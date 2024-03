Wielkanoc 2024. Tradycyjne, sprawdzone potrawy wielkanocne naszych Czytelników [LISTA, PRZEPISY]

Przepisy na tradycyjne, sprawdzone dania wielkanocne naszych Czytelników.

Tradycyjne potrawy na Wielkanoc 2024.Jajka, barszcz, chrzan, biała kiełbasa, domowe wędliny, baby i mazurki. Oto tradycyjne potrawy, jakie pojawiają się na wielkanocnym stole. Jak je przygotować? Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne, wielkanocne dania!

Wielkanoc 2024: jajka na różne sposoby

Jajko to symbol życia i Wielkanocy. W ciągu roku zjadamy ich blisko 150, a w czasie świąt zapewne więcej niż na co dzień. Czy jajka są zdrowe? Tak! Według Światowej Organizacji Zdrowia bez obawy o swoje zdrowie możemy zjadać nawet 10 jajek tygodniowo.

Jedno duże jajo to skarbnica składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Substancje odżywcze zawarte w jajku mogą wzmacniać kondycję i uzupełniać dietę w niezbędne składniki. Jedno jajko zawiera około 80 kalorii. Kto dba o figurę, nie powinien jeść ich z majonezem, ale zamienić ten dodatek na jogurt naturalny lub pastę. Wielkanocne jajka w buraczkach.

Wielkanoc 2024: jajka marynowane w buraczkach [PRZEPIS]

Składniki 6 jajek

2 duże buraki

2 szklanki wody

szklanka octu

liść laurowy

5 goździków

3 ziela angielskie

łyżeczka soli

łyżka cukru

Wykonanie

Jajka ugotować na twardo i wystudzić. Następnie obrać. Buraki wymyć, pokroić na kawałki. W rondelku zalać buraki wodą i octem. Dodać wszystkie przyprawy. Gotować ok. 15 min. Przecedzić i wystudzić. Wystudzoną marynatą zalać jajka i zostawić na 12 godzin.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej Wielkanocne jajka faszerowane.

Wielkanoc 2024: jajka faszerowane [PRZEPIS]

Składniki 4 jajka

5 niewielkich pieczarek

2 łyżeczki musztardy

sól, pieprz Wykonanie

Jajka ugotować na twardo. Pieczarki drobno posiekać i podsmażyć na patelni na odrobinie masła. Jajka obrać, przekroić na pół. Delikatnie wyciągnąć żółtka i przełożyć do miseczki. Do żółtek dodać 2 łyżeczki musztardy, sól, pieprz i rozetrzeć na gładką masę. Z masy uformować 8 kulek i włożyć do białek w miejsce żółtek.

Przepis Katarzyny Krawczyk Wielkanocny chrzan.

Wielkanoc 2024: wielkanocny, domowy chrzan [PRZEPIS]

Składniki 10 dag utartego chrzanu

2 jajka na twardo

¼ szklanki kwaśniej śmietany

sok z cytryny

sól

Wykonanie

Chrzan zetrzeć na tarce i skropić cytryną, żeby nie ściemniał. Wymieszać, dodać śmietanę i sól do smaku. Odstawić do„przegryzienia się”.

Przepis Marii Mleczko Biała kiełbasa.

Wielkanoc 2024: biała kiełbasa z karkówki, schabu i boczku [PRZEPIS]

Składniki 1 kg karkówki bez kości

1 kg schabu bez kości

50 dag surowego boczku

50 dag słoniny

2 łyżeczki peklosoli

2 łyżeczki soli morskiej

6 czubatych łyżek majeranku

pół łyżeczki zmielonego kminku

pół łyżeczki zmielonego ziela angielskiego

2 łyżki czosnku niedźwiedziego

8 ząbków czosnku

3 metry jelit wieprzowych

200 ml wody z dwiema kostkami lodu

kilka kawałków sznurka

2 łyżeczki octu

pół łyżeczki smalcu

2 liście laurowe

3 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu



Wykonanie

Dwie godziny wcześniej jelita opłukać letnią wodą z solą. Następnie zalać je wodą o temperaturze około 30 stopni i pozostawić na godzinę. Odlać wodę, uzupełnić ponownie z jedną łyżeczką octu (dzięki temu jelita będą bardziej przejrzyste).

