"Spencer" od 5 listopada w krakowskich kinach. Bajka o księżniczce, która nie chciała być królową

Wigilia 1991 roku. W małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola już dawno wkradł się chłód. Krążą pogłoski o ich romansach i możliwym rozwodzie. Jednak święta Bożego Narodzenia w królewskiej posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk mają przynieść spokój i rozładowanie napięć. Diana dobrze zna tę grę. W tym roku sprawy przybiorą jednak inny obrót.

- To historia księżniczki, która postanowiła nie zostawać królową, bo pragnęła zbudować własną tożsamość. To bajka przenicowana. Byłem zaskoczony decyzją Diany i przypuszczałem, że musiała być ona dla niej bardzo trudna. I to jest serce filmu. Oscylowanie między zwątpieniem a determinacją oraz to, jak Diana walczyła o wolność nie tylko dla siebie, ale także dla swoich dzieci – podkreśla Pablo Larrain, reżyser.