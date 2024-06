Przegląd prasy (27.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach ”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

📢 Dramatyczny finał ulicznej bójki na Dębnikach w Krakowie. Nożownik ujęty po policyjnej obławie Do bójki dwóch mężczyzn, zakończonej ugodzeniem nożem jednego z nich, doszło w środę (26 czerwca) ok. godz. 17 na ulicy Grota-Roweckiego na krakowskich Dębnikach. Napastnik uciekł, jednak po policyjnej obławie został wieczorem ujęty przez funkcjonariuszy.

📢 Rafał Mikulec: Wisła Kraków była najbardziej konkretna Tak, tak. Nigdy nie miałem jeszcze okazji zagrać w ekstraklasie. To też był jeden z argumentów za przyjęciem oferty Wisły, żeby przyjść do niej i wywalczyć tutaj awans, a później zagrać w ekstraklasie – mówi Rafał Mikulec, nowy obrońca Wisły Kraków.

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cedric Teguia nie trafi do Wisły Kraków. Wybrał klub w Hiszpanii Wisła Kraków przegrała rywalizację o hiszpańskiego pomocnika z kameruńskimi korzeniami. Cedric Teguia nie przeniesie się do Krakowa. Podpisał dwuletni kontrakt z FC Cartagena. Prezes „Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski przyznał natomiast wprost, że Wisła nie była w stanie sprostać wymaganiom finansowym piłkarza.

📢 Cracovia ma nowego bramkarza. Przyszedł z Wisły Cracovia dokonała pierwszego letniego transferu. Przyszedł do niej Jakub Burek, 21-letni bramkarz. Jest młodzieżowcem i będzie rywalizował o miano pierwszego golkipera z Sebastianem Madejskim. Został wypożyczony z Wisły Płock na rok. 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [27.06.2024] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Zobacz zdjęcia z Energy 2000 w Przytkowicach. Bawiono się na Retro Party i przy muzyce Benassi Bros feat. Dhany To była niezapomniana impreza w Energy 2000 z Przytkowicach. W sobotę 22 czerwca, podczas Retro Party na żywo zagrali Benassi Bros i Dhany. Włosi rozkręcili niezłą zabawę. 📢 Głos Roberta Makłowicza w krakowskich autobusach i tramwajach! Słynny krytyk kulinarny będzie czytał nazwy przystanków w mieście „Uwaga, włączona klimatyzacja – proszę zamknąć okna!” – apeluje do pasażerów słynny krakowianin - dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz, publicysta i podróżnik Robert Makłowicz na nagraniu, które pojawiło się w ostatnich dniach w mediach społecznościowych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. - Zamieściliśmy to nagranie jako przedsmak, można powiedzieć swoisty aperitif do tego, co będzie za kilka miesięcy. Od jesieni tego roku Robert Makłowicz będzie czytał nazwy wszystkich przystanków we wszystkich autobusach oraz tramwajach kursujących po Krakowie - zdradził nam Sebastian Kowal, rzecznik krakowskiego ZTP.

📢 Trwa remont szlaku na Nosal. A turyści wchodzą tu mimo zakazu! Zresztą sami zobaczcie Kilofy, łopaty i duże metalowe brechy - to narzędzia, którymi naprawiane są tatrzańskie szlaki i układane kamienie, aby turyści mogli bezpiecznie chodzić po górach. 📢 Lawenda już w pełnym rozkwicie! Małopolska Prowansja przyciąga tłumy nie tylko fioletowymi polami, ale także wyjątkowymi lodami lawendowymi Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu. 📢 To ma być najdłuższy park w Krakowie. Teraz wydadzą milion złotych na infrastrukturę. Park Woźniców w Czyżynach powstaje etapami Drugi etap budowy parku Woźniców na krakowskich Czyżynach rozpocznie się w połowie tegorocznych wakacji. Enklawa, która ma być w przyszłości najdłuższym parkiem w Krakowie, wzbogaci się teraz m.in. o rowerowy plac zabaw oraz ścieżkę zdrowia. Prace, warte prawie milion złotych, zaplanowano na 5-6 miesięcy.

📢 Kraków. Niebezpieczna pułapka na rowerzystów na kładce Bernatka? Czarny słupek budzi emocje. "Cienki, metalowy słup, ostro zakończony" To jest cienki, metalowy słup, ostro zakończony. Czarny, więc z kładki słabo widoczny na tle otoczenia (np. zaparkowanych aut) i kompletnie niewidoczny po zmroku. A kończy się akurat na wysokości brzucha rowerzysty! Zamontowali takie na samym środku drogi, po obu stronach kładki - tak pani Agnieszka, codziennie przejeżdżająca rowerem przez kładkę Bernatka, opisuje nowość, która pojawiła się tu w tym miesiącu. Alarmuje, że na słupku w końcu rozbije się jakiś rowerzysta. Poprosiła o interwencję: żeby przynajmniej wymalowano na nich pasy fluorescencyjne.

📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka też wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Awantura o kasę na sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego. Pracownicy starostwa walczą o podwyżki Ogromne emocje towarzyszyły radnym podczas ostatniej sesji rady powiatu chrzanowskiego. Poruszone zostały na niej kwestie m.in. wynagrodzenia dla etatowego członka zarządu, wypłat wysokiego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla byłego starosty i członka zarządu, co dodatkowo zbulwersowało pracowników starostwa walczących o podwyżki. 📢 Obwodnica Oświęcimia coraz bliżej. Kolejne odcinki nowej drogi nabierają kształtów. Znany jest termin zakończenia inwestycji. Zdjęcia Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ocenia, że budowa południowej obwodnicy Oświęcimia jest zaawansowana w 75 proc. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2025 roku. 📢 Protest przed Collegium Novum. Przykuli się do bram, interweniowała policja. Uchwała Senatu UJ nie spełnia oczekiwań strajkujących Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie nadal gorąco. W środę 26 czerwca podczas posiedzenia Senatu UJ została przyjęta uchwała w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy. Z kolei Senat UJ nie przyjął projektu uchwały, którą przygotowali protestujący z Akademii dla Palestyny, którzy pod koniec maja br. rozpoczęli okupację przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Na zaproszenie rektora UJ prof. Jacka Popiela, projekt uchwały został zreferowany przez delegację protestujących. Jednocześnie, gdy trwały obrady Senatu UJ, interweniowała policja, ponieważ grupa osób związanych z Akademią dla Palestyny przykuła się do bram Collegium Novum na ul. Gołębiej 24.

📢 Miasteczko Galicyjskie i wieża widokowa w Krynicy obok Kopalni Uranu uznane za Top Atrakcje 2024 roku Dwie sądeckie atrakcje turystyczne, jako jedyne w Małopolsce, zostały uznane Top Atrakcją 2024 roku. Tak zdecydowało blisko 80 tysięcy użytkowników portalu polskieszlaki.pl. 📢 Najlepsze memy na upały. Nietypowe sposoby na radzenie sobie w upalne dni. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Nadchodzi fala upałów i to nie są żarty. W gorące dni trzeba bardzo dbać o siebie, żeby nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Puszcza Niepołomice sięga po świetnego obrońcę. Dawid Abramowicz wraca Puszcza Niepołomice nie zasypia gruszek w popiele. Lato to gorący czas dla niepołomiczan, nie tylko ze względu na temperatury. 📢 Fentanyl w Krakowie. "Na rynku narkotykowym jest obecny od dwóch-trzech lat". MONAR proponuje pilotaż ratujący życie Fentanyl jest bardzo silnym, syntetycznym opioidem. Dużo silniejszym niż morfina. Jego stosowanie jest bezpieczne, lecz tylko na salach operacyjnych, gdy podczas znieczulenia wszystkie funkcje życiowe pacjenta są monitorowane. Lekarze po znieczuleniu ogólnym, w razie konieczności, mogą odwrócić jego działanie podając inne leki. Niestety, silny lek przeciwbólowy coraz częściej trafia w niepowołane ręce, a skutki jego nieumiejętnego stosowania bywają tragiczne. Krakowska poradnia MONAR przychodzi z propozycją pilotażu. 📢 Kraków. Przebudowa pętli Mistrzejowice się rozkręca. To jeden z wielu nowych remontów i utrudnień Dobra pogoda, choć ciężka dla robotników, służy organizowani nowych remontów w Krakowie. Korki robią się koszmarne, komunikacja dla pasażerów jest mocno okrojona, ale ponoć wszystko po to by na jesieni było nam łatwiej. Przebudowa pętli w Mistrzejowicach to nowy, duży problem dla pasażerów komunikacji miejskiej. Równocześnie trwa budowa linii tramwajowej właśnie do tej pętli. Ciągle trwa przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej powodująca spore korki na Alejach Trzech Wieszczów. Taki wakacyjny, rozkopany Kraków.

📢 Najpiękniejsze kobiety lat 30. Tak wyglądały wybory Miss w latach 30. To one wyznaczały kanon piękna Już niemal 100 lat minęło od pierwszych wyborów Miss Polonia. Konkurs zapoczątkowany w 1929 roku do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością, a kobiety z całego kraju biorą udział w rywalizacji o koronę i tytuł najpiękniejszej. Jak wyglądały Miss w latach 30? Te kobiety wyznaczały wtedy kanon piękna. Zobaczcie sami jak wyglądały, a to wszystko na archiwalnych zdjęciach.

📢 Sianokosy na największej łące w Krakowie. Na Błonia wjechały maszyny rolnicze Na Błoniach rozpoczęły się sianokosy. Słoneczne i upalne dni to idealny czas na takie prace. Wybór właśnie tej pory nie jest przypadkowy, ponieważ dobrze wysuszona trawa może zostać wykorzystana w celach rolniczych. Przy późniejszym wystąpieniu opadów, Błonia będą mogły zazielenić się na nowo.

