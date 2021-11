Tradycyjne potrawy wigilijne od Kół Gospodyń Wiejskich. Te dania od lat przygotowują na wigilijny stół [LISTA, PRZEPISY, ZDJĘCIA]

Przepisy na tradycyjne potrawy wigilijne od Kół Gospodyń Wiejskich: barszcze, pierogi, śledzie, kluski z makiem, kapustę z grochem, kaszę ze śliwami, ryby czy wigilijny deser: moczka. Jakie potrawy przygotować na Wigilię 2021? Zobaczcie sprawdzone przepisy!

Zgodnie z tradycją na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 tradycyjnych potraw. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich podpowiadają, co od lat przygotowują na święta. Zobaczcie przepisy!

Poniżej znajdziecie przepisy na tradycyjne dania wigilijne:

Babcine śledzie marynowane w oleju lub sosie śmietanowym

Żurek grzybowy z uszkami

Tradycyjny barszcz czerwony na zakwasie z uszkami

Wigilijne paluszki z makiem

Kapusta z grochem: prosty i łatwy przepis

Wigilijna kasza ze śliwkami i orzechami

Pęczak z kapustą i grzybami

Tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami

Wigilijne gołąbki z kaszą i grzybami

Karp w galarecie

Ryba po grecku

Moczka, czyli wigilijny deser Babcine śledzie marynowane w oleju lub sosie śmietanowym. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej

Babcine śledzie marynowane w oleju lub sosie śmietanowym Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Składniki 1 kg śledzi solonych

1/2 kg cebuli

1/2 szklanki oleju słonecznikowego

5 liści laurowych

5 ziaren ziela angielskiego

2 łyżki cukru

1/2 łyżeczki soli

1/2 szklanki octu

2 szklanki wody

Składniki na sos śmietanowy szklanka śmietany kwaśnej 18 proc.

2 łyżki majonezu

sól i pieprz do smaku Wykonanie

Z liścia laurowego, ziela angielskiego, cukru, octu, wody i soli ugotować zalewę. Wystudzić.

Cebulkę pokroić w piórka, zalać wrzątkiem, po 10 minutach odcedzić i dodać do zalewy. Kiedy składniki będą już ostudzone, dodać śledzie. Zostawić je w zalewie na co najmniej 24 godziny. Potem odlać zalewę i dodać olej.

Jeżeli lubimy śledzie nieco tłuściejsze, możemy przygotować sos śmietanowy z podanych składników. Wtedy śledzie po wyjęciu z zalewy pokroić w paski i zalać sosem śmietanowym. Żurek grzybowy z uszkami. Fot. Marian Satała

Żurek grzybowy na domowym zakwasie z uszkami Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki [PRZEPIS]

Składniki na zakwas

mąka żytnia

skórka z razowego chleba

czosnek, ziele angielskie, liść laurowy Składniki na wywar włoszczyzna

grzyby suszone Składniki na ciasto mąka

jajko

woda Składniki na farsz grzyby

masło

cebula Wykonanie

Zakwas. Mąkę żytnią, skórkę z chleba razowego, czosnek, ziele angielskie i liść laurowy zalać wodą i zostawić na kilka dni do zakwaszenia w ciepłym miejscu.

Ciasto. Z podanych składników przygotować ciasto.

Farsz. Grzyby ugotować i posiekać, poddusić z cebulą i masłem aż do odparowania wody. Doprawić do smaku.

Rozwałkować ciasto i formować uszka, napełniając je gotowym farszem. Ugotować na wrzącej osolonej wodzie i odłożyć.

