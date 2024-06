Przegląd prasy 3.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska przyciągnęła rekordową publiczność. Zobacz zdjęcia ”?

Prasówka 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska przyciągnęła rekordową publiczność. Zobacz zdjęcia Agnieszka Chylińska była największą gwiazdą Dni Chrzanowa 2024. Koncert słynnej piosenkarki zwieńczył święto miasta. Na jej występ przybyli nie tylko mieszkańcy Chrzanowa, ale także fani z całej Małopolski, Śląska i innych regionów Polski. Taki najazd ludzi na miasto spowodował spore utrudnienia w ruchu. Plac Tysiąclecia wypełnił się po brzegi. To była jedna z najwyższych, jeśli nie najwyższa frekwencji podczas koncertu w Chrzanowie.

📢 Poważne zderzenie samochodów na ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie. Są utrudnienia w ruchu Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Grota-Roweckiego w Krakowie. Do wypadku doszło w niedzielę (2 czerwca) krótko przed godz. 20. - Brak informacji o osobach poszkodowanych. W chwili obecnej zastępy straży pożarnej oraz inne służby pracują na miejscu zdarzenia. Występują utrudniania w ruchu drogowym – podaje portal Patrol 998 - Małopolska.

📢 Gala Babilon MMA 45 w Nowym Targu. Paweł Polito pokonał Szymona Rakowicza. Duża galeria z walk 10 pojedynków stoczyli zawodnicy na hali lodowej w Nowym Targu. W walce wieczoru Paweł Polito pokonał Szymona Rakowicza odbierając mu pas.

Prasówka 3.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pracował kiedyś w Wiśle Kraków, teraz wywalczył z Motorem Lublin awans do ekstraklasy W niedzielę w Gdyni rozegrano finał baraży o ekstraklasę. Arka Gdynia w nieprawdopodobnych okolicznościach przegrała z Motorem Lublin 1:2 i to goście dołączyli do Lechii Gdańsk i GKS-u Katowice. W obu klubach nie zabrakło małopolskich śladów, czyli piłkarzy, trenerów, którzy w swoich życiorysach mają kluby z naszego regionu.

📢 Aleksandra Chapko, znana z serialu „M jak Miłość”, podzieliła się radosną nowiną. Posypały się gratulacje Aleksandra Chapko, pochodząca z Nowego Sączu aktorka, która popularność zyskała rolą Nadii Wideckiej w serialu „M jak miłość”, podzieliła się radosną nowiną. Z okazji Dnia Matki opublikowała szczególne zdjęcie. Posypały się gratulacje. 📢 Krakowskie Dni Wolności i Praw Obywatelskich w Nowej Hucie. Wręczono medale „Dziękujemy za wolność” Uroczyste wręczenie medali „Dziękujemy za wolność” odbyło się w niedzielę po południu (2 czerwca) na scenie przed Nowohuckim Centrum Kultury. Wydarzenie było częścią obchodów zaplanowanych do wtorku (4 czerwca) - Krakowskich Dni Wolności i Praw Obywatelskich, z okazji 35. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyczyniły się do upadku komunistycznego totalitaryzmu w całej Europie Środkowej i zapoczątkowały w Polsce proces budowania państwa prawa.

📢 Poważny wypadek samochodu osobowego pod Wolbromiem. Interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe W Zabagniu koło Wolbromia doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego. Jak informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromiu kierowca pojazdu został zabrany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Wielki Koncert Gospel na Skałce. Chóry z Małopolski znów połączyły siły. Śpiewało ponad 100 osób Spektakularny koncert muzyki gospel odbył się w niedzielę 2 czerwca na dziedzińcu klasztoru oo. Paulinów przy ul. Skałecznej w Krakowie. Wystąpił ponad 100-osobowy chór pod batutą znakomitych dyrygentów Colina Williamsa oraz Mateusza Madeja. Wydarzenie to jest częścią krakowskiej oferty kulturalnej już od ponad dekady (od 2013 roku) i jedyną tego typu imprezą w regionie, a prawdopodobnie także w Polsce. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Dziennik Polski.

📢 Partizan Belgrad wygrywa dwunastą edycję MURAPOL Cup Przez dwa dni w Krakowie rywalizowało czternaście drużyn w turnieju MURAPOL Cup - Puchar Prezydenta Krakowa. Impreza udała się bardzo dobrze, a szyków organizatorom nie popsuły nawet burze, które przechodziły w weekend pod Wawelem. Najbardziej zadowoleni stolicę Małopolski opuszczali młodzi piłkarze Partizana Belgrad, którzy wygrali całą imprezę. 📢 Lista najbardziej toksycznych owoców i warzyw. One są szczególnie niebezpieczne Owoce i warzywa, chociaż bogate w cenne witaminy i minerały, mogą niestety zawierać także niebezpieczne pestycydy. Raport opublikowany przez Environmental Working Group (EWG) wskazuje na listę produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźmy, jakie owoce i warzywa znalazły się na szczycie listy toksycznych produktów spożywczych. 📢 Piknik motocyklowy w Jadownikach. Na Bocheniec przybyły setki motocyklistów. Zdjęcia i wideo W niedzielę 2 czerwca w Jadownikach na wzgórzu Bocheniec zorganizowano zlot motocyklistów. Przybyły na niego setki miłośników dwóch kółek. W ramach zlotu można było oddać krew w mobilnym centrum krwiodawstwa. Były również zbierane datki na cel charytatywny.

