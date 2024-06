Przegląd prasy (8.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy będą braki prądu 8.06 w małopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu”?

Prasówka 8.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy będą braki prądu 8.06 w małopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 8.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 8.06.24

📢 Mercure Szczyrk Resort - zwiedziliśmy luksusowy hotel. Zobaczcie ZDJĘCIA. Efekt zapiera dech w piersiach! Jako jedni z nielicznych mieliśmy okazję zwiedzić gruntownie modernizowany hotel Mercure Szczyrk Resort, który przez całe dekady funkcjonował jako Orle Gniazdo. Kompleks naprawdę zapiera dech w piersiach i wywołuje efekt wow. Część pomieszczeń hotelowych jest już gotowa, w części obiektu prace jeszcze trwają. Ale - jak nas zapewniono - na wrzesień, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie gigantycznego, czterogwiazdkowego hotelu, wszystko będzie gotowe na sto procent. PÓKI CO, ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z HOTELU I WIZUALIZACJE, JAK ON BĘDZIE WYGLĄDAŁ!

📢 Kraków. Koncert zespołu Kombii na Rynku Głównym. Pod sceną tłumy! Piątkowy wieczór był gratką dla miłośników polskich klasyków. Na scenie na Rynku Głównym pojawił się bowiem kultowy zespół Kombii, który wystąpił w ramach corocznego wydarzenia, jakim jest Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Oprócz doborowej muzyki, na uczestników wydarzenia czekało (i wciąż czeka) wiele atrakcji!

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Z zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu wiele nie zostało. Ale wróci wraz z biurowcem i restauracją Postępują prace przy przebudowie zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu w Krakowie. Przebudowa jednak wiąże się z wypruciem prawie wszystkiego i zmienienia tego miejsca w nową kamienicę przystającą do zupełnie nowego, nowoczesnego biurowca. Dach willi już zniknął, okna też, zostało trochę starych ścian, pojawiają się nowe. W mocno zabudowywanym biurowcami Zabłociu willa była czymś wyjątkowym, ale nowy budynek, przyklejony do nowoczesnej konstrukcji może już nie robić takiego efektu.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji. 📢 Budowa węzła Grębałów na S7 w Krakowie. Leją tony betonu na wiadukcie, po którym tramwaje dojadą do budowanej właśnie pętli Na budowie trasy S7 praca wre. Widać to szczególnie na odcinku gdzie budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Jest tu wiele wiaduktów i skomplikowanych rozwiązań drogowych. Na jednym z obiektów nad ul. Łowińskiego właśnie wylewany jest beton pod przyszłe torowiska. Sami zobaczcie postępu w budowie! 📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci!

📢 Kobieca Twarz Małopolski 2024. Spotkanie laureatek plebiscytu było pełne pozytywnej energii Wybraliśmy Kobiece Twarze Małopolski! Na dzisiejsze Forum Kobiecości, które jest kulminacyjnym wydarzeniem plebiscytu Kobieca Twarz Regionu roku przybyły wyjątkowe kobiety z całej Małopolski. Laureatki naszego plebiscytu sprawiają, że świat jest lepszy. Dużo się działo, zobacz naszą relację!

📢 Kazimierz Moskal: Mam swój pomysł na to, jak funkcjonować ma Wisła Jeśli zostałaby ta kadra, która jest, to powiedziałem w klubie, że na już potrzebujemy lewego obrońcy, środkowego obrońcy, środkowego pomocnika i napastnika. To jest czterech zawodników, których potrzebujemy na już - mówi trener Wisły Kraków Kazimierz Moskal. 📢 Zakończyły się testy elektrycznego busa na drodze do Morskiego Oka. Kolejne już niebawem. Mamy opinię kierowcy Testowe jazdy busa z elektrycznym napędem na drodze do Morskiego Oka trwały tydzień. Pojazd w letnich warunkach dał sobie radę, pytanie tylko, jak poradzi sobie zimą oraz jak zabezpieczyć turystów, by nie wchodzili prosto pod pojazd. O plusach i minusach elektrycznego busa rozmawialiśmy z kierowcą, który wykonywał testowe jazdy.

📢 Doda pokochała Łącko i góry. Wraz z z ukochanym Dariuszem Pachutem i pieskiem na wieżę widokową w Gorcach. Często bywa w okolicy Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, w jego rodzinnej miejscowości koło Łącka. Jest tam częstą bywalczynią. Tak było także w długi weekend. Choć piosenkarka nie relacjonuj już wprost swojego życia osobistego w mediach społecznościowych to na nagraniach, które dodaje jej ukochany widać, że towarzyszy mu podczas górskich wycieczek. Na nagraniach zawsze też pojawia się jej uroczy piesek. Długi weekend Doda spędziła w górach a konkretnie w Gorcach. Wybrała się na wieżę widokowa w gm. Ochotnica Dolna. 📢 Marcin Janusz prywatnie. Rozgrywający siatkarskiej reprezentacji ma piękną żonę i czaruje grą na pianinie. I pochodzi z Nowego Sącza Marcin Janusz, rozgrywający reprezentacji Polski w piłce siatkowej, w tym roku może wziąć udział w swoich pierwszych w życiu Igrzyskach Olimpijskich. Pochodzący z Nowego Sącza siatkarz to odkrycie trenera reprezentacji Nikola Grabicia. Sądeczanin nie raz pokazał, jak cennym zawodnikiem jest. A jakim człowiekiem jest prywatnie? Nieco tajemnicy odsłania na swoim Instagramie, gdzie publikuje zdjęcia ze swoją piękną żoną Katarzyną. Okazuje się, że Marcin Janusz ma talent nie tylko do siatkówki.

