Przepisy na Wielkanoc 2024. Żurek, pasztet i wielkanocna babka według szefa kuchni

Wielkanoc 2024 tuż za rogiem, a wraz z nią – czas rodzinnych spotkań. Na świątecznym stole nie może zabraknąć tradycyjnych dań, które łączą pokolenia i przywołują wspomnienia radosnych chwil spędzonych z najbliższymi. Sprawdź, jak przygotować menu, które doda smaku tegorocznym świętom i zachwyci Twoich gości! Przepisy na żurek z białą kiełbasą, wielkanocny pasztet i babkę cytrynową zdradził Dariusz Baryga - kucharz, który z pasją odtwarza staropolskie przepisy, dodając nutę świeżości i nowoczesności.

Żurek, babka, mazurek czy domowy pasztet – trudno wyobrazić sobie bez nich Wielkanocy. Ich zapach i smak od razu przywodzą na myśl świąteczną atmosferę. I choć goszczą na stołach od pokoleń, każdego roku równie chętnie sięgamy po te sprawdzone, uwielbiane klasyki. Można je przygotować zarówno w tradycyjny sposób, jak i z pomocą nowoczesnych sprzętów kuchennych, które szturmem wdarły się do domów, pozwalając na prostsze i szybsze gotowanie.

Wyjątkowe przepisy na dania, które doskonale wprowadzają w świąteczny nastrój, zdradza Dariusz Baryga, prywatny szef kuchni, prowadzący audycje i programy kulinarne oraz ekspert marki Kohersen. Kucharz, który z pasją odtwarza staropolskie przepisy, dodając nutę świeżości i nowoczesności.

Wielkanocny żurek z białą kiełbasą

Wielkanocny żurek z białą kiełbasą. Fot. materiały prasowe Żurek to wielkanocny, rozgrzewający klasyk, który jest obowiązkową pozycją na świątecznym stole. Łączy w sobie aromat wędzonki i białej kiełbasy z kwasowością, tworząc idealne połączenie smakowe. Wybierając garnek, w którym będziesz przygotowywać potrawę, postaw na taki z nieprzywierającą powłoką (np. ze strukturą plastra miodu), w którym od razu możesz podsmażyć wszystkie składniki. Jeśli chcesz usprawnić sobie pracę, żurek – tak jak i inne zupy – możesz przygotować w wielofunkcyjnym robocie kuchennym z funkcją gotowania. Składniki: 4 białe kiełbasy (najlepiej surowe)

włoszczyzna: 180 g marchwi, 50 g pietruszki, 20 g selera

0,5 l zakwasu na żurek

50 ml śmietany

30 g oliwy z oliwek

30 g cebuli

100 g wędzonego boczku

2 ząbki czosnku

0,8 l wody

jajka

przyprawy: 2 liście laurowe, sól, pieprz, majeranek do smaku

Sposób przygotowania:

Przygotowanie żurku rozpocznij od pokrojenia w kostkę czosnku, cebuli oraz boczku. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy robota gotującego. Chociaż takie urządzenie w kuchni nie jest niezbędne, to z pewnością może znacząco ułatwić i przyspieszyć gotowanie, a także – co ważne szczególnie w trakcie świątecznych przygotowań – ograniczyć ilość brudnych naczyń. Pokrojone składniki podsmażaj na oliwie w garnku lub w misie robota przez około 3 minuty, aż nabiorą złocistego koloru. Dodaj wodę, kiełbasę, warzywa i liście laurowe (korzystając z robota, użyj koszyczka do gotowania, w którym umieścisz składniki) i gotuj całość, aż warzywa będą miękkie.

Kiedy mięso i warzywa będą gotowe, wyjmij je z zupy. Kiełbasę pokrój w plastry i ponownie dodaj do wywaru. Do garnka lub do misy urządzenia wlej zakwas, śmietanę (możesz ją wcześniej zahartować, mieszając w oddzielnym naczyniu z odrobiną gorącej zupy) i dopraw solą, pieprzem oraz majerankiem. Gotuj przez kilka minut, aby smaki dobrze się połączyły. Podawaj z ugotowanymi na twardo jajkami.

