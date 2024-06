Przegląd prasy 9.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkie smoki znów opanowały Kraków. Tak wyglądało spektakularne widowisko pod Wawelem. Ludzi tyle, że nie było gdzie szpilki wcisnąć”?

Prasówka 9.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie smoki znów opanowały Kraków. Tak wyglądało spektakularne widowisko pod Wawelem. Ludzi tyle, że nie było gdzie szpilki wcisnąć W Krakowie trwa właśnie 23. Wielka Parada Smoków. Tym razem impreza odbywa się pod hasłem "Smoki bajek, baśni i powieści". Najbardziej spektakularnym elementem wydarzenia jest zawsze Wielkie Widowisko Plenerowe organizowane późnym wieczorem pod Wawelem. Ogromne, unoszące się smocze postaci, do tego efekty świetlne i laserowe oraz muzyka. Niezmiennie przyciąga tłumy krakowian i gości. Jak wyglądała tegoroczne widowisko? Zobaczcie w galerii. W zakolu Wisły zgromadziły się tłumy widzów.

📢 Kraków. Tłumy na koncertach plenerowych podczas Dni Nowej Huty 2024. Na scenie Maleńczuk, Bryska i Marika ZDJĘCIA Dni Nowej Huty to coroczne święto "najmłodszej siostry Krakowa", w ramach którego dla Nowohucian przygotowano wiele atrakcji. Wśród nich nie mogło zabraknąć dobrej muzyki! Podczas festynu na scenie pojawiły się popularni polscy artyści: Maciej Maleńczuk, Marika oraz Bryska. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!

📢 Ostrzeżenie GIS 9.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 9.06.2024 Ostrzeżenie GIS 9.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

Prasówka 9.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wierni przy kapliczce na wzgórzu pod Krakowem. Wypraszają łaski z pomocą świętej Rity Święta Rita, ta patronka od spraw trudnych, beznadziejnych od spraw wydawałoby się niemożliwych daje ludziom nadzieję. Czciciele tej Świętej z Cascii w sobotę, 8 czerwca, znów spotkali się we Włosani na polanie przy niewielkiej kapliczce, którą na cześć tej włoskiej augustianki w 2006 r. postawiła rodzina Losterów. Od tamtej pory co roku gromadzą się tu na modlitwie dziesiątki, może setki wiernych.

📢 Poważny wypadek na rajdzie samochodowym w Makowie Podhalańskim. Są ranni, na miejscu śmigłowiec Maków Podhalański - poważny wypadek podczas rajdu samochodowego. Są osoby poszkodowane. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Ach, te lśniące - rolnicze - maszyny! IV Zlot Starych Ciągników w Krakowie Dużym zainteresowaniem - w tym młodych wielbicieli wszelkich pojazdów - cieszył się sobotni IV Zlot Starych Ciągników na Uniwersytecie Rolniczym. Rolniczy sprzęt można było podziwiać, a nawet usiąść za kierownicą ciągnika na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki URK przy ul. Balickiej. 📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Pół tysiąca poszukiwaczy drogocennych kamieni Wielkie hałdy ziemi na polu agatowym, a obok nich ogromne wyrwy. A w środku, w olbrzymich dołach, i na hałdach mnóstwo ludzi ze sztychówkami, motykami, młotkami i kilofami. Przekopują ziemię, przerzucają z miejsca na miejsce i wypatrują kamieni - poszukują agatów. To wszystko w ramach akcji Pierwsza Orka czyli Wielkie Agatów Szukanie, organizowanej przez Muzeum Agatów w Rudnie. W wydarzeniu wzięło udział około 500 osób.

📢 Kandydatki w konkursie Miss Polski w gorącej sesji zdjęciowej w strojach kąpielowych przed zgrupowaniem w Małopolsce Która z nich zostanie Miss Polski 2024? Na razie dziewczyny relaksują się przed zgrupowaniem, które rozpocznie się 10 czerwca w Małopolsce. Czeka je wiele pracy, bo gala zapowiada się wyjątkowo! Nie możemy się już doczekać 5 lipca i gali w Nowym Sączu! Finalistki konkursu Miss Polski poznaliśmy w kwietniu w czasie półfinałów. Teraz czas na ostateczną rywalizację. Widać, że dziewczynom służy upalny czerwiec. Zobaczcie je na gorących zdjęciach.

📢 Kraków. "Murem za polskim mundurem". Na Placu Matejki uczcili pamięć żołnierza zamordowanego na granicy By - jak zapowiadano - okazać wsparcie obrońcom naszych granic i ich rodzinom oraz oddać hołd zamordowanemu młodemu żołnierzowi została zorganizowana sobotnia manifestacja na placu Matejki w Krakowie. O udziału w niej apelowali główni organizatorzy: krakowskie koło Młodzieży Wszechpolskiej, Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis i Bractwo Przedmurza - Kraków.

📢 Seria wypadków w Tatrach. Jedna osoba nie żyje. Wielu turystów nieprzygotowanych do wędrówek Śmiertelny wypadek w Tatrach. W rejonie Małego Koziego Wierchu, w Żlebie Honoratki, zginął turysta, który spadł z dużej wysokości. Dla ratowników TOPR to w ogóle był trudny dzień - w górach wciąż zalegają płaty śniegu, a wielu turystów wyszło w Tatry bez żadnego sprzętu. 📢 Festiwal Kolorów w Krakowie. Zabawa z barwnymi proszkami jak podczas hinduistycznego święta holi W przestrzeni przy Tauron Arenie Kraków w powietrze leci wielobarwny pył. W sobotę, 8 czerwca, od godziny od 15 trwał tam Festiwal Kolorów. Uczestnicy mieli zapewniony sypki, nietoksyczny (i schodzący z ubrań) kolorowy proszek - oraz dobrą zabawę. Na miejscu czekały jedzenie z foodtrucków, DJ'e, konkursy z nagrodami. 📢 Wsiadajcie na rowery! 12 rodzinnych wycieczek po Małopolsce na "czterech kółkach". Łatwe i trudniejsze trasy. Piękne widoki gwarantowane Małopolska jest piękna - i to wcale nie slogan, a stwierdzenie faktów. W piękne dni warto wybrać się poznawać jej okolice na rowerze. A najlepiej w dobrym towarzystwie - z dziećmi, bliskimi lub przyjaciółmi. Przygotowaliśmy dla was zestawienie 12 najciekawszych tras w Małopolsce, które można pokonać także z dziećmi lub osobami, które nie mają super kondycji. Co ważne - do każdej z tych tras można dojechać pociągiem. Sprawdź nasze propozycje.