📢 Druga młodość osiedla Chemików w Oświęcimiu. Nowa odsłona najstarszego w mieście osiedla z czasów PRL. Zobacz zdjęcia Osiedle Chemików w Oświęcimiu, najstarsze w mieście w ostatnich latach nabrało kolorów i przeżywa drugą młodość. Główne i szereg mniejszych osiedlowych uliczek cieszy oczy. Zobacz galerię zdjęć z różnych miejsc tego oświęcimskiego osiedla. 📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 14-letnia Milena bohaterką mistrzostw wędkarzy w Zatorze. Złowiła taaakiego karpia! Zdjęcia Bohaterką „V Mistrzostw w wędkarstwie karpiowym" rozegranych na zbiorniku Tęczak Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego była 14-letnia Milena Bartuś. Wśród doświadczonych wędkarzy nastolatka złowiła największego 25-kilogramowego karpia, przyczyniając się do wygranej swojej drużyny.

📢 Takie widoki ma Kamil Stoch z okien swojego domu w Zębie. Z najwyżej położonej wsi w Polsce rozciąga się wspaniała panorama Tatr Giewont, Czerwone Wierchy i Wysokie Tatry. Z takimi widokami za oknem codziennie budzi się Kamil Stoch w swoim domu w Zębie. Najwyżej położona wieś w Polsce (1013 m n.p.m), rozsławiona przez wybitnego skoczka narciarskiego, to dziś też popularna miejscowość turystyczna. Piękne widoki gwarantowane.

📢 Kraków. Wypadek na rondzie Czyżyńskim z udziałem trzech aut. Kobieta zasłabła podczas jazdy samochodem Do wypadku doszło w środę ok. godz. 7.40. - Z naszych ustaleń wynika, że kobieta kierująca autem osobowym zasłabła za kierownicą i uderzyła w dwa auta. Poszkodowana została zabrana do szpitala, ale nie z powodu obrażeń wynikających z wypadku. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń - mówi Anna Wolak-Gromala, z biura prasowego krakowskiej policji.

📢 Nowy hotel w Krakowie. Czterogwiazdkowy obiekt powstał w Unity Centre. Zatem nie tylko biura w dawnym "szkieletorze" Już w środę 26 czerwca otworzy się nowy hotel w Krakowie - w dawnym, niesławnym "Szkieletorze". Zakończono realizację budynków Radisson RED Hotel oraz Radisson RED Apartments – kolejnych obiektów w ramach wielofunkcyjnego kompleksu Unity Centre w Krakowie. Hotel będzie miał cztery gwiazdki. 📢 TOP 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach 2024 według ocen w Google. Sprawdź, gdzie iść nad wodę w Krakowie Wakacje rozpoczęte, lato w pełni a nieba leje się żar. To doskonała okazja, aby rzucić wszystko i... wybrać się nad kąpielisko. Dla tych, którzy nie mogą się zdecydować jakie kąpielisko w Krakowie wybrać, przygotowaliśmy listę TOP 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach według Google, które trzeba odwiedzić. Sprawdźcie jak tam jest!

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Nie ma chętnych na zakup lexusa prezydenta Krakowa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg. Cena wywoławcza znacznie obniżona Krakowscy urzędnicy mają twardy orzech do zgryzienia. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zdecydował, że służbowy lexus musi zostać sprzedany, jednak póki co nie ma chętnych na jego zakup. Pierwszy przetarg został ogłoszony na początku czerwca. Żaden zainteresowany jego kupnem jednak się nie zgłosił. Wówczas cena wywoławcza wynosiła 155 200 zł. Urzędnicy nie poddają się jednak i już ogłosili drugi przetarg na sprzedaż limuzyny. Tym razem cena wywoławcza to 133 500 zł. Oferty można składać do 17 lipca.

📢 Gorący początek lata w Energy 2000 w Przytkowicach. Piana Party z wielką wyrzutnią. Takiej imprezy jeszcze tutaj nie było! Zobaczcie zdjęcia Szalona zabawa podczas Piana Party rozpoczęła letni sezon imprezowy w Energy 2000 Przytkowice. Takiego czegoś jeszcze klubowicze tutaj nie przeżywali. Wszystko za sprawą potężnej wyrzutni piany. A do tego jak zawsze w Energy 2000 była znakomita muza. Zobacz galerię zdjęć z Piana Party. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 26.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Kraków. Kończą się utrudnienia na 29 Listopada z powodu budowy ścieżki rowerowej To jedna z najbardziej kontrowersyjnych ścieżek rowerowych w Krakowie. Wielu mieszkańców uważa, że wprowadzanie na ruchliwą al. 29 Listopada ruchu rowerów to błąd. Dodatkowo oburzenie mieszkańców wywołało wycięcie pięknych drzew pod budowę ścieżki. Inwestycja stała się jednak faktem, spowodowała spore utrudnienia, a teraz zbliża się ku końcowi. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia.

