowiec Biprostalu. Budowano Miasteczko Studenckie, a w kamienicy przy Rynku został otwarty jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce - Pod Jaszczurami, który istnieje do dziś. Proponujemy przenosiny do Krakowa sprzed 60 lat dzięki archiwalnym zdjęciom ze zbiorów Muzeum Krakowa.

📢 Oto najlepsze memy na Dzień Wędkarza 23 czerwca. Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach [24.06.2024] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [24.06.2024] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Nowe boisko Wisły Kraków przy ul. Reymonta otwarte. Pierwszą bramkę zdobył na nim Paweł Brożek W niedzielę 23 czerwca tuż obok hali Wisły Kraków przy ul. Reymonta zostało otwarte nowe boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali prezes TS Wisła Kraków Tomasz Jażdżyński i wiceprezes stowarzyszenia Socios Wisła Robert Sermak. Następnie rozegrano mecz Oldboje kontra Socios Wisła, a pierwszą bramkę na nowym boisku zdobył jeden z najlepszych napastników w historii klubu Paweł Brożek. 📢 Maciej Maleńczuk wystąpił na Pustyni Błędowskiej z okazji Święta Małopolskiej Jury. ZDJĘCIA Maciej Maleńczuk wystąpił na Święcie Małopolskiej Jury, na Pustyni Błędowskiej. Wielka plenerowa obfitowała koncerty i wiele innych atrakcji. 📢 Rodzinny piknik z występami artystycznymi i szaloną zabawą w parku w Wadowie W niedzielę (23 czerwca) Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta zorganizował rodzinny festyn i zabawę w parku w Wadowie. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji.

📢 Promocyjna niedziela na kąpielisku na Zakrzówku. W kolejce na baseny nie trzeba stać przez trzy godziny W niedzielę, 23 czerwca, jest ciepło, ale nie upalnie. Dzień jest wietrzny, do tego co jakiś czas słońce przysłaniają chmury. Na kąpielisku na Zakrzówku około południa nie było więc tak dużego ruchu jak w upały. W kolejce do wejścia na baseny trzeba było odstać ok. 40 minut. To dużo mniej w porównaniu do dni, w których żar leje się z nieba, a w kolejce trzeba spędzić dwie, a nawet trzy godziny. 📢 Nowa Huta świętuje 75-lecie. Jubileuszowy tort, wiele atrakcji i życzenia stu lat W 2024 r. Nowa Huta kończy 75 lat. 23 czerwca 1949 r. rozpoczęła się budowa pierwszych budynków nowego miasta. Z okazji tej rocznicy Muzeum Nowej Huty zaprosiło mieszkańców na projekcję filmową, spacery, ale też do skosztowania urodzinowego tortu oraz do wspólnego odśpiewania "sto lat" dostojnej solenizantce.

📢 Zobacz Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy. Wybierz się na rejs statkiem wycieczkowym po zalewie Jezioro Rożnowskie samo w sobie jest atrakcją, ale warto zobaczyć je z innej perspektywy. Spokojny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim daje taką możliwość. Po sądeckim zalewie pływają dwie jednostki. Jedna swoje rejsy rozpoczyna w przystani w Gródku nad Dunajcem, druga przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim. 📢 Kto przejmie koronę Miss Supranational od Andrei Aguilera? Zobacz kandydatki z całego świata, które goszczą w Krynicy-Zdroju Trwa zgrupowanie kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024. W tegorocznym konkursie, który odbędzie się 6 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, udział bierze 70 pięknych kobiet z całego świata. Podczas Ceremonii Otwarcia w Hotelu Belmonte w Krynicy-Zdroju kandydatki otrzymały swoje szarfy i pozowały do zdjęć z aktualną miss, którą jest Andrea Aguilera z Ekwadoru.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest! 📢 Rajska plaża nad Bałtykiem, ukryta przed tłumami. To ulubione miejsce polskich gwiazd i celebrytów. Idealna na wakacje 2024 roku w spokoju Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

📢 Kraków. Burleskowa Noc Kupały - to było mroczne i pikantne show na scenie Berlin Burleskowa Noc Kupały. Mrok, ogień, taniec i pieśń. Artyści zaprezentowali swoje show w krakowskiej Scenie Berlin. - burleska. Chairdance, piosenki, akrobacje, taniec, fireshow - to wszystko czekało na widzów. Burleska to forma teatralna powstała w XVIII wieku jako parodia poważnych tematów, często dzieł operowych lub operetkowych. Słowo burleska wywodzi się od włoskiego burlesco, które z kolei wywodzi się od włoskiego burla – żart, kpina lub krotochwila.

