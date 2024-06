Przegląd prasy (4.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 4.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 4.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 4.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w małopolskim.

📢 Burze i ulewy w Małopolsce. Pierwsze zalane posesje i drogi. Podniesiono stopień ostrzeżeń pogodowych na najwyższy Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy. I mogą potrwać przez całą noc oraz wtorek 4 czerwca. Już mamy pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach - z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa w związku z intensywnymi opadami oraz nadciągającymi frontami burzowymi. Takich miejsc może być jednak dużo więcej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach. Prognoza pogody IMGW nie napawa optymizmem.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowcy nie udało się uratować Do tragicznego wypadku doszło w Mogilanach pod Krakowem na drodze powiatowej. W poniedziałek, 3 czerwca około godz. 19.30 samochód osobowy uderzył w drzewo przy ul. Skawińskiej w okolicy osiedla Parkowego. Z pierwszych informacji wynikało, że nieprzytomny kierowca kierowca jest zakleszczony w rozbitym samochodzie. Wezwane na miejsce służby ratownicze prowadziły resuscytację. Niestety wszystkie próby przywrócenia funkcji życiowych ofierze wypadku nie przyniosły oczekiwanego skutku. Mężczyzna poniósł śmierć.

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ladies Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Piękne kobiety szalały na parkiecie. Mamy ZDJĘCIA To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

📢 W Wiśle Kraków w sprawie transferów ostatnie słowo będzie należało do trenera Wkrótce wyjaśni się wiele w kwestii polityki sportowej Wisły Kraków na nowy sezon w I lidze. Na razie wiadomo tyle, że trenerem ma zostać Kazimierz Moskal, z którym do ustalenia pozostało jeszcze tylko kilka drobnych kwestii. Reszta wyjaśni się w najbliższych dniach. 📢 Dni Chrzanowa 2024. Zapełniony po brzegi Plac Tysiąclecia. Zobacz, jak bawili się ludzie podczas święta miasta. Zdjęcia Niedzielne (2 czerwca) koncerty w ramach Dni Chrzanowa 2024 przyciągnęły na Plac Tysiąclecia tysiące gości. Występy gwiazd Sztywnego Pala Azji oraz Agnieszki Chylińskiej obserwowali nie tylko mieszkańcy Chrzanowa, ale także goście z całej Małopolski, Śląska, a nawet odleglejszych rejonów Polski. Zobacz, jak bawiła się publiczność. 📢 Zderzenie ciężarówki i pojazdu osobowego na obwodnicy Skawiny. Są duże utrudnienia w ruchu W poniedziałek, 3 czerwca miał miejsce wypadek na obwodnicy Skawiny, czyli drodze krajowej nr 44. Zderzyły się dwa samochody: osobowy z ciężarowym. Portal Patrol998-Małopolska informuje: Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie, policja oraz pomoc drogowa. Występują utrudnienia w ruchu drogowym.

📢 Szpital w Brzesku zabiera głos w sprawie śmierci noworodka, śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura Szpital w Brzesku wydał oświadczenie w sprawie śmierci miesięcznego dziecka pod koniec maja. Sprawę wyjaśnia prokuratura, na której zlecenie przeprowadzono sekcję zwłok noworodka. Według dyrekcji placówki dziewczynka nie wykazywała oznak życia już w chwili przyjęcia. 📢 Kraków. Pozywają gminę za imprezowy hałas na ulicy Szewskiej i innych ulicach Starego Miasta Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął pozew przeciwko Gminie Miejskiej Kraków. Chodzi o zakłócanie ciszy nocnej na ulicy Szewskiej i innych ulicach Starego Miasta. Pozywający domaga się, by sąd zobowiązał władze Krakowa do "zaniechania naruszenia dobra osobistego jakim jest prawo do niezakłóconego korzystania z życia rodzinnego i spoczynku nocnego". Wskazuje dowody w sprawie, a nawet karę jaka powinna spadać na miasto, jeśli temu nie uda się uszanować, zabezpieczyć poszanowania ciszy nocnej.

📢 Poważny wypadek w Tarnowie. Na ulicy Szkotnik zderzyły się dwa samochody. Są ranni! Cztery osoby zostały zabrane do szpitala po wypadku, do którego doszło w poniedziałek (3 czerwca) po południu na ulicy Szkotnik w Tarnowie. Na drodze są duże utrudnienia w ruchu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. 📢 Paraliż komunikacyjny w Krakowie. Na podróż tramwajem trzeba było zarezerwować znacznie więcej czasu niż zwykle Totalny paraliż komunikacyjny w centrum Krakowa. Tramwaje stanęły w korku, by dotrzeć w rejon Dworca Głównego, pełzły ulicą Westerplatte między przystankami "Teatr Słowackiego" i "Poczta Główna", a dalej kierowane były awaryjnie objazdem. Kto z dalszych dzielnic miasta wyjechał tuż po południu, docierał na miejsce w czasie dwa razy dłuższym niż na co dzień. Taka sytuacja była efektem rozpoczętego właśnie remontu, a zarazem poniedziałkowego wykolejenia tramwaju.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 79 pod Krakowem. Zderzyły się dwa pojazdy i wylądowały w rowie. Są utrudnienia w ruchu Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 79 w Wawrzeńczycach. Oba pojazdy po uderzeniu wypadły z jezdni i znalazły się w rowie. Ze wstępnych informacji nic nie wiadomo o osobach poszkodowanych. Natomiast portal Patrol998-Małopolska podaje, że występują utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 3.06 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Tak wyglądał Kraków pod koniec lat 80., tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków? 📢 „Pojezierze olkuskie” jest równie piękne co niebezpieczne. W ostatnim czasie przy wielkim zalewisku powstał kolejny zbiornik. Zobacz wideo Największe zalewisko w Bolesławiu nazywane też „Pojezierzem Olkuskim” cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców powiatu olkuskiego, ale też okolic. W pogodne dni można tam spotkać plażowiczów, rowerzystów a nawet… miłośników skuterów wodnych i quadów. Nic dziwnego – zbiornik prezentuje się naprawdę pięknie i ciągle się rozrasta. Problem jednak w tym, że teren, na którym powstał jest niebezpieczny a wchodzenie tam zakazane.