📢 Doda pokochała Łącko i góry. Wraz z z ukochanym Dariuszem Pachutem i pieskiem na wieżę widokową w Gorcach. Często bywa w okolicy Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, w jego rodzinnej miejscowości koło Łącka. Jest tam częstą bywalczynią. Tak było także w długi weekend. Choć piosenkarka nie relacjonuj już wprost swojego życia osobistego w mediach społecznościowych to na nagraniach, które dodaje jej ukochany widać, że towarzyszy mu podczas górskich wycieczek. Na nagraniach zawsze też pojawia się jej uroczy piesek. Długi weekend Doda spędziła w górach a konkretnie w Gorcach. Wybrała się na wieżę widokowa w gm. Ochotnica Dolna. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Galicyjskie Targowisko Instrumentów w Szymbarku, czyli wszystko o tworzeniu i muzykowaniu. Takich dźwięków nie słyszeliście zapewne nigdy Szymbarski kasztel, oficyna oraz dworek są dzisiaj wyjątkowo gwarne. Wszystko za sprawą Galicyjskiego Targowiska Instrumentów. I jak łatwo się domyślić, na tymże targowisku spotkamy muzykujących artystów, ale też twórców najbardziej oryginalnych i niezbyt często spotykanych instrumentów – lir korbowych, mandolin, heligonek, harf klawiszowych i wielu innych. 📢 Kraków spragniony lata. Na Zakrzówku kąpie się sporo ludzi. Kiedy oficjalne otwarcie wakacyjnego sezonu? Krakowianie wypatrują letniej pogody - obfitujący w burze i deszcze czerwiec 2024 na razie jest kapryśny, ale to wcale nie znaczy, że nie można na szerszą skalę rozpocząć sezonu kąpielowego. Przynajmniej nieoficjalnie. W sobotę, 8.06, odwiedziliśmy Zakrzówek. Pływające pomosty były pełne ludzi, woda też zachęcała do kąpieli. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wietrzenie szatni w Wieczystej Kraków. Z klubu odchodzi 20 piłkarzy! Po awansie do II ligi piłkarskiej w Wieczystej Kraków zachodzą bardzo poważne zmiany. Z ekipą z ul. Chałupnika po sezonie 2023-2024 pożegnają się zawodnicy, którym kończą się kontrakty bądź wypożyczenia z innych klubów. Lista jest bardzo długa - znalazł się na niej aż 20 piłkarzy. 📢 Niezwykły widok w Słowińskim Parku Narodowym. Bałtyk odkrył prastary las. Drzewa rosły tu przed tysiącami lat Słowiński Park Narodowy poinformował na swoim profilu o niecodziennym zjawisku, jakie można zaobserwować na plaży na terenie parku. Morze odsłoniło pozostałości po dawnej puszczy. 📢 Mroczna historia Rabki-Zdrój. Uzdrowisko miało być Miastem Dzieci Świata. Plan stworzenia tu dziecięcego raju okazał się utopią Malowniczo położona Rabka-Zdrój miała być rodzimą "czarodziejską górą" – uzdrowiskiem z eleganckimi pensjonatami, Miastem Dzieci Świata. Beata Chomątowska w swojej książce "Miasto Dzieci Świata" wyrusza szlakiem marzeń o rabczańskiej "republice dzieci", natrafiając na mroczne sekrety willi "Tereska", wymazaną z pamięci historię polsko-żydowskiego miasteczka, samotność dziecięcych kuracjuszy i krzywdę małych rabczan.

📢 Wygrana rezerw Wisły Kraków po zaciętym meczu z Lubaniem Maniowy Wisła II Kraków pokonała w sobotę Lubań Maniowy 5:3 w meczu 35. kolejki małopolskiej IV ligi. To był zacięty mecz, z dużą liczbą sytuacji i ładnymi golami. Również po stałych fragmentach gry. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 8.06.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Nowy most nad Sołą w Oświęcimiu. Kolejny ważny etap budowy przeprawy. Rozpoczęto stawianie ostatniej podpory. Zdjęcia Na budowie nowego mostu nad Sołą w Oświęcimiu rozpoczął się kolejny ważny etap inwestycji związany ze stawianiem ostatniej podpory. Przeprawa nad Sołą jest jedną z trzech, jakie powstają w ramach obwodnicy Oświęcimia do drogi S1. Zobacz najnowsze zdjęcia GDDKiA z budowy mostu. 📢 Nową Hutę opanowali biegacze. W sobotę rano ruszyli na trasę XXI Biegu im. Księdza Józefa Kurzei Miłośnicy biegania w sobotę (8 czerwca) w Nowej Hucie biorą udział w XXI Biegu Memoriałowym im. Księdza Józefa Kurzei. Po raz pierwszy była możliwość wyboru dystansu: 5 lub 10 kilometrów. Trasa przebiegała po terenach prowadzących od Plant Mistrzejowickich, przez park przy forcie na os. Złotego Wieku, a zakręcała na wysokości parku Reduta. W przypadku trasy 5-kilometrowej do przebiegnięcia była pojedyncza pętla, w przypadku 10-kilometrowej - podwójna pętla.