📢 Kraków. Tłumy w zajezdni tramwajowej MPK Podgórze. To był wyjątkowy Dzień Dziecka – z kierowaniem 40-tonowym tramwajem i kursem przez myjnię Zajezdnia tramwajowa Podgórze w Krakowie przy ul. Brożka przeżywała w niedzielę (2 czerwca) prawdziwe oblężenie. Najmłodszym pokazano miejsca na co dzień dostępne tylko dla pracowników MPK, wyjątkowe były także wszystkie inne atrakcje przygotowane tu z okazji Dnia Dziecka. Projekt MPK cieszył się wręcz gigantycznym zainteresowaniem krakowian, a frekwencja przerosła nawet te najśmielsze szacunki i oczekiwania organizatorów wydarzenia.

📢 Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla Krakowa i Małopolski. Sprawdź mapę i radar burzowy online Gdzie jest burza? Sprawdź prognozę pogody na 2 czerwca 2024r. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują w 15 województwach w tym w Małopolsce. Prognozowane są burze i gwałtowne wzrosty stanów wody. 📢 Niedziela na Cracovii - Dzień Dziecka i Zlot Kolekcjonerów Pamiątek. ZDJĘCIA Z okazji Dnia Dziecka Cracovia zaprosiła najmłodszych na rodzinny piknik, na którym królowały gry i zabawy. Co nieco starsi, z zacięciem kolekcjonerskim tez mieli swoje święto - po raz drugi na stadionie zorganizowano zlot kolekcjonerów pamiątek sportowych. 📢 Festiwal Mechanika na Politechnice Krakowskiej. Kilkaset samochodów i motocykli na wielkim zlocie. Pokazano elektryczny bolid wyścigowy To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji w różnym wieku. Na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach miał miejsce III Zlot Samochodów i Motocykli. Impreza odbywała się w ramach Festiwalu Mechanika 2024, który rozpoczął się dzisiaj i zakończy 4 czerwca. Na zlocie można podziwiać kilkaset samochodów i motocykli, w tym pojazdy zabytkowe. Zaprezentowano także bolid MP1 – elektryczny pojazd wyścigowy, który ma wziąć w tym roku udział w prestiżowych zawodach Formuły Student.

📢 VII Bieg Hasiora w Zakopanem. Zawodnicy biegli od pomnika do galerii artysty ZDJĘCIA Wystartowali niemal spod pomnika autorstwa Władysława Hasiora, by dobiec do Galerii Hasiora. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w VII Biegu Hasiora. Biegacze mieli do pokonania dystans 3 kilometrów. Zawodnikom dopisała pogoda – oszczędził ich deszcz i wielki upał. 📢 Kraków. Egzotyczne zwierzęta i rośliny w Hali Cracovii. Największe w Małopolsce targi terrarystyczno-botaniczne Węże, ptaszniki, jaszczurki, skorpiony, modliszki, mrówki, ślimaki, wije, straszyki, skorupiaki – m.in. takie zwierzęta można oglądać w Hali Cracovii przy ul. Focha 40. „TerraAnimals!” - największe w Małopolsce targi terrarystyczno-botaniczne potrwają całą niedzielę (2 czerwca), do godz. 16. 📢 Starostwo rezygnuje z organizacji Agro Nawojowa. Nie chce dublować wydarzenia z ponad 30-letnią historią Zarząd Powiatu Nowosądeckiego postanowił, że w tym roku nie odbędzie się organizowana przez samorząd wystawa rolnicza Agro Nawojowa. Powodem mają być między innymi wysokie koszty wydarzenia oraz fakt, że w Starym Sączu odbędzie się już XXXII edycja Agropromocji organizowanej przez MODR. Decyzję ostro skomentował były starosta.

📢 Ekipy filmowe na Starym Mieście. Utrudnienia dla kierowców. Zmiany w komunikacji publicznej W dniach 3-6 czerwca w kilku miejscach centrum Krakowa, na Starym Mieście, realizowane będą zdjęcia do filmów, m.in. do „Der Palast 2”. Spowoduje to czasowe utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i przejazdach komunikacji publicznej. 📢 Polskie Malediwy przyciągają instagramerki. Park Gródek w Jaworznie to miejsce, które musicie odwiedzić. Zobacz najlepsze zdjęcia Polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie to miejsce, które warto odwiedzić. Doskonale o tym wiedzą gwiazdki i gwiazdy instagrama, które regularnie bywają w tym urokliwym, starym kamieniołomie zalanym wodą i zdjęciami ze swoich wizyt dzielą się na portalach społecznościowych. Nie może to dziwić, bo Polskie Malediwy to miejsce, które skradło serce już wielu. To doskonały pomysł na weekendowy wypad.