📢 Mija 75 lat od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Zobacz, jak powstawało nowe miasto koło Krakowa 23 czerwca 1949 r. rozpoczęła się budowa pierwszych budynków Nowej Huty. Minęło już więc 75 lat. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak powstawało nowe miasto koło Krakowa, które stało się jego wielką dzielnicą.

📢 Tajemniczy zamek w Małopolsce na Szlaku Orlich Gniazd. Pozostały z niego tylko mury To najbardziej tajemniczy z zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Leży w Bydlinie na północnych rubieżach Małopolski w powiecie olkuskim. Dlaczego powstał i czemu służył? Czy mieszkał tu jakiś znany rycerz, zakonnicy a może tu kryli się wyznawcy sekty braci polskich? Poczytajcie. 📢 Dzień Wędkarza 2024. Ryby giganty kryją się w sądeckich łowiskach. Andrzej Jodłowski to ich pogromca, wyłowił niejedną wielką rybę 23 czerwca to nie tylko Dzień Ojca. Od 2008 roku 23 czerwca to także Dzień Wędkarza. Z tej okazji miłośnikom tego sportu życzymy udanych połowów i złapania choć jednego takiego giganta, jakimi może pochwalić się sądeczanin Andrzej Jodłowski. Na swoim koncie ma niejednego "wodnego potwora" wyłowionego z Dunajca, Jeziora Rożnowskiego czy starosądeckich stawów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to MOLO Resort w Małopolsce! Tutaj jest jak na wakacjach w ciepłych krajach. Zdjęcia Klimaty jak w najsłynniejszych egzotycznych kurortach. Nie trzeba zaraz jechać na drugi koniec świata. Wystarczy wybrać się do ośrodka MOLO Resort w Osieku. To niewiele ponad 60 km z Krakowa i najwyżej 12 km z Oświęcimia. Błękitna woda, plaża ze złocistym piaskiem, beach bary pod bambusowymi parasolami... Zobacz zdjęcia, jak tam jest egzotycznie i pięknie.

📢 Wyścig Magura, loteria pogodowa. Ciemne deszczowe chmury straszyły zawodników i widzów ktorzy bardzo licznie stawili się na trasie wyścigu Przed rozpoczęciem 5 Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, rozgrywanej w ramach 11. Wyścigu Górskiego Magura Małastowska największym zainteresowaniem 60 zawodników, którzy znaleźli się na liście startowej cieszyły się aplikacje z prognozami pogody. Szykowała się oponowa loteria; prognozy zapowiadały kilkukrotne przejście intensywnych opadów.

📢 Kandydatki w konkursie Miss Polski 2024 w zmysłowej sesji zdjęciowej w strojach kąpielowych Która z nich zostanie Miss Polski 2024? Nie możemy się już doczekać 5 lipca i gali w Nowym Sączu! Finalistki konkursu Miss Polski poznaliśmy w kwietniu w czasie półfinałów. Teraz czas na ostateczną rywalizację. Widać, że dziewczynom służy upalny czerwiec. Zobaczcie je na zdjęciach z sesji w strojach kąpielowych. Upały w Małopolsce im służą. 📢 Ogród nad Sudołem przy ul. Naczelnej w Krakowie. Mnóstwo miejsca do opalania, ale cień też znajdziecie Ogród nad Sudołem podzielony został na strefy, w których odnajdą się wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku! A w szczególności ci, którym nie straszne słońce i aktualne upały w Krakowie. Tu jest naprawdę mnóstwo miejsc do odpoczynku na ławkach, ławko-huśtawkach i leżakach. Tylko leżeć, siedzieć i wystawiać buźkę do słońca.

📢 Budowa Designer Outlet Kraków. Budują już ściany i klatki schodowe wielkiej hali "Nowe miejsce zakupów outletowych w Krakowie i Małopolsce. Ponad 100 marek modowych i lifestylowych, zawsze 30-70% taniej" - tak reklamuje się powstający w Krakowie przy ulicy Galicyjskiej potężny outlet. Konstrukcje wielkich hal już stoją, widać klatki schodowe i trwa montaż ścian. Zbliża się wielkie otwarcie Designer Outlet Kraków.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 23.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Piękne kartki na Dzień Ojca 2024: krótkie, fajne, wzruszające i rymowanie życzenia dla taty od córki i syna. Pobierz i wyślij 23.06 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. U nas znajdziesz poważne, wzruszające i śmieszne wierszyki dla taty. Nie zapomnij złożyć życzeń! Z pewnością wywołają uśmiech na twarzy i spowodują łzę wzruszenia. Można je napisać na kartce, jak również złożyć osobiście lub wysłać SMS-em.