📢 To może być hit wśród szlaków rowerowych w Małopolsce! Projekt Towarzystwa na rzecz Ziemi łączy największe atrakcje ziemi oświęcimskiej Trwają prace nad strategią dla Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027. Przewiduje ona m.in. oznakowanie kolejnych szlaków rowerowych. W związku z tym własny projekt przedstawiło Towarzystwo na rzecz Ziemi. Według wielu miłośników rowerowych wycieczek to może być prawdziwy hit! 📢 Lata 80. w Krakowie to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Ostatnie pożegnanie wybitnej aktorki z Krakowa. Izabela Olszewska spoczęła na Salwatorze "Była artystką doskonałą, która na scenach Starego Teatru stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji" - pożegnał Izabelę Olszewską Narodowy Stary Teatr, z którym przez lata była związana. Aktorka zmarła w poniedziałek 3 czerwca. Miała 94 lata. 📢 Nie zabudują Polany Stumorgowej? Interwencja służb wojewody małopolskiego W połowie maja na naszych łamach informowaliśmy o tym, że problemie z kontrowersyjną budową tzw. „bacówki”, prowadzoną na pięknej i dziewiczej Polanie Stumorgowej zlokalizowanej w otulinie Rezerwatu Przyrody Mogielica. Mimo licznych sprzeciwów i wielu dziennikarskich interwencji nie został on rozwiązany, a prace w tym miejscu postępują. W tej sprawie możliwy jest jednak zwrot akcji. Gotowa jest propozycja zamiany gruntu prywatnego, na którym powstaje inwestycja, na grunty będące w dyspozycji Skarbu Państwa

📢 Wiadomo już, na którym stadionie zagra Puszcza Niepołomice! Zaskoczenie? Sporo dzieje się w przerwie międzysezonowej jeśli chodzi o małopolskie zespoły. I nie chodzi tylko o transferowe newsy. W Puszczy Niepołomice nie ma prezesa po tym jak Marek Bartoszek podał się do dymisji, ale niepołomiczanie wiedzą na czym stoją jeśli chodzi o przyszły sezon. 📢 Rynek Główny nie będzie już betonową patelnią? Wiemy, kiedy mogą pojawić się tu drzewa. Powstaje kluczowy dokument Coraz bliżej realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym”. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej rozpoczynają prace nad studium wykonalności i opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyszłej aranżacji zieleni na płycie Rynku. To będzie kluczowy dokument dla całego pomysłu i jego możliwej realizacji. 📢 Cracovia ma sponsora. To znana firma bukmacherska Forbet został sponsorem Cracovii. To znana firma bukmacherska. Działa na rynku od 2016 roku. Firma czynnie wspiera polski sport od początku swojej działalności. Spółka jest sponsorem głównym ŁKS i Arki Gdynia, AMP Futbol.

📢 Ta droga zmieni Oświęcim. Nowa obwodnica do drogi S1 rośnie w oczach. Widać już kolejne odcinki trasy. Zobacz zdjęcia i film z powietrza Powstająca południowa obwodnica Oświęcimia zmieni całkowicie układ komunikacyjny miasta. Inwestycja prowadzona jest na całej 9-kilometrowej długości. Efekty już robią wrażenie. Zobacz zdjęcia i film z powietrza z galerii udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad po 19 miesiącach budowy. 📢 Technologia jak z "Matrixa". Od środy będzie można płacić w Empiku w Galerii Kazimierza za pomocą skanu twarzy i oczu W środę 12 czerwca rozpocznie się pierwszy w Polsce i na świecie pilotaż usługi umożliwiającej płacenie przy pomocy skanu twarzy i tęczówek oczu. To wspólna inicjatywa firm Mastercard, PayEye i Empiku. Usługa będzie dostępna w pięciu sklepach Empik w kraju – w tym Galerii Kazimierz w Krakowie.

📢 Stacja w Oświęcimiu nabiera znaczenia. W letnim rozkładzie jazdy PKP będą stąd pociągi do Poznania, Kołobrzegu, Szczecina, Zakopanego Lista połączeń kolejowych z Oświęcimia jest coraz dłuższa. W nowym letnim rozkładzie jazdy PKP od niedzieli, 9 czerwca będzie można pojechać pociągiem do Poznania, Kołobrzegu, Szczecina czy Zakopanego. Od ub. roku Oświęcim ma już połączenia z Warszawą, Rzeszowem czy Przemyślem oraz kilka międzynarodowych, w tym do Monachium, Wiednia, Pragi i Budapesztu. 📢 Budowa węzła drogowego na zakopiance pod Krakowem. Od poniedziałku kolejne utrudnienia dla kierowców W poniedziałek o 5 rano zmieniona zostanie organizacja ruchu na zakopiance w Gaju, w rejonie budowanego węzła. Zamknięta zostanie jedna z jezdni i przeniesiony ruch na drugą. Ruch w obu kierunkach będzie możliwy tylko jednym pasem. Utrudnienia związane są z demontowaniem deskowania na budowanym wiadukcie. Taka organizacja ruchu potrwa do 12 czerwca.