Odcedzić zakwaszony żurek, połączyć z wywarem z włoszczyzny i ugotowanymi grzybami, dodać czosnek, sól, pieprz, odrobinę majeranku, doprawić do smaku i doprowadzić do wrzenia. Na podgrzanych talerzach ułożyć uszka i zalać żurkiem. Tradycyjny barszcz czerwony na zakwasie z uszkami. Fot. archiwum

Tradycyjny barszcz czerwony na zakwasie z uszkami Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Koszyce [PRZEPIS]

Składniki na zakwas

1 kilogram buraków

kilka ząbków czosnku obranych i pokrojonych na pół

2 litry przegotowanej, ostudzonej wody

10 ziarenek ziela angielskiego

3 listki laurowe

2 łyżki soli

kromka razowego chleba Wykonanie zakwasu

Buraki umyć, obrać ze skórki i pokroić w plastry. Poukładać je na zmianę z przyprawami i czosnkiem w wyparzonej i wytartej kamionce lub słoju. Całość zalać wodą wymieszaną z solą tak, aby wszystkie buraki były dokładnie przykryte. Jeśli wypływają na powierzchnię to trzeba je docisnąć np. ceramicznym talerzykiem. Kamionkę lub słój przykryć lnianą ściereczką lub gazą, zawiązać sznurkiem lub gumką. Odstawić w ciepłe miejsce na ok 5-7 dni. Ukiszony zakwas należy przecedzić i przelać do słoika, trzymać w chłodzie.

Składniki na wywar 4 duże buraki

włoszczyzna ( marchew, pietruszka, seler)

5 dag suszonych grzybów (najlepiej prawdziwków)

kilka ziarenek czarnego pieprzu

5 ziarenek ziela angielskiego

listek laurowy

sól, cukier do smaku Wykonanie barszczu

Grzyby namoczyć na kilka godzin. Ugotować w małej ilości wody, po ugotowaniu – przecedzić. Buraki umyć, obrać ze skórki, pokroić w plasterki. Wszystkie warzywa zalać wrzątkiem, dodać sól, listek laurowy, kilka ziaren czarnego pieprzu, ziele angielskie i gotować do miękkości – po ugotowaniu przecedzić. Wywar z warzyw połączyć z wywarem z grzybów oraz dodać zakwas do smaku. Całość podgrzać, ale nie gotować.

Składniki na uszka

Ciasto 600 g mąki pszennej

1 żółtko

1-2 łyżki oleju

pół łyżeczki soli

letnia woda (ok. 1 szklanki)

Farsz 80-100 dag pieczarek

2 cebule

sól

pieprz

2 łyżki masła do smażenia pieczarek Wykonanie uszek

Pieczarki obrać, umyć i zatrzeć na tarełku o dużych oczkach. Cebule drobno posiekać. Na patelni rozgrzać masło, wrzucić cebulę, smażyć na delikatnym ogniu do ładnego zeszklenia. Do cebuli dodać starte pieczarki, sól, pieprz i smażymy do czasu aż odparuje z nich woda. Wystudzić.

Z podanych wyżej składników zrobić ciasto. Wszystko wymieszać, a następnie dolewać etapami gorącą wodę mieszając. Ciasto wyrabiać do momentu, aż będzie gładkie i elastyczne. Ciasto cienko rozwałkować i foremką wyciąć niewielkie kółeczka. Na każde kółeczko nałożyć niewielką ilość farszu i zlepić uszka. Uszka wrzucić na gotującą się osoloną wodę i gotować około trzech minut. Wigilijne paluszki z makiem. Fot. Marian Satała

Przepis na wigilijne paluszki z makiem Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytniku-Koloni [PRZEPIS]

Składniki na masę makową

1/2 szklanki maku

szklanka mleka

łyżka cukru Składniki na paluszki 1/2 kg mąki

1/2 szklanki wody

1/2 kieliszka oleju Wykonanie

Mak zalać wodą i gotować do czasu aż będzie miękki. Dwa razy przepuścić przez maszynkę, dodać cukier i przepuścić jeszcze raz. Mleko zagotować i dodać do maku, by powstał mus.