Pasztet drobiowy na wielkanocny stół

Pasztet drobiowy na wielkanocny stół. Fot. materiały prasowe Prosta, tradycyjna i delikatna propozycja na Wielkanoc, która łączy w sobie soczystość mięsa drobiowego z subtelnymi nutami przypraw. Pasztet doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno, idealnie komponuje się z ulubionymi dodatkami czy świeżym pieczywem. Podany z wyrazistym, świeżo tartym chrzanem czy pełną słodyczy żurawiną nabiera wyjątkowego, świątecznego smaku, który pamiętamy jeszcze z dzieciństwa. Składniki: 350 g piersi kurczaka lub indyka

250 g boczku

200 g wątróbki drobiowej

100 g obranych pieczarek

100 g cebuli

80 g bułki

2 łyżki oliwy

2 jajka

800 ml gorącej wody

przyprawy: ½ łyżki soli, ½ łyżki pieprzu, 2 liście laurowe, 4 ziarenka ziela angielskiego, szczypta gałki muszkatołowej

Sposób przygotowania:

Rozpocznij od podgrzania 800 ml wody w garnku (lub w misie robota kuchennego, jeśli z niego korzystasz). Do wody dodaj pokrojone w kostkę mięso z piersi kurczaka lub indyka, boczek, pieczarki, liście laurowe oraz ziarenka ziela angielskiego. Gotuj całość przez około 30 minut. W międzyczasie na patelni podsmaż pokrojoną w talarki cebulę oraz wątróbkę drobiową, tak aby nabrały złocistego koloru. Po ugotowaniu składników wyjmij je z wywaru i odłóż na bok. W gorącym rosole namocz bułkę, aby zmiękła. Następnie, do miski dodaj 500 ml bulionu, ugotowane mięso, boczek, cebulę, jajka, wątróbkę, pieczarki, przyprawy, sól, pieprz, gałkę muszkatołową oraz namoczoną bułkę. Wszystkie składniki dokładnie wyrabiaj, aż masa stała się jednolita.

Gotową masę przełóż do wysmarowanej tłuszczem formy. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez około 30 minut, aż pasztet będzie miał złoto-brązową skórkę.

Wielkanocna babka cytrynowa

Wielkanocna babka cytrynowa. Fot. materiały prasowe Puszysta i wilgotna babka cytrynowa to wariacja na temat klasycznej baby. Słodycz ciasta przełamana orzeźwiającym, lekko kwaskowym smakiem cytrusów sprawia, że to doskonały deser na zakończenie świątecznego posiłku. Udekorowana lukrem z ulubionymi dodatkami – orzechami, prażonymi płatkami migdałów czy kandyzowaną skórką z cytryny – będzie wspaniałą ozdobą świątecznego stołu! Składniki: 500 g mąki pszennej

250 g masła

250 g cukru

1 opakowanie proszku do pieczenia (15 g)

4 jajka

125 ml mleka

1 opakowanie cukru wanilinowego

starta skórka z dwóch cytryn

kilka kropli olejku cytrynowego

60 g rodzynek

Sposób przygotowania:

W dużej misce utrzyj masło z cukrem i cukrem wanilinowym na jednolitą, kremową masę. Następnie dodaj skórkę z cytryny oraz olejek cytrynowy i kontynuuj mieszanie. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę w osobnej, czystej i suchej misce. Pianę odstaw na bok. Do utartego masła dodawaj po jednym żółtku, cały czas mieszając. Następnie stopniowo dosypuj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, na przemian z mlekiem, aby masa była gładka. Delikatnie, za pomocą drewnianej łyżki, wmieszaj ubitą pianę z białek do ciasta. Na koniec, dodaj rodzynki i delikatnie wymieszaj całość.

Przygotowując babkę w robocie kuchennym, do naczynia wsyp cukier, cukier waniliowy i dodaj skórkę cytrynową, mieszając przez 30 sekund. Przełóż masę do innego naczynia. W czystym naczyniu głównym ubij białka na sztywną pianę za pomocą mieszadła motylkowego. Dodaj do masy zmielony cukier cytrynowy, masło, żółtka i wymieszaj. Ostrożnie wsyp mąkę z proszkiem do pieczenia, dodaj mleko i rodzynki, mieszając do połączenia się składników. Przelej ciasto do wysmarowanej tłuszczem i oprószonej mąką formy na babkę „z kominem”. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 45 minut, do „suchego patyczka”.