📢 Nowy zarząd MKS Cracovia SSA. W Radzie Nadzorczej znalazł się bardzo znany krakowski lekarz Rada Nadzorcza MKS Cracovia SSA powołała nowy zarząd klubu na kolejną kadencję. Stanowisko prezesa zarządu piastować będzie nadal Mateusz Dróżdż, a do zarządu zostali powołani również Marcin Romanowski oraz Łukasz Orłowski w randze wiceprezesów. 📢 Z Cracovii odchodzi Takuto Oshima, podstawowy zawodnik, grał w niej dwa sezony Kolejne decyzje kadrowe w Cracovii. Z zespołem żegna się Takuto Oshima, japoński pomocnik, który grał w "Pasach" przez dwa sezony.

📢 Wisła wraca do europejskich pucharów. Na drodze krakowian mogą stanąć znane piłkarskie marki Wygrana Borussii Dortmund w finale Ligi Mistrzów pozwoliłaby rozpocząć Wiśle Kraków kwalifikacje w Lidze Europy od drugiej rundy. Zwyciężył jednak Real Madryt i taka możliwość przepadła. Jest jednak inna dobra wiadomość.

📢 Problemy z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Ile jeszcze mieszkańcy poczekają na otwarcie tych ulic? Remont ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej miał potrwać do końca tegorocznych wakacji. Będą jednak spore opóźnienia. O problemach związanych z inwestycją na specjalnym briefingu prasowym, w poniedziałek 3 czerwca, opowiadali wiceprezydenci Krakowa Stanisław Mazur i Stanisław Kracik oraz Wiesław Nowak, prezes Grupy ZUE, która wykonuje prace. Omówiona została także sytuacja przedsiębiorców z tej części miasta, którzy z powodu modernizacji i zamknięcia ulic dla ruchu ponoszą duże straty. 📢 Nocna ewakuacja bloku w Tarnowie. Mieszkańcy musieli opuścić mieszkania w budynku przy ul. Spytki z powodu pożaru. Jedna osoba została ranna Ponad 60 osób zostało ewakuowanych w nocy z niedzieli na poniedziałek (2 na 3 czerwca) z powodu pożaru, który wybuchł na parterze bloku przy ul. Spytki z Melsztyna w Tarnowie. Jedna osoba została zabrana do szpitala z poparzeniami całego ciała.

📢 Kto powstrzyma ks. Natanka z Grzechyni? Rozbudowuje swoje imperium niezgodnie z prawem i niszczy "Dolinę Skawicy". Sprawa w sądzie Ks. Piotr Natanek, suspendowany duchowny katolicki już kilkanaście lat temu założył "Pustelnię Niepokalanów" w Grzechyni pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Nikogo nich nie zmyli jednak słowo "pustelnia". To teraz wielkie, pielgrzymkowe centrum, składające się z wielu budynków oraz hektarów ziemi. Natanek ciągle je rozbudowuje i nikt go nie potrafi powstrzymać. Obecnie jest ponad 40 postępowań administracyjnych i sądowych wobec samowoli budowlanych na jego terytorium. Część sąsiadów tego potężnego imperium wynajęła prawnika i próbują powstrzymać niszczenie lasów, łąk i pół w okolicy. Prokuratura Rejonowa z Suchej Beskidzkiej jednak odmówiła wszczęcie śledztwa, ale prawnik sąsiadów - Jan Mlekodaj - odwołał się od decyzji. Wytknął szereg błędów w piśmie od prokuratury. Teraz Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej musi podjąć decyzję co dalej.

📢 Wypadek w Cikowicach. Trzy osoby trafiły do szpitala. Sprawca uciekł, ale policjanci go zatrzymali. Był pijany W niedzielny wieczór 2 czerwca w Cikowicach koło Bochni doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i próbował schować się przed policjantami. Mężczyzna był pijany, miał ponad 2 promile. 📢 Rekordowa liczba wypadków w długi weekend na małopolskich drogach. Dziesiątki pijanych kierowców Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 29 maja do 2 czerwca br. w Małopolsce doszło do 40 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 46 zostało rannych. Ponadto zatrzymano 75 nietrzeźwych kierujących. W porównaniu do ubiegłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała odnotowano wzrost liczby wypadków o 22, rannych o 26 osób, natomiast liczba ofiar śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie.