📢 Krakowskie Targi Młodej Sztuki. Dzieła współczesnych twórców i atrakcyjne warsztaty artystyczne na Kazimierzu To już szósta odsłona Targów Młodej Sztuki. W Hevre (ul. Meiselsa 18) na Kazimierzu jeszcze dziś (2 czerwca) do wieczora można nabyć unikatowe obrazy, rzeźby, grafiki, plakaty i inne prace artystyczne. Z okazji Dnia Dziecka targom towarzyszą atrakcyjne Warsztaty Młodej Sztuki. Patronem medialnym wydarzenia jest Dziennik Polski. 📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 02.06.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Kraków. W Borku Fałęckim czas między pętlami się zatrzymał, ale tętni tu życie i handel. Czy trzeba ucywilizować to miejsce? Kraków. Pętla autobusowa, pętla tramwajowa, a pomiędzy nimi bazar, sklepy, punkty usługowe. Tutaj codziennie tętni życie, a pasażerowie komunikacji miejskiej są równocześnie, niemal z automatu, klientami. Tak wygląda pętla w Borku Fałęckim, przy zakopiańskiej. Może nie jest to wszystko super nowocześnie, najlepiej zorganizowane i poukładane, ale od lat w tym miejscu spotykają się i kupują krakowianie z południa miasta. Choć w oczy kują blaszane budy i chaos reklamowy...

📢 To były czasy! "Patria" w Krynicy-Zdroju kiedyś była luksusowym hotelem. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Od 90. lat nie było tam remontu, ale luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem nadal wyglądają wyśmienicie i pamiętają słynnego tenora - Jana Kiepurę dzięki któremu Krynica zyskał sławę. Do uzdrowiska zjeżdżały tłumy kuracjusze a także śmietanka towarzyska. Dzięki "Patri" kurort stał się modnym miejscem. Zobacz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu.

📢 Tutaj tłumy wam nie grożą. Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem oferuje wytchnienie i wspaniałe widoki Szukacie miejsca na pieszą wędrówkę, które może zaoferować chwile wytchnienia, kontemplację przyrody w samotności, a do tego wspaniałe widoki? Takim miejscem jest rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem w Beskidzie Wyspowym. Tam nie spotkacie tłumów, a z punktów widokowych można podziwiać Beskid Sądecki, Jezioro Rożnowskie, Dolinę Dunajca, a nawet Tatry. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Potężna ulewa wyrządziła sporo szkód w gminie Lipnica Murowana, najbardziej ucierpiał Rajbrot. Zdjęcia Zalane posesje, uszkodzone przepusty i inne elementy infrastruktury - to wstępny bilans strat w gminie Lipnica Murowana w wyniku ulewy, jaka przeszła nad jej południowym rejonem w sobotę 1.06. Na szczęście nawalny deszcz szybko ustał, bo zniszczenia byłyby znacznie poważniejsze.

📢 Oni mają moc w nogach. Po raz 9. pokonują trasę z Krynicy Morskiej do Krynicy-Zdroju. Trwa Krynicki Rajd Rowerowy Do pokonania mają trasę liczącą 805 km. 17 śmiałków wyruszyło z Krynicy Morskiej do Krynicy-Zdroju w 9. edycji Krynickiego Rajdu Rowerowego, który łączy dwa partnerskie miasta w myśl hasła „Krynica jest jedna, a miasta są dwa”. W ten niekonwencjonalny sposób promują dwie miejscowości turystyczne. Na mecie w Krynicy-Zdroju zameldują się 8 czerwca.

📢 Dni Chrzanowa 2024. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Chrzanowa podczas święta miasta. Zdjęcia Za nami pierwszy dzień Dni Chrzanowa 2024. Kapryśna pogoda nie pokrzyżowała szyków organizatorom, na scenie planowano o godz. 21 pojawiła się gwiazda wieczoru, czyli zespół Happysad. W sobotę (1 czerwca) przez Plac Tysiąclecia przewinęły się tysiące osób. Zobacz jak podczas Dni Chrzanowa bawili się mieszkańcy i nie tylko. 📢 Dzień Dziecka w Regulicach. Masa atrakcji czekała na dzieci na stadionie. Zobacz zdjęcia Dzień Dziecka w gminie Alwernia obchodzony był w sobotę (1 czerwca) na stadionie w Regulicach. Z tej okazji przygotowano dla dzieci masę atrakcji. Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszyło się święto kolorów, długie kolejki ustawiały się także do dmuchańców. Dodatkową atrakcją były zawody na pump trucku. Zobacz zdjęcia.