📢 Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata już w Krynicy-Zdroju. Który zdobędzie tytuł Mister Supranational 2024? Reprezentanci 40 krajów, którzy podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu będą rywalizować o tytuł Mister Supranational 2024, rozpoczęli zgrupowanie. Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata goszczą w Hotelu Krynica w sądeckim uzdrowisku i przygotowują się do wielkiej gali. 📢 Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to kąpielisko w Małopolsce! MOLO Resort tylko godzinę drogi od Krakowa. Zobacz zdjęcia Klimaty jak w najsłynniejszych egzotycznych kurortach. Nie trzeba zaraz jechać na drugi koniec świata. Wystarczy wybrać się do ośrodka MOLO Resort w Osieku. To niewiele ponad 60 km z Krakowa i najwyżej 12 km z Oświęcimia. Błękitna woda, plaża ze złocistym piaskiem, beach bary pod bambusowymi parasolami... Zobacz zdjęcia, jak tam jest egzotycznie i pięknie.

📢 Nowy taras widokowy na Wawelu. Krakowa z Małej Baszty zwiedzający jeszcze nigdy nie oglądali! Malowniczo meandrująca Wisła, pasmo Sowińca, Srebrna Góra z klasztorem kamedułów na Bielanach, Kopce Kościuszki i Piłsudskiego to panorama, jak zobaczą zwiedzający z Małej Baszty Zamku Królewskiego na Wawelu. Można będzie ją podziwiać codziennie od 1 lipca do 13 października. Nowy taras widokowy na Wawelu zostanie po raz pierwszy udostępniony dla zwiedzających! Najpierw jednak trzeba pokonać 101 schodków... 📢 99 lat temu Kraków przeżył kataklizm. To była trudna walka z żywiołem W pamięci obecnych mieszkańców stolicy Małopolski najbardziej zapisały się powodzie z 2010 i 1997 roku. Już wcześniej jednak Kraków niejednokrotnie musiał walczyć z wielką wodą. Walkę z żywiołem miasto toczyło m.in. 99 lat temu - w 1925 roku, na przełomie czerwca i lipca.

📢 Restauracja i domki na wodzie w Zatorze! Kolejna atrakcja kilometr od Parku Rozgrywki Energylandia. Zdjęcia Kolejna atrakcja w Zatorze. Na terenie Western Camp Resort otwarte zostały unoszące się na powierzchni stawu domki i restauracja. To pierwsza taka atrakcja w regionie. Kompleks wypoczynkowy, stylizowany na klasyczną westernową wioskę Western Camp Resort znajduje się kilometr od Parku Rozrywki Energylandia. 📢 Planty Nowackiego konkurencją dla Plant Krakowskich w Starym Mieście? Zielona enklawa w Starym Podgórzu No pięknie to wygląda, kwitnące wzory z kwiatów, nowy plac zabaw, zadbane pomniki, jakoś tak czyściej. To opis Plant, ale nie tych biegnących wokół Starego Miasta w Krakowie, ale Plant Nowackiego w Starym Podgórzu. Te w centrum maję biedniejszy plac zabaw w rejonie Grodzkiej, są bardziej mroczne, mniej zadbane, bo trudno upilnować śmiecących turystów, bywa też że są przystanią dla tych, którzy przesadzili z alkoholem i śpią sobie na ławkach.

📢 Moje miasto. Kraków ma problem ze strefą czystego transportu. Można wziąć przykład ze stolicy Kraków był przedstawiany jako pierwsze miasto, które przygotowało strefę czystego transportu (SCT). Mieliśmy być przykładem dla innych. Skończyło się kompromitacją. Okazało się, że dwa lata to za mało, by wprowadzić ograniczenia dla samochodów, które emitują najwięcej spalin. Wydano pieniądze na przygotowanie strefy, której na razie nie będzie. Skoro sobie z tym nie radzimy, to może warto wziąć gotowy przykład ze stolicy, gdzie strefa ma zacząć obowiązywać od 1 lipca. 📢 Rosną bloki z widokiem na największy cmentarz w Krakowie. To już norma, przy Rakowickim też wyrosła mieszkaniówka Inwestycja składająca się z czterech ośmiokondygnacyjnych bloków położona jest na terenie Prądnika Czerwonego. – Tuż przy nowopowstających obiektach znajduje się pętla autobusowa, a bezpośrednio po drugiej stronie ulicy położona jest największa krakowska nekropolia - cmentarz Prądnik Czerwony nazywany cmentarzem Batowickim. Zobaczcie postępy w budowie!

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Francja na Euro 2024. Umiemy grać "o honor" Meczem z Francją Polska zakończyła grę w Euro 2024, zobacz memy. Co sądzą internauci o tym spotkaniu i całych mistrzostwach. Zobacz w galerii najciekawsze obrazki i komentarze. Jest się z czego pośmiać. Tradycyjnie szybko kończymy wielki turniej. Czas na... wakacje. Zobacz memy w GALERII. 📢 Nowy Ranking Szkół Wyższych Perspektyw. Zwycięzcą UW, za nim UJ. Znamy też TOP 10 uczelni w Małopolsce Rywalizacja o pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Perspektyw trwa między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Warszawskim od lat. Tym razem zwyciężył ten drugi, wyprzedzając UJ o dwa punkty. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska, kolejny rok z rzędu utrzymując swoją pozycję. Z Krakowa w pierwszej dziesiątce znajdziemy natomiast jeszcze Akademię Górniczo-Hutniczą - na 4. miejscu. Zarazem AGH zajmuje 2. miejsce w osobnym Rankingu Uczelni technicznych 2024, tak jak w poprzednich latach.