📢 Dni Olkusza – Święto Srebra 2024. Enej i Pectus porwali do niezapomnianej zabawy tłumy mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia i wideo Dni Olkusza – Święto Srebra 2024 za nami. Przez pierwszy weekend czerwca na rynku Srebrnego Miasta bawiły się tysiące mieszkańców powiatu olkuskiego i okolic. Specjalnie dla uczestników młodzież z gminy Olkusz przygotowała przeróżne występy. Było śpiewanie, tańce, pokazy i wiele innych. Podobnie jak w ubiegłych latach nie zabrakło koncertów. Na Dniach Olkusza 2024 zagrali: Acjaton, Enej, Zespół Wokalno-Instrumentalny Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz Pectus. 📢 Archidiecezja Krakowska wzbogaciła się o 89 ceremoniarzy. To bardzo ważna funkcja liturgiczna w kościele 89 ceremoniarzy z 57 parafii Archidiecezji Krakowskiej pobłogosławił bp Robert Chrząszcz w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą.

📢 Kraków. W Nowej Hucie budują nowy przystanek kolejowy Kościelniki. Zobaczcie postęp prac Tak PKP Polskie Linie Kolejowe budują przystanek Kraków Kościelniki – nowy obiekt powstaje przy linii kolejowej 95, która łączy Nową Hutę z Podłężem. Przy ul. Pysocice podróżni skorzystają z peronu, nowego przejścia podziemnego i parkingu „Parkuj i Jedź”. To jeden z trzech budowanych aktualnie nowych przystanków dla kolei w Krakowie. 📢 Polskie Malediwy przyciągają instagramerki. Park Gródek w Jaworznie to miejsce, które musicie odwiedzić. Zobaczcie najlepsze zdjęcia Polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie to miejsce, które warto odwiedzić. Doskonale o tym wiedzą gwiazdki i gwiazdy instagrama, które regularnie bywają w tym urokliwym, starym kamieniołomie zalanym wodą i zdjęciami ze swoich wizyt dzielą się na portalach społecznościowych. Nie może to dziwić, bo Polskie Malediwy to miejsce, które skradło serce już wielu. To doskonały pomysł na weekendowy wypad.

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 03.06.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Silne burze w Krakowie? IMGW wydało ostrzeżenie dla całej Małopolski. Możliwy grad Pogoda nas nie rozpieszcza: poniedziałek to kolejny dzień z ostrzeżeniami IMGW dla Krakowa i całej Małopolski. Synoptycy wydali dla naszego regionu ostrzeżenie II stopnia przed burzami, lokalnie jest możliwy grad. Uważajcie podczas spacerów i wycieczek, sprawdzajcie radary burzowe online (poniżej).

📢 Wielka budowa trasy S7 Widoma - Kraków w Nowej Hucie. Potężne konstrukcje, mosty, estakady. Okolica zmieniła się nie do poznania! Tuż przed długim weekendem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie opublikowała w internecie najświeższe zdjęcia z budowy trasy S7 na odcinku Widoma - Kraków. Widać potężne konstrukcje estakad i mostów i coraz więcej asfaltu. Ostatnio w ten rejon też wrócił tramwaj do Wzgórz Krzesławickich. Prace dotyczą także ul. Kocmyrzowskiej i przewiduje się kolejne zmiany w ruchu. A już tam mamy spore utrudnienia i korki. 📢 W Małopolsce w dolnym biegu Wisły powstaną strefy bioróżnorodności. Inwestycja w czterech gminach pochłonie 6,5 mln zł Wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej powstaną miejsca, w których będzie można obserwować florę i faunę w naturalnym środowisku. Już teraz tereny wzdłuż gmin Drwinia, Szczurowa i Koszyce są urokliwe, co doceniają miłośnicy dwóch kółek. Za sprawą projektu stref bioróżnorodności walory turystyczne tych miejsc mają znacząco wzrosnąć. Projekt pochłonie 6,5 mln zł.

📢 W Światowy Dzień Roweru MEMY o rowerzystach. Te żarty najbardziej śmieszą kierowców Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. A skoro 3 czerwca jest Światowym Dniem Roweru, wybraliśmy dla was najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Korki i remonty w Krakowie. Remont torowiska na rondzie Mogilskim. Tramwaje nie jadą na rondo Grzegórzeckie W poniedziałek 3 czerwca rozpoczęły się prace na węźle tramwajowym „rondo Mogilskie” – al. Powstania Warszawskiego. W związku z robotami wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Nowych remontów w Krakowie i zmian w ruchu będzie jednak o wiele więcej. A do tego doszła jeszcze poranna awaria. Tramwaje nie kursowały do os. Piastów i Mistrzejowic z powodu awarii tramwaju. Ruch został już przywrócony.

📢 Dni Olkusza 2024 dobiegły końca. Zespół Wokalno-Instrumentalny MOK w Olkuszu i Pectus dali czadu! Zobacz wideo Widowiskowym pokazem laserów zakończyły się tegoroczne Dni Olkusza. Podczas drugiego dnia imprezy na scenie zaprezentowali się utalentowani młodzi mieszkańcy ze Szkoły Tańca Wena, Ogniska Artystycznego „Żaczek”, Ogniska Muzycznego „Dodiart” i olkuskich szkół. Nie zabrakło także części koncertowej. Jako gwiazdy wieczoru podczas drugiego dnia Święta Srebra 2024 wystąpił Zespół Wokalno-Instrumentalny MOK w Olkuszu oraz Pectus. 📢 Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska przyciągnęła rekordową publiczność. Zobacz wideo i zdjęcia Agnieszka Chylińska była największą gwiazdą Dni Chrzanowa 2024. Koncert słynnej piosenkarki zwieńczył święto miasta. Na jej występ przybyli nie tylko mieszkańcy Chrzanowa, ale także fani z całej Małopolski, Śląska i innych regionów Polski. Taki najazd ludzi na miasto spowodował spore utrudnienia w ruchu. Plac Tysiąclecia wypełnił się po brzegi. To była jedna z najwyższych, jeśli nie najwyższa frekwencji podczas koncertu w Chrzanowie.