📢 Kolejny zlot czarownic w Bukownie. Do tego upiory, wampiry czarnoksiężnicy. Było strasznie i zabawnie! Zobacz zdjęcia Po raz trzeci do Bukowna zawitały czarownice z całym bliskim sobie towarzystwem w postaci upiorów i czarnoksiężników. Ich zlot odbywał w mrocznej scenerii. Było strasznie i... zabawnie. Zobacz fotorelację z III Zlotu Czarownic w Bukownie. 📢 Groźny pożar w Krakowie. W nocy na Ruczaju płonęły lokale usługowe. Walka z ogniem trwała kilka godzin W nocy piątku na sobotę doszło do pożaru lokalów usługowych przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej w Krakowie. Walka służb z ogniem trwała przez kilka godzin. "Do wczesnych godzin porannych trwało dogaszanie oraz prace rozbiórkowe" - informuje Patrol998-Małopolska.

📢 Dzisiaj idealne warunki do wędrówek w Tatrach. Dalej trzeba uważać na płatach śniegu ZDJĘCIA Słońce na zmianę z chmurami i brak prognozowanych burz. W Tatrach panują idealne warunki do górskich wędrówek, ale dalej trzeba uważać.

📢 Lata 80. w Krakowie to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków? 📢 Weekend w Małopolsce: zamki, ścieżki w koronach drzew i uzdrowiska! Oto 10 miejsc idealnych na krótką wycieczkę! Nie masz pomysłu na spędzanie wolnego czasu w weekend? Małopolska jest pełna cudownych i fascynujących miejsc do zwiedzania. Przygotowaliśmy listę, która pomoże zorganizować weekendową wycieczkę. Polecamy m.in wyjazd do kopalni Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy czy Zamek Tenczyn w Rudnie. A to nie wszystko!

📢 Stacja w Oświęcimiu nabiera znaczenia. W letnim rozkładzie jazdy PKP pojadą stąd pociągi do Poznania, Kołobrzegu, Szczecina, Zakopanego Lista połączeń kolejowych z Oświęcimia jest coraz dłuższa. W nowym letnim rozkładzie jazdy PKP od niedzieli, 9 czerwca będzie można pojechać pociągiem do Poznania, Kołobrzegu, Szczecina czy Zakopanego. Od ub. roku Oświęcim ma już połączenia z Warszawą, Rzeszowem czy Przemyślem oraz kilka międzynarodowych, w tym do Monachium, Wiednia, Pragi i Budapesztu.

📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczyna sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 Stara krakowska tradycja zagrożona? Mieszkańcy Bielan piszą petycję do prezydenta w sprawie festynu na polanie w Lesie Wolskim Mieszkańcy Bielan, ale i całego Krakowa oraz sympatycy podpisują się od kilku dni pod internetową petycją do prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Proszą o interwencję w sprawie festynu odbywającego się - jak zaznaczono - od paruset lat w Lesie Wolskim na Polanie Bielańskiej (Polanie pod Dębiną) w dzień Zielonych Świątek, czyli odpustu na Bielanach. Zdaniem autorów pisma ta jedna z najstarszych krakowskich tradycji jest zagrożona. Skarżą się na działania Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. A Fundacja odpowiada. 📢 Poważny nocny wypadek w Krakowie na trasie S7 W nocy doszło do wypadku samochodu osobowego na drodze krajowej S7 (okolice węzła Przewóz). Na pasie ruchu w kierunku autostrady A4 samochód osobowy uderzył w barierę ochronną. W wyniku zdarzenia ranna została jedna osoba.

📢 Dwór Badenich w Wadowie przez lata popadał w ruinę. Teraz ruszył remont! To może być perełka Nowej Huty. Wciąż jednak brakuje pieniędzy Wyburzenie ścian działowych, skucie tynków wewnętrznych, osuszenia ścian i impregnacje, demontaż posadzek - m.in. takie prace zaplanowano na początek długo wyczekiwanego kompleksowego remontu zabytkowego obiektu w Nowej Hucie. Pierwszy etap prac, którego koszt to niemal 2 mln zł, ma się zakończyć do grudnia tego roku. Na kompleksową restauracje obiektu potrzeba dodatkowych 13 mln zł, które do tej pory nie zostały jednak zarezerwowane w budżecie miasta. Nie wiadomo też, ile będzie kosztowała inwestycja w rewitalizację terenu wokół dworu.

📢 Weekend w Krakowie. Parada Smoków, Wodecki Twist Festiwal, Dni Nowej Huty. Oto najlepsze wydarzenia w mieście w dniach 8-9 czerwca: Co robić w weekend w Krakowie? To pytanie często spędza sen z powiek zarówno mieszkańcom miasta, jak i turystom. Na szczęście osobom, które jeszcze nie są pewne, co chcą robić w najbliższych dniach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienia najciekawszych wydarzeń w Krakowie. Zobacz, co ciekawego można robić w mieście w nadchodzący weekend!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 8.06.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 ZIS przekonuje, że stadion Wisły Kraków posiada wszelkie wymagane przeglądy budowlane. Projektanci mają inne zdanie Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, odpowiadający za Stadion Miejski im. Henryka Reymana, po naszym artykule wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że ten piłkarski obiekt posiada wszystkie wymagane prawem przeglądy budowlane. Zdaniem projektantów stadionu nie wszystko jednak zostało wcześniej odpowiednio sprawdzone. O tym, kto ma rację rozstrzygnie kontrola nadzoru budowlanego. Sprawa trafiła też do prokuratury.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji.

📢 Mercure Szczyrk Resort - zwiedziliśmy luksusowy hotel. Zobaczcie ZDJĘCIA. Efekt zapiera dech w piersiach! Jako jedni z nielicznych mieliśmy okazję zwiedzić gruntownie modernizowany hotel Mercure Szczyrk Resort, który przez całe dekady funkcjonował jako Orle Gniazdo. Kompleks naprawdę zapiera dech w piersiach i wywołuje efekt wow. Część pomieszczeń hotelowych jest już gotowa, w części obiektu prace jeszcze trwają. Ale - jak nas zapewniono - na wrzesień, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie gigantycznego, czterogwiazdkowego hotelu, wszystko będzie gotowe na sto procent. PÓKI CO, ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z HOTELU I WIZUALIZACJE, JAK ON BĘDZIE WYGLĄDAŁ!

📢 Koszmarny widok w centrum Krakowa. Pył, śmieci i ptasie odchody zamiast parku. Połączenie Starego Miasta z Grzegórzkami idzie bardzo opornie Tereny rekreacyjne, zieleń, boiska, place zabaw - to miała być nowa, komfortowa przestrzeń łączącą Stare Miasto i Kazimierz z Grzegórzkami. Jak na razie pod nowymi kolejowymi estakadami przecinającymi centrum miasta mamy brud, pył, śmieci, zakamarki do nocnych libacji i dzikie parkingi. Podobnie jest też pod estakadami na Zabłociu. A miał być Park Kolejowy, na który czekają mieszkańcy. Koszmarne widoki pozostają także w pamięci zagranicznych turystów, którzy często korzystają z nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki, czy odwiedzają muzea na Zabłociu. 📢 Budowa węzła Grębałów na S7 w Krakowie. Leją tony betonu na wiadukcie, po którym tramwaje dojadą do budowanej właśnie pętli Na budowie trasy S7 praca wre. Widać to szczególnie na odcinku gdzie budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Jest tu wiele wiaduktów i skomplikowanych rozwiązań drogowych. Na jednym z obiektów nad ul. Łowińskiego właśnie wylewany jest beton pod przyszłe torowiska. Sami zobaczcie postępu w budowie!

📢 Wielka Parada Smoków w Krakowie. Zmiany w komunikacji miejskiej W sobotę i niedzielę, 8 i 9 czerwca, odbędzie się 23. Wielka Parada Smoków. Ze względu na prognozowaną zwiększoną frekwencję pasażerską, zostaną wprowadzone wzmocnienia w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej. Przypomnijmy - w sobotę odbędzie się pokaz na bulwarach Wisły, a w niedzielę przemarsz przez miasto. 📢 Kraków. Koncert zespołu Kombii na Rynku Głównym. Pod sceną tłumy! Piątkowy wieczór był gratką dla miłośników polskich klasyków. Na scenie na Rynku Głównym pojawił się bowiem kultowy zespół Kombii, który wystąpił w ramach corocznego wydarzenia, jakim jest Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Oprócz doborowej muzyki, na uczestników wydarzenia czekało (i wciąż czeka) wiele atrakcji! 📢 Valvoline Rajd Małopolski przejechał przez pow. wadowicki. Jutro jedzie do Makowa Podhalańskiego i Zawoi W czwartek wieczorem oficjalnie rozpoczął się „Valvoline Rajd Małopolski”, wchodzący w skład Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy Centralnej. W piątek (7 czerwca) rozegrano kilka odcinków specjalnych. Klasyfikację generalną wygrali bracia Jarosław Szeja i Marcin Szeja.

📢 Turyści przyjechali na weekend do Zakopanego. Krupówki niemal pełne Tym razem prognozy pogody są łaskawsze dla właścicieli obiektów noclegowych. Widać to po ilości turystów, którzy spacerują Krupówkami. 📢 Kraków. Z zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu wiele nie zostało. Ale wróci wraz z biurowcem i restauracją Postępują prace przy przebudowie zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu w Krakowie. Przebudowa jednak wiąże się z wypruciem prawie wszystkiego i zmienienia tego miejsca w nową kamienicę przystającą do zupełnie nowego, nowoczesnego biurowca. Dach willi już zniknął, okna też, zostało trochę starych ścian, pojawiają się nowe. W mocno zabudowywanym biurowcami Zabłociu willa była czymś wyjątkowym, ale nowy budynek, przyklejony do nowoczesnej konstrukcji może już nie robić takiego efektu.

📢 Kraków. Zamknięty most w Parku Jerzmanowskich. Potrzebny solidny remont Po ostatnich ulewnych deszczach jeden z mostków w Parku Jerzmanowskich został podmyty. Doszło do częściowego odsłonięcia stopy fundamentu przyczółka oraz rozluźnieniu gruntu stanowiącego podłoże fundamentu pod przyczółkiem. Wygląda to poważnie.

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o jego tymczasowym zamknięciu. Most został w tym momencie wyłączony z użytku.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci!

📢 Nowy Sącz w końcu doczeka się miejskiego szaletu w centrum miasta. Rozpoczęła się budowa Nowy Sącz w końcu doczeka się publicznej toalety w centrum miasta. Po tym jak w drugim przetargu udało się wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję za 255 tys. zł rozpoczęły się prace. Automatyczny szalet miejski wykonuje dla miasta firma Hamster Polska. Zgodnie z założeniem toaleta będzie mieć owalny kształt i zostanie postawiona w miejscu, gdzie już kiedyś był miejski szalet. Na jej elewacji znajdzie się grafika lub mozaika, a wokół zaplanowano nasadzenia.

📢 Kobieca Twarz Małopolski 2024. Spotkanie laureatek plebiscytu było pełne pozytywnej energii Wybraliśmy Kobiece Twarze Małopolski! Na dzisiejsze Forum Kobiecości, które jest kulminacyjnym wydarzeniem plebiscytu Kobieca Twarz Regionu roku przybyły wyjątkowe kobiety z całej Małopolski. Laureatki naszego plebiscytu sprawiają, że świat jest lepszy. Dużo się działo, zobacz naszą relację!

📢 Kazimierz Moskal: Mam swój pomysł na to, jak funkcjonować ma Wisła Jeśli zostałaby ta kadra, która jest, to powiedziałem w klubie, że na już potrzebujemy lewego obrońcy, środkowego obrońcy, środkowego pomocnika i napastnika. To jest czterech zawodników, których potrzebujemy na już - mówi trener Wisły Kraków Kazimierz Moskal. 📢 Zakończyły się testy elektrycznego busa na drodze do Morskiego Oka. Kolejne już niebawem. Mamy opinię kierowcy Testowe jazdy busa z elektrycznym napędem na drodze do Morskiego Oka trwały tydzień. Pojazd w letnich warunkach dał sobie radę, pytanie tylko, jak poradzi sobie zimą oraz jak zabezpieczyć turystów, by nie wchodzili prosto pod pojazd. O plusach i minusach elektrycznego busa rozmawialiśmy z kierowcą, który wykonywał testowe jazdy. 📢 To może być hit wśród szlaków rowerowych w Małopolsce! Projekt Towarzystwa na rzecz Ziemi łączy największe atrakcje ziemi oświęcimskiej Trwają prace nad strategią dla Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027. Przewiduje ona m.in. oznakowanie kolejnych szlaków rowerowych. W związku z tym własny projekt przedstawiło Towarzystwo na rzecz Ziemi. Według wielu miłośników rowerowych wycieczek to może być prawdziwy hit!

📢 Ostatnie pożegnanie wybitnej aktorki z Krakowa. Izabela Olszewska spoczęła na Salwatorze "Była artystką doskonałą, która na scenach Starego Teatru stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji" - pożegnał Izabelę Olszewską Narodowy Stary Teatr, z którym przez lata była związana. Aktorka zmarła w poniedziałek 3 czerwca. Miała 94 lata.

📢 Takiego placu zabaw w powiecie olkuskim jeszcze nie było! Nowy obiekt przy Niepodległości w Bukownie robi wrażenie. Zobacz zdjęcia Integracyjny plac zabaw przy Niepodległości w Bukownie został już oddany do użytku. Jak zaznaczają władze miasta obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby nikt nie czuł się wykluczony. Na miejscu można skorzystać z wielu urządzeń, których nie ma na innych placach zabaw w powiecie. Koszt inwestycji wyniósł ponad 920 tysiące złotych. 📢 Wiadomo już, na którym stadionie zagra Puszcza Niepołomice! Zaskoczenie? Sporo dzieje się w przerwie międzysezonowej jeśli chodzi o małopolskie zespoły. I nie chodzi tylko o transferowe newsy. W Puszczy Niepołomice nie ma prezesa po tym jak Marek Bartoszek podał się do dymisji, ale niepołomiczanie wiedzą na czym stoją jeśli chodzi o przyszły sezon.

📢 Technologia jak z "Matrixa". Od środy będzie można płacić w Empiku w Galerii Kazimierza za pomocą skanu twarzy i oczu W środę 12 czerwca rozpocznie się pierwszy w Polsce i na świecie pilotaż usługi umożliwiającej płacenie przy pomocy skanu twarzy i tęczówek oczu. To wspólna inicjatywa firm Mastercard, PayEye i Empiku. Usługa będzie dostępna w pięciu sklepach Empik w kraju – w tym Galerii Kazimierz w Krakowie. 📢 Budowa węzła drogowego na zakopiance pod Krakowem. Od poniedziałku kolejne utrudnienia dla kierowców W poniedziałek o 5 rano zmieniona zostanie organizacja ruchu na zakopiance w Gaju, w rejonie budowanego węzła. Zamknięta zostanie jedna z jezdni i przeniesiony ruch na drugą. Ruch w obu kierunkach będzie możliwy tylko jednym pasem. Utrudnienia związane są z demontowaniem deskowania na budowanym wiadukcie. Taka organizacja ruchu potrwa do 12 czerwca.

📢 Zawody w kopaniu grobów na czas hitem targów Necroexpo. Polskę reprezentuje Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór z Sandomierza W piątek, 7 czerwca, w Targach Kielce rozpoczną się X Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Necroexpo. Nie zabraknie nowości, luksusowych trumien i urn, jak również kontrowersyjnych zawodów w... kopaniu grobów na czas z udziałem kilku krajowych reprezentacji. Polskę reprezentuje znane i cenione Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór z Sandomierza. Poznaliśmy skład naszej drużyny. 📢 Krakowski Park Jordana na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie stu lat. Tak bawili się tam mali krakowianie Zajmuje prawie 21 hektarów i powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Park Jordana jest jednym z najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w Krakowie. To przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce odpoczynku i zabawy w środku miasta, wśród zieleni. Znajduje się w obrębie ulic: al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta. Z jednej strony polanki, ławeczki, alejki do spacerów, z drugiej atrakcje, które odpowiadają najnowszym trendom, jak skate park, boisko do gry w boule czy ścianka wspinaczkowa. A my zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, jak wyglądał krakowski Park Jordana prawie sto lat temu!

📢 To najlepsze firmy z Małopolski w konkursie "Teraz Polska" Znamy laureatów 34. edycji Konkursu „Teraz Polska” na najlepsze polskie produkty, usługi i innowacje. Godło „Teraz Polska” trafiło do 22 firm, które uzyskały prawo oznaczenia nim swoich produktów, usług i innowacji. Tytuł Wybitnego Polaka otrzymał prof. Mirosław Ząbek a Honorowe wyróżnienie – prezydent RP w latach 2010-2015, Bronisław Komorowski. W śród wybranych najlepszych firm są trzy z Małopolski. 📢 Wnioski po sezonie Wisły Kraków, czyli jak kolejny raz przegrano awans… Wraz z odejściem z Wisły Kraków trenera Alberta Rude i zatrudnieniu Kazimierza Moskala, domknięty został symbolicznie sezon 2023/2024 w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. Sezon, który zakończył się porażką, a której zdobycie Pucharu Polski nie jest w stanie osłodzić do końca. Prezentujemy posezonowe wnioski.

📢 Lajkonik znów harcował w Krakowie. Wyjątkowa tradycja ma się dobrze, tłumy na trasie Ze Zwierzyńca wyruszył tradycyjny orszak Lajkonika. Co roku w oktawę Bożego Ciała pochód włóczków i Tatarów prowadzony przez Konika Zwierzynieckiego przemierza ulice Krakowa, zbierając haracz i przekazując pomyślność na kolejny rok. Ze względu na remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki - stałej trasy pochodu Lajkonika, w tym roku barwny orszak będzie można spotkać w nieco innych miejscach. Tradycyjnie, wydarzenie zakończy się na Rynku Głównym, gdzie Lajkonik spotka się z prezydentem Aleksandrem Miszalskim. 📢 Co z budową metra w Krakowie? Jest wstępny termin rozpoczęcia prac Miasto kompletuje dokumentację niezbędną do budowy podziemnej komunikacji w Krakowie. Przeprowadzone mają zostać także analizy, które dadzą ostateczną odpowiedź, czy od razu będzie budowane metro, czy może najpierw tunel pod centrum dla tramwajów. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiada też, że będzie zabiegał o zewnętrzne finansowanie inwestycji, na którą potrzebne są miliardy.

📢 Zalipie jest hitem na Instagramie! Na tym portalu można podziwiać cudowne zdjęcia wykonane przez turystów odwiedzających Malowaną Wieś Zalipie to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości w Małopolsce. Co roku do Malowanej Wsi ściągają turyści z całej Polski, a także różnych zakątków świata. To miejsce wyjątkowo wygląda szczególnie o tej porze, a więc tuż po konkursie "Malowana Chata", który w tym roku odbył się już 61 raz. Pięknymi kwiatami ozdobione są nie tylko domy, ale też obory, psie budy, czy studnie. Każdy kto odwiedza Zalipie zachwyca się tymi niezwykłymi dziełami sztuki. Popularność tego miejsca dostrzegana jest m.in. na Instagramie, gdzie praktycznie każdego dnia przybywa zdjęć, które na swoje profile wrzucają turyści odwiedzający Malowaną Wieś. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Zalipie na fotografiach udostępnionych w sieci!

📢 Remont Tuchowskiej budzi coraz większe obawy mieszkańców o planowane objazdy. "Osiedlowe drogi nie wytrzymają tak dużego ruchu" Zapowiadany przez magistrat remont ulicy Tuchowskiej i związane z nim objazdy oznaczać będą kłopoty nie tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców tej i sąsiednich ulic. Przedstawione przez Zarząd Dróg i Komunikacji plany ominięcia częściowo zamkniętej Tuchowskiej przerażają zwłaszcza tych, których domy znajdują się przy ul. Ostrogskich. Pod skierowanym do miasta protestem podpisało się 70 osób. 📢 Kolejne zagraniczne targi zbrojeniowe z udziałem Zakładów Mechanicznych Tarnów. W Bułgarii spółka prezentuje m.in. armatę ZU-23-2 Do soboty (8 czerwca) tarnowskie Zakłady Mechaniczne uczestniczą w Międzynarodowej Wystawie Sprzętu i Usług Obronnych HEMUS 2024 w bułgarskim Płovdiv. Spółka zbrojeniowa z Tarnowa prezentuje swoje flagowe wyroby i liczy, że zainteresują się nimi nowi klienci.

📢 Mieszkańcy Sądecczyzny szykują się do protestu w sprawie "sądeczanki". DK75 zablokują... helikopterem „Sądeczanka” czyli odcinek DK75 Brzesko – Nowy Sącz to trasa na którą mieszkańcy całej Sądecczyzny czekają od lat. Zgodnie ze składanymi obietnicami, ma być gotowa w 2028 roku, a na początku 2029 przejezdna. W ten scenariusz przestali wierzyć mieszkańcy regionu. Na 18 czerwca zaplanowali protest. Na DK 75 ma wylądować helikopter. 📢 Kraków. Piknik Bridgertonów w stylowej lokalizacji. Impreza rodem z XIX-wiecznej Anglii Wraz z nadejściem premiery 3. sezonu kultowej produkcji Netflixa, serialowi "Bridgertonowie" dosłownie opanowali świat! W związku z pominięciem Krakowa na liście miast, w których zorganizowane zostały oficjalne netflixowe imprezy tematyczne, piknik wraz z balem postanowiono zorganizować oddolnie. Szykuje się wykwintny i romantyczny event. 📢 Zabawne, śmieszne sytuacje wśród zwierząt, ptaków, gadów, ryb. Zobacz zaskakującą Komediową Fotografię Dzikiej Przyrody i uśmiechnij się Dzikie zwierzęta, ptaki, ryby w niezwykłych, zabawnych okolicznościach, śmiesznych sytuacjach i pozach - takie komediowe zachowania w przyrodzie wciąż udaje się uchwycić fotografom na całym świecie. Potem trafiają na międzynarodowy konkurs Komediowej Fotografii Dzikiej Przyrody i staranne wyselekcjonowane cieszą widzów w wielu krajach. W Małopolsce też mamy taką okazję. Wystawa 41 tegorocznych finalistów brytyjskiego konkursu Comedy Wildlife Photography Awards będzie w galerii Kamienny Kwiatek w Nawojowej Górze (ul. Gwoździec 35) w gminie Krzeszowice. Wernisaż zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca 2024 roku, początek o godz. 16.

📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Kraków. Tanie loty w czerwcu. 10 miast, do których polecisz do 200 zł w dwie strony! Tanie loty z Krakowa. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że już niebawem rozpocznie się również zmora studentów - letnia sesja bowiem tuż za rogiem... Chcąc zrelaksować się i wypocząć przed lub po egzaminach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienie tanich lotów z Krakowa do innych europejskich miast. Sprawdź, gdzie dolecimy w czerwcu w dwie strony za niecałe 200 zł! LISTA

📢 Wielka tężnia solankowa w Olkuszu na finiszu prac. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Zobacz wideo Prace przy budowie wielkiej tężni solankowej w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu zmierzają ku końcowi. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Warto podkreślić, że olkuska tężnia będzie jednym z największych tego typu obiektów w województwie. Powierzchnia tarniny wyniesie tam prawie sześćset metrów kwadratowych. 📢 Kraków. Strefy Kibica w Krakowie. Strefy Kibica Euro 2024 - gdzie obejrzeć mecze Polski? Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024, co oznacza, że już za kilkanaście dni wszyscy Polacy zasiądą przed telewizorami, by oglądać mecze naszej reprezentacji i nie tylko. Gdzie w Krakowie obejrzymy mecze mundialowe? Gdzie znajdują się Strefy Kibica? Dowiedzcie się.

📢 Piękni, młodzi i wolni szukali drugiej połówki. Single party w klubie Space w Czchowie. Zobacz zdjęcia Space Club w Czchowie to największa dyskoteka na pograniczu regionie sądeckiego. Tym razem odbyła się tam impreza pod hasłem "single party". Na parkiecie nie zabrakło pięknych kobiet. Jak zawsze klubowicze nie zawiedli i ochoczo ruszyli na imprezę i bawili się w rytmie największych hitów muzyki klubowej oraz biesiadnej. Co tam się działo? Zobacz, kto bawił się na imprezie w Czchowie w miniony weekend. Mamy zdjęcia.

📢 Dwa koncerty galowe i bezpłatne występy pod Wawelem. Siódma edycja Wodecki Twist Festivalu w dniach 7-9 czerwca w Krakowie Tegoroczna edycja Wodecki Twist Festivalu w Krakowie upłynie w takt przebojów słynnego piosenkarza w nowych aranżacjach - ale nie tylko. Impreza poszerza swą formułę o muzykę innych twórców z kraju i zagranicy. Odbędą się dwa koncerty galowe w ICE Kraków, a potem organizatorzy zapraszają na bezpłatne występy pod Wawelem.

📢 Kraków. Bóbr na głównej ulicy w Krakowie. Bohaterska akcja pasażera i kierowcy MPK Nie każdy bohater nosi pelerynę! Jednym z nich niewątpliwie jest kierowca krakowskiego autobusu. W nocy z 5 na 6 czerwca, jadąc po ul. Wielickiej, Pan Adam zauważył niecodziennego gościa. Po jezdni spacerował bowiem... bóbr we własnej osobie. Zwierzaka chcącego przejść na drugą stronę ulicy zatrzymało jednak torowisko, oddzielone od chodnika barierą, która uniemożliwiała maluchowi przejście. 📢 Mieszkańcy Łapczycy i Moszczenicy przeciwko planowanej obok ich domów stacji ługowania gruzu solnego oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków Kilkudziesięciu mieszkańców Łapczycy i Moszczenicy obawia się skutków planowanych obok ich domów inwestycji. Chodzi o budowę instalacji do ługowania gruzu solnego oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie tego pierwszego przedsięwzięcia.

📢 Trwa budowa przejścia podziemnego przy stacji kolejowej w Olkuszu. Co z połączeniem nowego obiektu z południową częścią miasta? Zobacz wideo Prace przy wielkiej przebudowie stacji kolejowej w Olkuszu postępują w zaskakującym tempie. Od marca tego roku obecni na miejscu budowlańcy zdążyli już rozebrać starą kładkę dla pieszych i „główny peron” oraz rozpocząć prace budowlane. Obecnie trwa budowa przejścia podziemnego, które ułatwi dotarcie na stację osobom z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji to 110 milionów złotych.

📢 Słynny youtuber Książulo odwiedził kultowy krakowski Okrąglak! Testował najtańszego kebaba w Polsce i najtańszy obiad w Krakowie. Smakowało? Książulo to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów, ekspert w dziedzinie gastronomii. Influencer odwiedza popularne, kontrowersyjne, nietypowe, budzące emocje miejscówki, gdzie testuje wszelakiej maści jedzenie, a swoją opinią dzieli się w social mediach. Tym razem Książulo odwiedził krakowski Okrąglak, a konkretnie budkę z kebabami za... 8 zł! Podczas swojej wizyty w Krakowie wpadł też do jednej z podstawówek, gdzie skosztował najtańszego obiadu w mieście.