📢 Zawody w kopaniu grobów na czas hitem targów Necroexpo. Polskę reprezentuje Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór z Sandomierza W piątek, 7 czerwca, w Targach Kielce rozpoczną się X Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Necroexpo. Nie zabraknie nowości, luksusowych trumien i urn, jak również kontrowersyjnych zawodów w... kopaniu grobów na czas z udziałem kilku krajowych reprezentacji. Polskę reprezentuje znane i cenione Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór z Sandomierza. Poznaliśmy skład naszej drużyny. 📢 Pożar budynku mieszkalnego w Sierockiem (pow. tatrzański). Straż ewakuowała 3 osoby Budynek całkowicie był objęty ogniem z chwilą przybycia pierwszych zastępów straży pożarnej. Na miejsce zjechały się zastępy niemal z całego powiatu. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 7.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Krakowski Park Jordana na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie stu lat. Tak bawili się tam mali krakowianie Zajmuje prawie 21 hektarów i powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Park Jordana jest jednym z najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w Krakowie. To przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce odpoczynku i zabawy w środku miasta, wśród zieleni. Znajduje się w obrębie ulic: al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta. Z jednej strony polanki, ławeczki, alejki do spacerów, z drugiej atrakcje, które odpowiadają najnowszym trendom, jak skate park, boisko do gry w boule czy ścianka wspinaczkowa. A my zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, jak wyglądał krakowski Park Jordana prawie sto lat temu! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 7.06.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Kraków. Plaga bezdomnych ślimaków w Nowej Hucie. List Czytelnika, reakcja służb Sporo ich teraz w przydomowych ogródkach czy na działkach - chodzi o ślimaki pełzające bez skorupek, które przyjemne w dotyku nie są, ale przede wszystkim są szkodnikami, zżerają ludziom rośliny ozdobne i uprawy. Napisał do nas Czytelnik o jednym miejscu w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, gdzie jest ich zatrzęsienie. Obarcza winą służby miejskie, te się tłumaczą. Problem ślimaków dotyczy jednak wszystkich, którzy mają kawałek zieleni przy miejscu zamieszkania.

📢 Koszmarny widok w centrum Krakowa. Pył, śmieci i ptasie odchody zamiast parku. Połączenie Starego Miasta z Grzegórzkami idzie bardzo opornie Tereny rekreacyjne, zieleń, boiska, place zabaw - to miała być nowa, komfortowa przestrzeń łączącą Stare Miasto i Kazimierz z Grzegórzkami. Jak na razie pod nowymi kolejowymi estakadami przecinającymi centrum miasta mamy brud, pył, śmieci, zakamarki do nocnych libacji i dzikie parkingi. Podobnie jest też pod estakadami na Zabłociu. A miał być Park Kolejowy, na który czekają mieszkańcy. Koszmarne widoki pozostają także w pamięci zagranicznych turystów, którzy często korzystają z nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki, czy odwiedzają muzea na Zabłociu.

📢 Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski: Trzeba przywrócić stabilność finansową miasta Jak teraz jadę na rowerze, to rzeczywiście mieszkańcy zwracają na mnie uwagę, ale machają do mnie, pozdrawiają. To jest bardzo miłe. Nikt nie podkłada nóg pod koła - mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który wygrał w wyborach jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Od miesiąca rządzi miastem. Opowiada nam o pierwszych decyzjach i planach związanych z rozwojem Krakowa. 📢 Weekend w Krakowie. Parada Smoków, Wodecki Twist Festiwal, Dni Nowej Huty. Oto najlepsze wydarzenia w mieście w dniach 7-9 czerwca: Co robić w weekend w Krakowie? To pytanie często spędza sen z powiek zarówno mieszkańcom miasta, jak i turystom. Na szczęście osobom, które jeszcze nie są pewne, co chcą robić w najbliższych dniach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienia najciekawszych wydarzeń w Krakowie. Zobacz, co ciekawego można robić w mieście w nadchodzący weekend!

📢 Kraków. Papamobile znów na Franciszkańskiej pod Oknem Papieskim Z okazji 45. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało wystawę „Gaude Mater Polonia. Jan Paweł II w Ojczyźnie. 2–10 czerwca 1979”. W Krakowie otwarcia ekspozycji o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła do ojczyzny dokonał dr Karol Nawrocki, prezes IPN. Atrakcją jest na niej replika papamobile, która stanęła na Franciszkańskiej pod słynnym Oknem Papieskim.

📢 Zaskakująca decyzja prezesa Puszczy Niepołomice. Podał się do dymisji! Marek Bartoszek nie jest już prezesem Puszczy Niepołomice. Sternik niepołomickiego klubu podał się do dymisji. W mediach społecznościowych opublikował list, który prezentujemy. Poprosiliśmy też o komentarz samego zainteresowanego. 📢 Wnioski po sezonie Wisły Kraków, czyli jak kolejny raz przegrano awans… Wraz z odejściem z Wisły Kraków trenera Alberta Rude i zatrudnieniu Kazimierza Moskala, domknięty został symbolicznie sezon 2023/2024 w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. Sezon, który zakończył się porażką, a której zdobycie Pucharu Polski nie jest w stanie osłodzić do końca. Prezentujemy posezonowe wnioski.