📢 Poważne zderzenie samochodów na ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie. Są utrudnienia w ruchu Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Grota-Roweckiego w Krakowie. Do wypadku doszło w niedzielę (2 czerwca) krótko przed godz. 20. - Brak informacji o osobach poszkodowanych. W chwili obecnej zastępy straży pożarnej oraz inne służby pracują na miejscu zdarzenia. Występują utrudniania w ruchu drogowym – podaje portal Patrol 998 - Małopolska.

📢 Pracował kiedyś w Wiśle Kraków, teraz wywalczył z Motorem Lublin awans do ekstraklasy W niedzielę w Gdyni rozegrano finał baraży o ekstraklasę. Arka Gdynia w nieprawdopodobnych okolicznościach przegrała z Motorem Lublin 1:2 i to goście dołączyli do Lechii Gdańsk i GKS-u Katowice. W obu klubach nie zabrakło małopolskich śladów, czyli piłkarzy, trenerów, którzy w swoich życiorysach mają kluby z naszego regionu.

📢 Kibice na meczu Juvenii Kraków. Przeżyli rozczarowanie. Zdjęcia Jeszcze kilka tygodni temu kibice Juvenii Kraków ostrzyli sobie zęby na mistrzostwo Polski. Dwa tygodnie temu było wiadomo, że "Smokom" zostaje walka o brąz. Ale na swoim boisku, z Poognią Siedlce. Niestety, Juvenia przegrała 10:30 i zajęła 4. miejsce w ekstralidze. 📢 Aleksandra Chapko, znana z serialu „M jak Miłość”, podzieliła się radosną nowiną. Posypały się gratulacje Aleksandra Chapko, pochodząca z Nowego Sączu aktorka, która popularność zyskała rolą Nadii Wideckiej w serialu „M jak miłość”, podzieliła się radosną nowiną. Z okazji Dnia Matki opublikowała szczególne zdjęcie. Posypały się gratulacje. 📢 Krakowskie Dni Wolności i Praw Obywatelskich w Nowej Hucie. Wręczono medale „Dziękujemy za wolność” Uroczyste wręczenie medali „Dziękujemy za wolność” odbyło się w niedzielę po południu (2 czerwca) na scenie przed Nowohuckim Centrum Kultury. Wydarzenie było częścią obchodów zaplanowanych do wtorku (4 czerwca) - Krakowskich Dni Wolności i Praw Obywatelskich, z okazji 35. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyczyniły się do upadku komunistycznego totalitaryzmu w całej Europie Środkowej i zapoczątkowały w Polsce proces budowania państwa prawa.

📢 Kadra jednak bez Oliwiera Zycha. Wielki pech bramkarza Puszczy Niepołomice Huśtawkę nastrojów przeżywał w ostatnich dniach Oliwier Zych, bramkarz Puszczy Niepołomice. We wtorek został powołany przez trenera Michała Probierza na zgrupowanie reprezentacji Polski, ale jednak nie weźmie w nim udziału. Wszystko przez uraz.

📢 Poważny wypadek samochodu osobowego pod Wolbromiem. Interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe W Zabagniu koło Wolbromia doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego. Jak informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromiu kierowca pojazdu został zabrany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Wielki Koncert Gospel na Skałce. Chóry z Małopolski znów połączyły siły. Śpiewało ponad 100 osób Spektakularny koncert muzyki gospel odbył się w niedzielę 2 czerwca na dziedzińcu klasztoru oo. Paulinów przy ul. Skałecznej w Krakowie. Wystąpił ponad 100-osobowy chór pod batutą znakomitych dyrygentów Colina Williamsa oraz Mateusza Madeja. Wydarzenie to jest częścią krakowskiej oferty kulturalnej już od ponad dekady (od 2013 roku) i jedyną tego typu imprezą w regionie, a prawdopodobnie także w Polsce. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Dziennik Polski.

📢 Partizan Belgrad wygrywa dwunastą edycję MURAPOL Cup Przez dwa dni w Krakowie rywalizowało czternaście drużyn w turnieju MURAPOL Cup - Puchar Prezydenta Krakowa. Impreza udała się bardzo dobrze, a szyków organizatorom nie popsuły nawet burze, które przechodziły w weekend pod Wawelem. Najbardziej zadowoleni stolicę Małopolski opuszczali młodzi piłkarze Partizana Belgrad, którzy wygrali całą imprezę. 📢 Piknik motocyklowy w Jadownikach. Na Bocheniec przybyły setki motocyklistów. Zdjęcia i wideo W niedzielę 2 czerwca w Jadownikach na wzgórzu Bocheniec zorganizowano zlot motocyklistów. Przybyły na niego setki miłośników dwóch kółek. W ramach zlotu można było oddać krew w mobilnym centrum krwiodawstwa. Były również zbierane datki na cel charytatywny. 📢 Kazimierz Moskal przejmie Wisłę Kraków, czyli minimalizowanie ryzyka… Pierwszy tydzień po zakończeniu sezonu to było w Wiśle Kraków mocne sprzątanie. Pożegnano ośmiu zawodników, dyrektora sportowego i trenera. Kolejny tydzień zapowiada się równie gorąco.