📢 Za miesiąc finał prac na gorlickim stadionie. Jest już nowa trybuna dla fanów Glinika i klatka dla kibiców - gości. Nie ma żużlowej bieżni Z gorlickiego stadionu znika już sprzęt budowlany. Gołym okiem widać, że prace na obiekcie dobiegają końca, a ich finał na koniec czerwca zapowiada Mariusz Duszowicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach. Za niespełna miesiąc stadion na nowo otworzy swoje podwoje nie tylko dla kibiców Glinika, ale też miłośników lekkoatletyki. Wreszcie bowiem zniknęła z niego żużlowa bieżnia, na której rozgrywanie jakichkolwiek zawodów to był tylko wstyd, ale również ryzyko poważnych kontuzji. 📢 Powiat tatrzański ma już 25 lat. Samorządowcy świętowali jubileusz ZDJĘCIA Powiat tatrzański świętuje już 25 lat. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Hotelu Kasprowy. Na wspólnie świętowanie przyjechali samorządowcy z całego Podhala, a także przedstawiciele władz samorządowych.

📢 Foodtrucki opanowały Poronin. Są tam smakołyki z różnych stron świata ZDJĘCIA Jest coś z Azji, Meksyku, Ameryki, czy krajów europejskich. W Poroninie można spróbować smaków z różnych zakątków świata. A wszystko to za sprawą Festiwalu Foodtrucków, jakie zagościł na terenie Gminnego Ośrodka Kultury na czas długiego weekendu czerwcowego.

📢 Do otwarcia nowego basenu w Gorlicach coraz bliżej. Wodny i tradycyjny plac zabaw są już gotowe. Zobaczcie, co dzieje się na budowie Jeszcze tylko kilkadziesiąt dni dzieli gorliczan od otwarcia wymarzonego, nowego basenu otwartego, bo choć to modernizacja 45-letniego obiektu, na którą miasto wyda 15 mln złotych, to wszystko będzie w nim nowe. Gotowe są już dwa place zabaw tradycyjny i wodny i to, co ma sprawiać największą frajdę maluchom - dysze, które będą tryskać wodą. 📢 Oceniamy piłkarzy Wisły Kraków za cały sezon 2023/2024. Liczyła się liga i Puchar Polski Przez cały sezon 2023/2024 wystawialiśmy oceny piłkarzom Wisły Kraków po każdym meczu. „Biała Gwiazda” rozegrała ich 34 w lidze oraz 6 w Pucharze Polski, który ostatecznie zdobyła. Oceny, jakie podajemy przy poszczególnych nazwiskach, są średnią z not, jakie otrzymywali zawodnicy w całym sezonie. Nie dokonujemy podziału na ligę i Puchar Polski, ocena jest łączna za wszystkie występy. Żeby oceny bardziej oddawały rzeczywistość, prezentujemy średnią z jedną liczbą po przecinku. Co istotne, średnią wyciągaliśmy jedynie z tych meczów, w których dany zawodnik został oceniony. Bywały bowiem takie sytuacje, gdy piłkarz zagrał kilka minut i nie zapracował na notę. Branie takiego meczu pod uwagę przy wyciąganiu średniej, byłoby dla piłkarzy niesprawiedliwe, dlatego nie zostaje uwzględnione.

📢 Dni Chrzanowa 2024. Zespół Happysad porwał publiczność. Wielka impreza pod gwiazdami. Zobacz wideo i zdjęcia Zespół Happysad był największą gwiazdą pierwszego dnia obchodów Dni Chrzanowa 2024. Plac Tysiąclecia w Chrzanowie w sobotę (1 czerwca) wypełnił się po brzegi. Wcześniej na scenie zaprezentowali się Małe TGD, Wojtek Szumański oraz Reggaeside. 📢 Słowackie Tatry otwarte dla turystów. Ratownicy górscy ostrzegają przed zagrożeniami Słowacy otworzyli swoje Tatry w partiach szczytowych. Od 1 czerwca turyści mogą m.in. wejść na Rysy od słowackiej strony. W poprzednich latach zakaz zimowych wędrówek obowiązywał do 15 czerwca. 📢 Niezwykła wystawa obrazów Wlastimila Hofmana i pamiątek po artyście W hali Wisły Kraków w sobotni wieczór zjawiło się dużo ludzi, by uczestniczyć w otwarciu wyjątkowej wystawy obrazów Wlastimila Hofmana oraz pamiątek po tym artyście. Chodzi oczywiście o tę część twórczości malarza, która dotyczy sportu, a konkretniej Wisły. Tytuł wystawy „Sportowe pasje Wlastimila Hofmana” mówi już w zasadzie wszystko.