📢 Wypadek w Lipnicy Górnej, zderzenie motocyklisty z ciągnikiem. 17-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR W czwartkowe popołudnie 6 czerwca w Lipnicy Górnej w powiecie bocheńskim doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty, który zderzył się z ciągnikiem. 17-letni kierowca jednośladu został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Lajkonik znów harcował w Krakowie. Wyjątkowa tradycja ma się dobrze, tłumy na trasie Ze Zwierzyńca wyruszył tradycyjny orszak Lajkonika. Co roku w oktawę Bożego Ciała pochód włóczków i Tatarów prowadzony przez Konika Zwierzynieckiego przemierza ulice Krakowa, zbierając haracz i przekazując pomyślność na kolejny rok. Ze względu na remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki - stałej trasy pochodu Lajkonika, w tym roku barwny orszak będzie można spotkać w nieco innych miejscach. Tradycyjnie, wydarzenie zakończy się na Rynku Głównym, gdzie Lajkonik spotka się z prezydentem Aleksandrem Miszalskim.

📢 Co z budową metra w Krakowie? Jest wstępny termin rozpoczęcia prac Miasto kompletuje dokumentację niezbędną do budowy podziemnej komunikacji w Krakowie. Przeprowadzone mają zostać także analizy, które dadzą ostateczną odpowiedź, czy od razu będzie budowane metro, czy może najpierw tunel pod centrum dla tramwajów. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiada też, że będzie zabiegał o zewnętrzne finansowanie inwestycji, na którą potrzebne są miliardy.

📢 Zalipie jest hitem na Instagramie! Na tym portalu można podziwiać cudowne zdjęcia wykonane przez turystów odwiedzających Malowaną Wieś Zalipie to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości w Małopolsce. Co roku do Malowanej Wsi ściągają turyści z całej Polski, a także różnych zakątków świata. To miejsce wyjątkowo wygląda szczególnie o tej porze, a więc tuż po konkursie "Malowana Chata", który w tym roku odbył się już 61 raz. Pięknymi kwiatami ozdobione są nie tylko domy, ale też obory, psie budy, czy studnie. Każdy kto odwiedza Zalipie zachwyca się tymi niezwykłymi dziełami sztuki. Popularność tego miejsca dostrzegana jest m.in. na Instagramie, gdzie praktycznie każdego dnia przybywa zdjęć, które na swoje profile wrzucają turyści odwiedzający Malowaną Wieś. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Zalipie na fotografiach udostępnionych w sieci!

📢 Remont Tuchowskiej budzi coraz większe obawy mieszkańców o planowane objazdy. "Osiedlowe drogi nie wytrzymają tak dużego ruchu" Zapowiadany przez magistrat remont ulicy Tuchowskiej i związane z nim objazdy oznaczać będą kłopoty nie tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców tej i sąsiednich ulic. Przedstawione przez Zarząd Dróg i Komunikacji plany ominięcia częściowo zamkniętej Tuchowskiej przerażają zwłaszcza tych, których domy znajdują się przy ul. Ostrogskich. Pod skierowanym do miasta protestem podpisało się 70 osób. 📢 Jest terminarz ekstraklasy. Cracovia zacznie z Piastem, Puszcza z mistrzem Polski Ekstraklasa SA ogłosiła terminarz nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Pierwsza kolejka zostanie rozegrana 19-22 lipca, ostatnia jesienna seria spotkań 6-9 grudnia, a sezon zakończy się 24-25 maja. 📢 Kolejne zagraniczne targi zbrojeniowe z udziałem Zakładów Mechanicznych Tarnów. W Bułgarii spółka prezentuje m.in. armatę ZU-23-2 Do soboty (8 czerwca) tarnowskie Zakłady Mechaniczne uczestniczą w Międzynarodowej Wystawie Sprzętu i Usług Obronnych HEMUS 2024 w bułgarskim Płovdiv. Spółka zbrojeniowa z Tarnowa prezentuje swoje flagowe wyroby i liczy, że zainteresują się nimi nowi klienci.

📢 Mieszkańcy Sądecczyzny szykują się do protestu w sprawie "sądeczanki". DK75 zablokują... helikopterem „Sądeczanka” czyli odcinek DK75 Brzesko – Nowy Sącz to trasa na którą mieszkańcy całej Sądecczyzny czekają od lat. Zgodnie ze składanymi obietnicami, ma być gotowa w 2028 roku, a na początku 2029 przejezdna. W ten scenariusz przestali wierzyć mieszkańcy regionu. Na 18 czerwca zaplanowali protest. Na DK 75 ma wylądować helikopter. 📢 Dziury po kulach w witrynach sklepów w centrum Krakowa. Strzelanina? Co wydarzyło się nocą na Floriańskiej? W nocy z soboty na niedzielę (z 1 na 2 czerwca) najprawdopodobniej na skutek strzelaniny zostały uszkodzone dwie witryny galerii i sklepu. Tej samej nocy również na ul. Floriańskiej doszło do pobicia mężczyzny. Agresor zdołał uciec przed przybyciem policji. Zaskakujące jest to, że poszkodowany nie zgłosił pobicia. Policja nie wyklucza, że oba zdarzenia mogą być ze sobą powiązane.