📢 Kraków. Tłumy w zajezdni tramwajowej MPK Podgórze. To był wyjątkowy Dzień Dziecka – z kierowaniem 40-tonowym tramwajem i kursem przez myjnię Zajezdnia tramwajowa Podgórze w Krakowie przy ul. Brożka przeżywała w niedzielę (2 czerwca) prawdziwe oblężenie. Najmłodszym pokazano miejsca na co dzień dostępne tylko dla pracowników MPK, wyjątkowe były także wszystkie inne atrakcje przygotowane tu z okazji Dnia Dziecka. Projekt MPK cieszył się wręcz gigantycznym zainteresowaniem krakowian, a frekwencja przerosła nawet te najśmielsze szacunki i oczekiwania organizatorów wydarzenia. 📢 Niedziela na Cracovii - Dzień Dziecka i Zlot Kolekcjonerów Pamiątek. ZDJĘCIA Z okazji Dnia Dziecka Cracovia zaprosiła najmłodszych na rodzinny piknik, na którym królowały gry i zabawy. Co nieco starsi, z zacięciem kolekcjonerskim tez mieli swoje święto - po raz drugi na stadionie zorganizowano zlot kolekcjonerów pamiątek sportowych.

📢 Festiwal Mechanika na Politechnice Krakowskiej. Kilkaset samochodów i motocykli na wielkim zlocie. Pokazano elektryczny bolid wyścigowy To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji w różnym wieku. Na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach miał miejsce III Zlot Samochodów i Motocykli. Impreza odbywała się w ramach Festiwalu Mechanika 2024, który rozpoczął się dzisiaj i zakończy 4 czerwca. Na zlocie można podziwiać kilkaset samochodów i motocykli, w tym pojazdy zabytkowe. Zaprezentowano także bolid MP1 – elektryczny pojazd wyścigowy, który ma wziąć w tym roku udział w prestiżowych zawodach Formuły Student. 📢 VII Bieg Hasiora w Zakopanem. Zawodnicy biegli od pomnika do galerii artysty ZDJĘCIA Wystartowali niemal spod pomnika autorstwa Władysława Hasiora, by dobiec do Galerii Hasiora. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w VII Biegu Hasiora. Biegacze mieli do pokonania dystans 3 kilometrów. Zawodnikom dopisała pogoda – oszczędził ich deszcz i wielki upał.

📢 Kraków. Egzotyczne zwierzęta i rośliny w Hali Cracovii. Największe w Małopolsce targi terrarystyczno-botaniczne Węże, ptaszniki, jaszczurki, skorpiony, modliszki, mrówki, ślimaki, wije, straszyki, skorupiaki – m.in. takie zwierzęta można oglądać w Hali Cracovii przy ul. Focha 40. „TerraAnimals!” - największe w Małopolsce targi terrarystyczno-botaniczne potrwają całą niedzielę (2 czerwca), do godz. 16. 📢 Starostwo rezygnuje z organizacji Agro Nawojowa. Nie chce dublować wydarzenia z ponad 30-letnią historią Zarząd Powiatu Nowosądeckiego postanowił, że w tym roku nie odbędzie się organizowana przez samorząd wystawa rolnicza Agro Nawojowa. Powodem mają być między innymi wysokie koszty wydarzenia oraz fakt, że w Starym Sączu odbędzie się już XXXII edycja Agropromocji organizowanej przez MODR. Decyzję ostro skomentował były starosta. 📢 Ekipy filmowe na Starym Mieście. Utrudnienia dla kierowców. Zmiany w komunikacji publicznej W dniach 3-6 czerwca w kilku miejscach centrum Krakowa, na Starym Mieście, realizowane będą zdjęcia do filmów, m.in. do „Der Palast 2”. Spowoduje to czasowe utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i przejazdach komunikacji publicznej.

📢 Kraków. W Borku Fałęckim czas między pętlami się zatrzymał, ale tętni tu życie i handel. Czy trzeba ucywilizować to miejsce? Kraków. Pętla autobusowa, pętla tramwajowa, a pomiędzy nimi bazar, sklepy, punkty usługowe. Tutaj codziennie tętni życie, a pasażerowie komunikacji miejskiej są równocześnie, niemal z automatu, klientami. Tak wygląda pętla w Borku Fałęckim, przy zakopiańskiej. Może nie jest to wszystko super nowocześnie, najlepiej zorganizowane i poukładane, ale od lat w tym miejscu spotykają się i kupują krakowianie z południa miasta. Choć w oczy kują blaszane budy i chaos reklamowy...

📢 To były czasy! "Patria" w Krynicy-Zdroju kiedyś była luksusowym hotelem. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Od 90. lat nie było tam remontu, ale luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem nadal wyglądają wyśmienicie i pamiętają słynnego tenora - Jana Kiepurę dzięki któremu Krynica zyskał sławę. Do uzdrowiska zjeżdżały tłumy kuracjusze a także śmietanka towarzyska. Dzięki "Patri" kurort stał się modnym miejscem. Zobacz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu.