📢 Pierwszy dzień Dni Olkusza 2024 za nami. Enej porwał do zabawy tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego. Zobacz wideo Podczas pierwszego wieczoru tegorocznych Dni Olkusza na rynku Srebrnego Miasta bawiły się tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego i okolic. Podczas imprezy wystąpili laureaci III Olkuskiego Konkursu Tanecznego, uczniowie olkuskich szkół, podopieczni sekcji artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz podopieczni Olkuskiej Szkółki Baletowej, KS „Flika” i Pracowni „Pozytywka. Nie zabrakło także gwiazd. Wieczorem na scenie zagrały zespoły Acjaton i Enej. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Małopolski Wyścig Górski - jest nowy lider, do Nowego Targu przyjechała ucieczka II etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego zakończył się ucieczką. W klasyfikacji generalnej zaszła poważna zmiana – jest nowy lider. 📢 Najlepsze trasy rowerowe na Podhalu. Gdzie wybrać się na weekendową przejażdżkę? Piękna wiosenna pogoda - czyli idealny czas na rower. Dlaczego więc nie pojeździć na rowerze z pięknym widokiem na góry? Zobacz, jakie trasy rowerowe są na Podhalu - z widokiem na Trzy Korony, z widokiem na całe Tatry. Sprawdź, gdzie najlepiej wybrać się na wycieczkę rowerową. 📢 Marcin Janas nie jest już trenerem szczypiornistów Grupy Azoty Unia Tarnów Po wywiadzie, jakiego Marcin Janas, trener piłkarzy ręcznych Grupy Azoty Unia Tarnów, udzielił radiu RDN Małopolska, został on zwolniony z pracy przez zarząd klubu.

📢 W Nowej Hucie powstał bobrowy plac zabaw. To jedna z najciekawszych enklaw dla dzieci w Krakowie Atrakcyjne miejsce rekreacji stworzono przy ulicy Węgrzynowickiej w Nowej Hucie. Centrum nowego parku stanowi oryginalny – bobrowy plac zabaw, a główną oś - kładka, która scala wszystkie części enklawy. Są tam także: ścieżka edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych, punkty obserwacji przyrody, ławki. Nowy park jest już dostępny dla mieszkańców. 📢 Najlepsi rowerzyści z Polski latali na pump trucku w Regulicach. To były historyczne zawody. Zobacz zdjęcia Rowerzyści z całej Polski, a nawet z zagranicy pojawili się w sobotę (1 czerwca) w Regulicach (gm. Alwernia), gdzie odbyły się historyczne, pierwsze w powiecie chrzanowskim zawody na Pump Trucku, czyli specjalnym torze rowerowym, który można pokonać bez pedałowania. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w różnych kategoriach, cel był jeden - jak najszybsze pokonanie okrążenia. Zawody były częścią cyklu "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz".

📢 Run 4 a Smile po raz 11. przyciągnął do Miasteczka Galicyjskiego tłumy. Całe rodziny pobiegły po uśmiech Julianny i Lenki Blisko tysiąc osób wzięło udział w XI Run 4 a Smile, czyli charytatywnym Biegu po uśmiech, który organizuje społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu. Tym razem w Miasteczku Galicyjskim przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz dorośli pobiegli, by dołożyć swoje cegiełki do leczenia i rehabilitacji Julianny oraz Lenki – podopiecznych Sursum Corda. Cel minimum, czyli 50 tys. złotych, został przekroczony. 📢 Kibice na meczu Wieczysta Kraków - Czarni Połaniec w III lidze piłkarskiej W swoim ostatnim w tym sezonie meczu na swoim boisku w III lidze piłkarskiej Wieczysta Kraków wygrała z Czarnymi Połaniec. Piękna pogoda przyciągnęła tłum kibiców, którzy chcieli podziękować drużynie za udany sezon, zakończony awansem. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w GALERII.

📢 To był nokaut! Piłkarze Wisły zdemolowali w derbach Cracovię 7:0 i w ostatniej kolejce utrzymali się w Centralnej Lidze Juniorów U-19 Ostatnia kolejka sezonu 2023/2024 w Centralnej Lidze Juniorów U-19, rozegrana w sobotę 1 czerwca, przyniosła niebywałe emocje. Nie tylko ze względu na przebieg derbów w Myślenicach, w których Wisła strzeliła Cracovii aż siedem bramek. Los „Białej Gwiazdy”, która mogła uratować się przed spadkiem rzutem na taśmę, zależał bowiem także od wyniku innego spotkania. Gdyby Raków Częstochowa pokonał Lecha Poznań, to nawet spektakularna wygrana w prestiżowym meczu nie dała by wiślakom utrzymania. Raków jednak przegrał i wiślacy mogli fetować. Gdy mecz w Częstochowie dobiegł końca, zawodnicy w euforii zaczęli podrzucać na ramionach trenera Karola Nędzę i jego asystenta Łukasza Kawę, którzy dokonali rzeczy niebywałej.

📢 Intronizacja króla kurkowego w Krakowie. Barwny spektakl ze srebrnym kurem na Rynku Głównym. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji Uroczysta intronizacja króla kurkowego – jedna z najstarszych krakowskich tradycji - odbyła się w sobotę (1 czerwca) w samo południe na Rynku Głównym w Krakowie. Nowym królem kurkowym został Zdzisław Grzelka, a marszałkami Marek Długosz i Marek Ziemianin. Natomiast ustępującym królem kurkowym jest Reginald Sas Jaworski, który „rządził” w minionych 12 miesiącach z pomocą marszałków Krzysztofa Koska i Tomasza Cichonia. 📢 Wieczysta Kraków pożegnała się z kibicami zwycięstwem. Pokonała Czarnych Połaniec W meczu 33. kolejki III ligi Wieczysta Kraków wygrała z Czarnymi Połaniec. To było ostatnie spotkanie żółto-czarnych na swym boisku w tym sezonie. Drużyna trenera Sławomira Peszki już wcześniej zapewniła sobie awans do II ligi.