📢 Marek Bartoszek, prezes Puszczy: Nasze miejsce jest w Niepołomicach Jest przekładany wodociąg, zjazd z drogi nr 75 w ul. Kusocińskiego do końca wakacji będzie gotowy. Będzie poszerzona ulica i parking. Procedowana jest sytuacja, jeśli chodzi o wieże transmisyjne dla Canal+ - mówi Marek Bartoszek, prezes Puszczy Niepołomice 📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Kraków. Tanie loty w czerwcu. 10 miast, do których polecisz do 200 zł w dwie strony! Tanie loty z Krakowa. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że już niebawem rozpocznie się również zmora studentów - letnia sesja bowiem tuż za rogiem... Chcąc zrelaksować się i wypocząć przed lub po egzaminach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienie tanich lotów z Krakowa do innych europejskich miast. Sprawdź, gdzie dolecimy w czerwcu w dwie strony za niecałe 200 zł! LISTA

📢 Wielka tężnia solankowa w Olkuszu na finiszu prac. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Zobacz wideo Prace przy budowie wielkiej tężni solankowej w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu zmierzają ku końcowi. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Warto podkreślić, że olkuska tężnia będzie jednym z największych tego typu obiektów w województwie. Powierzchnia tarniny wyniesie tam prawie sześćset metrów kwadratowych. 📢 Kraków. Strefy Kibica w Krakowie. Strefy Kibica Euro 2024 - gdzie obejrzeć mecze Polski? Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024, co oznacza, że już za kilkanaście dni wszyscy Polacy zasiądą przed telewizorami, by oglądać mecze naszej reprezentacji i nie tylko. Gdzie w Krakowie obejrzymy mecze mundialowe? Gdzie znajdują się Strefy Kibica? Dowiedzcie się.

📢 Nowy trener w Cracovii. Zajmie się drugim zespołem Cracovia oficjalnie ogłosiła trenera rezerw. Został nim Krzysztof Mordak. Na tym stanowisku był vacat po tym, jak po sezonie 2022/23 rezerwa wycofała się z rozgrywek trzeciej ligi.

📢 Piękni, młodzi i wolni szukali drugiej połówki. Single party w klubie Space w Czchowie. Zobacz zdjęcia Space Club w Czchowie to największa dyskoteka na pograniczu regionie sądeckiego. Tym razem odbyła się tam impreza pod hasłem "single party". Na parkiecie nie zabrakło pięknych kobiet. Jak zawsze klubowicze nie zawiedli i ochoczo ruszyli na imprezę i bawili się w rytmie największych hitów muzyki klubowej oraz biesiadnej. Co tam się działo? Zobacz, kto bawił się na imprezie w Czchowie w miniony weekend. Mamy zdjęcia. 📢 Dwa koncerty galowe i bezpłatne występy pod Wawelem. Siódma edycja Wodecki Twist Festivalu w dniach 7-9 czerwca w Krakowie Tegoroczna edycja Wodecki Twist Festivalu w Krakowie upłynie w takt przebojów słynnego piosenkarza w nowych aranżacjach - ale nie tylko. Impreza poszerza swą formułę o muzykę innych twórców z kraju i zagranicy. Odbędą się dwa koncerty galowe w ICE Kraków, a potem organizatorzy zapraszają na bezpłatne występy pod Wawelem.

📢 Nowy most nad Sołą w Oświęcimiu. Kolejny ważny etap budowy przeprawy. Rozpoczęło się stawianie ostatniej podpory. Zdjęcia Na budowie nowego mostu nad Sołą w Oświęcimiu rozpoczął się kolejny ważny etap inwestycji związany ze stawianiem ostatniej podpory. Przeprawa nad Sołą jest jedną z trzech, jakie powstają w ramach obwodnicy Oświęcimia do drogi S1. Zobacz najnowsze zdjęcia GDDKiA z budowy mostu. 📢 Konwencja Konfederacji na Rynku Głównym w Krakowie. Konrad Berkowicz podsumował kampanię wyborczą W czwartek wieczorem na Rynku Głównym w Krakowie zgromadziło się spore grono osób popierających Konfederację. Wszystko za sprawą Konrada Berkowicza, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, którzy pojawili się obok kościoła św. Wojciecha. W kilku słowach postanowili oni podsumować ostatnie tygodnie kampanii wyborczej do parlamentu europejskiego i zachęcić nieprzekonanych do pójścia na wybory 9 czerwca.

📢 Kraków. Bóbr na głównej ulicy w Krakowie. Bohaterska akcja pasażera i kierowcy MPK Nie każdy bohater nosi pelerynę! Jednym z nich niewątpliwie jest kierowca krakowskiego autobusu. W nocy z 5 na 6 czerwca, jadąc po ul. Wielickiej, Pan Adam zauważył niecodziennego gościa. Po jezdni spacerował bowiem... bóbr we własnej osobie. Zwierzaka chcącego przejść na drugą stronę ulicy zatrzymało jednak torowisko, oddzielone od chodnika barierą, która uniemożliwiała maluchowi przejście. 📢 Mieszkańcy Łapczycy i Moszczenicy przeciwko planowanej obok ich domów stacji ługowania gruzu solnego oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków Kilkudziesięciu mieszkańców Łapczycy i Moszczenicy obawia się skutków planowanych obok ich domów inwestycji. Chodzi o budowę instalacji do ługowania gruzu solnego oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie tego pierwszego przedsięwzięcia.