📢 Tutaj tłumy wam nie grożą. Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem oferuje wytchnienie i wspaniałe widoki Szukacie miejsca na pieszą wędrówkę, które może zaoferować chwile wytchnienia, kontemplację przyrody w samotności, a do tego wspaniałe widoki? Takim miejscem jest rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem w Beskidzie Wyspowym. Tam nie spotkacie tłumów, a z punktów widokowych można podziwiać Beskid Sądecki, Jezioro Rożnowskie, Dolinę Dunajca, a nawet Tatry. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Potężna ulewa wyrządziła sporo szkód w gminie Lipnica Murowana, najbardziej ucierpiał Rajbrot. Zdjęcia Zalane posesje, uszkodzone przepusty i inne elementy infrastruktury - to wstępny bilans strat w gminie Lipnica Murowana w wyniku ulewy, jaka przeszła nad jej południowym rejonem w sobotę 1.06. Na szczęście nawalny deszcz szybko ustał, bo zniszczenia byłyby znacznie poważniejsze.

📢 Oni mają moc w nogach. Po raz 9. pokonują trasę z Krynicy Morskiej do Krynicy-Zdroju. Trwa Krynicki Rajd Rowerowy Do pokonania mają trasę liczącą 805 km. 17 śmiałków wyruszyło z Krynicy Morskiej do Krynicy-Zdroju w 9. edycji Krynickiego Rajdu Rowerowego, który łączy dwa partnerskie miasta w myśl hasła „Krynica jest jedna, a miasta są dwa”. W ten niekonwencjonalny sposób promują dwie miejscowości turystyczne. Na mecie w Krynicy-Zdroju zameldują się 8 czerwca.

📢 Dni Chrzanowa 2024. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Chrzanowa podczas święta miasta. Zdjęcia Za nami pierwszy dzień Dni Chrzanowa 2024. Kapryśna pogoda nie pokrzyżowała szyków organizatorom, na scenie planowano o godz. 21 pojawiła się gwiazda wieczoru, czyli zespół Happysad. W sobotę (1 czerwca) przez Plac Tysiąclecia przewinęły się tysiące osób. Zobacz jak podczas Dni Chrzanowa bawili się mieszkańcy i nie tylko. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 2.05.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 2.06.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 French Open 2024. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu Wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open 2024 rozegrany zostanie w dniach. Rywalizacja na kortach im. Rolanda Garrosa zapowiada się bardzo ciekawie. Zobacz, kogo można oglądać w akcji, oto 30 najgorętszych tenisistek, które przystąpiły do zmagań w singlu. Na Instagramie prezentują swoje wdzięki. Przejdź do galerii. 📢 Chorujesz? Możesz zostać zwolniony z pracy! Radca prawny Jonasz Kita wyjaśnia przepisy kodeksu pracy Kwestia zwolnienia z pracy chorującego pracownika pozostaje ciągle kwestią problematyczną w orzecznictwie sądowym. Nie ulga wątpliwości, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (zatem w np. w sytuacji pozostawania na zwolnieniu lekarskim).

📢 Za miesiąc finał prac na gorlickim stadionie. Jest już nowa trybuna dla fanów Glinika i klatka dla kibiców - gości. Nie ma żużlowej bieżni Z gorlickiego stadionu znika już sprzęt budowlany. Gołym okiem widać, że prace na obiekcie dobiegają końca, a ich finał na koniec czerwca zapowiada Mariusz Duszowicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach. Za niespełna miesiąc stadion na nowo otworzy swoje podwoje nie tylko dla kibiców Glinika, ale też miłośników lekkoatletyki. Wreszcie bowiem zniknęła z niego żużlowa bieżnia, na której rozgrywanie jakichkolwiek zawodów to był tylko wstyd, ale również ryzyko poważnych kontuzji. 📢 Powiat tatrzański ma już 25 lat. Samorządowcy świętowali jubileusz ZDJĘCIA Powiat tatrzański świętuje już 25 lat. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Hotelu Kasprowy. Na wspólnie świętowanie przyjechali samorządowcy z całego Podhala, a także przedstawiciele władz samorządowych.

📢 Foodtrucki opanowały Poronin. Są tam smakołyki z różnych stron świata ZDJĘCIA Jest coś z Azji, Meksyku, Ameryki, czy krajów europejskich. W Poroninie można spróbować smaków z różnych zakątków świata. A wszystko to za sprawą Festiwalu Foodtrucków, jakie zagościł na terenie Gminnego Ośrodka Kultury na czas długiego weekendu czerwcowego. 📢 Do otwarcia nowego basenu w Gorlicach coraz bliżej. Wodny i tradycyjny plac zabaw są już gotowe. Zobaczcie, co dzieje się na budowie Jeszcze tylko kilkadziesiąt dni dzieli gorliczan od otwarcia wymarzonego, nowego basenu otwartego, bo choć to modernizacja 45-letniego obiektu, na którą miasto wyda 15 mln złotych, to wszystko będzie w nim nowe. Gotowe są już dwa place zabaw tradycyjny i wodny i to, co ma sprawiać największą frajdę maluchom - dysze, które będą tryskać wodą.

📢 Oceniamy piłkarzy Wisły Kraków za cały sezon 2023/2024. Liczyła się liga i Puchar Polski Przez cały sezon 2023/2024 wystawialiśmy oceny piłkarzom Wisły Kraków po każdym meczu. „Biała Gwiazda” rozegrała ich 34 w lidze oraz 6 w Pucharze Polski, który ostatecznie zdobyła. Oceny, jakie podajemy przy poszczególnych nazwiskach, są średnią z not, jakie otrzymywali zawodnicy w całym sezonie. Nie dokonujemy podziału na ligę i Puchar Polski, ocena jest łączna za wszystkie występy. Żeby oceny bardziej oddawały rzeczywistość, prezentujemy średnią z jedną liczbą po przecinku. Co istotne, średnią wyciągaliśmy jedynie z tych meczów, w których dany zawodnik został oceniony. Bywały bowiem takie sytuacje, gdy piłkarz zagrał kilka minut i nie zapracował na notę. Branie takiego meczu pod uwagę przy wyciąganiu średniej, byłoby dla piłkarzy niesprawiedliwe, dlatego nie zostaje uwzględnione.