📢 To będzie wyjątkowy Dzień Ojca dla miliardera Józefa Wojciechowskiego. 77-latek i Patrycja Tuchlińska doczekali się drugiego dziecka Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Mieszkają w willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Młoda mama trzyletniego Augusta kilka tygodni temu urodziła. Znamy płeć dziecka! W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, ale jest już mamą dwójki. To będzie więc wyjątkowy Dzień Ojca dla Józefa Wojciechowskiego.

📢 Poronin wita wakacje. Wielkie siłowanie się na rękę, a na koniec dnia covery AC/DC ZDJĘCIA Poronin hucznie powitał wakacje. Były zawody w siłowaniu się na rękę, a wieczorem spora dawka rockowego brzmienia za sprawą zespołu 4 Szmery. 📢 Popularny szlak w Tatarach zostanie zamknięty. TPN szykuje jego remont Tatrzański Park Narodowy zamknie jeden z popularniejszych szlaków w Tatrach – na Nosal. Wszystko w związku z planowanym remontem. Na razie nie wiadomo jak długo wejście na szczyt będzie zamknięte. 📢 Wianki 2024 przyciągnęły nad Wisłę tłumy krakowian. Tak witano pod Wawelem lato przy muzyce. Mamy dużo zdjęć! Koncerty Natalii Przybysz, Rubensa i Zalii, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Jarmark Świętojański, rozmowy o kulturze, koncert o świcie i spływy Wisłą – program tegorocznych Wianków w Krakowie jest różnorodny. Imprezy potrwają dwa dni. W sobotę, 22 czerwca, miastem zawładnęła muzyka i tradycja nocy Kupały. Był też czas na plecenie wianków, które pod koniec dnia puszczano na Wisłę.

📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. Co za widoki! A na deser lawendowe lody Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu. 📢 Tłum turystów na Krupówkach. Przez słynny deptak Zakopanego ciężko się przecisnąć! Turyści jak zwykle wybrali weekend i początek wakacji na wypoczynek w Zakopanem. Przez pogodę większość postanowiła zostać w mieście. 📢 Koncert Majki Jeżowskiej uświetnił w Krakowie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon W ramach uroczystego otwarcia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, w sobotę (22 czerwca) na scenie przy tym obiekcie przy ul. Stella-Sawickiego koncertowała ikona polskiej muzyki Majka Jeżowska. Podczas tego niezwykłego wieczoru piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje, które porwały do zabawy zarówno młodszych, jak i starszych fanów.

📢 W iście szlacheckim stylu przywitano lato na Zamku w Muszynie. Były średniowieczne tańce, strzelanie z łuku i inne atrakcje Na Zamku w muszynie oficjalnie przywitano lato 2024, a swoją działalność rozpoczęła Kawiarnia Zamek. Wakacje przywitano w iście szlacheckim stylu. Animatorzy w strojach z epoki zachęcali turystów do tańców średniowiecznych, można było strzelać z łuku, czy wybić zamkowego denara. 📢 Wypadek pod Tarnowem z udziałem motocykla i samochodu osobowego, motocyklista trafił śmigłowcem do szpitala Do groźnego wypadku doszło w sobotę 22.06 w Siemiechowie koło Gromnika. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Dwie osoby trafiły do szpitala, w tym jedna śmigłowcem. Droga wojewódzka nr 980 została całkowicie zablokowana.

📢 Tak żyje i mieszka Zofia Jastrzębska. Jaka prywatnie jest aktorka z Krakowa? Netflix zobaczył w niej gwiazdę, ona zachwyciła widzów Zofia Jastrzębska doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat i otworzyła drzwi do wielkiego kina. Krytycy nie mogli nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się hitem. Właśnie zagrała w kolejnej głośnej produkcji Netflixa - Kolory zła: czerwień. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? Ma niestandardowe hobby. Jest pewną siebie, filigranową brunetką, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak żyje na co dzień krakowska gwiazda Netflixa!

📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon: nowa atrakcja Krakowa już dostępna dla wszystkich! Plenerowa impreza i giełda naukowa na otwarcie Wiele atrakcji dla krakowian i turystów przygotowano w sobotę (22 czerwca) z okazji otwarcia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Przed budynkiem zorganizowano plenerową imprezę i giełdę naukową. 📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Ranking ulic. Tyle trzeba zapłacić za mieszkanie na popularnych ulicach Krakowa Półmetek 2024 roku za nami, a ceny mieszkań w Krakowie wciąż idą w górę. Pionierem wśród najdroższych ulic pozostaje ul. Grzegórzecka Dzielnica II Grzegórzki. Według portalu sonarhome.pl mieszkania na tej ulicy są droższe o 18.64 proc. od szacowanej ceny za metr kwadratowy w Krakowie, która wynosi 14 521 zł. Sprawdźcie, ile trzeba zapłacić za mieszkanie znajdujące się na najbardziej popularnych ulicach Krakowa.

📢 Wielka sypialnia Krakowa. Tutaj każdy skrawek zieleni błyskawicznie zalewa beton. Tak wygląda zabudowany Ruczaj Słowo ruczaj oznacza mały strumień lub potok. Krakowski Ruczaj to potok, ale samochodów i ludzi oraz cały czas rosnąca zabudowa. Miejsce to szczególnie upodobali sobie deweloperzy. W tej okolicy Krakowa, m.in. wzdłuż ulicy Piltza i Bunscha, wciąż wyrastają nowe bloki i można odnieść wrażenie, że nikt tego zanikania zieleni na rzecz betonu nie jest w stanie powstrzymać. 📢 Klimkówka o zachodzie słońca. Niesamowite widoki na zalew z lotu ptaka. Sezon nad jeziorem też został oficjalnie rozpoczęty Nad zalewem w Klimkówce oficjalnie rozpoczął się sezon, co przekłada się na to, że za wjazd na parking nad wodą, musimy teraz zapłacić. Dla Piotra Szczerby, motoparalotniarza z Woli Łużańskiej, nie ma to żadnego znaczenia. On bowiem, Klimkówkę najchętniej ogląda z góry. Właśnie wrócił z takiej wyprawy.

📢 Pogoda sprzyja grzybiarzom. Warty wybrać się na grzybobranie. Zobacz, gdzie na Sądecczyźnie można trafić na prawdziwki i nie tylko Obfite opady deszczu, a po nich wysokie temperatury – to wręcz idealne warunki dla wzrostu grzybów. Sądeccy grzybiarze już sprawdzili swoje miejscówki i potwierdzają – grzyby są, zwłaszcza prawdziwki ale i pierwsze kurki. Gdzie więc wybrać się do lasu, żeby znaleźć grzyby? Podpowiadamy miejsca w powiecie nowosądeckim. 📢 Wielkie korki na zakopiance. Zaczęły się wakacyjne wyjazdy w Tatry. Sznur aut w stronę Zakopanego Wakacje wystartowały na całego. W pierwszy wakacyjny weekend wielu turystów zdecydowało się wybrać w góry. W sobotę od rana sznur aut ciągnie po zakopiance w kierunku Giewontu. W niektórych miejscach tworzą się niewielkie jeszcze korki. 📢 Polska jako pierwsza odpadła z Euro 2024. Zakwalifikowali się jako ostatni, odpadli jako pierwsi. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice W meczu otwarcia 1:2 z Holandią, w meczu o wszystko 1:3 z Austrią, został jeszcze mecz o honor z Francją. Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już po tygodniu. Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami.

📢 Piękny jubileusz Anny Polony. W Starym Teatrze w Krakowie pierwsza dama polskiej sceny świętowała 65-lecie pracy Były kwiaty (ofiarowywane na kolanach), laudacje, a nawet wiersz stworzony na tę okoliczność przez Józefa Opalskiego, do tego tort, śmiech i mnóstwo wzruszenia. Okazją do świętowania 65-lecia pracy artystycznej Anny Polony był spektakl "Savannah Bay" z nestorką krakowskiej sceny w roli głównej. Na mniejszą salę Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej pokłonić się jej przyszli także aktorzy grający akurat na głównej scenie w "Weselu" Jana Klaty.

📢 Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce. Synoptycy ostrzegają też przed gradem i silnym wiatrem. Na ul. Rydla drzewo spadło na jadące auto W sobotę (22 czerwca) rano nad Krakowem zawisły ciemne chmury, zaczęło grzmieć, wiać, a po chwili zaczął padać ulewny deszcz. Ostrzeżenia pogodowe wydane są dla całej Małopolski. Również przed silnym wiatrem i gradem. Sytuacja powinna uspokoić się wieczorem, na niedzielę burze nie są zapowiadane.