📢 Dni Olkusza 2024 rozpoczęte. Na rynku Srebrnego Miasta czeka masa przeróżnych atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zobacz wideo Jak co roku tegoroczne Dni Olkusza rozpoczęły się od wejścia korowodu na rynek Srebrnego Miasta. Obecnie na imprezie bawią się tłumy mieszkańców gminy i okolic. Przez cały weekend na miejscu można skorzystać z przeróżnych atrakcji, wśród których znalazły się między innymi: wesołe miasteczko, występy, prezentacje, silent disco i pokaz laserów. 📢 Pociąg z widokiem na Tatry. Małopolski hit Beliansky Express wraca na tory. Wyjątkowa podróż z Muszyny do Popradu Beliansky Express, czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry, wraca na tory i to już w najbliższy weekend (1-2 czerwca). Połączenie daje możliwość podróży na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela) aż do września. Mamy dobrą wiadomość, ceny biletów pozostały bez zmian.

📢 Krótkie wycieczki za Kraków - najciekawsze propozycje. Co warto zobaczyć? TOP 15 miejsc Mieszkasz w Krakowie lub odwiedziłeś miasto królów i znasz już niemal każdy zakątek? Widziałeś Wawel, Sukiennice, Smoka Wawelskiego i przeszedłeś się Rynkiem Podziemnym? Zwiedziłeś Kazimierz i Podgórze? Myślisz, że nic Cię już nie zaskoczy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kilka propozycji. W galerii przedstawiamy najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w okolicach Krakowa. Dojedziesz do nich nawet w niecałą godzinę! 📢 Mnóstwo atrakcji na Dzień Dziecka w Krakowie. Sprawdźcie, gdzie się wybrać Jedyna okazja, by wjechać tramwajem do myjni, zobaczyć spektakl w Krakowskiej Pijalni zdrojowej, gry, zabawy, warsztaty, konkursy z nagrodami i wiele, wiele innych atrakcji czeka na najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. A krakowskie świętowanie potrwa od piątku do niedzieli, sprawdźcie, co na te dni przygotowały miejskie instytucje.

📢 Armia pozbywa się niepotrzebnego sprzętu - teraz jeszcze taniej! Są samochody, narzędzia, instrumenty... Gratka dla miłośników samochodów i sprzętu z demobilu: krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego ogłosił sprzedaż poprzetargową pojazdów, urządzeń, narzędzi ogrodniczych, a nawet instrumentów muzycznych, które nie zostały sprzedane na przetargu 7 maja. Wojsko solidnie obniżyło ceny wywoławcze. Decydować trzeba się szybko, bo propozycje cenowe na zakup powojskowego mienia można składać jeszcze tylko do 5 czerwca do godziny 10. 📢 Kwiatowe dywany zastąpiły tulipany. Muszyna zachwyca feerią barw. Burmistrz zaprasza do uzdrowiska. Wystosował też apel do turystów Muszyna przyciąga coraz więcej turystów, a władze uzdrowiska przykładają coraz większą uwagę do estetyki miasta i całej gminy. Stawiają na zieleń i kwiaty. Tonie w nich muszyński rynek. Na klombach przekwitły już tulipany, a ich miejsce zajęły kwiatowe dywany. Burmistrz wystosował też apel do turystów odwiedzających uzdrowisko.

📢 Dzień Dziecka w Chrzanowie. Wędrujące Podwórko zagościło pod Domem Kultury. Zobacz zdjęcia Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie z okazji Dnia Dziecka przygotował dla najmłodszych mieszkańców gminy masę atrakcji. W piątek (31 maja) na pasażu przed Domem Kultury odbyła się pierwsza tegoroczna impreza z cyklu Wędrujące Podwórko. 📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Pectus i Enej zagrają na Dniach Olkusza 2024. Zobacz „rozkład jazdy” na tegoroczne Święto Srebra. Wideo Tegoroczne Dni Olkusza odbędą się 1 oraz 2 czerwca. W ramach Święta Srebra 2024 przygotowana zostanie cała masa atrakcji takich jak wesołe miasteczko, występy lokalnych artystów i uczniów olkuskich szkół podstawowych i wiele innych. Jako gwiazdy wieczoru wystąpią zespoły Enej i Pectus. Poznajcie szczegóły. 📢 Nocny wypadek w Starym Sączu. Zderzyły się dwa motocykle. Jeden z kierowców walczy o życie Na ulicy Pod Ogrodami niedaleko parkingu Park&Ride w Starym Sączu przed północą z czwartku na piątek doszło do wypadku drogowego. Z nieustalonych jak na razie przyczyn zderzyli się dwaj motocykliści, którzy samotnie podróżowali jednośladami. Jeden z nich - 20-letni starosądeczanin w szpitalu walczy o życie. Drugi z kierowców w wyniku obrażeń również trafił do szpitala, ale jego życie nie jest zagrożone.