📢 Dni Chrzanowa 2024. Zespół Happysad porwał publiczność. Wielka impreza pod gwiazdami. Zobacz wideo i zdjęcia Zespół Happysad był największą gwiazdą pierwszego dnia obchodów Dni Chrzanowa 2024. Plac Tysiąclecia w Chrzanowie w sobotę (1 czerwca) wypełnił się po brzegi. Wcześniej na scenie zaprezentowali się Małe TGD, Wojtek Szumański oraz Reggaeside. 📢 Niezwykła wystawa obrazów Wlastimila Hofmana i pamiątek po artyście W hali Wisły Kraków w sobotni wieczór zjawiło się dużo ludzi, by uczestniczyć w otwarciu wyjątkowej wystawy obrazów Wlastimila Hofmana oraz pamiątek po tym artyście. Chodzi oczywiście o tę część twórczości malarza, która dotyczy sportu, a konkretniej Wisły. Tytuł wystawy „Sportowe pasje Wlastimila Hofmana” mówi już w zasadzie wszystko. 📢 Pierwszy dzień Dni Olkusza 2024 za nami. Enej porwał do zabawy tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego. Zobacz wideo Podczas pierwszego wieczoru tegorocznych Dni Olkusza na rynku Srebrnego Miasta bawiły się tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego i okolic. Podczas imprezy wystąpili laureaci III Olkuskiego Konkursu Tanecznego, uczniowie olkuskich szkół, podopieczni sekcji artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz podopieczni Olkuskiej Szkółki Baletowej, KS „Flika” i Pracowni „Pozytywka. Nie zabrakło także gwiazd. Wieczorem na scenie zagrały zespoły Acjaton i Enej.

📢 Najlepsze trasy rowerowe na Podhalu. Gdzie wybrać się na weekendową przejażdżkę? Piękna wiosenna pogoda - czyli idealny czas na rower. Dlaczego więc nie pojeździć na rowerze z pięknym widokiem na góry? Zobacz, jakie trasy rowerowe są na Podhalu - z widokiem na Trzy Korony, z widokiem na całe Tatry. Sprawdź, gdzie najlepiej wybrać się na wycieczkę rowerową.

📢 W Nowej Hucie powstał bobrowy plac zabaw. To jedna z najciekawszych enklaw dla dzieci w Krakowie Atrakcyjne miejsce rekreacji stworzono przy ulicy Węgrzynowickiej w Nowej Hucie. Centrum nowego parku stanowi oryginalny – bobrowy plac zabaw, a główną oś - kładka, która scala wszystkie części enklawy. Są tam także: ścieżka edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych, punkty obserwacji przyrody, ławki. Nowy park jest już dostępny dla mieszkańców.

📢 Kibice na meczu Wieczysta Kraków - Czarni Połaniec w III lidze piłkarskiej W swoim ostatnim w tym sezonie meczu na swoim boisku w III lidze piłkarskiej Wieczysta Kraków wygrała z Czarnymi Połaniec. Piękna pogoda przyciągnęła tłum kibiców, którzy chcieli podziękować drużynie za udany sezon, zakończony awansem. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w GALERII. 📢 To był nokaut! Piłkarze Wisły zdemolowali w derbach Cracovię 7:0 i w ostatniej kolejce utrzymali się w Centralnej Lidze Juniorów U-19 Ostatnia kolejka sezonu 2023/2024 w Centralnej Lidze Juniorów U-19, rozegrana w sobotę 1 czerwca, przyniosła niebywałe emocje. Nie tylko ze względu na przebieg derbów w Myślenicach, w których Wisła strzeliła Cracovii aż siedem bramek. Los „Białej Gwiazdy”, która mogła uratować się przed spadkiem rzutem na taśmę, zależał bowiem także od wyniku innego spotkania. Gdyby Raków Częstochowa pokonał Lecha Poznań, to nawet spektakularna wygrana w prestiżowym meczu nie dała by wiślakom utrzymania. Raków jednak przegrał i wiślacy mogli fetować. Gdy mecz w Częstochowie dobiegł końca, zawodnicy w euforii zaczęli podrzucać na ramionach trenera Karola Nędzę i jego asystenta Łukasza Kawę, którzy dokonali rzeczy niebywałej.

📢 Dni Olkusza 2024 rozpoczęte. Na rynku Srebrnego Miasta czeka masa przeróżnych atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zobacz wideo Jak co roku tegoroczne Dni Olkusza rozpoczęły się od wejścia korowodu na rynek Srebrnego Miasta. Obecnie na imprezie bawią się tłumy mieszkańców gminy i okolic. Przez cały weekend na miejscu można skorzystać z przeróżnych atrakcji, wśród których znalazły się między innymi: wesołe miasteczko, występy, prezentacje, silent disco i pokaz laserów. 📢 Pociąg z widokiem na Tatry. Małopolski hit Beliansky Express wraca na tory. Wyjątkowa podróż z Muszyny do Popradu Beliansky Express, czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry, wraca na tory i to już w najbliższy weekend (1-2 czerwca). Połączenie daje możliwość podróży na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela) aż do września. Mamy dobrą wiadomość, ceny biletów pozostały bez zmian.