📢 Strefa kibica, strefa emocji. Tak krakowianie kibicowali reprezentacji Polski w pożegnalnym meczu na EURO 2024 Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa kibica przy Galerii Kazimierz. W 12. dniu mistrzostw Europy w Niemczech, gdy Polska grała "mecz o honor" z Francją, znów wielu kibiców dopingowało zdalnie "naszych". To ostatni mecz reprezentacji Polski ostatni mecz na EURO 2024. Jakie emocje towarzyszyły krakowianom w strefie kibica? Sprawdził to nasz fotoreporter. 📢 Nowa ważna droga w Oświęcimiu. Pierwszy odcinek został oddany do użytku. Zobacz zdjęcia Zakończył się pierwszy etap budowy nowej drogi w ciągu ul. Krasińskiego w Oświęcimiu. Gotowy odcinek został w poniedziałek, 24 czerwca, otwarty dla ruchu. Powstający trakt poprawi układ komunikacyjny w centrum miasta.

📢 Wisła Kraków podjęła decyzję w sprawie dwóch piłkarzy Budowanie kadry na nowy sezon w Wiśle Kraków jest coraz bardziej dynamiczne. Przy ul. Reymonta podjęto decyzję w sprawie dwóch transferów, które wydawały się bardzo prawdopodobne.

📢 Trzy oferty nabycia Sandecji: od Niedźwiedzia, Szubryta i duetu z Nowego Sącza. Radni dyskutowali o przyszłości klubu W trakcie wtorkowej sesji Rady Miasta Nowego Sącza długo dyskutowano o przyszłości Sandecji Nowy Sącz, która ostatnio spadła do 3. ligi. Na początku wiceprezydent Artur Bochenek oficjalnie przedstawił trzy podmioty zainteresowane wejściem do klubu z Kilińskiego. To Marek Niedźwiedź, przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii, duet sądeczan Arkadiusz Aleksander i Grzegorz Stawiarski oraz biznesmen współpracujący już z „biało-czarnymi” Zbigniew Szubryt. Komisja, która przeanalizuje oferty ma zebrać się w poniedziałek 1 lipca. 📢 Ukryta plaża nad Bałtykiem. Wygląda jak rajska wyspa na Malediwach z lazurową wodą! Wiedzą o niej celebryci i gwiazdy. Jest wyjątkowa! Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Ukryta przed tłumami, rajska plaża, o której wiedzą nieliczni. Zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Z jej uroków korzystają gwiazdy i celebryci. To właśnie tam powstają najpiękniejsze fotki podbijające Internet. Zobaczcie galerię zdjęć i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

📢 UEFA podała ważną informację dla Wisły Kraków W lipcu Wisła Kraków rozpocznie po ponad dwunastu latach przerwy swoją kolejną przygodę z europejskimi pucharami od meczów I rundy eliminacyjnej Ligi Europy. UEFA zdradziła kolejne szczegóły, dotyczące rywalizacji z kosowskim Llapi Podujeve. Poznaliśmy obsadę sędziowską tych spotkań.

📢 W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą postać pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej We wtorek 25 czerwca odbyło się wyjątkowe dla całej strażackiej społeczności wydarzenie – na zewnętrznej ścianie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odsłonięta została tablica upamiętniająca postać generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (1992 r. – 1997 r.). Nadanie imienia generała brygadiera Feliksa Deli ulicy wiodącej do głównego wejścia Szkoły oraz umieszczenie jego wizerunku na murach Szkoły nie jest dziełem przypadku .

📢 Kraków rusza w końcu z tematem budowy basenów Clepardii. Ważny krok do wielkiej zmiany Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wyłonił w przetargu wykonawcę budowy basenu Clepardii przy ul. Mackiewicza. Wybrano ofertę krakowskiej firmy Texom, opiewającą na 57,8 mln zł. 📢 Przez powiat olkuski przejedzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków ma rangę międzynarodową, rozgrywany jest od ponad ćwierćwiecza. Jest jedną z ważniejszych imprez kolarskich w Polsce. Startuje 26 czerwca. 28 czerwca kolarze, w drodze do mety w Jaworznie przejadą przez powiat olkuski. 📢 Łatwiej z Alwerni dojechać do Krakowa niż Chrzanowa. Ruszyła nowa linii autobusowa. Będą kolejne? Nie tylko busem, ale także autobusem można teraz dojechać z Alwerni do Krakowa. Nowe połącznie uruchomione zostało dzięki przedłużeniu przez Koleje Małopolskie linii autobusowej A44. Pojawiła się także szansa na autobusowe połącznie z Chrzanowem. Na to jednak pieniędzy nie ma.

📢 Desert Challenge Rafała Sonika na Pustyni Błędowskiej. Ćwiczyli jazdę w trudnych warunkach Rafał Sonik z ekipą pojawili się wczoraj na Pustyni Błędowskiej na zamkniętych szkoleniach z jazdy w pustynnych warunkach - Desert Challenge. Przyjechali na kilka samochodów oraz... helikopter. Oprócz jazdy w ternie były wyścigi minisamochodów na pilota oraz testy w symulatorze.