📢 Weekend w Małopolsce: zamki, ścieżki w koronach drzew i uzdrowiska! Oto 10 miejsc idealnych na krótką wycieczkę! 6.06.2024 Nie masz pomysłu na spędzanie wolnego czasu w weekend? Małopolska jest pełna cudownych i fascynujących miejsc do zwiedzania. Przygotowaliśmy listę, która pomoże zorganizować weekendową wycieczkę. Polecamy m.in wyjazd do kopalni Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy czy Zamek Tenczyn w Rudnie. A to nie wszystko! 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 6 do 11 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 6.06.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od środy 6 czerwca do wtorku 11 czerwca.

📢 Trwa budowa przejścia podziemnego przy stacji kolejowej w Olkuszu. Co z połączeniem nowego obiektu z południową częścią miasta? Zobacz wideo Prace przy wielkiej przebudowie stacji kolejowej w Olkuszu postępują w zaskakującym tempie. Od marca tego roku obecni na miejscu budowlańcy zdążyli już rozebrać starą kładkę dla pieszych i „główny peron” oraz rozpocząć prace budowlane. Obecnie trwa budowa przejścia podziemnego, które ułatwi dotarcie na stację osobom z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji to 110 milionów złotych. 📢 Słynny youtuber Książulo odwiedził kultowy krakowski Okrąglak! Testował najtańszego kebaba w Polsce i najtańszy obiad w Krakowie. Smakowało? Książulo to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów, ekspert w dziedzinie gastronomii. Influencer odwiedza popularne, kontrowersyjne, nietypowe, budzące emocje miejscówki, gdzie testuje wszelakiej maści jedzenie, a swoją opinią dzieli się w social mediach. Tym razem Książulo odwiedził krakowski Okrąglak, a konkretnie budkę z kebabami za... 8 zł! Podczas swojej wizyty w Krakowie wpadł też do jednej z podstawówek, gdzie skosztował najtańszego obiadu w mieście.

📢 Stadion Wisły Kraków zagraża bezpieczeństwu? Będzie kontrola nadzoru budowlanego. Sprawa trafiła do prokuratury Podczas prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przed ubiegłorocznymi igrzyskami europejskimi na części trybuny południowej ujawniono usterki zagrażające bezpieczeństwu widzów. Naprawiono je, ale projektanci obiektu zawnioskowali, by skontrolowano wszystkie trybuny - tak, by sprawdzić, czy w innych miejscach nie doszło do uszkodzeń. Projektanci przekonują, że nie przeprowadzono oczekiwanych przez nich kontroli. Sprawą zajął się nadzór budowlany oraz prokuratura. 📢 Pożar w Zakopanem. Żarzące się iskry latały w promieniu 200 metrów ZDJĘCIA Doszczętnie spłonął budynek gospodarczy, w którym stały zaparkowane powozy konne. Część majątku udało się uratować.

📢 Fontanna przy ul. Basztowej w końcu działa. Jej remont był czasochłonny i bardzo kosztowny Od środy, 5 czerwca, działa świeżo wyremontowana fontanna przy ul. Basztowej. Pozostałe fontanny w okolicy Plant (z wyjątkiem fontanny „Kryształ”) zostaną uruchomione do 15 czerwca. Prace pochłonęły ponad 440 tys. zł. Tymczasem można się już chłodzić w gorące dni przy fontannach w parkach: Jerzmanowskich, Krakowskim i na placu Wolnica.

📢 Wisła Kraków sprzeda młodego piłkarza? Są oferty, ale na razie za niskie… Zaczyna się na dobre ruch transferowy. Wisła Kraków na razie informowała o odejściach zawodników, z którymi nie przedłużono kontraktów. Wkrótce mogą być już jednak innego typu informacje, np. o transferach gotówkowych z klubu. Pojawiło się bowiem zainteresowanie Kacprem Dudą. 📢 Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów Trwa rekrutacja do szkół średnich. O tym, czy uczniowie kończący podstawówki dostaną się do wybranych przez siebie liceów i techników, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu ósmoklasisty. Te poznają 3 lipca. My tymczasem przypominamy progi punktowe do klas w ogólniakach w Krakowie w poprzedniej rekrutacji (na rok szkolny 2023/2024) - tych, gdzie można się było dostać mając od 100 punktów w górę. Zaczynamy od klas, których uczniem zostawało się już dzięki 101,05 punktu.

📢 Ladies Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Piękne kobiety szalały na parkiecie. Mamy ZDJĘCIA To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

📢 Nowa umowa Cracovii z miastem w sprawie stadionu Cracovia nie jest właścicielem swojego stadionu, jest natomiast dzierżawcą i operatorem obiektu przy ul. Kałuży 1. Właśnie nastąpiła zmiana umowy dzierżawy stadionu miejskiego przy ul. Kałuży 1. 📢 Kraków. Znamy program tegorocznych Wianków. Impreza potrwa aż dwa dni Koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Jarmark Świętojański i spływy Wisłą - tak w wielkim skrócie zapowiada się jedna z najbardziej oczekiwanych miejskich imprez. Tegoroczne Wianki, jak zapowiadają organizatorzy, będą dla każdego i potrwają aż dwa dni, 22 i 23 czerwca.