📢 Przebudowa drogi w okolicy powstającej północnej obwodnicy Krakowa. W Zielonkach zaczęły się utrudnienia Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach w rejonie budowanego ronda z drogami serwisowymi północnej obwodnicy Krakowa. Wykonawca obwodnicy jest zobowiązany do przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 794 w obrębie budowanego ronda na skrzyżowaniu z drogami serwisowymi. 📢 Duże zmiany w Puszczy Niepołomice, zawodnicy odchodzą i zostają Do kilku zmian dosżło po sezonie, w którym Puszcza Niepołomice zajęła 12. miejsce w ekstraklasie. Właśnie ogłoszono ruchy transferowe. 📢 Wisła Kraków żegna kolejnego napastnika. Odchodzi Szymon Sobczak Od rana w piątek Wisła Kraków informuje o kolejnych rozstaniach z zawodnikami. Kolejnym, który nie będzie grał dłużej w jej barwach jest Szymon Sobczak. Kontrakt napastnika nie zostanie przedłużony – informuje krakowski klub.

📢 Nowoczesna zabudowa apartamentowa rośnie w Zakopanem. Czy miasto pomieści tylu turystów? W Zakopanem niemal jak grzyby po deszczu powstają kolejne wielkokubaturowe inwestycje. W większości są to apartamenty na sprzedaż. Spokojne osiedla przestają przypominać górską miejscowość. 📢 Mieszkańcy krakowskiego ZOO będą mieli nowe lokum. Powstaje ptaszarnia i pawilon dla małp Ptaszarnia i pawilon dla małp to nowe lokum powstające dla mieszkańców krakowskiego ZOO. Zajrzeliśmy na plac budowy w Lesie Wolskim. 📢 Ostre oświadczenie kibiców w sprawie sytuacji w Wiśle Kraków Wisła Kraków zanotowała najgorszy sezon ligowy w całej swojej historii, kończąc rozgrywki na zapleczu ekstraklasy zaledwie na 10. miejscu. To spowodowało ogromne rozczarowanie wśród kibiców, którym trudno się dziwić. Po kilku dniach od ostatniego meczu długie oświadczenie wydała grupa Ultra Wisła, odpowiedzialna za organizację dopingu i opraw na meczach „Białej Gwiazdy”. I nie padają w tym oświadczeniu miłe słowa w kierunku klubu, prezesa, trenera, piłkarzy.

📢 Wisła Kraków nie przedłuży kontraktu z kolejnym Hiszpanem Wisła Kraków poinformowała, że jej zawodnikiem nie będzie dłużej Miki Villar. Kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony. 📢 Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska i Happysad gwiazdami święta miasta. Wielka impreza już 1-2 czerwca. Zobacz program Agnieszka Chylińska i Happysad będą największymi gwiazdami, które wystąpią podczas Dni Chrzanowa 2024. W tym roku święto miasta zaplanowano na pierwszy weekend czerwca (1-2.06.2024). Poza atrakcjami muzycznymi czekają nas także animacje dla dzieci, wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna.

📢 "Chatka Baby Jagi" na zboczach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju gotowa. To część większej inwestycji, którą udostępnią w wakacje Na zboczach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabawa, ścianką wspinaczkową, kawiarnią i miejscem do rekreacji. Atrakcje za blisko 7 mln zł będą gotowe w wakacje i wzbogacą istniejący już tam ogród żywiołów. Natomiast specjalnie na Dzień Dziecka zostanie otwarty plac zabaw tzw. "Chatka Baby Jagi".

📢 Wieczysta już się zbroi na sezon w II lidze. Daniel Mikołajewski nowym zawodnikiem ekipy Sławomira Peszki Rozgrywki w III lidze piłkarskiej jeszcze się nie skończyły, a Wieczysta Kraków już ogłasza pozyskanie nowego zawodnika na kolejny sezon. Umowę z ekipą trenera Sławomira Peszki, która awansowała do II ligi, podpisał Daniel Mikołajewski. 24-letni obrońca związał się z krakowskim klubem dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o rok. 📢 Nad Morskie Oko dzisiaj tylko pieszo. Nie kursują fasiągi ciągnięte przez konie W święto Bożego Ciała górale, a także konie, którymi powożą mają wolne. Zdezorientowani turyści na Palenicy Białczańskiej czekają aż podjedzie wóz, a po kilkunastu minutach ruszają pieszo na szlak. Część osób próbuje dostać się do testowanego elektrycznego busa, którym wożone są osoby niepełnosprawne.

