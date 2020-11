Spektakl Teatru Słowackiego w nietypowej scenerii krakowskiego banku. Piotruś Pan dorósł i pracuje w krakowskim banku [ZDJĘCIA]

W Nibylandii wszystko poszło nie tak, Piotruś Pan wydoroślał i został bankierem - znana historia w zupełnie nowej odsłonie i nietypowej scenerii. Spektakl Teatru Słowackiego "Piotruś Pan i Jakub Hak" w reżyserii Magdaleny Miklasz w nietypowej scenerii na terenie Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP.

- Spektakl jest efektem przyjaźni z naszym najbliższym sąsiadem, Narodowym Bankiem Polskim, która trwa od czterech lat. To pierwsza na świecie sztuka teatralna dla dzieci w banku centralnym - podkreślił Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Słowackiego. Choć opowieść o chłopcu, który nigdy nie chciał dorosnąć, powstała sto lat temu, fascynuje do dziś nie tylko najmłodszych. Ostatnio do historii Piotrusia Pana i Wendy odniosła się w swojej najnowszej piosence „Cardigan” amerykańska piosenkarka Taylor Swift („I knew you/ Tried to change the ending/Peter losing Wendy”) W Nibylandii wszystko poszło nie tak. Piotruś, zbyt nieostrożny by przewidzieć konsekwencje swoich decyzji, dopuścił do śmierci Wendy. Porzucił swe boskie imię Pan, dorósł i opuścił Nibylandię, zostawiając ją na łasce Kapitana Haka. Teraz Hak pisze nowy rozdział w historii Wyspy.

Przestrzeń banku została zamieniona w plac zabaw, na którym po raz kolejny odegrana zostanie historia o Piotrusiu Panie i Jakubie Haku, choć będzie to zupełnie inna opowieść - Piotruś Pan dorósł i został bankierem, a Hak nudzi się bez niego na wyspie. Wymyśla więc plan, by zwabić Piotrusia ponownie z do Nibylandii, dzięki ich ponownemu starciu wyspa znowu ożyje.

- Opowiadamy historię, która jest kontynuacją oryginalnego "Piotrusia Pana" - mówi autor adaptacji Maciej Podstawny. - Historia, którą przedstawiamy dzieje się wiele lat po tej, którą znamy z opowieści J.M. Barriego. Piotruś Pan i Jakub Hak bardzo się zestarzeli, ale kluczem, napędem do ich działań jest wyobraźnia i idea Nibylandii, miejsca, do którego możemy uciec, schronić się. Idea takiej wyspy drzemie w głowie każdego człowieka, a dzieci mają do niej dużo łatwiejszy dostęp niż dorośli. "Piotruś Pan i Jakub Hak" to opowieść o powrocie dorosłych do tej dziecięcej Nibylandii i odnalezieniu tam spokoju, równowagi i szczęścia. "Piotruś Pan" J.M. Barriego to niezwykle okrutna opowieść, w której wszyscy coś zepsuli, my dajemy im możliwość naprawienia tego.

W rolach głównych Tomasz Międzik (Piotruś Pan), Maciej Jackowski (Kapitan Jakub Hak, Wódz Pikaninów Wielki Pantera), Marta Waldera(Wendy), Mateusz Janicki (Kloszard, Skarpeta John), Anna Obszańska (Dzwoneczek, Tygrysia Lilia) i Krzysztof Piątkowski (Kruszynka Sam, Pirat Plama).

Po każdym spektaklu młodzi widzowie zostaną zaproszeni na warsztaty, w trakcie których spróbują połączyć magię wyniesioną z teatralnej podróży z wiedzą ekonomiczną. Najbliższy spektakl 3 listopada.