W pandemii nie oszczędzamy na książkach, tylko na wyjściach do teatru i kina

Wiosną z entuzjazmem przyglądaliśmy się wynikom badań poziomu czytelnictwa w Polsce za 2020 rok, w których Biblioteka Narodowa poinformowała o niewielkim wzroście będącym najlepszym wynikiem od sześciu lat. Okazało się bowiem, że na zadawane od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 42 proc. respondentów - o 3 proc. więcej niż w 2019 roku i 5 proc. więcej niż w 2018. Autorzy badań dodawali również, że w porównaniu z rokiem 2019 zaobserwowano istotny statystycznie wzrost popularności książkowych zakupów, a nawet czasowe zamknięcie księgarń z powodu pandemii nie zatrzymało tego procesu, zastąpione przez zakupy internetowe.

Wydawaliśmy 25 zł na książkę

Szczegóły naszych wydatków na kulturę zbadał Główny Urząd Statystyczny. Z opublikowanego raportu wynika, że na książki przeznaczaliśmy w ubiegłym roku średnio 25,44 zł, nie wliczając w to podręczników szkolnych i innych wydawnictw przeznaczonych do nauki. To o 1,44 zł więcej niż przed rokiem, kiedy za książki płaciliśmy średnio równe 24 zł. Nieco zmieniły się również proporcje w naszych kulturalnych budżetach. W 2020 roku książki zajęły w nich 8,3 proc., podczas gdy rok wcześniej - 6,6 proc.