📢 Poważny wypadek w Szycach pod Krakowem na DK 94. Jedna osoba ranna Szyce, powiat krakowski. Na DK-94 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli z wraku pojazdu kierowcę. Występują bardzo duże utrudnienia w ruchu - zalecany objazd jadąc z Olkusza kierować się na Skałe jadąc z Krakowa trasą DK-94 można skręcić na rondzie na Giebułtów i również na Skałe, ciężarówki od Krakowa kierując się na Zielonki DW-794 📢 Tak wygląda podziemne centrum przesiadkowe w zakopiańskich Kuźnicach Trzy perony autobusowe i kilkanaście betonowych słupów podtrzymujących górną płytę dla turystów. Centrum przesiadkowe w Kuźnicach niebawem zostanie otwarte. 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 W krajobraz Krynicy wpisał się piękny amfiteatr. Prace budowlane na finiszu W krajobraz Krynicy-Zdroju wpisał się niezwykły budynek. Pełną parą idą prace wykończeniowe związane z budową długo wyczekiwanego amfiteatru. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. Prace przy budowie amfiteatru są już na finiszu. Już niedługo będziemy organizować w nim różne eventy i wydarzenia kulturalne - przyznaje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. Obiekt będzie miał 1000 miejsc, 300 z nich będzie zadaszonych.

📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice...

📢 Kiedyś był synonimem luksusu w Krakowie. Hotel Cracovia ma już 59 lat. Był największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce Cracovia, która zasłynęła jako największy, najnowocześniejszy hotel w kraju i namiastka wielkiego świata, ma już 59 lat. Bezpośredni sąsiad krakowskich Błoń, pięciopiętrowy luksusowy hotel z kilkuset miejscami noclegowymi, został otwarty 22 czerwca 1965 roku. Robił ogromne wrażenie. Dziś jest obiektem-legendą, budynkiem uznawanym za jeden z najciekawszych przykładów architektury modernistycznej w Krakowie. 📢 Huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie Otwieranie Cogiteonu z wielką pompą zaczęło się w piątek 21 czerwca 2024 roku po południu. Jako impreza zamknięta, ale transmitowana na kanale youtube Małopolskiego Centrum Nauki i przed samym gmachem. Goście łączą się z sir Rogerem Penrose'm - laureatem Nagrody Nobla, który wygłasza wykład specjalnie na otwarcie Cogiteonu. My wystawę zwiedziliśmy już tydzień wcześniej, co opisywaliśmy na naszych serwisach (link poniżej), w sobotę kolejne atrakcje, a w niedzielę zjawią się pierwsze grupy zwiedzających.

📢 Wyjątkowy wernisaż prac Czesława Jana Pyrgiesa. Malarz zaprezentował blisko 70 swoich obrazów w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie Czesław Jan Pyrgies to współczesny artysta, który swoimi obrazami afirmuje świat i zachwyca pięknem barw, a także form. W piątek, 21 czerwca w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie odbył się wernisaż jego prac - "Malarstwo Światłoczułe". W piątkowy wieczór w Muzeum zgromadziło się kilkudziesięciu entuzjastów jego sztuki. Łącznie w Muzeum można podziwiać ponad 70 prac artysty. Obrazy w dużej części wypożyczono z prywatnych kolekcji. Nie brakuje również perełek namalowanych specjalnie na tę okazję. Specjalnie na tę wystawę został wydany album z reprodukcjami około 100 obrazów artysty i pięknymi komentarzami. Wystawę można zobaczyć do 31 sierpnia w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Kanoniczej 19.

📢 Kamil Zapolnik opuszcza Niepołomice, do Puszczy zawitają Michal Siplak i Dawid Szymonowicz W piątek 21 czerwca Puszcza poinformowała, że uruchomiona została klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie napastnika Kamila Zapolnika, w związku z czym żegna się on z Niepołomicami. Nowymi piłkarzami drużyny Tomasza Tułacza zostali natomiast obrońcy Michal Siplak i Dawid Szymonowicz.