Z podanych składników wyrobić ciasto. Formować wałeczki i odrywać po trochę, by powstały ,,paluszki”. Wrzucić na osolona wodę i dość długo gotować. Gorące paluszki połączyć z masą makową. Kapusta z grochem: prosty i łatwy przepis. Fot. 123 RF

Kapusta z grochem: prosty i łatwy przepis od Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Wadowice [PRZEPIS]

Składniki 1 kg kapusty kiszonej

1/2 kg ciemnego grochu

cebula

tłuszcz do smażenia

sól, pieprz

Wykonanie

Groch namoczyć 12 godzin. Kapustę ugotować, odcedzić, przysmażyć na cebuli i połączyć z ugotowanym na miękko grochem. Wszystko wymieszać, doprawić do smaku. Wigilijna kasza ze śliwkami i orzechami. Fot. Marian Satała

Wigilijna kasza ze śliwkami i orzechami Koła Gospodyń Wiejskich w Niewiarowie [PRZEPIS]

Składniki 30 dag kaszy jaglanej

20 dag śliwek wędzonych lub suszonych

10 dag cukru

10 dag orzechów

1/2 kostki masła Wykonanie

Kaszę ugotować w niewielkiej ilości wody, owoce uprażyć. Orzechy posiekać. Wszystkie składniki wymieszać i przełożyć do gęślarki. Na wierzch poukładać części śliwek, posypać płatkami masła. Piec około 30 min. w temperaturze ok. 180 stopni. Pęczak z kapustą i grzybami. Fot. 123 RF

Pęczak z kapustą i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzelec Wielkich [PRZEPIS]

Składniki 3/4 szklanki pęczaku

75 dag białej kapusty

2-3 dag suszonych grzybów

2 cebule

3/4 szklanki żuru

1 łyżka mąki razowej

2 łyżki oleju

1 łyżka margaryny

maggi, pieprz, sól do smaku

Wykonanie

Grzyby namoczyć. Pęczak ugotować na sypko. Kapustę posiekać i ugotować w wodzie z dodatkiem maggi do miękkości. Osączyć i lekko odcisnąć. Cebulę pokroić w plastry, udusić na oleju. Kapustę połączyć z cebulą, doprawić solą i pieprzem. Namoczone grzyby wyciągnąć z wody, posiekać.

Żur wymieszać z wywarem z grzybów i mąką. Posiekane grzyby wymieszać z pęczakiem. Na dnie naczynia żaroodpornego ułożyć warstwę kaszy, kapusty i przykryć resztą kaszy. Zalać żurem i zapiekać aż potrawa wchłonie całkowicie płyn. Tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej

Tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Składniki na ciasto 1/2 kg mąki zamojskiej

3 łyżki śmietany kwaśnej 18 proc.

2 jajka

wrzątek, szczypta soli

Składniki na farsz 1/2 kg kiszonej kapusty

10 dag suszonych podgrzybków

10 dag słoniny

cebula

przyprawy Wykonanie

Ciasto. Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajka i dodać śmietanę. Zarobić nożem i do połączonych składników dodać wrzątek. Ciasto wyrobić do gładkości, aż zrobi się elastyczne.

Farsz. Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie kilkakrotnie ją odlewając, aż woda będzie czysta. Grzyby ugotować, następnie odcedzić i pokroić w kostkę.

Kapustę ugotować do miękkości (jeżeli kapusta jest zbyt kwaśna, to w trakcie gotowania odlać wodę) dodając kilka ziaren kminku, liść laurowy i 3 ziarna ziela angielskiego. Ugotowaną kapustę odcedzić i lekko odcisnąć z nadmiaru wody. Słoninkę pokroić w drobną kostkę i stopić. Dodać drobno posiekaną cebulę i lekko zarumienić. Do tak przygotowanej omasty dodać kapustę i grzyby. Przyprawić do smaku. Całość dusić, ciągle mieszając, aby odparować nadmiar wody z farszu. Ulepić pierogi. Wigilijne gołąbki z kaszą i grzybami. Fot. Marian Satała

Wigilijne gołąbki z kaszą i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich w Poznachowicach Dolnych [PRZEPIS]

Składniki średnia kapusta

2 woreczki kaszy gryczanej

3 jajka gotowane

cebula

grzyby suszone

olej

przyprawy do smaku

Wykonanie

Kapustę sparzyć w osolonym wrzątku, powoli ściągnąć liście.

Kaszę ugotować na półtwardo. Jaja pokroić w kostkę. Grzyby ugotować do miękkości i przesmażyć na oleju z posiekana cebulą. Farsz doprawić solą i pieprzem. Nakładać na liście i formować gołąbki.