📢 Na Rynku Głównym w Krakowie odbył się Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Towarzyszył mu pokaz sprzętu Jest to 9. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. W wydarzeniu, które odbyło się w środę 5 czerwca na krakowskim Rynku wzięło 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa. 📢 Plany modernizacji Muzeum Archeologicznego do korekty. Powodem cenne znaleziska Za około dwa lata krakowianie będą mieli okazję odwiedzić zmodernizowaną siedzibę Muzeum Archeologicznego. Póki co, projektanci muszą ponownie pochylić się nad niektórymi rozwiązaniami z powodu cennego znaleziska odkrytego na terenie muzeum. - Ze względu na średniowieczne mury projektanci będą zmieniać koncepcję, m.in. windy i klatki schodowej – mówi Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 📢 Vixomania w Energy 2000 w Przytkowicach, czyli szalona zabawa przy muzyce Killera, Endriu, Górskiego i Bagrola. Zdjęcia Vixomania, czyli porcja dobrej muzyki w wykonaniu: Killera, Enrdiu, Górskiego i Bagrola, przyciągnęła klubowiczów do Energy 2000 w Przytkowicach. Poza muzyką, organizatorzy przygotowali szereg innych niespodzianek.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT na lato! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok!

📢 Pęczniejące skały problemem w tunelu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Będzie remont i wyłączenie odcinka w wakacje Wczoraj w czasie ulewy w Krakowie mieszkańcy Krakowa zobaczyli zalane przejście i przejazd pod wiaduktem przy Trasie Łagiewnickiej. Urzędnicy odpowiedzieli, że to tak ma być, że służą do przyjęcia nadmiaru wody. Sporo było z tego śmiechu, ale woda to nie największy problem Trasy Łagiewnickiej. Niemal od początku jej użytkowania, problemem są... pęczniejące skały gipsowe i iłowe w tunelu, którym jeżdżą samochody. Według ekspertyzy, na którą czekaliśmy miesiące, skały te już nie fałdują jezdni, ale potrzebne jest jej wyrównanie. Zapowiada się więc remont i utrudnienia w ruchu. W wakacje.

📢 Moje miasto. Transportowa niemoc w centrum Krakowa. Tunel to sprawa wagi państwowej Poniedziałek, 3 czerwca, okazał się sądnym dniem dla krakowskiej komunikacji. Wystarczyło, że z powodu remontu zamknięto torowisko pomiędzy rondami Mogilskim a Grzegórzeckim, do tego wykoleił się tramwaj na skrzyżowaniu ulic Starowiślna oraz Dietla i przez pół dnia mieliśmy transportowy paraliż. Każdą porażkę można jednak przekuć w zwycięstwo. Tak się złożyło, że tego samego dnia prezydent Krakowa Aleksander Miszalski pojechał do Warszawy na spotkania z przedstawicielami rządu w sprawie pieniędzy na inwestycje. Trudno o lepszą okazję do tego, by wyjąć telefon i pokazać decydentom ze stolicy obrazki spod Wawelu: "Zobaczcie co się u nas wyprawia, bez waszego wsparcia czeka nas transportowy kataklizm. Metro w Krakowie to sprawa wagi państwowej". 📢 Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą na DW 781. Kierowcy jeżdżą tymczasową przeprawą. Zobacz zdjęcia i wideo Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą, który łączy powiaty chrzanowski i oświęcimski. Budowa nowego mostu jest częścią większej inwestycji, czyli budowy obwodnicy, która połączy Babice z Zatorem. Pierwsza część drogi prowadząca z Podolsza do Zatora została otwarta w 2022 roku, teraz ogłoszony został przetarg na budowę drugiej części z Jankowic do Babic.

📢 Sprawdź kandydatów do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 10) w Eurowyborach. Kto jest na liście? Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Znamy już wszystkich kandydatów z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego okręg nr 10, którzy ubiegają się o mandat europarlamentarzysty. Oficjalne listy zostały opublikowane przez PKW. Zobacz, kto z Twojego regionu wyraził chęć reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej w pięcioletniej kadencji. Poniżej zamieszczamy nazwiska kandydatów. 📢 Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Wojskowych. Pojazdy wojskowe pojawiły się na krakowskim Rynku Głównym Rak, Rosomak i Poprad. Moździerz samobieżny, transporter opancerzony i samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Trzy wojskowe pojazdy, wzbudzające respekt i ciekawość przechodniów, zaparkowały we wtorek na krakowskim Rynku, tworząc scenografię dla Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych, który ma się tutaj odbyć. 📢 Tragiczny wypadek w Brzesku, zderzenie pięciu pojazdów, nie żyje 26-letni kierowca forda, zakleszczony we wraku W Brzesku na skrzyżowaniu ulicy Leśnej z drogą krajową nr 75 doszło do poważnego wypadku z udziałem pięciu pojazdów, w tym samochodu ciężarowego. Jedna osoba poszkodowana nie żyje, to 26-letni kierowca forda.