📢 To najbardziej oryginalnie położone gniazdo bocianie w Polsce a może i na świecie! Ulokowane na szyldzie stacji z pięknym widokiem na Tatry Niesamowita historia na Podhalu! W Nowym Targu bociany urządziły sobie gniazdo na.... szyldzie stacji benzynowej! - napisał ceniony krakowski fotograf Jan Ulicki i opublikował zachwycające zdjęcia. To z pewnością najbardziej oryginalnie położone bocianie gniazdo w Polsce a może i na świecie. I do tego zapierający dech w piersiach widok na Tatry. Kliknijcie w galerie zdjęć i zobaczcie sami! 📢 Prezydent Krakowa i tłumy kibiców wspierali Biało-Czerwonych w strefie kibica przy Tauron Arenie Mecz Polski z Austrią podczas Euro 2024 miał ogromną stawkę. Wielu krakowian przybyło dopingować "Biało-Czerwonych" w Wielkiej Strefie Kibica przy Tauron Arenie. Można było się tam poczuć, jak na trybunach piłkarskiego stadionu. Wśród kibiców zasiadł prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

📢 Budują scenę na Pustyni Błędowskiej. W sobotę odbędzie się tam Święto Małopolskiej Jury. Gwiazdą będzie Maciej Maleńczuk Na Pustyni Błędowskiej trwają przygotowania do Święta Małopolskiej Jury, czyli imprezy mającej przybliżać jej turystyczne walory. Scena już stoi. Gwiazdą będzie Maciej Maleńczuk. 📢 Baseny w Olkuszu na Czarnej Górze już otwarte! Pogoda dopisała, chętni też. Jest tu wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia "21 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego i jednocześnie na samym wstępie tegorocznych wakacji, rozpoczynamy sezon letni w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym OSW „Czarna Góra” - piszą pracownicy MOSiR w Olkuszu. Nie mogli tego doczekać olkuszanie i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Przed otwarciem pod bramą do ośrodka ustawiła się długa kolejka spragnionych ochłody w wodzie. Temperatura powietrza wynosiła 30 st. C a wody 25 i 26 st. C.

📢 Rejs z gwiazdami Wisłą do Krakowa dla zwycięzcy licytacji WOŚP. Bogusław Linda żałował, że nie popłynął. Zdjęcia Podczas tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był licytowany m.in. rejs z gwiazdami Wisłą z Oświęcimia do Krakowa zaproponowany przez oświęcimską firmę "Miejsce w łodzi Krzysztof Adamski". Licytację wygrał przedsiębiorca z Krakowa, a oprócz na niego na pokładzie "Nadziei" byli m.in. Lidia Popiel, Mateusz Banaszkiewicz, Przemysław Szafrański. Miał być też Bogusław Linda. 📢 Arek, uczeń piątej klasy MZS nr 3 w Gorlicach odebrał właśnie „nudne” świadectwo. Z góry na dół jest tylko jedna ocena: celujący Jak to jest mieć średnią 6,0 na świadectwie? Arek Bajorek, piąto, a właściwie od dzisiaj, już szóstoklasista tak dokładnie opowiedzieć nie potrafi, aczkolwiek na buzi widać zadowolenie. Jeszcze większe u rodziców, którzy z kolei, z trudem kryją wzruszenie. Główny bohater dnia wytyczył sobie ścieżkę przyszłej kariery i konsekwentnie ją realizuje. Na razie wszystko kwituje trzema słowami: wreszcie błogi odpoczynek. Frapuje go jedynie, jaką niespodziankę przygotowali dla niego rodzice.

📢 Królewskie zakończenie roku szkolnego! Uczniowie tego liceum z Krakowa odebrali świadectwa na Wawelu Zakończenie roku szkolnego dla uczniów to wydarzenie wyjątkowe samo w sobie. Dla uczniów V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego m. Królowej Jadwigi w Krakowie było jednak wyjątkowo uroczyste, ponieważ odebrali swoje świadectwa na Wzgórzu Wawelskim. 📢 Dobiegają końca prace na stacji kolejowej w Zakopanem. "Nareszcie nie ma wstydu" Dobiegają końca prace na zakopiańskiej stacji kolejowej. Przez dwa lata miejsce to zmieniło się nie do poznania. - Zakopane już nie musi się wstydzić tego miejsca – mówią turyści.

📢 Nowa ważna droga w Oświęcimiu. Pierwszy odcinek na dniach zostanie oddany do użytku. Zdjęcia Zakończył się pierwszy etap budowy nowej drogi w ciągu ul. Krasińskiego w Oświęcimiu. Gotowy odcinek zostanie od poniedziałku, 24 czerwca, otwarty dla ruchu. Powstający trakt poprawi układ komunikacyjny w centrum miasta.