Z karkówki oraz schabu wyciąć błonki, ewentualne ścięgna i nadmiar tłuszczu. Pokroić w średniej wielkości kostkę i zemleć w maszynce na najgrubszych oczkach.

Boczek oraz słoninę również po­kro­ić i zemleć dwa razy – raz na największych a następnie na średnich oczkach razem z czosnkiem.

Do mięsa dodać przyprawy – peklosól, sól morską, majeranek, kminek, pieprz, ziele angielskie i czosnek niedźwiedzi.

Do szklanki wlać wodę i dodać kostki lodu. Wymieszać razem z całym mięsem i wyrabiać około 20-30 minut, aż masa stanie się kleista.

Średniej wielkości tulejkę smarujemy odrobiną smalcu i nawlekamy ostrożnie jelita, zwracając uwagę czy nie ma dziur. Usuwamy nadmiar powietrza dociskając tłokiem mięso (cały czas trzeba mocno dociskać, by do jelit nie dostawało się powietrze). Zawiązujemy końcówkę.

Nadziewamy jelita masą mięsną, co piętnaście cm zawiązujemy sznureczkiem.

Gotową kiełbasę parzymy 20 minut w wodzie z dodatkiem liści laurowych w temperaturze 80 stopni (uważamy, żeby absolutnie nie zagotować).

Kiełbasę po sparzeniu można od razu jeść lub upiec/zamrozić/odsmażyć na patelni.

Przepis Pauliny Nosek Domowy żurek wielkanocny.

Wielkanoc 2024: wielkanocny żurek na domowym zakwasie z domowymi kiełbaskami [PRZEPIS]

Składniki na zakwas

100 g mąki żytniej razowej

500 ml ciepłej przegotowanej wody

2 ząbki czosnku

2 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

słoik Składniki na kiełbaski drobiowe 400 g filetu z indyka lub kurczaka zagrodowego

1 jajo od kury z wolnego wybiegu

2 ząbki czosnku

1 łyżka majeranku

sól pieprz Składniki na żurek zakwas

wywar drobiowy

sól

pieprz

jogurt naturalny Wykonanie zakwasu

Do słoika wsypać mąkę żytnią, zalać ciepłą przegotowaną wodą. Dokładnie wymieszać. Dodać przyprawy i czosnek. Przykryć gazą i odstawić w ciepłe miejsce na 3-6 dni. Wykonanie kiełbasek i żurku

Filet drobiowy zemleć, bądź drobno posiekać nożem. Czosnek rozgnieść przez praskę lub rozetrzeć na desce przy użyciu noża. Dodać do mięsa razem z jajkiem i majerankiem. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Wszystko razem wymieszać i odstawić na godzinę w chłodne miejsce.

W dużym garnku zagotować 2 litry wywaru drobiowego, doprawiając go solą. Na wrzący osolony wywar wrzucać mięso formując je łyżkami w małe kluseczki. Gotować tak około 10 minut, po tym czasie wlać zakwas na żur. Zagotowujemy i gotować kolejne 10 min.

Ugotowany żurek z kiełbaskami podawać z dodatkiem ugotowanych ziemniaków pokrojonych w kostkę, jajkiem i łyżką jogurtu naturalnego.

Dobre rady:

zakwas kisimy 3-6 dni. Im dłużej kisimy tym żur kwaśniejszy

słoik przed zrobieniem zakwasu najlepiej wyparzyć gorącą wodą

do mieszania zakwasu najlepiej używać drewnianej łyżki

gotowy zakwas przechowywać w lodówce

dobrze jest zostawić łyżkę zakwasu, by dodać go do kolejnego zakwasu. Będzie smaczniejszy.