📢 Krótkie wycieczki za Kraków - najciekawsze propozycje. Co warto zobaczyć? TOP 15 miejsc Mieszkasz w Krakowie lub odwiedziłeś miasto królów i znasz już niemal każdy zakątek? Widziałeś Wawel, Sukiennice, Smoka Wawelskiego i przeszedłeś się Rynkiem Podziemnym? Zwiedziłeś Kazimierz i Podgórze? Myślisz, że nic Cię już nie zaskoczy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kilka propozycji. W galerii przedstawiamy najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w okolicach Krakowa. Dojedziesz do nich nawet w niecałą godzinę! 📢 Armia pozbywa się niepotrzebnego sprzętu - teraz jeszcze taniej! Są samochody, narzędzia, instrumenty... Gratka dla miłośników samochodów i sprzętu z demobilu: krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego ogłosił sprzedaż poprzetargową pojazdów, urządzeń, narzędzi ogrodniczych, a nawet instrumentów muzycznych, które nie zostały sprzedane na przetargu 7 maja. Wojsko solidnie obniżyło ceny wywoławcze. Decydować trzeba się szybko, bo propozycje cenowe na zakup powojskowego mienia można składać jeszcze tylko do 5 czerwca do godziny 10.

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich. 📢 Wisła Kraków żegna kolejnego napastnika. Odchodzi Szymon Sobczak Od rana w piątek Wisła Kraków informuje o kolejnych rozstaniach z zawodnikami. Kolejnym, który nie będzie grał dłużej w jej barwach jest Szymon Sobczak. Kontrakt napastnika nie zostanie przedłużony – informuje krakowski klub. 📢 Nowoczesna zabudowa apartamentowa rośnie w Zakopanem. Czy miasto pomieści tylu turystów? W Zakopanem niemal jak grzyby po deszczu powstają kolejne wielkokubaturowe inwestycje. W większości są to apartamenty na sprzedaż. Spokojne osiedla przestają przypominać górską miejscowość.

📢 Postęp na budowie północnej obwodnicy Krakowa. Jest już pół jezdni w tunelu pod Zielonkami. Zobaczcie zdjęcia! Postępują prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że została już ułożona połowa jezdni w jednej nitce tunelu w Zielonkach. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejesze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 "Chatka Baby Jagi" na zboczach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju gotowa. To część większej inwestycji, którą udostępnią w wakacje Na zboczach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabawa, ścianką wspinaczkową, kawiarnią i miejscem do rekreacji. Atrakcje za blisko 7 mln zł będą gotowe w wakacje i wzbogacą istniejący już tam ogród żywiołów. Natomiast specjalnie na Dzień Dziecka zostanie otwarty plac zabaw tzw. "Chatka Baby Jagi". 📢 Wieczysta już się zbroi na sezon w II lidze. Daniel Mikołajewski nowym zawodnikiem ekipy Sławomira Peszki Rozgrywki w III lidze piłkarskiej jeszcze się nie skończyły, a Wieczysta Kraków już ogłasza pozyskanie nowego zawodnika na kolejny sezon. Umowę z ekipą trenera Sławomira Peszki, która awansowała do II ligi, podpisał Daniel Mikołajewski. 24-letni obrońca związał się z krakowskim klubem dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o rok.

📢 Nad Morskie Oko dzisiaj tylko pieszo. Nie kursują fasiągi ciągnięte przez konie W święto Bożego Ciała górale, a także konie, którymi powożą mają wolne. Zdezorientowani turyści na Palenicy Białczańskiej czekają aż podjedzie wóz, a po kilkunastu minutach ruszają pieszo na szlak. Część osób próbuje dostać się do testowanego elektrycznego busa, którym wożone są osoby niepełnosprawne. 📢 Modne Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Co przyciąga tutaj turystów? Zobaczcie zdjęcia! Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

📢 Kraków. Nowości na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pojawił się wielki, betonowy kwadrat. Powstaną dwa podziemne przystanki Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sprawa duże utrudnienia kierowcom w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiego. A niedługo zacznie doskwierać pasażerom komunikacji w Krakowie, gdy na wakacje zostanie wyłączona pętla tramwajowa w Mistrzejowicach. Torowisk i nowych asfaltowych dróg jeszcze długo nie zobaczymy, ale pojawiła się ciekawa konstrukcja. Z drona wygląda to jak wielki kwadrat wbity w ziemię. Część nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie przebiegać pod poziomem terenu. Na trasie o łącznej długości ponad 1,2 km pasażerowie odnajdą dwa przystanki podziemne – „Rondo Młyńskie” i „Rondo Polsadu”. 📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę!

📢 Moda komunijna na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, w jakie stroje przed laty ubierano dzieci do Pierwszej Komunii. Zupełnie inaczej Maj to tradycyjnie miesiąc, w którym trzecioklasiści przystępują pierwszy raz do sakramentu Komunii Świętej. To jedna z ważniejszych uroczystości w Kościele katolickim, do której dzieci i ich rodzina przygotowują się przez cały rok. Tego dnia każde dziecko wkłada odświętne stroje – od kilku lat zarówno dziewczynki, jak i chłopcy noszą alby. Nie zawsze tak było. Zobaczcie jak na przestrzeni stu lat zmieniała się komunijna moda.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach.