📢 Tunel w Zielonkach wybetonowany. Północna obwodnica Krakowa w budowie. Trwa wyścig z czasem Budowa północnej obwodnicy Krakowa trwa. Na drugim odcinku prac zakończyło się betonowanie nawierzchni tunelu, który znajduje się pod rzeką Prądnik i ulicami Zielonek. Ten drugi tunel na obwodnicy ma długość 653 metrów. Jak informuje zarządca drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwszy taki odcinek na tej obwodnicy jest w Dziekanowicach także w gminie Zielonki. Prace przy nim zostały wykonane w zeszłym roku. 📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka też wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Kraków. W kamieniołomie Libana mężczyzna spadł z wysokości i doznał poważnych urazów Niespokojna noc dla krakowskich służb mundurowych i ratunkowych. Około godziny 2.00 w nocy z 20 na 21 czerwca, służby otrzymały zgłoszenie o upadku z wysokości 22-letniego mężczyzny. Do wypadku doszło na terenie kamieniołomu Libana w Krakowie. Akcja służb była utrudniona ze względu na miejsce upadku mężczyzny. Znajdował się on w trudno dostępnym terenie. Mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

📢 Kraków. Brutalistyczna "twierdza" strzegąca Lasu Wolskiego. Czy słyszeliście o Forest Hotel? Jadąc przez Przegorzały ulicą księcia Józefa w Krakowie mijamy Zamek w Przegorzałach (obecnie hotel Zinar Castle i restauracja Ziyad) górujący nad okolicą na wysokim wzgórzu. Czy wiecie jednak, że za nim kryje się inna ciekawa budowla? To Forest Hotel, ikona brutalizmu, schowany w lesie, z dala od cywilizacyjnego zgiełku, bliżej natury. W obu obiektach działają hotele, ale przyjrzyjmy się z bliska temu, który dla części mieszkańców może być nie lada odkryciem, przypominającym twierdzę strzegącą pradawnego lasu, zamkiem XXI wieku.

📢 La Fauna szuka nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce? Fundacja La Fauna, mająca siedzibę w Krakowie, a działająca - w razie potrzeby - w całej Małopolsce szuka opiekunów dla swoich podopiecznych - psów i kotów oraz domów tymczasowych dla zwierząt odebranych podczas interwencji. Chcesz dać dom mruczkowi lub psiakowi? Wypełnij ankietę przedadopcyjną. Poniżej masz zdjęcia zwierzaków, które "na już" potrzebują nowego opiekuna. 📢 Wielka tężnia solankowa w Olkuszu tak wygląda z lotu ptaka. Zobacz wideo Lada dzień powinna zostać otwarta wielka tężnia solankowa w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Warto podkreślić, że olkuska tężnia będzie jednym z największych tego typu obiektów w województwie. Powierzchnia tarniny wyniesie tam prawie sześćset metrów kwadratowych.

📢 Jarmark Świętojański w Lanckoronie pełen atrakcji. Sprawdź, co zaplanowano W Miasteczku na Wzgórzu, czyli w Lanckoronie, w weekend odbędzie się Jarmark Świętojański. Program jest pełen atrakcji i zachęca, by odwiedzić tą malowniczą miejscowość. Będzie plecenie wianków, tworzenie ceramicznych kwiatów, spotkania, wernisaże, koncerty.

📢 Na Wawelu trwa niezwykły pokaz cudem ocalonych XVIII-wiecznych rzeźb W Zamku Królewskim na Wawelu trwa kolejna odsłona prezentacji lwowskiej rzeźby rokokowej. Po prezentowanych tu w ubiegłym roku dziełach dłuta Johanna Georga Pinsla pochodzących z kościoła w Hodowicy pod Lwowem, tym razem do Krakowa przyjechały monumentalne figury Pinsla z pierwotnego wyposażenia kościoła w Horodence. 📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024.