Przepis Janusza Fica Domowa szynka na Wielkanoc.

Wielkanoc 2024: wielkanocna domowa krucha szynka pieczona [PRZEPIS]

Składniki 1 kg chudej, ładnej szynki wieprzowej

3 łyżki oleju

2 łyżki miodu

3 łyżki czerwonego wytrawnego wina

4 liście laurowe

5 ząbków czosnku

5 ziarenek owocu jałowca

5 goździków

1 łyżka suszonego majeranku

sól, pieprz do smaku Wykonanie

Szynkę dokładnie natrzeć solą, pieprzem i połową majeranku. Przygotować marynatę z oleju, miodu, wina, przeciśniętego przez praskę czosnku, zmiażdżonych owoców jałowca, pokruszonych goździków, reszty majeranku, odrobiny soli i pieprzu. Włożyć szynkę do miski z marynatą, dodajemy liście laurowe, przykryć i odstawić do lodówki na kilka - kilkanaście godzin. Od czasu do czasu przewrócić mięso i polać marynatą.

Przełożyć zamarynowaną szynkę do naczynia żaroodpornego lub na blaszkę do pieczenia, przykryć folią aluminiową i piec w temperaturze 160 stopni przez 1,5-2 godziny. W połowie czasu pieczenia przewrócić szynkę na druga stronę.

Przepis Katarzyny Kośmider Babka wielkanocna.

Wielkanoc 2024: wielkanocna trójkolorowa babka [PRZEPIS]



Składniki 6 jajek

6 łyżek oleju

1 i 1/2 szklanki cukru

2 szklanki mąki pszennej

1 kostka margaryny

1 łyżka proszku do pieczenia

1 cukier wanilinowy

3/4 szklanki suchego maku

2 łyżki kakao

szczypta soli

Wykonanie

Margarynę utrzeć z cukrem, dodawać żółtka i nadal ucierać, dodać olej i jeszcze przez chwile ucierać. Do utartej masy wsypać mąkę i proszek do pieczenia, na koniec dodać ubite na sztywno białka. Ciasto dokładnie wymieszać i podzielić na trzy części.

Do pierwszej dodać mak, do drugiej kakao, a do trzeciej łyżkę mąki

Wlewać ciasto do formy po kolei, piec w nagrzanym piekarniku około 40-50 minut. Po wystygnięciu babkę możemy polać białą czekoladą lub posypać cukrem pudrem.

Uwaga! Forma na babkę wielkanocną powinna być posmarowana tłuszczem i wysypana mąka lub bułką tartą - ułatwi nam to wyjęcie babki z formy.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej Mazurek żurawinowy.

Wielkanoc 2024: mazurek żurawinowy [PRZEPIS]

Składniki na ciasto (duża brytfanna)

60 dag mąki tortowej

10 dag mąki ziemniaczanej

16 dag cukru

40 dag masła

2 całe jajka

4-5 jajek ugotowanych na twardo

1 łyżeczka proszku do pieczenia Składniki na masę czekoladowo-żurawinowa 20 dag masła

1 literatka mleka

4 białe czekolady

50 dag suszonej żurawiny

Wykonanie

Mąkę, masło, cukier, jajka i żółtka ugotowane na twardo, przetarte przez sito i proszek do pieczenia krótko zarobić i odłożyć na 30 minut do lodówki. Następnie po rozwałkowaniu, w brytfannie uformować wałeczek i przykleić posmarowanym białkiem. Piec ok. 30 minut w temperaturze 180 stopni. Wystudzić.

Do garnka dać masło, mleko i połamaną czekoladę. Podgrzać na jednolitą masę i dodać żurawinę. Masę wylać na ciasto. Zostawić do zastygnięcia. Aby mazurek był wyższy, można go ułożyć na warstwie biszkopta posmarowanego konfiturą.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