📢 Zalało kilka wsi pod Krakowem. Wielka woda topiła Ojców, zabierała meble i grille. W Skawie ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego Najtrudniejsza sytuacja była nad ranem we wtorek, 4 czerwca w Sułoszowej, a potem w Ojcowie. Rzeka Prądnik wystąpiła z brzegów, sięgnęła niemal rekordowego zagrożenia. Zalała tereny Ojcowskiego Parku Narodowego oraz posesje i domy mieszkańców. Zalewane były drogi lokalne, nieprzejezdna była też trasa wojewódzka 773. Z jednego z pensjonatów woda zabrała meble ogrodowe. W gminie Skawina rzeka Skawinka przekroczyła stan ostrzegawczy. Tu ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Podtopienia dróg, posesji i domów były w gminach Wielka Wieś, Zielonki, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca. Ludzie workami z piaskiem zastawiali podwórka i domy.

📢 Ojców zalany. Podtopienia w całej wsi i w parku narodowym. Prądnik wychodził z brzegów. Zalało popularną przydrożną knajpkę W Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko. Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik, która już dawno wyszła z brzegów. Jak zwykle przy intensywnych opadach woda spływa wartko z Sułoszowej i rozlewa się w Ojcowie. We wtorek 4 czerwca już od rana strażacy mieli mnóstwo zgłoszeń o podtopieniach dróg i podwórek.

📢 Powódź, burze i ulewy w Małopolsce. Zalane miejscowości, posesje i drogi. Ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców), wysoki też stan Wisły. Nowa prognoza IMGW jednak napawa optymizmem, padać będzie nadal, ale mniej, a w nocy i środę rozpogodzenie.

📢 Groźny wypadek o północy w Krakowie. Na Zabłociu auto wyleciało z drogi przy przejściu dla pieszych. Jedna osoba ranna, samochód do kasacji O północy z poniedziałku na wtorek, 3 na 4 czerwca doszło do wypadku na ul. Zabłocie. Jedna osoba została ranna, doznała wielu złamań. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej w okolicy przejścia dla pieszych i przystanku tramwajowego - na przeciwko Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego. Pojazd w wyniku zderzenia zniszczył też barierki i znaki drogowe.

📢 Wielka budowa trasy S7 Widoma - Kraków w Nowej Hucie. Potężne konstrukcje, mosty, estakady. Okolica zmieniła się nie do poznania! Tuż przed długim weekendem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie opublikowała w internecie najświeższe zdjęcia z budowy trasy S7 na odcinku Widoma - Kraków. Widać potężne konstrukcje estakad i mostów i coraz więcej asfaltu. Ostatnio w ten rejon też wrócił tramwaj do Wzgórz Krzesławickich. Prace dotyczą także ul. Kocmyrzowskiej i przewiduje się kolejne zmiany w ruchu. A już tam mamy spore utrudnienia i korki.

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 03.06.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni! 📢 To były czasy! "Patria" w Krynicy-Zdroju kiedyś była luksusowym hotelem. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Od 90. lat nie było tam remontu, ale luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem nadal wyglądają wyśmienicie i pamiętają słynnego tenora - Jana Kiepurę dzięki któremu Krynica zyskał sławę. Do uzdrowiska zjeżdżały tłumy kuracjusze a także śmietanka towarzyska. Dzięki "Patri" kurort stał się modnym miejscem. Zobacz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 2.05.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie wycieczki za Kraków - najciekawsze propozycje. Co warto zobaczyć? TOP 15 miejsc Mieszkasz w Krakowie lub odwiedziłeś miasto królów i znasz już niemal każdy zakątek? Widziałeś Wawel, Sukiennice, Smoka Wawelskiego i przeszedłeś się Rynkiem Podziemnym? Zwiedziłeś Kazimierz i Podgórze? Myślisz, że nic Cię już nie zaskoczy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kilka propozycji. W galerii przedstawiamy najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w okolicach Krakowa. Dojedziesz do nich nawet w niecałą godzinę!

📢 Modne Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Co przyciąga tutaj turystów? Zobaczcie zdjęcia! Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

📢 Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta.

📢 Kosmetyczka namówiła mnie na nową wersję frencha! I wiesz, co? Ten manicure wygląda rewelacyjnie Translucent french to nowa i kolejna odsłona klasycznego francuskiego manicure’u. Czym się ona wyróżnia od innych wersji tej stylizacji? Powiem wam szczerze, że z taką odsłoną jeszcze się nie spotkałam, ale jak zobaczyłam efekt końcowy, to wiedziałam, że ten manicure będzie moim ulubionym. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda” to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Anna Dymna w młodości. Wspaniałe kreacje aktorskie i burzliwe życie uczuciowe - zdjęcia Niespotykana uroda, wyjątkowy talent aktorski i ogromne serce. Anna Dymna to wybitna polska aktorka, której zawdzięczamy wiele niezapomnianych ról. "Sami swoi", "Trędowata", "Znachor", to tylko niektóre z klasyków kina, w których wystąpiła Dymna. W tym roku aktorka będzie obchodzić 73. urodziny. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Anna Dymna. 📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba. 📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce.

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu. Zobaczcie zabawne memy! 7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu. Święto zostało ustanowione w 2003 roku przez Radę Tradycji Unii Europejskiej. Zobaczcie, jak dzisiejsze święto komentują Internauci.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć