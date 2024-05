Przepis na owsiany pudding chia z kaszką i owocami – dla małych i dużych miłośników zdrowych przekąsek!

Roślinny pudding chia z mlekiem owsianym, kaszką owsianą i owocami to świetna opcja na śniadanie lub zdrową przekąskę w ciągu dnia. Jest to również doskonały sposób na wprowadzenie dzieciom zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Dzięki temu, że można go przygotować z wyprzedzeniem, jest również idealnym rozwiązaniem dla zabieganych rodziców.

Przygotowanie puddingu chia jest niezwykle proste i nie wymaga dużo czasu. Wystarczy wieczorem wymieszać nasiona chia z mlekiem owsianym i pozostawić w lodówce do nabrzmienia. Rano dodajemy do nich kaszkę owsianą oraz ulubione owoce – mogą to być zarówno sezonowe jagody, truskawki czy maliny, jak i egzotyczne mango czy kiwi. Dla dodatkowego urozmaicenia można dodać odrobinę cynamonu lub wanilii. Jak dokładnie zrobić owsiany pudding chia? Oto przepis.

Owsiany pudding chia z kaszką i owocami

Składniki: 2 szklanki mleka owsianego Holle

1/4 szklanki nasion chia

2 łyżki miodu lub syropu klonowego

1/4 szklanki kaszki owsianej Holle

1/4 szklanki ulubionych owoców (np. jagód, malin, truskawek lub kiwi) Przygotowanie:

W małym garnku zagotuj mleko roślinne z miodem lub syropem klonowym. Zdejmij z ognia i dodaj nasiona chia i kaszkę owsianą. Wymieszaj i przelej do słoików lub miseczek. Przykryj je folią spożywczą i wstaw do lodówki na co najmniej 4 godziny lub na całą noc. Przed podaniem udekoruj pudding owocami.

Warto wiedzieć: Nasiona chia, znane również jako nasiona szałwii hiszpańskiej, są skarbnicą wartości odżywczych. Bogate w kwasy omega-3, błonnik i białko, wspomagają prawidłowy rozwój mózgu oraz układu trawiennego. Mleko owsiane, używane w przepisie, to doskonała alternatywa dla tradycyjnego mleka krowiego, szczególnie dla osób z nietolerancją laktozy lub alergią na mleko. Jest naturalnie słodkie i zawiera własne białka oraz błonnik, co czyni je zdrowym wyborem dla każdego.

Błyskawiczna kaszka owsiana dla dzieci zapewnia długotrwałe uczucie sytości dzięki złożonym węglowodanom i błonnikowi, ważne jednak żeby była wysokiej jakości i pełnego przemiału, zawierająca owies z pełnego przemiału, który jest nie tylko sycący ale także lekkostrawny. Dzięki temu gluten w niej zawarty jest lepiej przyswajany przez organizm małego dziecka. Dodanie świeżych owoców do puddingu nie tylko podnosi jego walory smakowe, ale również wzbogaca o niezbędne witaminy i minerały. Warto dodać, że owoce są naturalnym źródłem cukrów, które dostarczają energii niezbędnej do nauki i zabawy.