Na dno naczynia żaroodpornego poukładać liście kapusty, poukładać gołąbki, wlać pół szklanki wody i odrobinę oleju. Dusić pod przykryciem ok. 1,5 godziny. Karp w galarecie. Fot. Marian Satała

Karp w galarecie Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki [PRZEPIS]

Składniki 1 kg karpia

5 dag jasnych rodzynek

5-6 goździków

1 łyżka octu

sól

pieprz

włoszczyzna

4 łyżki żelatyny

białko Wykonanie

Karpia sprawić, odciąć głowę, płetwy, ogon i zachować głowę do wywaru. Opłukać, pokroić na dzwonki szerokości ok. 2-3 cm, osolić, oprószyć pieprzem, posypać tłuczonymi goździkami, skropić octem.

Ugotować wywar z odpadów rybnych i włoszczyzny. Wywar warzywny z głową z karpia po 30 minutach gotowania przecedzić przez sito, dalej dotować na małym ogniu przez 5 minut z pokrojonym w dzwonka karpiem. Gdy ryba jest już gotowa – wyjąć delikatnie na półmisek, włożyć opłukane rodzynki.

Do gorącego wywaru dodać surowe białko w celu sklarowania. Przecedzić przez lnianą ściereczkę, dodać żelatynę i zalać karpia stygnącą, sklarowaną galaretą. Ryba po grecku Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej

Ryba po grecku Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Składniki 1 kg filetów mintaja

½ kg marchewki

1 mały seler

1 duża pietruszka

2 średnie cebule

3 łyżki koncentratu pomidorowego

3 jajka (do panierowania ryby)

bułka tarta

olej do smażenia ryby

1 kostka masła

przyprawy do smaku według uznania: wegeta, pieprz, sól, przyprawa do ryby

Wykonanie

Jarzyny obieramy i kroimy w kostkę pamiętając, aby ich nie mieszać przed duszeniem. Cebulę kroimy również w kostkę zalewamy wrzątkiem i zagotowujemy. Następnie odcedzamy, aby pozbawić ją goryczki.

Warzywa poddajemy obróbce termicznej - do rondla wkładamy masło, kiedy się rozpuści wkładamy marchewkę i dusimy ją 10 minut pod przykryciem. Po tym czasie dokładamy pietruszkę i znowu dusimy 10 minut, następnie dodajemy seler i tak samo 10 minut pod przykryciem. Kiedy warzywa są już miękkie dodajemy zaparzoną cebulę, koncentrat pomidorowy i oczywiście przyprawiamy do smaku. Jeżeli w trakcie duszenia uznamy, że konsystencja jest zbyt sucha podlewamy wodą tak, aby warzywa były soczyste. Warzywa dzielimy na 3 części.

Rybę oprószamy przyprawą do ryb i lekko solimy, panierujemy i smażymy.

Przygotowujemy naczynie żaroodporne. Na spodzie układamy 1 część warzyw, na to układamy usmażoną rybę, przykrywamy 2 warstwą i znowu układamy rybkę przykrywamy pozostałą częścią warzyw . Tak przygotowaną potrawę dekorujemy cytryną i pietruszką. Doskonale smakuje na ciepło i zimno. Moczka, czyli wigilijny deser. Fot. Marian Satała

Moczka, czyli wigilijny deser Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Składniki 1 litr kompotu ze śliwek

25 dag pierniczków bez polewy

15 dag płatków migdałowych

15 dag orzechów włoskich

15 dag rodzynek

5 łyżek miodu

figi (opcjonalnie)

Wykonanie

Zalać kompotem pierniczki i zostawić na około 3 godziny. Śliwki z kompotu przetrzeć na sicie i dodać do namoczonych pierników. Całość zgnieść widelcem, dodać miód i podgrzać na wolnym ogniu (jeżeli konsystencja masy jest zbyt gęsta, można dodać przegotowanej wody). Kiedy masa zacznie bulgotać, dodać pozostałe składniki. Jeżeli uznamy, że masa jest zbyt słodka, można dodać powideł śliwkowych.

Moczka najlepiej smakuje, jeśli przygotujemy ją dzień przed podaniem.