📢 Najgorsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Każde okienko transferowe obarczone jest sporym ryzykiem. W Cracovii w ostatnich latach sporo ruchów transferowych było nietrafionych. Największe pretensje można mieć do napastników i oni dominują w zestawieniu, ale są też piłkarze z innych formacji. Zobaczcie w GALERII, kto najbardziej zawiódł w "Pasach". Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Tak mieszka i żyje słynny muzyk Paweł Domagała z piękną żoną Zuzanną Grabowską. Jaki jest prywatnie? To uczuciowy i kochający mąż i ojciec Paweł Domagała to słynny aktor i muzyk, którego twórczość zna cała Polska. Pewnie wszyscy kiedyś nuciliśmy jego wielki HIT – „Weź nie pytaj”. Był także cenionym jurorem programu "Twoja twarz brzmi znajomo", ale niedawno poinformował fanów o rezygnacji z dalszego udziału w show Polsatu. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i kochającym ojcem. Poślubił znaną aktorkę Zuzannę Grabowską, z którą ma dwie córki. Jak mieszka i żyje na co dzień Paweł Domagała z piękną żoną? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Wiszące ogrody w Krakowie jeszcze piękniejsze niż rok temu. Ten kwietny balkon zachwyca Zarząd Zieleni Miejskiej znów pokazuje i promuje zielony kwietny balkon na jednym z budynków Krakowa. Pisaliśmy o nim rok temu, ale teraz wygląda jeszcze lepiej. ZZM zachęca innych do tworzenia takich oaz na balkonach, bo to i estetyczne i proekologiczne, choć trzeba włożyć nie lada wysiłku, by uzyskać efekt widoczny na zdjęciach. 📢 Kraków. Rozpoczął się sezon kąpielowy! Mieszkańcy tłumnie ruszyli na Bagry i Zakrzówek W upalny dzień 19 czerwca rozpoczął się sezon kąpielowy w Krakowie, oficjalnie. Potrwa do 8 września. Będą ratownicy, przygotowane plaże i pomosty, patrole straży miejskiej, ale przede wszystkim bezpieczne miejsce do plażowania i kąpieli. Mieszkańcy z powodu wysokich temperatur już ruszyli na Zakrzówek i Bagry, najbardziej popularne kąpieliska w Krakowie.

📢 Rozpoczęło się zgrupowanie pięknych kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024 w Krynicy-Zdroju 73 pretendentki do korony Miss Supranational 2024 rozpoczęły swoje zgrupowanie w województwie małopolskim. W tym roku finalistki ugości hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju. Kandydatki podczas zgrupowania spędzą czas na przygotowaniach do gali finałowej, ale też będą miały okazję zwiedzić piękne zakątki województwa małopolskiego. Dziewczyny z ponad 70 krajów poznają nie tylko polską kulturę i zwyczaje, ale także lokalną kulturę regionu małopolskiego. Będą miały też szansę przekonać się o słynnej polskiej gościnności na własnej skórze. 📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

📢 Twórca viralowego hitu "Pedro Pedro" w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Bayer Full na sali dance. Mamy zdjęcia z imprezy! Współtwórca ogólnoświatowego viralowego hitu "Pedro Pedro", czyli Agatino Romero pojawił się w sobotę (15 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się nie tylko przy klubowej muzyce. Na sali dance w sobotę wystąpił zespół Bayer Full, jedna z ikon nurtu disco polo. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan. 📢 W Tarnowie odkrywają tajemnice rodowej krypty Ostrogskich. Badacze otwarli bogato zdobione sarkofagi i trumny pod posadzką katedry. Zdjęcia Wszystko wskazuje na to, że w sarkofagu w krypcie rodowej Ostrogskich pod posadzką tarnowskiej katedry spoczywa nie pierwsza, jak sądzono dotąd, ale trzecia żona księcia Janusza, byłego właściciela Tarnowa. W nocy ze środy na czwartek (z 12 na 13 czerwca) odbyła się eksploracja sarkofagów, którą przeprowadził zespół wybitnych naukowców. To krok do tego, aby odkryć tajemnicę pochowków, a także by połączyć wszystkie krypty i tym samym stworzyć podziemny szlak.

📢 Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer! Chcecie wybrać się na spacer, ale jeden park - nawet duży - to dla Was za mało? Jest w Krakowie takie miejsce, gdzie dwa wielkie parki niemal ze sobą graniczą! A na dodatek są przepiękne i kryją niesamowite atrakcje. Można więc nie tylko spalić trochę kalorii spacerując, ale przy okazji poznać trochę interesującej historii. Gdzie jest dokładnie to miejsce?

📢 Moje miasto. Miały być odlotowe Planty, a mamy księżycowy krajobraz w centrum Krakowa Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 03.06.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa. 📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 To ulubione kąpielisko mieszkańców Krakowa. Ale skrywa wiele tajemnic! Przeczytajcie! Kąpielisko nad zalewem Bagry w upalne dni przyciąga tłum mieszkańców. To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Thaisa Daher. Poznaj zjawiskową siatkarkę z Brazylii i gwiazdę Instagrama [ZDJĘCIA] Thaisa Daher to czołowa brazylijska siatkarka, z drużyną narodową dwukrotnie zdobyła złoty medal olimpijski. Zawodniczka wyróżnia się też tatuażami i odważnymi zdjęciami na Instagramie (ma ponad pół milion followersów). Poznaj gwiazdę światowej siatkówki, przejdź do galerii.