📢 Były piłkarz Wisły Kraków Rafał Boguski trenerem Świtu Krzeszowice w krakowskiej klasie okręgowej Drużynę Świtu Krzeszowice, występującą w grupie I klasy okręgowej Kraków, w nowym sezonie poprowadzić ma Rafał Boguski. Były, wieloletni zawodnik Wisły Kraków rolę trenera ma łączyć z występami na boisku. Na stanowisku zastąpił innego byłego gracza "Białej Gwiazdy", Zdzisława Janika. 📢 Dyskusja o koniach z Morskiego Oka nie cichnie. Górale chcą zmiany ustaleń. “Zostało to przyjęte bez przemyśleń” W lecie konie będą stać w słońcu i się męczyć, a zimą będą marzły - uważają fiakrzy i chcą skrócenia przerw w pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Przeciwni są przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, którzy chcą utrzymania zasad wypracowanych na specjalnych spotkaniu kilka tygodni temu. - Skrócenie przerwy do 20 minut przywróci fiakrom możliwość wykonania większej liczby kursów, czyli wprost zarobienia większych pieniędzy na cierpieniu koni - tłumaczy Anna Plaszczyk.

📢 Ogromna puszka została ustawiona w centrum Krakowa. A co z uchwałą krajobrazową? Wielka puszka ustawiona została tuż przed zabytkowym dworcem PKP w Krakowie, na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. To reklama znanego napoju, co od razu budzi wątpliwości: czy została złamana uchwała krajobrazowa? Sprawdzamy. Rozbieżne zdania i interpretacje prawa mają z jednej strony najemca placu, który zamontował puszkę z drugiej strony pracownicy architektury krakowskiego urzędu. Zapowiadają wyjaśnienie czy reklama jest legalne posadowiona. 📢 Meble za darmo. Szafy, krzesła, fotele, sofy, meblościanki do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nie wydając ani złotówki Używane meble do oddania za darmo znajdziemy w internecie m.in. na portalach ogłoszeniowych. W sieci pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto najciekawsze ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 24 czerwca 2024 r.

📢 Byliśmy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Krakowie. Od ilości czworonogów i ich urody mogło zakręcić się w głowie W miniony weekend 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów. Liczba zgłoszonych czworonogów przekroczyła 2 tys. W sumie na terenie hal i stadionu AWF można było zobaczyć ponad 200 przedstawicieli ras FCI w tym kilkunastu ras rzadkich. Mimo zmiennej pogody naprawdę było warto - choćby dla posłuchania ciekawych historii i możliwości wygłaskania rozkosznych czworonogów. Poniżej nasza relacja z wydarzenia. Dziennik Polski był patronem medialnym wystawy. 📢 Ceny lodów w Krakowie zmrożą klientów? Sprawdzamy, ile trzeba wydać pod Wawelem za ten przysmak w wakacje 2024 Już jest gorąco a w nadchodzących dniach temperatury mają przekroczyć 30 stopni Celsjusza w Krakowie i Małopolsce. Można iść nad wodę, ale ciężko wyrwać się z pracy na plażę. Ochłodą mogą być jednak pyszne zimne lody na przerwie. Miejsc gdzie można je kupić w Krakowie mamy sporo, ale za przysmak trzeba zapłacić. Jakie mamy ceny lodów w Krakowie? Sprawdzamy cenniki w popularnych lodziarniach.

📢 Kraków, a widok jak z egipskiej plaży. Las leżaków pod dawnym Hotelem Forum Mamy w Krakowie Las Wolski pełen drzew, mieliśmy też las koszy w Parku Reduta. Pod dawnym Hotelem Forum mamy natomiast las leżaków. Mimo, że zamknęło się Forum Przestrzenie szybko aneksji dokonała inna miejscówka z tego budynku - Hala Forum. I leżaków jest tu całe mrowie. Ale skoro jest wielki telebim, to trzeba gdzieś leżakować, by wygodnie oglądać mecze Euro 2024. 📢 Wisła Kraków ma nowego piłkarza. To utalentowany obrońca, który wraca na Reymonta Wisła Kraków wzmacnia swoje rezerwy przed nowym, już III-ligowym sezonem. Po tym jak podopieczni trenera Bartosz Bąka wywalczyli awans w znakomitym stylu, ekipa ta będzie potrzebowała nowych twarzy na wyższym poziomie rozgrywkowym. I właśnie klub z ul. Reymonta ogłosił pierwszy transfer pod tym kątem. Zawodnikiem Wisły został bowiem Patryk Moskiewicz.

📢 Podolkuski Zamek Rabsztyn przyciąga turystów. Niedługo odbędzie się tu XVIII Turniej Rycerski W miniony weekend 22 i 23 czerwca nie brakowało turystów na Zamku Rabsztyn. W kolejny weekend można spodziewać się tu tłumów. W sobotę, 29 czerwca rozpocznie się dwudniowy XVIII Turniej Rycerski. Początek zaplanowano na godzinę 12. 📢 Jarmark Świętojański w Lanckoronie. Można było upleść wianek, posłuchać dobrej muzyki. Było wiele atrakcji Jarmark Świętojański w Lanckoronie zgromadził liczną publiczność, bo i dużo się działo w Miasteczku na Wzgórzu. Rynek i boczne uliczki rozbrzmiewały muzyką, w kilku miejscach trwały artystyczne warsztaty, można było ulepić swój własny garnek i spróbować upleść wianek.

📢 Ulica Krakowska w Nowym Sączu jest zamknięta już od prawie dwóch miesięcy. Co dzieje się na placu budowy? Zgodnie z planem od wtorku 23 kwietnia zamknięta została ulica Krakowska w związku z przebudową przejazdu kolejowego oraz torów w ramach modernizacji linii kolejowej Podłęże - Piekiełko. Ważna dla całego miasta inwestycja miała spowodować ogromne uciążliwości w ruchu. Tymczasem okazało się, że kroki są nawet mniejsze niż wcześniej. Kierowcy sobie poradzili. A jak radzą sobie drogowcy, którzy realizują tam ważną dla całego regionu inwestycję?

📢 W sobotę na tory wyjedzie Włóczykij, czyli kolejowe połączenie pomiędzy Jasłem a Krynicą. Na pasażerów czekają rabaty na zdrojowe atrakcje Wcześniejsze zapowiedzi stają się rzeczywistością – w sobotę, w godzinach porannych, na tory wyruszy Włóczykij, czyli regionalne weekendowe połączenie pomiędzy Podkarpaciem a Małopolską. Tory powiodą go z Jasła do Krynicy-Zdroju przez Biecz i Gorlice-Zagórzany. Pierwszy w tym sezonie przejazd będzie miał niecodzienną otoczkę. 📢 Bocian ze stacji paliw w Nowym Targu został gwiazdą. "Niesamowity widok" Na szyldzie z cenami przy jednej ze stacji paliw w Nowym Targu gniazdo wybudował sobie bocian. Pierzastego gościa pracownicy stacji nie chcą wyganiać, a wręcz cieszą się z lokatora. 📢 Cztery pasy na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie? Planują je rozbudować kosztem zieleni, bo deweloper chce wybudować blok W krakowskim urzędzie biorą pod uwagę przebudowę al. Słowackiego w takim zakresie, że powstałby dodatkowy pas skrętu w lewo w ul. Mazowiecką. Odbyłoby się to kosztem zielonego terenu znajdującego się na środku Alej. Okazuje się, że nowe rozwiązanie komunikacyjne jest przygotowywane w związku z planem budowy nowego budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej, w miejscu istniejącego dużego obiektu biurowego, który zostałby wyburzony. Negatywną opinię dla takiego rozwiązania wydała Rada Dzielnicy V Krowodrza.

📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice... 📢 Nowi wiceprezydenci Krakowa ujawnili majątki. Jeden z nich szczególnie się wyróżnia Nowi wiceprezydenci Krakowa ujawnili swoje majątki! Choć większość z nich posiada zdecydowanie mniej niż ich poprzednich - zastępcy prezydenta Majchrowskiego - to jest wyjątek od reguły. Jeden z zastępców nowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego szczególnie się wyróżnia!

📢 Mija 75 lat od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Zobacz, jak powstawało nowe miasto koło Krakowa 23 czerwca 1949 r. rozpoczęła się budowa pierwszych budynków Nowej Huty. Minęło już więc 75 lat. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak powstawało nowe miasto koło Krakowa, które stało się jego wielką dzielnicą. 📢 Dni Trzebini 2024. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zobacz zdjęcia Za nami Dni Trzebini 2024. Mieszkańcy przez trzy dni bawili się na placu przy ul. Ochronkowej. Święto miasta przyciągnęło tysiące osób. Do zabawy publiczność porwał m.in. zespół Piękni i Młodzi. Emocji i tańców nie brakowało także podczas występów innych kapel. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. 📢 Niezwykły Kraków lat 60. Magiczna podróż w czasie. Tak wyglądało miasto ponad 60 lat temu! Zobaczcie te zdjęcia! Lata 60. minionego wieku przyniosły wiele potrzebnych zmian w krajobrazie Krakowa, to wówczas nad brzegiem Wisły powstał Dom Handlowy Jubilat, a obok Błoń - hotel Cracovia, w tym czasie wzniesiono również biurowiec Biprostalu. Budowano Miasteczko Studenckie, a w kamienicy przy Rynku został otwarty jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce - Pod Jaszczurami, który istnieje do dziś. Proponujemy przenosiny do Krakowa sprzed 60 lat dzięki archiwalnym zdjęciom ze zbiorów Muzeum Krakowa.