📢 Stadion Wisły Kraków zagraża bezpieczeństwu? Będzie kontrola nadzoru budowlanego. Sprawa trafiła do prokuratury Podczas prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przed ubiegłorocznymi igrzyskami europejskimi na części trybuny południowej ujawniono usterki zagrażające bezpieczeństwu widzów. Naprawiono je, ale projektanci obiektu zawnioskowali, by skontrolowano wszystkie trybuny - tak, by sprawdzić, czy w innych miejscach nie doszło do uszkodzeń. Projektanci przekonują, że nie przeprowadzono oczekiwanych przez nich kontroli. Sprawą zajął się nadzór budowlany oraz prokuratura. 📢 Wisła Kraków sprzeda młodego piłkarza? Są oferty, ale na razie za niskie… Zaczyna się na dobre ruch transferowy. Wisła Kraków na razie informowała o odejściach zawodników, z którymi nie przedłużono kontraktów. Wkrótce mogą być już jednak innego typu informacje, np. o transferach gotówkowych z klubu. Pojawiło się bowiem zainteresowanie Kacprem Dudą.

📢 Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów Trwa rekrutacja do szkół średnich. O tym, czy uczniowie kończący podstawówki dostaną się do wybranych przez siebie liceów i techników, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu ósmoklasisty. Te poznają 3 lipca. My tymczasem przypominamy progi punktowe do klas w ogólniakach w Krakowie w poprzedniej rekrutacji (na rok szkolny 2023/2024) - tych, gdzie można się było dostać mając od 100 punktów w górę. Zaczynamy od klas, których uczniem zostawało się już dzięki 101,05 punktu.

📢 Ladies Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Piękne kobiety szalały na parkiecie. Mamy ZDJĘCIA To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT na lato! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok! 📢 Pęczniejące skały problemem w tunelu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Będzie remont i wyłączenie odcinka w wakacje Wczoraj w czasie ulewy w Krakowie mieszkańcy Krakowa zobaczyli zalane przejście i przejazd pod wiaduktem przy Trasie Łagiewnickiej. Urzędnicy odpowiedzieli, że to tak ma być, że służą do przyjęcia nadmiaru wody. Sporo było z tego śmiechu, ale woda to nie największy problem Trasy Łagiewnickiej. Niemal od początku jej użytkowania, problemem są... pęczniejące skały gipsowe i iłowe w tunelu, którym jeżdżą samochody. Według ekspertyzy, na którą czekaliśmy miesiące, skały te już nie fałdują jezdni, ale potrzebne jest jej wyrównanie. Zapowiada się więc remont i utrudnienia w ruchu. W wakacje.

📢 Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą na DW 781. Kierowcy jeżdżą tymczasową przeprawą. Zobacz zdjęcia i wideo Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą, który łączy powiaty chrzanowski i oświęcimski. Budowa nowego mostu jest częścią większej inwestycji, czyli budowy obwodnicy, która połączy Babice z Zatorem. Pierwsza część drogi prowadząca z Podolsza do Zatora została otwarta w 2022 roku, teraz ogłoszony został przetarg na budowę drugiej części z Jankowic do Babic. 📢 Sprawdź kandydatów do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 10) w Eurowyborach. Kto jest na liście? Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Znamy już wszystkich kandydatów z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego okręg nr 10, którzy ubiegają się o mandat europarlamentarzysty. Oficjalne listy zostały opublikowane przez PKW. Zobacz, kto z Twojego regionu wyraził chęć reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej w pięcioletniej kadencji. Poniżej zamieszczamy nazwiska kandydatów.

📢 To były czasy! "Patria" w Krynicy-Zdroju kiedyś była luksusowym hotelem. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Od 90. lat nie było tam remontu, ale luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem nadal wyglądają wyśmienicie i pamiętają słynnego tenora - Jana Kiepurę dzięki któremu Krynica zyskał sławę. Do uzdrowiska zjeżdżały tłumy kuracjusze a także śmietanka towarzyska. Dzięki "Patri" kurort stał się modnym miejscem. Zobacz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu. 📢 Tutaj tłumy wam nie grożą. Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem oferuje wytchnienie i wspaniałe widoki Szukacie miejsca na pieszą wędrówkę, które może zaoferować chwile wytchnienia, kontemplację przyrody w samotności, a do tego wspaniałe widoki? Takim miejscem jest rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem w Beskidzie Wyspowym. Tam nie spotkacie tłumów, a z punktów widokowych można podziwiać Beskid Sądecki, Jezioro Rożnowskie, Dolinę Dunajca, a nawet Tatry.

📢 Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta. 📢 Kosmetyczka namówiła mnie na nową wersję frencha! I wiesz, co? Ten manicure wygląda rewelacyjnie Translucent french to nowa i kolejna odsłona klasycznego francuskiego manicure’u. Czym się ona wyróżnia od innych wersji tej stylizacji? Powiem wam szczerze, że z taką odsłoną jeszcze się nie spotkałam, ale jak zobaczyłam efekt końcowy, to wiedziałam, że ten manicure będzie moim ulubionym.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Anna Dymna w młodości. Wspaniałe kreacje aktorskie i burzliwe życie uczuciowe - zdjęcia Niespotykana uroda, wyjątkowy talent aktorski i ogromne serce. Anna Dymna to wybitna polska aktorka, której zawdzięczamy wiele niezapomnianych ról. "Sami swoi", "Trędowata", "Znachor", to tylko niektóre z klasyków kina, w których wystąpiła Dymna. W tym roku aktorka będzie obchodzić 73. urodziny. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Anna Dymna.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Kraków. Zabytkowa willa Schindlera w przebudowie. Przy Romanowicza pojawi się też biurowiec i restauracja Postępują prace przy ulicy Romanowicza w Krakowie. Przebudowywana jest tu willa, dom Oskara Schindlera. Stary budynek zostanie odnowiony, ale obok ma powstać nowoczesny biurowiec i restauracja. Prace mogą zakończyć się w tym roku, zapewne w drugiej połowie. Kiedyś były plany by zabytkowy budynek kupiło miasto, ale nie było na to pieniędzy. Zobaczcie i przeczytajcie jak zmieni się to miejsce na Zabłociu w Krakowie.

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!