📢 Modne Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Co przyciąga tutaj turystów? Zobaczcie zdjęcia! Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

📢 Kraków. Nowości na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pojawił się wielki, betonowy kwadrat. Powstaną dwa podziemne przystanki Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sprawa duże utrudnienia kierowcom w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiego. A niedługo zacznie doskwierać pasażerom komunikacji w Krakowie, gdy na wakacje zostanie wyłączona pętla tramwajowa w Mistrzejowicach. Torowisk i nowych asfaltowych dróg jeszcze długo nie zobaczymy, ale pojawiła się ciekawa konstrukcja. Z drona wygląda to jak wielki kwadrat wbity w ziemię. Część nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie przebiegać pod poziomem terenu. Na trasie o łącznej długości ponad 1,2 km pasażerowie odnajdą dwa przystanki podziemne – „Rondo Młyńskie” i „Rondo Polsadu”.

📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę! 📢 Rusza sezon! Już niedługo będzie można kąpać się w Przylasku Rusieckim. Ale są pewne utrudnienia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na plaży w Przylasku Rusieckim odbędzie się piknik z atrakcjami dla najmłodszych. Na pełne otwarcie kąpieliska będziemy jednak musieli poczekać dwa tygodnie. Regularny sezon w Przylasku Rusieckim, podczas którego nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwać ratownicy, rozpocznie się 15 czerwca. Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i przypominamy o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.

📢 Na krakowskich uczelniach rusza rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 Psychologia, prawo, informatyka stosowana, weterynaria, dietetyka, finanse i rachunkowość, architektura krajobrazu, marketing cyfrowy, logistyka, filologia angielska... Krakowskie uczelnie wyższe rozpoczynają rekrutację na rok akademicki 2024/2025. Jest w czym wybierać! Zobacz, jaką ofertę przygotowały. 📢 Kręcą film na Podhalu. Główna droga przez Kościelisko była czasowo zamykana Podczas kręcenia ujęć do filmu ruch na ul. Nędzy Kubińca był zatrzymywany. Mieszkańcy Podhala mogą spodziewać się kolejnych utrudnień związanych z produkcją filmową, która trzymana jest w wielkiej tajemnicy. 📢 Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta.

📢 Wizerunkowy strzał w kolano Zakopanego? Tak internauci i przedsiębiorcy podsumowują podwyżkę cen parkingów miejskich Zakopiańscy radni na jednej sesji stworzyli komisję, która ma zająć się odbudową wizerunku miasta oraz podnieśli ceny za parkowanie, które dotyczą turystów. W mediach społecznościowych aż zawrzało, a na górali sypią się negatywne komentarze. - O ile jestem w stanie zrozumieć to od strony względów ekonomicznych, to wizerunkowo jest to strzał w kolano. Szczególnie w czasach gdzie od kilku miesięcy, nawet od kilku lat jest nagonka na Zakopane i jednym z argumentów jest drożyzna i wyzyskiwanie turystów - mówi Emilia Glista z firmy Jointsystem zajmującej się marketingiem i doradztwem dla branży hotelarskiej.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach.

📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”. 📢 Ogromna ulewa w Mościcach i podtarnowskich miejscowościach. Drogi zamieniły się w strumienie. Są liczne podtopienia i zalane budynki Zalane piwnice prywatnych domów i szkoły, a także ulice i chodniki – tak wygląda bilans potężnej ulewy, która przeszła w środę (22 maja) po godz. 19 przez zachodnią część Tarnowa oraz sąsiednie miejscowości. Ze skutkami podtopień walczy kilkudziesięciu strażaków.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 27 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Kiedy otworzą galerię handlową w Krynicy-Zdroju, której pilnuje sam Jan Kiepura? Inwestor przygotował koncepcję budowy ronda dla ZDW Przeszklona galeria w centrum Krynicy-Zdroju w miejscu kultowego Kina Jaworzyna nadal nie został otwarta. Co tam dokładnie będzie się znajdować? Tego inwestor nie zdradza, wiadomo jednak, że są opóźnienia, ale być może wkrótce nastąpi przełom. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęła koncepcja budowy ronda, które być może byłoby rozwiązaniem na przewidywany paraliż komunikacyjny w związku z otwarciem obiektu.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Krakowskie kopce. Wspaniałe widoki i skrywane tajemnice. Pięć wycieczek po mieście! To brzmi jak plan Krakowskie kopce. Wymienicie tak na luzie wszystkie? Kopiec Kościuszki, Kopiec Piłsudskiego - proste. Kopiec Krakusa? Też jasne. Kopiec Wandy? OK, tylko gdzie on jest? I to chyba tyle. Ano nie, bo jest jeszcze Kopiec Jana Pawła II, najmłodszy w mieście. Tutaj przedstawiamy wam całą piątkę kopców, a nawet więcej. Przypominamy też historię znanego kopca, który kopcem wcale nie tak dawno przestał być. Każdy z kopców to dobry plan na poznawanie miasta, na spacer po Krakowie. Albo na spacer szlakiem dwóch, trzech, może czterech kopców. Bo spacer szlakiem pięciu kopców to już spacer maratoński.