📢 Maciej Maleńczuk wystąpił na Pustyni Błędowskiej z okazji Święta Małopolskiej Jury. Zobaczcie zdjęcia! Maciej Maleńczuk wystąpił na Święcie Małopolskiej Jury, na Pustyni Błędowskiej. Wielka plenerowa obfitowała koncerty i wiele innych atrakcji. 📢 Zobacz Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy. Wybierz się na rejs statkiem wycieczkowym po zalewie Jezioro Rożnowskie samo w sobie jest atrakcją, ale warto zobaczyć je z innej perspektywy. Spokojny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim daje taką możliwość. Po sądeckim zalewie pływają dwie jednostki. Jedna swoje rejsy rozpoczyna w przystani w Gródku nad Dunajcem, druga przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim. 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem. Tu warto wybrać się na wakacje nad morze! Czysta woda piękny piasek i atrakcje. RANKING NA SEZON 2024 Zastanawiacie się, gdzie są najlepsze i najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem? Gdzie warto pojechać na wakacje nad morze, aby cieszyć się pięknymi widokami i odpocząć od codziennego zgiełku? Sprawdziliśmy rankingi i opinie turystów. Na tej podstawie przygotowaliśmy zestawienie wyjątkowych plaż nad polskim morzem, które warto odwiedzić. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najpiękniejsze i najlepsze polskie plaże na sezon 2024!

📢 Dni Trzebini 2024. Zespół Piękni i Młodzi oraz Kapela Górole porwali publiczność. Zobacz zdjęcia Dni Trzebini 2024. Zespół Piękni i Młodzi oraz Kapela Górala porwali publiczność. Zobacz zdjęcia 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 W krajobraz Krynicy wpisał się piękny amfiteatr. Prace budowlane na finiszu W krajobraz Krynicy-Zdroju wpisał się niezwykły budynek. Pełną parą idą prace wykończeniowe związane z budową długo wyczekiwanego amfiteatru. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. Prace przy budowie amfiteatru są już na finiszu. Już niedługo będziemy organizować w nim różne eventy i wydarzenia kulturalne - przyznaje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. Obiekt będzie miał 1000 miejsc, 300 z nich będzie zadaszonych. 📢 Kraków. Brutalistyczna "twierdza" strzegąca Lasu Wolskiego. Czy słyszeliście o Forest Hotel? Jadąc przez Przegorzały ulicą księcia Józefa w Krakowie mijamy Zamek w Przegorzałach (obecnie hotel Zinar Castle i restauracja Ziyad) górujący nad okolicą na wysokim wzgórzu. Czy wiecie jednak, że za nim kryje się inna ciekawa budowla? To Forest Hotel, ikona brutalizmu, schowany w lesie, z dala od cywilizacyjnego zgiełku, bliżej natury. W obu obiektach działają hotele, ale przyjrzyjmy się z bliska temu, który dla części mieszkańców może być nie lada odkryciem, przypominającym twierdzę strzegącą pradawnego lasu, zamkiem XXI wieku.

📢 La Fauna szuka nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce? Fundacja La Fauna, mająca siedzibę w Krakowie, a działająca - w razie potrzeby - w całej Małopolsce szuka opiekunów dla swoich podopiecznych - psów i kotów oraz domów tymczasowych dla zwierząt odebranych podczas interwencji. Chcesz dać dom mruczkowi lub psiakowi? Wypełnij ankietę przedadopcyjną. Poniżej masz zdjęcia zwierzaków, które "na już" potrzebują nowego opiekuna. 📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA.

📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach. 📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan.

📢 Wieża widokowa wraz ze ścieżką w koronach drzew w Krynicy-Zdroju walczy o zaszczytny tytuł "Top Atrakcji 2024". Potrzebne są głosy Niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra zbudowana jest na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce i szybko stała się wielką atrakcją kurortu pod Górą Parkową. Teraz walczy o miano "Top Atrakcji 2024" w ogólnopolskim konkursie. Liczy się każdy głos, wystarczy kliknąć. 📢 Joanna Kulig tak mieszka i żyje. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer! Chcecie wybrać się na spacer, ale jeden park - nawet duży - to dla Was za mało? Jest w Krakowie takie miejsce, gdzie dwa wielkie parki niemal ze sobą graniczą! A na dodatek są przepiękne i kryją niesamowite atrakcje. Można więc nie tylko spalić trochę kalorii spacerując, ale przy okazji poznać trochę interesującej historii. Gdzie jest dokładnie to miejsce?

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa. 📢 Góralska rodzina Bachleda-Curusiów to nie tylko Alicja. Sprawdź, co jeszcze robią członkowie sławnej familii [19.10.20] Aktorzy, muzycy, piloci, odnoszący olbrzymie sukcesy biznesmeni, a nawet medaliści olimpijscy i mistrzostw świata czy sławni śpiewacy operowi. Góralska rodzina Bachleda-Curusiów to ludzie obdarzeni olbrzymimi i niezliczonymi talentami. Czego dotknie się któryś z ich przedstawicieli, musi "zamienić się w złoto". Dlatego postanowiliśmy pokazać Wam członków sławnego góralskiego rodu. Alicję Bachledę-Curuś znamy wszyscy, ale co wiemy o jej rodzinie? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Seksowne gwiazdy w Krakowie promowały "7 rzeczy" Alicja Bachleda-Curuś uświetniła swoją obecnością krakowską premierę komedii romantycznej „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.

